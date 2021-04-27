Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.000,00 6,27 -3,70 İş Bankası (C) 4,83 -0,41 -28,89 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 2,97 0,00 -23,06 İş Girişim 16,67 3,22 -12,03 İş GMYO 1,83 0,00 -27,95 İş Y. Men. Değ. 15,39 8,23 -7,27 İş Yat. Ort. 2,86 -0,35 -14,96 İşbir Holding 7.476,90 9,99 172,88 Işık Plastik 30,48 -1,36 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 0,00 -13,16 İttifak Holding 1,81 -1,63 -18,83 İz Hayvancılık Tarım 18,97 9,97 5,39 İzmir Demir Çelik 2,21 -2,64 -33,22 İzmir Fırça 9,25 6,69 66,37 Jantsa Jant Sanayi 712,50 1,21 116,23 Kafein Yazılım 25,20 1,61 18,09 Kaplamin 24,74 9,37 -26,80 Kardemir (A) 6,05 -0,98 1,68 Kardemir (B) 6,17 -1,28 17,08 Kardemir (D) 7,11 -0,56 23,01 Karel Elektronik 28,10 3,23 21,86 Karsan Otomotiv 3,40 -2,30 4,62 Karsu Tekstil 13,92 -1,14 62,81 Kartonsan 50,40 -2,33 -46,76 Katmerciler Ekipman 3,38 -1,74 9,74 Kent Gıda 359,80 7,40 1,18 Kerevitaş Gıda 5,51 5,76 -16,26 Kervan Gıda 16,56 2,22 25,26 Kervansaray Yat. Holding 0,81 9,46 -35,71 Kiler GMYO 1,85 -1,60 -26,29 Klimasan Klima 22,08 1,01 30,11 Koç Holding 18,27 2,01 -10,67 Konfrut Gıda 16,90 8,47 0,00 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,25 9,96 179,77 Konya Çimento 885,70 -3,50 -21,62 Kordsa Teknik Tekstil 22,52 0,99 44,82 Koza Altın 110,30 1,47 14,06 Koza Madencilik 13,77 0,88 -11,10 Körfez GMYO 5,06 -0,39 -12,76 Kristal Kola 2,37 9,72 -39,54 Kron Telekomünikasyon 56,00 -1,06 52,01 Kuştur Kuşadası Turizm 270,20 9,97 71,77 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,16 -2,26 -6,09 Kütahya Porselen 50,05 2,10 -0,79 Lider Faktoring 2,99 6,41 -12,32 Link Bilgisayar 35,80 -1,97 12,31 Logo Yazılım 155,00 -1,27 24,44 Lokman Hekim Sağlık 16,40 1,86 52,53 Lüks Kadife 57,75 10,00 99,83 Makina Takım 3,20 -1,84 -6,16 Marka Yatırım Holding 5,27 -2,23 -18,04 Marmaris Altınyunus 212,90 9,97 91,63 Marshall 239,00 -3,86 -22,07 Martı GMYO 1,78 -0,56 -35,27 Martı Otel 1,99 8,15 -6,57 Matriks Bilgi Dağıtım 39,40 -6,24 Mavi Giyim 43,16 3,70 -17,32 Mazhar Zorlu Holding 31,74 2,39 0,83 Mega Polietilen 6,52 2,52 -14,88 Menderes Tekstil 2,32 -1,69 -24,92 Merit Turizm 203,70 9,99 143,37 Merko Gıda 6,83 9,98 -20,95 Metemtur Yatırım 25,50 -0,08 15,38 Metro Holding 1,90 1,06 -8,65 Metro Petrol ve Tesisleri 2,21 3,76 -23,53 Metro Yatırım Ortaklığı 2,01 -4,29 -13,73 Migros Ticaret 37,26 2,99 -12,94 Milpa 4,19 -0,48 -8,91 Mistral GMYO 4,77 -2,85 1,27 MLP Sağlık 22,86 2,60 15,05 MMC San. ve Tic. Yat. 6,83 9,98 48,48 Mondi Tire Kutsan 5,54 0,73 -27,11 Naturel Enerji 37,06 0,98 4,37 Naturelgaz 10,60 -3,90 Net Holding 5,52 -0,18 60,93 Netaş Telekom. 24,20 4,49 -13,82 Niğbaş Niğde Beton 16,86 9,98 -67,58 Nuh Çimento 53,00 -0,75 10,35 Nurol GMYO 13,18 5,10 80,80 Odaş Elektrik 2,42 -3,59 -37,95 Olmuksan-IP 7,48 -1,32 -36,88 Orge Enerji Elektrik 11,25 -0,97 52,44 Orma Orman Mahsulleri 33,00 7,91 124,18 Osmanlı Menkul 27,60 2,22 -10,80 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 -1,74 -17,93 Otokar 323,00 0,81 6,15 Oyak Çimento 6,93 -1,00 -21,07 Oyak Yat. Ort. 7,98 3,10 14,82 Oylum Sınai Yatırımlar 3,75 4,17 -20,38 Özak GMYO 4,51 0,00 -11,57 Özbal Çelik Boru 7,00 -1,41 6,87 Özderici GMYO 1,53 -0,65 -31,08 Özerden Plastik 7,80 -2,50 -13,33 Pamukova Elektrik 30,34 -2,88 42,31 Panora GMYO 6,31 0,48 3,31 Papilon Savunma 16,84 0,48 -26,01 Park Elek.Madencilik 5,09 -1,17 -5,21 Parsan 28,70 -1,03 18,11 Pegasus 68,60 0,73 -8,04 Peker GMYO 1,23 0,00 -52,87 Penguen Gıda 3,92 9,80 -22,38 Pera GMYO 1,36 -3,55 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 24,58 -1,36 34,11 Petkim 6,52 0,31 30,92 Petrokent Turizm 2.421,20 -0,03 167,12 Pınar Et ve Un 25,98 6,83 11,60 Pınar Su 8,38 4,10 12,79 Pınar Süt 20,50 2,50 -11,18 Plastikkart 13,30 0,45 -7,96 Polisan Holding 2,86 0,70 -25,61 Politeknik Metal 310,00 0,32 -23,59 Prizma Press Matbaacılık 5,25 -0,94 -4,20 QNB Finans Fin. Kir. 99,95 3,15 -20,23 QNB Finansbank 45,60 0,00 -35,18 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 22,24 -5,04 Ral Yatırım Holding 3,33 4,72 -25,00 Ray Sigorta 12,31 -0,24 -20,32 Reysaş GMYO 4,48 7,69 -17,80 Reysaş Lojistik 3,54 9,94 -31,58 Rhea Girişim 2,19 -2,23 -41,13 Rodrigo Tekstil 17,00 -8,01 24,00 Royal Halı 3,40 0,59 -1,16 RTA Laboratuvarları 24,30 -1,54 -19,75 Sabancı Holding 8,10 1,00 -26,54 Safkar Ege Soğutmacılık 8,71 6,35 -19,94 Sanel Mühendislik 4,06 -0,25 18,71 Sanifoam Sünger 16,08 0,82 18,24 Sanko Pazarlama 11,78 0,94 25,45 Saray Matbaacılık 3,98 1,53 -54,62 Sarkuysan 14,93 -1,19 68,89 Sasa Polyester 36,68 5,31 144,79 Say Yenilenebilir Enerji 29,00 7,41 240,78 Sekuro Plastik 27,52 9,99 97,13 Selçuk Ecza Deposu 10,11 3,69 -24,73 Selçuk Gıda 3,80 9,83 -23,69 Senkron Güvenlik 32,30 -5,00 23,00 Serve Film Prodüksiyon 15,85 1,28 -0,94 Servet GMYO 90,35 4,03 15,24 Seyitler Kimya 22,92 9,98 -8,65 Silverline Endüstri 5,48 4,58 -36,28 Sinpaş GMYO 4,03 0,75 -3,59 Smartiks Yazılım 6,30 4,65 -28,89 Sodaş Sodyum Sanayii 27,22 -9,99 3,36 Söktaş 4,18 -0,24 -17,88 Sönmez Filament 32,68 -9,97 -53,45 Sönmez Pamuklu 17,01 -0,64 -29,12 Sumaş Suni Tahta 72,10 9,99 40,68 Şeker Fin. Kir. 7,29 2,97 13,91 Şekerbank 1,07 0,94 -29,14 Şişe Cam 7,36 0,55 0,68 Şok Marketler Ticaret 12,42 1,14 -1,58 T. Halk Bankası 4,18 -1,18 -24,82 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,52 -0,09 -27,50 T.S.K.B. 1,20 -1,64 -31,29 T.Tuborg 17,00 -1,16 -5,92 Taç Tarım Ürünleri 24,00 1,44 127,92 Tat Gıda 9,96 3,21 -13,85 TAV Havalimanları 19,80 5,88 -7,04 Taze Kuru Gıda 261,00 9,99 20,67 Tek-Art Turizm 1,52 1,33 -24,75 Tekfen Holding 16,31 3,56 -0,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,42 -4,93 -18,47 Temapol Polimer Plastik 14,30 -0,14 24,35 TGS Dış Ticaret 12,72 -7,56 0,08 Tofaş Oto. Fab. 30,24 3,00 -2,17 Torunlar GMYO 3,53 -1,40 -9,49 Trabzon Liman 28,20 -2,08 -12,20 Trabzonspor Sportif 1,87 3,89 -23,36 Trend GMYO 6,32 4,98 -49,72 TSKB GMYO 4,38 2,10 -23,83 Tuğçelik 7,76 9,92 -3,96 Tukaş 7,45 4,20 -23,12 Turcas Petrol 3,68 -0,27 -24,12 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 11,40 -5,00 Turkcell 15,25 0,46 -5,28 Tümosan Motor ve Traktör 19,90 -0,90 41,44 Tüpraş 86,50 0,29 -19,91 Türk Hava Yolları 11,93 1,71 -7,59 Türk İlaç Serum 42,96 6,13 Türk Prysmian Kablo 9,52 -1,24 -21,32 Türk Telekom 6,43 3,21 -22,67 Türk Traktör 210,40 -3,40 23,50 Türker Proje Gayrimenkul 131,00 -2,96 16,03 Türkiye Sigorta 5,62 2,74 -9,03 Ufuk Yatırım 17,30 8,87 29,10 Ulaşlar Turizm Yat. 5,32 9,92 25,47 Ulusoy Elektrik 56,60 0,18 10,22 Ulusoy Un Sanayi 6,27 10,00 23,22 Umpaş Holding 1,57 -4,27 -39,85 Uşak Seramik 2,58 1,98 10,26 Utopya Turizm 23,80 -0,83 -38,66 Uzertaş Boya 41,50 9,96 -26,68 Ülker Bisküvi 21,76 1,12 -5,96 Vakıf Fin. Kir. 26,06 9,96 511,74 Vakıf GMYO 2,85 1,79 -21,27 Vakıf Yat. Ort. 6,58 2,65 -10,60 Vakıflar Bankası 3,42 -0,29 -27,39 Vakko Tekstil 13,37 -0,96 105,06 Vanet Gıda 6,69 9,85 -13,45 Verusa Holding 54,15 -1,01 20,07 Verusaturk Girisim 28,60 3,10 118,65 Vestel 31,94 6,75 51,66 Vestel Beyaz Eşya 53,70 0,85 31,36 Viking Kağıt 6,75 5,47 -25,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,05 0,50 35,96 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 -0,95 -30,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 91,60 0,11 26,55 Yataş 16,25 2,33 12,46 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,92 2,82 -33,64 Yeni Gimat GMYO 12,74 1,03 9,90 Yeşil GMYO 1,12 -2,61 -18,84 Yeşil Yapı 1,41 -4,08 -23,37 Yeşil Yatırım Holding 78,50 -6,04 -17,67 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.109,90 0,00 -9,55 Yonga Mobilya 26,00 2,04 -12,72 Yükselen Çelik 5,42 -1,63 3,60 Yünsa 11,85 -1,58 -14,70 Zorlu Enerji 2,04 0,49 -26,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı