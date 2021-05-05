Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 36.889,90 -0,30 -8,91 İş Bankası (C) 4,95 0,20 -27,13 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,23 -0,92 -16,32 İş Girişim 16,12 -2,30 -14,93 İş GMYO 1,86 -0,53 -26,77 İş Y. Men. Değ. 16,61 1,22 0,08 İş Yat. Ort. 2,86 0,35 -14,96 İşbir Holding 7.700,00 10,00 181,27 Işık Plastik 30,92 -0,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,04 -3,70 -8,77 İttifak Holding 1,94 4,30 -13,00 İz Hayvancılık Tarım 17,32 -4,20 -3,78 İzmir Demir Çelik 2,19 -1,35 -33,83 İzmir Fırça 8,55 -1,95 53,78 Jantsa Jant Sanayi 715,00 1,13 116,99 Kafein Yazılım 27,98 3,25 31,12 Kaplamin 23,02 -3,03 -31,89 Kardemir (A) 6,60 1,07 10,92 Kardemir (B) 6,74 2,59 27,89 Kardemir (D) 7,71 1,05 33,39 Karel Elektronik 32,04 2,30 38,94 Karsan Otomotiv 3,75 1,08 15,38 Karsu Tekstil 10,47 -3,94 22,46 Kartonsan 59,40 -3,57 -37,26 Katmerciler Ekipman 3,60 2,56 16,88 Kent Gıda 330,00 -2,68 -7,20 Kerevitaş Gıda 5,32 0,95 -19,15 Kervan Gıda 17,11 2,70 29,43 Kervansaray Yat. Holding 0,69 -4,17 -45,24 Kiler GMYO 1,84 -1,60 -26,69 Klimasan Klima 23,74 -2,94 39,89 Koç Holding 18,64 0,11 -8,86 Konfrut Gıda 16,60 0,24 -1,78 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,45 -2,46 193,29 Konya Çimento 933,00 -0,11 -17,43 Kordsa Teknik Tekstil 23,62 2,87 51,90 Koza Altın 117,40 2,09 21,41 Koza Madencilik 14,06 0,36 -9,23 Körfez GMYO 5,22 -2,06 -10,00 Kristal Kola 2,25 -0,88 -42,60 Kron Telekomünikasyon 56,20 0,36 52,55 Kuştur Kuşadası Turizm 297,50 -9,93 89,13 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,24 -0,88 -2,61 Kütahya Porselen 52,30 0,10 3,67 Lider Faktoring 2,77 -5,14 -18,77 Link Bilgisayar 37,90 4,18 18,90 Logo Yazılım 167,30 3,91 34,31 Lokman Hekim Sağlık 16,53 -0,96 53,73 Lüks Kadife 62,15 10,00 115,05 Makina Takım 3,32 -0,30 -2,64 Marka Yatırım Holding 5,25 0,77 -18,35 Marmaris Altınyunus 221,00 2,50 98,92 Marshall 285,00 -4,62 -7,08 Martı GMYO 1,68 -7,18 -38,91 Martı Otel 2,21 -2,64 3,76 Matriks Bilgi Dağıtım 42,24 10,00 Mavi Giyim 46,30 -0,43 -11,30 Mazhar Zorlu Holding 30,96 -0,13 -1,65 Mega Polietilen 6,79 1,80 -11,36 Menderes Tekstil 2,56 -1,16 -17,15 Merit Turizm 280,10 -8,58 234,65 Merko Gıda 5,80 0,00 -32,87 Metemtur Yatırım 28,52 4,32 29,05 Metro Holding 1,94 -1,52 -6,73 Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 -8,55 -14,88 Metro Yatırım Ortaklığı 2,04 0,00 -12,45 Migros Ticaret 37,54 3,42 -12,29 Milpa 4,09 -1,68 -11,09 Mistral GMYO 5,22 -2,43 10,83 MLP Sağlık 24,36 -2,17 22,60 MMC San. ve Tic. Yat. 7,28 4,00 58,26 Mondi Tire Kutsan 6,68 -4,30 -12,11 Naturel Enerji 36,94 -1,81 4,03 Naturelgaz 10,01 -2,25 Net Holding 5,88 1,91 71,43 Netaş Telekom. 25,12 1,95 -10,54 Niğbaş Niğde Beton 13,77 1,25 -73,52 Nuh Çimento 55,45 0,09 15,45 Nurol GMYO 13,58 1,72 86,28 Odaş Elektrik 2,48 -2,36 -36,41 Olmuksan-IP 7,48 0,40 -36,88 Orge Enerji Elektrik 10,63 -1,39 44,04 Orma Orman Mahsulleri 35,80 -2,72 143,21 Osmanlı Menkul 27,64 -1,99 -10,67 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 -2,94 -16,12 Otokar 342,40 0,03 12,53 Oyak Çimento 7,14 1,56 -18,68 Oyak Yat. Ort. 8,02 -0,74 15,40 Oylum Sınai Yatırımlar 4,11 -1,20 -12,74 Özak GMYO 4,48 -1,54 -12,16 Özbal Çelik Boru 7,72 -0,64 17,86 Özderici GMYO 1,61 -1,23 -27,48 Özerden Plastik 8,48 0,24 -5,78 Pamukova Elektrik 28,70 -0,69 34,62 Panora GMYO 6,17 -1,28 1,02 Papilon Savunma 18,04 0,67 -20,74 Park Elek.Madencilik 5,49 -3,85 2,23 Parsan 30,36 0,66 24,94 Pegasus 79,40 -1,67 6,43 Peker GMYO 1,29 -1,53 -50,57 Penguen Gıda 3,47 0,00 -31,29 Pera GMYO 1,40 -4,76 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 25,08 0,08 36,83 Petkim 6,74 -2,03 35,34 Petrokent Turizm 2.404,10 -3,06 165,24 Pınar Et ve Un 21,56 -1,01 -1,48 Pınar Su 7,55 -1,95 1,62 Pınar Süt 19,72 -0,40 -12,55 Plastikkart 14,41 0,63 -0,28 Polisan Holding 3,08 -1,28 -19,89 Politeknik Metal 307,80 -2,59 -24,14 Prizma Press Matbaacılık 5,21 -0,38 -4,93 QNB Finans Fin. Kir. 96,20 -3,80 -23,22 QNB Finansbank 49,02 -1,96 -30,32 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,00 1,05 Ral Yatırım Holding 3,48 -3,06 -21,62 Ray Sigorta 11,90 -1,41 -22,98 Reysaş GMYO 4,21 -3,66 -22,75 Reysaş Lojistik 3,83 -2,05 -25,98 Rhea Girişim 2,46 9,82 -33,87 Rodrigo Tekstil 18,18 -2,10 32,60 Royal Halı 3,58 2,29 4,07 RTA Laboratuvarları 23,82 4,75 -21,33 Sabancı Holding 8,35 1,71 -24,27 Safkar Ege Soğutmacılık 8,84 -1,78 -18,75 Sanel Mühendislik 4,00 -0,99 16,96 Sanifoam Sünger 15,00 -0,73 10,29 Sanko Pazarlama 10,92 -2,50 16,29 Saray Matbaacılık 4,05 0,25 -53,82 Sarkuysan 15,18 -0,46 74,53 Sasa Polyester 35,12 -1,84 134,38 Say Yenilenebilir Enerji 33,48 1,39 293,42 Sekuro Plastik 24,16 -2,82 73,07 Selçuk Ecza Deposu 9,86 -0,90 -26,59 Selçuk Gıda 3,41 0,89 -31,53 Senkron Güvenlik 33,80 9,74 28,71 Serve Film Prodüksiyon 15,40 -1,28 -3,75 Servet GMYO 89,00 -1,00 13,52 Seyitler Kimya 25,78 0,16 2,75 Silverline Endüstri 5,71 -0,52 -33,60 Sinpaş GMYO 3,73 -2,61 -10,77 Smartiks Yazılım 6,33 -1,56 -28,56 Sodaş Sodyum Sanayii 28,28 -0,98 7,38 Söktaş 4,00 -1,23 -21,41 Sönmez Filament 32,50 -3,56 -53,70 Sönmez Pamuklu 15,48 -7,53 -35,50 Sumaş Suni Tahta 70,00 0,21 36,59 Şeker Fin. Kir. 7,16 -5,42 11,87 Şekerbank 1,14 1,79 -24,50 Şişe Cam 7,63 -0,13 4,38 Şok Marketler Ticaret 12,22 0,16 -3,17 T. Halk Bankası 4,25 -0,23 -23,56 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,98 -0,09 -26,01 T.S.K.B. 1,24 -0,80 -29,00 T.Tuborg 18,50 2,78 2,38 Taç Tarım Ürünleri 27,62 -6,37 162,30 Tat Gıda 9,57 -0,73 -17,22 TAV Havalimanları 22,82 -0,26 7,14 Taze Kuru Gıda 245,00 -2,35 13,27 Tek-Art Turizm 1,76 -2,76 -12,87 Tekfen Holding 16,10 -2,19 -1,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,35 0,14 -15,13 Temapol Polimer Plastik 15,90 1,40 38,26 TGS Dış Ticaret 12,58 4,57 -1,02 Tofaş Oto. Fab. 28,76 -1,51 -6,96 Torunlar GMYO 3,60 -0,28 -7,69 Trabzon Liman 30,76 0,65 -4,23 Trabzonspor Sportif 2,29 9,57 -6,15 Trend GMYO 6,35 1,28 -49,48 TSKB GMYO 4,39 8,66 -23,65 Tuğçelik 8,37 -0,95 3,59 Tukaş 7,07 -1,26 -27,04 Turcas Petrol 3,71 -1,07 -23,51 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,18 -4,32 Turkcell 14,79 -0,07 -5,76 Tümosan Motor ve Traktör 21,34 0,28 51,67 Tüpraş 91,30 1,28 -15,46 Türk Hava Yolları 12,60 -0,16 -2,40 Türk İlaç Serum 38,08 -1,14 Türk Prysmian Kablo 9,08 -0,87 -24,96 Türk Telekom 6,67 0,76 -19,79 Türk Traktör 206,50 0,19 21,21 Türker Proje Gayrimenkul 129,50 -0,99 14,70 Türkiye Sigorta 5,43 0,00 -12,11 Ufuk Yatırım 17,01 0,18 26,94 Ulaşlar Turizm Yat. 5,21 3,99 22,88 Ulusoy Elektrik 58,50 0,95 13,92 Ulusoy Un Sanayi 5,46 -1,97 7,30 Umpaş Holding 1,62 -1,22 -37,93 Uşak Seramik 2,88 -1,71 23,08 Utopya Turizm 28,60 10,00 -26,29 Uzertaş Boya 45,42 -9,97 -19,75 Ülker Bisküvi 22,14 0,09 -4,32 Vakıf Fin. Kir. 19,17 -10,00 350,00 Vakıf GMYO 2,42 -0,82 -27,34 Vakıf Yat. Ort. 6,78 -1,02 -7,88 Vakıflar Bankası 3,40 0,00 -27,81 Vakko Tekstil 12,40 1,56 97,88 Vanet Gıda 5,97 -1,65 -22,77 Verusa Holding 56,60 2,35 25,50 Verusaturk Girisim 28,54 1,13 118,20 Vestel 30,02 1,76 42,55 Vestel Beyaz Eşya 51,15 -1,63 25,12 Viking Kağıt 6,31 -2,02 -29,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,18 1,81 38,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 -0,48 -30,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 81,85 -4,16 13,08 Yataş 17,10 0,59 18,34 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,95 0,68 -32,95 Yeni Gimat GMYO 12,60 0,08 8,69 Yeşil GMYO 1,20 6,19 -13,04 Yeşil Yapı 1,48 4,96 -19,57 Yeşil Yatırım Holding 85,85 9,99 -9,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.606,10 1,07 -6,37 Yonga Mobilya 24,00 -2,83 -19,43 Yükselen Çelik 5,97 -1,65 14,11 Yünsa 13,05 3,00 -6,06 Zorlu Enerji 2,10 1,45 -24,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Marmara'da denizin dibi zindana döndü UEFA'dan EURO 2020 için şaşırtan karar! 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