Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.997,90
|-1,87
|-3,71
|İş Bankası (C)
|4,89
|0,62
|-28,01
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,22
|7,69
|-16,58
|İş Girişim
|16,39
|-5,42
|-13,51
|İş GMYO
|1,89
|1,07
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|15,35
|0,07
|-7,52
|İş Yat. Ort.
|2,86
|0,70
|-14,96
|İşbir Holding
|7.390,00
|5,57
|169,71
|Işık Plastik
|28,20
|-2,15
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|0,00
|-15,79
|İttifak Holding
|1,80
|0,00
|-19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|17,19
|-2,99
|-4,50
|İzmir Demir Çelik
|2,18
|-0,46
|-34,13
|İzmir Fırça
|9,60
|-0,10
|72,66
|Jantsa Jant Sanayi
|774,90
|7,98
|135,17
|Kafein Yazılım
|25,88
|1,73
|21,28
|Kaplamin
|24,26
|1,34
|-28,22
|Kardemir (A)
|6,26
|1,46
|5,21
|Kardemir (B)
|6,32
|1,94
|19,92
|Kardemir (D)
|7,12
|1,42
|23,18
|Karel Elektronik
|29,12
|0,00
|26,28
|Karsan Otomotiv
|3,41
|-0,29
|4,92
|Karsu Tekstil
|13,00
|-3,70
|52,05
|Kartonsan
|51,50
|4,04
|-45,60
|Katmerciler Ekipman
|3,39
|1,19
|10,06
|Kent Gıda
|348,00
|0,61
|-2,14
|Kerevitaş Gıda
|5,28
|0,76
|-19,76
|Kervan Gıda
|16,20
|0,81
|22,54
|Kervansaray Yat. Holding
|0,75
|2,74
|-40,48
|Kiler GMYO
|1,81
|0,00
|-27,89
|Klimasan Klima
|23,78
|5,69
|40,13
|Koç Holding
|18,52
|2,66
|-9,45
|Konfrut Gıda
|16,50
|2,04
|-2,37
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,15
|-3,48
|175,13
|Konya Çimento
|943,00
|8,50
|-16,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,20
|1,00
|42,77
|Koza Altın
|108,40
|1,31
|12,10
|Koza Madencilik
|13,55
|1,50
|-12,52
|Körfez GMYO
|5,01
|0,80
|-13,62
|Kristal Kola
|2,25
|-2,60
|-42,60
|Kron Telekomünikasyon
|55,95
|1,73
|51,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|265,50
|-10,00
|68,79
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,14
|-0,93
|-6,96
|Kütahya Porselen
|54,75
|7,67
|8,52
|Lider Faktoring
|2,87
|2,50
|-15,84
|Link Bilgisayar
|36,00
|2,51
|12,94
|Logo Yazılım
|157,50
|-0,13
|26,45
|Lokman Hekim Sağlık
|16,50
|3,19
|53,46
|Lüks Kadife
|63,00
|-0,79
|117,99
|Makina Takım
|3,27
|3,48
|-4,11
|Marka Yatırım Holding
|5,44
|4,41
|-15,40
|Marmaris Altınyunus
|210,20
|-3,80
|89,20
|Marshall
|248,10
|1,68
|-19,11
|Martı GMYO
|1,78
|0,56
|-35,27
|Martı Otel
|1,94
|-2,51
|-8,92
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,58
|1,62
|Mavi Giyim
|43,62
|1,96
|-16,44
|Mazhar Zorlu Holding
|31,04
|-2,27
|-1,40
|Mega Polietilen
|6,25
|0,16
|-18,41
|Menderes Tekstil
|2,40
|1,69
|-22,33
|Merit Turizm
|230,30
|2,81
|175,15
|Merko Gıda
|6,25
|-2,34
|-27,66
|Metemtur Yatırım
|27,48
|-2,00
|24,34
|Metro Holding
|1,91
|2,14
|-8,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,22
|0,91
|-23,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,04
|-0,49
|-12,45
|Migros Ticaret
|37,14
|1,75
|-13,22
|Milpa
|4,15
|0,24
|-9,78
|Mistral GMYO
|4,84
|0,83
|2,76
|MLP Sağlık
|24,38
|5,18
|22,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,82
|4,13
|70,00
|Mondi Tire Kutsan
|5,62
|3,12
|-26,05
|Naturel Enerji
|35,96
|0,62
|1,27
|Naturelgaz
|10,19
|0,69
|Net Holding
|5,71
|-3,22
|66,47
|Netaş Telekom.
|24,24
|1,08
|-13,68
|Niğbaş Niğde Beton
|14,56
|-4,08
|-72,00
|Nuh Çimento
|55,05
|0,82
|14,62
|Nurol GMYO
|13,20
|-0,60
|81,07
|Odaş Elektrik
|2,36
|-1,26
|-39,49
|Olmuksan-IP
|7,30
|-0,14
|-38,40
|Orge Enerji Elektrik
|10,64
|0,47
|44,17
|Orma Orman Mahsulleri
|36,00
|5,57
|144,57
|Osmanlı Menkul
|27,02
|0,22
|-12,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,21
|0,45
|-19,75
|Otokar
|331,10
|-2,27
|8,81
|Oyak Çimento
|6,89
|1,17
|-21,53
|Oyak Yat. Ort.
|7,90
|1,41
|13,67
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,83
|6,09
|-18,68
|Özak GMYO
|4,45
|0,23
|-12,75
|Özbal Çelik Boru
|7,24
|5,39
|10,53
|Özderici GMYO
|1,59
|4,61
|-28,38
|Özerden Plastik
|7,95
|-0,50
|-11,67
|Pamukova Elektrik
|30,20
|-0,59
|41,65
|Panora GMYO
|6,25
|0,81
|2,33
|Papilon Savunma
|16,98
|1,19
|-25,40
|Park Elek.Madencilik
|5,12
|1,19
|-4,66
|Parsan
|29,80
|2,90
|22,63
|Pegasus
|69,90
|-0,71
|-6,30
|Peker GMYO
|1,20
|2,56
|-54,02
|Penguen Gıda
|3,59
|0,56
|-28,91
|Pera GMYO
|1,34
|2,29
|-23,50
|Pergamon Dış Ticaret
|24,12
|0,58
|31,60
|Petkim
|6,70
|2,76
|34,54
|Petrokent Turizm
|2.613,90
|-1,36
|188,38
|Pınar Et ve Un
|25,34
|1,93
|8,85
|Pınar Su
|7,97
|-0,38
|7,27
|Pınar Süt
|20,24
|1,61
|-12,31
|Plastikkart
|14,40
|4,58
|-0,35
|Polisan Holding
|2,92
|1,04
|-24,05
|Politeknik Metal
|305,50
|-0,16
|-24,70
|Prizma Press Matbaacılık
|5,13
|-2,29
|-6,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,50
|-0,83
|-14,21
|QNB Finansbank
|49,00
|0,16
|-30,35
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,08
|-0,77
|Ral Yatırım Holding
|3,80
|9,83
|-14,41
|Ray Sigorta
|12,40
|1,81
|-19,74
|Reysaş GMYO
|4,57
|2,93
|-16,15
|Reysaş Lojistik
|4,27
|9,77
|-17,47
|Rhea Girişim
|2,21
|2,79
|-40,59
|Rodrigo Tekstil
|17,42
|0,40
|27,06
|Royal Halı
|3,42
|0,29
|-0,58
|RTA Laboratuvarları
|24,78
|5,90
|-18,16
|Sabancı Holding
|8,11
|0,75
|-26,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,65
|3,97
|-20,50
|Sanel Mühendislik
|3,88
|0,52
|13,45
|Sanifoam Sünger
|15,67
|0,45
|15,22
|Sanko Pazarlama
|10,88
|-3,80
|15,87
|Saray Matbaacılık
|4,35
|9,85
|-50,40
|Sarkuysan
|14,96
|2,54
|69,23
|Sasa Polyester
|36,44
|0,11
|143,19
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,30
|5,20
|232,55
|Sekuro Plastik
|29,78
|6,59
|113,32
|Selçuk Ecza Deposu
|9,94
|1,84
|-26,00
|Selçuk Gıda
|3,54
|-1,67
|-28,92
|Senkron Güvenlik
|31,00
|-7,46
|18,05
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|0,63
|0,00
|Servet GMYO
|92,00
|2,11
|17,35
|Seyitler Kimya
|24,68
|-2,06
|-1,64
|Silverline Endüstri
|5,64
|3,68
|-34,42
|Sinpaş GMYO
|3,98
|4,74
|-4,78
|Smartiks Yazılım
|6,25
|-0,64
|-29,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,90
|3,33
|5,94
|Söktaş
|4,16
|-0,72
|-18,27
|Sönmez Filament
|35,76
|-0,50
|-49,06
|Sönmez Pamuklu
|17,00
|-3,46
|-29,17
|Sumaş Suni Tahta
|68,95
|-0,07
|34,54
|Şeker Fin. Kir.
|7,58
|3,84
|18,44
|Şekerbank
|1,10
|2,80
|-27,15
|Şişe Cam
|7,42
|0,82
|1,50
|Şok Marketler Ticaret
|12,16
|0,25
|-3,65
|T. Halk Bankası
|4,24
|0,71
|-23,74
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,10
|-0,09
|-28,85
|T.S.K.B.
|1,28
|5,79
|-26,71
|T.Tuborg
|17,95
|2,57
|-0,66
|Taç Tarım Ürünleri
|25,30
|1,20
|140,27
|Tat Gıda
|9,65
|-0,10
|-16,53
|TAV Havalimanları
|20,68
|-0,10
|-2,91
|Taze Kuru Gıda
|266,40
|-1,33
|23,16
|Tek-Art Turizm
|1,54
|1,32
|-23,76
|Tekfen Holding
|16,50
|-0,06
|0,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,14
|2,88
|-17,55
|Temapol Polimer Plastik
|14,01
|3,24
|21,83
|TGS Dış Ticaret
|12,40
|0,81
|-2,44
|Tofaş Oto. Fab.
|30,08
|0,80
|-2,69
|Torunlar GMYO
|3,59
|1,13
|-7,95
|Trabzon Liman
|28,60
|1,35
|-10,96
|Trabzonspor Sportif
|1,90
|1,06
|-22,13
|Trend GMYO
|6,18
|3,00
|-50,84
|TSKB GMYO
|4,23
|-0,47
|-26,43
|Tuğçelik
|7,95
|2,32
|-1,61
|Tukaş
|7,24
|0,84
|-25,28
|Turcas Petrol
|3,62
|1,97
|-25,36
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,25
|-1,73
|Turkcell
|15,52
|1,77
|-3,60
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,22
|-1,46
|43,71
|Tüpraş
|87,95
|0,98
|-18,56
|Türk Hava Yolları
|11,98
|-0,25
|-7,20
|Türk İlaç Serum
|40,66
|3,09
|Türk Prysmian Kablo
|9,16
|0,33
|-24,30
|Türk Telekom
|6,36
|0,16
|-23,52
|Türk Traktör
|208,60
|-1,65
|22,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,00
|0,46
|15,15
|Türkiye Sigorta
|5,60
|-0,36
|-9,36
|Ufuk Yatırım
|17,78
|-6,57
|32,69
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,11
|0,39
|20,52
|Ulusoy Elektrik
|55,65
|-0,27
|8,37
|Ulusoy Un Sanayi
|5,88
|-0,34
|15,55
|Umpaş Holding
|1,65
|-4,07
|-36,78
|Uşak Seramik
|2,71
|4,63
|15,81
|Utopya Turizm
|27,76
|9,98
|-28,45
|Uzertaş Boya
|50,20
|9,99
|-11,31
|Ülker Bisküvi
|21,88
|0,64
|-5,45
|Vakıf Fin. Kir.
|29,20
|5,72
|585,45
|Vakıf GMYO
|2,51
|-5,64
|-24,63
|Vakıf Yat. Ort.
|6,70
|-0,89
|-8,97
|Vakıflar Bankası
|3,42
|0,29
|-27,39
|Vakko Tekstil
|12,80
|0,39
|104,26
|Vanet Gıda
|6,49
|3,02
|-16,04
|Verusa Holding
|55,00
|-1,52
|21,95
|Verusaturk Girisim
|30,14
|3,50
|130,43
|Vestel
|29,98
|-1,38
|42,36
|Vestel Beyaz Eşya
|52,85
|-1,67
|29,28
|Viking Kağıt
|6,55
|2,34
|-27,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,79
|0,35
|30,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|0,00
|-29,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|87,35
|1,22
|20,68
|Yataş
|16,69
|3,79
|15,50
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,84
|0,71
|-35,45
|Yeni Gimat GMYO
|12,83
|2,31
|10,68
|Yeşil GMYO
|1,12
|0,00
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,43
|2,14
|-22,28
|Yeşil Yatırım Holding
|80,10
|0,12
|-15,99
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.400,00
|2,85
|-7,69
|Yonga Mobilya
|24,78
|0,65
|-16,81
|Yükselen Çelik
|5,54
|0,00
|5,89
|Yünsa
|12,04
|2,91
|-13,33
|Zorlu Enerji
|2,02
|1,00
|-27,08
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500