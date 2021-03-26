Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 42.391,10 0,93 4,67 İş Bankası (C) 4,84 -0,82 -30,86 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,34 0,00 -13,47 İş Girişim 19,88 -3,31 4,91 İş GMYO 1,96 0,00 -22,83 İş Y. Men. Değ. 16,28 2,39 -7,81 İş Yat. Ort. 3,50 -1,13 -0,57 İşbir Holding 7.700,00 -4,39 181,02 Işık Plastik Sanayi 45,80 0,75 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,66 -6,21 45,61 İttifak Holding 2,60 4,00 16,59 İz Hayvancılık Tarım 21,52 -6,19 19,56 İzmir Demir Çelik 2,63 -1,13 -20,53 İzmir Fırça 9,73 9,94 75,00 Jantsa Jant Sanayi 576,30 0,49 73,74 Kafein Yazılım 26,52 0,00 24,04 Kaplamin 29,58 -0,94 -12,49 Kardemir (A) 5,52 0,00 -7,23 Kardemir (B) 5,54 0,36 5,12 Kardemir (D) 6,59 2,01 14,01 Karel Elektronik 30,02 -2,53 30,18 Karsan Otomotiv 3,83 -1,03 17,85 Karsu Tekstil 16,00 -1,30 87,13 Kartonsan 70,65 1,58 -26,06 Katmerciler Ekipman 3,77 -2,33 22,40 Kent Gıda 353,50 -1,26 -0,59 Kerevitaş Gıda 5,66 -2,75 -13,98 Kervan Gıda 16,90 0,54 27,84 Kervansaray Yat. Holding 0,76 -3,80 -39,68 Kiler GMYO 2,14 -1,83 -14,74 Klimasan Klima 20,90 1,36 23,16 Koç Holding 19,25 -3,85 -8,85 Konfrut Gıda 17,05 -2,07 0,89 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,50 -3,12 214,61 Konya Çimento 1.085,00 0,69 -3,98 Kordsa Teknik Tekstil 24,70 -2,60 58,84 Koza Altın 116,60 -2,91 20,58 Koza Madencilik 13,51 -2,38 -12,78 Körfez GMYO 6,65 -1,48 14,66 Kristal Kola 2,79 -2,45 -28,83 Kron Telekomünikasyon 49,90 -2,35 35,45 Kuştur Kuşadası Turizm 340,00 8,07 116,15 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 1,44 -7,83 Kütahya Porselen 53,20 0,76 5,45 Lider Faktoring 3,33 -2,63 -2,35 Link Bilgisayar 39,10 -2,05 22,67 Logo Yazılım 153,80 -5,93 22,55 Lokman Hekim Sağlık 16,13 1,45 50,01 Lüks Kadife 66,55 -4,24 130,28 Makina Takım 4,24 -2,30 24,34 Marka Yatırım Holding 5,57 -2,96 -13,37 Marmaris Altınyunus 214,90 -0,09 93,43 Marshall 284,00 -2,41 -7,40 Martı GMYO 2,74 1,11 -0,36 Martı Otel 2,44 5,17 14,55 Mavi Giyim 48,36 -1,79 -7,36 Mazhar Zorlu Holding 40,00 2,62 27,06 Mega Polietilen 8,01 1,65 4,57 Menderes Tekstil 3,01 -1,63 -2,59 Merit Turizm 260,00 -6,88 210,63 Merko Gıda 7,25 -2,95 -16,09 Metemtur Otelcilik 29,48 -1,73 33,39 Metro Holding 2,12 -1,40 1,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,51 -1,95 -13,15 Metro Yatırım Ortaklığı 2,04 -1,92 -12,45 Migros Ticaret 34,94 -2,40 -18,36 Milpa 4,62 -0,65 0,43 Mistral GMYO 4,94 -1,20 4,88 MLP Sağlık 20,80 4,00 4,68 MMC San. ve Tic. Yat. 6,05 -6,78 31,52 Mondi Tire Kutsan 6,45 -0,62 -15,13 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,00 -0,82 15,04 Net Holding 5,15 -2,09 50,15 Netaş Telekom. 28,60 2,51 1,85 Niğbaş Niğde Beton 18,17 -1,57 -65,06 Nuh Çimento 57,60 -2,37 16,98 Nurol GMYO 15,70 -3,74 115,36 Odaş Elektrik 3,42 0,88 -12,31 Olmuksan-IP 7,61 -0,52 -35,78 Orge Enerji Elektrik 10,86 -1,63 47,15 Orma Orman Mahsulleri 20,38 -1,55 38,45 Osmanlı Menkul 32,36 -3,40 4,59 Ostim Endüstriyel Yat 2,72 -1,45 -1,23 Otokar 361,10 -1,87 18,67 Oyak Çimento 7,04 -3,03 -19,82 Oyak Yat. Ort. 9,15 -3,07 31,65 Oylum Sınai Yatırımlar 4,14 -0,48 -12,10 Özak GMYO 5,16 0,58 1,18 Özbal Çelik Boru 7,19 -1,91 9,77 Özderici GMYO 1,95 -1,02 -12,16 Özerden Plastik 9,00 5,76 0,00 Pamukova Elektrik 30,60 -3,41 43,53 Panora GMYO 6,39 0,63 4,62 Papilon Savunma 19,34 1,68 -15,03 Park Elek.Madencilik 5,10 -1,16 -5,03 Parsan 32,42 -0,86 33,42 Pegasus 74,90 1,22 0,40 Peker GMYO 2,03 -0,49 -22,22 Penguen Gıda 4,01 -0,25 -20,59 Pera GMYO 1,95 1,56 11,32 Pergamon Dış Ticaret 26,16 -1,65 37,07 Petkim 5,44 -3,37 9,24 Petrokent Turizm 2.775,10 10,00 206,17 Pınar Et ve Un 21,48 -0,09 -7,73 Pınar Su 7,37 -1,34 -0,81 Pınar Süt 20,80 -0,76 -9,88 Plastikkart 15,20 2,70 5,19 Polisan Holding 3,20 -1,84 -17,10 Politeknik Metal 320,00 -1,54 -21,13 Prizma Press Matbaacılık 4,94 -1,79 -9,85 QNB Finans Fin. Kir. 121,70 -1,85 -2,87 QNB Finansbank 57,90 -4,30 -17,70 Ral Yatırım Holding 3,86 6,04 -13,06 Ray Sigorta 12,50 -0,87 -19,09 Reysaş GMYO 4,71 -1,05 -13,58 Reysaş Lojistik 6,76 -1,60 -26,84 Rhea Girişim 3,18 1,92 -14,52 Rodrigo Tekstil 20,10 0,00 46,61 Royal Halı 3,50 -1,69 1,74 RTA Laboratuvarları 23,06 9,91 -23,84 Sabancı Holding 8,69 -1,92 -24,17 Safkar Ege Soğutmacılık 10,47 -1,13 -3,77 Sanel Mühendislik 5,99 -0,99 75,15 Sanifoam Sünger 17,32 0,76 27,35 Sanko Pazarlama 12,84 7,90 36,74 Saray Matbaacılık 5,46 -6,98 -37,74 Sarkuysan 12,67 -1,55 43,33 Sasa Polyester 44,34 -2,25 119,29 Say Yenilenebilir Enerji 25,26 9,92 196,83 Sekuro Plastik 32,60 -8,12 133,52 Selçuk Ecza Deposu 10,50 -3,58 -23,08 Selçuk Gıda 5,07 8,33 1,81 Senkron Güvenlik 36,04 -5,16 37,24 Serve Film Prodüksiyon 16,50 -2,65 3,13 Servet GMYO 100,00 -0,50 27,55 Seyitler Kimya 35,02 0,06 39,57 Silverline Endüstri 6,08 -3,34 -29,30 Sinpaş GMYO 4,19 -0,24 0,24 Smartiks Yazılım 7,17 -0,55 -19,07 Sodaş Sodyum Sanayii 40,20 1,72 50,71 Söktaş 4,16 -2,12 -18,27 Sönmez Filament 65,10 -9,96 -7,26 Sönmez Pamuklu 22,00 2,33 -8,33 Sumaş Suni Tahta 79,00 6,04 54,15 Şeker Fin. Kir. 9,75 -3,94 52,34 Şekerbank 1,19 -1,65 -21,19 Şişe Cam 7,39 2,35 1,09 Şok Marketler Ticaret 11,83 -1,83 -6,26 T. Halk Bankası 4,45 -1,55 -19,96 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,50 -1,79 -11,46 T.S.K.B. 1,39 0,00 -21,91 T.Tuborg 18,50 -2,63 2,38 Taç Tarım Ürünleri 23,50 -2,08 123,17 Tat Gıda 9,43 -2,58 -18,44 TAV Havalimanları 22,24 1,74 4,41 Taze Kuru Gıda 239,30 -2,53 10,63 Tek-Art Turizm 1,78 2,89 -11,88 Tekfen Holding 14,71 -0,54 -10,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,23 -3,15 3,52 Temapol Polimer Plastik 17,86 -2,14 55,30 TGS Dış Ticaret 17,90 -4,89 40,83 Tofaş Oto. Fab. 31,30 -2,92 1,26 Torunlar GMYO 3,22 -2,72 -17,44 Trabzon Liman 29,32 -2,33 -8,72 Trabzonspor Sportif 2,13 3,40 -12,70 Trend GMYO 7,03 -1,13 -44,07 TSKB GMYO 5,90 0,34 2,61 Tuğçelik 7,30 0,27 -9,65 Tukaş 7,73 -1,40 -20,23 Turcas Petrol 4,48 -1,97 -7,63 Turkcell 14,78 -1,34 -8,20 Tümosan Motor ve Traktör 24,56 -2,46 74,56 Tüpraş 93,60 -0,85 -13,33 Türk Hava Yolları 12,66 -0,08 -1,94 Türk İlaç Serum 45,82 9,99 Türk Prysmian Kablo 11,87 -1,49 -1,90 Türk Telekom 6,77 -2,31 -20,73 Türk Traktör 208,70 -0,57 22,50 Türker Proje Gayrimenkul 130,30 2,84 15,41 Türkiye Sigorta 6,07 -1,62 -8,03 Ufuk Yatırım 21,12 0,57 57,61 Ulaşlar Turizm Yat. 5,34 1,71 25,94 Ulusoy Elektrik 53,90 4,05 4,97 Ulusoy Un Sanayi 16,40 2,24 42,61 Umpaş Holding 2,42 10,00 -7,28 Uşak Seramik 2,31 4,05 -1,28 Utopya Turizm 41,80 -0,48 7,73 Uzertaş Boya 57,00 4,68 0,71 Ülker Bisküvi 21,20 -2,21 -8,38 Vakıf Fin. Kir. 28,02 0,14 557,75 Vakıf GMYO 3,10 -2,52 -14,36 Vakıf Yat. Ort. 7,86 -1,87 6,79 Vakıflar Bankası 3,52 0,00 -25,27 Vakko Tekstil 15,01 -9,96 130,21 Vanet Gıda 6,36 -2,30 -17,72 Verusa Holding 57,70 -4,47 27,94 Verusaturk Girisim 27,90 -4,65 113,30 Vestel 36,60 -1,35 73,79 Vestel Beyaz Eşya 54,80 -1,17 34,05 Viking Kağıt 7,38 1,37 -18,00 Yapı Kredi Koray GMYO 7,08 2,31 59,10 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 1,39 -28,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 105,30 -4,27 45,44 Yataş 15,10 0,33 4,50 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,86 1,85 -12,27 Yeni Gimat GMYO 15,60 2,70 25,50 Yeşil GMYO 1,34 0,00 -2,90 Yeşil Yapı 1,97 -2,96 7,07 Yeşil Yatırım Holding 130,00 3,17 36,34 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.999,10 3,22 2,56 Yonga Mobilya 27,00 -2,81 -9,83 Yükselen Çelik 4,76 0,00 -9,02 Yünsa 15,14 -0,66 3,27 Zorlu Enerji 2,33 -2,10 -15,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara