Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.000,00 -4,43 -6,17 İş Bankası (C) 4,79 -1,03 -29,48 İş Bankası (Kur.) 404.999,90 0,00 6,58 İş Fin.Kir. 3,07 -2,85 -20,47 İş Girişim 18,19 -4,36 -4,01 İş GMYO 1,83 -2,66 -27,95 İş Y. Men. Değ. 15,15 -4,17 -8,72 İş Yat. Ort. 2,81 -4,42 -16,45 İşbir Holding 7.560,40 -1,81 175,93 Işık Plastik 36,92 -7,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 -7,08 -7,89 İttifak Holding 2,50 -7,41 12,11 İz Hayvancılık Tarım 17,56 -4,57 -2,44 İzmir Demir Çelik 2,53 -4,53 -23,56 İzmir Fırça 9,24 -9,94 66,19 Jantsa Jant Sanayi 746,10 -9,99 126,43 Kafein Yazılım 28,28 1,73 32,27 Kaplamin 25,72 -3,96 -23,91 Kardemir (A) 6,22 5,07 4,54 Kardemir (B) 6,24 4,17 18,41 Kardemir (D) 7,34 0,00 26,99 Karel Elektronik 26,80 -1,83 16,22 Karsan Otomotiv 3,68 -2,65 13,23 Karsu Tekstil 18,54 9,70 116,84 Kartonsan 60,65 -4,26 -35,94 Katmerciler Ekipman 3,74 -6,03 21,43 Kent Gıda 372,90 10,00 4,87 Kerevitaş Gıda 6,31 3,95 -4,10 Kervan Gıda 18,31 0,77 38,50 Kervansaray Yat. Holding 0,68 -2,86 -46,03 Kiler GMYO 1,99 -4,33 -20,72 Klimasan Klima 24,68 -2,99 45,43 Koç Holding 18,56 -3,58 -12,12 Konfrut Gıda 19,61 0,77 16,04 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,90 -1,75 207,85 Konya Çimento 992,70 -5,52 -12,15 Kordsa Teknik Tekstil 22,46 -2,69 44,44 Koza Altın 111,90 -3,20 15,72 Koza Madencilik 14,02 -3,84 -9,49 Körfez GMYO 5,73 -4,50 -1,21 Kristal Kola 2,69 1,51 -31,38 Kron Telekomünikasyon 67,90 0,59 84,31 Kuştur Kuşadası Turizm 248,80 -5,26 58,17 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,16 -4,42 -6,09 Kütahya Porselen 53,75 2,58 6,54 Lider Faktoring 3,00 -3,23 -12,02 Link Bilgisayar 38,30 -4,49 20,16 Logo Yazılım 162,00 -5,10 29,08 Lokman Hekim Sağlık 16,21 -3,34 50,76 Lüks Kadife 70,00 -4,04 142,21 Makina Takım 3,60 -4,00 5,57 Marka Yatırım Holding 5,04 -5,79 -21,62 Marmaris Altınyunus 200,10 -5,79 80,11 Marshall 268,00 -4,42 -12,62 Martı GMYO 2,23 -6,69 -18,91 Martı Otel 1,94 -6,73 -8,92 Matriks Bilgi Dağıtım 45,06 9,96 Mavi Giyim 41,72 -4,71 -20,08 Mazhar Zorlu Holding 33,68 -5,45 6,99 Mega Polietilen 7,15 -4,16 -6,66 Menderes Tekstil 2,68 -2,90 -13,27 Merit Turizm 219,00 -8,75 161,65 Merko Gıda 7,46 2,33 -13,66 Metemtur Otelcilik 25,10 0,80 13,57 Metro Holding 2,02 -0,98 -2,88 Metro Petrol ve Tesisleri 2,30 -5,74 -20,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,98 -3,88 -15,02 Migros Ticaret 39,00 3,50 -8,88 Milpa 4,48 -1,10 -2,61 Mistral GMYO 4,98 3,11 5,73 MLP Sağlık 21,14 0,76 6,39 MMC San. ve Tic. Yat. 5,03 -7,71 9,35 Mondi Tire Kutsan 6,09 -2,87 -19,87 Naturel Enerji 40,64 -3,65 14,03 Naturelgaz 14,88 -9,98 Net Holding 5,03 4,79 46,65 Netaş Telekom. 25,68 -2,87 -8,55 Niğbaş Niğde Beton 17,00 -5,19 -67,31 Nuh Çimento 55,60 -4,06 15,77 Nurol GMYO 15,38 -3,81 110,97 Odaş Elektrik 3,55 0,00 -8,97 Olmuksan-IP 7,61 -3,67 -35,78 Orge Enerji Elektrik 11,48 -4,25 55,56 Orma Orman Mahsulleri 33,88 10,00 130,16 Osmanlı Menkul 33,90 0,71 9,57 Ostim Endüstriyel Yat 2,57 -3,02 -6,67 Otokar 343,60 -3,37 12,92 Oyak Çimento 6,94 -1,98 -20,96 Oyak Yat. Ort. 8,13 -5,24 16,98 Oylum Sınai Yatırımlar 4,22 1,93 -10,40 Özak GMYO 4,81 0,00 -5,69 Özbal Çelik Boru 8,03 -7,38 22,60 Özderici GMYO 1,82 -3,70 -18,02 Özerden Plastik 7,88 -3,67 -12,44 Pamukova Elektrik 35,52 -3,22 66,60 Panora GMYO 7,03 1,01 15,10 Papilon Savunma 18,74 -4,09 -17,66 Park Elek.Madencilik 5,50 -2,65 2,42 Parsan 31,16 -1,52 28,23 Pegasus 68,40 -1,58 -8,31 Peker GMYO 1,90 2,15 -27,20 Penguen Gıda 4,51 10,00 -10,69 Pera GMYO 1,63 -4,68 -6,95 Pergamon Dış Ticaret 24,34 -4,92 32,80 Petkim 6,02 0,17 20,88 Petrokent Turizm 2.350,10 -6,00 159,28 Pınar Et ve Un 27,12 6,35 16,49 Pınar Su 8,61 -2,16 15,88 Pınar Süt 23,24 4,68 0,69 Plastikkart 13,56 -3,42 -6,16 Polisan Holding 3,03 -3,19 -21,19 Politeknik Metal 320,80 -1,29 -20,93 Prizma Press Matbaacılık 5,31 1,34 -3,10 QNB Finans Fin. Kir. 103,90 -5,55 -17,08 QNB Finansbank 48,30 -5,20 -31,34 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 19,91 10,00 Ral Yatırım Holding 3,74 -2,60 -15,77 Ray Sigorta 12,42 -4,61 -19,61 Reysaş GMYO 4,47 -3,04 -17,98 Reysaş Lojistik 6,61 -4,48 -28,46 Rhea Girişim 2,54 -9,93 -31,72 Rodrigo Tekstil 19,65 -3,86 43,33 Royal Halı 3,55 -1,66 3,20 RTA Laboratuvarları 32,50 3,17 7,33 Sabancı Holding 8,28 -2,59 -24,90 Safkar Ege Soğutmacılık 9,51 -5,18 -12,59 Sanel Mühendislik 4,38 -3,95 28,07 Sanifoam Sünger 17,78 -3,63 30,74 Sanko Pazarlama 12,66 -0,86 34,82 Saray Matbaacılık 7,14 0,56 -18,59 Sarkuysan 15,62 -3,22 76,70 Sasa Polyester 42,60 -3,62 110,68 Say Yenilenebilir Enerji 34,20 -9,95 301,88 Sekuro Plastik 24,02 -9,97 72,06 Selçuk Ecza Deposu 10,24 0,20 -24,98 Selçuk Gıda 4,30 3,12 -13,65 Senkron Güvenlik 36,90 -10,00 40,52 Serve Film Prodüksiyon 16,50 -4,13 3,13 Servet GMYO 89,60 -4,63 14,29 Seyitler Kimya 28,00 -7,83 11,59 Silverline Endüstri 5,79 -5,70 -32,67 Sinpaş GMYO 4,19 0,48 0,24 Smartiks Yazılım 6,80 -2,58 -23,25 Sodaş Sodyum Sanayii 33,98 -3,52 29,03 Söktaş 4,58 0,66 -10,02 Sönmez Filament 40,50 -10,00 -42,31 Sönmez Pamuklu 17,65 -9,86 -26,46 Sumaş Suni Tahta 78,00 1,30 52,20 Şeker Fin. Kir. 8,68 -3,45 35,62 Şekerbank 1,12 -1,75 -25,83 Şişe Cam 7,25 -0,55 -0,82 Şok Marketler Ticaret 13,61 4,61 7,84 T. Halk Bankası 4,46 -1,76 -19,78 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,10 -3,60 -22,41 T.S.K.B. 1,34 -0,74 -23,27 T.Tuborg 17,75 -1,39 -1,77 Taç Tarım Ürünleri 24,94 3,92 136,85 Tat Gıda 10,99 6,70 -4,94 TAV Havalimanları 19,70 -1,79 -7,51 Taze Kuru Gıda 334,80 9,99 54,79 Tek-Art Turizm 1,60 -5,33 -20,79 Tekfen Holding 15,03 -0,79 -8,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,74 -3,61 -8,14 Temapol Polimer Plastik 15,10 -8,32 31,30 TGS Dış Ticaret 14,74 -4,96 15,97 Tofaş Oto. Fab. 31,20 -3,41 0,93 Torunlar GMYO 3,31 3,76 -15,13 Trabzon Liman 29,30 -2,92 -8,78 Trabzonspor Sportif 1,99 -4,33 -18,44 Trend GMYO 6,85 -0,87 -45,51 TSKB GMYO 4,88 -7,40 -15,13 Tuğçelik 7,28 -4,21 -9,90 Tukaş 8,28 3,50 -14,55 Turcas Petrol 4,17 -1,65 -14,02 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 15,97 9,99 Turkcell 14,77 -2,31 -8,26 Tümosan Motor ve Traktör 20,90 -6,45 48,54 Tüpraş 87,00 -1,86 -19,44 Türk Hava Yolları 11,97 0,25 -7,28 Türk İlaç Serum 47,44 -9,98 Türk Prysmian Kablo 10,63 -5,00 -12,15 Türk Telekom 6,41 -3,90 -22,91 Türk Traktör 199,00 -4,10 16,80 Türker Proje Gayrimenkul 153,70 4,63 36,14 Türkiye Sigorta 5,89 -0,84 -4,66 Ufuk Yatırım 18,50 -2,27 38,06 Ulaşlar Turizm Yat. 4,67 -8,79 10,14 Ulusoy Elektrik 56,00 -0,97 9,06 Ulusoy Un Sanayi 7,95 4,19 56,23 Umpaş Holding 2,06 4,04 -21,07 Uşak Seramik 2,17 -5,24 -7,26 Utopya Turizm 20,74 5,60 -46,55 Uzertaş Boya 43,86 -4,61 -22,51 Ülker Bisküvi 21,24 -1,03 -8,21 Vakıf Fin. Kir. 23,96 -1,80 462,44 Vakıf GMYO 2,91 -3,64 -19,61 Vakıf Yat. Ort. 7,62 -1,93 3,53 Vakıflar Bankası 3,44 -0,86 -26,96 Vakko Tekstil 12,52 -6,01 92,02 Vanet Gıda 7,67 9,89 -0,78 Verusa Holding 59,50 -4,80 31,93 Verusaturk Girisim 24,82 -1,90 89,76 Vestel 35,50 -2,15 68,57 Vestel Beyaz Eşya 56,80 -2,57 38,94 Viking Kağıt 6,83 -4,34 -24,11 Yapı Kredi Koray GMYO 7,31 0,00 64,27 Yapı ve Kredi Bank. 2,07 -1,43 -30,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 109,80 9,96 51,66 Yataş 17,12 -0,70 18,48 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,55 -5,08 -19,32 Yeni Gimat GMYO 12,35 -1,98 6,54 Yeşil GMYO 1,19 -6,30 -13,77 Yeşil Yapı 1,61 -7,47 -12,50 Yeşil Yatırım Holding 93,00 -7,92 -2,46 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.450,00 -5,25 -7,37 Yonga Mobilya 25,20 -3,08 -15,41 Yükselen Çelik 4,90 -0,81 -6,34 Yünsa 13,12 -4,93 -5,55 Zorlu Enerji 2,07 -3,27 -25,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara