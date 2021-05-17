Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,700,0022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,700,0022,96
İş Bankası (B)37.000,00-2,97-8,64
İş Bankası (C)5,091,39-25,07
İş Bankası (Kur.)396.031,00

4,22
İş Fin.Kir.3,272,19-15,28
İş Girişim15,89-3,11-16,15
İş GMYO1,941,04-23,62
İş Y. Men. Değ.17,151,063,33
İş Yat. Ort.2,880,70-14,36
İşbir Holding7.775,002,30184,01
Işık Plastik35,780,17

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,04-1,89-8,77
İttifak Holding1,820,00-18,39
İz Hayvancılık Tarım21,068,6717,00
İzmir Demir Çelik2,42-3,97-26,88
İzmir Fırça8,15-1,8146,58
Jantsa Jant Sanayi72,659,9975,28
Kafein Yazılım28,501,1433,55
Kaplamin22,52-0,97-33,37
Kardemir (A)7,54-4,0726,72
Kardemir (B)7,59-4,0544,02
Kardemir (D)8,16-2,9741,18
Karel Elektronik31,262,4935,56
Karsan Otomotiv4,574,8240,62
Karsu Tekstil10,27-1,2520,12
Kartonsan64,45-1,00-31,92
Katmerciler Ekipman3,714,2120,45
Kent Gıda309,400,00-12,99
Kerevitaş Gıda4,91-1,01-25,38
Kervan Gıda16,70-1,1226,32
Kervansaray Yat. Holding0,68-1,45-46,03
Kiler GMYO1,993,11-20,72
Klimasan Klima24,161,4342,37
Koç Holding19,230,79-5,98
Konfrut Gıda16,151,51-4,44
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,20-3,52200,68
Konya Çimento938,602,61-16,94
Kordsa Teknik Tekstil23,642,8752,03
Koza Altın128,502,0732,89
Koza Madencilik16,105,023,94
Körfez GMYO5,311,34-8,45
Kristal Kola2,270,00-42,09
Kron Telekomünikasyon56,605,3053,64
Kuştur Kuşadası Turizm334,900,00112,91
Kuyumcukent Gayrimenkul2,310,000,43
Kütahya Porselen64,809,9228,44
Lider Faktoring2,990,00-12,32
Link Bilgisayar35,961,3012,82
Logo Yazılım156,100,0625,32
Lokman Hekim Sağlık16,880,0656,99
Lüks Kadife60,85-3,11110,55
Makina Takım3,240,62-4,99
Marka Yatırım Holding5,17-0,39-19,60
Marmaris Altınyunus232,000,00108,82
Marshall333,00-0,608,58
Martı GMYO1,55-3,73-43,64
Martı Otel2,33-0,439,39
Matriks Bilgi Dağıtım39,980,25

Mavi Giyim50,002,04-4,21
Mazhar Zorlu Holding29,30-2,14-6,93
Mega Polietilen7,774,301,44
Menderes Tekstil2,62-0,76-15,21
Merit Turizm280,00-3,85234,53
Merko Gıda5,77-2,53-33,22
Metemtur Yatırım35,404,1260,18
Metro Holding1,921,59-7,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,44-0,41-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı2,020,00-13,30
Migros Ticaret37,100,05-13,32
Milpa4,150,73-9,78
Mistral GMYO4,99-0,995,94
MLP Sağlık23,720,7619,38
MMC San. ve Tic. Yat.7,99-0,1273,70
Mondi Tire Kutsan6,974,97-8,29
Naturel Enerji36,460,052,68
Naturelgaz9,9010,00

Net Holding5,67-0,5365,31
Netaş Telekom.23,883,83-14,96
Niğbaş Niğde Beton13,801,47-73,46
Nuh Çimento54,803,2014,10
Nurol GMYO14,500,9098,90
Odaş Elektrik2,570,39-34,10
Olmuksan-IP7,46-0,40-37,05
Orge Enerji Elektrik10,770,0045,93
Orma Orman Mahsulleri32,90-0,30123,51
Osmanlı Menkul28,60-2,59-7,56
Ostim Endüstriyel Yat2,406,19-12,85
Otokar322,300,315,92
Oyak Çimento7,401,79-15,72
Oyak Yat. Ort.8,001,7815,11
Oylum Sınai Yatırımlar4,192,70-11,04
Özak GMYO4,441,83-12,94
Özbal Çelik Boru7,48-0,9314,20
Özderici GMYO1,70-2,30-23,42
Özerden Plastik8,56-1,61-4,89
Pamukova Elektrik30,004,9040,71
Panora GMYO6,28-0,632,82
Papilon Savunma17,420,40-23,46
Park Elek.Madencilik5,400,000,56
Parsan31,584,2229,96
Pegasus84,30-1,2913,00
Peker GMYO1,290,78-50,57
Penguen Gıda3,44-0,86-31,88
Penta Teknoloji31,94

Pera GMYO1,452,84-17,22
Pergamon Dış Ticaret25,120,1637,05
Petkim6,39-0,3128,31
Petrokent Turizm2.320,000,13155,96
Pınar Et ve Un20,54-0,58-6,14
Pınar Su7,761,044,44
Pınar Süt19,02-0,78-15,65
Plastikkart14,451,400,00
Polisan Holding3,081,65-19,89
Politeknik Metal328,401,05-19,06
Prizma Press Matbaacılık5,090,00-7,12
QNB Finans Fin. Kir.103,509,99-17,40
QNB Finansbank48,445,40-31,14
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,84-2,28

Ral Yatırım Holding3,707,25-16,67
Ray Sigorta12,031,26-22,14
Reysaş GMYO4,130,00-24,22
Reysaş Lojistik3,791,34-26,75
Rhea Girişim2,37-0,84-36,29
Rodrigo Tekstil17,80-6,7629,83
Royal Halı3,702,217,56
RTA Laboratuvarları22,140,36-26,88
Sabancı Holding8,410,60-23,73
Safkar Ege Soğutmacılık8,410,12-22,70
Sanel Mühendislik3,95-1,2515,50
Sanifoam Sünger14,25-4,304,78
Sanko Pazarlama11,553,0323,00
Saray Matbaacılık4,220,48-51,88
Sarkuysan16,261,8886,95
Sasa Polyester34,662,48131,31
Say Yenilenebilir Enerji37,008,82334,78
Sekuro Plastik23,702,5169,77
Selçuk Ecza Deposu9,611,16-28,45
Selçuk Gıda3,659,94-26,71
Senkron Güvenlik32,100,1922,24
Serve Film Prodüksiyon17,00-5,036,25
Servet GMYO91,001,6216,07
Seyitler Kimya23,300,52-7,14
Silverline Endüstri5,910,17-31,28
Sinpaş GMYO3,80-0,26-9,09
Smartiks Yazılım6,270,00-29,23
Sodaş Sodyum Sanayii26,880,152,07
Söktaş4,131,47-18,86
Sönmez Filament31,28-1,32-55,44
Sönmez Pamuklu16,170,43-32,62
Sumaş Suni Tahta65,250,3827,32
Şeker Fin. Kir.7,282,8213,75
Şekerbank1,170,86-22,52
Şişe Cam7,832,097,11
Şok Marketler Ticaret12,020,59-4,75
T. Halk Bankası4,351,64-21,76
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,64-0,61-27,11
T.S.K.B.1,354,65-22,70
T.Tuborg19,301,156,81
Taç Tarım Ürünleri24,980,32137,23
Tat Gıda9,390,00-18,78
TAV Havalimanları23,70-2,0711,27
Taze Kuru Gıda248,90-1,3115,07
Tek-Art Turizm1,830,00-9,41
Tekfen Holding16,193,06-1,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,453,55-2,42
Temapol Polimer Plastik16,530,7343,74
TGS Dış Ticaret15,36-6,8020,85
Tofaş Oto. Fab.28,86-2,37-6,64
Torunlar GMYO3,590,84-7,95
Trabzon Liman32,000,06-0,37
Trabzonspor Sportif2,359,81-3,69
Trend GMYO6,581,86-47,65
TSKB GMYO4,12-0,96-28,35
Tuğçelik8,540,955,69
Tukaş7,172,43-26,01
Turcas Petrol4,120,49-15,05
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,457,07

Turkcell15,663,03-0,21
Tümosan Motor ve Traktör20,160,4043,28
Tüpraş101,202,64-6,30
Türk Hava Yolları13,36-0,223,49
Türk İlaç Serum39,18-2,15

Türk Prysmian Kablo11,421,06-5,62
Türk Telekom6,790,44-18,34
Türk Traktör201,30-1,3718,15
Türker Proje Gayrimenkul139,20-3,3323,29
Türkiye Sigorta5,752,13-6,93
Ufuk Yatırım15,880,4418,51
Ulaşlar Turizm Yat.5,08-1,1719,81
Ulusoy Elektrik59,50-0,8315,87
Ulusoy Un Sanayi5,42-2,696,51
Umpaş Holding1,540,00-41,00
Uşak Seramik2,731,8716,67
Utopya Turizm30,94-3,31-20,26
Uzertaş Boya49,00-3,73-13,43
Ülker Bisküvi24,003,633,72
Vakıf Fin. Kir.12,479,96192,72
Vakıf GMYO2,480,81-25,53
Vakıf Yat. Ort.6,532,35-11,28
Vakıflar Bankası3,460,58-26,54
Vakko Tekstil11,755,5787,51
Vanet Gıda5,79-0,69-25,10
Verusa Holding60,201,6933,48
Verusaturk Girisim26,76-0,07104,59
Vestel30,081,1442,83
Vestel Beyaz Eşya50,550,7023,65
Viking Kağıt6,34-0,16-29,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,653,9149,44
Yapı ve Kredi Bank.2,130,95-28,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.90,559,9625,10
Yataş17,451,4520,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,07-1,29-30,23
Yeni Gimat GMYO13,643,9617,67
Yeşil GMYO1,210,00-12,32
Yeşil Yapı1,450,69-21,20
Yeşil Yatırım Holding84,554,77-11,33
Yibitaş İnşaat Malzeme14.904,70-0,97-4,46
Yonga Mobilya25,10-5,71-15,74
Yükselen Çelik5,783,0310,48
Yünsa12,66-4,74-8,86
Ziraat Gayrimenkul1,60-0,62

Zorlu Enerji2,120,95-23,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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