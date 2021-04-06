Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)40.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 40.350,10 0,00 -0,37 İş Bankası (C) 4,91 -1,80 -27,72 İş Bankası (Kur.) 499.998,48 31,58 İş Fin.Kir. 3,31 -2,36 -14,25 İş Girişim 20,26 -3,52 6,91 İş GMYO 1,95 -2,01 -23,23 İş Y. Men. Değ. 16,95 -2,25 2,12 İş Yat. Ort. 3,12 -2,19 -7,23 İşbir Holding 8.649,90 -2,24 215,69 Işık Plastik Sanayi 42,00 -0,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -10,00 2,63 İttifak Holding 2,64 -3,30 18,39 İz Hayvancılık Tarım 18,89 0,32 4,94 İzmir Demir Çelik 2,66 -1,85 -19,63 İzmir Fırça 11,70 -9,93 110,43 Jantsa Jant Sanayi 888,60 -1,67 169,67 Kafein Yazılım 27,86 -1,90 30,31 Kaplamin 27,52 -5,23 -18,58 Kardemir (A) 6,18 -0,32 3,87 Kardemir (B) 6,20 -0,64 17,65 Kardemir (D) 7,36 0,27 27,34 Karel Elektronik 29,38 -1,54 27,41 Karsan Otomotiv 4,13 0,98 27,08 Karsu Tekstil 19,68 -9,97 130,18 Kartonsan 67,10 -2,47 -29,13 Katmerciler Ekipman 3,68 -3,41 19,48 Kent Gıda 333,70 -1,10 -6,16 Kerevitaş Gıda 5,66 -2,92 -13,98 Kervan Gıda 17,95 -2,02 35,78 Kervansaray Yat. Holding 0,71 -1,39 -43,65 Kiler GMYO 2,15 -4,02 -14,34 Klimasan Klima 23,12 -3,34 36,24 Koç Holding 19,65 -2,04 -6,96 Konfrut Gıda 19,31 -3,26 14,26 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,20 -5,49 209,12 Konya Çimento 1.109,10 -2,15 -1,85 Kordsa Teknik Tekstil 24,46 -1,05 57,30 Koza Altın 121,90 -3,33 26,06 Koza Madencilik 15,05 -1,51 -2,84 Körfez GMYO 6,46 -2,86 11,38 Kristal Kola 2,72 -2,51 -30,61 Kron Telekomünikasyon 66,00 10,00 79,15 Kuştur Kuşadası Turizm 274,50 0,15 74,51 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,50 -1,57 8,70 Kütahya Porselen 54,90 2,23 8,82 Lider Faktoring 3,27 -2,97 -4,11 Link Bilgisayar 40,76 -1,16 27,87 Logo Yazılım 182,60 -0,38 45,50 Lokman Hekim Sağlık 17,11 0,00 59,13 Lüks Kadife 77,00 8,53 166,44 Makina Takım 3,97 -2,70 16,42 Marka Yatırım Holding 5,82 -8,20 -9,49 Marmaris Altınyunus 229,90 -0,04 106,93 Marshall 259,60 -3,17 -15,36 Martı GMYO 2,66 -2,21 -3,27 Martı Otel 2,20 -2,22 3,29 Matriks Bilgi Dağıtım 30,80 Mavi Giyim 46,30 -2,16 -11,30 Mazhar Zorlu Holding 35,20 -3,83 11,82 Mega Polietilen 8,41 2,69 9,79 Menderes Tekstil 2,97 -1,33 -3,88 Merit Turizm 230,00 -5,39 174,79 Merko Gıda 7,17 -1,10 -17,01 Metemtur Otelcilik 26,00 -5,25 17,65 Metro Holding 2,23 -6,30 7,21 Metro Petrol ve Tesisleri 2,61 -4,04 -9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 2,12 -1,85 -9,01 Migros Ticaret 37,44 -1,47 -12,52 Milpa 4,85 -4,53 5,43 Mistral GMYO 4,82 -0,41 2,34 MLP Sağlık 21,10 -1,68 6,19 MMC San. ve Tic. Yat. 6,20 -1,59 34,78 Mondi Tire Kutsan 6,60 -1,05 -13,16 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 43,86 0,83 23,06 Naturelgaz Sanayi 12,43 10,00 Net Holding 4,36 -0,68 27,11 Netaş Telekom. 28,02 -2,03 -0,21 Niğbaş Niğde Beton 18,30 -4,44 -64,81 Nuh Çimento 60,25 1,01 25,45 Nurol GMYO 16,03 6,02 119,89 Odaş Elektrik 3,67 -1,34 -5,90 Olmuksan-IP 7,99 -1,11 -32,57 Orge Enerji Elektrik 12,11 -1,54 64,09 Orma Orman Mahsulleri 26,10 -10,00 77,31 Osmanlı Menkul 35,00 -5,20 13,12 Ostim Endüstriyel Yat 2,78 0,00 0,95 Otokar 368,30 -1,05 21,04 Oyak Çimento 7,15 -1,92 -18,56 Oyak Yat. Ort. 8,93 0,34 28,49 Oylum Sınai Yatırımlar 4,22 -2,54 -10,40 Özak GMYO 5,03 -2,33 -1,37 Özbal Çelik Boru 8,22 -9,77 25,50 Özderici GMYO 1,98 -1,49 -10,81 Özerden Plastik 8,18 -3,88 -9,11 Pamukova Elektrik 33,28 0,12 56,10 Panora GMYO 6,83 -4,21 11,82 Papilon Savunma 20,08 -2,81 -11,78 Park Elek.Madencilik 5,61 -4,27 4,47 Parsan 34,10 -2,29 40,33 Pegasus 74,50 -2,23 -0,13 Peker GMYO 1,97 0,00 -24,52 Penguen Gıda 3,91 -3,22 -22,57 Pera GMYO 1,83 -2,66 4,47 Pergamon Dış Ticaret 26,26 -1,87 43,27 Petkim 6,01 -2,44 20,68 Petrokent Turizm 2.610,70 -3,31 188,03 Pınar Et ve Un 23,66 -0,25 1,63 Pınar Su 8,62 -0,35 16,02 Pınar Süt 21,90 -2,75 -5,11 Plastikkart 14,84 -1,66 2,70 Polisan Holding 3,24 -1,72 -15,73 Politeknik Metal 335,10 -3,15 -17,41 Prizma Press Matbaacılık 5,55 -5,61 1,28 QNB Finans Fin. Kir. 110,00 -1,96 -12,21 QNB Finansbank 53,55 -0,83 -23,88 Ral Yatırım Holding 3,75 -1,83 -15,54 Ray Sigorta 13,91 -8,18 -9,97 Reysaş GMYO 4,74 -1,46 -13,03 Reysaş Lojistik 6,90 -2,40 -25,32 Rhea Girişim 2,96 -1,66 -20,43 Rodrigo Tekstil 19,92 -5,23 45,30 Royal Halı 3,62 1,12 5,23 RTA Laboratuvarları 29,54 7,42 -2,44 Sabancı Holding 8,74 -1,35 -20,73 Safkar Ege Soğutmacılık 10,39 -2,99 -4,50 Sanel Mühendislik 5,04 4,35 47,37 Sanifoam Sünger 19,08 -4,55 40,29 Sanko Pazarlama 12,60 -1,87 34,19 Saray Matbaacılık 5,89 -0,34 -32,84 Sarkuysan 15,29 10,00 72,96 Sasa Polyester 46,08 -1,96 127,89 Say Yenilenebilir Enerji 38,54 9,99 352,88 Sekuro Plastik 28,10 -3,50 101,29 Selçuk Ecza Deposu 10,48 -0,19 -23,22 Selçuk Gıda 4,44 1,37 -10,84 Senkron Güvenlik 42,34 9,97 61,23 Serve Film Prodüksiyon 16,80 -2,33 5,00 Servet GMYO 97,30 -1,42 24,11 Seyitler Kimya 35,92 5,96 43,16 Silverline Endüstri 6,24 -4,00 -27,44 Sinpaş GMYO 4,20 0,00 0,48 Smartiks Yazılım 7,05 -2,62 -20,43 Sodaş Sodyum Sanayii 35,78 -1,87 35,86 Söktaş 4,76 3,48 -6,48 Sönmez Filament 55,80 -2,96 -20,51 Sönmez Pamuklu 22,04 -5,41 -8,17 Sumaş Suni Tahta 76,00 -2,56 48,29 Şeker Fin. Kir. 9,34 -4,60 45,94 Şekerbank 1,19 -2,46 -21,19 Şişe Cam 7,39 -1,07 1,09 Şok Marketler Ticaret 12,43 -1,58 -1,51 T. Halk Bankası 4,41 -1,56 -20,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,04 -3,32 -19,38 T.S.K.B. 1,38 -0,72 -20,98 T.Tuborg 18,45 -1,76 2,10 Taç Tarım Ürünleri 25,00 3,91 137,42 Tat Gıda 9,52 -2,46 -17,66 TAV Havalimanları 21,40 -2,10 0,47 Taze Kuru Gıda 228,90 10,00 5,83 Tek-Art Turizm 1,85 -2,63 -8,42 Tekfen Holding 15,34 -1,35 -6,46 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,97 -3,06 1,49 Temapol Polimer Plastik 17,17 0,41 49,30 TGS Dış Ticaret 16,75 -3,51 31,79 Tofaş Oto. Fab. 33,38 -1,59 7,99 Torunlar GMYO 3,36 -2,89 -13,85 Trabzon Liman 31,90 -3,22 -0,68 Trabzonspor Sportif 2,23 2,29 -8,61 Trend GMYO 6,78 -1,88 -46,06 TSKB GMYO 5,64 1,99 -1,91 Tuğçelik 7,84 -1,38 -2,97 Tukaş 8,06 -1,71 -16,82 Turcas Petrol 4,49 -1,32 -7,42 Turkcell 15,60 2,83 -3,11 Tümosan Motor ve Traktör 23,98 1,35 70,43 Tüpraş 90,90 -1,52 -15,83 Türk Hava Yolları 12,76 -2,30 -1,16 Türk İlaç Serum 59,15 -9,97 Türk Prysmian Kablo 11,79 -1,26 -2,56 Türk Telekom 6,81 -0,87 -18,10 Türk Traktör 214,70 -2,59 26,02 Türker Proje Gayrimenkul 146,80 9,96 30,03 Türkiye Sigorta 6,68 -1,76 1,21 Ufuk Yatırım 19,00 -4,38 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 5,42 -4,24 27,83 Ulusoy Elektrik 56,50 0,89 10,03 Ulusoy Un Sanayi 15,73 -1,13 36,78 Umpaş Holding 1,63 9,40 -37,55 Uşak Seramik 2,50 3,31 6,84 Utopya Turizm 26,92 -9,97 -30,62 Uzertaş Boya 47,44 9,97 -16,18 Ülker Bisküvi 21,84 -2,24 -5,62 Vakıf Fin. Kir. 25,38 -10,00 495,77 Vakıf GMYO 3,14 -2,79 -13,26 Vakıf Yat. Ort. 7,69 -1,16 4,48 Vakıflar Bankası 3,57 -1,38 -24,20 Vakko Tekstil 16,33 5,90 150,46 Vanet Gıda 7,01 -4,63 -9,31 Verusa Holding 63,30 -4,09 40,35 Verusaturk Girisim 25,78 -3,95 97,09 Vestel 36,28 0,22 72,27 Vestel Beyaz Eşya 61,15 -1,37 49,58 Viking Kağıt 7,30 -1,75 -18,89 Yapı Kredi Koray GMYO 7,50 4,75 68,54 Yapı ve Kredi Bank. 2,18 -2,68 -27,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 98,70 2,76 36,33 Yataş 16,45 2,11 13,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,95 -1,25 -10,23 Yeni Gimat GMYO 12,90 -1,60 11,28 Yeşil GMYO 1,24 -6,06 -10,14 Yeşil Yapı 1,70 -4,49 -7,61 Yeşil Yatırım Holding 92,50 -6,66 -2,99 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.700,00 0,64 0,64 Yonga Mobilya 25,86 -1,30 -13,64 Yükselen Çelik 4,82 -0,41 -7,87 Yünsa 14,69 -2,07 5,75 Zorlu Enerji 2,26 -1,74 -18,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara