Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|42.391,10
|0,93
|4,67
|İş Bankası (C)
|4,84
|-0,82
|-30,86
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,34
|0,00
|-13,47
|İş Girişim
|19,88
|-3,31
|4,91
|İş GMYO
|1,96
|0,00
|-22,83
|İş Y. Men. Değ.
|16,28
|2,39
|-7,81
|İş Yat. Ort.
|3,50
|-1,13
|-0,57
|İşbir Holding
|7.700,00
|-4,39
|181,02
|Işık Plastik Sanayi
|45,80
|0,75
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,66
|-6,21
|45,61
|İttifak Holding
|2,60
|4,00
|16,59
|İz Hayvancılık Tarım
|21,52
|-6,19
|19,56
|İzmir Demir Çelik
|2,63
|-1,13
|-20,53
|İzmir Fırça
|9,73
|9,94
|75,00
|Jantsa Jant Sanayi
|576,30
|0,49
|73,74
|Kafein Yazılım
|26,52
|0,00
|24,04
|Kaplamin
|29,58
|-0,94
|-12,49
|Kardemir (A)
|5,52
|0,00
|-7,23
|Kardemir (B)
|5,54
|0,36
|5,12
|Kardemir (D)
|6,59
|2,01
|14,01
|Karel Elektronik
|30,02
|-2,53
|30,18
|Karsan Otomotiv
|3,83
|-1,03
|17,85
|Karsu Tekstil
|16,00
|-1,30
|87,13
|Kartonsan
|70,65
|1,58
|-26,06
|Katmerciler Ekipman
|3,77
|-2,33
|22,40
|Kent Gıda
|353,50
|-1,26
|-0,59
|Kerevitaş Gıda
|5,66
|-2,75
|-13,98
|Kervan Gıda
|16,90
|0,54
|27,84
|Kervansaray Yat. Holding
|0,76
|-3,80
|-39,68
|Kiler GMYO
|2,14
|-1,83
|-14,74
|Klimasan Klima
|20,90
|1,36
|23,16
|Koç Holding
|19,25
|-3,85
|-8,85
|Konfrut Gıda
|17,05
|-2,07
|0,89
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,50
|-3,12
|214,61
|Konya Çimento
|1.085,00
|0,69
|-3,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,70
|-2,60
|58,84
|Koza Altın
|116,60
|-2,91
|20,58
|Koza Madencilik
|13,51
|-2,38
|-12,78
|Körfez GMYO
|6,65
|-1,48
|14,66
|Kristal Kola
|2,79
|-2,45
|-28,83
|Kron Telekomünikasyon
|49,90
|-2,35
|35,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|340,00
|8,07
|116,15
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,12
|1,44
|-7,83
|Kütahya Porselen
|53,20
|0,76
|5,45
|Lider Faktoring
|3,33
|-2,63
|-2,35
|Link Bilgisayar
|39,10
|-2,05
|22,67
|Logo Yazılım
|153,80
|-5,93
|22,55
|Lokman Hekim Sağlık
|16,13
|1,45
|50,01
|Lüks Kadife
|66,55
|-4,24
|130,28
|Makina Takım
|4,24
|-2,30
|24,34
|Marka Yatırım Holding
|5,57
|-2,96
|-13,37
|Marmaris Altınyunus
|214,90
|-0,09
|93,43
|Marshall
|284,00
|-2,41
|-7,40
|Martı GMYO
|2,74
|1,11
|-0,36
|Martı Otel
|2,44
|5,17
|14,55
|Mavi Giyim
|48,36
|-1,79
|-7,36
|Mazhar Zorlu Holding
|40,00
|2,62
|27,06
|Mega Polietilen
|8,01
|1,65
|4,57
|Menderes Tekstil
|3,01
|-1,63
|-2,59
|Merit Turizm
|260,00
|-6,88
|210,63
|Merko Gıda
|7,25
|-2,95
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|29,48
|-1,73
|33,39
|Metro Holding
|2,12
|-1,40
|1,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,51
|-1,95
|-13,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,04
|-1,92
|-12,45
|Migros Ticaret
|34,94
|-2,40
|-18,36
|Milpa
|4,62
|-0,65
|0,43
|Mistral GMYO
|4,94
|-1,20
|4,88
|MLP Sağlık
|20,80
|4,00
|4,68
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,05
|-6,78
|31,52
|Mondi Tire Kutsan
|6,45
|-0,62
|-15,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,00
|-0,82
|15,04
|Net Holding
|5,15
|-2,09
|50,15
|Netaş Telekom.
|28,60
|2,51
|1,85
|Niğbaş Niğde Beton
|18,17
|-1,57
|-65,06
|Nuh Çimento
|57,60
|-2,37
|16,98
|Nurol GMYO
|15,70
|-3,74
|115,36
|Odaş Elektrik
|3,42
|0,88
|-12,31
|Olmuksan-IP
|7,61
|-0,52
|-35,78
|Orge Enerji Elektrik
|10,86
|-1,63
|47,15
|Orma Orman Mahsulleri
|20,38
|-1,55
|38,45
|Osmanlı Menkul
|32,36
|-3,40
|4,59
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,72
|-1,45
|-1,23
|Otokar
|361,10
|-1,87
|18,67
|Oyak Çimento
|7,04
|-3,03
|-19,82
|Oyak Yat. Ort.
|9,15
|-3,07
|31,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,14
|-0,48
|-12,10
|Özak GMYO
|5,16
|0,58
|1,18
|Özbal Çelik Boru
|7,19
|-1,91
|9,77
|Özderici GMYO
|1,95
|-1,02
|-12,16
|Özerden Plastik
|9,00
|5,76
|0,00
|Pamukova Elektrik
|30,60
|-3,41
|43,53
|Panora GMYO
|6,39
|0,63
|4,62
|Papilon Savunma
|19,34
|1,68
|-15,03
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|-1,16
|-5,03
|Parsan
|32,42
|-0,86
|33,42
|Pegasus
|74,90
|1,22
|0,40
|Peker GMYO
|2,03
|-0,49
|-22,22
|Penguen Gıda
|4,01
|-0,25
|-20,59
|Pera GMYO
|1,95
|1,56
|11,32
|Pergamon Dış Ticaret
|26,16
|-1,65
|37,07
|Petkim
|5,44
|-3,37
|9,24
|Petrokent Turizm
|2.775,10
|10,00
|206,17
|Pınar Et ve Un
|21,48
|-0,09
|-7,73
|Pınar Su
|7,37
|-1,34
|-0,81
|Pınar Süt
|20,80
|-0,76
|-9,88
|Plastikkart
|15,20
|2,70
|5,19
|Polisan Holding
|3,20
|-1,84
|-17,10
|Politeknik Metal
|320,00
|-1,54
|-21,13
|Prizma Press Matbaacılık
|4,94
|-1,79
|-9,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,70
|-1,85
|-2,87
|QNB Finansbank
|57,90
|-4,30
|-17,70
|Ral Yatırım Holding
|3,86
|6,04
|-13,06
|Ray Sigorta
|12,50
|-0,87
|-19,09
|Reysaş GMYO
|4,71
|-1,05
|-13,58
|Reysaş Lojistik
|6,76
|-1,60
|-26,84
|Rhea Girişim
|3,18
|1,92
|-14,52
|Rodrigo Tekstil
|20,10
|0,00
|46,61
|Royal Halı
|3,50
|-1,69
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|23,06
|9,91
|-23,84
|Sabancı Holding
|8,69
|-1,92
|-24,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,47
|-1,13
|-3,77
|Sanel Mühendislik
|5,99
|-0,99
|75,15
|Sanifoam Sünger
|17,32
|0,76
|27,35
|Sanko Pazarlama
|12,84
|7,90
|36,74
|Saray Matbaacılık
|5,46
|-6,98
|-37,74
|Sarkuysan
|12,67
|-1,55
|43,33
|Sasa Polyester
|44,34
|-2,25
|119,29
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,26
|9,92
|196,83
|Sekuro Plastik
|32,60
|-8,12
|133,52
|Selçuk Ecza Deposu
|10,50
|-3,58
|-23,08
|Selçuk Gıda
|5,07
|8,33
|1,81
|Senkron Güvenlik
|36,04
|-5,16
|37,24
|Serve Film Prodüksiyon
|16,50
|-2,65
|3,13
|Servet GMYO
|100,00
|-0,50
|27,55
|Seyitler Kimya
|35,02
|0,06
|39,57
|Silverline Endüstri
|6,08
|-3,34
|-29,30
|Sinpaş GMYO
|4,19
|-0,24
|0,24
|Smartiks Yazılım
|7,17
|-0,55
|-19,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|40,20
|1,72
|50,71
|Söktaş
|4,16
|-2,12
|-18,27
|Sönmez Filament
|65,10
|-9,96
|-7,26
|Sönmez Pamuklu
|22,00
|2,33
|-8,33
|Sumaş Suni Tahta
|79,00
|6,04
|54,15
|Şeker Fin. Kir.
|9,75
|-3,94
|52,34
|Şekerbank
|1,19
|-1,65
|-21,19
|Şişe Cam
|7,39
|2,35
|1,09
|Şok Marketler Ticaret
|11,83
|-1,83
|-6,26
|T. Halk Bankası
|4,45
|-1,55
|-19,96
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,50
|-1,79
|-11,46
|T.S.K.B.
|1,39
|0,00
|-21,91
|T.Tuborg
|18,50
|-2,63
|2,38
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|-2,08
|123,17
|Tat Gıda
|9,43
|-2,58
|-18,44
|TAV Havalimanları
|22,24
|1,74
|4,41
|Taze Kuru Gıda
|239,30
|-2,53
|10,63
|Tek-Art Turizm
|1,78
|2,89
|-11,88
|Tekfen Holding
|14,71
|-0,54
|-10,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,23
|-3,15
|3,52
|Temapol Polimer Plastik
|17,86
|-2,14
|55,30
|TGS Dış Ticaret
|17,90
|-4,89
|40,83
|Tofaş Oto. Fab.
|31,30
|-2,92
|1,26
|Torunlar GMYO
|3,22
|-2,72
|-17,44
|Trabzon Liman
|29,32
|-2,33
|-8,72
|Trabzonspor Sportif
|2,13
|3,40
|-12,70
|Trend GMYO
|7,03
|-1,13
|-44,07
|TSKB GMYO
|5,90
|0,34
|2,61
|Tuğçelik
|7,30
|0,27
|-9,65
|Tukaş
|7,73
|-1,40
|-20,23
|Turcas Petrol
|4,48
|-1,97
|-7,63
|Turkcell
|14,78
|-1,34
|-8,20
|Tümosan Motor ve Traktör
|24,56
|-2,46
|74,56
|Tüpraş
|93,60
|-0,85
|-13,33
|Türk Hava Yolları
|12,66
|-0,08
|-1,94
|Türk İlaç Serum
|45,82
|9,99
|Türk Prysmian Kablo
|11,87
|-1,49
|-1,90
|Türk Telekom
|6,77
|-2,31
|-20,73
|Türk Traktör
|208,70
|-0,57
|22,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,30
|2,84
|15,41
|Türkiye Sigorta
|6,07
|-1,62
|-8,03
|Ufuk Yatırım
|21,12
|0,57
|57,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,34
|1,71
|25,94
|Ulusoy Elektrik
|53,90
|4,05
|4,97
|Ulusoy Un Sanayi
|16,40
|2,24
|42,61
|Umpaş Holding
|2,42
|10,00
|-7,28
|Uşak Seramik
|2,31
|4,05
|-1,28
|Utopya Turizm
|41,80
|-0,48
|7,73
|Uzertaş Boya
|57,00
|4,68
|0,71
|Ülker Bisküvi
|21,20
|-2,21
|-8,38
|Vakıf Fin. Kir.
|28,02
|0,14
|557,75
|Vakıf GMYO
|3,10
|-2,52
|-14,36
|Vakıf Yat. Ort.
|7,86
|-1,87
|6,79
|Vakıflar Bankası
|3,52
|0,00
|-25,27
|Vakko Tekstil
|15,01
|-9,96
|130,21
|Vanet Gıda
|6,36
|-2,30
|-17,72
|Verusa Holding
|57,70
|-4,47
|27,94
|Verusaturk Girisim
|27,90
|-4,65
|113,30
|Vestel
|36,60
|-1,35
|73,79
|Vestel Beyaz Eşya
|54,80
|-1,17
|34,05
|Viking Kağıt
|7,38
|1,37
|-18,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,08
|2,31
|59,10
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|1,39
|-28,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|105,30
|-4,27
|45,44
|Yataş
|15,10
|0,33
|4,50
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,86
|1,85
|-12,27
|Yeni Gimat GMYO
|15,60
|2,70
|25,50
|Yeşil GMYO
|1,34
|0,00
|-2,90
|Yeşil Yapı
|1,97
|-2,96
|7,07
|Yeşil Yatırım Holding
|130,00
|3,17
|36,34
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.999,10
|3,22
|2,56
|Yonga Mobilya
|27,00
|-2,81
|-9,83
|Yükselen Çelik
|4,76
|0,00
|-9,02
|Yünsa
|15,14
|-0,66
|3,27
|Zorlu Enerji
|2,33
|-2,10
|-15,88
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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