Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 42.980,00 1,39 6,12 İş Bankası (C) 4,84 0,00 -30,86 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,34 0,00 -13,47 İş Girişim 19,46 -2,11 2,69 İş GMYO 2,00 2,04 -21,26 İş Y. Men. Değ. 16,66 2,33 -5,66 İş Yat. Ort. 3,34 -0,12 -0,69 İşbir Holding 7.547,20 -1,98 175,45 Işık Plastik Sanayi 44,82 -2,14 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,59 -4,22 39,47 İttifak Holding 2,71 4,23 21,52 İz Hayvancılık Tarım 20,06 -6,78 11,44 İzmir Demir Çelik 2,57 -2,28 -22,35 İzmir Fırça 10,70 9,97 92,45 Jantsa Jant Sanayi 565,00 -1,96 70,33 Kafein Yazılım 26,20 -1,21 22,54 Kaplamin 30,88 4,39 -8,64 Kardemir (A) 6,07 9,96 2,02 Kardemir (B) 6,09 9,93 15,56 Kardemir (D) 6,87 4,25 18,86 Karel Elektronik 29,44 -1,93 27,67 Karsan Otomotiv 3,92 2,35 20,62 Karsu Tekstil 17,60 10,00 105,85 Kartonsan 69,20 -2,05 -27,58 Katmerciler Ekipman 3,76 -0,27 22,08 Kent Gıda 345,00 -2,40 -2,98 Kerevitaş Gıda 5,60 -1,06 -14,89 Kervan Gıda 17,35 2,66 31,24 Kervansaray Yat. Holding 0,73 -3,95 -42,06 Kiler GMYO 2,35 9,81 -6,37 Klimasan Klima 20,90 0,00 23,16 Koç Holding 19,10 -0,78 -9,56 Konfrut Gıda 18,75 9,97 10,95 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,60 -5,23 198,14 Konya Çimento 1.103,40 1,70 -2,35 Kordsa Teknik Tekstil 24,60 -0,40 58,20 Koza Altın 118,00 1,20 22,03 Koza Madencilik 14,05 4,00 -9,30 Körfez GMYO 6,88 3,46 18,62 Kristal Kola 2,77 -0,72 -29,34 Kron Telekomünikasyon 50,00 0,20 35,72 Kuştur Kuşadası Turizm 317,00 -6,76 101,53 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,15 1,42 -6,52 Kütahya Porselen 52,75 -0,85 4,56 Lider Faktoring 3,34 0,30 -2,05 Link Bilgisayar 38,16 -2,40 19,72 Logo Yazılım 156,40 1,69 24,62 Lokman Hekim Sağlık 16,92 4,90 57,36 Lüks Kadife 73,20 9,99 153,29 Makina Takım 4,15 -2,12 21,70 Marka Yatırım Holding 5,51 -1,08 -14,31 Marmaris Altınyunus 208,50 -2,98 87,67 Marshall 280,60 -1,20 -8,51 Martı GMYO 2,75 0,36 0,00 Martı Otel 2,42 -0,82 13,62 Mavi Giyim 48,64 0,58 -6,82 Mazhar Zorlu Holding 41,00 2,50 30,24 Mega Polietilen 7,94 -0,87 3,66 Menderes Tekstil 3,01 0,00 -2,59 Merit Turizm 265,00 1,92 216,61 Merko Gıda 7,17 -1,10 -17,01 Metemtur Otelcilik 26,54 -9,97 20,09 Metro Holding 2,21 4,25 6,25 Metro Petrol ve Tesisleri 2,55 1,59 -11,76 Metro Yatırım Ortaklığı 2,16 5,88 -7,30 Migros Ticaret 34,62 -0,92 -19,11 Milpa 4,74 2,60 3,04 Mistral GMYO 4,92 -0,40 4,46 MLP Sağlık 20,76 -0,19 4,48 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 -0,83 30,43 Mondi Tire Kutsan 6,45 0,00 -15,13 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,48 1,17 16,39 Net Holding 5,10 -0,97 48,69 Netaş Telekom. 28,06 -1,89 -0,07 Niğbaş Niğde Beton 17,91 -1,43 -65,56 Nuh Çimento 60,95 5,82 23,78 Nurol GMYO 16,44 4,71 125,51 Odaş Elektrik 3,48 1,75 -10,77 Olmuksan-IP 7,54 -0,92 -36,37 Orge Enerji Elektrik 10,84 -0,18 46,88 Orma Orman Mahsulleri 21,80 6,97 48,10 Osmanlı Menkul 31,88 -1,48 3,04 Ostim Endüstriyel Yat 2,99 9,93 8,58 Otokar 353,50 -2,10 16,17 Oyak Çimento 7,50 6,53 -14,58 Oyak Yat. Ort. 9,16 0,11 31,80 Oylum Sınai Yatırımlar 4,12 -0,48 -12,53 Özak GMYO 5,21 0,97 2,16 Özbal Çelik Boru 7,72 7,37 17,86 Özderici GMYO 2,04 4,62 -8,11 Özerden Plastik 9,40 4,44 4,44 Pamukova Elektrik 30,08 -1,70 41,09 Panora GMYO 7,02 9,86 14,94 Papilon Savunma 19,12 -1,14 -15,99 Park Elek.Madencilik 5,23 2,55 -2,61 Parsan 32,30 -0,37 32,92 Pegasus 74,15 -1,00 -0,60 Peker GMYO 2,01 -0,99 -22,99 Penguen Gıda 4,11 2,49 -18,61 Pera GMYO 2,00 2,56 14,17 Pergamon Dış Ticaret 26,00 -0,61 36,23 Petkim 5,71 4,96 14,66 Petrokent Turizm 2.799,30 0,87 208,84 Pınar Et ve Un 21,94 2,14 -5,76 Pınar Su 8,10 9,91 9,02 Pınar Süt 21,02 1,06 -8,93 Plastikkart 14,90 -1,97 3,11 Polisan Holding 3,23 0,94 -16,32 Politeknik Metal 325,00 1,56 -19,90 Prizma Press Matbaacılık 5,43 9,92 -0,91 QNB Finans Fin. Kir. 119,00 -2,22 -5,03 QNB Finansbank 58,00 0,17 -17,56 Ral Yatırım Holding 4,11 6,48 -7,43 Ray Sigorta 12,18 -2,56 -21,17 Reysaş GMYO 4,84 2,76 -11,19 Reysaş Lojistik 6,87 1,63 -25,65 Rhea Girişim 3,10 -2,52 -16,67 Rodrigo Tekstil 20,84 3,68 52,01 Royal Halı 3,45 -1,43 0,29 RTA Laboratuvarları 25,36 9,97 -16,25 Sabancı Holding 8,62 -0,81 -24,78 Safkar Ege Soğutmacılık 10,47 0,00 -3,77 Sanel Mühendislik 5,58 -6,84 63,16 Sanifoam Sünger 16,98 -1,96 24,85 Sanko Pazarlama 14,12 9,97 50,37 Saray Matbaacılık 5,35 -2,01 -39,00 Sarkuysan 13,31 5,05 50,57 Sasa Polyester 44,36 0,05 119,39 Say Yenilenebilir Enerji 27,78 9,98 226,44 Sekuro Plastik 31,16 -4,42 123,21 Selçuk Ecza Deposu 10,39 -1,05 -23,88 Selçuk Gıda 4,82 -4,93 -3,21 Senkron Güvenlik 36,60 1,55 39,38 Serve Film Prodüksiyon 17,00 3,03 6,25 Servet GMYO 100,20 0,20 27,81 Seyitler Kimya 34,48 -1,54 37,42 Silverline Endüstri 6,19 1,81 -28,02 Sinpaş GMYO 4,10 -2,15 -1,91 Smartiks Yazılım 7,14 -0,42 -19,41 Sodaş Sodyum Sanayii 40,00 0,78 51,88 Söktaş 4,28 2,88 -15,91 Sönmez Filament 62,25 -4,38 -11,32 Sönmez Pamuklu 23,00 4,55 -4,17 Sumaş Suni Tahta 80,00 1,27 56,10 Şeker Fin. Kir. 9,41 -3,49 47,03 Şekerbank 1,19 0,00 -21,19 Şişe Cam 7,41 0,27 1,37 Şok Marketler Ticaret 12,21 3,21 -3,25 T. Halk Bankası 4,42 -0,67 -20,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,12 -1,38 -12,69 T.S.K.B. 1,38 1,19 -20,98 T.Tuborg 18,92 2,27 4,70 Taç Tarım Ürünleri 24,00 2,13 127,92 Tat Gıda 9,71 2,97 -16,01 TAV Havalimanları 21,74 -2,25 2,07 Taze Kuru Gıda 229,10 -4,26 5,92 Tek-Art Turizm 1,85 3,93 -8,42 Tekfen Holding 15,01 2,04 -8,47 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,85 4,69 8,37 Temapol Polimer Plastik 19,64 9,97 70,78 TGS Dış Ticaret 17,19 -3,97 35,25 Tofaş Oto. Fab. 31,66 1,15 2,42 Torunlar GMYO 3,33 3,42 -14,62 Trabzon Liman 29,32 0,00 -8,72 Trabzonspor Sportif 2,13 0,00 -12,70 Trend GMYO 7,32 4,13 -41,77 TSKB GMYO 6,03 2,20 4,87 Tuğçelik 7,49 2,60 -7,30 Tukaş 7,72 -0,13 -20,33 Turcas Petrol 4,43 -1,12 -8,66 Turkcell 14,70 -0,54 -8,70 Tümosan Motor ve Traktör 23,80 -3,09 69,15 Tüpraş 92,75 -0,91 -14,12 Türk Hava Yolları 12,48 -1,42 -3,33 Türk İlaç Serum 50,40 10,00 Türk Prysmian Kablo 11,81 -0,51 -2,40 Türk Telekom 6,78 0,15 -20,61 Türk Traktör 206,90 -0,86 21,44 Türker Proje Gayrimenkul 128,50 -1,38 13,82 Türkiye Sigorta 6,10 0,49 -7,58 Ufuk Yatırım 20,50 -2,94 52,99 Ulaşlar Turizm Yat. 5,09 -4,68 20,05 Ulusoy Elektrik 54,00 0,19 5,16 Ulusoy Un Sanayi 15,97 -2,62 38,87 Umpaş Holding 2,18 -9,92 -16,48 Uşak Seramik 2,32 0,43 -0,85 Utopya Turizm 40,50 -3,11 4,38 Uzertaş Boya 54,15 -5,00 -4,33 Ülker Bisküvi 21,70 2,36 -6,22 Vakıf Fin. Kir. 26,82 -4,28 529,58 Vakıf GMYO 3,27 5,48 -9,67 Vakıf Yat. Ort. 7,94 1,02 7,88 Vakıflar Bankası 3,52 0,00 -25,27 Vakko Tekstil 13,96 -7,00 114,11 Vanet Gıda 6,30 -0,94 -18,50 Verusa Holding 56,55 -1,99 25,39 Verusaturk Girisim 26,74 -4,16 104,43 Vestel 37,96 3,72 80,25 Vestel Beyaz Eşya 57,30 4,56 40,17 Viking Kağıt 7,23 -2,03 -19,67 Yapı Kredi Koray GMYO 6,96 -1,69 56,40 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 0,00 -28,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 103,70 -1,52 43,23 Yataş 14,98 -0,79 3,67 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,00 3,63 -9,09 Yeni Gimat GMYO 15,28 -2,05 22,93 Yeşil GMYO 1,35 0,75 -2,17 Yeşil Yapı 1,93 -2,03 4,89 Yeşil Yatırım Holding 120,00 -7,69 25,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.250,00 -4,68 -2,24 Yonga Mobilya 28,00 3,70 -6,49 Yükselen Çelik 4,77 0,21 -8,83 Yünsa 15,24 0,66 3,96 Zorlu Enerji 2,32 -0,43 -16,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara