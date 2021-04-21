Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 34.899,90 -6,81 -13,83 İş Bankası (C) 4,77 -1,24 -29,78 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 2,90 -3,65 -24,87 İş Girişim 16,00 -0,25 -15,57 İş GMYO 1,80 -2,70 -29,13 İş Y. Men. Değ. 13,92 -2,66 -16,13 İş Yat. Ort. 2,64 -4,00 -21,50 İşbir Holding 6.000,00 -5,01 118,98 Işık Plastik 28,26 -10,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 -5,05 -17,54 İttifak Holding 1,77 -5,35 -20,63 İz Hayvancılık Tarım 16,34 -3,88 -9,22 İzmir Demir Çelik 2,06 -6,36 -37,76 İzmir Fırça 7,20 0,00 29,50 Jantsa Jant Sanayi 729,00 2,75 121,24 Kafein Yazılım 23,30 -4,04 9,19 Kaplamin 19,99 -8,13 -40,86 Kardemir (A) 5,76 -4,16 -3,19 Kardemir (B) 5,79 -7,21 9,87 Kardemir (D) 6,90 -4,17 19,38 Karel Elektronik 24,56 -3,76 6,50 Karsan Otomotiv 3,24 -7,16 -0,31 Karsu Tekstil 11,92 -9,97 39,42 Kartonsan 49,12 -8,01 -48,12 Katmerciler Ekipman 3,22 -7,74 4,55 Kent Gıda 355,00 1,43 -0,17 Kerevitaş Gıda 4,95 -4,62 -24,77 Kervan Gıda 15,46 -5,73 16,94 Kervansaray Yat. Holding 0,62 8,77 -50,79 Kiler GMYO 1,64 -8,38 -34,66 Klimasan Klima 21,36 -2,91 25,87 Koç Holding 17,09 -4,31 -16,44 Konfrut Gıda 14,64 -9,96 -13,37 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 49,82 -9,99 110,39 Konya Çimento 852,70 1,72 -24,54 Kordsa Teknik Tekstil 20,48 -5,80 31,70 Koza Altın 105,10 -3,58 8,69 Koza Madencilik 13,00 -4,27 -16,07 Körfez GMYO 4,35 -9,94 -25,00 Kristal Kola 1,97 -7,94 -49,74 Kron Telekomünikasyon 53,00 -3,46 43,87 Kuştur Kuşadası Turizm 203,10 -6,02 29,12 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,04 -7,27 -11,30 Kütahya Porselen 48,62 -5,22 -3,63 Lider Faktoring 2,43 -7,25 -28,74 Link Bilgisayar 32,64 -7,38 2,40 Logo Yazılım 146,50 -1,28 17,61 Lokman Hekim Sağlık 15,61 -2,13 45,18 Lüks Kadife 48,48 -9,97 67,75 Makina Takım 2,93 -7,57 -14,08 Marka Yatırım Holding 5,65 -7,98 -12,13 Marmaris Altınyunus 160,00 -1,05 44,01 Marshall 223,00 -8,38 -27,29 Martı GMYO 1,78 -6,32 -35,27 Martı Otel 1,59 -5,36 -25,35 Matriks Bilgi Dağıtım 43,86 9,98 Mavi Giyim 40,66 -3,47 -22,11 Mazhar Zorlu Holding 30,60 -6,59 -2,80 Mega Polietilen 5,67 -6,74 -25,98 Menderes Tekstil 2,11 -8,26 -31,72 Merit Turizm 153,10 -9,99 82,92 Merko Gıda 5,86 -7,42 -32,18 Metemtur Yatırım 23,92 0,59 8,24 Metro Holding 1,86 -3,12 -10,58 Metro Petrol ve Tesisleri 2,00 -4,76 -30,80 Metro Yatırım Ortaklığı 2,09 5,03 -10,30 Migros Ticaret 34,68 -2,91 -18,97 Milpa 3,89 -3,95 -15,43 Mistral GMYO 4,38 -3,52 -7,01 MLP Sağlık 22,40 -2,86 12,73 MMC San. ve Tic. Yat. 5,15 3,00 11,96 Mondi Tire Kutsan 5,04 -6,49 -33,68 Naturel Enerji 34,02 -8,65 -4,19 Naturelgaz 10,39 -5,80 Net Holding 5,15 -1,90 50,15 Netaş Telekom. 21,42 -6,38 -23,72 Niğbaş Niğde Beton 12,68 -9,75 -75,62 Nuh Çimento 52,00 -4,41 8,27 Nurol GMYO 12,66 -9,96 73,66 Odaş Elektrik 2,45 -9,93 -37,18 Olmuksan-IP 7,20 2,27 -39,24 Orge Enerji Elektrik 10,50 -5,41 42,28 Orma Orman Mahsulleri 29,56 -9,99 100,82 Osmanlı Menkul 24,70 -9,99 -20,17 Ostim Endüstriyel Yat 2,19 -7,59 -20,47 Otokar 307,20 -5,91 0,96 Oyak Çimento 6,83 -1,44 -22,21 Oyak Yat. Ort. 7,59 -8,99 9,21 Oylum Sınai Yatırımlar 3,25 -6,88 -31,00 Özak GMYO 4,39 -4,57 -13,92 Özbal Çelik Boru 6,83 -6,95 4,27 Özderici GMYO 1,48 -6,33 -33,33 Özerden Plastik 7,24 1,69 -19,56 Pamukova Elektrik 28,76 -7,23 34,90 Panora GMYO 6,06 -3,04 -0,78 Papilon Savunma 15,50 -4,91 -31,90 Park Elek.Madencilik 4,88 -4,13 -9,12 Parsan 26,88 -5,82 10,62 Pegasus 60,80 -3,18 -18,50 Peker GMYO 1,32 -9,59 -49,43 Penguen Gıda 3,29 -7,06 -34,85 Pera GMYO 1,23 -8,89 -29,78 Pergamon Dış Ticaret 23,00 -1,29 25,49 Petkim 6,38 -2,89 28,11 Petrokent Turizm 2.115,00 -3,91 133,34 Pınar Et ve Un 22,30 -4,46 -4,21 Pınar Su 7,09 -6,71 -4,58 Pınar Süt 18,99 -4,09 -17,72 Plastikkart 11,99 -1,32 -17,02 Polisan Holding 2,70 -5,92 -29,77 Politeknik Metal 282,00 -1,50 -30,49 Prizma Press Matbaacılık 4,90 -7,02 -10,58 QNB Finans Fin. Kir. 89,40 -2,35 -28,65 QNB Finansbank 41,00 -7,45 -41,72 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,94 5,50 Ral Yatırım Holding 3,01 -7,38 -32,21 Ray Sigorta 11,69 -3,79 -24,34 Reysaş GMYO 4,06 -3,79 -25,50 Reysaş Lojistik 3,02 0,67 -41,63 Rhea Girişim 2,08 -0,95 -44,09 Rodrigo Tekstil 16,80 -2,61 22,54 Royal Halı 3,15 -4,26 -8,43 RTA Laboratuvarları 23,92 4,55 -21,00 Sabancı Holding 7,79 -1,39 -29,35 Safkar Ege Soğutmacılık 7,55 -4,79 -30,61 Sanel Mühendislik 4,02 -9,87 17,54 Sanifoam Sünger 15,02 -8,13 10,44 Sanko Pazarlama 9,65 -7,92 2,77 Saray Matbaacılık 3,81 -9,93 -56,56 Sarkuysan 13,73 -5,57 55,32 Sasa Polyester 44,60 2,29 120,57 Say Yenilenebilir Enerji 24,40 3,13 186,72 Sekuro Plastik 20,70 9,99 48,28 Selçuk Ecza Deposu 9,36 -6,59 -30,32 Selçuk Gıda 3,05 -8,68 -38,76 Senkron Güvenlik 33,70 -6,39 28,33 Serve Film Prodüksiyon 14,50 -9,32 -9,38 Servet GMYO 81,45 -10,00 3,89 Seyitler Kimya 20,18 -9,99 -19,57 Silverline Endüstri 4,79 -5,52 -44,30 Sinpaş GMYO 3,89 -5,58 -6,94 Smartiks Yazılım 5,25 -6,42 -40,74 Sodaş Sodyum Sanayii 25,00 -7,41 -5,07 Söktaş 3,87 -5,61 -23,97 Sönmez Filament 36,90 -0,16 -47,44 Sönmez Pamuklu 17,23 -9,98 -28,21 Sumaş Suni Tahta 54,20 -9,97 5,76 Şeker Fin. Kir. 5,95 -6,59 -7,03 Şekerbank 1,04 -4,59 -31,13 Şişe Cam 7,13 -1,25 -2,46 Şok Marketler Ticaret 12,09 -3,74 -4,20 T. Halk Bankası 4,18 -1,88 -24,82 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,88 -0,36 -29,56 T.S.K.B. 1,21 -3,97 -30,72 T.Tuborg 15,25 -9,76 -15,61 Taç Tarım Ürünleri 23,20 -3,33 120,32 Tat Gıda 9,14 -0,65 -20,94 TAV Havalimanları 18,15 -2,52 -14,79 Taze Kuru Gıda 239,30 -9,97 10,63 Tek-Art Turizm 1,35 -6,90 -33,17 Tekfen Holding 15,25 -1,93 -7,01 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,02 -6,18 -21,60 Temapol Polimer Plastik 13,02 -6,20 13,22 TGS Dış Ticaret 12,34 1,65 -2,91 Tofaş Oto. Fab. 28,66 -4,66 -7,28 Torunlar GMYO 3,59 -2,71 -7,95 Trabzon Liman 24,02 -9,90 -25,22 Trabzonspor Sportif 1,82 -2,67 -25,41 Trend GMYO 5,24 -5,92 -58,31 TSKB GMYO 4,05 -4,48 -29,57 Tuğçelik 6,22 -6,04 -23,02 Tukaş 6,82 -4,08 -29,62 Turcas Petrol 3,43 -6,79 -29,28 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 11,70 -9,93 Turkcell 14,67 -0,88 -8,88 Tümosan Motor ve Traktör 18,50 -7,96 31,49 Tüpraş 85,00 -1,79 -21,30 Türk Hava Yolları 10,90 -2,33 -15,57 Türk İlaç Serum 35,28 -6,72 Türk Prysmian Kablo 8,62 -6,81 -28,76 Türk Telekom 6,17 -3,29 -25,80 Türk Traktör 202,20 -4,44 18,68 Türker Proje Gayrimenkul 120,50 -3,83 6,73 Türkiye Sigorta 5,38 -3,93 -12,92 Ufuk Yatırım 15,30 -10,00 14,18 Ulaşlar Turizm Yat. 4,02 -5,41 -5,19 Ulusoy Elektrik 54,55 -5,54 6,23 Ulusoy Un Sanayi 5,35 -6,14 5,14 Umpaş Holding 1,60 9,59 -38,70 Uşak Seramik 2,42 3,42 3,42 Utopya Turizm 23,10 10,00 -40,46 Uzertaş Boya 31,20 -9,98 -44,88 Ülker Bisküvi 20,68 -1,99 -10,63 Vakıf Fin. Kir. 19,62 -9,83 360,56 Vakıf GMYO 2,66 -6,67 -26,52 Vakıf Yat. Ort. 6,23 -9,97 -15,35 Vakıflar Bankası 3,37 -0,30 -28,45 Vakko Tekstil 12,38 -9,96 89,88 Vanet Gıda 5,40 -8,01 -30,14 Verusa Holding 52,60 -3,75 16,63 Verusaturk Girisim 25,46 0,79 94,65 Vestel 29,26 -4,63 38,94 Vestel Beyaz Eşya 53,90 -2,18 31,85 Viking Kağıt 6,01 -5,35 -33,22 Yapı Kredi Koray GMYO 5,67 -9,86 27,42 Yapı ve Kredi Bank. 2,07 -2,36 -30,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 84,75 -9,98 17,09 Yataş 15,92 -5,24 10,17 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,86 -9,78 -35,00 Yeni Gimat GMYO 12,21 -1,77 5,33 Yeşil GMYO 1,04 1,96 -24,64 Yeşil Yapı 1,39 0,00 -24,46 Yeşil Yatırım Holding 73,50 -5,89 -22,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.500,00 -3,78 -13,46 Yonga Mobilya 21,08 -2,86 -29,24 Yükselen Çelik 5,13 -0,39 -1,95 Yünsa 10,93 -4,87 -21,32 Zorlu Enerji 1,97 -2,96 -28,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği hastane sözünü tuttu