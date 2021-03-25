Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)42.000,000,243,70
İş Bankası (C)4,88-1,41-30,29
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,34-2,05-13,47
İş Girişim20,569,958,50
İş GMYO1,96-3,92-22,83
İş Y. Men. Değ.15,90-3,28-9,97
İş Yat. Ort.3,541,430,57
İşbir Holding8.053,401,68193,92
Işık Plastik Sanayi45,469,97

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,773,5155,26
İttifak Holding2,500,8112,11
İz Hayvancılık Tarım22,94-4,2627,44
İzmir Demir Çelik2,663,91-19,63
İzmir Fırça8,859,9459,17
Jantsa Jant Sanayi573,50-3,1372,90
Kafein Yazılım26,52-1,0424,04
Kaplamin29,86-4,23-11,66
Kardemir (A)5,521,66-7,23
Kardemir (B)5,521,664,74
Kardemir (D)6,46-3,5811,76
Karel Elektronik30,80-0,0633,56
Karsan Otomotiv3,87-1,0219,08
Karsu Tekstil16,217,9289,59
Kartonsan69,55-2,04-27,21
Katmerciler Ekipman3,860,5225,32
Kent Gıda358,00-2,590,67
Kerevitaş Gıda5,824,30-11,55
Kervan Gıda16,81-3,7227,16
Kervansaray Yat. Holding0,791,28-37,30
Kiler GMYO2,18-0,91-13,15
Klimasan Klima20,62-3,7321,51
Koç Holding20,02-1,48-5,21
Konfrut Gıda17,41-1,023,02
Kontrolmatik Teknoloji Enerji76,90-5,70224,75
Konya Çimento1.077,60-8,02-4,64
Kordsa Teknik Tekstil25,362,5963,09
Koza Altın120,101,0924,20
Koza Madencilik13,843,90-10,65
Körfez GMYO6,75-4,1216,38
Kristal Kola2,860,70-27,04
Kron Telekomünikasyon51,10-3,6838,71
Kuştur Kuşadası Turizm314,6010,00100,00
Kuyumcukent Gayrimenkul2,09-1,88-9,13
Kütahya Porselen52,80-6,964,66
Lider Faktoring3,42-2,560,29
Link Bilgisayar39,92-4,1825,24
Logo Yazılım163,501,3630,28
Lokman Hekim Sağlık15,90-3,2847,88
Lüks Kadife69,50-0,71140,48
Makina Takım4,341,4027,27
Marka Yatırım Holding5,741,41-10,73
Marmaris Altınyunus215,10-3,9793,61
Marshall291,00-2,28-5,12
Martı GMYO2,713,44-1,45
Martı Otel2,32-2,118,92
Mavi Giyim49,24-1,20-5,67
Mazhar Zorlu Holding38,98-2,5023,82
Mega Polietilen7,880,512,87
Menderes Tekstil3,06-3,47-0,97
Merit Turizm279,209,96233,57
Merko Gıda7,47-3,86-13,54
Metemtur Otelcilik30,000,2735,75
Metro Holding2,15-0,923,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,56-1,16-11,42
Metro Yatırım Ortaklığı2,08-1,89-10,73
Migros Ticaret35,80-3,50-16,36
Milpa4,65-1,691,09
Mistral GMYO5,00-1,386,16
MLP Sağlık20,00-4,580,65
MMC San. ve Tic. Yat.6,493,8441,09
Mondi Tire Kutsan6,49-2,70-14,61
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,34-2,2215,99
Net Holding5,26-1,8753,35
Netaş Telekom.27,90-3,33-0,64
Niğbaş Niğde Beton18,46-5,04-64,50
Nuh Çimento59,00-3,8319,82
Nurol GMYO16,31-2,92123,73
Odaş Elektrik3,39-3,69-13,08
Olmuksan-IP7,650,00-35,44
Orge Enerji Elektrik11,040,6449,59
Orma Orman Mahsulleri20,701,6740,62
Osmanlı Menkul33,50-2,958,27
Ostim Endüstriyel Yat2,76-1,430,23
Otokar368,00-2,0020,94
Oyak Çimento7,26-1,49-17,31
Oyak Yat. Ort.9,442,8335,83
Oylum Sınai Yatırımlar4,16-1,19-11,68
Özak GMYO5,13-2,290,59
Özbal Çelik Boru7,33-2,2711,91
Özderici GMYO1,97-2,48-11,26
Özerden Plastik8,51-7,50-5,44
Pamukova Elektrik31,682,1948,59
Panora GMYO6,35-0,313,97
Papilon Savunma19,02-3,01-16,43
Park Elek.Madencilik5,16-0,96-3,91
Parsan32,70-3,5434,57
Pegasus74,00-1,14-0,80
Peker GMYO2,04-7,27-21,84
Penguen Gıda4,02-5,19-20,40
Pera GMYO1,92-1,549,61
Pergamon Dış Ticaret26,60-2,7839,37
Petkim5,630,1813,05
Petrokent Turizm2.522,90-0,93178,34
Pınar Et ve Un21,50-1,19-7,65
Pınar Su7,47-2,350,54
Pınar Süt20,96-3,41-9,19
Plastikkart14,80-2,312,42
Polisan Holding3,26-1,51-15,54
Politeknik Metal325,001,69-19,90
Prizma Press Matbaacılık5,03-6,68-8,21
QNB Finans Fin. Kir.124,00-3,80-1,04
QNB Finansbank60,50-0,82-14,00
Ral Yatırım Holding3,64-3,70-18,02
Ray Sigorta12,61-2,02-18,38
Reysaş GMYO4,76-2,06-12,66
Reysaş Lojistik6,87-1,15-25,65
Rhea Girişim3,120,65-16,13
Rodrigo Tekstil20,10-6,1646,61
Royal Halı3,56-3,003,49
RTA Laboratuvarları20,989,90-30,71
Sabancı Holding8,861,26-22,69
Safkar Ege Soğutmacılık10,59-2,58-2,67
Sanel Mühendislik6,054,8576,90
Sanifoam Sünger17,19-2,6126,40
Sanko Pazarlama11,90-4,4226,73
Saray Matbaacılık5,874,82-33,07
Sarkuysan12,87-1,9145,59
Sasa Polyester45,36-4,10124,33
Say Yenilenebilir Enerji22,989,95170,04
Sekuro Plastik35,484,17154,15
Selçuk Ecza Deposu10,894,71-20,22
Selçuk Gıda4,68-1,47-6,02
Senkron Güvenlik38,00-2,5644,71
Serve Film Prodüksiyon16,959,355,94
Servet GMYO100,50-1,3728,19
Seyitler Kimya35,009,9939,49
Silverline Endüstri6,290,80-26,86
Sinpaş GMYO4,20-0,710,48
Smartiks Yazılım7,21-1,37-18,62
Sodaş Sodyum Sanayii39,52-9,1548,16
Söktaş4,25-3,63-16,50
Sönmez Filament72,30-4,872,99
Sönmez Pamuklu21,50-8,51-10,42
Sumaş Suni Tahta74,504,2045,37
Şeker Fin. Kir.10,15-5,8458,59
Şekerbank1,211,68-19,87
Şişe Cam7,22-2,17-1,23
Şok Marketler Ticaret12,05-2,35-4,52
T. Halk Bankası4,52-3,42-18,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,000,00-9,85
T.S.K.B.1,39-4,79-21,91
T.Tuborg19,00-4,045,15
Taç Tarım Ürünleri24,000,84127,92
Tat Gıda9,932,58-16,27
TAV Havalimanları21,86-0,642,63
Taze Kuru Gıda245,50-0,6113,50
Tek-Art Turizm1,73-2,81-14,36
Tekfen Holding14,79-1,07-9,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,66-0,586,89
Temapol Polimer Plastik18,25-3,9558,70
TGS Dış Ticaret18,829,9948,07
Tofaş Oto. Fab.32,24-5,404,30
Torunlar GMYO3,31-1,78-15,13
Trabzon Liman30,02-3,16-6,54
Trabzonspor Sportif2,06-0,48-15,57
Trend GMYO7,113,34-43,44
TSKB GMYO5,88-2,972,26
Tuğçelik7,281,11-9,90
Tukaş7,84-2,61-19,09
Turcas Petrol4,57-0,44-5,77
Turkcell14,98-1,12-6,96
Tümosan Motor ve Traktör25,189,9678,96
Tüpraş94,402,50-12,59
Türk Hava Yolları12,67-2,61-1,86
Türk İlaç Serum41,669,98

Türk Prysmian Kablo12,052,12-0,41
Türk Telekom6,93-0,43-18,85
Türk Traktör209,90-4,6223,20
Türker Proje Gayrimenkul126,70-5,0912,22
Türkiye Sigorta6,17-2,68-6,52
Ufuk Yatırım21,00-8,6256,72
Ulaşlar Turizm Yat.5,25-6,0823,82
Ulusoy Elektrik51,80-2,540,88
Ulusoy Un Sanayi16,04-0,6839,48
Umpaş Holding2,2010,00-15,71
Uşak Seramik2,22-2,20-5,13
Utopya Turizm42,001,698,25
Uzertaş Boya54,45-6,44-3,80
Ülker Bisküvi21,68-3,13-6,31
Vakıf Fin. Kir.27,98-0,92556,81
Vakıf GMYO3,180,00-12,15
Vakıf Yat. Ort.8,01-2,918,83
Vakıflar Bankası3,52-2,49-25,27
Vakko Tekstil16,67-6,92155,67
Vanet Gıda6,51-3,12-15,78
Verusa Holding60,407,2833,92
Verusaturk Girisim29,2610,00123,70
Vestel37,108,4876,16
Vestel Beyaz Eşya55,453,0735,64
Viking Kağıt7,28-2,80-19,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,920,1455,51
Yapı ve Kredi Bank.2,16-3,14-29,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.110,00-4,8451,93
Yataş15,05-1,314,15
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,79-1,56-13,86
Yeni Gimat GMYO15,190,9322,20
Yeşil GMYO1,34-3,60-2,90
Yeşil Yapı2,03-4,2510,33
Yeşil Yatırım Holding126,009,9532,14
Yibitaş İnşaat Malzeme15.500,00-2,52-0,64
Yonga Mobilya27,78-2,18-7,23
Yükselen Çelik4,76-2,66-9,02
Yünsa15,24-2,063,96
Zorlu Enerji2,385,78-14,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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