Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,700,0022,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,700,0022,96
İş Bankası (B)38.134,100,00-5,84
İş Bankası (C)5,04-1,18-25,80
İş Bankası (Kur.)396.031,000,424,22
İş Fin.Kir.3,22-1,83-16,58
İş Girişim17,779,96-6,23
İş GMYO1,920,52-24,41
İş Y. Men. Değ.16,75-1,350,92
İş Yat. Ort.2,86-0,69-14,96
İşbir Holding7.600,000,00177,62
Işık Plastik35,887,10

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,052,94-7,89
İttifak Holding1,80-2,17-19,28
İz Hayvancılık Tarım18,560,053,11
İzmir Demir Çelik2,376,28-28,39
İzmir Fırça8,40-3,3451,08
Jantsa Jant Sanayi69,25-9,9567,08
Kafein Yazılım28,00-2,7131,21
Kaplamin23,08-0,69-31,72
Kardemir (A)8,012,0434,62
Kardemir (B)7,931,5450,47
Kardemir (D)8,58-1,4948,44
Karel Elektronik30,02-3,6030,18
Karsan Otomotiv4,418,3535,69
Karsu Tekstil9,46-5,0210,64
Kartonsan66,10-0,15-30,18
Katmerciler Ekipman3,57-3,2515,91
Kent Gıda309,50-2,37-12,96
Kerevitaş Gıda4,99-5,67-24,16
Kervan Gıda17,090,0629,27
Kervansaray Yat. Holding0,681,49-46,03
Kiler GMYO1,941,04-22,71
Klimasan Klima24,141,6842,25
Koç Holding19,19-0,83-6,17
Konfrut Gıda15,76-2,78-6,75
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,751,18207,22
Konya Çimento913,10-1,58-19,19
Kordsa Teknik Tekstil23,26-2,2749,58
Koza Altın127,30-0,9331,64
Koza Madencilik15,550,970,39
Körfez GMYO5,25-2,23-9,48
Kristal Kola2,24-2,18-42,86
Kron Telekomünikasyon53,70-1,4745,77
Kuştur Kuşadası Turizm304,50-6,0593,58
Kuyumcukent Gayrimenkul2,30-0,860,00
Kütahya Porselen58,005,2614,97
Lider Faktoring2,981,02-12,61
Link Bilgisayar35,48-3,0611,31
Logo Yazılım158,90-3,4027,57
Lokman Hekim Sağlık16,86-0,4756,80
Lüks Kadife59,60-1,32106,23
Makina Takım3,20-5,04-6,16
Marka Yatırım Holding5,13-1,35-20,22
Marmaris Altınyunus223,30-0,27100,99
Marshall309,60-3,280,95
Martı GMYO1,63-1,21-40,73
Martı Otel2,24-1,325,16
Matriks Bilgi Dağıtım39,62-0,80

Mavi Giyim47,961,96-8,12
Mazhar Zorlu Holding29,94-0,20-4,89
Mega Polietilen7,404,52-3,39
Menderes Tekstil2,56-3,03-17,15
Merit Turizm264,80-4,85216,37
Merko Gıda5,651,07-34,61
Metemtur Yatırım32,508,3347,06
Metro Holding1,89-1,56-9,13
Metro Petrol ve Tesisleri2,38-2,46-17,65
Metro Yatırım Ortaklığı2,03-0,98-12,88
Migros Ticaret36,84-0,11-13,93
Milpa4,01-3,14-12,83
Mistral GMYO5,01-1,386,37
MLP Sağlık23,300,6917,26
MMC San. ve Tic. Yat.7,905,3371,74
Mondi Tire Kutsan6,67-1,48-12,24
Naturel Enerji36,08-0,331,61
Naturelgaz9,16-2,45

Net Holding5,79-1,8668,80
Netaş Telekom.23,06-1,87-17,88
Niğbaş Niğde Beton13,35-1,18-74,33
Nuh Çimento52,80-6,479,94
Nurol GMYO14,290,5696,02
Odaş Elektrik2,530,80-35,13
Olmuksan-IP7,41-0,67-37,47
Orge Enerji Elektrik10,72-1,4745,26
Orma Orman Mahsulleri31,50-7,30113,99
Osmanlı Menkul29,02-1,63-6,21
Ostim Endüstriyel Yat2,23-1,33-19,02
Otokar328,10-2,707,83
Oyak Çimento7,21-0,41-17,88
Oyak Yat. Ort.7,81-1,5112,37
Oylum Sınai Yatırımlar4,131,98-12,31
Özak GMYO4,36-2,24-14,51
Özbal Çelik Boru7,704,1917,56
Özderici GMYO1,71-1,16-22,97
Özerden Plastik8,49-0,12-5,67
Pamukova Elektrik28,72-0,6234,71
Panora GMYO6,28-0,952,82
Papilon Savunma17,40-1,97-23,55
Park Elek.Madencilik5,40-1,460,56
Parsan30,00-3,2323,46
Pegasus81,85-2,509,72
Peker GMYO1,27-1,55-51,34
Penguen Gıda3,34-1,18-33,86
Pera GMYO1,41-2,08-19,51
Pergamon Dış Ticaret25,04-2,5736,62
Petkim6,630,3033,13
Petrokent Turizm2.335,00-2,66157,61
Pınar Et ve Un20,70-2,27-5,41
Pınar Su7,66-1,673,10
Pınar Süt19,32-1,68-14,32
Plastikkart14,04-0,85-2,84
Polisan Holding3,02-2,58-21,45
Politeknik Metal311,10-0,61-23,32
Prizma Press Matbaacılık5,10-3,04-6,93
QNB Finans Fin. Kir.93,00-4,12-25,78
QNB Finansbank46,14-4,27-34,41
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,961,72

Ral Yatırım Holding3,45-0,86-22,30
Ray Sigorta11,78-1,83-23,75
Reysaş GMYO4,13-0,96-24,22
Reysaş Lojistik3,66-2,40-29,26
Rhea Girişim2,44-3,56-34,41
Rodrigo Tekstil19,542,9542,52
Royal Halı3,90-1,5213,37
RTA Laboratuvarları22,30-2,36-26,35
Sabancı Holding8,63-1,15-21,73
Safkar Ege Soğutmacılık8,40-2,44-22,79
Sanel Mühendislik3,84-2,0412,28
Sanifoam Sünger13,96-2,792,65
Sanko Pazarlama11,08-0,5418,00
Saray Matbaacılık4,160,00-52,57
Sarkuysan16,856,7893,74
Sasa Polyester34,32-1,49129,04
Say Yenilenebilir Enerji33,001,23287,78
Sekuro Plastik23,38-1,8567,48
Selçuk Ecza Deposu9,63-1,73-28,31
Selçuk Gıda3,31-0,30-33,53
Senkron Güvenlik32,00-2,9721,86
Serve Film Prodüksiyon16,5010,003,13
Servet GMYO90,952,1916,01
Seyitler Kimya23,46-0,17-6,50
Silverline Endüstri5,89-0,84-31,51
Sinpaş GMYO3,74-1,58-10,53
Smartiks Yazılım6,05-1,47-31,72
Sodaş Sodyum Sanayii26,70-0,961,38
Söktaş4,04-2,18-20,63
Sönmez Filament30,687,27-56,30
Sönmez Pamuklu15,900,63-33,75
Sumaş Suni Tahta65,05-3,7026,93
Şeker Fin. Kir.6,71-3,734,84
Şekerbank1,16-1,69-23,18
Şişe Cam7,66-0,654,79
Şok Marketler Ticaret11,97-1,72-5,15
T. Halk Bankası4,29-0,92-22,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,62-1,57-27,17
T.S.K.B.1,30-0,76-25,56
T.Tuborg19,203,236,25
Taç Tarım Ürünleri25,10-4,92138,37
Tat Gıda9,35-1,89-19,13
TAV Havalimanları23,94-1,4012,39
Taze Kuru Gıda251,60-2,4016,32
Tek-Art Turizm1,77-1,67-12,38
Tekfen Holding15,88-1,98-3,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,391,08-3,12
Temapol Polimer Plastik15,95-2,8638,70
TGS Dış Ticaret15,662,6923,21
Tofaş Oto. Fab.29,46-1,41-4,69
Torunlar GMYO3,601,98-7,69
Trabzon Liman32,08-3,78-0,12
Trabzonspor Sportif2,17-0,91-11,07
Trend GMYO6,35-0,16-49,48
TSKB GMYO4,15-5,90-27,83
Tuğçelik8,472,424,83
Tukaş7,04-0,85-27,35
Turcas Petrol4,044,94-16,70
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,73-1,62

Turkcell15,22-0,26-3,02
Tümosan Motor ve Traktör20,04-2,8142,43
Tüpraş95,75-0,62-11,34
Türk Hava Yolları13,35-0,153,41
Türk İlaç Serum38,30-4,25

Türk Prysmian Kablo10,603,31-12,40
Türk Telekom6,74-1,46-18,95
Türk Traktör204,50-3,3120,03
Türker Proje Gayrimenkul142,205,4125,95
Türkiye Sigorta5,712,88-7,58
Ufuk Yatırım16,00-3,0319,40
Ulaşlar Turizm Yat.4,99-3,1117,69
Ulusoy Elektrik60,15-1,3117,14
Ulusoy Un Sanayi5,53-3,328,68
Umpaş Holding1,50-3,23-42,53
Uşak Seramik2,670,3814,10
Utopya Turizm30,680,26-20,93
Uzertaş Boya46,60-6,76-17,67
Ülker Bisküvi23,141,220,00
Vakıf Fin. Kir.12,60-9,94195,77
Vakıf GMYO2,420,00-27,34
Vakıf Yat. Ort.6,35-3,64-13,72
Vakıflar Bankası3,43-0,58-27,18
Vakko Tekstil10,89-6,1273,78
Vanet Gıda5,73-1,38-25,87
Verusa Holding57,80-2,5328,16
Verusaturk Girisim26,40-2,58101,83
Vestel29,68-0,3440,93
Vestel Beyaz Eşya50,00-0,1022,31
Viking Kağıt6,390,63-29,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,40-0,6243,82
Yapı ve Kredi Bank.2,12-1,40-29,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.74,90-4,593,48
Yataş17,200,4719,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,011,01-31,59
Yeni Gimat GMYO13,050,8512,58
Yeşil GMYO1,22-0,81-11,59
Yeşil Yapı1,440,70-21,74
Yeşil Yatırım Holding83,952,57-11,96
Yibitaş İnşaat Malzeme14.666,90-0,90-5,98
Yonga Mobilya28,480,21-4,39
Yükselen Çelik5,641,087,80
Yünsa13,383,00-3,68
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,120,47-23,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Cem Yılmaz Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 18:56:40. #1.14#

title