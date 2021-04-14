Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.297,80
|2,07
|-2,97
|İş Bankası (C)
|5,02
|3,72
|-26,10
|İş Bankası (Kur.)
|328.050,00
|-10,00
|-13,67
|İş Fin.Kir.
|3,16
|5,33
|-18,13
|İş Girişim
|17,59
|-1,24
|-7,18
|İş GMYO
|1,96
|9,50
|-22,83
|İş Y. Men. Değ.
|15,59
|3,31
|-6,07
|İş Yat. Ort.
|2,98
|9,96
|-11,39
|İşbir Holding
|7.849,80
|1,29
|186,49
|Işık Plastik
|36,68
|1,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,11
|9,90
|-2,63
|İttifak Holding
|2,60
|9,70
|16,59
|İz Hayvancılık Tarım
|17,31
|3,10
|-3,83
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|6,17
|-22,04
|İzmir Fırça
|8,11
|-2,52
|45,86
|Jantsa Jant Sanayi
|785,10
|-0,18
|138,26
|Kafein Yazılım
|27,50
|2,00
|28,62
|Kaplamin
|26,36
|5,19
|-22,01
|Kardemir (A)
|6,23
|1,80
|4,71
|Kardemir (B)
|6,29
|1,45
|19,35
|Kardemir (D)
|7,40
|0,41
|28,03
|Karel Elektronik
|27,36
|2,93
|18,65
|Karsan Otomotiv
|3,76
|0,53
|15,69
|Karsu Tekstil
|16,25
|-2,64
|90,06
|Kartonsan
|63,75
|6,87
|-32,66
|Katmerciler Ekipman
|3,98
|9,04
|29,22
|Kent Gıda
|341,50
|-5,61
|-3,97
|Kerevitaş Gıda
|5,70
|-1,21
|-13,37
|Kervan Gıda
|17,85
|0,79
|35,02
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|3,17
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,04
|5,70
|-18,73
|Klimasan Klima
|23,46
|2,18
|38,24
|Koç Holding
|18,61
|3,82
|-9,01
|Konfrut Gıda
|18,50
|-0,48
|9,47
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,10
|1,28
|200,25
|Konya Çimento
|1.014,00
|4,51
|-10,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,46
|6,25
|50,87
|Koza Altın
|117,40
|4,26
|21,41
|Koza Madencilik
|14,61
|3,47
|-5,68
|Körfez GMYO
|5,64
|3,11
|-2,76
|Kristal Kola
|2,61
|1,16
|-33,42
|Kron Telekomünikasyon
|60,15
|-5,05
|63,27
|Kuştur Kuşadası Turizm
|261,50
|9,97
|66,24
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,25
|-5,06
|-2,17
|Kütahya Porselen
|56,70
|1,52
|12,39
|Lider Faktoring
|3,11
|7,24
|-8,80
|Link Bilgisayar
|40,38
|6,26
|26,68
|Logo Yazılım
|162,10
|0,87
|29,16
|Lokman Hekim Sağlık
|16,67
|4,71
|55,04
|Lüks Kadife
|72,35
|9,79
|150,35
|Makina Takım
|3,68
|6,05
|7,92
|Marka Yatırım Holding
|5,28
|0,00
|-17,88
|Marmaris Altınyunus
|202,20
|4,88
|82,00
|Marshall
|269,00
|-2,18
|-12,29
|Martı GMYO
|2,08
|3,48
|-24,36
|Martı Otel
|2,02
|9,78
|-5,16
|Matriks Bilgi Dağıtım
|54,50
|9,97
|Mavi Giyim
|43,26
|2,08
|-17,13
|Mazhar Zorlu Holding
|34,94
|5,94
|10,99
|Mega Polietilen
|7,20
|3,45
|-6,01
|Menderes Tekstil
|2,73
|5,00
|-11,65
|Merit Turizm
|205,00
|4,01
|144,92
|Merko Gıda
|7,21
|0,56
|-16,55
|Metemtur Otelcilik
|25,00
|2,63
|13,12
|Metro Holding
|2,01
|2,55
|-3,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,35
|3,52
|-18,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,00
|1,01
|-14,16
|Migros Ticaret
|37,82
|0,11
|-11,64
|Milpa
|4,72
|3,74
|2,61
|Mistral GMYO
|4,91
|0,00
|4,25
|MLP Sağlık
|22,04
|3,96
|10,92
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,00
|-2,91
|8,70
|Mondi Tire Kutsan
|6,09
|3,22
|-19,87
|Naturel Enerji
|41,00
|2,65
|15,04
|Naturelgaz
|13,77
|0,58
|Net Holding
|5,10
|2,62
|48,69
|Netaş Telekom.
|26,10
|3,08
|-7,05
|Niğbaş Niğde Beton
|16,18
|0,06
|-68,88
|Nuh Çimento
|56,05
|1,82
|16,70
|Nurol GMYO
|15,50
|3,68
|112,62
|Odaş Elektrik
|3,65
|4,29
|-6,41
|Olmuksan-IP
|7,43
|0,41
|-37,30
|Orge Enerji Elektrik
|12,01
|1,61
|62,74
|Orma Orman Mahsulleri
|33,52
|-9,99
|127,72
|Osmanlı Menkul
|32,42
|1,57
|4,78
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,66
|1,53
|-3,41
|Otokar
|354,00
|-0,95
|16,34
|Oyak Çimento
|7,27
|3,56
|-17,20
|Oyak Yat. Ort.
|8,12
|1,50
|16,83
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,05
|1,50
|-14,01
|Özak GMYO
|4,95
|5,32
|-2,94
|Özbal Çelik Boru
|7,65
|0,92
|16,79
|Özderici GMYO
|1,84
|3,95
|-17,12
|Özerden Plastik
|8,23
|9,88
|-8,56
|Pamukova Elektrik
|34,90
|-2,89
|63,70
|Panora GMYO
|7,24
|4,47
|18,54
|Papilon Savunma
|18,66
|2,75
|-18,01
|Park Elek.Madencilik
|5,42
|2,46
|0,93
|Parsan
|31,64
|3,87
|30,21
|Pegasus
|69,10
|0,14
|-7,37
|Peker GMYO
|1,95
|1,56
|-25,29
|Penguen Gıda
|4,03
|-2,89
|-20,20
|Pera GMYO
|1,66
|3,11
|-5,24
|Pergamon Dış Ticaret
|24,00
|0,67
|30,94
|Petkim
|6,15
|0,49
|23,49
|Petrokent Turizm
|2.372,00
|1,85
|161,69
|Pınar Et ve Un
|24,46
|-2,94
|5,07
|Pınar Su
|8,29
|-0,36
|11,57
|Pınar Süt
|21,78
|-1,27
|-5,63
|Plastikkart
|14,38
|4,58
|-0,48
|Polisan Holding
|3,12
|5,41
|-18,85
|Politeknik Metal
|319,20
|0,22
|-21,33
|Prizma Press Matbaacılık
|5,11
|0,20
|-6,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,00
|0,10
|-20,19
|QNB Finansbank
|47,92
|0,00
|-31,88
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,08
|9,95
|Ral Yatırım Holding
|3,71
|1,92
|-16,44
|Ray Sigorta
|12,90
|6,52
|-16,50
|Reysaş GMYO
|4,61
|4,06
|-15,41
|Reysaş Lojistik
|6,60
|4,60
|-28,57
|Rhea Girişim
|2,48
|2,90
|-33,33
|Rodrigo Tekstil
|19,50
|-1,37
|42,23
|Royal Halı
|3,46
|-1,14
|0,58
|RTA Laboratuvarları
|26,52
|-9,55
|-12,42
|Sabancı Holding
|8,46
|2,30
|-23,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,50
|4,86
|-12,68
|Sanel Mühendislik
|4,40
|6,54
|28,65
|Sanifoam Sünger
|17,40
|-3,39
|27,94
|Sanko Pazarlama
|12,74
|2,99
|35,68
|Saray Matbaacılık
|6,44
|-9,93
|-26,57
|Sarkuysan
|15,02
|2,04
|69,91
|Sasa Polyester
|46,54
|9,97
|130,17
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,72
|-9,94
|225,73
|Sekuro Plastik
|22,66
|-0,61
|62,32
|Selçuk Ecza Deposu
|10,22
|2,20
|-25,13
|Selçuk Gıda
|4,03
|-1,71
|-19,08
|Senkron Güvenlik
|38,00
|2,70
|44,71
|Serve Film Prodüksiyon
|16,90
|-0,59
|5,62
|Servet GMYO
|95,25
|3,98
|21,49
|Seyitler Kimya
|28,28
|1,00
|12,71
|Silverline Endüstri
|5,92
|6,09
|-31,16
|Sinpaş GMYO
|4,16
|-0,72
|-0,48
|Smartiks Yazılım
|6,53
|0,77
|-26,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,30
|0,06
|22,65
|Söktaş
|4,51
|2,27
|-11,39
|Sönmez Filament
|32,82
|-9,98
|-53,25
|Sönmez Pamuklu
|15,76
|-1,50
|-34,33
|Sumaş Suni Tahta
|81,20
|5,59
|58,44
|Şeker Fin. Kir.
|8,37
|2,07
|30,78
|Şekerbank
|1,14
|3,64
|-24,50
|Şişe Cam
|7,35
|2,37
|0,55
|Şok Marketler Ticaret
|13,04
|-1,88
|3,33
|T. Halk Bankası
|4,41
|1,15
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,76
|2,59
|-23,50
|T.S.K.B.
|1,33
|3,10
|-23,85
|T.Tuborg
|18,06
|2,91
|-0,06
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|4,17
|137,42
|Tat Gıda
|9,98
|-0,89
|-13,68
|TAV Havalimanları
|19,78
|0,76
|-7,14
|Taze Kuru Gıda
|331,40
|-9,99
|53,21
|Tek-Art Turizm
|1,62
|3,85
|-19,80
|Tekfen Holding
|15,35
|2,20
|-6,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,12
|2,36
|-5,16
|Temapol Polimer Plastik
|15,68
|9,96
|36,35
|TGS Dış Ticaret
|14,66
|3,97
|15,34
|Tofaş Oto. Fab.
|31,04
|1,11
|0,42
|Torunlar GMYO
|3,50
|9,72
|-10,26
|Trabzon Liman
|30,08
|2,73
|-6,35
|Trabzonspor Sportif
|1,96
|-0,51
|-19,67
|Trend GMYO
|6,74
|0,00
|-46,38
|TSKB GMYO
|5,21
|9,92
|-9,39
|Tuğçelik
|7,44
|3,05
|-7,92
|Tukaş
|7,90
|-0,75
|-18,47
|Turcas Petrol
|4,27
|4,40
|-11,96
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|19,31
|9,97
|Turkcell
|14,91
|1,43
|-7,39
|Tümosan Motor ve Traktör
|22,24
|4,81
|58,07
|Tüpraş
|89,05
|3,07
|-17,55
|Türk Hava Yolları
|11,93
|0,00
|-7,59
|Türk İlaç Serum
|42,50
|-8,60
|Türk Prysmian Kablo
|10,68
|3,89
|-11,74
|Türk Telekom
|6,61
|2,48
|-20,51
|Türk Traktör
|213,00
|3,65
|25,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|143,20
|-3,63
|26,84
|Türkiye Sigorta
|5,79
|1,76
|-6,28
|Ufuk Yatırım
|18,00
|3,15
|34,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,86
|9,95
|14,62
|Ulusoy Elektrik
|57,20
|3,34
|11,39
|Ulusoy Un Sanayi
|7,02
|-2,77
|37,96
|Umpaş Holding
|1,92
|3,23
|-26,44
|Uşak Seramik
|2,34
|3,08
|0,00
|Utopya Turizm
|20,50
|9,80
|-47,16
|Uzertaş Boya
|43,98
|2,28
|-22,30
|Ülker Bisküvi
|21,86
|-0,27
|-5,53
|Vakıf Fin. Kir.
|24,50
|5,60
|475,12
|Vakıf GMYO
|2,97
|4,95
|-17,96
|Vakıf Yat. Ort.
|7,48
|2,05
|1,63
|Vakıflar Bankası
|3,49
|1,75
|-25,90
|Vakko Tekstil
|14,09
|9,99
|116,10
|Vanet Gıda
|6,85
|-3,25
|-11,38
|Verusa Holding
|58,75
|1,47
|30,27
|Verusaturk Girisim
|25,56
|4,16
|95,41
|Vestel
|34,62
|2,18
|64,39
|Vestel Beyaz Eşya
|56,90
|0,18
|39,19
|Viking Kağıt
|6,79
|1,34
|-24,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,92
|1,91
|55,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|3,37
|-28,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|111,10
|-7,95
|53,45
|Yataş
|17,28
|2,55
|19,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,53
|3,22
|-19,77
|Yeni Gimat GMYO
|12,75
|3,83
|9,99
|Yeşil GMYO
|1,22
|3,39
|-11,59
|Yeşil Yapı
|1,66
|4,40
|-9,78
|Yeşil Yatırım Holding
|98,00
|2,35
|2,78
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.007,10
|0,00
|-10,21
|Yonga Mobilya
|25,98
|3,10
|-12,79
|Yükselen Çelik
|5,07
|5,41
|-3,09
|Yünsa
|13,54
|1,04
|-2,53
|Zorlu Enerji
|2,15
|5,39
|-22,38
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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