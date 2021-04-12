Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.000,00-4,43-6,17
İş Bankası (C)4,79-1,03-29,48
İş Bankası (Kur.)404.999,900,006,58
İş Fin.Kir.3,07-2,85-20,47
İş Girişim18,19-4,36-4,01
İş GMYO1,83-2,66-27,95
İş Y. Men. Değ.15,15-4,17-8,72
İş Yat. Ort.2,81-4,42-16,45
İşbir Holding7.560,40-1,81175,93
Işık Plastik36,92-7,42

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,05-7,08-7,89
İttifak Holding2,50-7,4112,11
İz Hayvancılık Tarım17,56-4,57-2,44
İzmir Demir Çelik2,53-4,53-23,56
İzmir Fırça9,24-9,9466,19
Jantsa Jant Sanayi746,10-9,99126,43
Kafein Yazılım28,281,7332,27
Kaplamin25,72-3,96-23,91
Kardemir (A)6,225,074,54
Kardemir (B)6,244,1718,41
Kardemir (D)7,340,0026,99
Karel Elektronik26,80-1,8316,22
Karsan Otomotiv3,68-2,6513,23
Karsu Tekstil18,549,70116,84
Kartonsan60,65-4,26-35,94
Katmerciler Ekipman3,74-6,0321,43
Kent Gıda372,9010,004,87
Kerevitaş Gıda6,313,95-4,10
Kervan Gıda18,310,7738,50
Kervansaray Yat. Holding0,68-2,86-46,03
Kiler GMYO1,99-4,33-20,72
Klimasan Klima24,68-2,9945,43
Koç Holding18,56-3,58-12,12
Konfrut Gıda19,610,7716,04
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,90-1,75207,85
Konya Çimento992,70-5,52-12,15
Kordsa Teknik Tekstil22,46-2,6944,44
Koza Altın111,90-3,2015,72
Koza Madencilik14,02-3,84-9,49
Körfez GMYO5,73-4,50-1,21
Kristal Kola2,691,51-31,38
Kron Telekomünikasyon67,900,5984,31
Kuştur Kuşadası Turizm248,80-5,2658,17
Kuyumcukent Gayrimenkul2,16-4,42-6,09
Kütahya Porselen53,752,586,54
Lider Faktoring3,00-3,23-12,02
Link Bilgisayar38,30-4,4920,16
Logo Yazılım162,00-5,1029,08
Lokman Hekim Sağlık16,21-3,3450,76
Lüks Kadife70,00-4,04142,21
Makina Takım3,60-4,005,57
Marka Yatırım Holding5,04-5,79-21,62
Marmaris Altınyunus200,10-5,7980,11
Marshall268,00-4,42-12,62
Martı GMYO2,23-6,69-18,91
Martı Otel1,94-6,73-8,92
Matriks Bilgi Dağıtım45,069,96

Mavi Giyim41,72-4,71-20,08
Mazhar Zorlu Holding33,68-5,456,99
Mega Polietilen7,15-4,16-6,66
Menderes Tekstil2,68-2,90-13,27
Merit Turizm219,00-8,75161,65
Merko Gıda7,462,33-13,66
Metemtur Otelcilik25,100,8013,57
Metro Holding2,02-0,98-2,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,30-5,74-20,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,98-3,88-15,02
Migros Ticaret39,003,50-8,88
Milpa4,48-1,10-2,61
Mistral GMYO4,983,115,73
MLP Sağlık21,140,766,39
MMC San. ve Tic. Yat.5,03-7,719,35
Mondi Tire Kutsan6,09-2,87-19,87
Naturel Enerji40,64-3,6514,03
Naturelgaz14,88-9,98

Net Holding5,034,7946,65
Netaş Telekom.25,68-2,87-8,55
Niğbaş Niğde Beton17,00-5,19-67,31
Nuh Çimento55,60-4,0615,77
Nurol GMYO15,38-3,81110,97
Odaş Elektrik3,550,00-8,97
Olmuksan-IP7,61-3,67-35,78
Orge Enerji Elektrik11,48-4,2555,56
Orma Orman Mahsulleri33,8810,00130,16
Osmanlı Menkul33,900,719,57
Ostim Endüstriyel Yat2,57-3,02-6,67
Otokar343,60-3,3712,92
Oyak Çimento6,94-1,98-20,96
Oyak Yat. Ort.8,13-5,2416,98
Oylum Sınai Yatırımlar4,221,93-10,40
Özak GMYO4,810,00-5,69
Özbal Çelik Boru8,03-7,3822,60
Özderici GMYO1,82-3,70-18,02
Özerden Plastik7,88-3,67-12,44
Pamukova Elektrik35,52-3,2266,60
Panora GMYO7,031,0115,10
Papilon Savunma18,74-4,09-17,66
Park Elek.Madencilik5,50-2,652,42
Parsan31,16-1,5228,23
Pegasus68,40-1,58-8,31
Peker GMYO1,902,15-27,20
Penguen Gıda4,5110,00-10,69
Pera GMYO1,63-4,68-6,95
Pergamon Dış Ticaret24,34-4,9232,80
Petkim6,020,1720,88
Petrokent Turizm2.350,10-6,00159,28
Pınar Et ve Un27,126,3516,49
Pınar Su8,61-2,1615,88
Pınar Süt23,244,680,69
Plastikkart13,56-3,42-6,16
Polisan Holding3,03-3,19-21,19
Politeknik Metal320,80-1,29-20,93
Prizma Press Matbaacılık5,311,34-3,10
QNB Finans Fin. Kir.103,90-5,55-17,08
QNB Finansbank48,30-5,20-31,34
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri19,9110,00

Ral Yatırım Holding3,74-2,60-15,77
Ray Sigorta12,42-4,61-19,61
Reysaş GMYO4,47-3,04-17,98
Reysaş Lojistik6,61-4,48-28,46
Rhea Girişim2,54-9,93-31,72
Rodrigo Tekstil19,65-3,8643,33
Royal Halı3,55-1,663,20
RTA Laboratuvarları32,503,177,33
Sabancı Holding8,28-2,59-24,90
Safkar Ege Soğutmacılık9,51-5,18-12,59
Sanel Mühendislik4,38-3,9528,07
Sanifoam Sünger17,78-3,6330,74
Sanko Pazarlama12,66-0,8634,82
Saray Matbaacılık7,140,56-18,59
Sarkuysan15,62-3,2276,70
Sasa Polyester42,60-3,62110,68
Say Yenilenebilir Enerji34,20-9,95301,88
Sekuro Plastik24,02-9,9772,06
Selçuk Ecza Deposu10,240,20-24,98
Selçuk Gıda4,303,12-13,65
Senkron Güvenlik36,90-10,0040,52
Serve Film Prodüksiyon16,50-4,133,13
Servet GMYO89,60-4,6314,29
Seyitler Kimya28,00-7,8311,59
Silverline Endüstri5,79-5,70-32,67
Sinpaş GMYO4,190,480,24
Smartiks Yazılım6,80-2,58-23,25
Sodaş Sodyum Sanayii33,98-3,5229,03
Söktaş4,580,66-10,02
Sönmez Filament40,50-10,00-42,31
Sönmez Pamuklu17,65-9,86-26,46
Sumaş Suni Tahta78,001,3052,20
Şeker Fin. Kir.8,68-3,4535,62
Şekerbank1,12-1,75-25,83
Şişe Cam7,25-0,55-0,82
Şok Marketler Ticaret13,614,617,84
T. Halk Bankası4,46-1,76-19,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,10-3,60-22,41
T.S.K.B.1,34-0,74-23,27
T.Tuborg17,75-1,39-1,77
Taç Tarım Ürünleri24,943,92136,85
Tat Gıda10,996,70-4,94
TAV Havalimanları19,70-1,79-7,51
Taze Kuru Gıda334,809,9954,79
Tek-Art Turizm1,60-5,33-20,79
Tekfen Holding15,03-0,79-8,35
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,74-3,61-8,14
Temapol Polimer Plastik15,10-8,3231,30
TGS Dış Ticaret14,74-4,9615,97
Tofaş Oto. Fab.31,20-3,410,93
Torunlar GMYO3,313,76-15,13
Trabzon Liman29,30-2,92-8,78
Trabzonspor Sportif1,99-4,33-18,44
Trend GMYO6,85-0,87-45,51
TSKB GMYO4,88-7,40-15,13
Tuğçelik7,28-4,21-9,90
Tukaş8,283,50-14,55
Turcas Petrol4,17-1,65-14,02
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.15,979,99

Turkcell14,77-2,31-8,26
Tümosan Motor ve Traktör20,90-6,4548,54
Tüpraş87,00-1,86-19,44
Türk Hava Yolları11,970,25-7,28
Türk İlaç Serum47,44-9,98

Türk Prysmian Kablo10,63-5,00-12,15
Türk Telekom6,41-3,90-22,91
Türk Traktör199,00-4,1016,80
Türker Proje Gayrimenkul153,704,6336,14
Türkiye Sigorta5,89-0,84-4,66
Ufuk Yatırım18,50-2,2738,06
Ulaşlar Turizm Yat.4,67-8,7910,14
Ulusoy Elektrik56,00-0,979,06
Ulusoy Un Sanayi7,954,1956,23
Umpaş Holding2,064,04-21,07
Uşak Seramik2,17-5,24-7,26
Utopya Turizm20,745,60-46,55
Uzertaş Boya43,86-4,61-22,51
Ülker Bisküvi21,24-1,03-8,21
Vakıf Fin. Kir.23,96-1,80462,44
Vakıf GMYO2,91-3,64-19,61
Vakıf Yat. Ort.7,62-1,933,53
Vakıflar Bankası3,44-0,86-26,96
Vakko Tekstil12,52-6,0192,02
Vanet Gıda7,679,89-0,78
Verusa Holding59,50-4,8031,93
Verusaturk Girisim24,82-1,9089,76
Vestel35,50-2,1568,57
Vestel Beyaz Eşya56,80-2,5738,94
Viking Kağıt6,83-4,34-24,11
Yapı Kredi Koray GMYO7,310,0064,27
Yapı ve Kredi Bank.2,07-1,43-30,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.109,809,9651,66
Yataş17,12-0,7018,48
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,55-5,08-19,32
Yeni Gimat GMYO12,35-1,986,54
Yeşil GMYO1,19-6,30-13,77
Yeşil Yapı1,61-7,47-12,50
Yeşil Yatırım Holding93,00-7,92-2,46
Yibitaş İnşaat Malzeme14.450,00-5,25-7,37
Yonga Mobilya25,20-3,08-15,41
Yükselen Çelik4,90-0,81-6,34
Yünsa13,12-4,93-5,55
Zorlu Enerji2,07-3,27-25,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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