Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)250.000,0022,96İş Bankası (B)42.

Turizmin geleceğine, '2. Uluslararası Turizm Kalite Zirvesi' ile ışık tutulacak
Turizmin geleceğine, '2. Uluslararası Turizm Kalite Zirvesi' ile ışık tutulacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)250.000,00

22,96
İş Bankası (B)42.041,301,793,81
İş Bankası (C)5,116,02-27,00
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,383,36-12,44
İş Girişim19,774,274,33
İş GMYO2,012,03-20,87
İş Y. Men. Değ.16,233,38-2,21
İş Yat. Ort.3,250,93-3,36
İşbir Holding8.750,009,38219,34
Işık Plastik Sanayi45,36-1,99

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,480,0029,82
İttifak Holding2,76-0,7223,77
İz Hayvancılık Tarım20,289,9212,67
İzmir Demir Çelik2,571,18-22,35
İzmir Fırça10,744,7893,17
Jantsa Jant Sanayi751,909,99126,68
Kafein Yazılım27,002,5126,29
Kaplamin31,76-2,87-6,04
Kardemir (A)6,321,946,22
Kardemir (B)6,33-1,4020,11
Kardemir (D)7,252,4025,43
Karel Elektronik29,301,5227,06
Karsan Otomotiv4,012,3023,38
Karsu Tekstil19,696,37130,29
Kartonsan70,900,93-25,80
Katmerciler Ekipman3,752,4621,75
Kent Gıda354,504,88-0,31
Kerevitaş Gıda5,671,80-13,83
Kervan Gıda18,203,1737,67
Kervansaray Yat. Holding0,792,60-37,30
Kiler GMYO2,240,90-10,76
Klimasan Klima22,364,4931,76
Koç Holding20,123,66-4,73
Konfrut Gıda20,005,3218,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji79,509,96235,73
Konya Çimento1.108,001,65-1,95
Kordsa Teknik Tekstil25,262,8562,44
Koza Altın120,801,5124,92
Koza Madencilik14,362,94-7,30
Körfez GMYO6,721,8215,86
Kristal Kola2,903,94-26,02
Kron Telekomünikasyon56,909,9554,45
Kuştur Kuşadası Turizm304,007,5393,26
Kuyumcukent Gayrimenkul2,181,87-5,22
Kütahya Porselen53,750,006,54
Lider Faktoring3,440,880,88
Link Bilgisayar42,283,8832,64
Logo Yazılım158,802,1226,53
Lokman Hekim Sağlık17,532,2863,03
Lüks Kadife85,909,01197,23
Makina Takım4,131,2321,11
Marka Yatırım Holding5,756,09-10,58
Marmaris Altınyunus224,805,49102,34
Marshall279,600,04-8,84
Martı GMYO2,780,721,09
Martı Otel2,360,4310,80
Mavi Giyim46,700,86-10,54
Mazhar Zorlu Holding38,52-3,7022,36
Mega Polietilen7,730,260,91
Menderes Tekstil3,081,65-0,32
Merit Turizm264,0010,00215,41
Merko Gıda7,251,26-16,09
Metemtur Otelcilik28,886,1830,68
Metro Holding2,130,472,40
Metro Petrol ve Tesisleri2,601,96-10,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,269,71-3,00
Migros Ticaret36,243,54-15,33
Milpa5,085,8310,43
Mistral GMYO4,901,034,03
MLP Sağlık21,242,916,89
MMC San. ve Tic. Yat.5,8310,0026,74
Mondi Tire Kutsan6,542,19-13,95
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,122,8318,18
Naturelgaz Sanayi9,35

Net Holding4,30-4,0225,36
Netaş Telekom.29,021,823,35
Niğbaş Niğde Beton19,049,99-63,38
Nuh Çimento60,002,2124,93
Nurol GMYO16,96-0,35132,65
Odaş Elektrik3,572,88-8,46
Olmuksan-IP7,431,78-37,30
Orge Enerji Elektrik12,049,9563,14
Orma Orman Mahsulleri27,189,9584,65
Osmanlı Menkul35,669,9915,25
Ostim Endüstriyel Yat2,880,354,58
Otokar369,201,7421,33
Oyak Çimento7,210,98-17,88
Oyak Yat. Ort.9,100,1130,94
Oylum Sınai Yatırımlar4,273,39-9,34
Özak GMYO5,170,981,37
Özbal Çelik Boru8,316,2726,87
Özderici GMYO1,991,53-10,36
Özerden Plastik8,802,33-2,22
Pamukova Elektrik31,141,4346,06
Panora GMYO7,24-0,1418,54
Papilon Savunma19,993,90-12,17
Park Elek.Madencilik5,749,966,89
Parsan34,483,9841,89
Pegasus73,752,29-1,14
Peker GMYO2,000,00-23,37
Penguen Gıda4,111,23-18,61
Pera GMYO1,920,529,61
Pergamon Dış Ticaret26,48-0,0838,74
Petkim6,055,2221,49
Petrokent Turizm2.782,000,00206,93
Pınar Et ve Un22,602,73-2,92
Pınar Su7,910,766,46
Pınar Süt21,603,85-6,41
Plastikkart15,190,405,12
Polisan Holding3,293,79-14,77
Politeknik Metal350,705,22-13,56
Prizma Press Matbaacılık5,726,124,38
QNB Finans Fin. Kir.116,501,22-7,02
QNB Finansbank56,001,63-20,40
Ral Yatırım Holding3,901,04-12,16
Ray Sigorta12,889,99-16,63
Reysaş GMYO4,811,69-11,74
Reysaş Lojistik6,941,17-24,89
Rhea Girişim3,092,66-16,94
Rodrigo Tekstil24,008,0175,05
Royal Halı3,654,896,10
RTA Laboratuvarları33,729,9811,36
Sabancı Holding8,994,53-21,55
Safkar Ege Soğutmacılık10,491,65-3,58
Sanel Mühendislik5,12-0,9749,71
Sanifoam Sünger17,596,6129,34
Sanko Pazarlama13,42-1,1842,92
Saray Matbaacılık5,971,88-31,93
Sarkuysan13,35-0,6051,02
Sasa Polyester47,304,83133,93
Say Yenilenebilir Enerji31,267,64267,33
Sekuro Plastik31,06-0,77122,49
Selçuk Ecza Deposu10,742,19-21,32
Selçuk Gıda4,49-0,66-9,84
Senkron Güvenlik35,20-2,2234,04
Serve Film Prodüksiyon17,201,187,50
Servet GMYO98,95-1,0526,21
Seyitler Kimya33,60-0,2433,91
Silverline Endüstri6,220,97-27,67
Sinpaş GMYO4,39-1,575,02
Smartiks Yazılım7,131,86-19,53
Sodaş Sodyum Sanayii37,40-3,8642,01
Söktaş4,442,07-12,77
Sönmez Filament61,505,22-12,39
Sönmez Pamuklu21,760,28-9,33
Sumaş Suni Tahta77,903,7352,00
Şeker Fin. Kir.9,739,9452,03
Şekerbank1,233,36-18,54
Şişe Cam7,421,921,50
Şok Marketler Ticaret12,143,41-3,80
T. Halk Bankası4,442,78-20,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,740,53-13,91
T.S.K.B.1,392,96-20,41
T.Tuborg18,992,765,09
Taç Tarım Ürünleri25,30-0,78140,27
Tat Gıda9,672,33-16,36
TAV Havalimanları20,842,16-2,16
Taze Kuru Gıda231,000,656,80
Tek-Art Turizm1,822,82-9,90
Tekfen Holding15,162,29-7,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,713,327,28
Temapol Polimer Plastik17,781,0254,61
TGS Dış Ticaret18,100,9542,41
Tofaş Oto. Fab.33,621,578,76
Torunlar GMYO3,241,89-16,92
Trabzon Liman30,602,00-4,73
Trabzonspor Sportif2,267,11-7,38
Trend GMYO7,101,43-43,52
TSKB GMYO6,05-1,635,22
Tuğçelik8,124,910,50
Tukaş7,980,63-17,65
Turcas Petrol4,542,25-6,39
Turkcell15,282,07-5,09
Tümosan Motor ve Traktör24,620,4974,98
Tüpraş92,352,61-14,49
Türk Hava Yolları13,001,960,70
Türk İlaç Serum66,959,93

Türk Prysmian Kablo11,762,35-2,81
Türk Telekom6,782,70-18,46
Türk Traktör210,201,6923,38
Türker Proje Gayrimenkul136,006,9220,46
Türkiye Sigorta6,506,04-1,52
Ufuk Yatırım20,705,9454,48
Ulaşlar Turizm Yat.5,671,2533,73
Ulusoy Elektrik57,200,2611,39
Ulusoy Un Sanayi15,321,6633,22
Umpaş Holding1,83-9,85-29,89
Uşak Seramik2,39-1,242,14
Utopya Turizm36,90-10,00-4,90
Uzertaş Boya49,58-2,50-12,40
Ülker Bisküvi21,602,56-6,66
Vakıf Fin. Kir.25,449,94497,18
Vakıf GMYO3,212,23-11,33
Vakıf Yat. Ort.8,102,5310,05
Vakıflar Bankası3,624,62-23,14
Vakko Tekstil15,209,99133,13
Vanet Gıda8,389,978,41
Verusa Holding58,503,7229,71
Verusaturk Girisim25,262,3593,12
Vestel37,28-0,5977,02
Vestel Beyaz Eşya63,603,5855,58
Viking Kağıt7,331,52-18,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,870,2954,38
Yapı ve Kredi Bank.2,255,10-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.110,002,0451,93
Yataş15,313,945,95
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,172,46-5,23
Yeni Gimat GMYO13,260,8414,39
Yeşil GMYO1,341,52-2,90
Yeşil Yapı1,860,001,09
Yeşil Yatırım Holding106,00-1,1211,17
Yibitaş İnşaat Malzeme16.695,009,487,02
Yonga Mobilya27,301,71-8,83
Yükselen Çelik4,871,46-6,92
Yünsa15,192,109,35
Zorlu Enerji2,351,73-15,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Cem Yılmaz Bahar Candan
Spor Can Bartu Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 19:01:58. #1.15#
title