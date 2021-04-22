Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|36.056,40
|3,31
|-10,97
|İş Bankası (C)
|4,86
|1,89
|-28,45
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|2,94
|1,38
|-23,83
|İş Girişim
|16,00
|0,00
|-15,57
|İş GMYO
|1,81
|0,56
|-28,74
|İş Y. Men. Değ.
|14,20
|2,01
|-14,44
|İş Yat. Ort.
|2,72
|3,03
|-19,12
|İşbir Holding
|6.180,00
|3,00
|125,55
|Işık Plastik
|28,36
|0,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|2,13
|-15,79
|İttifak Holding
|1,80
|1,69
|-19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|15,95
|-2,39
|-11,39
|İzmir Demir Çelik
|2,19
|6,31
|-33,83
|İzmir Fırça
|7,89
|9,58
|41,91
|Jantsa Jant Sanayi
|720,00
|-1,23
|118,50
|Kafein Yazılım
|23,94
|2,75
|12,18
|Kaplamin
|20,58
|2,95
|-39,11
|Kardemir (A)
|5,86
|1,74
|-1,51
|Kardemir (B)
|5,82
|0,52
|10,44
|Kardemir (D)
|6,97
|1,01
|20,59
|Karel Elektronik
|27,00
|9,93
|17,09
|Karsan Otomotiv
|3,35
|3,40
|3,08
|Karsu Tekstil
|12,80
|7,38
|49,71
|Kartonsan
|50,40
|2,61
|-46,76
|Katmerciler Ekipman
|3,35
|4,04
|8,77
|Kent Gıda
|355,00
|0,00
|-0,17
|Kerevitaş Gıda
|5,03
|1,62
|-23,56
|Kervan Gıda
|15,62
|1,03
|18,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|9,68
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,75
|6,71
|-30,28
|Klimasan Klima
|21,12
|-1,12
|24,45
|Koç Holding
|17,21
|0,70
|-15,85
|Konfrut Gıda
|14,80
|1,09
|-12,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|54,80
|10,00
|131,42
|Konya Çimento
|845,50
|-0,84
|-25,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,30
|4,00
|36,98
|Koza Altın
|107,80
|2,57
|11,48
|Koza Madencilik
|13,50
|3,85
|-12,85
|Körfez GMYO
|4,73
|8,74
|-18,45
|Kristal Kola
|2,04
|3,55
|-47,96
|Kron Telekomünikasyon
|53,50
|0,94
|45,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|223,40
|10,00
|42,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,16
|5,88
|-6,09
|Kütahya Porselen
|48,62
|0,00
|-3,63
|Lider Faktoring
|2,66
|9,47
|-21,99
|Link Bilgisayar
|34,20
|4,78
|7,29
|Logo Yazılım
|148,30
|1,23
|19,06
|Lokman Hekim Sağlık
|15,80
|1,22
|46,95
|Lüks Kadife
|47,76
|-1,49
|65,26
|Makina Takım
|3,13
|6,83
|-8,21
|Marka Yatırım Holding
|5,49
|-2,83
|-14,62
|Marmaris Altınyunus
|176,00
|10,00
|58,42
|Marshall
|245,30
|10,00
|-20,02
|Martı GMYO
|1,77
|-0,56
|-35,64
|Martı Otel
|1,68
|5,66
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|42,02
|-4,20
|Mavi Giyim
|41,00
|0,84
|-21,46
|Mazhar Zorlu Holding
|30,56
|-0,13
|-2,92
|Mega Polietilen
|5,99
|5,64
|-21,80
|Menderes Tekstil
|2,23
|5,69
|-27,83
|Merit Turizm
|168,40
|9,99
|101,19
|Merko Gıda
|5,77
|-1,54
|-33,22
|Metemtur Yatırım
|25,10
|4,93
|13,57
|Metro Holding
|1,85
|-0,54
|-11,06
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,03
|1,50
|-29,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,05
|-1,91
|-12,02
|Migros Ticaret
|34,94
|0,75
|-18,36
|Milpa
|4,03
|3,60
|-12,39
|Mistral GMYO
|4,79
|9,36
|1,70
|MLP Sağlık
|22,02
|-1,70
|10,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,65
|9,71
|22,83
|Mondi Tire Kutsan
|5,29
|4,96
|-30,39
|Naturel Enerji
|35,46
|4,23
|-0,14
|Naturelgaz
|10,45
|0,58
|Net Holding
|5,03
|-2,33
|46,65
|Netaş Telekom.
|22,62
|5,60
|-19,44
|Niğbaş Niğde Beton
|13,94
|9,94
|-73,19
|Nuh Çimento
|52,45
|0,87
|9,21
|Nurol GMYO
|11,40
|-9,95
|56,38
|Odaş Elektrik
|2,60
|6,12
|-33,33
|Olmuksan-IP
|7,29
|1,25
|-38,48
|Orge Enerji Elektrik
|10,73
|2,19
|45,39
|Orma Orman Mahsulleri
|27,80
|-5,95
|88,86
|Osmanlı Menkul
|27,16
|9,96
|-12,22
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|4,57
|-16,84
|Otokar
|322,90
|5,11
|6,12
|Oyak Çimento
|6,90
|1,02
|-21,41
|Oyak Yat. Ort.
|7,63
|0,53
|9,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,42
|5,23
|-27,39
|Özak GMYO
|4,44
|1,14
|-12,94
|Özbal Çelik Boru
|6,98
|2,20
|6,56
|Özderici GMYO
|1,52
|2,70
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,62
|5,25
|-15,33
|Pamukova Elektrik
|30,50
|6,05
|43,06
|Panora GMYO
|6,07
|0,17
|-0,62
|Papilon Savunma
|15,85
|2,26
|-30,36
|Park Elek.Madencilik
|5,01
|2,66
|-6,70
|Parsan
|27,60
|2,68
|13,58
|Pegasus
|63,10
|3,78
|-15,42
|Peker GMYO
|1,36
|3,03
|-47,89
|Penguen Gıda
|3,42
|3,95
|-32,28
|Pera GMYO
|1,30
|5,69
|-25,79
|Pergamon Dış Ticaret
|23,58
|2,52
|28,65
|Petkim
|6,29
|-1,41
|26,31
|Petrokent Turizm
|2.250,00
|6,38
|148,23
|Pınar Et ve Un
|22,50
|0,90
|-3,35
|Pınar Su
|7,46
|5,22
|0,40
|Pınar Süt
|19,14
|0,79
|-17,07
|Plastikkart
|12,42
|3,59
|-14,05
|Polisan Holding
|2,79
|3,33
|-27,43
|Politeknik Metal
|294,00
|4,26
|-27,54
|Prizma Press Matbaacılık
|4,91
|0,20
|-10,40
|QNB Finans Fin. Kir.
|89,20
|-0,22
|-28,81
|QNB Finansbank
|41,52
|1,27
|-40,98
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,66
|-5,13
|Ral Yatırım Holding
|3,07
|1,99
|-30,86
|Ray Sigorta
|12,36
|5,73
|-20,00
|Reysaş GMYO
|4,08
|0,49
|-25,14
|Reysaş Lojistik
|3,05
|0,99
|-41,05
|Rhea Girişim
|2,14
|2,88
|-42,47
|Rodrigo Tekstil
|17,81
|6,01
|29,91
|Royal Halı
|3,30
|4,76
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|24,16
|1,00
|-20,21
|Sabancı Holding
|7,88
|1,16
|-28,53
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,25
|9,27
|-24,17
|Sanel Mühendislik
|4,22
|4,98
|23,39
|Sanifoam Sünger
|15,48
|3,06
|13,82
|Sanko Pazarlama
|10,61
|9,95
|12,99
|Saray Matbaacılık
|3,84
|0,79
|-56,21
|Sarkuysan
|14,33
|4,37
|62,10
|Sasa Polyester
|44,52
|-0,18
|120,18
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,56
|0,66
|188,60
|Sekuro Plastik
|22,76
|9,95
|63,04
|Selçuk Ecza Deposu
|9,75
|4,17
|-27,41
|Selçuk Gıda
|3,15
|3,28
|-36,75
|Senkron Güvenlik
|34,00
|0,89
|29,47
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|6,90
|-3,13
|Servet GMYO
|79,00
|-3,01
|0,77
|Seyitler Kimya
|18,96
|-6,05
|-24,43
|Silverline Endüstri
|4,95
|3,34
|-42,44
|Sinpaş GMYO
|3,84
|-1,29
|-8,13
|Smartiks Yazılım
|5,48
|4,38
|-38,15
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,50
|10,00
|4,42
|Söktaş
|4,05
|4,65
|-20,43
|Sönmez Filament
|37,54
|1,73
|-46,52
|Sönmez Pamuklu
|18,30
|6,21
|-23,75
|Sumaş Suni Tahta
|59,60
|9,96
|16,29
|Şeker Fin. Kir.
|6,48
|8,91
|1,25
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|7,25
|1,68
|-0,82
|Şok Marketler Ticaret
|12,29
|1,65
|-2,61
|T. Halk Bankası
|4,20
|0,48
|-24,46
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,86
|-0,09
|-29,62
|T.S.K.B.
|1,21
|0,00
|-30,72
|T.Tuborg
|16,50
|8,20
|-8,69
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|1,29
|123,17
|Tat Gıda
|9,29
|1,64
|-19,65
|TAV Havalimanları
|18,02
|-0,72
|-15,40
|Taze Kuru Gıda
|239,00
|-0,13
|10,49
|Tek-Art Turizm
|1,40
|3,70
|-30,69
|Tekfen Holding
|15,38
|0,85
|-6,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,73
|7,09
|-16,04
|Temapol Polimer Plastik
|13,89
|6,68
|20,78
|TGS Dış Ticaret
|12,51
|1,38
|-1,57
|Tofaş Oto. Fab.
|28,62
|-0,14
|-7,41
|Torunlar GMYO
|3,47
|-3,34
|-11,03
|Trabzon Liman
|26,42
|9,99
|-17,75
|Trabzonspor Sportif
|1,83
|0,55
|-25,00
|Trend GMYO
|5,48
|4,58
|-56,40
|TSKB GMYO
|4,15
|2,47
|-27,83
|Tuğçelik
|6,42
|3,22
|-20,54
|Tukaş
|7,01
|2,79
|-27,66
|Turcas Petrol
|3,54
|3,21
|-27,01
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|11,09
|-5,21
|Turkcell
|15,00
|2,25
|-6,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,26
|-1,30
|29,78
|Tüpraş
|86,50
|1,76
|-19,91
|Türk Hava Yolları
|11,27
|3,39
|-12,70
|Türk İlaç Serum
|36,80
|4,31
|Türk Prysmian Kablo
|9,27
|7,54
|-23,39
|Türk Telekom
|6,15
|-0,32
|-26,04
|Türk Traktör
|205,40
|1,58
|20,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,50
|9,96
|17,36
|Türkiye Sigorta
|5,47
|1,67
|-11,46
|Ufuk Yatırım
|15,20
|-0,65
|13,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,40
|9,45
|3,77
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|-1,01
|5,16
|Ulusoy Un Sanayi
|5,46
|2,06
|7,30
|Umpaş Holding
|1,75
|9,37
|-32,95
|Uşak Seramik
|2,47
|2,07
|5,56
|Utopya Turizm
|22,32
|-3,38
|-42,47
|Uzertaş Boya
|34,32
|10,00
|-39,36
|Ülker Bisküvi
|20,84
|0,77
|-9,94
|Vakıf Fin. Kir.
|21,56
|9,89
|406,10
|Vakıf GMYO
|2,72
|2,26
|-24,86
|Vakıf Yat. Ort.
|6,17
|-0,96
|-16,17
|Vakıflar Bankası
|3,40
|0,89
|-27,81
|Vakko Tekstil
|12,70
|2,58
|94,79
|Vanet Gıda
|5,66
|4,81
|-26,78
|Verusa Holding
|53,40
|1,52
|18,40
|Verusaturk Girisim
|26,30
|3,30
|101,07
|Vestel
|30,26
|3,42
|43,68
|Vestel Beyaz Eşya
|53,50
|-0,74
|30,87
|Viking Kağıt
|6,20
|3,16
|-31,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,59
|-1,41
|25,62
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|0,48
|-30,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|87,65
|3,42
|21,09
|Yataş
|15,90
|-0,13
|10,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,74
|-4,20
|-37,73
|Yeni Gimat GMYO
|12,35
|1,15
|6,54
|Yeşil GMYO
|1,07
|2,88
|-22,46
|Yeşil Yapı
|1,37
|-1,44
|-25,54
|Yeşil Yatırım Holding
|78,55
|6,87
|-17,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.550,90
|0,38
|-13,14
|Yonga Mobilya
|23,18
|9,96
|-22,19
|Yükselen Çelik
|5,09
|-0,78
|-2,71
|Yünsa
|11,33
|3,66
|-18,44
|Zorlu Enerji
|2,01
|2,03
|-27,44
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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