Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.303,00
|0,82
|-7,89
|İş Bankası (C)
|5,14
|0,98
|-24,33
|İş Bankası (Kur.)
|396.031,00
|4,22
|İş Fin.Kir.
|3,30
|0,92
|-14,51
|İş Girişim
|16,02
|0,82
|-15,46
|İş GMYO
|1,95
|0,52
|-23,23
|İş Y. Men. Değ.
|17,58
|2,51
|5,92
|İş Yat. Ort.
|2,96
|2,78
|-11,99
|İşbir Holding
|8.552,50
|10,00
|212,41
|Işık Plastik
|34,78
|-2,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,04
|0,00
|-8,77
|İttifak Holding
|1,80
|-1,10
|-19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|20,30
|-3,61
|12,78
|İzmir Demir Çelik
|2,36
|-2,48
|-28,69
|İzmir Fırça
|7,90
|-3,07
|42,09
|Jantsa Jant Sanayi
|79,90
|9,98
|92,77
|Kafein Yazılım
|28,76
|0,91
|34,77
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|15,38
|Kaplamin
|22,10
|-1,87
|-34,62
|Kardemir (A)
|7,67
|1,72
|28,91
|Kardemir (B)
|7,66
|0,92
|45,35
|Kardemir (D)
|8,33
|2,08
|44,12
|Karel Elektronik
|32,62
|4,35
|41,46
|Karsan Otomotiv
|4,67
|2,19
|43,69
|Karsu Tekstil
|10,01
|-2,53
|17,08
|Kartonsan
|62,60
|-2,87
|-33,88
|Katmerciler Ekipman
|3,71
|0,00
|20,45
|Kent Gıda
|307,90
|-0,48
|-13,41
|Kerevitaş Gıda
|4,98
|1,43
|-24,32
|Kervan Gıda
|16,60
|-0,60
|25,57
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|-2,94
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,05
|3,02
|-18,33
|Klimasan Klima
|25,18
|4,22
|48,38
|Koç Holding
|19,36
|0,68
|-5,34
|Konfrut Gıda
|15,93
|-1,36
|-5,74
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,30
|-2,67
|192,65
|Konya Çimento
|965,10
|2,82
|-14,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,90
|1,10
|53,70
|Koza Altın
|131,00
|1,95
|35,47
|Koza Madencilik
|16,96
|5,34
|9,49
|Körfez GMYO
|5,22
|-1,69
|-10,00
|Kristal Kola
|2,29
|0,88
|-41,58
|Kron Telekomünikasyon
|56,00
|-1,06
|52,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|315,00
|-5,94
|100,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|0,00
|0,43
|Kütahya Porselen
|64,55
|-0,39
|27,95
|Lider Faktoring
|2,95
|-1,34
|-13,49
|Link Bilgisayar
|37,40
|4,00
|17,33
|Logo Yazılım
|160,00
|2,50
|28,45
|Lokman Hekim Sağlık
|17,15
|1,60
|59,50
|Lüks Kadife
|59,25
|-2,63
|105,02
|Makina Takım
|3,23
|-0,31
|-5,28
|Marka Yatırım Holding
|5,16
|-0,19
|-19,75
|Marmaris Altınyunus
|223,00
|-3,88
|100,72
|Marshall
|324,80
|-2,46
|5,90
|Martı GMYO
|1,54
|-0,65
|-44,00
|Martı Otel
|2,25
|-3,43
|5,63
|Matriks Bilgi Dağıtım
|39,14
|-2,10
|Mavi Giyim
|50,75
|1,50
|-2,78
|Mazhar Zorlu Holding
|29,30
|0,00
|-6,93
|Mega Polietilen
|8,28
|6,56
|8,09
|Menderes Tekstil
|2,60
|-0,76
|-15,86
|Merit Turizm
|259,50
|-7,32
|210,04
|Merko Gıda
|5,73
|-0,69
|-33,68
|Metemtur Yatırım
|35,50
|0,28
|60,63
|Metro Holding
|1,92
|0,00
|-7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,53
|3,69
|-12,46
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,01
|-0,50
|-13,73
|Migros Ticaret
|37,46
|0,97
|-12,48
|Milpa
|4,16
|0,24
|-9,57
|Mistral GMYO
|5,00
|0,20
|6,16
|MLP Sağlık
|24,58
|3,63
|23,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,70
|-3,63
|67,39
|Mondi Tire Kutsan
|7,10
|1,87
|-6,58
|Naturel Enerji
|35,88
|-1,59
|1,05
|Naturelgaz
|10,89
|10,00
|Net Holding
|5,64
|-0,53
|64,43
|Netaş Telekom.
|23,58
|-1,26
|-16,03
|Niğbaş Niğde Beton
|13,72
|-0,58
|-73,62
|Nuh Çimento
|54,00
|-1,46
|12,43
|Nurol GMYO
|14,57
|0,48
|99,86
|Odaş Elektrik
|2,47
|-3,89
|-36,67
|Olmuksan-IP
|7,42
|-0,54
|-37,38
|Orge Enerji Elektrik
|10,71
|-0,56
|45,12
|Orma Orman Mahsulleri
|31,00
|-5,78
|110,60
|Osmanlı Menkul
|27,70
|-3,15
|-10,47
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,48
|3,33
|-9,94
|Otokar
|322,10
|-0,06
|5,85
|Oyak Çimento
|7,37
|-0,41
|-16,06
|Oyak Yat. Ort.
|7,99
|-0,12
|14,96
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,21
|0,48
|-10,62
|Özak GMYO
|4,43
|-0,23
|-13,14
|Özbal Çelik Boru
|7,43
|-0,67
|13,44
|Özderici GMYO
|1,70
|0,00
|-23,42
|Özerden Plastik
|8,41
|-1,75
|-6,56
|Pamukova Elektrik
|28,78
|-4,07
|34,99
|Panora GMYO
|6,26
|-0,32
|2,49
|Papilon Savunma
|17,68
|1,49
|-22,32
|Park Elek.Madencilik
|5,44
|0,74
|1,30
|Parsan
|31,14
|-1,39
|28,15
|Pegasus
|82,05
|-2,67
|9,99
|Peker GMYO
|1,30
|0,78
|-50,19
|Penguen Gıda
|3,43
|-0,29
|-32,08
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,98
|0,13
|Pera GMYO
|1,43
|-1,38
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|25,00
|-0,48
|36,40
|Petkim
|6,26
|-2,03
|25,70
|Petrokent Turizm
|2.320,00
|0,00
|155,96
|Pınar Et ve Un
|20,58
|0,19
|-5,96
|Pınar Su
|7,65
|-1,42
|2,96
|Pınar Süt
|19,12
|0,53
|-15,21
|Plastikkart
|14,65
|1,38
|1,38
|Polisan Holding
|3,06
|-0,65
|-20,41
|Politeknik Metal
|324,00
|-1,34
|-20,14
|Prizma Press Matbaacılık
|5,15
|1,18
|-6,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,70
|0,19
|-17,24
|QNB Finansbank
|50,15
|3,53
|-28,71
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,36
|-1,93
|Ral Yatırım Holding
|3,82
|3,24
|-13,96
|Ray Sigorta
|11,90
|-1,08
|-22,98
|Reysaş GMYO
|4,13
|0,00
|-24,22
|Reysaş Lojistik
|3,73
|-1,58
|-27,91
|Rhea Girişim
|2,43
|2,53
|-34,68
|Rodrigo Tekstil
|18,55
|4,21
|35,30
|Royal Halı
|3,71
|0,27
|7,85
|RTA Laboratuvarları
|21,92
|-0,99
|-27,61
|Sabancı Holding
|8,43
|0,24
|-23,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,55
|1,66
|-21,42
|Sanel Mühendislik
|3,87
|-2,03
|13,16
|Sanifoam Sünger
|14,29
|0,28
|5,07
|Sanko Pazarlama
|11,33
|-1,90
|20,66
|Saray Matbaacılık
|4,30
|1,90
|-50,97
|Sarkuysan
|15,94
|-1,97
|83,27
|Sasa Polyester
|34,04
|-1,79
|127,17
|Say Yenilenebilir Enerji
|35,58
|-3,84
|318,10
|Sekuro Plastik
|23,36
|-1,43
|67,34
|Selçuk Ecza Deposu
|9,42
|-1,98
|-29,87
|Selçuk Gıda
|3,85
|5,48
|-22,69
|Senkron Güvenlik
|31,38
|-2,24
|19,50
|Serve Film Prodüksiyon
|16,48
|-3,06
|3,00
|Servet GMYO
|87,20
|-4,18
|11,22
|Seyitler Kimya
|23,04
|-1,12
|-8,17
|Silverline Endüstri
|5,87
|-0,68
|-31,74
|Sinpaş GMYO
|3,70
|-2,63
|-11,48
|Smartiks Yazılım
|6,17
|-1,59
|-30,36
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,88
|0,00
|2,07
|Söktaş
|4,33
|4,84
|-14,93
|Sönmez Filament
|31,96
|2,17
|-54,47
|Sönmez Pamuklu
|17,66
|9,21
|-26,42
|Sumaş Suni Tahta
|66,00
|1,15
|28,78
|Şeker Fin. Kir.
|7,00
|-3,85
|9,37
|Şekerbank
|1,17
|0,00
|-22,52
|Şişe Cam
|8,06
|2,94
|10,26
|Şok Marketler Ticaret
|11,97
|-0,42
|-5,15
|T. Halk Bankası
|4,36
|0,23
|-21,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,54
|-0,44
|-27,43
|T.S.K.B.
|1,35
|0,00
|-22,70
|T.Tuborg
|19,70
|2,07
|9,02
|Taç Tarım Ürünleri
|24,84
|-0,56
|135,90
|Tat Gıda
|9,43
|0,43
|-18,44
|TAV Havalimanları
|23,30
|-1,69
|9,39
|Taze Kuru Gıda
|242,70
|-2,49
|12,21
|Tek-Art Turizm
|1,79
|-2,19
|-11,39
|Tekfen Holding
|16,15
|-0,25
|-1,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,32
|-1,54
|-3,92
|Temapol Polimer Plastik
|16,26
|-1,63
|41,39
|TGS Dış Ticaret
|14,40
|-6,25
|13,30
|Tofaş Oto. Fab.
|29,00
|0,49
|-6,18
|Torunlar GMYO
|3,55
|-1,11
|-8,97
|Trabzon Liman
|31,18
|-2,56
|-2,93
|Trabzonspor Sportif
|2,36
|0,43
|-3,28
|Trend GMYO
|6,50
|-1,22
|-48,29
|TSKB GMYO
|4,01
|-2,67
|-30,26
|Tuğçelik
|8,96
|4,92
|10,89
|Tukaş
|7,20
|0,42
|-25,70
|Turcas Petrol
|4,05
|-1,70
|-16,49
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,40
|-0,48
|Turkcell
|15,58
|-0,51
|-0,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,00
|-0,79
|42,15
|Tüpraş
|101,60
|0,40
|-5,93
|Türk Hava Yolları
|13,35
|-0,07
|3,41
|Türk İlaç Serum
|38,34
|-2,14
|Türk Prysmian Kablo
|11,92
|4,38
|-1,49
|Türk Telekom
|7,03
|3,53
|-15,46
|Türk Traktör
|200,40
|-0,45
|17,63
|Türker Proje Gayrimenkul
|153,10
|9,99
|35,61
|Türkiye Sigorta
|5,69
|-1,04
|-7,90
|Ufuk Yatırım
|16,30
|2,64
|21,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,91
|-3,35
|15,80
|Ulusoy Elektrik
|60,15
|1,09
|17,14
|Ulusoy Un Sanayi
|5,36
|-1,11
|5,34
|Umpaş Holding
|1,47
|-4,55
|-43,68
|Uşak Seramik
|2,81
|2,93
|20,09
|Utopya Turizm
|30,00
|-3,04
|-22,68
|Uzertaş Boya
|47,00
|-4,08
|-16,96
|Ülker Bisküvi
|23,58
|-1,75
|1,90
|Vakıf Fin. Kir.
|11,75
|-5,77
|175,82
|Vakıf GMYO
|2,47
|-0,40
|-25,83
|Vakıf Yat. Ort.
|6,41
|-1,84
|-12,91
|Vakıflar Bankası
|3,49
|0,87
|-25,90
|Vakko Tekstil
|11,95
|1,70
|90,70
|Vanet Gıda
|5,79
|0,00
|-25,10
|Verusa Holding
|61,10
|1,50
|35,48
|Verusaturk Girisim
|26,50
|-0,97
|102,60
|Vestel
|31,58
|4,99
|49,95
|Vestel Beyaz Eşya
|51,90
|2,67
|26,96
|Viking Kağıt
|6,29
|-0,79
|-30,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,57
|-1,20
|47,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|0,94
|-28,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|81,50
|-9,99
|12,60
|Yataş
|17,90
|2,58
|23,88
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|0,33
|-30,00
|Yeni Gimat GMYO
|14,25
|4,47
|22,93
|Yeşil GMYO
|1,21
|0,00
|-12,32
|Yeşil Yapı
|1,46
|0,69
|-20,65
|Yeşil Yatırım Holding
|85,80
|1,48
|-10,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.395,10
|10,00
|5,10
|Yonga Mobilya
|25,00
|-0,40
|-16,08
|Yükselen Çelik
|5,69
|-1,56
|8,76
|Yünsa
|12,89
|1,82
|-7,21
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,15
|1,42
|-22,38
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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