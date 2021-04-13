Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.499,90 1,32 -4,94 İş Bankası (C) 4,84 1,04 -28,75 İş Bankası (Kur.) 364.500,00 -10,00 -4,08 İş Fin.Kir. 3,00 -2,28 -22,28 İş Girişim 17,81 -2,09 -6,02 İş GMYO 1,79 -2,19 -29,53 İş Y. Men. Değ. 15,09 -0,40 -9,08 İş Yat. Ort. 2,71 -3,56 -19,42 İşbir Holding 7.749,80 2,51 182,84 Işık Plastik 36,18 -2,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 -3,81 -11,40 İttifak Holding 2,37 -5,20 6,28 İz Hayvancılık Tarım 16,79 -4,38 -6,72 İzmir Demir Çelik 2,43 -3,95 -26,58 İzmir Fırça 8,32 -9,96 49,64 Jantsa Jant Sanayi 786,50 5,41 138,69 Kafein Yazılım 26,96 -4,67 26,10 Kaplamin 25,06 -2,57 -25,86 Kardemir (A) 6,12 -1,61 2,86 Kardemir (B) 6,20 -0,64 17,65 Kardemir (D) 7,37 0,41 27,51 Karel Elektronik 26,58 -0,82 15,26 Karsan Otomotiv 3,74 1,63 15,08 Karsu Tekstil 16,69 -9,98 95,20 Kartonsan 59,65 -1,65 -36,99 Katmerciler Ekipman 3,65 -2,41 18,51 Kent Gıda 361,80 -2,98 1,74 Kerevitaş Gıda 5,77 -8,56 -12,31 Kervan Gıda 17,71 -3,28 33,96 Kervansaray Yat. Holding 0,63 -7,35 -50,00 Kiler GMYO 1,93 -3,02 -23,11 Klimasan Klima 22,96 -6,97 35,30 Koç Holding 18,51 -0,27 -12,36 Konfrut Gıda 18,59 -5,20 10,00 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,20 -3,70 196,45 Konya Çimento 970,20 -2,27 -14,14 Kordsa Teknik Tekstil 22,08 -1,69 41,99 Koza Altın 112,60 0,63 16,44 Koza Madencilik 14,12 0,71 -8,84 Körfez GMYO 5,47 -4,54 -5,69 Kristal Kola 2,58 -4,09 -34,18 Kron Telekomünikasyon 63,35 -6,70 71,96 Kuştur Kuşadası Turizm 237,80 -4,42 51,18 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,37 9,72 3,04 Kütahya Porselen 55,85 3,91 10,70 Lider Faktoring 2,90 -3,33 -14,96 Link Bilgisayar 38,00 -0,78 19,22 Logo Yazılım 160,70 -0,80 28,05 Lokman Hekim Sağlık 15,92 -1,79 48,06 Lüks Kadife 65,90 -5,86 128,03 Makina Takım 3,47 -3,61 1,76 Marka Yatırım Holding 5,28 4,76 -17,88 Marmaris Altınyunus 192,80 -3,65 73,54 Marshall 275,00 2,61 -10,34 Martı GMYO 2,01 -9,87 -26,91 Martı Otel 1,84 -5,15 -13,62 Matriks Bilgi Dağıtım 49,56 9,99 Mavi Giyim 42,38 1,58 -18,81 Mazhar Zorlu Holding 32,98 -2,08 4,76 Mega Polietilen 6,96 -2,66 -9,14 Menderes Tekstil 2,60 -2,99 -15,86 Merit Turizm 197,10 -10,00 135,48 Merko Gıda 7,17 -3,89 -17,01 Metemtur Otelcilik 24,36 -2,95 10,23 Metro Holding 1,96 -2,97 -5,77 Metro Petrol ve Tesisleri 2,27 -1,30 -21,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,98 0,00 -15,02 Migros Ticaret 37,78 -3,13 -11,73 Milpa 4,55 1,56 -1,09 Mistral GMYO 4,91 -1,41 4,25 MLP Sağlık 21,20 0,28 6,69 MMC San. ve Tic. Yat. 5,15 2,39 11,96 Mondi Tire Kutsan 5,90 -3,12 -22,37 Naturel Enerji 39,94 -1,72 12,07 Naturelgaz 13,69 -8,00 Net Holding 4,97 -1,19 44,90 Netaş Telekom. 25,32 -1,40 -9,83 Niğbaş Niğde Beton 16,17 -4,88 -68,90 Nuh Çimento 55,05 -0,99 14,62 Nurol GMYO 14,95 -2,80 105,08 Odaş Elektrik 3,50 -1,41 -10,26 Olmuksan-IP 7,40 -2,76 -37,55 Orge Enerji Elektrik 11,82 2,96 60,16 Orma Orman Mahsulleri 37,24 9,92 152,99 Osmanlı Menkul 31,92 -5,84 3,17 Ostim Endüstriyel Yat 2,62 1,95 -4,86 Otokar 357,40 4,02 17,46 Oyak Çimento 7,02 1,15 -20,05 Oyak Yat. Ort. 8,00 -1,60 15,11 Oylum Sınai Yatırımlar 3,99 -5,45 -15,29 Özak GMYO 4,70 -2,29 -7,84 Özbal Çelik Boru 7,58 -5,60 15,73 Özderici GMYO 1,77 -2,75 -20,27 Özerden Plastik 7,49 -4,95 -16,78 Pamukova Elektrik 35,94 1,18 68,57 Panora GMYO 6,93 -1,42 13,46 Papilon Savunma 18,16 -3,09 -20,21 Park Elek.Madencilik 5,29 -3,82 -1,49 Parsan 30,46 -2,25 25,35 Pegasus 69,00 0,88 -7,51 Peker GMYO 1,92 1,05 -26,44 Penguen Gıda 4,15 -7,98 -17,82 Pera GMYO 1,61 -1,23 -8,09 Pergamon Dış Ticaret 23,84 -2,05 30,07 Petkim 6,12 1,66 22,89 Petrokent Turizm 2.328,90 -0,90 156,94 Pınar Et ve Un 25,20 -7,08 8,25 Pınar Su 8,32 -3,37 11,98 Pınar Süt 22,06 -5,08 -4,42 Plastikkart 13,75 1,40 -4,84 Polisan Holding 2,96 -2,31 -23,01 Politeknik Metal 318,50 -0,72 -21,50 Prizma Press Matbaacılık 5,10 -3,95 -6,93 QNB Finans Fin. Kir. 99,90 -3,85 -20,27 QNB Finansbank 47,92 -0,79 -31,88 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 21,90 9,99 Ral Yatırım Holding 3,64 -2,67 -18,02 Ray Sigorta 12,11 -2,50 -21,62 Reysaş GMYO 4,43 -0,89 -18,72 Reysaş Lojistik 6,31 -4,54 -31,71 Rhea Girişim 2,41 -5,12 -35,22 Rodrigo Tekstil 19,77 0,61 44,20 Royal Halı 3,50 -1,41 1,74 RTA Laboratuvarları 29,32 -9,78 -3,17 Sabancı Holding 8,27 -0,12 -24,99 Safkar Ege Soğutmacılık 9,06 -4,73 -16,73 Sanel Mühendislik 4,13 -5,71 20,76 Sanifoam Sünger 18,01 1,29 32,43 Sanko Pazarlama 12,37 -2,29 31,74 Saray Matbaacılık 7,15 0,14 -18,47 Sarkuysan 14,72 -5,76 66,52 Sasa Polyester 42,32 -0,66 109,30 Say Yenilenebilir Enerji 30,78 -10,00 261,69 Sekuro Plastik 22,80 -5,08 63,32 Selçuk Ecza Deposu 10,00 -2,34 -26,74 Selçuk Gıda 4,10 -4,65 -17,67 Senkron Güvenlik 37,00 0,27 40,90 Serve Film Prodüksiyon 17,00 3,03 6,25 Servet GMYO 91,60 2,23 16,84 Seyitler Kimya 28,00 0,00 11,59 Silverline Endüstri 5,58 -3,63 -35,12 Sinpaş GMYO 4,19 0,00 0,24 Smartiks Yazılım 6,48 -4,71 -26,86 Sodaş Sodyum Sanayii 32,28 -5,00 22,57 Söktaş 4,41 -3,71 -13,36 Sönmez Filament 36,46 -9,98 -48,06 Sönmez Pamuklu 16,00 -9,35 -33,33 Sumaş Suni Tahta 76,90 -1,41 50,05 Şeker Fin. Kir. 8,20 -5,53 28,12 Şekerbank 1,10 -1,79 -27,15 Şişe Cam 7,18 -0,97 -1,78 Şok Marketler Ticaret 13,29 -2,35 5,31 T. Halk Bankası 4,36 -2,24 -21,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,16 -3,90 -25,43 T.S.K.B. 1,29 -3,73 -26,14 T.Tuborg 17,55 -1,13 -2,88 Taç Tarım Ürünleri 24,00 -3,77 127,92 Tat Gıda 10,07 -8,37 -12,90 TAV Havalimanları 19,63 -0,36 -7,84 Taze Kuru Gıda 368,20 9,98 70,23 Tek-Art Turizm 1,56 -2,50 -22,77 Tekfen Holding 15,02 -0,07 -8,41 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,84 0,85 -7,36 Temapol Polimer Plastik 14,26 -5,56 24,00 TGS Dış Ticaret 14,10 -4,34 10,94 Tofaş Oto. Fab. 30,70 -1,60 -0,68 Torunlar GMYO 3,19 -3,63 -18,21 Trabzon Liman 29,28 -0,07 -8,84 Trabzonspor Sportif 1,97 -1,01 -19,26 Trend GMYO 6,74 -1,61 -46,38 TSKB GMYO 4,74 -2,87 -17,57 Tuğçelik 7,22 -0,82 -10,64 Tukaş 7,96 -3,86 -17,85 Turcas Petrol 4,09 -1,92 -15,67 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 17,56 9,96 Turkcell 14,70 -0,47 -8,70 Tümosan Motor ve Traktör 21,22 1,53 50,82 Tüpraş 86,40 -0,69 -20,00 Türk Hava Yolları 11,93 -0,33 -7,59 Türk İlaç Serum 46,50 -1,98 Türk Prysmian Kablo 10,28 -3,29 -15,04 Türk Telekom 6,45 0,62 -22,43 Türk Traktör 205,50 3,27 20,62 Türker Proje Gayrimenkul 148,60 -3,32 31,62 Türkiye Sigorta 5,69 -3,40 -7,90 Ufuk Yatırım 17,45 -5,68 30,22 Ulaşlar Turizm Yat. 4,42 -5,35 4,25 Ulusoy Elektrik 55,35 -1,16 7,79 Ulusoy Un Sanayi 7,22 -9,18 41,89 Umpaş Holding 1,86 -9,71 -28,74 Uşak Seramik 2,27 4,61 -2,99 Utopya Turizm 18,67 -9,98 -51,88 Uzertaş Boya 43,00 -1,96 -24,03 Ülker Bisküvi 21,92 3,20 -5,27 Vakıf Fin. Kir. 23,20 -3,17 444,60 Vakıf GMYO 2,83 -2,75 -21,82 Vakıf Yat. Ort. 7,33 -3,81 -0,41 Vakıflar Bankası 3,43 -0,29 -27,18 Vakko Tekstil 12,81 2,32 96,47 Vanet Gıda 7,08 -7,69 -8,41 Verusa Holding 57,90 -2,69 28,38 Verusaturk Girisim 24,54 -1,13 87,61 Vestel 33,88 -4,56 60,87 Vestel Beyaz Eşya 56,80 0,00 38,94 Viking Kağıt 6,70 -1,90 -25,56 Yapı Kredi Koray GMYO 6,79 -7,11 52,58 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 0,48 -30,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 120,70 9,93 66,71 Yataş 16,85 -1,58 16,61 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,42 -3,66 -22,27 Yeni Gimat GMYO 12,28 -0,57 5,93 Yeşil GMYO 1,18 -0,84 -14,49 Yeşil Yapı 1,59 -1,24 -13,59 Yeşil Yatırım Holding 95,75 2,96 0,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.007,00 -3,07 -10,21 Yonga Mobilya 25,20 0,00 -15,41 Yükselen Çelik 4,81 -1,84 -8,06 Yünsa 13,40 2,13 -3,54 Zorlu Enerji 2,04 -1,45 -26,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara