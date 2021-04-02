Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)42.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 42.250,00 0,50 4,32 İş Bankası (C) 4,99 0,63 -26,54 İş Bankası (Kur.) 499.998,48 31,58 İş Fin.Kir. 3,37 -0,30 -12,69 İş Girişim 20,54 3,89 8,39 İş GMYO 1,99 -1,00 -21,65 İş Y. Men. Değ. 17,05 5,05 2,73 İş Yat. Ort. 3,24 -0,31 -3,66 İşbir Holding 8.850,00 1,14 222,99 Işık Plastik Sanayi 43,70 -3,66 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,36 -8,11 19,30 İttifak Holding 2,75 -0,36 23,32 İz Hayvancılık Tarım 20,10 -0,89 11,67 İzmir Demir Çelik 2,60 1,17 -21,44 İzmir Fırça 11,81 9,96 112,41 Jantsa Jant Sanayi 827,00 9,99 149,32 Kafein Yazılım 26,94 -0,22 26,01 Kaplamin 30,28 -4,66 -10,41 Kardemir (A) 6,14 -2,85 3,19 Kardemir (B) 6,15 -2,84 16,70 Kardemir (D) 7,20 -0,69 24,57 Karel Elektronik 29,46 0,55 27,75 Karsan Otomotiv 4,16 3,74 28,00 Karsu Tekstil 19,88 0,96 132,51 Kartonsan 69,95 -0,43 -26,12 Katmerciler Ekipman 3,71 -1,07 20,45 Kent Gıda 347,00 -2,12 -2,42 Kerevitaş Gıda 5,86 3,35 -10,94 Kervan Gıda 18,00 -1,10 36,16 Kervansaray Yat. Holding 0,76 -3,80 -39,68 Kiler GMYO 2,20 -1,79 -12,35 Klimasan Klima 23,66 5,81 39,42 Koç Holding 20,06 -0,30 -5,02 Konfrut Gıda 20,52 2,60 21,42 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 80,40 1,13 239,53 Konya Çimento 1.157,00 4,42 2,39 Kordsa Teknik Tekstil 24,90 -1,43 60,13 Koza Altın 125,10 3,56 29,37 Koza Madencilik 15,00 4,46 -3,16 Körfez GMYO 6,62 -1,49 14,14 Kristal Kola 2,89 -0,34 -26,28 Kron Telekomünikasyon 59,00 3,69 60,15 Kuştur Kuşadası Turizm 300,00 -1,32 90,72 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 6,42 0,87 Kütahya Porselen 53,55 -0,37 6,14 Lider Faktoring 3,38 -1,74 -0,88 Link Bilgisayar 40,74 -3,64 27,81 Logo Yazılım 171,00 7,68 36,25 Lokman Hekim Sağlık 17,20 -1,88 59,97 Lüks Kadife 78,80 -8,27 172,66 Makina Takım 4,15 0,48 21,70 Marka Yatırım Holding 5,77 0,35 -10,26 Marmaris Altınyunus 233,00 3,65 109,72 Marshall 277,00 -0,93 -9,68 Martı GMYO 2,74 -1,44 -0,36 Martı Otel 2,32 -1,69 8,92 Mavi Giyim 47,68 2,10 -8,66 Mazhar Zorlu Holding 37,36 -3,01 18,68 Mega Polietilen 8,14 5,30 6,27 Menderes Tekstil 3,05 -0,97 -1,29 Merit Turizm 270,00 2,27 222,58 Merko Gıda 7,47 3,03 -13,54 Metemtur Otelcilik 27,96 -3,19 26,52 Metro Holding 2,26 6,10 8,65 Metro Petrol ve Tesisleri 2,69 3,46 -6,92 Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -2,21 -5,15 Migros Ticaret 38,28 5,63 -10,56 Milpa 5,04 -0,79 9,57 Mistral GMYO 4,95 1,02 5,10 MLP Sağlık 21,26 0,09 7,00 MMC San. ve Tic. Yat. 6,20 6,35 34,78 Mondi Tire Kutsan 6,56 0,31 -13,68 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,28 -1,99 15,82 Naturelgaz Sanayi 10,28 9,95 Net Holding 4,49 4,42 30,90 Netaş Telekom. 28,46 -1,93 1,35 Niğbaş Niğde Beton 20,94 9,98 -59,73 Nuh Çimento 59,90 -0,17 24,72 Nurol GMYO 16,15 -4,78 121,54 Odaş Elektrik 3,51 -1,68 -10,00 Olmuksan-IP 7,35 -1,08 -37,97 Orge Enerji Elektrik 12,88 6,98 74,53 Orma Orman Mahsulleri 28,50 4,86 93,61 Osmanlı Menkul 38,36 7,57 23,98 Ostim Endüstriyel Yat 2,83 -1,74 2,77 Otokar 367,40 -0,49 20,74 Oyak Çimento 7,17 -0,55 -18,34 Oyak Yat. Ort. 9,00 -1,10 29,50 Oylum Sınai Yatırımlar 4,26 -0,23 -9,55 Özak GMYO 5,13 -0,77 0,59 Özbal Çelik Boru 8,34 0,36 27,33 Özderici GMYO 1,97 -1,01 -11,26 Özerden Plastik 8,86 0,68 -1,56 Pamukova Elektrik 31,48 1,09 47,65 Panora GMYO 7,32 1,10 19,85 Papilon Savunma 19,88 -0,55 -12,65 Park Elek.Madencilik 5,91 2,96 10,06 Parsan 34,00 -1,39 39,92 Pegasus 73,75 0,00 -1,14 Peker GMYO 1,97 -1,50 -24,52 Penguen Gıda 4,09 -0,49 -19,01 Pera GMYO 1,89 -1,56 7,89 Pergamon Dış Ticaret 26,28 -0,76 37,69 Petkim 5,99 -0,99 20,28 Petrokent Turizm 2.796,50 0,52 208,53 Pınar Et ve Un 23,50 3,98 0,95 Pınar Su 8,04 1,64 8,21 Pınar Süt 21,96 1,67 -4,85 Plastikkart 15,11 -0,53 4,57 Polisan Holding 3,28 -0,30 -15,03 Politeknik Metal 358,00 2,08 -11,76 Prizma Press Matbaacılık 5,82 1,75 6,20 QNB Finans Fin. Kir. 116,50 0,00 -7,02 QNB Finansbank 56,95 1,70 -19,05 Ral Yatırım Holding 3,89 -0,26 -12,39 Ray Sigorta 14,16 9,94 -8,35 Reysaş GMYO 4,78 -0,62 -12,29 Reysaş Lojistik 6,97 0,43 -24,57 Rhea Girişim 3,00 -2,91 -19,35 Rodrigo Tekstil 23,00 -4,17 67,76 Royal Halı 3,62 -0,82 5,23 RTA Laboratuvarları 30,54 -9,43 0,86 Sabancı Holding 9,24 2,78 -19,37 Safkar Ege Soğutmacılık 10,64 1,43 -2,21 Sanel Mühendislik 4,61 -9,96 34,80 Sanifoam Sünger 18,88 7,33 38,82 Sanko Pazarlama 13,10 -2,38 39,51 Saray Matbaacılık 5,85 -2,01 -33,30 Sarkuysan 13,22 -0,97 49,55 Sasa Polyester 46,90 -0,85 131,95 Say Yenilenebilir Enerji 31,86 1,92 274,38 Sekuro Plastik 30,00 -3,41 114,90 Selçuk Ecza Deposu 10,66 -0,74 -21,90 Selçuk Gıda 4,45 -0,89 -10,64 Senkron Güvenlik 35,00 -0,57 33,28 Serve Film Prodüksiyon 17,30 0,58 8,13 Servet GMYO 97,95 -1,01 24,94 Seyitler Kimya 33,80 0,60 34,71 Silverline Endüstri 6,21 -0,16 -27,79 Sinpaş GMYO 4,27 -2,73 2,15 Smartiks Yazılım 7,15 0,28 -19,30 Sodaş Sodyum Sanayii 37,54 0,37 42,54 Söktaş 4,40 -0,90 -13,56 Sönmez Filament 59,80 -2,76 -14,81 Sönmez Pamuklu 21,24 -2,39 -11,50 Sumaş Suni Tahta 79,80 2,44 55,71 Şeker Fin. Kir. 10,29 5,76 60,78 Şekerbank 1,21 -1,63 -19,87 Şişe Cam 7,39 -0,40 1,09 Şok Marketler Ticaret 12,58 3,62 -0,32 T. Halk Bankası 4,43 -0,23 -20,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,74 0,00 -13,91 T.S.K.B. 1,38 -0,72 -20,98 T.Tuborg 19,00 0,05 5,15 Taç Tarım Ürünleri 26,00 2,77 146,91 Tat Gıda 9,62 -0,52 -16,79 TAV Havalimanları 21,06 1,06 -1,13 Taze Kuru Gıda 228,70 -1,00 5,73 Tek-Art Turizm 1,84 1,10 -8,91 Tekfen Holding 15,13 -0,20 -7,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,40 -2,26 4,85 Temapol Polimer Plastik 17,35 -2,42 50,87 TGS Dış Ticaret 17,35 -4,14 36,51 Tofaş Oto. Fab. 33,88 0,77 9,60 Torunlar GMYO 3,34 3,09 -14,36 Trabzon Liman 32,48 6,14 1,12 Trabzonspor Sportif 2,22 -1,77 -9,02 Trend GMYO 7,05 -0,70 -43,91 TSKB GMYO 5,86 -3,14 1,91 Tuğçelik 7,84 -3,45 -2,97 Tukaş 8,13 1,88 -16,10 Turcas Petrol 4,59 1,10 -5,36 Turkcell 15,13 -0,98 -6,02 Tümosan Motor ve Traktör 23,98 -2,60 70,43 Tüpraş 92,10 -0,27 -14,72 Türk Hava Yolları 12,91 -0,69 0,00 Türk İlaç Serum 73,00 9,04 Türk Prysmian Kablo 12,40 5,44 2,48 Türk Telekom 6,83 0,74 -17,86 Türk Traktör 211,10 0,43 23,91 Türker Proje Gayrimenkul 131,00 -3,68 16,03 Türkiye Sigorta 6,63 2,00 0,45 Ufuk Yatırım 20,28 -2,03 51,34 Ulaşlar Turizm Yat. 5,80 2,29 36,79 Ulusoy Elektrik 56,90 -0,52 10,81 Ulusoy Un Sanayi 16,58 8,22 44,17 Umpaş Holding 1,65 -9,84 -36,78 Uşak Seramik 2,36 -1,26 0,85 Utopya Turizm 33,22 -9,97 -14,38 Uzertaş Boya 47,78 -3,63 -15,58 Ülker Bisküvi 21,90 1,39 -5,36 Vakıf Fin. Kir. 27,00 6,13 533,80 Vakıf GMYO 3,19 -0,62 -11,88 Vakıf Yat. Ort. 7,89 -2,59 7,20 Vakıflar Bankası 3,63 0,28 -22,93 Vakko Tekstil 15,20 0,00 133,13 Vanet Gıda 7,62 -9,07 -1,42 Verusa Holding 61,45 5,04 36,25 Verusaturk Girisim 25,50 0,95 94,95 Vestel 36,80 -1,29 74,74 Vestel Beyaz Eşya 62,55 -1,65 53,01 Viking Kağıt 7,24 -1,23 -19,56 Yapı Kredi Koray GMYO 6,67 -2,91 49,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,24 -0,44 -25,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 106,50 -3,18 47,10 Yataş 15,15 -1,05 4,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,10 -1,68 -6,82 Yeni Gimat GMYO 13,20 -0,45 13,87 Yeşil GMYO 1,33 -0,75 -3,62 Yeşil Yapı 1,80 -3,23 -2,17 Yeşil Yatırım Holding 103,80 -2,08 8,86 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.000,00 -4,16 2,56 Yonga Mobilya 27,18 -0,44 -9,23 Yükselen Çelik 4,86 -0,21 -7,11 Yünsa 15,03 -1,05 8,20 Zorlu Enerji 2,30 -2,13 -16,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu