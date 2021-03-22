Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günlük işlemler (2)

22.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)39.600,00-7,89-2,22
İş Bankası (C)5,16-9,95-26,29
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,37-9,89-12,69
İş Girişim17,31-9,98-8,65
İş GMYO1,88-9,62-25,98
İş Y. Men. Değ.15,57-10,00-11,83
İş Yat. Ort.3,15-10,00-10,51
İşbir Holding7.200,00-10,00162,77
Işık Plastik Sanayi37,84-9,78

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,68-9,6847,37
İttifak Holding2,38-9,856,73
İz Hayvancılık Tarım24,50-9,2636,11
İzmir Demir Çelik2,25-10,00-32,02
İzmir Fırça6,66-10,0019,78
Jantsa Jant Sanayi526,50-9,9858,73
Kafein Yazılım26,24-9,9522,73
Kaplamin26,74-9,97-20,89
Kardemir (A)5,40-9,85-9,24
Kardemir (B)5,34-9,951,33
Kardemir (D)6,60-9,9614,19
Karel Elektronik30,52-9,9732,35
Karsan Otomotiv3,69-10,0013,54
Karsu Tekstil13,39-5,3756,61
Kartonsan64,35-10,00-32,65
Katmerciler Ekipman3,69-10,0019,81
Kent Gıda310,00-9,49-12,82
Kerevitaş Gıda5,33-9,97-19,00
Kervan Gıda15,56-9,9517,70
Kervansaray Yat. Holding0,74-9,76-41,27
Kiler GMYO2,07-10,00-17,53
Klimasan Klima20,90-9,9923,16
Koç Holding20,66-9,94-2,18
Konfrut Gıda16,29-10,00-3,61
Kontrolmatik Teknoloji Enerji77,85-10,00228,76
Konya Çimento1.062,90-10,00-5,94
Kordsa Teknik Tekstil22,18-9,9842,64
Koza Altın109,80-10,0013,55
Koza Madencilik13,11-9,96-15,36
Körfez GMYO6,47-9,8911,55
Kristal Kola2,65-9,86-32,40
Kron Telekomünikasyon47,62-9,9829,26
Kuştur Kuşadası Turizm253,40-9,9861,09
Kuyumcukent Gayrimenkul2,02-9,82-12,17
Kütahya Porselen46,94-9,99-6,96
Lider Faktoring3,42-9,760,29
Link Bilgisayar38,08-9,9819,47
Logo Yazılım153,40-9,9822,23
Lokman Hekim Sağlık16,45-9,9652,99
Lüks Kadife73,60-9,97154,67
Makina Takım3,96-9,7916,13
Marka Yatırım Holding4,69-9,98-27,06
Marmaris Altınyunus221,40-10,0099,28
Marshall266,30-9,97-13,17
Martı GMYO2,44-9,96-11,27
Martı Otel2,24-9,685,16
Mavi Giyim51,95-9,97-0,48
Mazhar Zorlu Holding36,04-9,9914,49
Mega Polietilen7,25-9,94-5,35
Menderes Tekstil3,06-10,00-0,97
Merit Turizm256,50-10,00206,45
Merko Gıda6,65-9,89-23,03
Metemtur Otelcilik29,16-10,0031,95
Metro Holding1,90-9,95-8,65
Metro Petrol ve Tesisleri2,52-9,68-12,80
Metro Yatırım Ortaklığı1,98-10,00-15,02
Migros Ticaret34,98-9,98-18,27
Milpa4,59-10,00-0,22
Mistral GMYO4,46-9,90-5,31
MLP Sağlık21,60-10,008,71
MMC San. ve Tic. Yat.5,18-9,9112,61
Mondi Tire Kutsan6,52-9,94-14,21
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret39,60-10,0011,11
Net Holding5,22-9,8452,19
Netaş Telekom.27,84-9,96-0,85
Niğbaş Niğde Beton18,89-9,96-63,67
Nuh Çimento56,50-9,9614,74
Nurol GMYO15,77-9,99116,32
Odaş Elektrik3,39-9,84-13,08
Olmuksan-IP7,01-9,90-40,84
Orge Enerji Elektrik9,66-9,9730,89
Orma Orman Mahsulleri16,83-10,0014,33
Osmanlı Menkul30,98-9,990,13
Ostim Endüstriyel Yat2,50-9,75-9,22
Otokar353,80-10,0011,12
Oyak Çimento6,84-9,88-22,10
Oyak Yat. Ort.8,19-10,0017,84
Oylum Sınai Yatırımlar3,95-9,82-16,14
Özak GMYO4,77-9,83-6,47
Özbal Çelik Boru6,84-10,004,43
Özderici GMYO1,89-9,57-14,86
Özerden Plastik9,00-10,000,00
Pamukova Elektrik27,00-10,0026,64
Panora GMYO6,01-9,90-1,60
Papilon Savunma19,32-9,97-15,11
Park Elek.Madencilik5,14-9,98-4,28
Parsan31,70-9,9930,45
Pegasus73,35-10,00-1,68
Peker GMYO1,95-9,72-25,29
Penguen Gıda3,74-9,88-25,94
Pera GMYO1,83-9,854,47
Pergamon Dış Ticaret24,22-9,9626,90
Petkim5,45-9,929,44
Petrokent Turizm2.351,30-2,05159,41
Pınar Et ve Un20,40-9,97-12,37
Pınar Su6,92-9,90-6,86
Pınar Süt20,44-9,96-11,44
Plastikkart15,52-9,987,40
Polisan Holding3,19-9,89-17,36
Politeknik Metal291,60-10,00-28,13
Prizma Press Matbaacılık4,46-9,90-18,61
QNB Finans Fin. Kir.115,00-7,11-8,22
QNB Finansbank57,00-6,10-18,98
Ral Yatırım Holding3,60-10,00-18,92
Ray Sigorta12,51-9,94-19,03
Reysaş GMYO4,82-9,91-11,56
Reysaş Lojistik6,75-10,00-26,95
Rhea Girişim3,05-9,76-18,01
Rodrigo Tekstil18,09-10,0031,95
Royal Halı3,29-8,86-4,36
RTA Laboratuvarları18,63-10,00-38,47
Sabancı Holding9,00-9,91-21,47
Safkar Ege Soğutmacılık10,48-9,97-3,68
Sanel Mühendislik5,38-9,8857,31
Sanifoam Sünger16,87-9,9824,04
Sanko Pazarlama11,97-9,9327,48
Saray Matbaacılık5,40-10,00-38,43
Sarkuysan11,84-9,9633,94
Sasa Polyester39,68-8,4096,24
Say Yenilenebilir Enerji17,80-9,96109,17
Sekuro Plastik28,18-9,97101,86
Selçuk Ecza Deposu9,90-10,00-27,47
Selçuk Gıda4,08-9,93-18,07
Senkron Güvenlik35,10-10,0033,66
Serve Film Prodüksiyon16,47-7,212,94
Servet GMYO97,20-10,0023,98
Seyitler Kimya31,14-10,0024,11
Silverline Endüstri5,89-9,94-31,51
Sinpaş GMYO4,28-9,892,39
Smartiks Yazılım7,03-9,99-20,65
Sodaş Sodyum Sanayii39,16-9,9846,81
Söktaş4,79-9,96-5,89
Sönmez Filament64,90-9,99-7,55
Sönmez Pamuklu21,92-9,94-8,67
Sumaş Suni Tahta62,10-10,0021,17
Şeker Fin. Kir.10,11-9,9757,97
Şekerbank1,17-10,00-22,52
Şişe Cam6,93-10,00-5,20
Şok Marketler Ticaret12,33-9,93-2,30
T. Halk Bankası4,68-9,83-15,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,74-9,94-17,13
T.S.K.B.1,47-9,82-17,42
T.Tuborg18,26-9,961,05
Taç Tarım Ürünleri24,50-1,21132,67
Tat Gıda9,17-9,92-22,68
TAV Havalimanları21,60-10,001,41
Taze Kuru Gıda227,30-9,985,09
Tek-Art Turizm1,70-9,57-15,84
Tekfen Holding14,58-9,94-11,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,72-9,98-0,47
Temapol Polimer Plastik18,47-9,9960,61
TGS Dış Ticaret16,40-9,9929,03
Tofaş Oto. Fab.33,82-8,59-0,29
Torunlar GMYO3,42-9,76-12,31
Trabzon Liman28,80-9,94-10,34
Trabzonspor Sportif2,01-9,87-17,62
Trend GMYO6,81-9,92-45,82
TSKB GMYO5,55-9,90-3,48
Tuğçelik6,72-9,92-16,83
Tukaş7,45-9,92-23,12
Turcas Petrol4,48-9,86-7,63
Turkcell14,27-9,97-11,37
Tümosan Motor ve Traktör20,78-9,9747,69
Tüpraş90,55-9,99-16,16
Türk Hava Yolları12,42-9,93-3,80
Türk İlaç Serum31,329,97

Türk Prysmian Kablo11,42-9,94-5,62
Türk Telekom6,91-9,91-19,09
Türk Traktör217,30-9,9818,94
Türker Proje Gayrimenkul123,60-9,989,48
Türkiye Sigorta5,91-9,91-10,45
Ufuk Yatırım20,42-9,9652,39
Ulaşlar Turizm Yat.5,22-10,0023,11
Ulusoy Elektrik51,75-9,920,78
Ulusoy Un Sanayi15,29-9,9532,96
Umpaş Holding1,66-8,79-36,40
Uşak Seramik2,20-9,84-5,98
Utopya Turizm36,90-10,00-4,90
Uzertaş Boya51,05-9,96-9,81
Ülker Bisküvi22,18-9,98-4,15
Vakıf Fin. Kir.26,18-9,97514,55
Vakıf GMYO3,01-9,88-16,85
Vakıf Yat. Ort.8,10-10,0010,05
Vakıflar Bankası3,67-9,83-22,08
Vakko Tekstil14,81-9,97127,15
Vanet Gıda6,19-9,90-19,92
Verusa Holding58,00-9,9428,60
Verusaturk Girisim26,26-9,95100,76
Vestel29,04-8,2237,89
Vestel Beyaz Eşya49,78-9,9821,77
Viking Kağıt7,02-10,00-22,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,29-9,8941,35
Yapı ve Kredi Bank.2,39-9,81-22,40
Yaprak Süt ve Besi Çift.98,10-10,0035,50
Yataş15,66-9,958,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,76-9,83-14,55
Yeni Gimat GMYO14,41-4,9515,93
Yeşil GMYO1,26-10,00-8,70
Yeşil Yapı1,86-9,711,09
Yeşil Yatırım Holding94,80-9,97-0,58
Yibitaş İnşaat Malzeme14.805,00-10,00-5,10
Yonga Mobilya26,38-9,97-11,90
Yükselen Çelik4,56-9,88-12,84
Yünsa15,53-9,975,93
Zorlu Enerji2,18-9,92-21,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Türkan Şoray Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:51:02. #1.14#
title