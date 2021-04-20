Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 37.449,70 -0,13 -7,53 İş Bankası (C) 4,83 0,84 -28,89 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,01 -1,31 -22,02 İş Girişim 16,04 -1,66 -15,36 İş GMYO 1,85 0,54 -27,17 İş Y. Men. Değ. 14,30 -1,38 -13,84 İş Yat. Ort. 2,75 -2,14 -18,23 İşbir Holding 6.316,60 -5,72 130,53 Işık Plastik 31,40 -7,32 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 0,00 -13,16 İttifak Holding 1,87 -5,56 -16,14 İz Hayvancılık Tarım 17,00 9,25 -5,56 İzmir Demir Çelik 2,20 -2,65 -33,53 İzmir Fırça 7,20 4,05 29,50 Jantsa Jant Sanayi 709,50 10,00 115,32 Kafein Yazılım 24,28 -2,96 13,78 Kaplamin 21,76 -7,40 -35,62 Kardemir (A) 6,01 -1,64 1,01 Kardemir (B) 6,24 1,30 18,41 Kardemir (D) 7,20 -1,10 24,57 Karel Elektronik 25,52 -3,55 10,67 Karsan Otomotiv 3,49 -4,38 7,38 Karsu Tekstil 13,24 -4,75 54,85 Kartonsan 53,40 -6,81 -43,60 Katmerciler Ekipman 3,49 -2,51 13,31 Kent Gıda 350,00 -3,05 -1,57 Kerevitaş Gıda 5,19 -2,26 -21,12 Kervan Gıda 16,40 -3,07 24,05 Kervansaray Yat. Holding 0,57 1,79 -54,76 Kiler GMYO 1,79 -3,76 -28,69 Klimasan Klima 22,00 -6,14 29,64 Koç Holding 17,86 -0,89 -12,68 Konfrut Gıda 16,26 0,18 -3,79 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 55,35 -10,00 133,74 Konya Çimento 838,30 -5,70 -25,81 Kordsa Teknik Tekstil 21,74 -1,98 39,81 Koza Altın 109,00 -2,24 12,72 Koza Madencilik 13,58 -3,07 -12,33 Körfez GMYO 4,83 -3,21 -16,72 Kristal Kola 2,14 -4,46 -45,41 Kron Telekomünikasyon 54,90 -1,96 49,02 Kuştur Kuşadası Turizm 216,10 -6,04 37,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,20 -3,51 -4,35 Kütahya Porselen 51,30 -10,00 1,68 Lider Faktoring 2,62 -3,32 -23,17 Link Bilgisayar 35,24 -4,50 10,56 Logo Yazılım 148,40 -2,69 19,14 Lokman Hekim Sağlık 15,95 -2,92 48,34 Lüks Kadife 53,85 -9,95 86,33 Makina Takım 3,17 -3,35 -7,04 Marka Yatırım Holding 6,14 0,66 -4,51 Marmaris Altınyunus 161,70 -8,49 45,54 Marshall 243,40 -6,38 -20,64 Martı GMYO 1,90 4,97 -30,91 Martı Otel 1,68 -4,00 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 39,88 -7,90 Mavi Giyim 42,12 -0,71 -19,31 Mazhar Zorlu Holding 32,76 -0,36 4,07 Mega Polietilen 6,08 -5,88 -20,63 Menderes Tekstil 2,30 -5,35 -25,57 Merit Turizm 170,10 -10,00 103,23 Merko Gıda 6,33 -4,38 -26,74 Metemtur Otelcilik 23,78 -3,33 7,60 Metro Holding 1,92 -4,00 -7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,10 -5,41 -27,34 Metro Yatırım Ortaklığı 1,99 1,53 -14,59 Migros Ticaret 35,72 -1,43 -16,54 Milpa 4,05 -6,03 -11,96 Mistral GMYO 4,54 -3,20 -3,61 MLP Sağlık 23,06 1,14 16,05 MMC San. ve Tic. Yat. 5,00 0,00 8,70 Mondi Tire Kutsan 5,39 -2,71 -29,08 Naturel Enerji 37,24 -3,77 4,88 Naturelgaz 11,03 0,27 Net Holding 5,25 -6,08 53,06 Netaş Telekom. 22,88 -2,64 -18,52 Niğbaş Niğde Beton 14,05 -6,64 -72,98 Nuh Çimento 54,40 2,45 13,27 Nurol GMYO 14,06 -6,27 92,87 Odaş Elektrik 2,72 -9,93 -30,26 Olmuksan-IP 7,04 -1,26 -40,59 Orge Enerji Elektrik 11,10 0,73 50,41 Orma Orman Mahsulleri 32,84 -9,98 123,10 Osmanlı Menkul 27,44 -6,09 -11,31 Ostim Endüstriyel Yat 2,37 -3,66 -13,94 Otokar 326,50 -0,70 7,30 Oyak Çimento 6,93 -1,70 -21,07 Oyak Yat. Ort. 8,34 9,88 20,00 Oylum Sınai Yatırımlar 3,49 -6,43 -25,90 Özak GMYO 4,60 -1,50 -9,80 Özbal Çelik Boru 7,34 -4,68 12,06 Özderici GMYO 1,58 -5,39 -28,83 Özerden Plastik 7,12 -1,11 -20,89 Pamukova Elektrik 31,00 -1,59 45,40 Panora GMYO 6,25 -3,55 2,33 Papilon Savunma 16,30 -5,34 -28,38 Park Elek.Madencilik 5,09 0,99 -5,21 Parsan 28,54 -1,59 17,45 Pegasus 62,80 -5,71 -15,82 Peker GMYO 1,46 -9,88 -44,06 Penguen Gıda 3,54 -3,01 -29,90 Pera GMYO 1,35 -8,78 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 23,30 1,30 27,12 Petkim 6,57 -0,61 31,93 Petrokent Turizm 2.201,00 -2,21 142,83 Pınar Et ve Un 23,34 -1,93 0,26 Pınar Su 7,60 -1,68 2,29 Pınar Süt 19,80 -2,65 -14,21 Plastikkart 12,15 -4,78 -15,92 Polisan Holding 2,87 -1,03 -25,35 Politeknik Metal 286,30 -2,12 -29,43 Prizma Press Matbaacılık 5,27 4,77 -3,83 QNB Finans Fin. Kir. 91,55 -3,78 -26,94 QNB Finansbank 44,30 -5,74 -37,03 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,64 -9,84 Ral Yatırım Holding 3,25 -7,14 -26,80 Ray Sigorta 12,15 -1,22 -21,36 Reysaş GMYO 4,22 -4,31 -22,57 Reysaş Lojistik 3,00 -4,15 -42,02 Rhea Girişim 2,10 0,48 -43,55 Rodrigo Tekstil 17,25 -6,76 25,82 Royal Halı 3,29 -1,79 -4,36 RTA Laboratuvarları 22,88 -8,84 -24,44 Sabancı Holding 7,90 -0,13 -28,35 Safkar Ege Soğutmacılık 7,93 -4,46 -27,11 Sanel Mühendislik 4,46 -9,90 30,41 Sanifoam Sünger 16,35 -4,94 20,22 Sanko Pazarlama 10,48 -6,09 11,61 Saray Matbaacılık 4,23 -10,00 -51,77 Sarkuysan 14,54 -7,09 64,48 Sasa Polyester 43,60 -0,77 115,63 Say Yenilenebilir Enerji 23,66 0,34 178,03 Sekuro Plastik 18,82 -7,47 34,81 Selçuk Ecza Deposu 10,02 -4,30 -25,40 Selçuk Gıda 3,34 -4,30 -32,93 Senkron Güvenlik 36,00 7,78 37,09 Serve Film Prodüksiyon 15,99 0,19 -0,06 Servet GMYO 90,50 -4,74 15,43 Seyitler Kimya 22,42 -9,96 -10,64 Silverline Endüstri 5,07 -5,41 -41,05 Sinpaş GMYO 4,12 -5,07 -1,44 Smartiks Yazılım 5,61 -6,81 -36,68 Sodaş Sodyum Sanayii 27,00 -7,41 2,52 Söktaş 4,10 -0,97 -19,45 Sönmez Filament 36,96 3,41 -47,35 Sönmez Pamuklu 19,14 10,00 -20,25 Sumaş Suni Tahta 60,20 -9,95 17,46 Şeker Fin. Kir. 6,37 -9,00 -0,47 Şekerbank 1,09 -1,80 -27,81 Şişe Cam 7,22 -0,69 -1,23 Şok Marketler Ticaret 12,56 -2,71 -0,48 T. Halk Bankası 4,26 -1,16 -23,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,96 -3,26 -29,30 T.S.K.B. 1,26 -2,33 -27,86 T.Tuborg 16,90 -0,59 -6,47 Taç Tarım Ürünleri 24,00 3,00 127,92 Tat Gıda 9,20 -1,50 -20,42 TAV Havalimanları 18,62 -3,57 -12,58 Taze Kuru Gıda 265,80 -9,99 22,88 Tek-Art Turizm 1,45 -2,68 -28,22 Tekfen Holding 15,55 -3,05 -5,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,68 -1,93 -16,43 Temapol Polimer Plastik 13,88 -6,47 20,70 TGS Dış Ticaret 12,14 -4,93 -4,48 Tofaş Oto. Fab. 30,06 0,40 -2,75 Torunlar GMYO 3,69 4,24 -5,38 Trabzon Liman 26,66 -3,41 -17,00 Trabzonspor Sportif 1,87 -4,10 -23,36 Trend GMYO 5,57 -4,95 -55,69 TSKB GMYO 4,24 1,19 -26,26 Tuğçelik 6,62 -4,75 -18,07 Tukaş 7,11 -3,27 -26,63 Turcas Petrol 3,68 -4,17 -24,12 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 12,99 -7,81 Turkcell 14,80 -1,20 -8,07 Tümosan Motor ve Traktör 20,10 -0,69 42,86 Tüpraş 86,55 -1,03 -19,86 Türk Hava Yolları 11,16 -3,79 -13,56 Türk İlaç Serum 37,82 -5,07 Türk Prysmian Kablo 9,25 -6,09 -23,55 Türk Telekom 6,38 0,16 -23,27 Türk Traktör 211,60 -5,96 24,20 Türker Proje Gayrimenkul 125,30 -2,87 10,98 Türkiye Sigorta 5,60 0,90 -9,36 Ufuk Yatırım 17,00 -7,81 26,87 Ulaşlar Turizm Yat. 4,25 -3,41 0,24 Ulusoy Elektrik 57,75 -0,86 12,46 Ulusoy Un Sanayi 5,70 -5,79 12,02 Umpaş Holding 1,46 -9,88 -44,06 Uşak Seramik 2,34 2,18 0,00 Utopya Turizm 21,00 5,00 -45,88 Uzertaş Boya 34,66 -9,97 -38,76 Ülker Bisküvi 21,10 -2,85 -8,82 Vakıf Fin. Kir. 21,76 -9,93 410,80 Vakıf GMYO 2,85 -1,38 -21,27 Vakıf Yat. Ort. 6,92 -5,21 -5,98 Vakıflar Bankası 3,38 -0,59 -28,24 Vakko Tekstil 13,75 -1,72 110,89 Vanet Gıda 5,87 -6,68 -24,06 Verusa Holding 54,65 -2,84 21,18 Verusaturk Girisim 25,26 1,04 93,12 Vestel 30,68 -0,26 45,68 Vestel Beyaz Eşya 55,10 0,18 34,78 Viking Kağıt 6,35 -4,51 -29,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,29 -5,13 41,35 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 1,92 -29,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 94,15 -8,12 30,07 Yataş 16,80 -1,12 16,26 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,17 -6,76 -27,95 Yeni Gimat GMYO 12,43 0,89 7,23 Yeşil GMYO 1,02 -2,86 -26,09 Yeşil Yapı 1,39 -2,11 -24,46 Yeşil Yatırım Holding 78,10 -4,87 -18,09 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.030,10 -6,34 -10,06 Yonga Mobilya 21,70 -7,11 -27,15 Yükselen Çelik 5,15 -5,16 -1,56 Yünsa 11,49 -4,57 -17,29 Zorlu Enerji 2,03 0,00 -26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi