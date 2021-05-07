Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.444,90
|-0,01
|-5,07
|İş Bankası (C)
|5,08
|2,42
|-25,21
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,23
|0,00
|-16,32
|İş Girişim
|15,95
|0,76
|-15,83
|İş GMYO
|1,86
|0,54
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,96
|-0,88
|2,18
|İş Yat. Ort.
|2,84
|0,00
|-15,55
|İşbir Holding
|7.347,90
|-3,95
|168,41
|Işık Plastik
|30,52
|0,20
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|0,00
|-11,40
|İttifak Holding
|1,90
|-8,65
|-14,80
|İz Hayvancılık Tarım
|17,82
|-3,10
|-1,00
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|1,36
|-32,62
|İzmir Fırça
|8,53
|5,31
|53,42
|Jantsa Jant Sanayi
|82,60
|-2,14
|99,29
|Kafein Yazılım
|28,22
|0,79
|32,24
|Kaplamin
|22,76
|-1,39
|-32,66
|Kardemir (A)
|7,31
|0,97
|22,86
|Kardemir (B)
|7,30
|0,97
|38,52
|Kardemir (D)
|8,48
|2,42
|46,71
|Karel Elektronik
|31,06
|-0,70
|34,69
|Karsan Otomotiv
|3,92
|7,40
|20,62
|Karsu Tekstil
|10,04
|-0,59
|17,43
|Kartonsan
|60,20
|-1,87
|-36,41
|Katmerciler Ekipman
|3,63
|-1,09
|17,86
|Kent Gıda
|320,00
|0,00
|-10,01
|Kerevitaş Gıda
|5,27
|-0,19
|-19,91
|Kervan Gıda
|17,08
|2,28
|29,20
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|0,00
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,92
|3,78
|-23,51
|Klimasan Klima
|24,18
|1,43
|42,49
|Koç Holding
|18,89
|1,07
|-7,64
|Konfrut Gıda
|16,34
|1,05
|-3,31
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,25
|-3,54
|205,11
|Konya Çimento
|916,10
|0,34
|-18,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,82
|-0,87
|46,75
|Koza Altın
|129,20
|5,47
|33,61
|Koza Madencilik
|15,21
|4,46
|-1,81
|Körfez GMYO
|5,03
|-0,98
|-13,28
|Kristal Kola
|2,27
|1,34
|-42,09
|Kron Telekomünikasyon
|53,85
|-2,09
|46,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|333,80
|2,02
|112,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|-3,83
|-1,74
|Kütahya Porselen
|53,50
|0,94
|6,05
|Lider Faktoring
|2,76
|-0,72
|-19,06
|Link Bilgisayar
|37,16
|-0,38
|16,58
|Logo Yazılım
|162,70
|0,74
|30,62
|Lokman Hekim Sağlık
|16,70
|0,48
|55,32
|Lüks Kadife
|60,50
|-0,58
|109,34
|Makina Takım
|3,30
|0,30
|-3,23
|Marka Yatırım Holding
|5,20
|-0,95
|-19,13
|Marmaris Altınyunus
|226,90
|-2,20
|104,23
|Marshall
|329,00
|4,94
|7,27
|Martı GMYO
|1,64
|-0,61
|-40,36
|Martı Otel
|2,32
|4,04
|8,92
|Matriks Bilgi Dağıtım
|39,84
|-1,09
|Mavi Giyim
|46,50
|1,17
|-10,92
|Mazhar Zorlu Holding
|30,00
|-1,96
|-4,70
|Mega Polietilen
|6,72
|-1,03
|-12,27
|Menderes Tekstil
|2,51
|-0,79
|-18,77
|Merit Turizm
|288,20
|-6,46
|244,32
|Merko Gıda
|5,70
|0,88
|-34,03
|Metemtur Yatırım
|27,96
|-3,25
|26,52
|Metro Holding
|1,92
|-0,52
|-7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,50
|-1,57
|-13,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,05
|0,49
|-12,02
|Migros Ticaret
|36,70
|-0,49
|-14,25
|Milpa
|4,11
|0,24
|-10,65
|Mistral GMYO
|5,02
|-0,59
|6,58
|MLP Sağlık
|23,32
|-5,66
|17,36
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,50
|2,88
|63,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,72
|-0,59
|-11,58
|Naturel Enerji
|35,62
|-1,38
|0,32
|Naturelgaz
|9,37
|-3,00
|Net Holding
|5,90
|-0,84
|72,01
|Netaş Telekom.
|24,86
|0,89
|-11,47
|Niğbaş Niğde Beton
|13,75
|-0,22
|-73,56
|Nuh Çimento
|54,10
|-0,18
|12,64
|Nurol GMYO
|14,01
|1,60
|92,18
|Odaş Elektrik
|2,45
|-2,00
|-37,18
|Olmuksan-IP
|7,49
|0,81
|-36,79
|Orge Enerji Elektrik
|11,16
|-0,36
|51,22
|Orma Orman Mahsulleri
|34,00
|-4,23
|130,98
|Osmanlı Menkul
|29,78
|-0,87
|-3,75
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|-0,88
|-18,29
|Otokar
|332,00
|-0,78
|9,11
|Oyak Çimento
|7,17
|0,42
|-18,34
|Oyak Yat. Ort.
|7,94
|0,38
|14,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,07
|0,00
|-13,59
|Özak GMYO
|4,41
|-2,00
|-13,53
|Özbal Çelik Boru
|7,40
|-1,33
|12,98
|Özderici GMYO
|1,68
|0,60
|-24,32
|Özerden Plastik
|8,00
|0,00
|-11,11
|Pamukova Elektrik
|29,12
|-2,93
|36,59
|Panora GMYO
|6,24
|-0,48
|2,17
|Papilon Savunma
|17,51
|-0,85
|-23,07
|Park Elek.Madencilik
|5,56
|-2,80
|3,54
|Parsan
|30,62
|1,12
|26,01
|Pegasus
|81,35
|-0,06
|9,05
|Peker GMYO
|1,38
|9,52
|-47,13
|Penguen Gıda
|3,40
|-0,58
|-32,67
|Pera GMYO
|1,44
|1,41
|-17,79
|Pergamon Dış Ticaret
|25,22
|1,12
|37,60
|Petkim
|6,53
|-5,36
|31,12
|Petrokent Turizm
|2.497,00
|-0,12
|175,49
|Pınar Et ve Un
|21,06
|-1,77
|-3,76
|Pınar Su
|7,55
|-0,79
|1,62
|Pınar Süt
|19,60
|-0,05
|-13,08
|Plastikkart
|14,10
|-1,61
|-2,42
|Polisan Holding
|3,10
|-0,64
|-19,37
|Politeknik Metal
|312,00
|1,00
|-23,10
|Prizma Press Matbaacılık
|5,28
|1,54
|-3,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|97,00
|-1,52
|-22,59
|QNB Finansbank
|47,58
|-0,59
|-32,37
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,72
|0,08
|Ral Yatırım Holding
|3,49
|-1,41
|-21,40
|Ray Sigorta
|12,11
|2,89
|-21,62
|Reysaş GMYO
|4,28
|5,68
|-21,47
|Reysaş Lojistik
|3,75
|1,35
|-27,52
|Rhea Girişim
|2,56
|-4,48
|-31,18
|Rodrigo Tekstil
|18,09
|0,50
|31,95
|Royal Halı
|3,78
|2,72
|9,88
|RTA Laboratuvarları
|23,40
|-0,26
|-22,72
|Sabancı Holding
|8,68
|2,12
|-21,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,61
|-0,12
|-20,86
|Sanel Mühendislik
|3,92
|-0,76
|14,62
|Sanifoam Sünger
|14,64
|0,97
|7,65
|Sanko Pazarlama
|10,94
|0,09
|16,51
|Saray Matbaacılık
|4,03
|1,26
|-54,05
|Sarkuysan
|15,56
|-0,89
|78,90
|Sasa Polyester
|34,56
|-0,97
|130,64
|Say Yenilenebilir Enerji
|32,70
|-1,33
|284,25
|Sekuro Plastik
|23,00
|-5,19
|64,76
|Selçuk Ecza Deposu
|9,80
|0,31
|-27,04
|Selçuk Gıda
|3,38
|1,81
|-32,13
|Senkron Güvenlik
|32,00
|-5,88
|21,86
|Serve Film Prodüksiyon
|15,35
|-2,85
|-4,06
|Servet GMYO
|87,00
|0,52
|10,97
|Seyitler Kimya
|24,56
|0,24
|-2,12
|Silverline Endüstri
|5,93
|3,67
|-31,05
|Sinpaş GMYO
|3,79
|-0,26
|-9,33
|Smartiks Yazılım
|6,22
|0,16
|-29,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,22
|-5,02
|3,36
|Söktaş
|4,00
|-1,72
|-21,41
|Sönmez Filament
|29,50
|-3,28
|-57,98
|Sönmez Pamuklu
|15,62
|-2,07
|-34,92
|Sumaş Suni Tahta
|67,75
|-3,90
|32,20
|Şeker Fin. Kir.
|7,03
|4,46
|9,84
|Şekerbank
|1,18
|2,61
|-21,85
|Şişe Cam
|7,60
|-0,13
|3,97
|Şok Marketler Ticaret
|12,18
|-2,48
|-3,49
|T. Halk Bankası
|4,30
|0,94
|-22,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,98
|1,06
|-26,01
|T.S.K.B.
|1,29
|4,03
|-26,14
|T.Tuborg
|18,50
|0,00
|2,38
|Taç Tarım Ürünleri
|27,20
|-1,09
|158,31
|Tat Gıda
|9,41
|-0,32
|-18,61
|TAV Havalimanları
|23,08
|-0,43
|8,36
|Taze Kuru Gıda
|270,50
|0,37
|25,06
|Tek-Art Turizm
|1,80
|1,12
|-10,89
|Tekfen Holding
|16,09
|0,06
|-1,89
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,55
|4,72
|-12,82
|Temapol Polimer Plastik
|16,60
|1,53
|44,35
|TGS Dış Ticaret
|13,87
|9,99
|9,13
|Tofaş Oto. Fab.
|28,62
|1,92
|-7,41
|Torunlar GMYO
|3,43
|-1,15
|-12,05
|Trabzon Liman
|31,40
|3,63
|-2,24
|Trabzonspor Sportif
|2,17
|-2,25
|-11,07
|Trend GMYO
|6,60
|-2,22
|-47,49
|TSKB GMYO
|4,45
|-1,77
|-22,61
|Tuğçelik
|8,15
|0,25
|0,87
|Tukaş
|7,02
|-1,13
|-27,55
|Turcas Petrol
|3,74
|0,54
|-22,89
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,71
|-1,92
|Turkcell
|15,17
|2,71
|-3,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,30
|-1,55
|44,28
|Tüpraş
|96,60
|5,34
|-10,56
|Türk Hava Yolları
|12,99
|0,46
|0,62
|Türk İlaç Serum
|41,32
|2,13
|Türk Prysmian Kablo
|9,70
|-2,81
|-19,83
|Türk Telekom
|6,67
|-0,60
|-19,79
|Türk Traktör
|207,60
|1,37
|21,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,70
|1,71
|15,77
|Türkiye Sigorta
|5,50
|1,29
|-10,98
|Ufuk Yatırım
|17,20
|1,30
|28,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,25
|-4,20
|23,82
|Ulusoy Elektrik
|60,75
|0,66
|18,31
|Ulusoy Un Sanayi
|5,36
|-1,11
|5,34
|Umpaş Holding
|1,56
|-1,89
|-40,23
|Uşak Seramik
|2,63
|1,15
|12,39
|Utopya Turizm
|30,94
|3,83
|-20,26
|Uzertaş Boya
|49,60
|-0,72
|-12,37
|Ülker Bisküvi
|22,46
|-0,35
|-2,94
|Vakıf Fin. Kir.
|15,54
|-9,97
|264,79
|Vakıf GMYO
|2,41
|1,26
|-27,64
|Vakıf Yat. Ort.
|6,62
|-1,05
|-10,05
|Vakıflar Bankası
|3,44
|1,18
|-26,96
|Vakko Tekstil
|12,06
|-1,55
|92,45
|Vanet Gıda
|5,93
|-1,50
|-23,29
|Verusa Holding
|56,30
|0,00
|24,83
|Verusaturk Girisim
|26,20
|-4,03
|100,31
|Vestel
|29,10
|-0,82
|38,18
|Vestel Beyaz Eşya
|49,94
|-1,69
|22,16
|Viking Kağıt
|6,28
|-1,10
|-30,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,38
|-0,47
|43,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|2,40
|-28,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|80,00
|-3,03
|10,52
|Yataş
|16,80
|-1,47
|16,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,95
|-0,34
|-32,95
|Yeni Gimat GMYO
|12,71
|0,63
|9,64
|Yeşil GMYO
|1,24
|-6,06
|-10,14
|Yeşil Yapı
|1,45
|-5,23
|-21,20
|Yeşil Yatırım Holding
|82,90
|-5,58
|-13,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.500,00
|3,33
|-0,64
|Yonga Mobilya
|25,84
|9,96
|-13,26
|Yükselen Çelik
|5,53
|-2,12
|5,70
|Yünsa
|13,02
|-3,48
|-6,27
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,06
|-0,48
|-25,63
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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