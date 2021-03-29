Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|42.980,00
|1,39
|6,12
|İş Bankası (C)
|4,84
|0,00
|-30,86
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,34
|0,00
|-13,47
|İş Girişim
|19,46
|-2,11
|2,69
|İş GMYO
|2,00
|2,04
|-21,26
|İş Y. Men. Değ.
|16,66
|2,33
|-5,66
|İş Yat. Ort.
|3,34
|-0,12
|-0,69
|İşbir Holding
|7.547,20
|-1,98
|175,45
|Işık Plastik Sanayi
|44,82
|-2,14
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,59
|-4,22
|39,47
|İttifak Holding
|2,71
|4,23
|21,52
|İz Hayvancılık Tarım
|20,06
|-6,78
|11,44
|İzmir Demir Çelik
|2,57
|-2,28
|-22,35
|İzmir Fırça
|10,70
|9,97
|92,45
|Jantsa Jant Sanayi
|565,00
|-1,96
|70,33
|Kafein Yazılım
|26,20
|-1,21
|22,54
|Kaplamin
|30,88
|4,39
|-8,64
|Kardemir (A)
|6,07
|9,96
|2,02
|Kardemir (B)
|6,09
|9,93
|15,56
|Kardemir (D)
|6,87
|4,25
|18,86
|Karel Elektronik
|29,44
|-1,93
|27,67
|Karsan Otomotiv
|3,92
|2,35
|20,62
|Karsu Tekstil
|17,60
|10,00
|105,85
|Kartonsan
|69,20
|-2,05
|-27,58
|Katmerciler Ekipman
|3,76
|-0,27
|22,08
|Kent Gıda
|345,00
|-2,40
|-2,98
|Kerevitaş Gıda
|5,60
|-1,06
|-14,89
|Kervan Gıda
|17,35
|2,66
|31,24
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|-3,95
|-42,06
|Kiler GMYO
|2,35
|9,81
|-6,37
|Klimasan Klima
|20,90
|0,00
|23,16
|Koç Holding
|19,10
|-0,78
|-9,56
|Konfrut Gıda
|18,75
|9,97
|10,95
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,60
|-5,23
|198,14
|Konya Çimento
|1.103,40
|1,70
|-2,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,60
|-0,40
|58,20
|Koza Altın
|118,00
|1,20
|22,03
|Koza Madencilik
|14,05
|4,00
|-9,30
|Körfez GMYO
|6,88
|3,46
|18,62
|Kristal Kola
|2,77
|-0,72
|-29,34
|Kron Telekomünikasyon
|50,00
|0,20
|35,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|317,00
|-6,76
|101,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|1,42
|-6,52
|Kütahya Porselen
|52,75
|-0,85
|4,56
|Lider Faktoring
|3,34
|0,30
|-2,05
|Link Bilgisayar
|38,16
|-2,40
|19,72
|Logo Yazılım
|156,40
|1,69
|24,62
|Lokman Hekim Sağlık
|16,92
|4,90
|57,36
|Lüks Kadife
|73,20
|9,99
|153,29
|Makina Takım
|4,15
|-2,12
|21,70
|Marka Yatırım Holding
|5,51
|-1,08
|-14,31
|Marmaris Altınyunus
|208,50
|-2,98
|87,67
|Marshall
|280,60
|-1,20
|-8,51
|Martı GMYO
|2,75
|0,36
|0,00
|Martı Otel
|2,42
|-0,82
|13,62
|Mavi Giyim
|48,64
|0,58
|-6,82
|Mazhar Zorlu Holding
|41,00
|2,50
|30,24
|Mega Polietilen
|7,94
|-0,87
|3,66
|Menderes Tekstil
|3,01
|0,00
|-2,59
|Merit Turizm
|265,00
|1,92
|216,61
|Merko Gıda
|7,17
|-1,10
|-17,01
|Metemtur Otelcilik
|26,54
|-9,97
|20,09
|Metro Holding
|2,21
|4,25
|6,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,55
|1,59
|-11,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,16
|5,88
|-7,30
|Migros Ticaret
|34,62
|-0,92
|-19,11
|Milpa
|4,74
|2,60
|3,04
|Mistral GMYO
|4,92
|-0,40
|4,46
|MLP Sağlık
|20,76
|-0,19
|4,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|-0,83
|30,43
|Mondi Tire Kutsan
|6,45
|0,00
|-15,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,48
|1,17
|16,39
|Net Holding
|5,10
|-0,97
|48,69
|Netaş Telekom.
|28,06
|-1,89
|-0,07
|Niğbaş Niğde Beton
|17,91
|-1,43
|-65,56
|Nuh Çimento
|60,95
|5,82
|23,78
|Nurol GMYO
|16,44
|4,71
|125,51
|Odaş Elektrik
|3,48
|1,75
|-10,77
|Olmuksan-IP
|7,54
|-0,92
|-36,37
|Orge Enerji Elektrik
|10,84
|-0,18
|46,88
|Orma Orman Mahsulleri
|21,80
|6,97
|48,10
|Osmanlı Menkul
|31,88
|-1,48
|3,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,99
|9,93
|8,58
|Otokar
|353,50
|-2,10
|16,17
|Oyak Çimento
|7,50
|6,53
|-14,58
|Oyak Yat. Ort.
|9,16
|0,11
|31,80
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,12
|-0,48
|-12,53
|Özak GMYO
|5,21
|0,97
|2,16
|Özbal Çelik Boru
|7,72
|7,37
|17,86
|Özderici GMYO
|2,04
|4,62
|-8,11
|Özerden Plastik
|9,40
|4,44
|4,44
|Pamukova Elektrik
|30,08
|-1,70
|41,09
|Panora GMYO
|7,02
|9,86
|14,94
|Papilon Savunma
|19,12
|-1,14
|-15,99
|Park Elek.Madencilik
|5,23
|2,55
|-2,61
|Parsan
|32,30
|-0,37
|32,92
|Pegasus
|74,15
|-1,00
|-0,60
|Peker GMYO
|2,01
|-0,99
|-22,99
|Penguen Gıda
|4,11
|2,49
|-18,61
|Pera GMYO
|2,00
|2,56
|14,17
|Pergamon Dış Ticaret
|26,00
|-0,61
|36,23
|Petkim
|5,71
|4,96
|14,66
|Petrokent Turizm
|2.799,30
|0,87
|208,84
|Pınar Et ve Un
|21,94
|2,14
|-5,76
|Pınar Su
|8,10
|9,91
|9,02
|Pınar Süt
|21,02
|1,06
|-8,93
|Plastikkart
|14,90
|-1,97
|3,11
|Polisan Holding
|3,23
|0,94
|-16,32
|Politeknik Metal
|325,00
|1,56
|-19,90
|Prizma Press Matbaacılık
|5,43
|9,92
|-0,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|119,00
|-2,22
|-5,03
|QNB Finansbank
|58,00
|0,17
|-17,56
|Ral Yatırım Holding
|4,11
|6,48
|-7,43
|Ray Sigorta
|12,18
|-2,56
|-21,17
|Reysaş GMYO
|4,84
|2,76
|-11,19
|Reysaş Lojistik
|6,87
|1,63
|-25,65
|Rhea Girişim
|3,10
|-2,52
|-16,67
|Rodrigo Tekstil
|20,84
|3,68
|52,01
|Royal Halı
|3,45
|-1,43
|0,29
|RTA Laboratuvarları
|25,36
|9,97
|-16,25
|Sabancı Holding
|8,62
|-0,81
|-24,78
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,47
|0,00
|-3,77
|Sanel Mühendislik
|5,58
|-6,84
|63,16
|Sanifoam Sünger
|16,98
|-1,96
|24,85
|Sanko Pazarlama
|14,12
|9,97
|50,37
|Saray Matbaacılık
|5,35
|-2,01
|-39,00
|Sarkuysan
|13,31
|5,05
|50,57
|Sasa Polyester
|44,36
|0,05
|119,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,78
|9,98
|226,44
|Sekuro Plastik
|31,16
|-4,42
|123,21
|Selçuk Ecza Deposu
|10,39
|-1,05
|-23,88
|Selçuk Gıda
|4,82
|-4,93
|-3,21
|Senkron Güvenlik
|36,60
|1,55
|39,38
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|3,03
|6,25
|Servet GMYO
|100,20
|0,20
|27,81
|Seyitler Kimya
|34,48
|-1,54
|37,42
|Silverline Endüstri
|6,19
|1,81
|-28,02
|Sinpaş GMYO
|4,10
|-2,15
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|7,14
|-0,42
|-19,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|40,00
|0,78
|51,88
|Söktaş
|4,28
|2,88
|-15,91
|Sönmez Filament
|62,25
|-4,38
|-11,32
|Sönmez Pamuklu
|23,00
|4,55
|-4,17
|Sumaş Suni Tahta
|80,00
|1,27
|56,10
|Şeker Fin. Kir.
|9,41
|-3,49
|47,03
|Şekerbank
|1,19
|0,00
|-21,19
|Şişe Cam
|7,41
|0,27
|1,37
|Şok Marketler Ticaret
|12,21
|3,21
|-3,25
|T. Halk Bankası
|4,42
|-0,67
|-20,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,12
|-1,38
|-12,69
|T.S.K.B.
|1,38
|1,19
|-20,98
|T.Tuborg
|18,92
|2,27
|4,70
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|2,13
|127,92
|Tat Gıda
|9,71
|2,97
|-16,01
|TAV Havalimanları
|21,74
|-2,25
|2,07
|Taze Kuru Gıda
|229,10
|-4,26
|5,92
|Tek-Art Turizm
|1,85
|3,93
|-8,42
|Tekfen Holding
|15,01
|2,04
|-8,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,85
|4,69
|8,37
|Temapol Polimer Plastik
|19,64
|9,97
|70,78
|TGS Dış Ticaret
|17,19
|-3,97
|35,25
|Tofaş Oto. Fab.
|31,66
|1,15
|2,42
|Torunlar GMYO
|3,33
|3,42
|-14,62
|Trabzon Liman
|29,32
|0,00
|-8,72
|Trabzonspor Sportif
|2,13
|0,00
|-12,70
|Trend GMYO
|7,32
|4,13
|-41,77
|TSKB GMYO
|6,03
|2,20
|4,87
|Tuğçelik
|7,49
|2,60
|-7,30
|Tukaş
|7,72
|-0,13
|-20,33
|Turcas Petrol
|4,43
|-1,12
|-8,66
|Turkcell
|14,70
|-0,54
|-8,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|23,80
|-3,09
|69,15
|Tüpraş
|92,75
|-0,91
|-14,12
|Türk Hava Yolları
|12,48
|-1,42
|-3,33
|Türk İlaç Serum
|50,40
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|11,81
|-0,51
|-2,40
|Türk Telekom
|6,78
|0,15
|-20,61
|Türk Traktör
|206,90
|-0,86
|21,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,50
|-1,38
|13,82
|Türkiye Sigorta
|6,10
|0,49
|-7,58
|Ufuk Yatırım
|20,50
|-2,94
|52,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,09
|-4,68
|20,05
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|0,19
|5,16
|Ulusoy Un Sanayi
|15,97
|-2,62
|38,87
|Umpaş Holding
|2,18
|-9,92
|-16,48
|Uşak Seramik
|2,32
|0,43
|-0,85
|Utopya Turizm
|40,50
|-3,11
|4,38
|Uzertaş Boya
|54,15
|-5,00
|-4,33
|Ülker Bisküvi
|21,70
|2,36
|-6,22
|Vakıf Fin. Kir.
|26,82
|-4,28
|529,58
|Vakıf GMYO
|3,27
|5,48
|-9,67
|Vakıf Yat. Ort.
|7,94
|1,02
|7,88
|Vakıflar Bankası
|3,52
|0,00
|-25,27
|Vakko Tekstil
|13,96
|-7,00
|114,11
|Vanet Gıda
|6,30
|-0,94
|-18,50
|Verusa Holding
|56,55
|-1,99
|25,39
|Verusaturk Girisim
|26,74
|-4,16
|104,43
|Vestel
|37,96
|3,72
|80,25
|Vestel Beyaz Eşya
|57,30
|4,56
|40,17
|Viking Kağıt
|7,23
|-2,03
|-19,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,96
|-1,69
|56,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|0,00
|-28,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|103,70
|-1,52
|43,23
|Yataş
|14,98
|-0,79
|3,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,00
|3,63
|-9,09
|Yeni Gimat GMYO
|15,28
|-2,05
|22,93
|Yeşil GMYO
|1,35
|0,75
|-2,17
|Yeşil Yapı
|1,93
|-2,03
|4,89
|Yeşil Yatırım Holding
|120,00
|-7,69
|25,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.250,00
|-4,68
|-2,24
|Yonga Mobilya
|28,00
|3,70
|-6,49
|Yükselen Çelik
|4,77
|0,21
|-8,83
|Yünsa
|15,24
|0,66
|3,96
|Zorlu Enerji
|2,32
|-0,43
|-16,25
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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