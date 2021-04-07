Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|40.200,00
|-0,37
|-0,74
|İş Bankası (C)
|4,98
|1,43
|-26,69
|İş Bankası (Kur.)
|449.999,90
|-10,00
|18,42
|İş Fin.Kir.
|3,29
|-0,60
|-14,77
|İş Girişim
|19,70
|-2,76
|3,96
|İş GMYO
|1,97
|1,03
|-22,44
|İş Y. Men. Değ.
|16,48
|-2,77
|-0,71
|İş Yat. Ort.
|3,08
|-1,28
|-8,42
|İşbir Holding
|8.149,90
|-5,78
|197,44
|Işık Plastik
|42,66
|1,66
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,22
|4,27
|7,02
|İttifak Holding
|2,64
|0,00
|18,39
|İz Hayvancılık Tarım
|18,31
|-3,07
|1,72
|İzmir Demir Çelik
|2,70
|1,50
|-18,42
|İzmir Fırça
|10,53
|-10,00
|89,39
|Jantsa Jant Sanayi
|901,40
|1,44
|173,56
|Kafein Yazılım
|27,32
|-1,94
|27,78
|Kaplamin
|28,34
|2,98
|-16,15
|Kardemir (A)
|6,14
|-0,65
|3,19
|Kardemir (B)
|6,15
|-0,81
|16,70
|Kardemir (D)
|7,36
|0,00
|27,34
|Karel Elektronik
|28,62
|-2,59
|24,11
|Karsan Otomotiv
|3,95
|-4,36
|21,54
|Karsu Tekstil
|19,40
|-1,42
|126,90
|Kartonsan
|66,50
|-0,89
|-29,76
|Katmerciler Ekipman
|3,62
|-1,63
|17,53
|Kent Gıda
|336,00
|0,69
|-5,51
|Kerevitaş Gıda
|5,73
|1,24
|-12,92
|Kervan Gıda
|17,87
|-0,45
|35,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|1,41
|-42,86
|Kiler GMYO
|2,16
|0,47
|-13,94
|Klimasan Klima
|25,42
|9,95
|49,79
|Koç Holding
|19,43
|-1,12
|-8,00
|Konfrut Gıda
|19,07
|-1,24
|12,84
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,00
|1,09
|212,50
|Konya Çimento
|1.097,00
|-1,09
|-2,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,04
|-1,72
|54,60
|Koza Altın
|119,80
|-1,72
|23,89
|Koza Madencilik
|14,91
|-0,93
|-3,74
|Körfez GMYO
|6,39
|-1,08
|10,17
|Kristal Kola
|2,69
|-1,10
|-31,38
|Kron Telekomünikasyon
|61,75
|-6,44
|67,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|272,90
|-0,58
|73,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,42
|-3,20
|5,22
|Kütahya Porselen
|55,25
|0,64
|9,51
|Lider Faktoring
|3,24
|-0,92
|-4,99
|Link Bilgisayar
|41,26
|1,23
|29,44
|Logo Yazılım
|185,00
|1,31
|47,41
|Lokman Hekim Sağlık
|17,02
|-0,53
|58,29
|Lüks Kadife
|73,00
|-5,19
|152,60
|Makina Takım
|3,92
|-1,26
|14,96
|Marka Yatırım Holding
|5,68
|-2,41
|-11,66
|Marmaris Altınyunus
|227,70
|-0,96
|104,95
|Marshall
|285,50
|9,98
|-6,91
|Martı GMYO
|2,68
|0,75
|-2,55
|Martı Otel
|2,22
|0,91
|4,23
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,88
|10,00
|Mavi Giyim
|45,34
|-2,07
|-13,14
|Mazhar Zorlu Holding
|37,00
|5,11
|17,53
|Mega Polietilen
|7,96
|-5,35
|3,92
|Menderes Tekstil
|2,92
|-1,68
|-5,50
|Merit Turizm
|240,00
|4,35
|186,74
|Merko Gıda
|7,31
|1,95
|-15,39
|Metemtur Otelcilik
|25,60
|-1,54
|15,84
|Metro Holding
|2,21
|-0,90
|6,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,60
|-0,38
|-10,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,12
|0,00
|-9,01
|Migros Ticaret
|37,44
|0,00
|-12,52
|Milpa
|4,71
|-2,89
|2,39
|Mistral GMYO
|4,80
|-0,41
|1,91
|MLP Sağlık
|20,94
|-0,76
|5,39
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|-3,23
|30,43
|Mondi Tire Kutsan
|6,56
|-0,61
|-13,68
|Naturel Enerji
|43,00
|-1,96
|20,65
|Naturelgaz
|13,67
|9,98
|Net Holding
|4,68
|7,34
|36,44
|Netaş Telekom.
|27,68
|-1,21
|-1,42
|Niğbaş Niğde Beton
|18,43
|0,71
|-64,56
|Nuh Çimento
|59,10
|-1,91
|23,05
|Nurol GMYO
|15,81
|-1,37
|116,87
|Odaş Elektrik
|3,69
|0,54
|-5,38
|Olmuksan-IP
|7,74
|-3,13
|-34,68
|Orge Enerji Elektrik
|12,31
|1,65
|66,80
|Orma Orman Mahsulleri
|25,50
|-2,30
|73,23
|Osmanlı Menkul
|35,68
|1,94
|15,32
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,75
|-1,08
|-0,14
|Otokar
|374,00
|1,55
|22,91
|Oyak Çimento
|7,32
|2,38
|-16,63
|Oyak Yat. Ort.
|8,90
|-0,34
|28,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,17
|-1,18
|-11,46
|Özak GMYO
|5,10
|1,39
|0,00
|Özbal Çelik Boru
|8,71
|5,96
|32,98
|Özderici GMYO
|1,98
|0,00
|-10,81
|Özerden Plastik
|8,39
|2,57
|-6,78
|Pamukova Elektrik
|36,60
|9,98
|71,67
|Panora GMYO
|6,88
|0,73
|12,64
|Papilon Savunma
|19,80
|-1,39
|-13,01
|Park Elek.Madencilik
|5,66
|0,89
|5,40
|Parsan
|33,28
|-2,40
|36,95
|Pegasus
|74,95
|0,60
|0,47
|Peker GMYO
|2,08
|5,58
|-20,31
|Penguen Gıda
|3,95
|1,02
|-21,78
|Pera GMYO
|1,80
|-1,64
|2,76
|Pergamon Dış Ticaret
|26,86
|2,28
|46,55
|Petkim
|6,00
|-0,17
|20,48
|Petrokent Turizm
|2.558,00
|-2,02
|182,22
|Pınar Et ve Un
|23,90
|1,01
|2,66
|Pınar Su
|8,67
|0,58
|16,69
|Pınar Süt
|21,86
|-0,18
|-5,29
|Plastikkart
|14,45
|-2,63
|0,00
|Polisan Holding
|3,21
|-0,93
|-16,51
|Politeknik Metal
|333,80
|-0,39
|-17,73
|Prizma Press Matbaacılık
|5,56
|0,18
|1,46
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,10
|0,09
|-12,13
|QNB Finansbank
|53,15
|-0,75
|-24,45
|Ral Yatırım Holding
|3,88
|3,47
|-12,61
|Ray Sigorta
|14,00
|0,65
|-9,39
|Reysaş GMYO
|4,70
|-0,84
|-13,76
|Reysaş Lojistik
|6,72
|-2,61
|-27,27
|Rhea Girişim
|2,98
|0,68
|-19,89
|Rodrigo Tekstil
|21,00
|5,42
|53,17
|Royal Halı
|3,59
|-0,83
|4,36
|RTA Laboratuvarları
|27,10
|-8,26
|-10,50
|Sabancı Holding
|8,68
|-0,69
|-21,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,50
|1,06
|-3,49
|Sanel Mühendislik
|4,80
|-4,76
|40,35
|Sanifoam Sünger
|19,00
|-0,42
|39,71
|Sanko Pazarlama
|12,34
|-2,06
|31,42
|Saray Matbaacılık
|6,20
|5,26
|-29,30
|Sarkuysan
|14,80
|-3,20
|67,42
|Sasa Polyester
|45,26
|-1,78
|123,84
|Say Yenilenebilir Enerji
|34,90
|-9,44
|310,11
|Sekuro Plastik
|29,32
|4,34
|110,03
|Selçuk Ecza Deposu
|10,36
|-1,15
|-24,10
|Selçuk Gıda
|4,35
|-2,03
|-12,65
|Senkron Güvenlik
|46,38
|9,54
|76,62
|Serve Film Prodüksiyon
|17,60
|4,76
|10,00
|Servet GMYO
|94,50
|-2,88
|20,54
|Seyitler Kimya
|33,30
|-7,29
|32,72
|Silverline Endüstri
|6,10
|-2,24
|-29,07
|Sinpaş GMYO
|4,15
|-1,19
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|7,04
|-0,14
|-20,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|36,24
|1,29
|37,61
|Söktaş
|4,79
|0,63
|-5,89
|Sönmez Filament
|51,90
|-6,99
|-26,07
|Sönmez Pamuklu
|20,50
|-6,99
|-14,58
|Sumaş Suni Tahta
|78,00
|2,63
|52,20
|Şeker Fin. Kir.
|9,26
|-0,86
|44,69
|Şekerbank
|1,20
|0,84
|-20,53
|Şişe Cam
|7,39
|0,00
|1,09
|Şok Marketler Ticaret
|12,70
|2,17
|0,63
|T. Halk Bankası
|4,47
|1,36
|-19,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,96
|-0,32
|-19,64
|T.S.K.B.
|1,41
|2,17
|-19,27
|T.Tuborg
|18,20
|-1,36
|0,72
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|0,00
|137,42
|Tat Gıda
|9,38
|-1,47
|-18,87
|TAV Havalimanları
|21,46
|0,28
|0,75
|Taze Kuru Gıda
|251,70
|9,96
|16,37
|Tek-Art Turizm
|1,83
|-1,08
|-9,41
|Tekfen Holding
|15,68
|2,22
|-4,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,79
|-1,39
|0,08
|Temapol Polimer Plastik
|17,24
|0,41
|49,91
|TGS Dış Ticaret
|16,60
|-0,90
|30,61
|Tofaş Oto. Fab.
|33,46
|0,24
|8,25
|Torunlar GMYO
|3,36
|0,00
|-13,85
|Trabzon Liman
|31,28
|-1,94
|-2,62
|Trabzonspor Sportif
|2,15
|-3,59
|-11,89
|Trend GMYO
|6,87
|1,33
|-45,35
|TSKB GMYO
|5,59
|-0,89
|-2,78
|Tuğçelik
|7,98
|1,79
|-1,24
|Tukaş
|7,99
|-0,87
|-17,54
|Turcas Petrol
|4,38
|-2,45
|-9,69
|Turkcell
|15,18
|-2,69
|-5,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|23,34
|-2,67
|65,88
|Tüpraş
|90,95
|0,06
|-15,79
|Türk Hava Yolları
|12,85
|0,71
|-0,46
|Türk İlaç Serum
|53,25
|-9,97
|Türk Prysmian Kablo
|11,72
|-0,59
|-3,14
|Türk Telekom
|6,83
|0,29
|-17,86
|Türk Traktör
|211,50
|-1,49
|24,14
|Türker Proje Gayrimenkul
|149,20
|1,63
|32,15
|Türkiye Sigorta
|6,62
|-0,90
|0,30
|Ufuk Yatırım
|19,00
|0,00
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,37
|-0,92
|26,65
|Ulusoy Elektrik
|56,15
|-0,62
|9,35
|Ulusoy Un Sanayi
|16,06
|2,10
|39,65
|Umpaş Holding
|1,79
|9,82
|-31,42
|Uşak Seramik
|2,44
|-2,40
|4,27
|Utopya Turizm
|24,24
|-9,96
|-37,53
|Uzertaş Boya
|49,88
|5,14
|-11,87
|Ülker Bisküvi
|21,74
|-0,46
|-6,05
|Vakıf Fin. Kir.
|23,68
|-6,70
|455,87
|Vakıf GMYO
|3,14
|0,00
|-13,26
|Vakıf Yat. Ort.
|7,63
|-0,78
|3,67
|Vakıflar Bankası
|3,58
|0,28
|-23,99
|Vakko Tekstil
|15,51
|-5,02
|137,88
|Vanet Gıda
|7,05
|0,57
|-8,80
|Verusa Holding
|63,50
|0,32
|40,80
|Verusaturk Girisim
|25,74
|-0,16
|96,79
|Vestel
|35,48
|-2,21
|68,47
|Vestel Beyaz Eşya
|60,80
|-0,57
|48,73
|Viking Kağıt
|7,24
|-0,82
|-19,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,36
|-1,87
|65,39
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|0,92
|-26,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|102,00
|3,34
|40,88
|Yataş
|16,54
|0,55
|14,46
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,98
|0,76
|-9,55
|Yeni Gimat GMYO
|12,72
|-1,40
|9,73
|Yeşil GMYO
|1,36
|9,68
|-1,45
|Yeşil Yapı
|1,87
|10,00
|1,63
|Yeşil Yatırım Holding
|101,70
|9,95
|6,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.577,70
|-0,78
|-0,14
|Yonga Mobilya
|25,88
|0,08
|-13,57
|Yükselen Çelik
|4,83
|0,21
|-7,68
|Yünsa
|14,37
|-2,18
|3,44
|Zorlu Enerji
|2,24
|-0,88
|-19,13
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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