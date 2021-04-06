Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)40.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)40.350,100,00-0,37
İş Bankası (C)4,91-1,80-27,72
İş Bankası (Kur.)499.998,48

31,58
İş Fin.Kir.3,31-2,36-14,25
İş Girişim20,26-3,526,91
İş GMYO1,95-2,01-23,23
İş Y. Men. Değ.16,95-2,252,12
İş Yat. Ort.3,12-2,19-7,23
İşbir Holding8.649,90-2,24215,69
Işık Plastik Sanayi42,00-0,85

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,17-10,002,63
İttifak Holding2,64-3,3018,39
İz Hayvancılık Tarım18,890,324,94
İzmir Demir Çelik2,66-1,85-19,63
İzmir Fırça11,70-9,93110,43
Jantsa Jant Sanayi888,60-1,67169,67
Kafein Yazılım27,86-1,9030,31
Kaplamin27,52-5,23-18,58
Kardemir (A)6,18-0,323,87
Kardemir (B)6,20-0,6417,65
Kardemir (D)7,360,2727,34
Karel Elektronik29,38-1,5427,41
Karsan Otomotiv4,130,9827,08
Karsu Tekstil19,68-9,97130,18
Kartonsan67,10-2,47-29,13
Katmerciler Ekipman3,68-3,4119,48
Kent Gıda333,70-1,10-6,16
Kerevitaş Gıda5,66-2,92-13,98
Kervan Gıda17,95-2,0235,78
Kervansaray Yat. Holding0,71-1,39-43,65
Kiler GMYO2,15-4,02-14,34
Klimasan Klima23,12-3,3436,24
Koç Holding19,65-2,04-6,96
Konfrut Gıda19,31-3,2614,26
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,20-5,49209,12
Konya Çimento1.109,10-2,15-1,85
Kordsa Teknik Tekstil24,46-1,0557,30
Koza Altın121,90-3,3326,06
Koza Madencilik15,05-1,51-2,84
Körfez GMYO6,46-2,8611,38
Kristal Kola2,72-2,51-30,61
Kron Telekomünikasyon66,0010,0079,15
Kuştur Kuşadası Turizm274,500,1574,51
Kuyumcukent Gayrimenkul2,50-1,578,70
Kütahya Porselen54,902,238,82
Lider Faktoring3,27-2,97-4,11
Link Bilgisayar40,76-1,1627,87
Logo Yazılım182,60-0,3845,50
Lokman Hekim Sağlık17,110,0059,13
Lüks Kadife77,008,53166,44
Makina Takım3,97-2,7016,42
Marka Yatırım Holding5,82-8,20-9,49
Marmaris Altınyunus229,90-0,04106,93
Marshall259,60-3,17-15,36
Martı GMYO2,66-2,21-3,27
Martı Otel2,20-2,223,29
Matriks Bilgi Dağıtım30,80

Mavi Giyim46,30-2,16-11,30
Mazhar Zorlu Holding35,20-3,8311,82
Mega Polietilen8,412,699,79
Menderes Tekstil2,97-1,33-3,88
Merit Turizm230,00-5,39174,79
Merko Gıda7,17-1,10-17,01
Metemtur Otelcilik26,00-5,2517,65
Metro Holding2,23-6,307,21
Metro Petrol ve Tesisleri2,61-4,04-9,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,12-1,85-9,01
Migros Ticaret37,44-1,47-12,52
Milpa4,85-4,535,43
Mistral GMYO4,82-0,412,34
MLP Sağlık21,10-1,686,19
MMC San. ve Tic. Yat.6,20-1,5934,78
Mondi Tire Kutsan6,60-1,05-13,16
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,860,8323,06
Naturelgaz Sanayi12,4310,00

Net Holding4,36-0,6827,11
Netaş Telekom.28,02-2,03-0,21
Niğbaş Niğde Beton18,30-4,44-64,81
Nuh Çimento60,251,0125,45
Nurol GMYO16,036,02119,89
Odaş Elektrik3,67-1,34-5,90
Olmuksan-IP7,99-1,11-32,57
Orge Enerji Elektrik12,11-1,5464,09
Orma Orman Mahsulleri26,10-10,0077,31
Osmanlı Menkul35,00-5,2013,12
Ostim Endüstriyel Yat2,780,000,95
Otokar368,30-1,0521,04
Oyak Çimento7,15-1,92-18,56
Oyak Yat. Ort.8,930,3428,49
Oylum Sınai Yatırımlar4,22-2,54-10,40
Özak GMYO5,03-2,33-1,37
Özbal Çelik Boru8,22-9,7725,50
Özderici GMYO1,98-1,49-10,81
Özerden Plastik8,18-3,88-9,11
Pamukova Elektrik33,280,1256,10
Panora GMYO6,83-4,2111,82
Papilon Savunma20,08-2,81-11,78
Park Elek.Madencilik5,61-4,274,47
Parsan34,10-2,2940,33
Pegasus74,50-2,23-0,13
Peker GMYO1,970,00-24,52
Penguen Gıda3,91-3,22-22,57
Pera GMYO1,83-2,664,47
Pergamon Dış Ticaret26,26-1,8743,27
Petkim6,01-2,4420,68
Petrokent Turizm2.610,70-3,31188,03
Pınar Et ve Un23,66-0,251,63
Pınar Su8,62-0,3516,02
Pınar Süt21,90-2,75-5,11
Plastikkart14,84-1,662,70
Polisan Holding3,24-1,72-15,73
Politeknik Metal335,10-3,15-17,41
Prizma Press Matbaacılık5,55-5,611,28
QNB Finans Fin. Kir.110,00-1,96-12,21
QNB Finansbank53,55-0,83-23,88
Ral Yatırım Holding3,75-1,83-15,54
Ray Sigorta13,91-8,18-9,97
Reysaş GMYO4,74-1,46-13,03
Reysaş Lojistik6,90-2,40-25,32
Rhea Girişim2,96-1,66-20,43
Rodrigo Tekstil19,92-5,2345,30
Royal Halı3,621,125,23
RTA Laboratuvarları29,547,42-2,44
Sabancı Holding8,74-1,35-20,73
Safkar Ege Soğutmacılık10,39-2,99-4,50
Sanel Mühendislik5,044,3547,37
Sanifoam Sünger19,08-4,5540,29
Sanko Pazarlama12,60-1,8734,19
Saray Matbaacılık5,89-0,34-32,84
Sarkuysan15,2910,0072,96
Sasa Polyester46,08-1,96127,89
Say Yenilenebilir Enerji38,549,99352,88
Sekuro Plastik28,10-3,50101,29
Selçuk Ecza Deposu10,48-0,19-23,22
Selçuk Gıda4,441,37-10,84
Senkron Güvenlik42,349,9761,23
Serve Film Prodüksiyon16,80-2,335,00
Servet GMYO97,30-1,4224,11
Seyitler Kimya35,925,9643,16
Silverline Endüstri6,24-4,00-27,44
Sinpaş GMYO4,200,000,48
Smartiks Yazılım7,05-2,62-20,43
Sodaş Sodyum Sanayii35,78-1,8735,86
Söktaş4,763,48-6,48
Sönmez Filament55,80-2,96-20,51
Sönmez Pamuklu22,04-5,41-8,17
Sumaş Suni Tahta76,00-2,5648,29
Şeker Fin. Kir.9,34-4,6045,94
Şekerbank1,19-2,46-21,19
Şişe Cam7,39-1,071,09
Şok Marketler Ticaret12,43-1,58-1,51
T. Halk Bankası4,41-1,56-20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,04-3,32-19,38
T.S.K.B.1,38-0,72-20,98
T.Tuborg18,45-1,762,10
Taç Tarım Ürünleri25,003,91137,42
Tat Gıda9,52-2,46-17,66
TAV Havalimanları21,40-2,100,47
Taze Kuru Gıda228,9010,005,83
Tek-Art Turizm1,85-2,63-8,42
Tekfen Holding15,34-1,35-6,46
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,97-3,061,49
Temapol Polimer Plastik17,170,4149,30
TGS Dış Ticaret16,75-3,5131,79
Tofaş Oto. Fab.33,38-1,597,99
Torunlar GMYO3,36-2,89-13,85
Trabzon Liman31,90-3,22-0,68
Trabzonspor Sportif2,232,29-8,61
Trend GMYO6,78-1,88-46,06
TSKB GMYO5,641,99-1,91
Tuğçelik7,84-1,38-2,97
Tukaş8,06-1,71-16,82
Turcas Petrol4,49-1,32-7,42
Turkcell15,602,83-3,11
Tümosan Motor ve Traktör23,981,3570,43
Tüpraş90,90-1,52-15,83
Türk Hava Yolları12,76-2,30-1,16
Türk İlaç Serum59,15-9,97

Türk Prysmian Kablo11,79-1,26-2,56
Türk Telekom6,81-0,87-18,10
Türk Traktör214,70-2,5926,02
Türker Proje Gayrimenkul146,809,9630,03
Türkiye Sigorta6,68-1,761,21
Ufuk Yatırım19,00-4,3841,79
Ulaşlar Turizm Yat.5,42-4,2427,83
Ulusoy Elektrik56,500,8910,03
Ulusoy Un Sanayi15,73-1,1336,78
Umpaş Holding1,639,40-37,55
Uşak Seramik2,503,316,84
Utopya Turizm26,92-9,97-30,62
Uzertaş Boya47,449,97-16,18
Ülker Bisküvi21,84-2,24-5,62
Vakıf Fin. Kir.25,38-10,00495,77
Vakıf GMYO3,14-2,79-13,26
Vakıf Yat. Ort.7,69-1,164,48
Vakıflar Bankası3,57-1,38-24,20
Vakko Tekstil16,335,90150,46
Vanet Gıda7,01-4,63-9,31
Verusa Holding63,30-4,0940,35
Verusaturk Girisim25,78-3,9597,09
Vestel36,280,2272,27
Vestel Beyaz Eşya61,15-1,3749,58
Viking Kağıt7,30-1,75-18,89
Yapı Kredi Koray GMYO7,504,7568,54
Yapı ve Kredi Bank.2,18-2,68-27,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.98,702,7636,33
Yataş16,452,1113,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,95-1,25-10,23
Yeni Gimat GMYO12,90-1,6011,28
Yeşil GMYO1,24-6,06-10,14
Yeşil Yapı1,70-4,49-7,61
Yeşil Yatırım Holding92,50-6,66-2,99
Yibitaş İnşaat Malzeme15.700,000,640,64
Yonga Mobilya25,86-1,30-13,64
Yükselen Çelik4,82-0,41-7,87
Yünsa14,69-2,075,75
Zorlu Enerji2,26-1,74-18,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 19:03:56. #1.16#
title