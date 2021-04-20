Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)37.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.449,70
|-0,13
|-7,53
|İş Bankası (C)
|4,83
|0,84
|-28,89
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,01
|-1,31
|-22,02
|İş Girişim
|16,04
|-1,66
|-15,36
|İş GMYO
|1,85
|0,54
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|14,30
|-1,38
|-13,84
|İş Yat. Ort.
|2,75
|-2,14
|-18,23
|İşbir Holding
|6.316,60
|-5,72
|130,53
|Işık Plastik
|31,40
|-7,32
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|0,00
|-13,16
|İttifak Holding
|1,87
|-5,56
|-16,14
|İz Hayvancılık Tarım
|17,00
|9,25
|-5,56
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|-2,65
|-33,53
|İzmir Fırça
|7,20
|4,05
|29,50
|Jantsa Jant Sanayi
|709,50
|10,00
|115,32
|Kafein Yazılım
|24,28
|-2,96
|13,78
|Kaplamin
|21,76
|-7,40
|-35,62
|Kardemir (A)
|6,01
|-1,64
|1,01
|Kardemir (B)
|6,24
|1,30
|18,41
|Kardemir (D)
|7,20
|-1,10
|24,57
|Karel Elektronik
|25,52
|-3,55
|10,67
|Karsan Otomotiv
|3,49
|-4,38
|7,38
|Karsu Tekstil
|13,24
|-4,75
|54,85
|Kartonsan
|53,40
|-6,81
|-43,60
|Katmerciler Ekipman
|3,49
|-2,51
|13,31
|Kent Gıda
|350,00
|-3,05
|-1,57
|Kerevitaş Gıda
|5,19
|-2,26
|-21,12
|Kervan Gıda
|16,40
|-3,07
|24,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|1,79
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,79
|-3,76
|-28,69
|Klimasan Klima
|22,00
|-6,14
|29,64
|Koç Holding
|17,86
|-0,89
|-12,68
|Konfrut Gıda
|16,26
|0,18
|-3,79
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|55,35
|-10,00
|133,74
|Konya Çimento
|838,30
|-5,70
|-25,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,74
|-1,98
|39,81
|Koza Altın
|109,00
|-2,24
|12,72
|Koza Madencilik
|13,58
|-3,07
|-12,33
|Körfez GMYO
|4,83
|-3,21
|-16,72
|Kristal Kola
|2,14
|-4,46
|-45,41
|Kron Telekomünikasyon
|54,90
|-1,96
|49,02
|Kuştur Kuşadası Turizm
|216,10
|-6,04
|37,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,20
|-3,51
|-4,35
|Kütahya Porselen
|51,30
|-10,00
|1,68
|Lider Faktoring
|2,62
|-3,32
|-23,17
|Link Bilgisayar
|35,24
|-4,50
|10,56
|Logo Yazılım
|148,40
|-2,69
|19,14
|Lokman Hekim Sağlık
|15,95
|-2,92
|48,34
|Lüks Kadife
|53,85
|-9,95
|86,33
|Makina Takım
|3,17
|-3,35
|-7,04
|Marka Yatırım Holding
|6,14
|0,66
|-4,51
|Marmaris Altınyunus
|161,70
|-8,49
|45,54
|Marshall
|243,40
|-6,38
|-20,64
|Martı GMYO
|1,90
|4,97
|-30,91
|Martı Otel
|1,68
|-4,00
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|39,88
|-7,90
|Mavi Giyim
|42,12
|-0,71
|-19,31
|Mazhar Zorlu Holding
|32,76
|-0,36
|4,07
|Mega Polietilen
|6,08
|-5,88
|-20,63
|Menderes Tekstil
|2,30
|-5,35
|-25,57
|Merit Turizm
|170,10
|-10,00
|103,23
|Merko Gıda
|6,33
|-4,38
|-26,74
|Metemtur Otelcilik
|23,78
|-3,33
|7,60
|Metro Holding
|1,92
|-4,00
|-7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,10
|-5,41
|-27,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,99
|1,53
|-14,59
|Migros Ticaret
|35,72
|-1,43
|-16,54
|Milpa
|4,05
|-6,03
|-11,96
|Mistral GMYO
|4,54
|-3,20
|-3,61
|MLP Sağlık
|23,06
|1,14
|16,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,00
|0,00
|8,70
|Mondi Tire Kutsan
|5,39
|-2,71
|-29,08
|Naturel Enerji
|37,24
|-3,77
|4,88
|Naturelgaz
|11,03
|0,27
|Net Holding
|5,25
|-6,08
|53,06
|Netaş Telekom.
|22,88
|-2,64
|-18,52
|Niğbaş Niğde Beton
|14,05
|-6,64
|-72,98
|Nuh Çimento
|54,40
|2,45
|13,27
|Nurol GMYO
|14,06
|-6,27
|92,87
|Odaş Elektrik
|2,72
|-9,93
|-30,26
|Olmuksan-IP
|7,04
|-1,26
|-40,59
|Orge Enerji Elektrik
|11,10
|0,73
|50,41
|Orma Orman Mahsulleri
|32,84
|-9,98
|123,10
|Osmanlı Menkul
|27,44
|-6,09
|-11,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,37
|-3,66
|-13,94
|Otokar
|326,50
|-0,70
|7,30
|Oyak Çimento
|6,93
|-1,70
|-21,07
|Oyak Yat. Ort.
|8,34
|9,88
|20,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,49
|-6,43
|-25,90
|Özak GMYO
|4,60
|-1,50
|-9,80
|Özbal Çelik Boru
|7,34
|-4,68
|12,06
|Özderici GMYO
|1,58
|-5,39
|-28,83
|Özerden Plastik
|7,12
|-1,11
|-20,89
|Pamukova Elektrik
|31,00
|-1,59
|45,40
|Panora GMYO
|6,25
|-3,55
|2,33
|Papilon Savunma
|16,30
|-5,34
|-28,38
|Park Elek.Madencilik
|5,09
|0,99
|-5,21
|Parsan
|28,54
|-1,59
|17,45
|Pegasus
|62,80
|-5,71
|-15,82
|Peker GMYO
|1,46
|-9,88
|-44,06
|Penguen Gıda
|3,54
|-3,01
|-29,90
|Pera GMYO
|1,35
|-8,78
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|23,30
|1,30
|27,12
|Petkim
|6,57
|-0,61
|31,93
|Petrokent Turizm
|2.201,00
|-2,21
|142,83
|Pınar Et ve Un
|23,34
|-1,93
|0,26
|Pınar Su
|7,60
|-1,68
|2,29
|Pınar Süt
|19,80
|-2,65
|-14,21
|Plastikkart
|12,15
|-4,78
|-15,92
|Polisan Holding
|2,87
|-1,03
|-25,35
|Politeknik Metal
|286,30
|-2,12
|-29,43
|Prizma Press Matbaacılık
|5,27
|4,77
|-3,83
|QNB Finans Fin. Kir.
|91,55
|-3,78
|-26,94
|QNB Finansbank
|44,30
|-5,74
|-37,03
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,64
|-9,84
|Ral Yatırım Holding
|3,25
|-7,14
|-26,80
|Ray Sigorta
|12,15
|-1,22
|-21,36
|Reysaş GMYO
|4,22
|-4,31
|-22,57
|Reysaş Lojistik
|3,00
|-4,15
|-42,02
|Rhea Girişim
|2,10
|0,48
|-43,55
|Rodrigo Tekstil
|17,25
|-6,76
|25,82
|Royal Halı
|3,29
|-1,79
|-4,36
|RTA Laboratuvarları
|22,88
|-8,84
|-24,44
|Sabancı Holding
|7,90
|-0,13
|-28,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,93
|-4,46
|-27,11
|Sanel Mühendislik
|4,46
|-9,90
|30,41
|Sanifoam Sünger
|16,35
|-4,94
|20,22
|Sanko Pazarlama
|10,48
|-6,09
|11,61
|Saray Matbaacılık
|4,23
|-10,00
|-51,77
|Sarkuysan
|14,54
|-7,09
|64,48
|Sasa Polyester
|43,60
|-0,77
|115,63
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,66
|0,34
|178,03
|Sekuro Plastik
|18,82
|-7,47
|34,81
|Selçuk Ecza Deposu
|10,02
|-4,30
|-25,40
|Selçuk Gıda
|3,34
|-4,30
|-32,93
|Senkron Güvenlik
|36,00
|7,78
|37,09
|Serve Film Prodüksiyon
|15,99
|0,19
|-0,06
|Servet GMYO
|90,50
|-4,74
|15,43
|Seyitler Kimya
|22,42
|-9,96
|-10,64
|Silverline Endüstri
|5,07
|-5,41
|-41,05
|Sinpaş GMYO
|4,12
|-5,07
|-1,44
|Smartiks Yazılım
|5,61
|-6,81
|-36,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,00
|-7,41
|2,52
|Söktaş
|4,10
|-0,97
|-19,45
|Sönmez Filament
|36,96
|3,41
|-47,35
|Sönmez Pamuklu
|19,14
|10,00
|-20,25
|Sumaş Suni Tahta
|60,20
|-9,95
|17,46
|Şeker Fin. Kir.
|6,37
|-9,00
|-0,47
|Şekerbank
|1,09
|-1,80
|-27,81
|Şişe Cam
|7,22
|-0,69
|-1,23
|Şok Marketler Ticaret
|12,56
|-2,71
|-0,48
|T. Halk Bankası
|4,26
|-1,16
|-23,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,96
|-3,26
|-29,30
|T.S.K.B.
|1,26
|-2,33
|-27,86
|T.Tuborg
|16,90
|-0,59
|-6,47
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|3,00
|127,92
|Tat Gıda
|9,20
|-1,50
|-20,42
|TAV Havalimanları
|18,62
|-3,57
|-12,58
|Taze Kuru Gıda
|265,80
|-9,99
|22,88
|Tek-Art Turizm
|1,45
|-2,68
|-28,22
|Tekfen Holding
|15,55
|-3,05
|-5,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,68
|-1,93
|-16,43
|Temapol Polimer Plastik
|13,88
|-6,47
|20,70
|TGS Dış Ticaret
|12,14
|-4,93
|-4,48
|Tofaş Oto. Fab.
|30,06
|0,40
|-2,75
|Torunlar GMYO
|3,69
|4,24
|-5,38
|Trabzon Liman
|26,66
|-3,41
|-17,00
|Trabzonspor Sportif
|1,87
|-4,10
|-23,36
|Trend GMYO
|5,57
|-4,95
|-55,69
|TSKB GMYO
|4,24
|1,19
|-26,26
|Tuğçelik
|6,62
|-4,75
|-18,07
|Tukaş
|7,11
|-3,27
|-26,63
|Turcas Petrol
|3,68
|-4,17
|-24,12
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|12,99
|-7,81
|Turkcell
|14,80
|-1,20
|-8,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,10
|-0,69
|42,86
|Tüpraş
|86,55
|-1,03
|-19,86
|Türk Hava Yolları
|11,16
|-3,79
|-13,56
|Türk İlaç Serum
|37,82
|-5,07
|Türk Prysmian Kablo
|9,25
|-6,09
|-23,55
|Türk Telekom
|6,38
|0,16
|-23,27
|Türk Traktör
|211,60
|-5,96
|24,20
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,30
|-2,87
|10,98
|Türkiye Sigorta
|5,60
|0,90
|-9,36
|Ufuk Yatırım
|17,00
|-7,81
|26,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,25
|-3,41
|0,24
|Ulusoy Elektrik
|57,75
|-0,86
|12,46
|Ulusoy Un Sanayi
|5,70
|-5,79
|12,02
|Umpaş Holding
|1,46
|-9,88
|-44,06
|Uşak Seramik
|2,34
|2,18
|0,00
|Utopya Turizm
|21,00
|5,00
|-45,88
|Uzertaş Boya
|34,66
|-9,97
|-38,76
|Ülker Bisküvi
|21,10
|-2,85
|-8,82
|Vakıf Fin. Kir.
|21,76
|-9,93
|410,80
|Vakıf GMYO
|2,85
|-1,38
|-21,27
|Vakıf Yat. Ort.
|6,92
|-5,21
|-5,98
|Vakıflar Bankası
|3,38
|-0,59
|-28,24
|Vakko Tekstil
|13,75
|-1,72
|110,89
|Vanet Gıda
|5,87
|-6,68
|-24,06
|Verusa Holding
|54,65
|-2,84
|21,18
|Verusaturk Girisim
|25,26
|1,04
|93,12
|Vestel
|30,68
|-0,26
|45,68
|Vestel Beyaz Eşya
|55,10
|0,18
|34,78
|Viking Kağıt
|6,35
|-4,51
|-29,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,29
|-5,13
|41,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|1,92
|-29,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|94,15
|-8,12
|30,07
|Yataş
|16,80
|-1,12
|16,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,17
|-6,76
|-27,95
|Yeni Gimat GMYO
|12,43
|0,89
|7,23
|Yeşil GMYO
|1,02
|-2,86
|-26,09
|Yeşil Yapı
|1,39
|-2,11
|-24,46
|Yeşil Yatırım Holding
|78,10
|-4,87
|-18,09
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.030,10
|-6,34
|-10,06
|Yonga Mobilya
|21,70
|-7,11
|-27,15
|Yükselen Çelik
|5,15
|-5,16
|-1,56
|Yünsa
|11,49
|-4,57
|-17,29
|Zorlu Enerji
|2,03
|0,00
|-26,71
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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