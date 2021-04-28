Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.741,00 1,90 -1,87 İş Bankası (C) 4,86 0,62 -28,45 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 2,99 0,67 -22,54 İş Girişim 17,33 3,96 -8,55 İş GMYO 1,87 2,19 -26,38 İş Y. Men. Değ. 15,34 -0,32 -7,58 İş Yat. Ort. 2,84 -0,70 -15,55 İşbir Holding 7.000,00 -6,38 155,47 Işık Plastik 28,82 -5,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 -3,03 -15,79 İttifak Holding 1,80 -0,55 -19,28 İz Hayvancılık Tarım 17,72 -6,59 -1,56 İzmir Demir Çelik 2,19 -0,90 -33,83 İzmir Fırça 9,61 3,89 72,84 Jantsa Jant Sanayi 717,60 0,72 117,78 Kafein Yazılım 25,44 0,95 19,21 Kaplamin 23,94 -3,23 -29,17 Kardemir (A) 6,17 1,98 3,70 Kardemir (B) 6,20 0,49 17,65 Kardemir (D) 7,02 -1,27 21,45 Karel Elektronik 29,12 3,63 26,28 Karsan Otomotiv 3,42 0,59 5,23 Karsu Tekstil 13,50 -3,02 57,89 Kartonsan 49,50 -1,79 -47,72 Katmerciler Ekipman 3,35 -0,89 8,77 Kent Gıda 345,90 -3,86 -2,73 Kerevitaş Gıda 5,24 -4,90 -20,36 Kervan Gıda 16,07 -2,96 21,56 Kervansaray Yat. Holding 0,73 -9,88 -42,06 Kiler GMYO 1,81 -2,16 -27,89 Klimasan Klima 22,50 1,90 32,59 Koç Holding 18,04 -1,26 -11,80 Konfrut Gıda 16,17 -4,32 -4,32 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,50 1,89 185,05 Konya Çimento 869,10 -1,87 -23,09 Kordsa Teknik Tekstil 21,98 -2,40 41,35 Koza Altın 107,00 -2,99 10,65 Koza Madencilik 13,35 -3,05 -13,82 Körfez GMYO 4,97 -1,78 -14,31 Kristal Kola 2,31 -2,53 -41,07 Kron Telekomünikasyon 55,00 -1,79 49,29 Kuştur Kuşadası Turizm 295,00 9,18 87,54 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,16 0,00 -6,09 Kütahya Porselen 50,85 1,60 0,79 Lider Faktoring 2,80 -6,35 -17,89 Link Bilgisayar 35,12 -1,90 10,18 Logo Yazılım 157,70 1,74 26,61 Lokman Hekim Sağlık 15,99 -2,50 48,71 Lüks Kadife 63,50 9,96 119,72 Makina Takım 3,16 -1,25 -7,33 Marka Yatırım Holding 5,21 -1,14 -18,97 Marmaris Altınyunus 218,50 2,63 96,67 Marshall 244,00 2,09 -20,44 Martı GMYO 1,77 -0,56 -35,64 Martı Otel 1,99 0,00 -6,57 Matriks Bilgi Dağıtım 36,98 -6,14 Mavi Giyim 42,78 -0,88 -18,05 Mazhar Zorlu Holding 31,76 0,06 0,89 Mega Polietilen 6,24 -4,29 -18,54 Menderes Tekstil 2,36 1,72 -23,62 Merit Turizm 224,00 9,97 167,62 Merko Gıda 6,40 -6,30 -25,93 Metemtur Yatırım 28,04 9,96 26,88 Metro Holding 1,87 -1,58 -10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 2,20 -0,45 -23,88 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 1,99 -12,02 Migros Ticaret 36,50 -2,04 -14,72 Milpa 4,14 -1,19 -10,00 Mistral GMYO 4,80 0,63 1,91 MLP Sağlık 23,18 1,40 16,66 MMC San. ve Tic. Yat. 7,51 9,96 63,26 Mondi Tire Kutsan 5,45 -1,62 -28,29 Naturel Enerji 35,74 -3,56 0,65 Naturelgaz 10,12 -4,53 Net Holding 5,90 6,88 72,01 Netaş Telekom. 23,98 -0,91 -14,60 Niğbaş Niğde Beton 15,18 -9,96 -70,81 Nuh Çimento 54,60 3,02 13,68 Nurol GMYO 13,28 0,76 82,17 Odaş Elektrik 2,39 -1,24 -38,72 Olmuksan-IP 7,31 -2,27 -38,31 Orge Enerji Elektrik 10,59 -5,87 43,50 Orma Orman Mahsulleri 34,10 3,33 131,66 Osmanlı Menkul 26,96 -2,32 -12,86 Ostim Endüstriyel Yat 2,20 -2,65 -20,11 Otokar 338,80 4,89 11,34 Oyak Çimento 6,81 -1,73 -22,44 Oyak Yat. Ort. 7,79 -2,38 12,09 Oylum Sınai Yatırımlar 3,61 -3,73 -23,35 Özak GMYO 4,44 -1,55 -12,94 Özbal Çelik Boru 6,87 -1,86 4,89 Özderici GMYO 1,52 -0,65 -31,53 Özerden Plastik 7,99 2,44 -11,22 Pamukova Elektrik 30,38 0,13 42,50 Panora GMYO 6,20 -1,74 1,51 Papilon Savunma 16,78 -0,36 -26,27 Park Elek.Madencilik 5,06 -0,59 -5,77 Parsan 28,96 0,91 19,18 Pegasus 70,40 2,62 -5,63 Peker GMYO 1,17 -4,88 -55,17 Penguen Gıda 3,57 -8,93 -29,31 Pera GMYO 1,31 -3,68 -25,22 Pergamon Dış Ticaret 23,98 -2,44 30,83 Petkim 6,52 0,00 30,92 Petrokent Turizm 2.650,00 9,45 192,37 Pınar Et ve Un 24,86 -4,31 6,79 Pınar Su 8,00 -4,53 7,67 Pınar Süt 19,92 -2,83 -13,69 Plastikkart 13,77 3,53 -4,71 Polisan Holding 2,89 1,05 -24,83 Politeknik Metal 306,00 -1,29 -24,58 Prizma Press Matbaacılık 5,25 0,00 -4,20 QNB Finans Fin. Kir. 108,40 8,45 -13,49 QNB Finansbank 48,92 7,28 -30,46 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,26 4,59 Ral Yatırım Holding 3,46 3,90 -22,07 Ray Sigorta 12,18 -1,06 -21,17 Reysaş GMYO 4,44 -0,89 -18,53 Reysaş Lojistik 3,89 9,89 -24,82 Rhea Girişim 2,15 -1,83 -42,20 Rodrigo Tekstil 17,35 2,06 26,55 Royal Halı 3,41 0,29 -0,87 RTA Laboratuvarları 23,40 -3,70 -22,72 Sabancı Holding 8,05 -0,62 -26,99 Safkar Ege Soğutmacılık 8,32 -4,48 -23,53 Sanel Mühendislik 3,86 -4,93 12,87 Sanifoam Sünger 15,60 -2,99 14,71 Sanko Pazarlama 11,31 -3,99 20,45 Saray Matbaacılık 3,96 -0,50 -54,85 Sarkuysan 14,59 -2,28 65,05 Sasa Polyester 36,40 -0,76 142,92 Say Yenilenebilir Enerji 26,90 -7,24 216,10 Sekuro Plastik 27,94 1,53 100,14 Selçuk Ecza Deposu 9,76 -3,46 -27,34 Selçuk Gıda 3,60 -5,26 -27,71 Senkron Güvenlik 33,50 3,72 27,57 Serve Film Prodüksiyon 15,90 0,32 -0,62 Servet GMYO 90,10 -0,28 14,92 Seyitler Kimya 25,20 9,95 0,43 Silverline Endüstri 5,44 -0,73 -36,74 Sinpaş GMYO 3,80 -5,71 -9,09 Smartiks Yazılım 6,29 -0,16 -29,01 Sodaş Sodyum Sanayii 27,00 -0,81 2,52 Söktaş 4,19 0,24 -17,68 Sönmez Filament 35,94 9,98 -48,80 Sönmez Pamuklu 17,61 3,53 -26,63 Sumaş Suni Tahta 69,00 -4,30 34,63 Şeker Fin. Kir. 7,30 0,14 14,06 Şekerbank 1,07 0,00 -29,14 Şişe Cam 7,36 0,00 0,68 Şok Marketler Ticaret 12,13 -2,33 -3,88 T. Halk Bankası 4,21 0,72 -24,28 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,12 -1,78 -28,78 T.S.K.B. 1,21 0,83 -30,72 T.Tuborg 17,50 2,94 -3,15 Taç Tarım Ürünleri 25,00 4,17 137,42 Tat Gıda 9,66 -3,01 -16,45 TAV Havalimanları 20,70 4,55 -2,82 Taze Kuru Gıda 270,00 3,45 24,83 Tek-Art Turizm 1,52 0,00 -24,75 Tekfen Holding 16,51 1,23 0,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,94 -1,71 -19,86 Temapol Polimer Plastik 13,57 -5,10 18,00 TGS Dış Ticaret 12,30 -3,30 -3,23 Tofaş Oto. Fab. 29,84 -1,32 -3,47 Torunlar GMYO 3,55 0,57 -8,97 Trabzon Liman 28,22 0,07 -12,14 Trabzonspor Sportif 1,88 0,53 -22,95 Trend GMYO 6,00 -5,06 -52,27 TSKB GMYO 4,25 -2,97 -26,09 Tuğçelik 7,77 0,13 -3,84 Tukaş 7,18 -3,62 -25,90 Turcas Petrol 3,55 -3,53 -26,80 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,43 -8,51 Turkcell 15,25 0,00 -5,28 Tümosan Motor ve Traktör 20,52 3,12 45,84 Tüpraş 87,10 0,69 -19,35 Türk Hava Yolları 12,01 0,67 -6,97 Türk İlaç Serum 39,44 -8,19 Türk Prysmian Kablo 9,13 -4,10 -24,55 Türk Telekom 6,35 -1,24 -23,64 Türk Traktör 212,10 0,81 24,49 Türker Proje Gayrimenkul 129,40 -1,22 14,61 Türkiye Sigorta 5,62 0,00 -9,03 Ufuk Yatırım 19,03 10,00 42,01 Ulaşlar Turizm Yat. 5,09 -4,32 20,05 Ulusoy Elektrik 55,80 -1,41 8,67 Ulusoy Un Sanayi 5,90 -5,90 15,95 Umpaş Holding 1,72 9,55 -34,10 Uşak Seramik 2,59 0,39 10,68 Utopya Turizm 25,24 6,05 -34,95 Uzertaş Boya 45,64 9,98 -19,36 Ülker Bisküvi 21,74 -0,09 -6,05 Vakıf Fin. Kir. 27,62 5,99 548,36 Vakıf GMYO 2,66 1,45 -20,13 Vakıf Yat. Ort. 6,76 2,74 -8,15 Vakıflar Bankası 3,41 -0,29 -27,60 Vakko Tekstil 12,75 -0,78 103,47 Vanet Gıda 6,30 -5,83 -18,50 Verusa Holding 55,85 3,14 23,84 Verusaturk Girisim 29,12 1,82 122,63 Vestel 30,40 -4,82 44,35 Vestel Beyaz Eşya 53,75 0,09 31,48 Viking Kağıt 6,40 -5,19 -28,89 Yapı Kredi Koray GMYO 5,77 -4,63 29,66 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,96 -29,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 86,30 -5,79 19,23 Yataş 16,08 -1,05 11,28 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,82 -3,42 -35,91 Yeni Gimat GMYO 12,54 -1,57 8,18 Yeşil GMYO 1,12 0,00 -18,84 Yeşil Yapı 1,40 -0,71 -23,91 Yeşil Yatırım Holding 80,00 1,91 -16,10 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.001,00 -0,77 -10,25 Yonga Mobilya 24,62 -5,31 -17,35 Yükselen Çelik 5,54 2,21 5,89 Yünsa 11,70 -1,27 -15,78 Zorlu Enerji 2,00 -1,96 -27,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Bakan Koca: "Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek." Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek. Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'si yerine Türkiye takvime alındı