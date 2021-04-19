Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)37.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.499,90
|-3,74
|-7,41
|İş Bankası (C)
|4,79
|-2,44
|-29,48
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,05
|-2,87
|-20,98
|İş Girişim
|16,31
|-5,72
|-13,93
|İş GMYO
|1,84
|-4,66
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|14,50
|-5,17
|-12,64
|İş Yat. Ort.
|2,81
|-2,77
|-16,45
|İşbir Holding
|6.700,00
|-8,84
|144,53
|Işık Plastik
|33,88
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|-7,48
|-13,16
|İttifak Holding
|1,98
|-6,60
|-11,21
|İz Hayvancılık Tarım
|15,56
|-9,64
|-13,56
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|-7,00
|-31,71
|İzmir Fırça
|6,92
|-9,07
|24,46
|Jantsa Jant Sanayi
|645,00
|-9,46
|95,74
|Kafein Yazılım
|25,02
|-6,81
|17,25
|Kaplamin
|23,50
|-5,24
|-30,47
|Kardemir (A)
|6,11
|-2,55
|2,69
|Kardemir (B)
|6,16
|-3,90
|16,89
|Kardemir (D)
|7,28
|-2,15
|25,95
|Karel Elektronik
|26,46
|-3,78
|14,74
|Karsan Otomotiv
|3,65
|-2,93
|12,31
|Karsu Tekstil
|13,90
|5,54
|62,57
|Kartonsan
|57,30
|-6,60
|-39,48
|Katmerciler Ekipman
|3,58
|-4,79
|16,23
|Kent Gıda
|361,00
|-1,37
|1,52
|Kerevitaş Gıda
|5,31
|-5,01
|-19,30
|Kervan Gıda
|16,92
|-2,87
|27,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,56
|-9,68
|-55,56
|Kiler GMYO
|1,86
|-6,06
|-25,90
|Klimasan Klima
|23,44
|-5,56
|38,13
|Koç Holding
|18,02
|-0,88
|-11,89
|Konfrut Gıda
|16,23
|-7,99
|-3,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,50
|-8,55
|159,71
|Konya Çimento
|889,00
|-8,55
|-21,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,18
|-6,10
|42,64
|Koza Altın
|111,50
|-2,19
|15,31
|Koza Madencilik
|14,01
|-3,11
|-9,55
|Körfez GMYO
|4,99
|-7,25
|-13,97
|Kristal Kola
|2,24
|-9,68
|-42,86
|Kron Telekomünikasyon
|56,00
|-4,92
|52,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,00
|-6,77
|46,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|2,24
|-0,87
|Kütahya Porselen
|57,00
|0,97
|12,98
|Lider Faktoring
|2,71
|-8,14
|-20,53
|Link Bilgisayar
|36,90
|-3,91
|15,76
|Logo Yazılım
|152,50
|-4,09
|22,43
|Lokman Hekim Sağlık
|16,43
|-3,47
|52,80
|Lüks Kadife
|59,80
|-9,94
|106,92
|Makina Takım
|3,28
|-7,61
|-3,81
|Marka Yatırım Holding
|6,10
|8,35
|-5,13
|Marmaris Altınyunus
|176,70
|-7,97
|59,05
|Marshall
|260,00
|0,81
|-15,23
|Martı GMYO
|1,81
|-9,95
|-34,18
|Martı Otel
|1,75
|-6,91
|-17,84
|Matriks Bilgi Dağıtım
|43,30
|-7,95
|Mavi Giyim
|42,42
|-3,02
|-18,74
|Mazhar Zorlu Holding
|32,88
|-0,12
|4,45
|Mega Polietilen
|6,46
|-7,71
|-15,67
|Menderes Tekstil
|2,43
|-7,95
|-21,36
|Merit Turizm
|189,00
|-7,80
|125,81
|Merko Gıda
|6,62
|-5,56
|-23,38
|Metemtur Otelcilik
|24,60
|-2,54
|11,31
|Metro Holding
|2,00
|-5,66
|-3,85
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,22
|-4,72
|-23,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,96
|-3,45
|-15,88
|Migros Ticaret
|36,24
|-4,18
|-15,33
|Milpa
|4,31
|-6,10
|-6,30
|Mistral GMYO
|4,69
|-2,90
|-0,42
|MLP Sağlık
|22,80
|3,26
|14,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,00
|-5,66
|8,70
|Mondi Tire Kutsan
|5,54
|-6,73
|-27,11
|Naturel Enerji
|38,70
|-4,14
|8,99
|Naturelgaz
|11,00
|-9,69
|Net Holding
|5,59
|-2,61
|62,97
|Netaş Telekom.
|23,50
|-7,48
|-16,31
|Niğbaş Niğde Beton
|15,05
|-3,15
|-71,06
|Nuh Çimento
|53,10
|-5,77
|10,56
|Nurol GMYO
|15,00
|-2,66
|105,76
|Odaş Elektrik
|3,02
|-9,85
|-22,56
|Olmuksan-IP
|7,13
|-2,19
|-39,83
|Orge Enerji Elektrik
|11,02
|-3,76
|49,32
|Orma Orman Mahsulleri
|36,48
|9,95
|147,83
|Osmanlı Menkul
|29,22
|-7,24
|-5,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,46
|-5,02
|-10,67
|Otokar
|328,80
|-5,33
|8,06
|Oyak Çimento
|7,05
|-2,76
|-19,70
|Oyak Yat. Ort.
|7,59
|-4,53
|9,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,73
|-6,05
|-20,81
|Özak GMYO
|4,67
|-4,30
|-8,43
|Özbal Çelik Boru
|7,70
|1,58
|17,56
|Özderici GMYO
|1,67
|-8,24
|-24,77
|Özerden Plastik
|7,20
|-10,00
|-20,00
|Pamukova Elektrik
|31,50
|-7,35
|47,75
|Panora GMYO
|6,48
|-6,09
|6,09
|Papilon Savunma
|17,22
|-5,90
|-24,34
|Park Elek.Madencilik
|5,04
|-4,91
|-6,15
|Parsan
|29,00
|-5,66
|19,34
|Pegasus
|66,60
|-0,75
|-10,72
|Peker GMYO
|1,62
|-10,00
|-37,93
|Penguen Gıda
|3,65
|-7,59
|-27,72
|Pera GMYO
|1,48
|-6,92
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|23,00
|-5,27
|25,49
|Petkim
|6,61
|4,42
|32,73
|Petrokent Turizm
|2.250,80
|-2,14
|148,32
|Pınar Et ve Un
|23,80
|-3,25
|2,23
|Pınar Su
|7,73
|-4,69
|4,04
|Pınar Süt
|20,34
|-4,78
|-11,87
|Plastikkart
|12,76
|-8,46
|-11,70
|Polisan Holding
|2,90
|-4,92
|-24,57
|Politeknik Metal
|292,50
|-4,72
|-27,91
|Prizma Press Matbaacılık
|5,03
|-1,76
|-8,21
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,15
|-4,37
|-24,06
|QNB Finansbank
|47,00
|-4,97
|-33,19
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,22
|-9,96
|Ral Yatırım Holding
|3,50
|-5,66
|-21,17
|Ray Sigorta
|12,30
|-0,81
|-20,39
|Reysaş GMYO
|4,41
|-1,56
|-19,08
|Reysaş Lojistik
|3,13
|-5,15
|-39,51
|Rhea Girişim
|2,09
|-8,73
|-43,82
|Rodrigo Tekstil
|18,50
|-5,61
|34,94
|Royal Halı
|3,35
|-2,62
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|25,10
|2,03
|-17,11
|Sabancı Holding
|7,91
|-3,54
|-28,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,30
|-9,68
|-23,71
|Sanel Mühendislik
|4,95
|7,84
|44,74
|Sanifoam Sünger
|17,20
|-1,15
|26,47
|Sanko Pazarlama
|11,16
|-9,42
|18,85
|Saray Matbaacılık
|4,70
|-9,96
|-46,41
|Sarkuysan
|15,65
|-1,20
|77,04
|Sasa Polyester
|43,94
|-2,23
|117,31
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,58
|-10,00
|177,09
|Sekuro Plastik
|20,34
|-3,60
|45,70
|Selçuk Ecza Deposu
|10,64
|-3,18
|-22,05
|Selçuk Gıda
|3,49
|-9,82
|-29,92
|Senkron Güvenlik
|33,40
|-8,49
|27,19
|Serve Film Prodüksiyon
|15,96
|-3,27
|-0,25
|Servet GMYO
|95,00
|-2,56
|21,17
|Seyitler Kimya
|24,90
|-9,98
|-0,76
|Silverline Endüstri
|5,36
|-7,59
|-37,67
|Sinpaş GMYO
|4,34
|2,84
|3,83
|Smartiks Yazılım
|6,02
|-7,38
|-32,05
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,16
|-9,94
|10,72
|Söktaş
|4,14
|-4,61
|-18,66
|Sönmez Filament
|35,74
|-9,97
|-49,09
|Sönmez Pamuklu
|17,40
|2,41
|-27,50
|Sumaş Suni Tahta
|66,85
|-9,78
|30,44
|Şeker Fin. Kir.
|7,00
|-9,91
|9,37
|Şekerbank
|1,11
|-1,77
|-26,49
|Şişe Cam
|7,27
|-1,09
|-0,55
|Şok Marketler Ticaret
|12,91
|-2,49
|2,30
|T. Halk Bankası
|4,31
|-2,71
|-22,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,70
|-2,49
|-26,92
|T.S.K.B.
|1,29
|-0,77
|-26,14
|T.Tuborg
|17,00
|-3,68
|-5,92
|Taç Tarım Ürünleri
|23,30
|-6,43
|121,27
|Tat Gıda
|9,34
|-3,51
|-19,21
|TAV Havalimanları
|19,31
|-3,45
|-9,34
|Taze Kuru Gıda
|295,30
|9,98
|36,52
|Tek-Art Turizm
|1,49
|-6,88
|-26,24
|Tekfen Holding
|16,04
|1,39
|-2,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,89
|-7,63
|-14,79
|Temapol Polimer Plastik
|14,84
|-6,67
|29,04
|TGS Dış Ticaret
|12,77
|-8,92
|0,47
|Tofaş Oto. Fab.
|29,94
|-2,92
|-3,14
|Torunlar GMYO
|3,54
|-5,09
|-9,23
|Trabzon Liman
|27,60
|-5,41
|-14,07
|Trabzonspor Sportif
|1,95
|0,00
|-20,08
|Trend GMYO
|5,86
|-6,98
|-53,38
|TSKB GMYO
|4,19
|-8,32
|-27,13
|Tuğçelik
|6,95
|-6,33
|-13,99
|Tukaş
|7,35
|-4,55
|-24,15
|Turcas Petrol
|3,84
|-6,34
|-20,82
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|14,09
|-9,97
|Turkcell
|14,98
|-0,66
|-6,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,24
|-5,77
|43,85
|Tüpraş
|87,45
|-2,02
|-19,03
|Türk Hava Yolları
|11,60
|-0,43
|-10,15
|Türk İlaç Serum
|39,84
|9,99
|Türk Prysmian Kablo
|9,85
|-5,11
|-18,60
|Türk Telekom
|6,37
|-3,63
|-23,39
|Türk Traktör
|225,00
|4,80
|32,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,00
|-5,91
|14,26
|Türkiye Sigorta
|5,55
|-3,14
|-10,17
|Ufuk Yatırım
|18,44
|6,90
|37,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,40
|-7,37
|3,77
|Ulusoy Elektrik
|58,25
|-1,60
|13,44
|Ulusoy Un Sanayi
|6,05
|-8,75
|18,90
|Umpaş Holding
|1,62
|-0,61
|-37,93
|Uşak Seramik
|2,29
|1,33
|-2,14
|Utopya Turizm
|20,00
|1,01
|-48,45
|Uzertaş Boya
|38,50
|-8,33
|-31,98
|Ülker Bisküvi
|21,72
|-1,27
|-6,14
|Vakıf Fin. Kir.
|24,16
|9,92
|467,14
|Vakıf GMYO
|2,89
|-5,56
|-20,17
|Vakıf Yat. Ort.
|7,30
|-0,95
|-0,82
|Vakıflar Bankası
|3,40
|-2,30
|-27,81
|Vakko Tekstil
|13,99
|-0,07
|114,57
|Vanet Gıda
|6,29
|-4,55
|-18,63
|Verusa Holding
|56,25
|-4,42
|24,72
|Verusaturk Girisim
|25,00
|-5,66
|91,13
|Vestel
|30,76
|-5,93
|46,06
|Vestel Beyaz Eşya
|55,00
|-0,54
|34,54
|Viking Kağıt
|6,65
|-0,45
|-26,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,63
|-2,79
|48,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|-3,70
|-30,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|102,50
|-6,82
|41,57
|Yataş
|16,99
|-1,74
|17,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,40
|-2,02
|-22,73
|Yeni Gimat GMYO
|12,32
|-2,76
|6,28
|Yeşil GMYO
|1,05
|-9,48
|-23,91
|Yeşil Yapı
|1,42
|-9,55
|-22,83
|Yeşil Yatırım Holding
|82,10
|-9,83
|-13,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.980,10
|0,00
|-3,97
|Yonga Mobilya
|23,36
|-6,63
|-21,58
|Yükselen Çelik
|5,43
|3,23
|3,79
|Yünsa
|12,04
|-7,95
|-13,33
|Zorlu Enerji
|2,03
|-3,33
|-26,71
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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