Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.444,90 -0,01 -5,07 İş Bankası (C) 5,08 2,42 -25,21 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,23 0,00 -16,32 İş Girişim 15,95 0,76 -15,83 İş GMYO 1,86 0,54 -26,77 İş Y. Men. Değ. 16,96 -0,88 2,18 İş Yat. Ort. 2,84 0,00 -15,55 İşbir Holding 7.347,90 -3,95 168,41 Işık Plastik 30,52 0,20 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 0,00 -11,40 İttifak Holding 1,90 -8,65 -14,80 İz Hayvancılık Tarım 17,82 -3,10 -1,00 İzmir Demir Çelik 2,23 1,36 -32,62 İzmir Fırça 8,53 5,31 53,42 Jantsa Jant Sanayi 82,60 -2,14 99,29 Kafein Yazılım 28,22 0,79 32,24 Kaplamin 22,76 -1,39 -32,66 Kardemir (A) 7,31 0,97 22,86 Kardemir (B) 7,30 0,97 38,52 Kardemir (D) 8,48 2,42 46,71 Karel Elektronik 31,06 -0,70 34,69 Karsan Otomotiv 3,92 7,40 20,62 Karsu Tekstil 10,04 -0,59 17,43 Kartonsan 60,20 -1,87 -36,41 Katmerciler Ekipman 3,63 -1,09 17,86 Kent Gıda 320,00 0,00 -10,01 Kerevitaş Gıda 5,27 -0,19 -19,91 Kervan Gıda 17,08 2,28 29,20 Kervansaray Yat. Holding 0,70 0,00 -44,44 Kiler GMYO 1,92 3,78 -23,51 Klimasan Klima 24,18 1,43 42,49 Koç Holding 18,89 1,07 -7,64 Konfrut Gıda 16,34 1,05 -3,31 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,25 -3,54 205,11 Konya Çimento 916,10 0,34 -18,93 Kordsa Teknik Tekstil 22,82 -0,87 46,75 Koza Altın 129,20 5,47 33,61 Koza Madencilik 15,21 4,46 -1,81 Körfez GMYO 5,03 -0,98 -13,28 Kristal Kola 2,27 1,34 -42,09 Kron Telekomünikasyon 53,85 -2,09 46,17 Kuştur Kuşadası Turizm 333,80 2,02 112,21 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,26 -3,83 -1,74 Kütahya Porselen 53,50 0,94 6,05 Lider Faktoring 2,76 -0,72 -19,06 Link Bilgisayar 37,16 -0,38 16,58 Logo Yazılım 162,70 0,74 30,62 Lokman Hekim Sağlık 16,70 0,48 55,32 Lüks Kadife 60,50 -0,58 109,34 Makina Takım 3,30 0,30 -3,23 Marka Yatırım Holding 5,20 -0,95 -19,13 Marmaris Altınyunus 226,90 -2,20 104,23 Marshall 329,00 4,94 7,27 Martı GMYO 1,64 -0,61 -40,36 Martı Otel 2,32 4,04 8,92 Matriks Bilgi Dağıtım 39,84 -1,09 Mavi Giyim 46,50 1,17 -10,92 Mazhar Zorlu Holding 30,00 -1,96 -4,70 Mega Polietilen 6,72 -1,03 -12,27 Menderes Tekstil 2,51 -0,79 -18,77 Merit Turizm 288,20 -6,46 244,32 Merko Gıda 5,70 0,88 -34,03 Metemtur Yatırım 27,96 -3,25 26,52 Metro Holding 1,92 -0,52 -7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,50 -1,57 -13,49 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 0,49 -12,02 Migros Ticaret 36,70 -0,49 -14,25 Milpa 4,11 0,24 -10,65 Mistral GMYO 5,02 -0,59 6,58 MLP Sağlık 23,32 -5,66 17,36 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 2,88 63,04 Mondi Tire Kutsan 6,72 -0,59 -11,58 Naturel Enerji 35,62 -1,38 0,32 Naturelgaz 9,37 -3,00 Net Holding 5,90 -0,84 72,01 Netaş Telekom. 24,86 0,89 -11,47 Niğbaş Niğde Beton 13,75 -0,22 -73,56 Nuh Çimento 54,10 -0,18 12,64 Nurol GMYO 14,01 1,60 92,18 Odaş Elektrik 2,45 -2,00 -37,18 Olmuksan-IP 7,49 0,81 -36,79 Orge Enerji Elektrik 11,16 -0,36 51,22 Orma Orman Mahsulleri 34,00 -4,23 130,98 Osmanlı Menkul 29,78 -0,87 -3,75 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 -0,88 -18,29 Otokar 332,00 -0,78 9,11 Oyak Çimento 7,17 0,42 -18,34 Oyak Yat. Ort. 7,94 0,38 14,24 Oylum Sınai Yatırımlar 4,07 0,00 -13,59 Özak GMYO 4,41 -2,00 -13,53 Özbal Çelik Boru 7,40 -1,33 12,98 Özderici GMYO 1,68 0,60 -24,32 Özerden Plastik 8,00 0,00 -11,11 Pamukova Elektrik 29,12 -2,93 36,59 Panora GMYO 6,24 -0,48 2,17 Papilon Savunma 17,51 -0,85 -23,07 Park Elek.Madencilik 5,56 -2,80 3,54 Parsan 30,62 1,12 26,01 Pegasus 81,35 -0,06 9,05 Peker GMYO 1,38 9,52 -47,13 Penguen Gıda 3,40 -0,58 -32,67 Pera GMYO 1,44 1,41 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 25,22 1,12 37,60 Petkim 6,53 -5,36 31,12 Petrokent Turizm 2.497,00 -0,12 175,49 Pınar Et ve Un 21,06 -1,77 -3,76 Pınar Su 7,55 -0,79 1,62 Pınar Süt 19,60 -0,05 -13,08 Plastikkart 14,10 -1,61 -2,42 Polisan Holding 3,10 -0,64 -19,37 Politeknik Metal 312,00 1,00 -23,10 Prizma Press Matbaacılık 5,28 1,54 -3,65 QNB Finans Fin. Kir. 97,00 -1,52 -22,59 QNB Finansbank 47,58 -0,59 -32,37 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,72 0,08 Ral Yatırım Holding 3,49 -1,41 -21,40 Ray Sigorta 12,11 2,89 -21,62 Reysaş GMYO 4,28 5,68 -21,47 Reysaş Lojistik 3,75 1,35 -27,52 Rhea Girişim 2,56 -4,48 -31,18 Rodrigo Tekstil 18,09 0,50 31,95 Royal Halı 3,78 2,72 9,88 RTA Laboratuvarları 23,40 -0,26 -22,72 Sabancı Holding 8,68 2,12 -21,28 Safkar Ege Soğutmacılık 8,61 -0,12 -20,86 Sanel Mühendislik 3,92 -0,76 14,62 Sanifoam Sünger 14,64 0,97 7,65 Sanko Pazarlama 10,94 0,09 16,51 Saray Matbaacılık 4,03 1,26 -54,05 Sarkuysan 15,56 -0,89 78,90 Sasa Polyester 34,56 -0,97 130,64 Say Yenilenebilir Enerji 32,70 -1,33 284,25 Sekuro Plastik 23,00 -5,19 64,76 Selçuk Ecza Deposu 9,80 0,31 -27,04 Selçuk Gıda 3,38 1,81 -32,13 Senkron Güvenlik 32,00 -5,88 21,86 Serve Film Prodüksiyon 15,35 -2,85 -4,06 Servet GMYO 87,00 0,52 10,97 Seyitler Kimya 24,56 0,24 -2,12 Silverline Endüstri 5,93 3,67 -31,05 Sinpaş GMYO 3,79 -0,26 -9,33 Smartiks Yazılım 6,22 0,16 -29,80 Sodaş Sodyum Sanayii 27,22 -5,02 3,36 Söktaş 4,00 -1,72 -21,41 Sönmez Filament 29,50 -3,28 -57,98 Sönmez Pamuklu 15,62 -2,07 -34,92 Sumaş Suni Tahta 67,75 -3,90 32,20 Şeker Fin. Kir. 7,03 4,46 9,84 Şekerbank 1,18 2,61 -21,85 Şişe Cam 7,60 -0,13 3,97 Şok Marketler Ticaret 12,18 -2,48 -3,49 T. Halk Bankası 4,30 0,94 -22,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,98 1,06 -26,01 T.S.K.B. 1,29 4,03 -26,14 T.Tuborg 18,50 0,00 2,38 Taç Tarım Ürünleri 27,20 -1,09 158,31 Tat Gıda 9,41 -0,32 -18,61 TAV Havalimanları 23,08 -0,43 8,36 Taze Kuru Gıda 270,50 0,37 25,06 Tek-Art Turizm 1,80 1,12 -10,89 Tekfen Holding 16,09 0,06 -1,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,55 4,72 -12,82 Temapol Polimer Plastik 16,60 1,53 44,35 TGS Dış Ticaret 13,87 9,99 9,13 Tofaş Oto. Fab. 28,62 1,92 -7,41 Torunlar GMYO 3,43 -1,15 -12,05 Trabzon Liman 31,40 3,63 -2,24 Trabzonspor Sportif 2,17 -2,25 -11,07 Trend GMYO 6,60 -2,22 -47,49 TSKB GMYO 4,45 -1,77 -22,61 Tuğçelik 8,15 0,25 0,87 Tukaş 7,02 -1,13 -27,55 Turcas Petrol 3,74 0,54 -22,89 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,71 -1,92 Turkcell 15,17 2,71 -3,34 Tümosan Motor ve Traktör 20,30 -1,55 44,28 Tüpraş 96,60 5,34 -10,56 Türk Hava Yolları 12,99 0,46 0,62 Türk İlaç Serum 41,32 2,13 Türk Prysmian Kablo 9,70 -2,81 -19,83 Türk Telekom 6,67 -0,60 -19,79 Türk Traktör 207,60 1,37 21,85 Türker Proje Gayrimenkul 130,70 1,71 15,77 Türkiye Sigorta 5,50 1,29 -10,98 Ufuk Yatırım 17,20 1,30 28,36 Ulaşlar Turizm Yat. 5,25 -4,20 23,82 Ulusoy Elektrik 60,75 0,66 18,31 Ulusoy Un Sanayi 5,36 -1,11 5,34 Umpaş Holding 1,56 -1,89 -40,23 Uşak Seramik 2,63 1,15 12,39 Utopya Turizm 30,94 3,83 -20,26 Uzertaş Boya 49,60 -0,72 -12,37 Ülker Bisküvi 22,46 -0,35 -2,94 Vakıf Fin. Kir. 15,54 -9,97 264,79 Vakıf GMYO 2,41 1,26 -27,64 Vakıf Yat. Ort. 6,62 -1,05 -10,05 Vakıflar Bankası 3,44 1,18 -26,96 Vakko Tekstil 12,06 -1,55 92,45 Vanet Gıda 5,93 -1,50 -23,29 Verusa Holding 56,30 0,00 24,83 Verusaturk Girisim 26,20 -4,03 100,31 Vestel 29,10 -0,82 38,18 Vestel Beyaz Eşya 49,94 -1,69 22,16 Viking Kağıt 6,28 -1,10 -30,22 Yapı Kredi Koray GMYO 6,38 -0,47 43,37 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,40 -28,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 80,00 -3,03 10,52 Yataş 16,80 -1,47 16,26 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,95 -0,34 -32,95 Yeni Gimat GMYO 12,71 0,63 9,64 Yeşil GMYO 1,24 -6,06 -10,14 Yeşil Yapı 1,45 -5,23 -21,20 Yeşil Yatırım Holding 82,90 -5,58 -13,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.500,00 3,33 -0,64 Yonga Mobilya 25,84 9,96 -13,26 Yükselen Çelik 5,53 -2,12 5,70 Yünsa 13,02 -3,48 -6,27 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,06 -0,48 -25,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu Son dakika: ABD, Türkiye'ye yaptığı hukuksuzluğu kabul etti! F-35 programında çözüm için yeniden diyalog başlıyor