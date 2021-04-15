Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.500,00 0,51 -2,47 İş Bankası (C) 5,03 0,20 -25,95 İş Bankası (Kur.) 328.050,00 -13,67 İş Fin.Kir. 3,18 0,63 -17,62 İş Girişim 17,36 -1,31 -8,39 İş GMYO 1,99 1,53 -21,65 İş Y. Men. Değ. 15,05 -3,46 -9,32 İş Yat. Ort. 2,91 -2,35 -13,47 İşbir Holding 7.500,00 -4,46 173,72 Işık Plastik 34,82 -5,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,03 -7,21 -9,65 İttifak Holding 2,34 -10,00 4,93 İz Hayvancılık Tarım 17,22 -0,52 -4,33 İzmir Demir Çelik 2,52 -2,33 -23,86 İzmir Fırça 8,00 -1,36 43,88 Jantsa Jant Sanayi 741,90 -5,50 125,15 Kafein Yazılım 26,76 -2,69 25,16 Kaplamin 25,26 -4,17 -25,27 Kardemir (A) 6,37 2,25 7,06 Kardemir (B) 6,47 2,86 22,77 Kardemir (D) 7,58 2,43 31,14 Karel Elektronik 27,92 2,05 21,08 Karsan Otomotiv 3,79 0,80 16,62 Karsu Tekstil 14,63 -9,97 71,11 Kartonsan 61,40 -3,69 -35,15 Katmerciler Ekipman 3,81 -4,27 23,70 Kent Gıda 365,00 6,88 2,64 Kerevitaş Gıda 5,56 -2,46 -15,50 Kervan Gıda 17,01 -4,71 28,67 Kervansaray Yat. Holding 0,63 -3,08 -50,00 Kiler GMYO 1,99 -2,45 -20,72 Klimasan Klima 22,58 -3,75 33,06 Koç Holding 18,54 -0,38 -9,35 Konfrut Gıda 17,65 -4,59 4,44 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,20 -4,08 188,01 Konya Çimento 976,00 -3,75 -13,63 Kordsa Teknik Tekstil 22,56 -3,84 45,08 Koza Altın 114,50 -2,47 18,41 Koza Madencilik 14,36 -1,71 -7,30 Körfez GMYO 5,33 -5,50 -8,10 Kristal Kola 2,71 3,83 -30,87 Kron Telekomünikasyon 58,15 -3,33 57,84 Kuştur Kuşadası Turizm 250,00 -4,40 58,93 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 -1,78 -3,91 Kütahya Porselen 56,85 0,26 12,69 Lider Faktoring 2,98 -4,18 -12,61 Link Bilgisayar 38,92 -3,62 22,10 Logo Yazılım 163,10 0,62 29,96 Lokman Hekim Sağlık 17,20 3,18 59,97 Lüks Kadife 73,60 1,73 154,67 Makina Takım 3,56 -3,26 4,40 Marka Yatırım Holding 5,40 2,27 -16,02 Marmaris Altınyunus 192,70 -4,70 73,45 Marshall 263,50 -2,04 -14,09 Martı GMYO 2,00 -3,85 -27,27 Martı Otel 1,90 -5,94 -10,80 Matriks Bilgi Dağıtım 50,70 -6,97 Mavi Giyim 43,44 0,42 -16,78 Mazhar Zorlu Holding 31,50 -9,85 0,06 Mega Polietilen 7,10 -1,39 -7,31 Menderes Tekstil 2,65 -2,93 -14,24 Merit Turizm 210,00 2,44 150,90 Merko Gıda 7,17 -0,55 -17,01 Metemtur Otelcilik 25,40 1,60 14,93 Metro Holding 2,14 6,47 2,88 Metro Petrol ve Tesisleri 2,36 0,43 -18,34 Metro Yatırım Ortaklığı 2,08 4,00 -10,73 Migros Ticaret 37,48 -0,90 -12,43 Milpa 4,57 -3,18 -0,65 Mistral GMYO 4,80 -2,24 1,91 MLP Sağlık 21,76 -1,27 9,51 MMC San. ve Tic. Yat. 5,10 2,00 10,87 Mondi Tire Kutsan 5,94 -2,46 -21,84 Naturel Enerji 39,72 -3,12 11,45 Naturelgaz 12,61 -8,42 Net Holding 5,39 5,69 57,14 Netaş Telekom. 25,16 -3,60 -10,40 Niğbaş Niğde Beton 15,86 -1,98 -69,50 Nuh Çimento 56,40 0,62 17,43 Nurol GMYO 15,25 -1,61 109,19 Odaş Elektrik 3,68 0,82 -5,64 Olmuksan-IP 7,28 -2,02 -38,57 Orge Enerji Elektrik 11,75 -2,16 59,21 Orma Orman Mahsulleri 30,18 -9,96 105,03 Osmanlı Menkul 32,38 -0,12 4,65 Ostim Endüstriyel Yat 2,58 -3,01 -6,31 Otokar 345,40 -2,43 13,51 Oyak Çimento 7,12 -2,06 -18,91 Oyak Yat. Ort. 8,01 -1,35 15,25 Oylum Sınai Yatırımlar 4,01 -0,99 -14,86 Özak GMYO 4,83 -2,42 -5,29 Özbal Çelik Boru 7,52 -1,70 14,81 Özderici GMYO 1,83 -0,54 -17,57 Özerden Plastik 8,62 4,74 -4,22 Pamukova Elektrik 34,50 -1,15 61,82 Panora GMYO 6,95 -4,01 13,79 Papilon Savunma 18,20 -2,47 -20,04 Park Elek.Madencilik 5,25 -3,14 -2,23 Parsan 30,90 -2,34 27,16 Pegasus 68,40 -1,01 -8,31 Peker GMYO 2,00 2,56 -23,37 Penguen Gıda 3,93 -2,48 -22,18 Pera GMYO 1,61 -3,01 -8,09 Pergamon Dış Ticaret 24,50 2,08 33,67 Petkim 6,41 4,23 28,71 Petrokent Turizm 2.349,90 -0,93 159,26 Pınar Et ve Un 24,12 -1,39 3,61 Pınar Su 8,11 -2,17 9,15 Pınar Süt 21,22 -2,57 -8,06 Plastikkart 13,98 -2,78 -3,25 Polisan Holding 3,04 -2,56 -20,93 Politeknik Metal 315,00 -1,32 -22,36 Prizma Press Matbaacılık 5,11 0,00 -6,75 QNB Finans Fin. Kir. 103,80 3,80 -17,16 QNB Finansbank 48,92 2,09 -30,46 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,48 9,97 Ral Yatırım Holding 3,70 -0,27 -16,67 Ray Sigorta 12,70 -1,55 -17,80 Reysaş GMYO 4,53 -1,74 -16,88 Reysaş Lojistik 6,33 -4,09 -31,49 Rhea Girişim 2,39 -3,63 -35,75 Rodrigo Tekstil 19,48 -0,10 42,09 Royal Halı 3,42 -1,16 -0,58 RTA Laboratuvarları 26,06 -1,73 -13,94 Sabancı Holding 8,29 -2,01 -24,81 Safkar Ege Soğutmacılık 9,15 -3,68 -15,90 Sanel Mühendislik 4,38 -0,45 28,07 Sanifoam Sünger 17,02 -2,18 25,15 Sanko Pazarlama 12,88 1,10 37,17 Saray Matbaacılık 5,80 -9,94 -33,87 Sarkuysan 16,00 6,52 81,00 Sasa Polyester 45,32 -2,62 124,13 Say Yenilenebilir Enerji 29,10 4,98 241,95 Sekuro Plastik 22,20 -2,03 59,03 Selçuk Ecza Deposu 10,40 1,76 -23,81 Selçuk Gıda 3,89 -3,47 -21,89 Senkron Güvenlik 38,50 1,32 46,61 Serve Film Prodüksiyon 15,80 -6,51 -1,25 Servet GMYO 98,50 3,41 25,64 Seyitler Kimya 27,86 -1,49 11,04 Silverline Endüstri 5,79 -2,20 -32,67 Sinpaş GMYO 4,14 -0,48 -0,96 Smartiks Yazılım 6,56 0,46 -25,96 Sodaş Sodyum Sanayii 33,82 4,71 28,42 Söktaş 4,37 -3,10 -14,15 Sönmez Filament 36,10 9,99 -48,58 Sönmez Pamuklu 15,45 -1,97 -35,63 Sumaş Suni Tahta 78,25 -3,63 52,68 Şeker Fin. Kir. 8,20 -2,03 28,12 Şekerbank 1,14 0,00 -24,50 Şişe Cam 7,39 0,54 1,09 Şok Marketler Ticaret 13,00 -0,31 3,01 T. Halk Bankası 4,42 0,23 -20,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,92 0,67 -22,99 T.S.K.B. 1,34 0,75 -23,27 T.Tuborg 17,90 -0,89 -0,94 Taç Tarım Ürünleri 24,50 -2,00 132,67 Tat Gıda 9,80 -1,80 -15,24 TAV Havalimanları 20,06 1,42 -5,82 Taze Kuru Gıda 298,30 -9,99 37,91 Tek-Art Turizm 1,61 -0,62 -20,30 Tekfen Holding 15,46 0,72 -5,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,06 -0,50 -5,63 Temapol Polimer Plastik 15,74 0,38 36,87 TGS Dış Ticaret 14,45 -1,43 13,69 Tofaş Oto. Fab. 30,46 -1,87 -1,46 Torunlar GMYO 3,85 10,00 -1,28 Trabzon Liman 29,14 -3,12 -9,28 Trabzonspor Sportif 1,98 1,02 -18,85 Trend GMYO 6,62 -1,78 -47,33 TSKB GMYO 4,92 -5,57 -14,43 Tuğçelik 7,30 -1,88 -9,65 Tukaş 7,83 -0,89 -19,20 Turcas Petrol 4,15 -2,81 -14,43 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 17,38 -9,99 Turkcell 15,05 0,94 -6,52 Tümosan Motor ve Traktör 21,26 -4,41 51,10 Tüpraş 89,50 0,51 -17,13 Türk Hava Yolları 11,90 -0,25 -7,82 Türk İlaç Serum 40,00 -5,88 Türk Prysmian Kablo 10,39 -2,72 -14,13 Türk Telekom 6,52 -1,36 -21,59 Türk Traktör 207,70 -2,49 21,91 Türker Proje Gayrimenkul 138,30 -3,42 22,50 Türkiye Sigorta 5,74 -0,86 -7,09 Ufuk Yatırım 17,70 -1,67 32,09 Ulaşlar Turizm Yat. 4,60 -5,35 8,49 Ulusoy Elektrik 56,95 -0,44 10,91 Ulusoy Un Sanayi 6,92 -1,42 35,99 Umpaş Holding 1,73 -9,90 -33,72 Uşak Seramik 2,29 -2,14 -2,14 Utopya Turizm 18,45 -10,00 -52,45 Uzertaş Boya 41,74 -5,09 -26,25 Ülker Bisküvi 22,14 1,28 -4,32 Vakıf Fin. Kir. 23,60 -3,67 453,99 Vakıf GMYO 2,90 -2,36 -19,89 Vakıf Yat. Ort. 7,33 -2,01 -0,41 Vakıflar Bankası 3,51 0,57 -25,48 Vakko Tekstil 14,33 1,70 119,79 Vanet Gıda 6,78 -1,02 -12,29 Verusa Holding 57,45 -2,21 27,38 Verusaturk Girisim 24,88 -2,66 90,21 Vestel 33,46 -3,35 58,88 Vestel Beyaz Eşya 55,35 -2,72 35,40 Viking Kağıt 6,65 -2,06 -26,11 Yapı Kredi Koray GMYO 6,82 -1,45 53,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,21 2,79 -26,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 103,50 -6,84 42,96 Yataş 17,00 -1,62 17,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,46 -1,98 -21,36 Yeni Gimat GMYO 12,76 0,08 10,07 Yeşil GMYO 1,19 -2,46 -13,77 Yeşil Yapı 1,59 -4,22 -13,59 Yeşil Yatırım Holding 95,05 -3,01 -0,31 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.251,20 1,74 -8,65 Yonga Mobilya 25,84 -0,54 -13,26 Yükselen Çelik 5,29 4,34 1,11 Yünsa 13,23 -2,29 -4,76 Zorlu Enerji 2,14 -0,47 -22,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara