Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|36.700,10
|1,79
|-9,38
|İş Bankası (C)
|4,85
|-0,21
|-28,60
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|2,97
|1,02
|-23,06
|İş Girişim
|16,15
|0,94
|-14,78
|İş GMYO
|1,83
|1,10
|-27,95
|İş Y. Men. Değ.
|14,22
|0,14
|-14,32
|İş Yat. Ort.
|2,87
|5,51
|-14,66
|İşbir Holding
|6.798,00
|10,00
|148,10
|Işık Plastik
|30,90
|8,96
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|3,13
|-13,16
|İttifak Holding
|1,84
|2,22
|-17,49
|İz Hayvancılık Tarım
|17,25
|8,15
|-4,17
|İzmir Demir Çelik
|2,27
|3,65
|-31,41
|İzmir Fırça
|8,67
|9,89
|55,94
|Jantsa Jant Sanayi
|704,00
|-2,22
|113,65
|Kafein Yazılım
|24,80
|3,59
|16,22
|Kaplamin
|22,62
|9,91
|-33,08
|Kardemir (A)
|6,11
|4,27
|2,69
|Kardemir (B)
|6,25
|7,39
|18,60
|Kardemir (D)
|7,15
|2,58
|23,70
|Karel Elektronik
|27,22
|0,81
|18,04
|Karsan Otomotiv
|3,48
|3,88
|7,08
|Karsu Tekstil
|14,08
|10,00
|64,68
|Kartonsan
|51,60
|2,38
|-45,50
|Katmerciler Ekipman
|3,44
|2,69
|11,69
|Kent Gıda
|335,00
|-5,63
|-5,79
|Kerevitaş Gıda
|5,21
|3,58
|-20,82
|Kervan Gıda
|16,20
|3,71
|22,54
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|8,82
|-41,27
|Kiler GMYO
|1,88
|7,43
|-25,10
|Klimasan Klima
|21,86
|3,50
|28,82
|Koç Holding
|17,91
|4,07
|-12,43
|Konfrut Gıda
|15,58
|5,27
|-7,81
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,25
|9,95
|154,43
|Konya Çimento
|917,80
|8,55
|-18,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,30
|4,69
|43,41
|Koza Altın
|108,70
|0,83
|12,41
|Koza Madencilik
|13,65
|1,11
|-11,88
|Körfez GMYO
|5,08
|7,40
|-12,41
|Kristal Kola
|2,16
|5,88
|-44,90
|Kron Telekomünikasyon
|56,60
|5,79
|53,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|245,70
|9,98
|56,20
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|2,31
|-3,91
|Kütahya Porselen
|49,02
|0,82
|-2,83
|Lider Faktoring
|2,81
|5,64
|-17,60
|Link Bilgisayar
|36,52
|6,78
|14,57
|Logo Yazılım
|157,00
|5,87
|26,04
|Lokman Hekim Sağlık
|16,10
|1,90
|49,74
|Lüks Kadife
|52,50
|9,92
|81,66
|Makina Takım
|3,26
|4,15
|-4,40
|Marka Yatırım Holding
|5,39
|-1,82
|-16,17
|Marmaris Altınyunus
|193,60
|10,00
|74,26
|Marshall
|248,60
|1,35
|-18,94
|Martı GMYO
|1,79
|1,13
|-34,91
|Martı Otel
|1,84
|9,52
|-13,62
|Matriks Bilgi Dağıtım
|42,02
|0,00
|Mavi Giyim
|41,62
|1,51
|-20,27
|Mazhar Zorlu Holding
|31,00
|1,44
|-1,52
|Mega Polietilen
|6,36
|6,18
|-16,97
|Menderes Tekstil
|2,36
|5,83
|-23,62
|Merit Turizm
|185,20
|9,98
|121,27
|Merko Gıda
|6,21
|7,63
|-28,13
|Metemtur Yatırım
|25,52
|1,67
|15,48
|Metro Holding
|1,88
|1,62
|-9,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,13
|4,93
|-26,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,10
|2,44
|-9,87
|Migros Ticaret
|36,18
|3,55
|-15,47
|Milpa
|4,21
|4,47
|-8,48
|Mistral GMYO
|4,91
|2,51
|4,25
|MLP Sağlık
|22,28
|1,18
|12,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,21
|9,91
|35,00
|Mondi Tire Kutsan
|5,50
|3,97
|-27,63
|Naturel Enerji
|36,70
|3,50
|3,36
|Naturelgaz
|11,03
|5,55
|Net Holding
|5,53
|9,94
|61,22
|Netaş Telekom.
|23,16
|2,39
|-17,52
|Niğbaş Niğde Beton
|15,33
|9,97
|-70,52
|Nuh Çimento
|53,40
|1,81
|11,18
|Nurol GMYO
|12,54
|10,00
|72,02
|Odaş Elektrik
|2,51
|-3,46
|-35,64
|Olmuksan-IP
|7,58
|3,98
|-36,03
|Orge Enerji Elektrik
|11,36
|5,87
|53,93
|Orma Orman Mahsulleri
|30,58
|10,00
|107,74
|Osmanlı Menkul
|27,00
|-0,59
|-12,73
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,30
|0,44
|-16,48
|Otokar
|320,40
|-0,77
|5,30
|Oyak Çimento
|7,00
|1,45
|-20,27
|Oyak Yat. Ort.
|7,74
|1,44
|11,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,60
|5,26
|-23,57
|Özak GMYO
|4,51
|1,58
|-11,57
|Özbal Çelik Boru
|7,10
|1,72
|8,40
|Özderici GMYO
|1,54
|1,32
|-30,63
|Özerden Plastik
|8,00
|4,99
|-11,11
|Pamukova Elektrik
|31,24
|2,43
|46,53
|Panora GMYO
|6,28
|3,46
|2,82
|Papilon Savunma
|16,76
|5,74
|-26,36
|Park Elek.Madencilik
|5,15
|2,79
|-4,10
|Parsan
|29,00
|5,07
|19,34
|Pegasus
|68,10
|7,92
|-8,71
|Peker GMYO
|1,23
|-9,56
|-52,87
|Penguen Gıda
|3,57
|4,39
|-29,31
|Pera GMYO
|1,41
|8,46
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|24,92
|5,68
|35,96
|Petkim
|6,50
|3,34
|30,52
|Petrokent Turizm
|2.422,00
|7,64
|167,21
|Pınar Et ve Un
|24,32
|8,09
|4,47
|Pınar Su
|8,05
|7,91
|8,34
|Pınar Süt
|20,00
|4,49
|-13,34
|Plastikkart
|13,24
|6,60
|-8,37
|Polisan Holding
|2,84
|1,79
|-26,13
|Politeknik Metal
|309,00
|5,10
|-23,84
|Prizma Press Matbaacılık
|5,30
|7,94
|-3,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|96,90
|8,63
|-22,67
|QNB Finansbank
|45,60
|9,83
|-35,18
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,42
|-1,01
|Ral Yatırım Holding
|3,18
|3,58
|-28,38
|Ray Sigorta
|12,34
|-0,16
|-20,13
|Reysaş GMYO
|4,16
|1,96
|-23,67
|Reysaş Lojistik
|3,22
|5,57
|-37,77
|Rhea Girişim
|2,24
|4,67
|-39,78
|Rodrigo Tekstil
|18,48
|3,76
|34,79
|Royal Halı
|3,38
|2,42
|-1,74
|RTA Laboratuvarları
|24,68
|2,15
|-18,49
|Sabancı Holding
|8,02
|1,78
|-27,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,19
|-0,73
|-24,72
|Sanel Mühendislik
|4,07
|-3,55
|19,01
|Sanifoam Sünger
|15,95
|3,04
|17,28
|Sanko Pazarlama
|11,67
|9,99
|24,28
|Saray Matbaacılık
|3,92
|2,08
|-55,30
|Sarkuysan
|15,11
|5,44
|70,93
|Sasa Polyester
|47,00
|5,57
|132,44
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,00
|9,93
|217,27
|Sekuro Plastik
|25,02
|9,93
|79,23
|Selçuk Ecza Deposu
|9,75
|0,00
|-27,41
|Selçuk Gıda
|3,46
|9,84
|-30,52
|Senkron Güvenlik
|34,00
|0,00
|29,47
|Serve Film Prodüksiyon
|15,65
|0,97
|-2,19
|Servet GMYO
|86,85
|9,94
|10,78
|Seyitler Kimya
|20,84
|9,92
|-16,94
|Silverline Endüstri
|5,24
|5,86
|-39,07
|Sinpaş GMYO
|4,00
|4,17
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|6,02
|9,85
|-32,05
|Sodaş Sodyum Sanayii
|30,24
|9,96
|14,82
|Söktaş
|4,19
|3,46
|-17,68
|Sönmez Filament
|36,30
|-3,30
|-48,29
|Sönmez Pamuklu
|17,12
|-6,45
|-28,67
|Sumaş Suni Tahta
|65,55
|9,98
|27,90
|Şeker Fin. Kir.
|7,08
|9,26
|10,62
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-29,80
|Şişe Cam
|7,32
|0,97
|0,14
|Şok Marketler Ticaret
|12,28
|-0,08
|-2,69
|T. Halk Bankası
|4,23
|0,71
|-23,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,54
|3,11
|-27,43
|T.S.K.B.
|1,22
|0,83
|-30,15
|T.Tuborg
|17,20
|4,24
|-4,81
|Taç Tarım Ürünleri
|23,66
|0,68
|124,69
|Tat Gıda
|9,65
|3,88
|-16,53
|TAV Havalimanları
|18,70
|3,77
|-12,21
|Taze Kuru Gıda
|237,30
|-0,71
|9,71
|Tek-Art Turizm
|1,50
|7,14
|-25,74
|Tekfen Holding
|15,75
|2,41
|-3,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,96
|2,14
|-14,24
|Temapol Polimer Plastik
|14,32
|3,10
|24,52
|TGS Dış Ticaret
|13,76
|9,99
|8,26
|Tofaş Oto. Fab.
|29,36
|2,59
|-5,02
|Torunlar GMYO
|3,58
|3,17
|-8,21
|Trabzon Liman
|28,80
|9,01
|-10,34
|Trabzonspor Sportif
|1,80
|-1,64
|-26,23
|Trend GMYO
|6,02
|9,85
|-52,11
|TSKB GMYO
|4,29
|3,37
|-25,39
|Tuğçelik
|7,06
|9,97
|-12,62
|Tukaş
|7,15
|2,00
|-26,21
|Turcas Petrol
|3,69
|4,24
|-23,92
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|12,00
|8,21
|Turkcell
|15,18
|1,20
|-5,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,08
|9,97
|42,71
|Tüpraş
|86,25
|-0,29
|-20,14
|Türk Hava Yolları
|11,73
|4,08
|-9,14
|Türk İlaç Serum
|40,48
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|9,64
|3,99
|-20,33
|Türk Telekom
|6,23
|1,30
|-25,08
|Türk Traktör
|217,80
|6,04
|27,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,00
|1,89
|19,57
|Türkiye Sigorta
|5,47
|0,00
|-11,46
|Ufuk Yatırım
|15,89
|4,54
|18,58
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,84
|10,00
|14,15
|Ulusoy Elektrik
|56,50
|4,63
|10,03
|Ulusoy Un Sanayi
|5,70
|4,40
|12,02
|Umpaş Holding
|1,64
|-6,29
|-37,16
|Uşak Seramik
|2,53
|2,43
|8,12
|Utopya Turizm
|24,00
|7,53
|-38,14
|Uzertaş Boya
|37,74
|9,97
|-33,32
|Ülker Bisküvi
|21,52
|3,26
|-7,00
|Vakıf Fin. Kir.
|23,70
|9,93
|456,34
|Vakıf GMYO
|2,80
|2,94
|-22,65
|Vakıf Yat. Ort.
|6,41
|3,89
|-12,91
|Vakıflar Bankası
|3,43
|0,88
|-27,18
|Vakko Tekstil
|13,50
|6,30
|107,06
|Vanet Gıda
|6,09
|7,60
|-21,22
|Verusa Holding
|54,70
|2,43
|21,29
|Verusaturk Girisim
|27,74
|5,48
|112,08
|Vestel
|29,92
|-1,12
|42,07
|Vestel Beyaz Eşya
|53,25
|-0,47
|30,26
|Viking Kağıt
|6,40
|3,23
|-28,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,02
|7,69
|35,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|0,96
|-29,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|91,50
|4,39
|26,41
|Yataş
|15,88
|-0,13
|9,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,84
|3,65
|-35,45
|Yeni Gimat GMYO
|12,61
|2,11
|8,78
|Yeşil GMYO
|1,15
|7,48
|-16,67
|Yeşil Yapı
|1,47
|7,30
|-20,11
|Yeşil Yatırım Holding
|83,55
|6,37
|-12,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.110,00
|4,13
|-9,55
|Yonga Mobilya
|25,48
|9,92
|-14,47
|Yükselen Çelik
|5,51
|8,25
|5,32
|Yünsa
|12,04
|6,27
|-13,33
|Zorlu Enerji
|2,03
|1,00
|-26,71
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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