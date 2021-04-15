Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.500,00
|0,51
|-2,47
|İş Bankası (C)
|5,03
|0,20
|-25,95
|İş Bankası (Kur.)
|328.050,00
|-13,67
|İş Fin.Kir.
|3,18
|0,63
|-17,62
|İş Girişim
|17,36
|-1,31
|-8,39
|İş GMYO
|1,99
|1,53
|-21,65
|İş Y. Men. Değ.
|15,05
|-3,46
|-9,32
|İş Yat. Ort.
|2,91
|-2,35
|-13,47
|İşbir Holding
|7.500,00
|-4,46
|173,72
|Işık Plastik
|34,82
|-5,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,03
|-7,21
|-9,65
|İttifak Holding
|2,34
|-10,00
|4,93
|İz Hayvancılık Tarım
|17,22
|-0,52
|-4,33
|İzmir Demir Çelik
|2,52
|-2,33
|-23,86
|İzmir Fırça
|8,00
|-1,36
|43,88
|Jantsa Jant Sanayi
|741,90
|-5,50
|125,15
|Kafein Yazılım
|26,76
|-2,69
|25,16
|Kaplamin
|25,26
|-4,17
|-25,27
|Kardemir (A)
|6,37
|2,25
|7,06
|Kardemir (B)
|6,47
|2,86
|22,77
|Kardemir (D)
|7,58
|2,43
|31,14
|Karel Elektronik
|27,92
|2,05
|21,08
|Karsan Otomotiv
|3,79
|0,80
|16,62
|Karsu Tekstil
|14,63
|-9,97
|71,11
|Kartonsan
|61,40
|-3,69
|-35,15
|Katmerciler Ekipman
|3,81
|-4,27
|23,70
|Kent Gıda
|365,00
|6,88
|2,64
|Kerevitaş Gıda
|5,56
|-2,46
|-15,50
|Kervan Gıda
|17,01
|-4,71
|28,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|-3,08
|-50,00
|Kiler GMYO
|1,99
|-2,45
|-20,72
|Klimasan Klima
|22,58
|-3,75
|33,06
|Koç Holding
|18,54
|-0,38
|-9,35
|Konfrut Gıda
|17,65
|-4,59
|4,44
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,20
|-4,08
|188,01
|Konya Çimento
|976,00
|-3,75
|-13,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,56
|-3,84
|45,08
|Koza Altın
|114,50
|-2,47
|18,41
|Koza Madencilik
|14,36
|-1,71
|-7,30
|Körfez GMYO
|5,33
|-5,50
|-8,10
|Kristal Kola
|2,71
|3,83
|-30,87
|Kron Telekomünikasyon
|58,15
|-3,33
|57,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|250,00
|-4,40
|58,93
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|-1,78
|-3,91
|Kütahya Porselen
|56,85
|0,26
|12,69
|Lider Faktoring
|2,98
|-4,18
|-12,61
|Link Bilgisayar
|38,92
|-3,62
|22,10
|Logo Yazılım
|163,10
|0,62
|29,96
|Lokman Hekim Sağlık
|17,20
|3,18
|59,97
|Lüks Kadife
|73,60
|1,73
|154,67
|Makina Takım
|3,56
|-3,26
|4,40
|Marka Yatırım Holding
|5,40
|2,27
|-16,02
|Marmaris Altınyunus
|192,70
|-4,70
|73,45
|Marshall
|263,50
|-2,04
|-14,09
|Martı GMYO
|2,00
|-3,85
|-27,27
|Martı Otel
|1,90
|-5,94
|-10,80
|Matriks Bilgi Dağıtım
|50,70
|-6,97
|Mavi Giyim
|43,44
|0,42
|-16,78
|Mazhar Zorlu Holding
|31,50
|-9,85
|0,06
|Mega Polietilen
|7,10
|-1,39
|-7,31
|Menderes Tekstil
|2,65
|-2,93
|-14,24
|Merit Turizm
|210,00
|2,44
|150,90
|Merko Gıda
|7,17
|-0,55
|-17,01
|Metemtur Otelcilik
|25,40
|1,60
|14,93
|Metro Holding
|2,14
|6,47
|2,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,36
|0,43
|-18,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,08
|4,00
|-10,73
|Migros Ticaret
|37,48
|-0,90
|-12,43
|Milpa
|4,57
|-3,18
|-0,65
|Mistral GMYO
|4,80
|-2,24
|1,91
|MLP Sağlık
|21,76
|-1,27
|9,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,10
|2,00
|10,87
|Mondi Tire Kutsan
|5,94
|-2,46
|-21,84
|Naturel Enerji
|39,72
|-3,12
|11,45
|Naturelgaz
|12,61
|-8,42
|Net Holding
|5,39
|5,69
|57,14
|Netaş Telekom.
|25,16
|-3,60
|-10,40
|Niğbaş Niğde Beton
|15,86
|-1,98
|-69,50
|Nuh Çimento
|56,40
|0,62
|17,43
|Nurol GMYO
|15,25
|-1,61
|109,19
|Odaş Elektrik
|3,68
|0,82
|-5,64
|Olmuksan-IP
|7,28
|-2,02
|-38,57
|Orge Enerji Elektrik
|11,75
|-2,16
|59,21
|Orma Orman Mahsulleri
|30,18
|-9,96
|105,03
|Osmanlı Menkul
|32,38
|-0,12
|4,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,58
|-3,01
|-6,31
|Otokar
|345,40
|-2,43
|13,51
|Oyak Çimento
|7,12
|-2,06
|-18,91
|Oyak Yat. Ort.
|8,01
|-1,35
|15,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,01
|-0,99
|-14,86
|Özak GMYO
|4,83
|-2,42
|-5,29
|Özbal Çelik Boru
|7,52
|-1,70
|14,81
|Özderici GMYO
|1,83
|-0,54
|-17,57
|Özerden Plastik
|8,62
|4,74
|-4,22
|Pamukova Elektrik
|34,50
|-1,15
|61,82
|Panora GMYO
|6,95
|-4,01
|13,79
|Papilon Savunma
|18,20
|-2,47
|-20,04
|Park Elek.Madencilik
|5,25
|-3,14
|-2,23
|Parsan
|30,90
|-2,34
|27,16
|Pegasus
|68,40
|-1,01
|-8,31
|Peker GMYO
|2,00
|2,56
|-23,37
|Penguen Gıda
|3,93
|-2,48
|-22,18
|Pera GMYO
|1,61
|-3,01
|-8,09
|Pergamon Dış Ticaret
|24,50
|2,08
|33,67
|Petkim
|6,41
|4,23
|28,71
|Petrokent Turizm
|2.349,90
|-0,93
|159,26
|Pınar Et ve Un
|24,12
|-1,39
|3,61
|Pınar Su
|8,11
|-2,17
|9,15
|Pınar Süt
|21,22
|-2,57
|-8,06
|Plastikkart
|13,98
|-2,78
|-3,25
|Polisan Holding
|3,04
|-2,56
|-20,93
|Politeknik Metal
|315,00
|-1,32
|-22,36
|Prizma Press Matbaacılık
|5,11
|0,00
|-6,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,80
|3,80
|-17,16
|QNB Finansbank
|48,92
|2,09
|-30,46
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,48
|9,97
|Ral Yatırım Holding
|3,70
|-0,27
|-16,67
|Ray Sigorta
|12,70
|-1,55
|-17,80
|Reysaş GMYO
|4,53
|-1,74
|-16,88
|Reysaş Lojistik
|6,33
|-4,09
|-31,49
|Rhea Girişim
|2,39
|-3,63
|-35,75
|Rodrigo Tekstil
|19,48
|-0,10
|42,09
|Royal Halı
|3,42
|-1,16
|-0,58
|RTA Laboratuvarları
|26,06
|-1,73
|-13,94
|Sabancı Holding
|8,29
|-2,01
|-24,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,15
|-3,68
|-15,90
|Sanel Mühendislik
|4,38
|-0,45
|28,07
|Sanifoam Sünger
|17,02
|-2,18
|25,15
|Sanko Pazarlama
|12,88
|1,10
|37,17
|Saray Matbaacılık
|5,80
|-9,94
|-33,87
|Sarkuysan
|16,00
|6,52
|81,00
|Sasa Polyester
|45,32
|-2,62
|124,13
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,10
|4,98
|241,95
|Sekuro Plastik
|22,20
|-2,03
|59,03
|Selçuk Ecza Deposu
|10,40
|1,76
|-23,81
|Selçuk Gıda
|3,89
|-3,47
|-21,89
|Senkron Güvenlik
|38,50
|1,32
|46,61
|Serve Film Prodüksiyon
|15,80
|-6,51
|-1,25
|Servet GMYO
|98,50
|3,41
|25,64
|Seyitler Kimya
|27,86
|-1,49
|11,04
|Silverline Endüstri
|5,79
|-2,20
|-32,67
|Sinpaş GMYO
|4,14
|-0,48
|-0,96
|Smartiks Yazılım
|6,56
|0,46
|-25,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|33,82
|4,71
|28,42
|Söktaş
|4,37
|-3,10
|-14,15
|Sönmez Filament
|36,10
|9,99
|-48,58
|Sönmez Pamuklu
|15,45
|-1,97
|-35,63
|Sumaş Suni Tahta
|78,25
|-3,63
|52,68
|Şeker Fin. Kir.
|8,20
|-2,03
|28,12
|Şekerbank
|1,14
|0,00
|-24,50
|Şişe Cam
|7,39
|0,54
|1,09
|Şok Marketler Ticaret
|13,00
|-0,31
|3,01
|T. Halk Bankası
|4,42
|0,23
|-20,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,92
|0,67
|-22,99
|T.S.K.B.
|1,34
|0,75
|-23,27
|T.Tuborg
|17,90
|-0,89
|-0,94
|Taç Tarım Ürünleri
|24,50
|-2,00
|132,67
|Tat Gıda
|9,80
|-1,80
|-15,24
|TAV Havalimanları
|20,06
|1,42
|-5,82
|Taze Kuru Gıda
|298,30
|-9,99
|37,91
|Tek-Art Turizm
|1,61
|-0,62
|-20,30
|Tekfen Holding
|15,46
|0,72
|-5,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,06
|-0,50
|-5,63
|Temapol Polimer Plastik
|15,74
|0,38
|36,87
|TGS Dış Ticaret
|14,45
|-1,43
|13,69
|Tofaş Oto. Fab.
|30,46
|-1,87
|-1,46
|Torunlar GMYO
|3,85
|10,00
|-1,28
|Trabzon Liman
|29,14
|-3,12
|-9,28
|Trabzonspor Sportif
|1,98
|1,02
|-18,85
|Trend GMYO
|6,62
|-1,78
|-47,33
|TSKB GMYO
|4,92
|-5,57
|-14,43
|Tuğçelik
|7,30
|-1,88
|-9,65
|Tukaş
|7,83
|-0,89
|-19,20
|Turcas Petrol
|4,15
|-2,81
|-14,43
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|17,38
|-9,99
|Turkcell
|15,05
|0,94
|-6,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,26
|-4,41
|51,10
|Tüpraş
|89,50
|0,51
|-17,13
|Türk Hava Yolları
|11,90
|-0,25
|-7,82
|Türk İlaç Serum
|40,00
|-5,88
|Türk Prysmian Kablo
|10,39
|-2,72
|-14,13
|Türk Telekom
|6,52
|-1,36
|-21,59
|Türk Traktör
|207,70
|-2,49
|21,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,30
|-3,42
|22,50
|Türkiye Sigorta
|5,74
|-0,86
|-7,09
|Ufuk Yatırım
|17,70
|-1,67
|32,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,60
|-5,35
|8,49
|Ulusoy Elektrik
|56,95
|-0,44
|10,91
|Ulusoy Un Sanayi
|6,92
|-1,42
|35,99
|Umpaş Holding
|1,73
|-9,90
|-33,72
|Uşak Seramik
|2,29
|-2,14
|-2,14
|Utopya Turizm
|18,45
|-10,00
|-52,45
|Uzertaş Boya
|41,74
|-5,09
|-26,25
|Ülker Bisküvi
|22,14
|1,28
|-4,32
|Vakıf Fin. Kir.
|23,60
|-3,67
|453,99
|Vakıf GMYO
|2,90
|-2,36
|-19,89
|Vakıf Yat. Ort.
|7,33
|-2,01
|-0,41
|Vakıflar Bankası
|3,51
|0,57
|-25,48
|Vakko Tekstil
|14,33
|1,70
|119,79
|Vanet Gıda
|6,78
|-1,02
|-12,29
|Verusa Holding
|57,45
|-2,21
|27,38
|Verusaturk Girisim
|24,88
|-2,66
|90,21
|Vestel
|33,46
|-3,35
|58,88
|Vestel Beyaz Eşya
|55,35
|-2,72
|35,40
|Viking Kağıt
|6,65
|-2,06
|-26,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,82
|-1,45
|53,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|2,79
|-26,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|103,50
|-6,84
|42,96
|Yataş
|17,00
|-1,62
|17,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,46
|-1,98
|-21,36
|Yeni Gimat GMYO
|12,76
|0,08
|10,07
|Yeşil GMYO
|1,19
|-2,46
|-13,77
|Yeşil Yapı
|1,59
|-4,22
|-13,59
|Yeşil Yatırım Holding
|95,05
|-3,01
|-0,31
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.251,20
|1,74
|-8,65
|Yonga Mobilya
|25,84
|-0,54
|-13,26
|Yükselen Çelik
|5,29
|4,34
|1,11
|Yünsa
|13,23
|-2,29
|-4,76
|Zorlu Enerji
|2,14
|-0,47
|-22,74
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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