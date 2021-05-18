Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 22,96 İş Bankası (B) 37.303,00 0,82 -7,89 İş Bankası (C) 5,14 0,98 -24,33 İş Bankası (Kur.) 396.031,00 4,22 İş Fin.Kir. 3,30 0,92 -14,51 İş Girişim 16,02 0,82 -15,46 İş GMYO 1,95 0,52 -23,23 İş Y. Men. Değ. 17,58 2,51 5,92 İş Yat. Ort. 2,96 2,78 -11,99 İşbir Holding 8.552,50 10,00 212,41 Işık Plastik 34,78 -2,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,04 0,00 -8,77 İttifak Holding 1,80 -1,10 -19,28 İz Hayvancılık Tarım 20,30 -3,61 12,78 İzmir Demir Çelik 2,36 -2,48 -28,69 İzmir Fırça 7,90 -3,07 42,09 Jantsa Jant Sanayi 79,90 9,98 92,77 Kafein Yazılım 28,76 0,91 34,77 Kalekim Kimyevi Maddeler 15,38 Kaplamin 22,10 -1,87 -34,62 Kardemir (A) 7,67 1,72 28,91 Kardemir (B) 7,66 0,92 45,35 Kardemir (D) 8,33 2,08 44,12 Karel Elektronik 32,62 4,35 41,46 Karsan Otomotiv 4,67 2,19 43,69 Karsu Tekstil 10,01 -2,53 17,08 Kartonsan 62,60 -2,87 -33,88 Katmerciler Ekipman 3,71 0,00 20,45 Kent Gıda 307,90 -0,48 -13,41 Kerevitaş Gıda 4,98 1,43 -24,32 Kervan Gıda 16,60 -0,60 25,57 Kervansaray Yat. Holding 0,66 -2,94 -47,62 Kiler GMYO 2,05 3,02 -18,33 Klimasan Klima 25,18 4,22 48,38 Koç Holding 19,36 0,68 -5,34 Konfrut Gıda 15,93 -1,36 -5,74 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,30 -2,67 192,65 Konya Çimento 965,10 2,82 -14,59 Kordsa Teknik Tekstil 23,90 1,10 53,70 Koza Altın 131,00 1,95 35,47 Koza Madencilik 16,96 5,34 9,49 Körfez GMYO 5,22 -1,69 -10,00 Kristal Kola 2,29 0,88 -41,58 Kron Telekomünikasyon 56,00 -1,06 52,01 Kuştur Kuşadası Turizm 315,00 -5,94 100,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,31 0,00 0,43 Kütahya Porselen 64,55 -0,39 27,95 Lider Faktoring 2,95 -1,34 -13,49 Link Bilgisayar 37,40 4,00 17,33 Logo Yazılım 160,00 2,50 28,45 Lokman Hekim Sağlık 17,15 1,60 59,50 Lüks Kadife 59,25 -2,63 105,02 Makina Takım 3,23 -0,31 -5,28 Marka Yatırım Holding 5,16 -0,19 -19,75 Marmaris Altınyunus 223,00 -3,88 100,72 Marshall 324,80 -2,46 5,90 Martı GMYO 1,54 -0,65 -44,00 Martı Otel 2,25 -3,43 5,63 Matriks Bilgi Dağıtım 39,14 -2,10 Mavi Giyim 50,75 1,50 -2,78 Mazhar Zorlu Holding 29,30 0,00 -6,93 Mega Polietilen 8,28 6,56 8,09 Menderes Tekstil 2,60 -0,76 -15,86 Merit Turizm 259,50 -7,32 210,04 Merko Gıda 5,73 -0,69 -33,68 Metemtur Yatırım 35,50 0,28 60,63 Metro Holding 1,92 0,00 -7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,53 3,69 -12,46 Metro Yatırım Ortaklığı 2,01 -0,50 -13,73 Migros Ticaret 37,46 0,97 -12,48 Milpa 4,16 0,24 -9,57 Mistral GMYO 5,00 0,20 6,16 MLP Sağlık 24,58 3,63 23,70 MMC San. ve Tic. Yat. 7,70 -3,63 67,39 Mondi Tire Kutsan 7,10 1,87 -6,58 Naturel Enerji 35,88 -1,59 1,05 Naturelgaz 10,89 10,00 Net Holding 5,64 -0,53 64,43 Netaş Telekom. 23,58 -1,26 -16,03 Niğbaş Niğde Beton 13,72 -0,58 -73,62 Nuh Çimento 54,00 -1,46 12,43 Nurol GMYO 14,57 0,48 99,86 Odaş Elektrik 2,47 -3,89 -36,67 Olmuksan-IP 7,42 -0,54 -37,38 Orge Enerji Elektrik 10,71 -0,56 45,12 Orma Orman Mahsulleri 31,00 -5,78 110,60 Osmanlı Menkul 27,70 -3,15 -10,47 Ostim Endüstriyel Yat 2,48 3,33 -9,94 Otokar 322,10 -0,06 5,85 Oyak Çimento 7,37 -0,41 -16,06 Oyak Yat. Ort. 7,99 -0,12 14,96 Oylum Sınai Yatırımlar 4,21 0,48 -10,62 Özak GMYO 4,43 -0,23 -13,14 Özbal Çelik Boru 7,43 -0,67 13,44 Özderici GMYO 1,70 0,00 -23,42 Özerden Plastik 8,41 -1,75 -6,56 Pamukova Elektrik 28,78 -4,07 34,99 Panora GMYO 6,26 -0,32 2,49 Papilon Savunma 17,68 1,49 -22,32 Park Elek.Madencilik 5,44 0,74 1,30 Parsan 31,14 -1,39 28,15 Pegasus 82,05 -2,67 9,99 Peker GMYO 1,30 0,78 -50,19 Penguen Gıda 3,43 -0,29 -32,08 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,98 0,13 Pera GMYO 1,43 -1,38 -18,37 Pergamon Dış Ticaret 25,00 -0,48 36,40 Petkim 6,26 -2,03 25,70 Petrokent Turizm 2.320,00 0,00 155,96 Pınar Et ve Un 20,58 0,19 -5,96 Pınar Su 7,65 -1,42 2,96 Pınar Süt 19,12 0,53 -15,21 Plastikkart 14,65 1,38 1,38 Polisan Holding 3,06 -0,65 -20,41 Politeknik Metal 324,00 -1,34 -20,14 Prizma Press Matbaacılık 5,15 1,18 -6,02 QNB Finans Fin. Kir. 103,70 0,19 -17,24 QNB Finansbank 50,15 3,53 -28,71 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,36 -1,93 Ral Yatırım Holding 3,82 3,24 -13,96 Ray Sigorta 11,90 -1,08 -22,98 Reysaş GMYO 4,13 0,00 -24,22 Reysaş Lojistik 3,73 -1,58 -27,91 Rhea Girişim 2,43 2,53 -34,68 Rodrigo Tekstil 18,55 4,21 35,30 Royal Halı 3,71 0,27 7,85 RTA Laboratuvarları 21,92 -0,99 -27,61 Sabancı Holding 8,43 0,24 -23,54 Safkar Ege Soğutmacılık 8,55 1,66 -21,42 Sanel Mühendislik 3,87 -2,03 13,16 Sanifoam Sünger 14,29 0,28 5,07 Sanko Pazarlama 11,33 -1,90 20,66 Saray Matbaacılık 4,30 1,90 -50,97 Sarkuysan 15,94 -1,97 83,27 Sasa Polyester 34,04 -1,79 127,17 Say Yenilenebilir Enerji 35,58 -3,84 318,10 Sekuro Plastik 23,36 -1,43 67,34 Selçuk Ecza Deposu 9,42 -1,98 -29,87 Selçuk Gıda 3,85 5,48 -22,69 Senkron Güvenlik 31,38 -2,24 19,50 Serve Film Prodüksiyon 16,48 -3,06 3,00 Servet GMYO 87,20 -4,18 11,22 Seyitler Kimya 23,04 -1,12 -8,17 Silverline Endüstri 5,87 -0,68 -31,74 Sinpaş GMYO 3,70 -2,63 -11,48 Smartiks Yazılım 6,17 -1,59 -30,36 Sodaş Sodyum Sanayii 26,88 0,00 2,07 Söktaş 4,33 4,84 -14,93 Sönmez Filament 31,96 2,17 -54,47 Sönmez Pamuklu 17,66 9,21 -26,42 Sumaş Suni Tahta 66,00 1,15 28,78 Şeker Fin. Kir. 7,00 -3,85 9,37 Şekerbank 1,17 0,00 -22,52 Şişe Cam 8,06 2,94 10,26 Şok Marketler Ticaret 11,97 -0,42 -5,15 T. Halk Bankası 4,36 0,23 -21,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,54 -0,44 -27,43 T.S.K.B. 1,35 0,00 -22,70 T.Tuborg 19,70 2,07 9,02 Taç Tarım Ürünleri 24,84 -0,56 135,90 Tat Gıda 9,43 0,43 -18,44 TAV Havalimanları 23,30 -1,69 9,39 Taze Kuru Gıda 242,70 -2,49 12,21 Tek-Art Turizm 1,79 -2,19 -11,39 Tekfen Holding 16,15 -0,25 -1,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,32 -1,54 -3,92 Temapol Polimer Plastik 16,26 -1,63 41,39 TGS Dış Ticaret 14,40 -6,25 13,30 Tofaş Oto. Fab. 29,00 0,49 -6,18 Torunlar GMYO 3,55 -1,11 -8,97 Trabzon Liman 31,18 -2,56 -2,93 Trabzonspor Sportif 2,36 0,43 -3,28 Trend GMYO 6,50 -1,22 -48,29 TSKB GMYO 4,01 -2,67 -30,26 Tuğçelik 8,96 4,92 10,89 Tukaş 7,20 0,42 -25,70 Turcas Petrol 4,05 -1,70 -16,49 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,40 -0,48 Turkcell 15,58 -0,51 -0,72 Tümosan Motor ve Traktör 20,00 -0,79 42,15 Tüpraş 101,60 0,40 -5,93 Türk Hava Yolları 13,35 -0,07 3,41 Türk İlaç Serum 38,34 -2,14 Türk Prysmian Kablo 11,92 4,38 -1,49 Türk Telekom 7,03 3,53 -15,46 Türk Traktör 200,40 -0,45 17,63 Türker Proje Gayrimenkul 153,10 9,99 35,61 Türkiye Sigorta 5,69 -1,04 -7,90 Ufuk Yatırım 16,30 2,64 21,64 Ulaşlar Turizm Yat. 4,91 -3,35 15,80 Ulusoy Elektrik 60,15 1,09 17,14 Ulusoy Un Sanayi 5,36 -1,11 5,34 Umpaş Holding 1,47 -4,55 -43,68 Uşak Seramik 2,81 2,93 20,09 Utopya Turizm 30,00 -3,04 -22,68 Uzertaş Boya 47,00 -4,08 -16,96 Ülker Bisküvi 23,58 -1,75 1,90 Vakıf Fin. Kir. 11,75 -5,77 175,82 Vakıf GMYO 2,47 -0,40 -25,83 Vakıf Yat. Ort. 6,41 -1,84 -12,91 Vakıflar Bankası 3,49 0,87 -25,90 Vakko Tekstil 11,95 1,70 90,70 Vanet Gıda 5,79 0,00 -25,10 Verusa Holding 61,10 1,50 35,48 Verusaturk Girisim 26,50 -0,97 102,60 Vestel 31,58 4,99 49,95 Vestel Beyaz Eşya 51,90 2,67 26,96 Viking Kağıt 6,29 -0,79 -30,11 Yapı Kredi Koray GMYO 6,57 -1,20 47,64 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 0,94 -28,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 81,50 -9,99 12,60 Yataş 17,90 2,58 23,88 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,08 0,33 -30,00 Yeni Gimat GMYO 14,25 4,47 22,93 Yeşil GMYO 1,21 0,00 -12,32 Yeşil Yapı 1,46 0,69 -20,65 Yeşil Yatırım Holding 85,80 1,48 -10,02 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.395,10 10,00 5,10 Yonga Mobilya 25,00 -0,40 -16,08 Yükselen Çelik 5,69 -1,56 8,76 Yünsa 12,89 1,82 -7,21 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,15 1,42 -22,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 500 bin 450 liraya yükseldi Tam kapanma sonrası doğa tatili rezervasyonları arttı Hububat alımındaki tüm detaylar belli oldu! İşte kalem kalem tüm fiyatlar