Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,700,0022,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 0,00 22,96 İş Bankası (B) 38.134,10 0,00 -5,84 İş Bankası (C) 5,04 -1,18 -25,80 İş Bankası (Kur.) 396.031,00 0,42 4,22 İş Fin.Kir. 3,22 -1,83 -16,58 İş Girişim 17,77 9,96 -6,23 İş GMYO 1,92 0,52 -24,41 İş Y. Men. Değ. 16,75 -1,35 0,92 İş Yat. Ort. 2,86 -0,69 -14,96 İşbir Holding 7.600,00 0,00 177,62 Işık Plastik 35,88 7,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 2,94 -7,89 İttifak Holding 1,80 -2,17 -19,28 İz Hayvancılık Tarım 18,56 0,05 3,11 İzmir Demir Çelik 2,37 6,28 -28,39 İzmir Fırça 8,40 -3,34 51,08 Jantsa Jant Sanayi 69,25 -9,95 67,08 Kafein Yazılım 28,00 -2,71 31,21 Kaplamin 23,08 -0,69 -31,72 Kardemir (A) 8,01 2,04 34,62 Kardemir (B) 7,93 1,54 50,47 Kardemir (D) 8,58 -1,49 48,44 Karel Elektronik 30,02 -3,60 30,18 Karsan Otomotiv 4,41 8,35 35,69 Karsu Tekstil 9,46 -5,02 10,64 Kartonsan 66,10 -0,15 -30,18 Katmerciler Ekipman 3,57 -3,25 15,91 Kent Gıda 309,50 -2,37 -12,96 Kerevitaş Gıda 4,99 -5,67 -24,16 Kervan Gıda 17,09 0,06 29,27 Kervansaray Yat. Holding 0,68 1,49 -46,03 Kiler GMYO 1,94 1,04 -22,71 Klimasan Klima 24,14 1,68 42,25 Koç Holding 19,19 -0,83 -6,17 Konfrut Gıda 15,76 -2,78 -6,75 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,75 1,18 207,22 Konya Çimento 913,10 -1,58 -19,19 Kordsa Teknik Tekstil 23,26 -2,27 49,58 Koza Altın 127,30 -0,93 31,64 Koza Madencilik 15,55 0,97 0,39 Körfez GMYO 5,25 -2,23 -9,48 Kristal Kola 2,24 -2,18 -42,86 Kron Telekomünikasyon 53,70 -1,47 45,77 Kuştur Kuşadası Turizm 304,50 -6,05 93,58 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 -0,86 0,00 Kütahya Porselen 58,00 5,26 14,97 Lider Faktoring 2,98 1,02 -12,61 Link Bilgisayar 35,48 -3,06 11,31 Logo Yazılım 158,90 -3,40 27,57 Lokman Hekim Sağlık 16,86 -0,47 56,80 Lüks Kadife 59,60 -1,32 106,23 Makina Takım 3,20 -5,04 -6,16 Marka Yatırım Holding 5,13 -1,35 -20,22 Marmaris Altınyunus 223,30 -0,27 100,99 Marshall 309,60 -3,28 0,95 Martı GMYO 1,63 -1,21 -40,73 Martı Otel 2,24 -1,32 5,16 Matriks Bilgi Dağıtım 39,62 -0,80 Mavi Giyim 47,96 1,96 -8,12 Mazhar Zorlu Holding 29,94 -0,20 -4,89 Mega Polietilen 7,40 4,52 -3,39 Menderes Tekstil 2,56 -3,03 -17,15 Merit Turizm 264,80 -4,85 216,37 Merko Gıda 5,65 1,07 -34,61 Metemtur Yatırım 32,50 8,33 47,06 Metro Holding 1,89 -1,56 -9,13 Metro Petrol ve Tesisleri 2,38 -2,46 -17,65 Metro Yatırım Ortaklığı 2,03 -0,98 -12,88 Migros Ticaret 36,84 -0,11 -13,93 Milpa 4,01 -3,14 -12,83 Mistral GMYO 5,01 -1,38 6,37 MLP Sağlık 23,30 0,69 17,26 MMC San. ve Tic. Yat. 7,90 5,33 71,74 Mondi Tire Kutsan 6,67 -1,48 -12,24 Naturel Enerji 36,08 -0,33 1,61 Naturelgaz 9,16 -2,45 Net Holding 5,79 -1,86 68,80 Netaş Telekom. 23,06 -1,87 -17,88 Niğbaş Niğde Beton 13,35 -1,18 -74,33 Nuh Çimento 52,80 -6,47 9,94 Nurol GMYO 14,29 0,56 96,02 Odaş Elektrik 2,53 0,80 -35,13 Olmuksan-IP 7,41 -0,67 -37,47 Orge Enerji Elektrik 10,72 -1,47 45,26 Orma Orman Mahsulleri 31,50 -7,30 113,99 Osmanlı Menkul 29,02 -1,63 -6,21 Ostim Endüstriyel Yat 2,23 -1,33 -19,02 Otokar 328,10 -2,70 7,83 Oyak Çimento 7,21 -0,41 -17,88 Oyak Yat. Ort. 7,81 -1,51 12,37 Oylum Sınai Yatırımlar 4,13 1,98 -12,31 Özak GMYO 4,36 -2,24 -14,51 Özbal Çelik Boru 7,70 4,19 17,56 Özderici GMYO 1,71 -1,16 -22,97 Özerden Plastik 8,49 -0,12 -5,67 Pamukova Elektrik 28,72 -0,62 34,71 Panora GMYO 6,28 -0,95 2,82 Papilon Savunma 17,40 -1,97 -23,55 Park Elek.Madencilik 5,40 -1,46 0,56 Parsan 30,00 -3,23 23,46 Pegasus 81,85 -2,50 9,72 Peker GMYO 1,27 -1,55 -51,34 Penguen Gıda 3,34 -1,18 -33,86 Pera GMYO 1,41 -2,08 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 25,04 -2,57 36,62 Petkim 6,63 0,30 33,13 Petrokent Turizm 2.335,00 -2,66 157,61 Pınar Et ve Un 20,70 -2,27 -5,41 Pınar Su 7,66 -1,67 3,10 Pınar Süt 19,32 -1,68 -14,32 Plastikkart 14,04 -0,85 -2,84 Polisan Holding 3,02 -2,58 -21,45 Politeknik Metal 311,10 -0,61 -23,32 Prizma Press Matbaacılık 5,10 -3,04 -6,93 QNB Finans Fin. Kir. 93,00 -4,12 -25,78 QNB Finansbank 46,14 -4,27 -34,41 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,96 1,72 Ral Yatırım Holding 3,45 -0,86 -22,30 Ray Sigorta 11,78 -1,83 -23,75 Reysaş GMYO 4,13 -0,96 -24,22 Reysaş Lojistik 3,66 -2,40 -29,26 Rhea Girişim 2,44 -3,56 -34,41 Rodrigo Tekstil 19,54 2,95 42,52 Royal Halı 3,90 -1,52 13,37 RTA Laboratuvarları 22,30 -2,36 -26,35 Sabancı Holding 8,63 -1,15 -21,73 Safkar Ege Soğutmacılık 8,40 -2,44 -22,79 Sanel Mühendislik 3,84 -2,04 12,28 Sanifoam Sünger 13,96 -2,79 2,65 Sanko Pazarlama 11,08 -0,54 18,00 Saray Matbaacılık 4,16 0,00 -52,57 Sarkuysan 16,85 6,78 93,74 Sasa Polyester 34,32 -1,49 129,04 Say Yenilenebilir Enerji 33,00 1,23 287,78 Sekuro Plastik 23,38 -1,85 67,48 Selçuk Ecza Deposu 9,63 -1,73 -28,31 Selçuk Gıda 3,31 -0,30 -33,53 Senkron Güvenlik 32,00 -2,97 21,86 Serve Film Prodüksiyon 16,50 10,00 3,13 Servet GMYO 90,95 2,19 16,01 Seyitler Kimya 23,46 -0,17 -6,50 Silverline Endüstri 5,89 -0,84 -31,51 Sinpaş GMYO 3,74 -1,58 -10,53 Smartiks Yazılım 6,05 -1,47 -31,72 Sodaş Sodyum Sanayii 26,70 -0,96 1,38 Söktaş 4,04 -2,18 -20,63 Sönmez Filament 30,68 7,27 -56,30 Sönmez Pamuklu 15,90 0,63 -33,75 Sumaş Suni Tahta 65,05 -3,70 26,93 Şeker Fin. Kir. 6,71 -3,73 4,84 Şekerbank 1,16 -1,69 -23,18 Şişe Cam 7,66 -0,65 4,79 Şok Marketler Ticaret 11,97 -1,72 -5,15 T. Halk Bankası 4,29 -0,92 -22,84 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,62 -1,57 -27,17 T.S.K.B. 1,30 -0,76 -25,56 T.Tuborg 19,20 3,23 6,25 Taç Tarım Ürünleri 25,10 -4,92 138,37 Tat Gıda 9,35 -1,89 -19,13 TAV Havalimanları 23,94 -1,40 12,39 Taze Kuru Gıda 251,60 -2,40 16,32 Tek-Art Turizm 1,77 -1,67 -12,38 Tekfen Holding 15,88 -1,98 -3,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,39 1,08 -3,12 Temapol Polimer Plastik 15,95 -2,86 38,70 TGS Dış Ticaret 15,66 2,69 23,21 Tofaş Oto. Fab. 29,46 -1,41 -4,69 Torunlar GMYO 3,60 1,98 -7,69 Trabzon Liman 32,08 -3,78 -0,12 Trabzonspor Sportif 2,17 -0,91 -11,07 Trend GMYO 6,35 -0,16 -49,48 TSKB GMYO 4,15 -5,90 -27,83 Tuğçelik 8,47 2,42 4,83 Tukaş 7,04 -0,85 -27,35 Turcas Petrol 4,04 4,94 -16,70 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,73 -1,62 Turkcell 15,22 -0,26 -3,02 Tümosan Motor ve Traktör 20,04 -2,81 42,43 Tüpraş 95,75 -0,62 -11,34 Türk Hava Yolları 13,35 -0,15 3,41 Türk İlaç Serum 38,30 -4,25 Türk Prysmian Kablo 10,60 3,31 -12,40 Türk Telekom 6,74 -1,46 -18,95 Türk Traktör 204,50 -3,31 20,03 Türker Proje Gayrimenkul 142,20 5,41 25,95 Türkiye Sigorta 5,71 2,88 -7,58 Ufuk Yatırım 16,00 -3,03 19,40 Ulaşlar Turizm Yat. 4,99 -3,11 17,69 Ulusoy Elektrik 60,15 -1,31 17,14 Ulusoy Un Sanayi 5,53 -3,32 8,68 Umpaş Holding 1,50 -3,23 -42,53 Uşak Seramik 2,67 0,38 14,10 Utopya Turizm 30,68 0,26 -20,93 Uzertaş Boya 46,60 -6,76 -17,67 Ülker Bisküvi 23,14 1,22 0,00 Vakıf Fin. Kir. 12,60 -9,94 195,77 Vakıf GMYO 2,42 0,00 -27,34 Vakıf Yat. Ort. 6,35 -3,64 -13,72 Vakıflar Bankası 3,43 -0,58 -27,18 Vakko Tekstil 10,89 -6,12 73,78 Vanet Gıda 5,73 -1,38 -25,87 Verusa Holding 57,80 -2,53 28,16 Verusaturk Girisim 26,40 -2,58 101,83 Vestel 29,68 -0,34 40,93 Vestel Beyaz Eşya 50,00 -0,10 22,31 Viking Kağıt 6,39 0,63 -29,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,40 -0,62 43,82 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -1,40 -29,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 74,90 -4,59 3,48 Yataş 17,20 0,47 19,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,01 1,01 -31,59 Yeni Gimat GMYO 13,05 0,85 12,58 Yeşil GMYO 1,22 -0,81 -11,59 Yeşil Yapı 1,44 0,70 -21,74 Yeşil Yatırım Holding 83,95 2,57 -11,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.666,90 -0,90 -5,98 Yonga Mobilya 28,48 0,21 -4,39 Yükselen Çelik 5,64 1,08 7,80 Yünsa 13,38 3,00 -3,68 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,12 0,47 -23,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara