Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)37.499,90-3,74-7,41
İş Bankası (C)4,79-2,44-29,48
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,05-2,87-20,98
İş Girişim16,31-5,72-13,93
İş GMYO1,84-4,66-27,56
İş Y. Men. Değ.14,50-5,17-12,64
İş Yat. Ort.2,81-2,77-16,45
İşbir Holding6.700,00-8,84144,53
Işık Plastik33,880,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,99-7,48-13,16
İttifak Holding1,98-6,60-11,21
İz Hayvancılık Tarım15,56-9,64-13,56
İzmir Demir Çelik2,26-7,00-31,71
İzmir Fırça6,92-9,0724,46
Jantsa Jant Sanayi645,00-9,4695,74
Kafein Yazılım25,02-6,8117,25
Kaplamin23,50-5,24-30,47
Kardemir (A)6,11-2,552,69
Kardemir (B)6,16-3,9016,89
Kardemir (D)7,28-2,1525,95
Karel Elektronik26,46-3,7814,74
Karsan Otomotiv3,65-2,9312,31
Karsu Tekstil13,905,5462,57
Kartonsan57,30-6,60-39,48
Katmerciler Ekipman3,58-4,7916,23
Kent Gıda361,00-1,371,52
Kerevitaş Gıda5,31-5,01-19,30
Kervan Gıda16,92-2,8727,99
Kervansaray Yat. Holding0,56-9,68-55,56
Kiler GMYO1,86-6,06-25,90
Klimasan Klima23,44-5,5638,13
Koç Holding18,02-0,88-11,89
Konfrut Gıda16,23-7,99-3,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,50-8,55159,71
Konya Çimento889,00-8,55-21,33
Kordsa Teknik Tekstil22,18-6,1042,64
Koza Altın111,50-2,1915,31
Koza Madencilik14,01-3,11-9,55
Körfez GMYO4,99-7,25-13,97
Kristal Kola2,24-9,68-42,86
Kron Telekomünikasyon56,00-4,9252,01
Kuştur Kuşadası Turizm230,00-6,7746,22
Kuyumcukent Gayrimenkul2,282,24-0,87
Kütahya Porselen57,000,9712,98
Lider Faktoring2,71-8,14-20,53
Link Bilgisayar36,90-3,9115,76
Logo Yazılım152,50-4,0922,43
Lokman Hekim Sağlık16,43-3,4752,80
Lüks Kadife59,80-9,94106,92
Makina Takım3,28-7,61-3,81
Marka Yatırım Holding6,108,35-5,13
Marmaris Altınyunus176,70-7,9759,05
Marshall260,000,81-15,23
Martı GMYO1,81-9,95-34,18
Martı Otel1,75-6,91-17,84
Matriks Bilgi Dağıtım43,30-7,95

Mavi Giyim42,42-3,02-18,74
Mazhar Zorlu Holding32,88-0,124,45
Mega Polietilen6,46-7,71-15,67
Menderes Tekstil2,43-7,95-21,36
Merit Turizm189,00-7,80125,81
Merko Gıda6,62-5,56-23,38
Metemtur Otelcilik24,60-2,5411,31
Metro Holding2,00-5,66-3,85
Metro Petrol ve Tesisleri2,22-4,72-23,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,96-3,45-15,88
Migros Ticaret36,24-4,18-15,33
Milpa4,31-6,10-6,30
Mistral GMYO4,69-2,90-0,42
MLP Sağlık22,803,2614,75
MMC San. ve Tic. Yat.5,00-5,668,70
Mondi Tire Kutsan5,54-6,73-27,11
Naturel Enerji38,70-4,148,99
Naturelgaz11,00-9,69

Net Holding5,59-2,6162,97
Netaş Telekom.23,50-7,48-16,31
Niğbaş Niğde Beton15,05-3,15-71,06
Nuh Çimento53,10-5,7710,56
Nurol GMYO15,00-2,66105,76
Odaş Elektrik3,02-9,85-22,56
Olmuksan-IP7,13-2,19-39,83
Orge Enerji Elektrik11,02-3,7649,32
Orma Orman Mahsulleri36,489,95147,83
Osmanlı Menkul29,22-7,24-5,56
Ostim Endüstriyel Yat2,46-5,02-10,67
Otokar328,80-5,338,06
Oyak Çimento7,05-2,76-19,70
Oyak Yat. Ort.7,59-4,539,21
Oylum Sınai Yatırımlar3,73-6,05-20,81
Özak GMYO4,67-4,30-8,43
Özbal Çelik Boru7,701,5817,56
Özderici GMYO1,67-8,24-24,77
Özerden Plastik7,20-10,00-20,00
Pamukova Elektrik31,50-7,3547,75
Panora GMYO6,48-6,096,09
Papilon Savunma17,22-5,90-24,34
Park Elek.Madencilik5,04-4,91-6,15
Parsan29,00-5,6619,34
Pegasus66,60-0,75-10,72
Peker GMYO1,62-10,00-37,93
Penguen Gıda3,65-7,59-27,72
Pera GMYO1,48-6,92-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,00-5,2725,49
Petkim6,614,4232,73
Petrokent Turizm2.250,80-2,14148,32
Pınar Et ve Un23,80-3,252,23
Pınar Su7,73-4,694,04
Pınar Süt20,34-4,78-11,87
Plastikkart12,76-8,46-11,70
Polisan Holding2,90-4,92-24,57
Politeknik Metal292,50-4,72-27,91
Prizma Press Matbaacılık5,03-1,76-8,21
QNB Finans Fin. Kir.95,15-4,37-24,06
QNB Finansbank47,00-4,97-33,19
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,22-9,96

Ral Yatırım Holding3,50-5,66-21,17
Ray Sigorta12,30-0,81-20,39
Reysaş GMYO4,41-1,56-19,08
Reysaş Lojistik3,13-5,15-39,51
Rhea Girişim2,09-8,73-43,82
Rodrigo Tekstil18,50-5,6134,94
Royal Halı3,35-2,62-2,62
RTA Laboratuvarları25,102,03-17,11
Sabancı Holding7,91-3,54-28,26
Safkar Ege Soğutmacılık8,30-9,68-23,71
Sanel Mühendislik4,957,8444,74
Sanifoam Sünger17,20-1,1526,47
Sanko Pazarlama11,16-9,4218,85
Saray Matbaacılık4,70-9,96-46,41
Sarkuysan15,65-1,2077,04
Sasa Polyester43,94-2,23117,31
Say Yenilenebilir Enerji23,58-10,00177,09
Sekuro Plastik20,34-3,6045,70
Selçuk Ecza Deposu10,64-3,18-22,05
Selçuk Gıda3,49-9,82-29,92
Senkron Güvenlik33,40-8,4927,19
Serve Film Prodüksiyon15,96-3,27-0,25
Servet GMYO95,00-2,5621,17
Seyitler Kimya24,90-9,98-0,76
Silverline Endüstri5,36-7,59-37,67
Sinpaş GMYO4,342,843,83
Smartiks Yazılım6,02-7,38-32,05
Sodaş Sodyum Sanayii29,16-9,9410,72
Söktaş4,14-4,61-18,66
Sönmez Filament35,74-9,97-49,09
Sönmez Pamuklu17,402,41-27,50
Sumaş Suni Tahta66,85-9,7830,44
Şeker Fin. Kir.7,00-9,919,37
Şekerbank1,11-1,77-26,49
Şişe Cam7,27-1,09-0,55
Şok Marketler Ticaret12,91-2,492,30
T. Halk Bankası4,31-2,71-22,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,70-2,49-26,92
T.S.K.B.1,29-0,77-26,14
T.Tuborg17,00-3,68-5,92
Taç Tarım Ürünleri23,30-6,43121,27
Tat Gıda9,34-3,51-19,21
TAV Havalimanları19,31-3,45-9,34
Taze Kuru Gıda295,309,9836,52
Tek-Art Turizm1,49-6,88-26,24
Tekfen Holding16,041,39-2,19
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,89-7,63-14,79
Temapol Polimer Plastik14,84-6,6729,04
TGS Dış Ticaret12,77-8,920,47
Tofaş Oto. Fab.29,94-2,92-3,14
Torunlar GMYO3,54-5,09-9,23
Trabzon Liman27,60-5,41-14,07
Trabzonspor Sportif1,950,00-20,08
Trend GMYO5,86-6,98-53,38
TSKB GMYO4,19-8,32-27,13
Tuğçelik6,95-6,33-13,99
Tukaş7,35-4,55-24,15
Turcas Petrol3,84-6,34-20,82
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.14,09-9,97

Turkcell14,98-0,66-6,96
Tümosan Motor ve Traktör20,24-5,7743,85
Tüpraş87,45-2,02-19,03
Türk Hava Yolları11,60-0,43-10,15
Türk İlaç Serum39,849,99

Türk Prysmian Kablo9,85-5,11-18,60
Türk Telekom6,37-3,63-23,39
Türk Traktör225,004,8032,07
Türker Proje Gayrimenkul129,00-5,9114,26
Türkiye Sigorta5,55-3,14-10,17
Ufuk Yatırım18,446,9037,61
Ulaşlar Turizm Yat.4,40-7,373,77
Ulusoy Elektrik58,25-1,6013,44
Ulusoy Un Sanayi6,05-8,7518,90
Umpaş Holding1,62-0,61-37,93
Uşak Seramik2,291,33-2,14
Utopya Turizm20,001,01-48,45
Uzertaş Boya38,50-8,33-31,98
Ülker Bisküvi21,72-1,27-6,14
Vakıf Fin. Kir.24,169,92467,14
Vakıf GMYO2,89-5,56-20,17
Vakıf Yat. Ort.7,30-0,95-0,82
Vakıflar Bankası3,40-2,30-27,81
Vakko Tekstil13,99-0,07114,57
Vanet Gıda6,29-4,55-18,63
Verusa Holding56,25-4,4224,72
Verusaturk Girisim25,00-5,6691,13
Vestel30,76-5,9346,06
Vestel Beyaz Eşya55,00-0,5434,54
Viking Kağıt6,65-0,45-26,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,63-2,7948,99
Yapı ve Kredi Bank.2,08-3,70-30,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.102,50-6,8241,57
Yataş16,99-1,7417,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,40-2,02-22,73
Yeni Gimat GMYO12,32-2,766,28
Yeşil GMYO1,05-9,48-23,91
Yeşil Yapı1,42-9,55-22,83
Yeşil Yatırım Holding82,10-9,83-13,90
Yibitaş İnşaat Malzeme14.980,100,00-3,97
Yonga Mobilya23,36-6,63-21,58
Yükselen Çelik5,433,233,79
Yünsa12,04-7,95-13,33
Zorlu Enerji2,03-3,33-26,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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