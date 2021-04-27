Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.000,006,27-3,70
İş Bankası (C)4,83-0,41-28,89
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.2,970,00-23,06
İş Girişim16,673,22-12,03
İş GMYO1,830,00-27,95
İş Y. Men. Değ.15,398,23-7,27
İş Yat. Ort.2,86-0,35-14,96
İşbir Holding7.476,909,99172,88
Işık Plastik30,48-1,36

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,990,00-13,16
İttifak Holding1,81-1,63-18,83
İz Hayvancılık Tarım18,979,975,39
İzmir Demir Çelik2,21-2,64-33,22
İzmir Fırça9,256,6966,37
Jantsa Jant Sanayi712,501,21116,23
Kafein Yazılım25,201,6118,09
Kaplamin24,749,37-26,80
Kardemir (A)6,05-0,981,68
Kardemir (B)6,17-1,2817,08
Kardemir (D)7,11-0,5623,01
Karel Elektronik28,103,2321,86
Karsan Otomotiv3,40-2,304,62
Karsu Tekstil13,92-1,1462,81
Kartonsan50,40-2,33-46,76
Katmerciler Ekipman3,38-1,749,74
Kent Gıda359,807,401,18
Kerevitaş Gıda5,515,76-16,26
Kervan Gıda16,562,2225,26
Kervansaray Yat. Holding0,819,46-35,71
Kiler GMYO1,85-1,60-26,29
Klimasan Klima22,081,0130,11
Koç Holding18,272,01-10,67
Konfrut Gıda16,908,470,00
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,259,96179,77
Konya Çimento885,70-3,50-21,62
Kordsa Teknik Tekstil22,520,9944,82
Koza Altın110,301,4714,06
Koza Madencilik13,770,88-11,10
Körfez GMYO5,06-0,39-12,76
Kristal Kola2,379,72-39,54
Kron Telekomünikasyon56,00-1,0652,01
Kuştur Kuşadası Turizm270,209,9771,77
Kuyumcukent Gayrimenkul2,16-2,26-6,09
Kütahya Porselen50,052,10-0,79
Lider Faktoring2,996,41-12,32
Link Bilgisayar35,80-1,9712,31
Logo Yazılım155,00-1,2724,44
Lokman Hekim Sağlık16,401,8652,53
Lüks Kadife57,7510,0099,83
Makina Takım3,20-1,84-6,16
Marka Yatırım Holding5,27-2,23-18,04
Marmaris Altınyunus212,909,9791,63
Marshall239,00-3,86-22,07
Martı GMYO1,78-0,56-35,27
Martı Otel1,998,15-6,57
Matriks Bilgi Dağıtım39,40-6,24

Mavi Giyim43,163,70-17,32
Mazhar Zorlu Holding31,742,390,83
Mega Polietilen6,522,52-14,88
Menderes Tekstil2,32-1,69-24,92
Merit Turizm203,709,99143,37
Merko Gıda6,839,98-20,95
Metemtur Yatırım25,50-0,0815,38
Metro Holding1,901,06-8,65
Metro Petrol ve Tesisleri2,213,76-23,53
Metro Yatırım Ortaklığı2,01-4,29-13,73
Migros Ticaret37,262,99-12,94
Milpa4,19-0,48-8,91
Mistral GMYO4,77-2,851,27
MLP Sağlık22,862,6015,05
MMC San. ve Tic. Yat.6,839,9848,48
Mondi Tire Kutsan5,540,73-27,11
Naturel Enerji37,060,984,37
Naturelgaz10,60-3,90

Net Holding5,52-0,1860,93
Netaş Telekom.24,204,49-13,82
Niğbaş Niğde Beton16,869,98-67,58
Nuh Çimento53,00-0,7510,35
Nurol GMYO13,185,1080,80
Odaş Elektrik2,42-3,59-37,95
Olmuksan-IP7,48-1,32-36,88
Orge Enerji Elektrik11,25-0,9752,44
Orma Orman Mahsulleri33,007,91124,18
Osmanlı Menkul27,602,22-10,80
Ostim Endüstriyel Yat2,26-1,74-17,93
Otokar323,000,816,15
Oyak Çimento6,93-1,00-21,07
Oyak Yat. Ort.7,983,1014,82
Oylum Sınai Yatırımlar3,754,17-20,38
Özak GMYO4,510,00-11,57
Özbal Çelik Boru7,00-1,416,87
Özderici GMYO1,53-0,65-31,08
Özerden Plastik7,80-2,50-13,33
Pamukova Elektrik30,34-2,8842,31
Panora GMYO6,310,483,31
Papilon Savunma16,840,48-26,01
Park Elek.Madencilik5,09-1,17-5,21
Parsan28,70-1,0318,11
Pegasus68,600,73-8,04
Peker GMYO1,230,00-52,87
Penguen Gıda3,929,80-22,38
Pera GMYO1,36-3,55-22,36
Pergamon Dış Ticaret24,58-1,3634,11
Petkim6,520,3130,92
Petrokent Turizm2.421,20-0,03167,12
Pınar Et ve Un25,986,8311,60
Pınar Su8,384,1012,79
Pınar Süt20,502,50-11,18
Plastikkart13,300,45-7,96
Polisan Holding2,860,70-25,61
Politeknik Metal310,000,32-23,59
Prizma Press Matbaacılık5,25-0,94-4,20
QNB Finans Fin. Kir.99,953,15-20,23
QNB Finansbank45,600,00-35,18
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri22,24-5,04

Ral Yatırım Holding3,334,72-25,00
Ray Sigorta12,31-0,24-20,32
Reysaş GMYO4,487,69-17,80
Reysaş Lojistik3,549,94-31,58
Rhea Girişim2,19-2,23-41,13
Rodrigo Tekstil17,00-8,0124,00
Royal Halı3,400,59-1,16
RTA Laboratuvarları24,30-1,54-19,75
Sabancı Holding8,101,00-26,54
Safkar Ege Soğutmacılık8,716,35-19,94
Sanel Mühendislik4,06-0,2518,71
Sanifoam Sünger16,080,8218,24
Sanko Pazarlama11,780,9425,45
Saray Matbaacılık3,981,53-54,62
Sarkuysan14,93-1,1968,89
Sasa Polyester36,685,31144,79
Say Yenilenebilir Enerji29,007,41240,78
Sekuro Plastik27,529,9997,13
Selçuk Ecza Deposu10,113,69-24,73
Selçuk Gıda3,809,83-23,69
Senkron Güvenlik32,30-5,0023,00
Serve Film Prodüksiyon15,851,28-0,94
Servet GMYO90,354,0315,24
Seyitler Kimya22,929,98-8,65
Silverline Endüstri5,484,58-36,28
Sinpaş GMYO4,030,75-3,59
Smartiks Yazılım6,304,65-28,89
Sodaş Sodyum Sanayii27,22-9,993,36
Söktaş4,18-0,24-17,88
Sönmez Filament32,68-9,97-53,45
Sönmez Pamuklu17,01-0,64-29,12
Sumaş Suni Tahta72,109,9940,68
Şeker Fin. Kir.7,292,9713,91
Şekerbank1,070,94-29,14
Şişe Cam7,360,550,68
Şok Marketler Ticaret12,421,14-1,58
T. Halk Bankası4,18-1,18-24,82
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,52-0,09-27,50
T.S.K.B.1,20-1,64-31,29
T.Tuborg17,00-1,16-5,92
Taç Tarım Ürünleri24,001,44127,92
Tat Gıda9,963,21-13,85
TAV Havalimanları19,805,88-7,04
Taze Kuru Gıda261,009,9920,67
Tek-Art Turizm1,521,33-24,75
Tekfen Holding16,313,56-0,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,42-4,93-18,47
Temapol Polimer Plastik14,30-0,1424,35
TGS Dış Ticaret12,72-7,560,08
Tofaş Oto. Fab.30,243,00-2,17
Torunlar GMYO3,53-1,40-9,49
Trabzon Liman28,20-2,08-12,20
Trabzonspor Sportif1,873,89-23,36
Trend GMYO6,324,98-49,72
TSKB GMYO4,382,10-23,83
Tuğçelik7,769,92-3,96
Tukaş7,454,20-23,12
Turcas Petrol3,68-0,27-24,12
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.11,40-5,00

Turkcell15,250,46-5,28
Tümosan Motor ve Traktör19,90-0,9041,44
Tüpraş86,500,29-19,91
Türk Hava Yolları11,931,71-7,59
Türk İlaç Serum42,966,13

Türk Prysmian Kablo9,52-1,24-21,32
Türk Telekom6,433,21-22,67
Türk Traktör210,40-3,4023,50
Türker Proje Gayrimenkul131,00-2,9616,03
Türkiye Sigorta5,622,74-9,03
Ufuk Yatırım17,308,8729,10
Ulaşlar Turizm Yat.5,329,9225,47
Ulusoy Elektrik56,600,1810,22
Ulusoy Un Sanayi6,2710,0023,22
Umpaş Holding1,57-4,27-39,85
Uşak Seramik2,581,9810,26
Utopya Turizm23,80-0,83-38,66
Uzertaş Boya41,509,96-26,68
Ülker Bisküvi21,761,12-5,96
Vakıf Fin. Kir.26,069,96511,74
Vakıf GMYO2,851,79-21,27
Vakıf Yat. Ort.6,582,65-10,60
Vakıflar Bankası3,42-0,29-27,39
Vakko Tekstil13,37-0,96105,06
Vanet Gıda6,699,85-13,45
Verusa Holding54,15-1,0120,07
Verusaturk Girisim28,603,10118,65
Vestel31,946,7551,66
Vestel Beyaz Eşya53,700,8531,36
Viking Kağıt6,755,47-25,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,050,5035,96
Yapı ve Kredi Bank.2,08-0,95-30,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.91,600,1126,55
Yataş16,252,3312,46
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,922,82-33,64
Yeni Gimat GMYO12,741,039,90
Yeşil GMYO1,12-2,61-18,84
Yeşil Yapı1,41-4,08-23,37
Yeşil Yatırım Holding78,50-6,04-17,67
Yibitaş İnşaat Malzeme14.109,900,00-9,55
Yonga Mobilya26,002,04-12,72
Yükselen Çelik5,42-1,633,60
Yünsa11,85-1,58-14,70
Zorlu Enerji2,040,49-26,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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