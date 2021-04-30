Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.997,90 -3,71 İş Bankası (C) 4,87 -0,41 -28,31 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,33 3,42 -13,73 İş Girişim 16,25 -0,85 -14,25 İş GMYO 1,86 -1,59 -26,77 İş Y. Men. Değ. 15,36 0,07 -7,46 İş Yat. Ort. 2,84 -0,70 -15,55 İşbir Holding 6.850,00 -7,31 150,00 Işık Plastik 29,74 5,46 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 5,21 -11,40 İttifak Holding 1,80 0,00 -19,28 İz Hayvancılık Tarım 16,84 -2,04 -6,44 İzmir Demir Çelik 2,22 1,83 -32,92 İzmir Fırça 9,25 -3,65 66,37 Jantsa Jant Sanayi 747,30 -3,56 126,79 Kafein Yazılım 25,90 0,08 21,37 Kaplamin 24,36 0,41 -27,93 Kardemir (A) 6,29 0,48 5,71 Kardemir (B) 6,34 0,32 20,30 Kardemir (D) 7,16 0,56 23,88 Karel Elektronik 29,56 1,51 28,19 Karsan Otomotiv 3,36 -1,47 3,38 Karsu Tekstil 11,70 -10,00 36,84 Kartonsan 50,95 -1,07 -46,18 Katmerciler Ekipman 3,42 0,88 11,04 Kent Gıda 350,00 0,57 -1,57 Kerevitaş Gıda 5,35 1,33 -18,69 Kervan Gıda 16,36 0,99 23,75 Kervansaray Yat. Holding 0,72 -4,00 -42,86 Kiler GMYO 1,82 0,55 -27,49 Klimasan Klima 24,40 2,61 43,78 Koç Holding 18,31 -1,13 -10,48 Konfrut Gıda 16,71 1,27 -1,12 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,65 5,37 189,91 Konya Çimento 894,00 -5,20 -20,88 Kordsa Teknik Tekstil 22,34 0,63 43,67 Koza Altın 113,00 4,24 16,86 Koza Madencilik 13,77 1,62 -11,10 Körfez GMYO 5,12 2,20 -11,72 Kristal Kola 2,25 0,00 -42,60 Kron Telekomünikasyon 56,00 0,09 52,01 Kuştur Kuşadası Turizm 292,00 9,98 85,63 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,18 1,87 -5,22 Kütahya Porselen 52,35 -4,38 3,77 Lider Faktoring 2,83 -1,39 -17,01 Link Bilgisayar 36,30 0,83 13,88 Logo Yazılım 162,00 2,86 30,06 Lokman Hekim Sağlık 16,81 1,88 56,34 Lüks Kadife 60,30 -4,29 108,65 Makina Takım 3,33 1,83 -2,35 Marka Yatırım Holding 5,35 -1,65 -16,80 Marmaris Altınyunus 228,00 8,47 105,22 Marshall 247,00 -0,44 -19,47 Martı GMYO 1,79 0,56 -34,91 Martı Otel 2,03 4,64 -4,69 Matriks Bilgi Dağıtım 36,94 -1,70 Mavi Giyim 43,28 -0,78 -17,09 Mazhar Zorlu Holding 31,44 1,29 -0,13 Mega Polietilen 6,42 2,72 -16,19 Menderes Tekstil 2,37 -1,25 -23,30 Merit Turizm 253,30 9,99 202,63 Merko Gıda 6,10 -2,40 -29,40 Metemtur Yatırım 27,50 0,07 24,43 Metro Holding 1,89 -1,05 -9,13 Metro Petrol ve Tesisleri 2,23 0,45 -22,84 Metro Yatırım Ortaklığı 2,03 -0,49 -12,88 Migros Ticaret 36,30 -2,26 -15,19 Milpa 4,10 -1,20 -10,87 Mistral GMYO 5,01 3,51 6,37 MLP Sağlık 24,44 0,25 23,00 MMC San. ve Tic. Yat. 7,04 -9,97 53,04 Mondi Tire Kutsan 6,18 9,96 -18,68 Naturel Enerji 37,00 2,89 4,20 Naturelgaz 10,10 -0,88 Net Holding 5,73 0,35 67,06 Netaş Telekom. 24,48 0,99 -12,82 Niğbaş Niğde Beton 14,40 -1,10 -72,31 Nuh Çimento 56,65 2,91 17,95 Nurol GMYO 13,20 0,00 81,07 Odaş Elektrik 2,47 4,66 -36,67 Olmuksan-IP 7,31 0,14 -38,31 Orge Enerji Elektrik 10,67 0,28 44,58 Orma Orman Mahsulleri 37,00 2,78 151,36 Osmanlı Menkul 26,88 -0,52 -13,12 Ostim Endüstriyel Yat 2,23 0,90 -19,02 Otokar 346,00 4,50 13,71 Oyak Çimento 6,88 -0,15 -21,64 Oyak Yat. Ort. 7,78 -1,52 11,94 Oylum Sınai Yatırımlar 4,11 7,31 -12,74 Özak GMYO 4,47 0,45 -12,35 Özbal Çelik Boru 7,30 0,83 11,45 Özderici GMYO 1,59 0,00 -28,38 Özerden Plastik 8,05 1,26 -10,56 Pamukova Elektrik 30,62 1,39 43,62 Panora GMYO 6,22 -0,48 1,84 Papilon Savunma 17,45 2,77 -23,33 Park Elek.Madencilik 5,63 9,96 4,84 Parsan 29,32 -1,61 20,66 Pegasus 73,55 5,22 -1,41 Peker GMYO 1,20 0,00 -54,02 Penguen Gıda 3,53 -1,67 -30,10 Pera GMYO 1,36 1,49 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 25,94 7,55 41,53 Petkim 6,71 0,15 34,74 Petrokent Turizm 2.550,00 -2,44 181,33 Pınar Et ve Un 23,30 -2,18 6,47 Pınar Su 7,78 -2,38 4,71 Pınar Süt 19,64 -0,68 -12,90 Plastikkart 14,20 -1,39 -1,73 Polisan Holding 2,98 2,05 -22,49 Politeknik Metal 309,00 1,15 -23,84 Prizma Press Matbaacılık 5,05 -1,56 -7,85 QNB Finans Fin. Kir. 103,80 -3,44 -17,16 QNB Finansbank 48,94 -0,12 -30,43 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 22,80 -1,21 Ral Yatırım Holding 3,83 0,79 -13,74 Ray Sigorta 12,35 -0,40 -20,06 Reysaş GMYO 4,41 -3,50 -19,08 Reysaş Lojistik 4,00 -6,32 -22,69 Rhea Girişim 2,21 0,00 -40,59 Rodrigo Tekstil 17,85 2,47 30,20 Royal Halı 3,44 0,58 0,00 RTA Laboratuvarları 24,00 -3,15 -20,74 Sabancı Holding 8,09 -0,25 -26,63 Safkar Ege Soğutmacılık 8,47 -2,08 -22,15 Sanel Mühendislik 4,07 4,90 19,01 Sanifoam Sünger 15,75 0,51 15,81 Sanko Pazarlama 11,30 3,86 20,34 Saray Matbaacılık 4,26 -2,07 -51,43 Sarkuysan 15,00 0,27 69,68 Sasa Polyester 35,80 -1,76 138,91 Say Yenilenebilir Enerji 29,80 5,30 250,18 Sekuro Plastik 28,14 -5,51 101,58 Selçuk Ecza Deposu 10,05 1,11 -25,18 Selçuk Gıda 3,58 1,13 -28,11 Senkron Güvenlik 31,04 0,13 18,20 Serve Film Prodüksiyon 16,10 0,63 0,63 Servet GMYO 90,20 -1,96 15,05 Seyitler Kimya 24,64 -0,16 -1,80 Silverline Endüstri 5,44 -3,55 -36,74 Sinpaş GMYO 3,97 -0,25 -5,02 Smartiks Yazılım 6,23 -0,32 -29,68 Sodaş Sodyum Sanayii 30,46 9,18 15,66 Söktaş 4,08 -1,92 -19,84 Sönmez Filament 33,50 -6,32 -52,28 Sönmez Pamuklu 16,89 -0,65 -29,63 Sumaş Suni Tahta 68,60 -0,51 33,85 Şeker Fin. Kir. 7,78 2,64 21,56 Şekerbank 1,09 -0,91 -27,81 Şişe Cam 7,51 1,21 2,74 Şok Marketler Ticaret 12,10 -0,49 -4,12 T. Halk Bankası 4,29 1,18 -22,84 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,12 0,09 -28,78 T.S.K.B. 1,26 -1,56 -27,86 T.Tuborg 17,50 -2,51 -3,15 Taç Tarım Ürünleri 26,30 3,95 149,76 Tat Gıda 9,68 0,31 -16,27 TAV Havalimanları 21,52 4,06 1,03 Taze Kuru Gıda 273,50 2,67 26,44 Tek-Art Turizm 1,57 1,95 -22,28 Tekfen Holding 16,09 -2,48 -1,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,85 -4,06 -20,90 Temapol Polimer Plastik 13,85 -1,14 20,43 TGS Dış Ticaret 12,29 -0,89 -3,30 Tofaş Oto. Fab. 29,84 -0,80 -3,47 Torunlar GMYO 3,57 -0,56 -8,46 Trabzon Liman 28,60 0,00 -10,96 Trabzonspor Sportif 1,88 -1,05 -22,95 Trend GMYO 6,05 -2,10 -51,87 TSKB GMYO 4,18 -1,18 -27,30 Tuğçelik 8,07 1,51 -0,12 Tukaş 7,23 -0,14 -25,39 Turcas Petrol 3,55 -1,93 -26,80 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,41 1,56 Turkcell 14,84 -1,91 -5,44 Tümosan Motor ve Traktör 20,60 1,88 46,41 Tüpraş 87,75 -0,23 -18,75 Türk Hava Yolları 12,23 2,09 -5,27 Türk İlaç Serum 41,36 1,72 Türk Prysmian Kablo 9,13 -0,33 -24,55 Türk Telekom 6,37 0,16 -23,39 Türk Traktör 208,80 0,10 22,56 Türker Proje Gayrimenkul 130,00 0,00 15,15 Türkiye Sigorta 5,64 0,71 -8,71 Ufuk Yatırım 18,13 1,97 35,30 Ulaşlar Turizm Yat. 4,89 -4,31 15,33 Ulusoy Elektrik 56,55 1,62 10,13 Ulusoy Un Sanayi 5,69 -3,23 11,82 Umpaş Holding 1,73 4,85 -33,72 Uşak Seramik 2,69 -0,74 14,96 Utopya Turizm 30,00 8,07 -22,68 Uzertaş Boya 45,18 -10,00 -20,18 Ülker Bisküvi 22,00 0,55 -4,93 Vakıf Fin. Kir. 26,28 -10,00 516,90 Vakıf GMYO 2,46 -1,99 -26,14 Vakıf Yat. Ort. 6,63 -1,04 -9,92 Vakıflar Bankası 3,42 0,00 -27,39 Vakko Tekstil 12,87 0,55 105,38 Vanet Gıda 6,31 -2,77 -18,37 Verusa Holding 54,60 -0,73 21,06 Verusaturk Girisim 29,00 -3,78 121,71 Vestel 28,80 -3,94 36,75 Vestel Beyaz Eşya 53,75 1,70 31,48 Viking Kağıt 6,28 -4,12 -30,22 Yapı Kredi Koray GMYO 5,81 0,35 30,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,00 -29,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 86,15 -1,37 19,02 Yataş 16,87 1,08 16,75 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,81 -1,06 -36,14 Yeni Gimat GMYO 12,66 -1,33 9,21 Yeşil GMYO 1,12 0,00 -18,84 Yeşil Yapı 1,40 -2,10 -23,91 Yeşil Yatırım Holding 78,00 -2,62 -18,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.301,10 -0,69 -8,33 Yonga Mobilya 24,50 -1,13 -17,75 Yükselen Çelik 5,54 0,00 5,89 Yünsa 12,40 2,99 -10,74 Zorlu Enerji 1,99 -1,49 -28,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti. SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1 Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü