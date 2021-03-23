Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

23.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)39.999,901,01-1,23
İş Bankası (C)4,81-6,78-31,29
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,24-3,86-16,06
İş Girişim17,00-1,79-10,29
İş GMYO1,880,00-25,98
İş Y. Men. Değ.14,95-3,98-15,35
İş Yat. Ort.3,304,76-6,25
İşbir Holding7.920,0010,00189,05
Işık Plastik Sanayi38,882,75

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,64-2,3843,86
İttifak Holding2,421,688,52
İz Hayvancılık Tarım23,42-4,4130,11
İzmir Demir Çelik2,333,56-29,60
İzmir Fırça7,329,9131,65
Jantsa Jant Sanayi552,404,9266,54
Kafein Yazılım26,00-0,9121,61
Kaplamin29,008,45-14,20
Kardemir (A)5,14-4,81-13,61
Kardemir (B)5,15-3,56-2,28
Kardemir (D)6,28-4,858,65
Karel Elektronik29,10-4,6526,19
Karsan Otomotiv3,772,1716,00
Karsu Tekstil13,662,0259,77
Kartonsan66,202,87-30,72
Katmerciler Ekipman3,67-0,5419,16
Kent Gıda341,0010,00-4,11
Kerevitaş Gıda5,27-1,13-19,91
Kervan Gıda16,183,9822,39
Kervansaray Yat. Holding0,740,00-41,27
Kiler GMYO2,122,42-15,54
Klimasan Klima20,38-2,4920,09
Koç Holding20,36-1,45-3,60
Konfrut Gıda16,501,29-2,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji79,752,44236,78
Konya Çimento1.065,100,21-5,74
Kordsa Teknik Tekstil23,003,7047,91
Koza Altın115,605,2819,54
Koza Madencilik13,140,23-15,17
Körfez GMYO6,805,1017,24
Kristal Kola2,62-1,13-33,16
Kron Telekomünikasyon48,341,5131,22
Kuştur Kuşadası Turizm260,002,6065,29
Kuyumcukent Gayrimenkul1,98-1,98-13,91
Kütahya Porselen51,609,932,28
Lider Faktoring3,34-2,34-2,05
Link Bilgisayar40,205,5726,12
Logo Yazılım155,501,3723,90
Lokman Hekim Sağlık15,80-3,9546,95
Lüks Kadife73,950,48155,88
Makina Takım4,001,0117,30
Marka Yatırım Holding5,159,81-19,91
Marmaris Altınyunus217,70-1,6795,95
Marshall278,904,73-9,06
Martı GMYO2,43-0,41-11,64
Martı Otel2,313,128,45
Mavi Giyim48,00-7,60-8,05
Mazhar Zorlu Holding38,506,8322,30
Mega Polietilen7,22-0,41-5,74
Menderes Tekstil3,00-1,96-2,91
Merit Turizm230,90-9,98175,87
Merko Gıda7,076,32-18,17
Metemtur Otelcilik28,86-1,0330,59
Metro Holding2,036,84-2,40
Metro Petrol ve Tesisleri2,50-0,79-13,49
Metro Yatırım Ortaklığı2,011,52-13,73
Migros Ticaret35,722,12-16,54
Milpa4,45-3,05-3,26
Mistral GMYO4,807,621,91
MLP Sağlık20,28-6,112,06
MMC San. ve Tic. Yat.5,699,8523,70
Mondi Tire Kutsan6,48-0,61-14,74
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,622,5813,97
Net Holding5,01-4,0246,06
Netaş Telekom.27,26-2,08-2,92
Niğbaş Niğde Beton18,38-2,70-64,65
Nuh Çimento58,002,6517,79
Nurol GMYO16,806,53130,45
Odaş Elektrik3,27-3,54-16,15
Olmuksan-IP7,506,99-36,71
Orge Enerji Elektrik10,357,1440,24
Orma Orman Mahsulleri18,519,9825,75
Osmanlı Menkul31,983,233,36
Ostim Endüstriyel Yat2,552,00-7,40
Otokar376,006,2718,09
Oyak Çimento6,890,73-21,53
Oyak Yat. Ort.8,351,9520,14
Oylum Sınai Yatırımlar3,980,76-15,50
Özak GMYO4,861,89-4,71
Özbal Çelik Boru7,255,9910,69
Özderici GMYO1,86-1,59-16,22
Özerden Plastik8,75-2,78-2,78
Pamukova Elektrik29,007,4136,02
Panora GMYO6,060,83-0,78
Papilon Savunma18,95-1,92-16,74
Park Elek.Madencilik5,02-2,33-6,52
Parsan32,241,7032,67
Pegasus70,85-3,41-5,03
Peker GMYO2,002,56-23,37
Penguen Gıda3,863,21-23,56
Pera GMYO1,840,555,04
Pergamon Dış Ticaret24,882,7330,36
Petkim5,37-1,477,83
Petrokent Turizm2.425,003,13167,54
Pınar Et ve Un20,22-0,88-13,14
Pınar Su7,082,31-4,71
Pınar Süt20,00-2,15-13,34
Plastikkart14,70-5,281,73
Polisan Holding3,17-0,63-17,88
Politeknik Metal310,106,34-23,57
Prizma Press Matbaacılık4,909,87-10,58
QNB Finans Fin. Kir.118,002,61-5,83
QNB Finansbank56,65-0,61-19,47
Ral Yatırım Holding3,661,67-17,57
Ray Sigorta12,40-0,88-19,74
Reysaş GMYO4,68-2,90-14,13
Reysaş Lojistik6,51-3,56-29,55
Rhea Girişim3,101,64-16,67
Rodrigo Tekstil19,889,8945,00
Royal Halı3,619,734,94
RTA Laboratuvarları18,24-2,09-39,76
Sabancı Holding8,44-6,22-26,35
Safkar Ege Soğutmacılık10,43-0,48-4,14
Sanel Mühendislik5,471,6759,94
Sanifoam Sünger17,101,3625,74
Sanko Pazarlama12,010,3327,90
Saray Matbaacılık5,430,56-38,08
Sarkuysan12,324,0539,37
Sasa Polyester43,649,98115,83
Say Yenilenebilir Enerji19,006,74123,27
Sekuro Plastik30,989,94121,92
Selçuk Ecza Deposu10,081,82-26,15
Selçuk Gıda4,459,07-10,64
Senkron Güvenlik36,002,5637,09
Serve Film Prodüksiyon16,962,986,00
Servet GMYO95,00-2,2621,17
Seyitler Kimya30,72-1,3522,43
Silverline Endüstri5,920,51-31,16
Sinpaş GMYO4,02-6,07-3,83
Smartiks Yazılım7,090,85-19,98
Sodaş Sodyum Sanayii43,069,9661,43
Söktaş4,32-9,81-15,13
Sönmez Filament71,359,941,64
Sönmez Pamuklu22,743,74-5,25
Sumaş Suni Tahta65,004,6726,83
Şeker Fin. Kir.10,493,7663,91
Şekerbank1,11-5,13-26,49
Şişe Cam7,072,02-3,28
Şok Marketler Ticaret12,06-2,19-4,44
T. Halk Bankası4,45-4,91-19,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,900,62-16,61
T.S.K.B.1,38-6,12-22,47
T.Tuborg19,004,055,15
Taç Tarım Ürünleri23,00-6,12118,42
Tat Gıda8,83-3,71-25,55
TAV Havalimanları21,16-2,04-0,66
Taze Kuru Gıda243,307,0412,48
Tek-Art Turizm1,66-2,35-17,82
Tekfen Holding14,48-0,69-11,71
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,405,354,85
Temapol Polimer Plastik18,18-1,5758,09
TGS Dış Ticaret15,56-5,1222,42
Tofaş Oto. Fab.32,324,874,56
Torunlar GMYO3,24-5,26-16,92
Trabzon Liman29,060,90-9,53
Trabzonspor Sportif2,00-0,50-18,03
Trend GMYO6,62-2,79-47,33
TSKB GMYO5,947,033,30
Tuğçelik6,740,30-16,58
Tukaş7,602,01-21,57
Turcas Petrol4,39-2,01-9,48
Turkcell14,894,34-7,52
Tümosan Motor ve Traktör21,664,2353,94
Tüpraş88,65-2,10-17,92
Türk Hava Yolları12,21-1,69-5,42
Türk İlaç Serum34,449,96

Türk Prysmian Kablo11,460,35-5,29
Türk Telekom6,73-2,60-21,19
Türk Traktör215,80-0,6918,12
Türker Proje Gayrimenkul122,20-1,138,24
Türkiye Sigorta5,80-1,86-12,12
Ufuk Yatırım21,002,8456,72
Ulaşlar Turizm Yat.5,230,1923,35
Ulusoy Elektrik52,000,481,27
Ulusoy Un Sanayi15,28-0,0732,87
Umpaş Holding1,829,64-30,27
Uşak Seramik2,15-2,27-8,12
Utopya Turizm39,246,341,13
Uzertaş Boya56,159,99-0,80
Ülker Bisküvi22,00-0,81-4,93
Vakıf Fin. Kir.28,709,63573,71
Vakıf GMYO2,94-2,33-18,78
Vakıf Yat. Ort.7,94-1,987,88
Vakıflar Bankası3,45-5,99-26,75
Vakko Tekstil16,299,99149,85
Vanet Gıda6,383,07-17,46
Verusa Holding53,60-7,5918,85
Verusaturk Girisim26,00-0,9998,78
Vestel31,909,8551,47
Vestel Beyaz Eşya51,854,1626,83
Viking Kağıt7,101,14-21,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,503,3446,07
Yapı ve Kredi Bank.2,19-8,37-28,90
Yaprak Süt ve Besi Çift.107,909,9949,03
Yataş14,75-5,812,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,72-1,06-15,45
Yeni Gimat GMYO14,903,4019,87
Yeşil GMYO1,270,79-7,97
Yeşil Yapı1,933,764,89
Yeşil Yatırım Holding104,209,929,28
Yibitaş İnşaat Malzeme15.492,004,64-0,69
Yonga Mobilya28,006,14-6,49
Yükselen Çelik4,703,07-10,17
Yünsa15,06-3,032,73
Zorlu Enerji2,17-0,46-21,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 18:50:06. #1.15#
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