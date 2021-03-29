Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi
Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi
Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum
Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)42.980,001,396,12
İş Bankası (C)4,840,00-30,86
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,340,00-13,47
İş Girişim19,46-2,112,69
İş GMYO2,002,04-21,26
İş Y. Men. Değ.16,662,33-5,66
İş Yat. Ort.3,34-0,12-0,69
İşbir Holding7.547,20-1,98175,45
Işık Plastik Sanayi44,82-2,14

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,59-4,2239,47
İttifak Holding2,714,2321,52
İz Hayvancılık Tarım20,06-6,7811,44
İzmir Demir Çelik2,57-2,28-22,35
İzmir Fırça10,709,9792,45
Jantsa Jant Sanayi565,00-1,9670,33
Kafein Yazılım26,20-1,2122,54
Kaplamin30,884,39-8,64
Kardemir (A)6,079,962,02
Kardemir (B)6,099,9315,56
Kardemir (D)6,874,2518,86
Karel Elektronik29,44-1,9327,67
Karsan Otomotiv3,922,3520,62
Karsu Tekstil17,6010,00105,85
Kartonsan69,20-2,05-27,58
Katmerciler Ekipman3,76-0,2722,08
Kent Gıda345,00-2,40-2,98
Kerevitaş Gıda5,60-1,06-14,89
Kervan Gıda17,352,6631,24
Kervansaray Yat. Holding0,73-3,95-42,06
Kiler GMYO2,359,81-6,37
Klimasan Klima20,900,0023,16
Koç Holding19,10-0,78-9,56
Konfrut Gıda18,759,9710,95
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,60-5,23198,14
Konya Çimento1.103,401,70-2,35
Kordsa Teknik Tekstil24,60-0,4058,20
Koza Altın118,001,2022,03
Koza Madencilik14,054,00-9,30
Körfez GMYO6,883,4618,62
Kristal Kola2,77-0,72-29,34
Kron Telekomünikasyon50,000,2035,72
Kuştur Kuşadası Turizm317,00-6,76101,53
Kuyumcukent Gayrimenkul2,151,42-6,52
Kütahya Porselen52,75-0,854,56
Lider Faktoring3,340,30-2,05
Link Bilgisayar38,16-2,4019,72
Logo Yazılım156,401,6924,62
Lokman Hekim Sağlık16,924,9057,36
Lüks Kadife73,209,99153,29
Makina Takım4,15-2,1221,70
Marka Yatırım Holding5,51-1,08-14,31
Marmaris Altınyunus208,50-2,9887,67
Marshall280,60-1,20-8,51
Martı GMYO2,750,360,00
Martı Otel2,42-0,8213,62
Mavi Giyim48,640,58-6,82
Mazhar Zorlu Holding41,002,5030,24
Mega Polietilen7,94-0,873,66
Menderes Tekstil3,010,00-2,59
Merit Turizm265,001,92216,61
Merko Gıda7,17-1,10-17,01
Metemtur Otelcilik26,54-9,9720,09
Metro Holding2,214,256,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,551,59-11,76
Metro Yatırım Ortaklığı2,165,88-7,30
Migros Ticaret34,62-0,92-19,11
Milpa4,742,603,04
Mistral GMYO4,92-0,404,46
MLP Sağlık20,76-0,194,48
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-0,8330,43
Mondi Tire Kutsan6,450,00-15,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,481,1716,39
Net Holding5,10-0,9748,69
Netaş Telekom.28,06-1,89-0,07
Niğbaş Niğde Beton17,91-1,43-65,56
Nuh Çimento60,955,8223,78
Nurol GMYO16,444,71125,51
Odaş Elektrik3,481,75-10,77
Olmuksan-IP7,54-0,92-36,37
Orge Enerji Elektrik10,84-0,1846,88
Orma Orman Mahsulleri21,806,9748,10
Osmanlı Menkul31,88-1,483,04
Ostim Endüstriyel Yat2,999,938,58
Otokar353,50-2,1016,17
Oyak Çimento7,506,53-14,58
Oyak Yat. Ort.9,160,1131,80
Oylum Sınai Yatırımlar4,12-0,48-12,53
Özak GMYO5,210,972,16
Özbal Çelik Boru7,727,3717,86
Özderici GMYO2,044,62-8,11
Özerden Plastik9,404,444,44
Pamukova Elektrik30,08-1,7041,09
Panora GMYO7,029,8614,94
Papilon Savunma19,12-1,14-15,99
Park Elek.Madencilik5,232,55-2,61
Parsan32,30-0,3732,92
Pegasus74,15-1,00-0,60
Peker GMYO2,01-0,99-22,99
Penguen Gıda4,112,49-18,61
Pera GMYO2,002,5614,17
Pergamon Dış Ticaret26,00-0,6136,23
Petkim5,714,9614,66
Petrokent Turizm2.799,300,87208,84
Pınar Et ve Un21,942,14-5,76
Pınar Su8,109,919,02
Pınar Süt21,021,06-8,93
Plastikkart14,90-1,973,11
Polisan Holding3,230,94-16,32
Politeknik Metal325,001,56-19,90
Prizma Press Matbaacılık5,439,92-0,91
QNB Finans Fin. Kir.119,00-2,22-5,03
QNB Finansbank58,000,17-17,56
Ral Yatırım Holding4,116,48-7,43
Ray Sigorta12,18-2,56-21,17
Reysaş GMYO4,842,76-11,19
Reysaş Lojistik6,871,63-25,65
Rhea Girişim3,10-2,52-16,67
Rodrigo Tekstil20,843,6852,01
Royal Halı3,45-1,430,29
RTA Laboratuvarları25,369,97-16,25
Sabancı Holding8,62-0,81-24,78
Safkar Ege Soğutmacılık10,470,00-3,77
Sanel Mühendislik5,58-6,8463,16
Sanifoam Sünger16,98-1,9624,85
Sanko Pazarlama14,129,9750,37
Saray Matbaacılık5,35-2,01-39,00
Sarkuysan13,315,0550,57
Sasa Polyester44,360,05119,39
Say Yenilenebilir Enerji27,789,98226,44
Sekuro Plastik31,16-4,42123,21
Selçuk Ecza Deposu10,39-1,05-23,88
Selçuk Gıda4,82-4,93-3,21
Senkron Güvenlik36,601,5539,38
Serve Film Prodüksiyon17,003,036,25
Servet GMYO100,200,2027,81
Seyitler Kimya34,48-1,5437,42
Silverline Endüstri6,191,81-28,02
Sinpaş GMYO4,10-2,15-1,91
Smartiks Yazılım7,14-0,42-19,41
Sodaş Sodyum Sanayii40,000,7851,88
Söktaş4,282,88-15,91
Sönmez Filament62,25-4,38-11,32
Sönmez Pamuklu23,004,55-4,17
Sumaş Suni Tahta80,001,2756,10
Şeker Fin. Kir.9,41-3,4947,03
Şekerbank1,190,00-21,19
Şişe Cam7,410,271,37
Şok Marketler Ticaret12,213,21-3,25
T. Halk Bankası4,42-0,67-20,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,12-1,38-12,69
T.S.K.B.1,381,19-20,98
T.Tuborg18,922,274,70
Taç Tarım Ürünleri24,002,13127,92
Tat Gıda9,712,97-16,01
TAV Havalimanları21,74-2,252,07
Taze Kuru Gıda229,10-4,265,92
Tek-Art Turizm1,853,93-8,42
Tekfen Holding15,012,04-8,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,854,698,37
Temapol Polimer Plastik19,649,9770,78
TGS Dış Ticaret17,19-3,9735,25
Tofaş Oto. Fab.31,661,152,42
Torunlar GMYO3,333,42-14,62
Trabzon Liman29,320,00-8,72
Trabzonspor Sportif2,130,00-12,70
Trend GMYO7,324,13-41,77
TSKB GMYO6,032,204,87
Tuğçelik7,492,60-7,30
Tukaş7,72-0,13-20,33
Turcas Petrol4,43-1,12-8,66
Turkcell14,70-0,54-8,70
Tümosan Motor ve Traktör23,80-3,0969,15
Tüpraş92,75-0,91-14,12
Türk Hava Yolları12,48-1,42-3,33
Türk İlaç Serum50,4010,00

Türk Prysmian Kablo11,81-0,51-2,40
Türk Telekom6,780,15-20,61
Türk Traktör206,90-0,8621,44
Türker Proje Gayrimenkul128,50-1,3813,82
Türkiye Sigorta6,100,49-7,58
Ufuk Yatırım20,50-2,9452,99
Ulaşlar Turizm Yat.5,09-4,6820,05
Ulusoy Elektrik54,000,195,16
Ulusoy Un Sanayi15,97-2,6238,87
Umpaş Holding2,18-9,92-16,48
Uşak Seramik2,320,43-0,85
Utopya Turizm40,50-3,114,38
Uzertaş Boya54,15-5,00-4,33
Ülker Bisküvi21,702,36-6,22
Vakıf Fin. Kir.26,82-4,28529,58
Vakıf GMYO3,275,48-9,67
Vakıf Yat. Ort.7,941,027,88
Vakıflar Bankası3,520,00-25,27
Vakko Tekstil13,96-7,00114,11
Vanet Gıda6,30-0,94-18,50
Verusa Holding56,55-1,9925,39
Verusaturk Girisim26,74-4,16104,43
Vestel37,963,7280,25
Vestel Beyaz Eşya57,304,5640,17
Viking Kağıt7,23-2,03-19,67
Yapı Kredi Koray GMYO6,96-1,6956,40
Yapı ve Kredi Bank.2,190,00-28,90
Yaprak Süt ve Besi Çift.103,70-1,5243,23
Yataş14,98-0,793,67
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,003,63-9,09
Yeni Gimat GMYO15,28-2,0522,93
Yeşil GMYO1,350,75-2,17
Yeşil Yapı1,93-2,034,89
Yeşil Yatırım Holding120,00-7,6925,85
Yibitaş İnşaat Malzeme15.250,00-4,68-2,24
Yonga Mobilya28,003,70-6,49
Yükselen Çelik4,770,21-8,83
Yünsa15,240,663,96
Zorlu Enerji2,32-0,43-16,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Burak Yılmaz Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:47:52. #1.14#
title