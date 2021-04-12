Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.000,00
|-4,43
|-6,17
|İş Bankası (C)
|4,79
|-1,03
|-29,48
|İş Bankası (Kur.)
|404.999,90
|0,00
|6,58
|İş Fin.Kir.
|3,07
|-2,85
|-20,47
|İş Girişim
|18,19
|-4,36
|-4,01
|İş GMYO
|1,83
|-2,66
|-27,95
|İş Y. Men. Değ.
|15,15
|-4,17
|-8,72
|İş Yat. Ort.
|2,81
|-4,42
|-16,45
|İşbir Holding
|7.560,40
|-1,81
|175,93
|Işık Plastik
|36,92
|-7,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,05
|-7,08
|-7,89
|İttifak Holding
|2,50
|-7,41
|12,11
|İz Hayvancılık Tarım
|17,56
|-4,57
|-2,44
|İzmir Demir Çelik
|2,53
|-4,53
|-23,56
|İzmir Fırça
|9,24
|-9,94
|66,19
|Jantsa Jant Sanayi
|746,10
|-9,99
|126,43
|Kafein Yazılım
|28,28
|1,73
|32,27
|Kaplamin
|25,72
|-3,96
|-23,91
|Kardemir (A)
|6,22
|5,07
|4,54
|Kardemir (B)
|6,24
|4,17
|18,41
|Kardemir (D)
|7,34
|0,00
|26,99
|Karel Elektronik
|26,80
|-1,83
|16,22
|Karsan Otomotiv
|3,68
|-2,65
|13,23
|Karsu Tekstil
|18,54
|9,70
|116,84
|Kartonsan
|60,65
|-4,26
|-35,94
|Katmerciler Ekipman
|3,74
|-6,03
|21,43
|Kent Gıda
|372,90
|10,00
|4,87
|Kerevitaş Gıda
|6,31
|3,95
|-4,10
|Kervan Gıda
|18,31
|0,77
|38,50
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|-2,86
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,99
|-4,33
|-20,72
|Klimasan Klima
|24,68
|-2,99
|45,43
|Koç Holding
|18,56
|-3,58
|-12,12
|Konfrut Gıda
|19,61
|0,77
|16,04
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,90
|-1,75
|207,85
|Konya Çimento
|992,70
|-5,52
|-12,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,46
|-2,69
|44,44
|Koza Altın
|111,90
|-3,20
|15,72
|Koza Madencilik
|14,02
|-3,84
|-9,49
|Körfez GMYO
|5,73
|-4,50
|-1,21
|Kristal Kola
|2,69
|1,51
|-31,38
|Kron Telekomünikasyon
|67,90
|0,59
|84,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|248,80
|-5,26
|58,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,16
|-4,42
|-6,09
|Kütahya Porselen
|53,75
|2,58
|6,54
|Lider Faktoring
|3,00
|-3,23
|-12,02
|Link Bilgisayar
|38,30
|-4,49
|20,16
|Logo Yazılım
|162,00
|-5,10
|29,08
|Lokman Hekim Sağlık
|16,21
|-3,34
|50,76
|Lüks Kadife
|70,00
|-4,04
|142,21
|Makina Takım
|3,60
|-4,00
|5,57
|Marka Yatırım Holding
|5,04
|-5,79
|-21,62
|Marmaris Altınyunus
|200,10
|-5,79
|80,11
|Marshall
|268,00
|-4,42
|-12,62
|Martı GMYO
|2,23
|-6,69
|-18,91
|Martı Otel
|1,94
|-6,73
|-8,92
|Matriks Bilgi Dağıtım
|45,06
|9,96
|Mavi Giyim
|41,72
|-4,71
|-20,08
|Mazhar Zorlu Holding
|33,68
|-5,45
|6,99
|Mega Polietilen
|7,15
|-4,16
|-6,66
|Menderes Tekstil
|2,68
|-2,90
|-13,27
|Merit Turizm
|219,00
|-8,75
|161,65
|Merko Gıda
|7,46
|2,33
|-13,66
|Metemtur Otelcilik
|25,10
|0,80
|13,57
|Metro Holding
|2,02
|-0,98
|-2,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,30
|-5,74
|-20,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,98
|-3,88
|-15,02
|Migros Ticaret
|39,00
|3,50
|-8,88
|Milpa
|4,48
|-1,10
|-2,61
|Mistral GMYO
|4,98
|3,11
|5,73
|MLP Sağlık
|21,14
|0,76
|6,39
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,03
|-7,71
|9,35
|Mondi Tire Kutsan
|6,09
|-2,87
|-19,87
|Naturel Enerji
|40,64
|-3,65
|14,03
|Naturelgaz
|14,88
|-9,98
|Net Holding
|5,03
|4,79
|46,65
|Netaş Telekom.
|25,68
|-2,87
|-8,55
|Niğbaş Niğde Beton
|17,00
|-5,19
|-67,31
|Nuh Çimento
|55,60
|-4,06
|15,77
|Nurol GMYO
|15,38
|-3,81
|110,97
|Odaş Elektrik
|3,55
|0,00
|-8,97
|Olmuksan-IP
|7,61
|-3,67
|-35,78
|Orge Enerji Elektrik
|11,48
|-4,25
|55,56
|Orma Orman Mahsulleri
|33,88
|10,00
|130,16
|Osmanlı Menkul
|33,90
|0,71
|9,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,57
|-3,02
|-6,67
|Otokar
|343,60
|-3,37
|12,92
|Oyak Çimento
|6,94
|-1,98
|-20,96
|Oyak Yat. Ort.
|8,13
|-5,24
|16,98
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,22
|1,93
|-10,40
|Özak GMYO
|4,81
|0,00
|-5,69
|Özbal Çelik Boru
|8,03
|-7,38
|22,60
|Özderici GMYO
|1,82
|-3,70
|-18,02
|Özerden Plastik
|7,88
|-3,67
|-12,44
|Pamukova Elektrik
|35,52
|-3,22
|66,60
|Panora GMYO
|7,03
|1,01
|15,10
|Papilon Savunma
|18,74
|-4,09
|-17,66
|Park Elek.Madencilik
|5,50
|-2,65
|2,42
|Parsan
|31,16
|-1,52
|28,23
|Pegasus
|68,40
|-1,58
|-8,31
|Peker GMYO
|1,90
|2,15
|-27,20
|Penguen Gıda
|4,51
|10,00
|-10,69
|Pera GMYO
|1,63
|-4,68
|-6,95
|Pergamon Dış Ticaret
|24,34
|-4,92
|32,80
|Petkim
|6,02
|0,17
|20,88
|Petrokent Turizm
|2.350,10
|-6,00
|159,28
|Pınar Et ve Un
|27,12
|6,35
|16,49
|Pınar Su
|8,61
|-2,16
|15,88
|Pınar Süt
|23,24
|4,68
|0,69
|Plastikkart
|13,56
|-3,42
|-6,16
|Polisan Holding
|3,03
|-3,19
|-21,19
|Politeknik Metal
|320,80
|-1,29
|-20,93
|Prizma Press Matbaacılık
|5,31
|1,34
|-3,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,90
|-5,55
|-17,08
|QNB Finansbank
|48,30
|-5,20
|-31,34
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|19,91
|10,00
|Ral Yatırım Holding
|3,74
|-2,60
|-15,77
|Ray Sigorta
|12,42
|-4,61
|-19,61
|Reysaş GMYO
|4,47
|-3,04
|-17,98
|Reysaş Lojistik
|6,61
|-4,48
|-28,46
|Rhea Girişim
|2,54
|-9,93
|-31,72
|Rodrigo Tekstil
|19,65
|-3,86
|43,33
|Royal Halı
|3,55
|-1,66
|3,20
|RTA Laboratuvarları
|32,50
|3,17
|7,33
|Sabancı Holding
|8,28
|-2,59
|-24,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,51
|-5,18
|-12,59
|Sanel Mühendislik
|4,38
|-3,95
|28,07
|Sanifoam Sünger
|17,78
|-3,63
|30,74
|Sanko Pazarlama
|12,66
|-0,86
|34,82
|Saray Matbaacılık
|7,14
|0,56
|-18,59
|Sarkuysan
|15,62
|-3,22
|76,70
|Sasa Polyester
|42,60
|-3,62
|110,68
|Say Yenilenebilir Enerji
|34,20
|-9,95
|301,88
|Sekuro Plastik
|24,02
|-9,97
|72,06
|Selçuk Ecza Deposu
|10,24
|0,20
|-24,98
|Selçuk Gıda
|4,30
|3,12
|-13,65
|Senkron Güvenlik
|36,90
|-10,00
|40,52
|Serve Film Prodüksiyon
|16,50
|-4,13
|3,13
|Servet GMYO
|89,60
|-4,63
|14,29
|Seyitler Kimya
|28,00
|-7,83
|11,59
|Silverline Endüstri
|5,79
|-5,70
|-32,67
|Sinpaş GMYO
|4,19
|0,48
|0,24
|Smartiks Yazılım
|6,80
|-2,58
|-23,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|33,98
|-3,52
|29,03
|Söktaş
|4,58
|0,66
|-10,02
|Sönmez Filament
|40,50
|-10,00
|-42,31
|Sönmez Pamuklu
|17,65
|-9,86
|-26,46
|Sumaş Suni Tahta
|78,00
|1,30
|52,20
|Şeker Fin. Kir.
|8,68
|-3,45
|35,62
|Şekerbank
|1,12
|-1,75
|-25,83
|Şişe Cam
|7,25
|-0,55
|-0,82
|Şok Marketler Ticaret
|13,61
|4,61
|7,84
|T. Halk Bankası
|4,46
|-1,76
|-19,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,10
|-3,60
|-22,41
|T.S.K.B.
|1,34
|-0,74
|-23,27
|T.Tuborg
|17,75
|-1,39
|-1,77
|Taç Tarım Ürünleri
|24,94
|3,92
|136,85
|Tat Gıda
|10,99
|6,70
|-4,94
|TAV Havalimanları
|19,70
|-1,79
|-7,51
|Taze Kuru Gıda
|334,80
|9,99
|54,79
|Tek-Art Turizm
|1,60
|-5,33
|-20,79
|Tekfen Holding
|15,03
|-0,79
|-8,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,74
|-3,61
|-8,14
|Temapol Polimer Plastik
|15,10
|-8,32
|31,30
|TGS Dış Ticaret
|14,74
|-4,96
|15,97
|Tofaş Oto. Fab.
|31,20
|-3,41
|0,93
|Torunlar GMYO
|3,31
|3,76
|-15,13
|Trabzon Liman
|29,30
|-2,92
|-8,78
|Trabzonspor Sportif
|1,99
|-4,33
|-18,44
|Trend GMYO
|6,85
|-0,87
|-45,51
|TSKB GMYO
|4,88
|-7,40
|-15,13
|Tuğçelik
|7,28
|-4,21
|-9,90
|Tukaş
|8,28
|3,50
|-14,55
|Turcas Petrol
|4,17
|-1,65
|-14,02
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|15,97
|9,99
|Turkcell
|14,77
|-2,31
|-8,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,90
|-6,45
|48,54
|Tüpraş
|87,00
|-1,86
|-19,44
|Türk Hava Yolları
|11,97
|0,25
|-7,28
|Türk İlaç Serum
|47,44
|-9,98
|Türk Prysmian Kablo
|10,63
|-5,00
|-12,15
|Türk Telekom
|6,41
|-3,90
|-22,91
|Türk Traktör
|199,00
|-4,10
|16,80
|Türker Proje Gayrimenkul
|153,70
|4,63
|36,14
|Türkiye Sigorta
|5,89
|-0,84
|-4,66
|Ufuk Yatırım
|18,50
|-2,27
|38,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,67
|-8,79
|10,14
|Ulusoy Elektrik
|56,00
|-0,97
|9,06
|Ulusoy Un Sanayi
|7,95
|4,19
|56,23
|Umpaş Holding
|2,06
|4,04
|-21,07
|Uşak Seramik
|2,17
|-5,24
|-7,26
|Utopya Turizm
|20,74
|5,60
|-46,55
|Uzertaş Boya
|43,86
|-4,61
|-22,51
|Ülker Bisküvi
|21,24
|-1,03
|-8,21
|Vakıf Fin. Kir.
|23,96
|-1,80
|462,44
|Vakıf GMYO
|2,91
|-3,64
|-19,61
|Vakıf Yat. Ort.
|7,62
|-1,93
|3,53
|Vakıflar Bankası
|3,44
|-0,86
|-26,96
|Vakko Tekstil
|12,52
|-6,01
|92,02
|Vanet Gıda
|7,67
|9,89
|-0,78
|Verusa Holding
|59,50
|-4,80
|31,93
|Verusaturk Girisim
|24,82
|-1,90
|89,76
|Vestel
|35,50
|-2,15
|68,57
|Vestel Beyaz Eşya
|56,80
|-2,57
|38,94
|Viking Kağıt
|6,83
|-4,34
|-24,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,31
|0,00
|64,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,07
|-1,43
|-30,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|109,80
|9,96
|51,66
|Yataş
|17,12
|-0,70
|18,48
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,55
|-5,08
|-19,32
|Yeni Gimat GMYO
|12,35
|-1,98
|6,54
|Yeşil GMYO
|1,19
|-6,30
|-13,77
|Yeşil Yapı
|1,61
|-7,47
|-12,50
|Yeşil Yatırım Holding
|93,00
|-7,92
|-2,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.450,00
|-5,25
|-7,37
|Yonga Mobilya
|25,20
|-3,08
|-15,41
|Yükselen Çelik
|4,90
|-0,81
|-6,34
|Yünsa
|13,12
|-4,93
|-5,55
|Zorlu Enerji
|2,07
|-3,27
|-25,27
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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