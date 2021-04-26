Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 36.700,10 1,79 -9,38 İş Bankası (C) 4,85 -0,21 -28,60 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 2,97 1,02 -23,06 İş Girişim 16,15 0,94 -14,78 İş GMYO 1,83 1,10 -27,95 İş Y. Men. Değ. 14,22 0,14 -14,32 İş Yat. Ort. 2,87 5,51 -14,66 İşbir Holding 6.798,00 10,00 148,10 Işık Plastik 30,90 8,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 3,13 -13,16 İttifak Holding 1,84 2,22 -17,49 İz Hayvancılık Tarım 17,25 8,15 -4,17 İzmir Demir Çelik 2,27 3,65 -31,41 İzmir Fırça 8,67 9,89 55,94 Jantsa Jant Sanayi 704,00 -2,22 113,65 Kafein Yazılım 24,80 3,59 16,22 Kaplamin 22,62 9,91 -33,08 Kardemir (A) 6,11 4,27 2,69 Kardemir (B) 6,25 7,39 18,60 Kardemir (D) 7,15 2,58 23,70 Karel Elektronik 27,22 0,81 18,04 Karsan Otomotiv 3,48 3,88 7,08 Karsu Tekstil 14,08 10,00 64,68 Kartonsan 51,60 2,38 -45,50 Katmerciler Ekipman 3,44 2,69 11,69 Kent Gıda 335,00 -5,63 -5,79 Kerevitaş Gıda 5,21 3,58 -20,82 Kervan Gıda 16,20 3,71 22,54 Kervansaray Yat. Holding 0,74 8,82 -41,27 Kiler GMYO 1,88 7,43 -25,10 Klimasan Klima 21,86 3,50 28,82 Koç Holding 17,91 4,07 -12,43 Konfrut Gıda 15,58 5,27 -7,81 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,25 9,95 154,43 Konya Çimento 917,80 8,55 -18,78 Kordsa Teknik Tekstil 22,30 4,69 43,41 Koza Altın 108,70 0,83 12,41 Koza Madencilik 13,65 1,11 -11,88 Körfez GMYO 5,08 7,40 -12,41 Kristal Kola 2,16 5,88 -44,90 Kron Telekomünikasyon 56,60 5,79 53,64 Kuştur Kuşadası Turizm 245,70 9,98 56,20 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 2,31 -3,91 Kütahya Porselen 49,02 0,82 -2,83 Lider Faktoring 2,81 5,64 -17,60 Link Bilgisayar 36,52 6,78 14,57 Logo Yazılım 157,00 5,87 26,04 Lokman Hekim Sağlık 16,10 1,90 49,74 Lüks Kadife 52,50 9,92 81,66 Makina Takım 3,26 4,15 -4,40 Marka Yatırım Holding 5,39 -1,82 -16,17 Marmaris Altınyunus 193,60 10,00 74,26 Marshall 248,60 1,35 -18,94 Martı GMYO 1,79 1,13 -34,91 Martı Otel 1,84 9,52 -13,62 Matriks Bilgi Dağıtım 42,02 0,00 Mavi Giyim 41,62 1,51 -20,27 Mazhar Zorlu Holding 31,00 1,44 -1,52 Mega Polietilen 6,36 6,18 -16,97 Menderes Tekstil 2,36 5,83 -23,62 Merit Turizm 185,20 9,98 121,27 Merko Gıda 6,21 7,63 -28,13 Metemtur Yatırım 25,52 1,67 15,48 Metro Holding 1,88 1,62 -9,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,13 4,93 -26,30 Metro Yatırım Ortaklığı 2,10 2,44 -9,87 Migros Ticaret 36,18 3,55 -15,47 Milpa 4,21 4,47 -8,48 Mistral GMYO 4,91 2,51 4,25 MLP Sağlık 22,28 1,18 12,13 MMC San. ve Tic. Yat. 6,21 9,91 35,00 Mondi Tire Kutsan 5,50 3,97 -27,63 Naturel Enerji 36,70 3,50 3,36 Naturelgaz 11,03 5,55 Net Holding 5,53 9,94 61,22 Netaş Telekom. 23,16 2,39 -17,52 Niğbaş Niğde Beton 15,33 9,97 -70,52 Nuh Çimento 53,40 1,81 11,18 Nurol GMYO 12,54 10,00 72,02 Odaş Elektrik 2,51 -3,46 -35,64 Olmuksan-IP 7,58 3,98 -36,03 Orge Enerji Elektrik 11,36 5,87 53,93 Orma Orman Mahsulleri 30,58 10,00 107,74 Osmanlı Menkul 27,00 -0,59 -12,73 Ostim Endüstriyel Yat 2,30 0,44 -16,48 Otokar 320,40 -0,77 5,30 Oyak Çimento 7,00 1,45 -20,27 Oyak Yat. Ort. 7,74 1,44 11,37 Oylum Sınai Yatırımlar 3,60 5,26 -23,57 Özak GMYO 4,51 1,58 -11,57 Özbal Çelik Boru 7,10 1,72 8,40 Özderici GMYO 1,54 1,32 -30,63 Özerden Plastik 8,00 4,99 -11,11 Pamukova Elektrik 31,24 2,43 46,53 Panora GMYO 6,28 3,46 2,82 Papilon Savunma 16,76 5,74 -26,36 Park Elek.Madencilik 5,15 2,79 -4,10 Parsan 29,00 5,07 19,34 Pegasus 68,10 7,92 -8,71 Peker GMYO 1,23 -9,56 -52,87 Penguen Gıda 3,57 4,39 -29,31 Pera GMYO 1,41 8,46 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 24,92 5,68 35,96 Petkim 6,50 3,34 30,52 Petrokent Turizm 2.422,00 7,64 167,21 Pınar Et ve Un 24,32 8,09 4,47 Pınar Su 8,05 7,91 8,34 Pınar Süt 20,00 4,49 -13,34 Plastikkart 13,24 6,60 -8,37 Polisan Holding 2,84 1,79 -26,13 Politeknik Metal 309,00 5,10 -23,84 Prizma Press Matbaacılık 5,30 7,94 -3,28 QNB Finans Fin. Kir. 96,90 8,63 -22,67 QNB Finansbank 45,60 9,83 -35,18 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,42 -1,01 Ral Yatırım Holding 3,18 3,58 -28,38 Ray Sigorta 12,34 -0,16 -20,13 Reysaş GMYO 4,16 1,96 -23,67 Reysaş Lojistik 3,22 5,57 -37,77 Rhea Girişim 2,24 4,67 -39,78 Rodrigo Tekstil 18,48 3,76 34,79 Royal Halı 3,38 2,42 -1,74 RTA Laboratuvarları 24,68 2,15 -18,49 Sabancı Holding 8,02 1,78 -27,26 Safkar Ege Soğutmacılık 8,19 -0,73 -24,72 Sanel Mühendislik 4,07 -3,55 19,01 Sanifoam Sünger 15,95 3,04 17,28 Sanko Pazarlama 11,67 9,99 24,28 Saray Matbaacılık 3,92 2,08 -55,30 Sarkuysan 15,11 5,44 70,93 Sasa Polyester 47,00 5,57 132,44 Say Yenilenebilir Enerji 27,00 9,93 217,27 Sekuro Plastik 25,02 9,93 79,23 Selçuk Ecza Deposu 9,75 0,00 -27,41 Selçuk Gıda 3,46 9,84 -30,52 Senkron Güvenlik 34,00 0,00 29,47 Serve Film Prodüksiyon 15,65 0,97 -2,19 Servet GMYO 86,85 9,94 10,78 Seyitler Kimya 20,84 9,92 -16,94 Silverline Endüstri 5,24 5,86 -39,07 Sinpaş GMYO 4,00 4,17 -4,31 Smartiks Yazılım 6,02 9,85 -32,05 Sodaş Sodyum Sanayii 30,24 9,96 14,82 Söktaş 4,19 3,46 -17,68 Sönmez Filament 36,30 -3,30 -48,29 Sönmez Pamuklu 17,12 -6,45 -28,67 Sumaş Suni Tahta 65,55 9,98 27,90 Şeker Fin. Kir. 7,08 9,26 10,62 Şekerbank 1,06 0,95 -29,80 Şişe Cam 7,32 0,97 0,14 Şok Marketler Ticaret 12,28 -0,08 -2,69 T. Halk Bankası 4,23 0,71 -23,92 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,54 3,11 -27,43 T.S.K.B. 1,22 0,83 -30,15 T.Tuborg 17,20 4,24 -4,81 Taç Tarım Ürünleri 23,66 0,68 124,69 Tat Gıda 9,65 3,88 -16,53 TAV Havalimanları 18,70 3,77 -12,21 Taze Kuru Gıda 237,30 -0,71 9,71 Tek-Art Turizm 1,50 7,14 -25,74 Tekfen Holding 15,75 2,41 -3,96 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,96 2,14 -14,24 Temapol Polimer Plastik 14,32 3,10 24,52 TGS Dış Ticaret 13,76 9,99 8,26 Tofaş Oto. Fab. 29,36 2,59 -5,02 Torunlar GMYO 3,58 3,17 -8,21 Trabzon Liman 28,80 9,01 -10,34 Trabzonspor Sportif 1,80 -1,64 -26,23 Trend GMYO 6,02 9,85 -52,11 TSKB GMYO 4,29 3,37 -25,39 Tuğçelik 7,06 9,97 -12,62 Tukaş 7,15 2,00 -26,21 Turcas Petrol 3,69 4,24 -23,92 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 12,00 8,21 Turkcell 15,18 1,20 -5,71 Tümosan Motor ve Traktör 20,08 9,97 42,71 Tüpraş 86,25 -0,29 -20,14 Türk Hava Yolları 11,73 4,08 -9,14 Türk İlaç Serum 40,48 10,00 Türk Prysmian Kablo 9,64 3,99 -20,33 Türk Telekom 6,23 1,30 -25,08 Türk Traktör 217,80 6,04 27,84 Türker Proje Gayrimenkul 135,00 1,89 19,57 Türkiye Sigorta 5,47 0,00 -11,46 Ufuk Yatırım 15,89 4,54 18,58 Ulaşlar Turizm Yat. 4,84 10,00 14,15 Ulusoy Elektrik 56,50 4,63 10,03 Ulusoy Un Sanayi 5,70 4,40 12,02 Umpaş Holding 1,64 -6,29 -37,16 Uşak Seramik 2,53 2,43 8,12 Utopya Turizm 24,00 7,53 -38,14 Uzertaş Boya 37,74 9,97 -33,32 Ülker Bisküvi 21,52 3,26 -7,00 Vakıf Fin. Kir. 23,70 9,93 456,34 Vakıf GMYO 2,80 2,94 -22,65 Vakıf Yat. Ort. 6,41 3,89 -12,91 Vakıflar Bankası 3,43 0,88 -27,18 Vakko Tekstil 13,50 6,30 107,06 Vanet Gıda 6,09 7,60 -21,22 Verusa Holding 54,70 2,43 21,29 Verusaturk Girisim 27,74 5,48 112,08 Vestel 29,92 -1,12 42,07 Vestel Beyaz Eşya 53,25 -0,47 30,26 Viking Kağıt 6,40 3,23 -28,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,02 7,69 35,28 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,96 -29,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 91,50 4,39 26,41 Yataş 15,88 -0,13 9,90 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,84 3,65 -35,45 Yeni Gimat GMYO 12,61 2,11 8,78 Yeşil GMYO 1,15 7,48 -16,67 Yeşil Yapı 1,47 7,30 -20,11 Yeşil Yatırım Holding 83,55 6,37 -12,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.110,00 4,13 -9,55 Yonga Mobilya 25,48 9,92 -14,47 Yükselen Çelik 5,51 8,25 5,32 Yünsa 12,04 6,27 -13,33 Zorlu Enerji 2,03 1,00 -26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak "Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi