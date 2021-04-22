Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 36.056,40 3,31 -10,97 İş Bankası (C) 4,86 1,89 -28,45 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 2,94 1,38 -23,83 İş Girişim 16,00 0,00 -15,57 İş GMYO 1,81 0,56 -28,74 İş Y. Men. Değ. 14,20 2,01 -14,44 İş Yat. Ort. 2,72 3,03 -19,12 İşbir Holding 6.180,00 3,00 125,55 Işık Plastik 28,36 0,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 2,13 -15,79 İttifak Holding 1,80 1,69 -19,28 İz Hayvancılık Tarım 15,95 -2,39 -11,39 İzmir Demir Çelik 2,19 6,31 -33,83 İzmir Fırça 7,89 9,58 41,91 Jantsa Jant Sanayi 720,00 -1,23 118,50 Kafein Yazılım 23,94 2,75 12,18 Kaplamin 20,58 2,95 -39,11 Kardemir (A) 5,86 1,74 -1,51 Kardemir (B) 5,82 0,52 10,44 Kardemir (D) 6,97 1,01 20,59 Karel Elektronik 27,00 9,93 17,09 Karsan Otomotiv 3,35 3,40 3,08 Karsu Tekstil 12,80 7,38 49,71 Kartonsan 50,40 2,61 -46,76 Katmerciler Ekipman 3,35 4,04 8,77 Kent Gıda 355,00 0,00 -0,17 Kerevitaş Gıda 5,03 1,62 -23,56 Kervan Gıda 15,62 1,03 18,15 Kervansaray Yat. Holding 0,68 9,68 -46,03 Kiler GMYO 1,75 6,71 -30,28 Klimasan Klima 21,12 -1,12 24,45 Koç Holding 17,21 0,70 -15,85 Konfrut Gıda 14,80 1,09 -12,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 54,80 10,00 131,42 Konya Çimento 845,50 -0,84 -25,18 Kordsa Teknik Tekstil 21,30 4,00 36,98 Koza Altın 107,80 2,57 11,48 Koza Madencilik 13,50 3,85 -12,85 Körfez GMYO 4,73 8,74 -18,45 Kristal Kola 2,04 3,55 -47,96 Kron Telekomünikasyon 53,50 0,94 45,22 Kuştur Kuşadası Turizm 223,40 10,00 42,02 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,16 5,88 -6,09 Kütahya Porselen 48,62 0,00 -3,63 Lider Faktoring 2,66 9,47 -21,99 Link Bilgisayar 34,20 4,78 7,29 Logo Yazılım 148,30 1,23 19,06 Lokman Hekim Sağlık 15,80 1,22 46,95 Lüks Kadife 47,76 -1,49 65,26 Makina Takım 3,13 6,83 -8,21 Marka Yatırım Holding 5,49 -2,83 -14,62 Marmaris Altınyunus 176,00 10,00 58,42 Marshall 245,30 10,00 -20,02 Martı GMYO 1,77 -0,56 -35,64 Martı Otel 1,68 5,66 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 42,02 -4,20 Mavi Giyim 41,00 0,84 -21,46 Mazhar Zorlu Holding 30,56 -0,13 -2,92 Mega Polietilen 5,99 5,64 -21,80 Menderes Tekstil 2,23 5,69 -27,83 Merit Turizm 168,40 9,99 101,19 Merko Gıda 5,77 -1,54 -33,22 Metemtur Yatırım 25,10 4,93 13,57 Metro Holding 1,85 -0,54 -11,06 Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 1,50 -29,76 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 -1,91 -12,02 Migros Ticaret 34,94 0,75 -18,36 Milpa 4,03 3,60 -12,39 Mistral GMYO 4,79 9,36 1,70 MLP Sağlık 22,02 -1,70 10,82 MMC San. ve Tic. Yat. 5,65 9,71 22,83 Mondi Tire Kutsan 5,29 4,96 -30,39 Naturel Enerji 35,46 4,23 -0,14 Naturelgaz 10,45 0,58 Net Holding 5,03 -2,33 46,65 Netaş Telekom. 22,62 5,60 -19,44 Niğbaş Niğde Beton 13,94 9,94 -73,19 Nuh Çimento 52,45 0,87 9,21 Nurol GMYO 11,40 -9,95 56,38 Odaş Elektrik 2,60 6,12 -33,33 Olmuksan-IP 7,29 1,25 -38,48 Orge Enerji Elektrik 10,73 2,19 45,39 Orma Orman Mahsulleri 27,80 -5,95 88,86 Osmanlı Menkul 27,16 9,96 -12,22 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 4,57 -16,84 Otokar 322,90 5,11 6,12 Oyak Çimento 6,90 1,02 -21,41 Oyak Yat. Ort. 7,63 0,53 9,78 Oylum Sınai Yatırımlar 3,42 5,23 -27,39 Özak GMYO 4,44 1,14 -12,94 Özbal Çelik Boru 6,98 2,20 6,56 Özderici GMYO 1,52 2,70 -31,53 Özerden Plastik 7,62 5,25 -15,33 Pamukova Elektrik 30,50 6,05 43,06 Panora GMYO 6,07 0,17 -0,62 Papilon Savunma 15,85 2,26 -30,36 Park Elek.Madencilik 5,01 2,66 -6,70 Parsan 27,60 2,68 13,58 Pegasus 63,10 3,78 -15,42 Peker GMYO 1,36 3,03 -47,89 Penguen Gıda 3,42 3,95 -32,28 Pera GMYO 1,30 5,69 -25,79 Pergamon Dış Ticaret 23,58 2,52 28,65 Petkim 6,29 -1,41 26,31 Petrokent Turizm 2.250,00 6,38 148,23 Pınar Et ve Un 22,50 0,90 -3,35 Pınar Su 7,46 5,22 0,40 Pınar Süt 19,14 0,79 -17,07 Plastikkart 12,42 3,59 -14,05 Polisan Holding 2,79 3,33 -27,43 Politeknik Metal 294,00 4,26 -27,54 Prizma Press Matbaacılık 4,91 0,20 -10,40 QNB Finans Fin. Kir. 89,20 -0,22 -28,81 QNB Finansbank 41,52 1,27 -40,98 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,66 -5,13 Ral Yatırım Holding 3,07 1,99 -30,86 Ray Sigorta 12,36 5,73 -20,00 Reysaş GMYO 4,08 0,49 -25,14 Reysaş Lojistik 3,05 0,99 -41,05 Rhea Girişim 2,14 2,88 -42,47 Rodrigo Tekstil 17,81 6,01 29,91 Royal Halı 3,30 4,76 -4,07 RTA Laboratuvarları 24,16 1,00 -20,21 Sabancı Holding 7,88 1,16 -28,53 Safkar Ege Soğutmacılık 8,25 9,27 -24,17 Sanel Mühendislik 4,22 4,98 23,39 Sanifoam Sünger 15,48 3,06 13,82 Sanko Pazarlama 10,61 9,95 12,99 Saray Matbaacılık 3,84 0,79 -56,21 Sarkuysan 14,33 4,37 62,10 Sasa Polyester 44,52 -0,18 120,18 Say Yenilenebilir Enerji 24,56 0,66 188,60 Sekuro Plastik 22,76 9,95 63,04 Selçuk Ecza Deposu 9,75 4,17 -27,41 Selçuk Gıda 3,15 3,28 -36,75 Senkron Güvenlik 34,00 0,89 29,47 Serve Film Prodüksiyon 15,50 6,90 -3,13 Servet GMYO 79,00 -3,01 0,77 Seyitler Kimya 18,96 -6,05 -24,43 Silverline Endüstri 4,95 3,34 -42,44 Sinpaş GMYO 3,84 -1,29 -8,13 Smartiks Yazılım 5,48 4,38 -38,15 Sodaş Sodyum Sanayii 27,50 10,00 4,42 Söktaş 4,05 4,65 -20,43 Sönmez Filament 37,54 1,73 -46,52 Sönmez Pamuklu 18,30 6,21 -23,75 Sumaş Suni Tahta 59,60 9,96 16,29 Şeker Fin. Kir. 6,48 8,91 1,25 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 7,25 1,68 -0,82 Şok Marketler Ticaret 12,29 1,65 -2,61 T. Halk Bankası 4,20 0,48 -24,46 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,86 -0,09 -29,62 T.S.K.B. 1,21 0,00 -30,72 T.Tuborg 16,50 8,20 -8,69 Taç Tarım Ürünleri 23,50 1,29 123,17 Tat Gıda 9,29 1,64 -19,65 TAV Havalimanları 18,02 -0,72 -15,40 Taze Kuru Gıda 239,00 -0,13 10,49 Tek-Art Turizm 1,40 3,70 -30,69 Tekfen Holding 15,38 0,85 -6,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,73 7,09 -16,04 Temapol Polimer Plastik 13,89 6,68 20,78 TGS Dış Ticaret 12,51 1,38 -1,57 Tofaş Oto. Fab. 28,62 -0,14 -7,41 Torunlar GMYO 3,47 -3,34 -11,03 Trabzon Liman 26,42 9,99 -17,75 Trabzonspor Sportif 1,83 0,55 -25,00 Trend GMYO 5,48 4,58 -56,40 TSKB GMYO 4,15 2,47 -27,83 Tuğçelik 6,42 3,22 -20,54 Tukaş 7,01 2,79 -27,66 Turcas Petrol 3,54 3,21 -27,01 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 11,09 -5,21 Turkcell 15,00 2,25 -6,83 Tümosan Motor ve Traktör 18,26 -1,30 29,78 Tüpraş 86,50 1,76 -19,91 Türk Hava Yolları 11,27 3,39 -12,70 Türk İlaç Serum 36,80 4,31 Türk Prysmian Kablo 9,27 7,54 -23,39 Türk Telekom 6,15 -0,32 -26,04 Türk Traktör 205,40 1,58 20,56 Türker Proje Gayrimenkul 132,50 9,96 17,36 Türkiye Sigorta 5,47 1,67 -11,46 Ufuk Yatırım 15,20 -0,65 13,43 Ulaşlar Turizm Yat. 4,40 9,45 3,77 Ulusoy Elektrik 54,00 -1,01 5,16 Ulusoy Un Sanayi 5,46 2,06 7,30 Umpaş Holding 1,75 9,37 -32,95 Uşak Seramik 2,47 2,07 5,56 Utopya Turizm 22,32 -3,38 -42,47 Uzertaş Boya 34,32 10,00 -39,36 Ülker Bisküvi 20,84 0,77 -9,94 Vakıf Fin. Kir. 21,56 9,89 406,10 Vakıf GMYO 2,72 2,26 -24,86 Vakıf Yat. Ort. 6,17 -0,96 -16,17 Vakıflar Bankası 3,40 0,89 -27,81 Vakko Tekstil 12,70 2,58 94,79 Vanet Gıda 5,66 4,81 -26,78 Verusa Holding 53,40 1,52 18,40 Verusaturk Girisim 26,30 3,30 101,07 Vestel 30,26 3,42 43,68 Vestel Beyaz Eşya 53,50 -0,74 30,87 Viking Kağıt 6,20 3,16 -31,11 Yapı Kredi Koray GMYO 5,59 -1,41 25,62 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 0,48 -30,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 87,65 3,42 21,09 Yataş 15,90 -0,13 10,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,74 -4,20 -37,73 Yeni Gimat GMYO 12,35 1,15 6,54 Yeşil GMYO 1,07 2,88 -22,46 Yeşil Yapı 1,37 -1,44 -25,54 Yeşil Yatırım Holding 78,55 6,87 -17,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.550,90 0,38 -13,14 Yonga Mobilya 23,18 9,96 -22,19 Yükselen Çelik 5,09 -0,78 -2,71 Yünsa 11,33 3,66 -18,44 Zorlu Enerji 2,01 2,03 -27,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş