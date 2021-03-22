Borsada günlük işlemler (2)
22.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|39.600,00
|-7,89
|-2,22
|İş Bankası (C)
|5,16
|-9,95
|-26,29
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,37
|-9,89
|-12,69
|İş Girişim
|17,31
|-9,98
|-8,65
|İş GMYO
|1,88
|-9,62
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|15,57
|-10,00
|-11,83
|İş Yat. Ort.
|3,15
|-10,00
|-10,51
|İşbir Holding
|7.200,00
|-10,00
|162,77
|Işık Plastik Sanayi
|37,84
|-9,78
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,68
|-9,68
|47,37
|İttifak Holding
|2,38
|-9,85
|6,73
|İz Hayvancılık Tarım
|24,50
|-9,26
|36,11
|İzmir Demir Çelik
|2,25
|-10,00
|-32,02
|İzmir Fırça
|6,66
|-10,00
|19,78
|Jantsa Jant Sanayi
|526,50
|-9,98
|58,73
|Kafein Yazılım
|26,24
|-9,95
|22,73
|Kaplamin
|26,74
|-9,97
|-20,89
|Kardemir (A)
|5,40
|-9,85
|-9,24
|Kardemir (B)
|5,34
|-9,95
|1,33
|Kardemir (D)
|6,60
|-9,96
|14,19
|Karel Elektronik
|30,52
|-9,97
|32,35
|Karsan Otomotiv
|3,69
|-10,00
|13,54
|Karsu Tekstil
|13,39
|-5,37
|56,61
|Kartonsan
|64,35
|-10,00
|-32,65
|Katmerciler Ekipman
|3,69
|-10,00
|19,81
|Kent Gıda
|310,00
|-9,49
|-12,82
|Kerevitaş Gıda
|5,33
|-9,97
|-19,00
|Kervan Gıda
|15,56
|-9,95
|17,70
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|-9,76
|-41,27
|Kiler GMYO
|2,07
|-10,00
|-17,53
|Klimasan Klima
|20,90
|-9,99
|23,16
|Koç Holding
|20,66
|-9,94
|-2,18
|Konfrut Gıda
|16,29
|-10,00
|-3,61
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|77,85
|-10,00
|228,76
|Konya Çimento
|1.062,90
|-10,00
|-5,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,18
|-9,98
|42,64
|Koza Altın
|109,80
|-10,00
|13,55
|Koza Madencilik
|13,11
|-9,96
|-15,36
|Körfez GMYO
|6,47
|-9,89
|11,55
|Kristal Kola
|2,65
|-9,86
|-32,40
|Kron Telekomünikasyon
|47,62
|-9,98
|29,26
|Kuştur Kuşadası Turizm
|253,40
|-9,98
|61,09
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,02
|-9,82
|-12,17
|Kütahya Porselen
|46,94
|-9,99
|-6,96
|Lider Faktoring
|3,42
|-9,76
|0,29
|Link Bilgisayar
|38,08
|-9,98
|19,47
|Logo Yazılım
|153,40
|-9,98
|22,23
|Lokman Hekim Sağlık
|16,45
|-9,96
|52,99
|Lüks Kadife
|73,60
|-9,97
|154,67
|Makina Takım
|3,96
|-9,79
|16,13
|Marka Yatırım Holding
|4,69
|-9,98
|-27,06
|Marmaris Altınyunus
|221,40
|-10,00
|99,28
|Marshall
|266,30
|-9,97
|-13,17
|Martı GMYO
|2,44
|-9,96
|-11,27
|Martı Otel
|2,24
|-9,68
|5,16
|Mavi Giyim
|51,95
|-9,97
|-0,48
|Mazhar Zorlu Holding
|36,04
|-9,99
|14,49
|Mega Polietilen
|7,25
|-9,94
|-5,35
|Menderes Tekstil
|3,06
|-10,00
|-0,97
|Merit Turizm
|256,50
|-10,00
|206,45
|Merko Gıda
|6,65
|-9,89
|-23,03
|Metemtur Otelcilik
|29,16
|-10,00
|31,95
|Metro Holding
|1,90
|-9,95
|-8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,52
|-9,68
|-12,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,98
|-10,00
|-15,02
|Migros Ticaret
|34,98
|-9,98
|-18,27
|Milpa
|4,59
|-10,00
|-0,22
|Mistral GMYO
|4,46
|-9,90
|-5,31
|MLP Sağlık
|21,60
|-10,00
|8,71
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,18
|-9,91
|12,61
|Mondi Tire Kutsan
|6,52
|-9,94
|-14,21
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|39,60
|-10,00
|11,11
|Net Holding
|5,22
|-9,84
|52,19
|Netaş Telekom.
|27,84
|-9,96
|-0,85
|Niğbaş Niğde Beton
|18,89
|-9,96
|-63,67
|Nuh Çimento
|56,50
|-9,96
|14,74
|Nurol GMYO
|15,77
|-9,99
|116,32
|Odaş Elektrik
|3,39
|-9,84
|-13,08
|Olmuksan-IP
|7,01
|-9,90
|-40,84
|Orge Enerji Elektrik
|9,66
|-9,97
|30,89
|Orma Orman Mahsulleri
|16,83
|-10,00
|14,33
|Osmanlı Menkul
|30,98
|-9,99
|0,13
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,50
|-9,75
|-9,22
|Otokar
|353,80
|-10,00
|11,12
|Oyak Çimento
|6,84
|-9,88
|-22,10
|Oyak Yat. Ort.
|8,19
|-10,00
|17,84
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,95
|-9,82
|-16,14
|Özak GMYO
|4,77
|-9,83
|-6,47
|Özbal Çelik Boru
|6,84
|-10,00
|4,43
|Özderici GMYO
|1,89
|-9,57
|-14,86
|Özerden Plastik
|9,00
|-10,00
|0,00
|Pamukova Elektrik
|27,00
|-10,00
|26,64
|Panora GMYO
|6,01
|-9,90
|-1,60
|Papilon Savunma
|19,32
|-9,97
|-15,11
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|-9,98
|-4,28
|Parsan
|31,70
|-9,99
|30,45
|Pegasus
|73,35
|-10,00
|-1,68
|Peker GMYO
|1,95
|-9,72
|-25,29
|Penguen Gıda
|3,74
|-9,88
|-25,94
|Pera GMYO
|1,83
|-9,85
|4,47
|Pergamon Dış Ticaret
|24,22
|-9,96
|26,90
|Petkim
|5,45
|-9,92
|9,44
|Petrokent Turizm
|2.351,30
|-2,05
|159,41
|Pınar Et ve Un
|20,40
|-9,97
|-12,37
|Pınar Su
|6,92
|-9,90
|-6,86
|Pınar Süt
|20,44
|-9,96
|-11,44
|Plastikkart
|15,52
|-9,98
|7,40
|Polisan Holding
|3,19
|-9,89
|-17,36
|Politeknik Metal
|291,60
|-10,00
|-28,13
|Prizma Press Matbaacılık
|4,46
|-9,90
|-18,61
|QNB Finans Fin. Kir.
|115,00
|-7,11
|-8,22
|QNB Finansbank
|57,00
|-6,10
|-18,98
|Ral Yatırım Holding
|3,60
|-10,00
|-18,92
|Ray Sigorta
|12,51
|-9,94
|-19,03
|Reysaş GMYO
|4,82
|-9,91
|-11,56
|Reysaş Lojistik
|6,75
|-10,00
|-26,95
|Rhea Girişim
|3,05
|-9,76
|-18,01
|Rodrigo Tekstil
|18,09
|-10,00
|31,95
|Royal Halı
|3,29
|-8,86
|-4,36
|RTA Laboratuvarları
|18,63
|-10,00
|-38,47
|Sabancı Holding
|9,00
|-9,91
|-21,47
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,48
|-9,97
|-3,68
|Sanel Mühendislik
|5,38
|-9,88
|57,31
|Sanifoam Sünger
|16,87
|-9,98
|24,04
|Sanko Pazarlama
|11,97
|-9,93
|27,48
|Saray Matbaacılık
|5,40
|-10,00
|-38,43
|Sarkuysan
|11,84
|-9,96
|33,94
|Sasa Polyester
|39,68
|-8,40
|96,24
|Say Yenilenebilir Enerji
|17,80
|-9,96
|109,17
|Sekuro Plastik
|28,18
|-9,97
|101,86
|Selçuk Ecza Deposu
|9,90
|-10,00
|-27,47
|Selçuk Gıda
|4,08
|-9,93
|-18,07
|Senkron Güvenlik
|35,10
|-10,00
|33,66
|Serve Film Prodüksiyon
|16,47
|-7,21
|2,94
|Servet GMYO
|97,20
|-10,00
|23,98
|Seyitler Kimya
|31,14
|-10,00
|24,11
|Silverline Endüstri
|5,89
|-9,94
|-31,51
|Sinpaş GMYO
|4,28
|-9,89
|2,39
|Smartiks Yazılım
|7,03
|-9,99
|-20,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,16
|-9,98
|46,81
|Söktaş
|4,79
|-9,96
|-5,89
|Sönmez Filament
|64,90
|-9,99
|-7,55
|Sönmez Pamuklu
|21,92
|-9,94
|-8,67
|Sumaş Suni Tahta
|62,10
|-10,00
|21,17
|Şeker Fin. Kir.
|10,11
|-9,97
|57,97
|Şekerbank
|1,17
|-10,00
|-22,52
|Şişe Cam
|6,93
|-10,00
|-5,20
|Şok Marketler Ticaret
|12,33
|-9,93
|-2,30
|T. Halk Bankası
|4,68
|-9,83
|-15,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,74
|-9,94
|-17,13
|T.S.K.B.
|1,47
|-9,82
|-17,42
|T.Tuborg
|18,26
|-9,96
|1,05
|Taç Tarım Ürünleri
|24,50
|-1,21
|132,67
|Tat Gıda
|9,17
|-9,92
|-22,68
|TAV Havalimanları
|21,60
|-10,00
|1,41
|Taze Kuru Gıda
|227,30
|-9,98
|5,09
|Tek-Art Turizm
|1,70
|-9,57
|-15,84
|Tekfen Holding
|14,58
|-9,94
|-11,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,72
|-9,98
|-0,47
|Temapol Polimer Plastik
|18,47
|-9,99
|60,61
|TGS Dış Ticaret
|16,40
|-9,99
|29,03
|Tofaş Oto. Fab.
|33,82
|-8,59
|-0,29
|Torunlar GMYO
|3,42
|-9,76
|-12,31
|Trabzon Liman
|28,80
|-9,94
|-10,34
|Trabzonspor Sportif
|2,01
|-9,87
|-17,62
|Trend GMYO
|6,81
|-9,92
|-45,82
|TSKB GMYO
|5,55
|-9,90
|-3,48
|Tuğçelik
|6,72
|-9,92
|-16,83
|Tukaş
|7,45
|-9,92
|-23,12
|Turcas Petrol
|4,48
|-9,86
|-7,63
|Turkcell
|14,27
|-9,97
|-11,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,78
|-9,97
|47,69
|Tüpraş
|90,55
|-9,99
|-16,16
|Türk Hava Yolları
|12,42
|-9,93
|-3,80
|Türk İlaç Serum
|31,32
|9,97
|Türk Prysmian Kablo
|11,42
|-9,94
|-5,62
|Türk Telekom
|6,91
|-9,91
|-19,09
|Türk Traktör
|217,30
|-9,98
|18,94
|Türker Proje Gayrimenkul
|123,60
|-9,98
|9,48
|Türkiye Sigorta
|5,91
|-9,91
|-10,45
|Ufuk Yatırım
|20,42
|-9,96
|52,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,22
|-10,00
|23,11
|Ulusoy Elektrik
|51,75
|-9,92
|0,78
|Ulusoy Un Sanayi
|15,29
|-9,95
|32,96
|Umpaş Holding
|1,66
|-8,79
|-36,40
|Uşak Seramik
|2,20
|-9,84
|-5,98
|Utopya Turizm
|36,90
|-10,00
|-4,90
|Uzertaş Boya
|51,05
|-9,96
|-9,81
|Ülker Bisküvi
|22,18
|-9,98
|-4,15
|Vakıf Fin. Kir.
|26,18
|-9,97
|514,55
|Vakıf GMYO
|3,01
|-9,88
|-16,85
|Vakıf Yat. Ort.
|8,10
|-10,00
|10,05
|Vakıflar Bankası
|3,67
|-9,83
|-22,08
|Vakko Tekstil
|14,81
|-9,97
|127,15
|Vanet Gıda
|6,19
|-9,90
|-19,92
|Verusa Holding
|58,00
|-9,94
|28,60
|Verusaturk Girisim
|26,26
|-9,95
|100,76
|Vestel
|29,04
|-8,22
|37,89
|Vestel Beyaz Eşya
|49,78
|-9,98
|21,77
|Viking Kağıt
|7,02
|-10,00
|-22,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,29
|-9,89
|41,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|-9,81
|-22,40
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|98,10
|-10,00
|35,50
|Yataş
|15,66
|-9,95
|8,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,76
|-9,83
|-14,55
|Yeni Gimat GMYO
|14,41
|-4,95
|15,93
|Yeşil GMYO
|1,26
|-10,00
|-8,70
|Yeşil Yapı
|1,86
|-9,71
|1,09
|Yeşil Yatırım Holding
|94,80
|-9,97
|-0,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.805,00
|-10,00
|-5,10
|Yonga Mobilya
|26,38
|-9,97
|-11,90
|Yükselen Çelik
|4,56
|-9,88
|-12,84
|Yünsa
|15,53
|-9,97
|5,93
|Zorlu Enerji
|2,18
|-9,92
|-21,30
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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