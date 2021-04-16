Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.954,90 -1,38 -3,81 İş Bankası (C) 4,91 -2,39 -27,72 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 10,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,14 -1,26 -18,65 İş Girişim 17,30 -0,35 -8,71 İş GMYO 1,93 -3,02 -24,02 İş Y. Men. Değ. 15,29 1,59 -7,88 İş Yat. Ort. 2,89 -0,69 -14,07 İşbir Holding 7.350,00 -2,00 168,25 Işık Plastik 33,88 -2,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,07 3,88 -6,14 İttifak Holding 2,12 -9,40 -4,93 İz Hayvancılık Tarım 17,22 0,00 -4,33 İzmir Demir Çelik 2,43 -3,57 -26,58 İzmir Fırça 7,61 -4,87 36,87 Jantsa Jant Sanayi 712,40 -3,98 116,20 Kafein Yazılım 26,90 0,52 25,82 Kaplamin 24,80 -1,82 -26,63 Kardemir (A) 6,27 -1,57 5,38 Kardemir (B) 6,41 -0,93 21,63 Kardemir (D) 7,44 -1,85 28,72 Karel Elektronik 27,50 -1,50 19,25 Karsan Otomotiv 3,76 -0,79 15,69 Karsu Tekstil 13,17 -9,98 54,04 Kartonsan 61,35 -0,08 -35,20 Katmerciler Ekipman 3,76 -1,31 22,08 Kent Gıda 366,00 0,27 2,92 Kerevitaş Gıda 5,59 0,54 -15,05 Kervan Gıda 17,42 2,41 31,77 Kervansaray Yat. Holding 0,62 -1,59 -50,79 Kiler GMYO 1,98 -0,50 -21,12 Klimasan Klima 24,82 9,92 46,26 Koç Holding 18,18 -1,94 -11,11 Konfrut Gıda 17,64 -0,06 4,38 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,25 -1,39 183,99 Konya Çimento 972,10 -0,40 -13,97 Kordsa Teknik Tekstil 23,62 4,70 51,90 Koza Altın 114,00 -0,44 17,89 Koza Madencilik 14,46 0,70 -6,65 Körfez GMYO 5,38 0,94 -7,24 Kristal Kola 2,48 -8,49 -36,73 Kron Telekomünikasyon 58,90 1,29 59,88 Kuştur Kuşadası Turizm 246,70 -1,32 56,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 0,90 -3,04 Kütahya Porselen 56,45 -0,70 11,89 Lider Faktoring 2,95 -1,01 -13,49 Link Bilgisayar 38,40 -1,34 20,47 Logo Yazılım 160,20 -1,78 27,65 Lokman Hekim Sağlık 17,02 -1,05 58,29 Lüks Kadife 66,40 -9,78 129,76 Makina Takım 3,55 -0,28 4,11 Marka Yatırım Holding 5,63 4,26 -12,44 Marmaris Altınyunus 192,00 -0,36 72,82 Marshall 257,90 -2,13 -15,91 Martı GMYO 2,01 0,50 -26,91 Martı Otel 1,88 -1,05 -11,74 Matriks Bilgi Dağıtım 47,04 -7,22 Mavi Giyim 43,74 0,69 -16,21 Mazhar Zorlu Holding 32,92 4,51 4,57 Mega Polietilen 7,00 -1,41 -8,62 Menderes Tekstil 2,64 -0,38 -14,56 Merit Turizm 205,00 -2,38 144,92 Merko Gıda 7,01 -2,23 -18,87 Metemtur Otelcilik 25,24 -0,63 14,21 Metro Holding 2,12 -0,93 1,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 -1,27 -19,38 Metro Yatırım Ortaklığı 2,03 -2,40 -12,88 Migros Ticaret 37,82 0,91 -11,64 Milpa 4,59 0,44 -0,22 Mistral GMYO 4,83 0,63 2,55 MLP Sağlık 22,08 1,47 11,12 MMC San. ve Tic. Yat. 5,30 3,92 15,22 Mondi Tire Kutsan 5,94 0,00 -21,84 Naturel Enerji 40,52 2,01 13,69 Naturelgaz 12,18 -3,41 Net Holding 5,74 6,49 67,35 Netaş Telekom. 25,40 0,95 -9,54 Niğbaş Niğde Beton 15,54 -2,02 -70,12 Nuh Çimento 56,35 -0,09 17,33 Nurol GMYO 15,41 1,05 111,39 Odaş Elektrik 3,35 -8,97 -14,10 Olmuksan-IP 7,29 0,14 -38,48 Orge Enerji Elektrik 11,45 -2,55 55,15 Orma Orman Mahsulleri 33,18 9,94 125,41 Osmanlı Menkul 31,50 -2,72 1,81 Ostim Endüstriyel Yat 2,59 0,39 -5,95 Otokar 347,30 0,55 14,14 Oyak Çimento 7,25 1,83 -17,43 Oyak Yat. Ort. 7,95 -0,75 14,39 Oylum Sınai Yatırımlar 3,97 -1,00 -15,71 Özak GMYO 4,88 1,04 -4,31 Özbal Çelik Boru 7,58 0,80 15,73 Özderici GMYO 1,82 -0,55 -18,02 Özerden Plastik 8,00 -7,19 -11,11 Pamukova Elektrik 34,00 -1,45 59,47 Panora GMYO 6,90 -0,72 12,97 Papilon Savunma 18,30 0,55 -19,60 Park Elek.Madencilik 5,30 0,95 -1,30 Parsan 30,74 -0,52 26,50 Pegasus 67,10 -1,90 -10,05 Peker GMYO 1,80 -10,00 -31,03 Penguen Gıda 3,95 0,51 -21,78 Pera GMYO 1,59 -1,24 -9,23 Pergamon Dış Ticaret 24,28 -0,90 32,47 Petkim 6,33 -1,25 27,11 Petrokent Turizm 2.300,00 -2,12 153,75 Pınar Et ve Un 24,60 1,99 5,67 Pınar Su 8,11 0,00 9,15 Pınar Süt 21,36 0,66 -7,45 Plastikkart 13,94 -0,29 -3,53 Polisan Holding 3,05 0,33 -20,67 Politeknik Metal 307,00 -2,54 -24,33 Prizma Press Matbaacılık 5,12 0,20 -6,57 QNB Finans Fin. Kir. 99,50 -4,14 -20,59 QNB Finansbank 49,46 1,10 -29,69 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 29,12 9,97 Ral Yatırım Holding 3,71 0,27 -16,44 Ray Sigorta 12,40 -2,36 -19,74 Reysaş GMYO 4,48 -1,10 -17,80 Reysaş Lojistik 3,30 -6,90 -36,22 Rhea Girişim 2,29 -4,18 -38,44 Rodrigo Tekstil 19,60 0,62 42,96 Royal Halı 3,44 0,58 0,00 RTA Laboratuvarları 24,60 -5,60 -18,76 Sabancı Holding 8,20 -1,09 -25,63 Safkar Ege Soğutmacılık 9,19 0,44 -15,53 Sanel Mühendislik 4,59 4,79 34,21 Sanifoam Sünger 17,40 2,23 27,94 Sanko Pazarlama 12,32 -4,35 31,20 Saray Matbaacılık 5,22 -10,00 -40,48 Sarkuysan 15,84 -1,00 79,19 Sasa Polyester 44,94 -0,84 122,26 Say Yenilenebilir Enerji 26,20 -9,97 207,87 Sekuro Plastik 21,10 -4,95 51,15 Selçuk Ecza Deposu 10,99 5,67 -19,49 Selçuk Gıda 3,87 -0,51 -22,29 Senkron Güvenlik 36,50 -5,19 38,99 Serve Film Prodüksiyon 16,50 4,43 3,13 Servet GMYO 97,50 -1,02 24,36 Seyitler Kimya 27,66 -0,72 10,24 Silverline Endüstri 5,80 0,17 -32,56 Sinpaş GMYO 4,22 1,93 0,96 Smartiks Yazılım 6,50 -0,91 -26,64 Sodaş Sodyum Sanayii 32,38 -4,26 22,95 Söktaş 4,34 -0,69 -14,73 Sönmez Filament 39,70 9,97 -43,45 Sönmez Pamuklu 16,99 9,97 -29,21 Sumaş Suni Tahta 74,10 -5,30 44,59 Şeker Fin. Kir. 7,77 -5,24 21,41 Şekerbank 1,13 -0,88 -25,17 Şişe Cam 7,35 -0,54 0,55 Şok Marketler Ticaret 13,24 1,85 4,91 T. Halk Bankası 4,43 0,23 -20,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,28 -2,68 -25,05 T.S.K.B. 1,30 -2,99 -25,56 T.Tuborg 17,65 -1,40 -2,32 Taç Tarım Ürünleri 24,90 1,63 136,47 Tat Gıda 9,68 -1,22 -16,27 TAV Havalimanları 20,00 -0,30 -6,10 Taze Kuru Gıda 268,50 -9,99 24,13 Tek-Art Turizm 1,60 -0,62 -20,79 Tekfen Holding 15,82 2,33 -3,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,79 -2,24 -7,75 Temapol Polimer Plastik 15,90 1,02 38,26 TGS Dış Ticaret 14,02 -2,98 10,31 Tofaş Oto. Fab. 30,84 1,25 -0,23 Torunlar GMYO 3,73 -3,12 -4,36 Trabzon Liman 29,18 0,14 -9,15 Trabzonspor Sportif 1,95 -1,52 -20,08 Trend GMYO 6,30 -4,83 -49,88 TSKB GMYO 4,57 -7,11 -20,52 Tuğçelik 7,42 1,64 -8,17 Tukaş 7,70 -1,66 -20,54 Turcas Petrol 4,10 -1,20 -15,46 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 15,65 -9,95 Turkcell 15,08 0,20 -6,34 Tümosan Motor ve Traktör 21,48 1,03 52,67 Tüpraş 89,25 -0,28 -17,36 Türk Hava Yolları 11,65 -2,10 -9,76 Türk İlaç Serum 36,22 -9,45 Türk Prysmian Kablo 10,38 -0,10 -14,21 Türk Telekom 6,61 1,38 -20,51 Türk Traktör 214,70 3,37 26,02 Türker Proje Gayrimenkul 137,10 -0,87 21,43 Türkiye Sigorta 5,73 -0,17 -7,25 Ufuk Yatırım 17,25 -2,54 28,73 Ulaşlar Turizm Yat. 4,75 3,26 12,03 Ulusoy Elektrik 59,20 3,95 15,29 Ulusoy Un Sanayi 6,63 -4,19 30,29 Umpaş Holding 1,63 -5,78 -37,55 Uşak Seramik 2,26 -1,31 -3,42 Utopya Turizm 19,80 7,32 -48,97 Uzertaş Boya 42,00 0,62 -25,80 Ülker Bisküvi 22,00 -0,63 -4,93 Vakıf Fin. Kir. 21,98 -6,86 415,96 Vakıf GMYO 3,06 5,52 -15,47 Vakıf Yat. Ort. 7,37 0,55 0,14 Vakıflar Bankası 3,48 -0,85 -26,11 Vakko Tekstil 14,00 -2,30 114,72 Vanet Gıda 6,59 -2,80 -14,75 Verusa Holding 58,85 2,44 30,49 Verusaturk Girisim 26,50 6,51 102,60 Vestel 32,70 -2,27 55,27 Vestel Beyaz Eşya 55,30 -0,09 35,27 Viking Kağıt 6,68 0,45 -25,78 Yapı Kredi Koray GMYO 6,82 0,00 53,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -2,26 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 110,00 6,28 51,93 Yataş 17,29 1,71 19,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,47 0,29 -21,14 Yeni Gimat GMYO 12,67 -0,71 9,30 Yeşil GMYO 1,16 -2,52 -15,94 Yeşil Yapı 1,57 -1,26 -14,67 Yeşil Yatırım Holding 91,05 -4,21 -4,51 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.980,00 5,11 -3,98 Yonga Mobilya 25,02 -3,17 -16,01 Yükselen Çelik 5,26 -0,57 0,54 Yünsa 13,08 -1,13 -5,84 Zorlu Enerji 2,10 -1,87 -24,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara