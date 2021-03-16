Borsada günlük işlemler (2)
16.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:59
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)45.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|35,50
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|-2,62
|11,11
|İş Bankası (C)
|5,82
|0,69
|-16,86
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,92
|2,08
|1,55
|İş Girişim
|20,20
|0,00
|6,60
|İş GMYO
|2,26
|2,26
|-11,02
|İş Y. Men. Değ.
|18,90
|2,55
|7,02
|İş Yat. Ort.
|3,72
|0,27
|5,68
|İşbir Holding
|7.853,00
|-1,84
|186,61
|Işık Plastik Sanayi
|38,02
|-1,71
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,82
|0,00
|59,65
|İttifak Holding
|2,73
|0,74
|22,42
|İz Hayvancılık Tarım
|25,74
|-1,00
|43,00
|İzmir Demir Çelik
|2,67
|-1,84
|-19,32
|İzmir Fırça
|7,98
|-3,62
|43,53
|Jantsa Jant Sanayi
|628,00
|0,61
|89,33
|Kafein Yazılım
|30,88
|-2,95
|44,43
|Kaplamin
|29,50
|2,86
|-12,72
|Kardemir (A)
|6,41
|2,07
|7,73
|Kardemir (B)
|6,43
|2,55
|22,01
|Kardemir (D)
|7,83
|3,16
|35,47
|Karel Elektronik
|30,70
|-0,97
|33,13
|Karsan Otomotiv
|4,27
|0,23
|31,38
|Karsu Tekstil
|13,53
|10,00
|58,25
|Kartonsan
|76,10
|2,49
|-20,36
|Katmerciler Ekipman
|4,32
|-0,46
|40,26
|Kent Gıda
|353,00
|-0,65
|-0,73
|Kerevitaş Gıda
|6,22
|-0,64
|-5,47
|Kervan Gıda
|18,18
|-0,33
|37,52
|Kervansaray Yat. Holding
|0,83
|-1,19
|-34,13
|Kiler GMYO
|2,40
|0,42
|-4,38
|Klimasan Klima
|24,30
|-1,22
|43,19
|Koç Holding
|23,48
|0,86
|11,17
|Konfrut Gıda
|19,25
|0,31
|13,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|88,70
|0,28
|274,58
|Konya Çimento
|1.229,60
|-0,11
|8,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,88
|2,70
|66,43
|Koza Altın
|126,30
|2,27
|30,61
|Koza Madencilik
|15,61
|1,17
|0,77
|Körfez GMYO
|7,08
|-5,73
|22,07
|Kristal Kola
|3,22
|0,94
|-17,86
|Kron Telekomünikasyon
|57,00
|0,00
|54,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|311,00
|-4,28
|97,71
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|0,89
|-1,30
|Kütahya Porselen
|52,75
|-0,28
|4,56
|Lider Faktoring
|4,04
|-5,83
|18,48
|Link Bilgisayar
|44,80
|-6,90
|40,55
|Logo Yazılım
|171,50
|5,80
|36,65
|Lokman Hekim Sağlık
|18,86
|-1,26
|75,40
|Lüks Kadife
|62,05
|9,92
|114,71
|Makina Takım
|4,93
|0,61
|44,57
|Marka Yatırım Holding
|5,59
|-1,58
|-13,06
|Marmaris Altınyunus
|259,40
|1,13
|133,48
|Marshall
|303,90
|-0,33
|-0,91
|Martı GMYO
|2,74
|0,37
|-0,36
|Martı Otel
|2,43
|-2,41
|14,08
|Mavi Giyim
|55,15
|4,75
|5,65
|Mazhar Zorlu Holding
|41,88
|-2,56
|33,04
|Mega Polietilen
|8,10
|2,14
|5,74
|Menderes Tekstil
|3,68
|9,85
|19,09
|Merit Turizm
|294,90
|-1,37
|252,33
|Merko Gıda
|7,42
|-1,72
|-14,12
|Metemtur Otelcilik
|34,60
|4,91
|56,56
|Metro Holding
|2,24
|0,00
|7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,96
|0,34
|2,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,24
|-0,44
|-3,86
|Migros Ticaret
|39,18
|-1,11
|-8,46
|Milpa
|5,26
|2,33
|14,35
|Mistral GMYO
|5,27
|-0,57
|11,89
|MLP Sağlık
|24,90
|4,53
|25,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|-4,84
|23,91
|Mondi Tire Kutsan
|7,84
|3,84
|3,16
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,80
|-3,86
|25,70
|Net Holding
|5,71
|0,00
|66,47
|Netaş Telekom.
|34,18
|1,85
|21,72
|Niğbaş Niğde Beton
|24,26
|2,02
|-53,35
|Nuh Çimento
|65,25
|2,03
|32,51
|Nurol GMYO
|15,90
|1,34
|118,11
|Odaş Elektrik
|3,80
|1,33
|-2,56
|Olmuksan-IP
|8,10
|-0,86
|-31,65
|Orge Enerji Elektrik
|11,04
|-2,21
|49,59
|Orma Orman Mahsulleri
|17,96
|-0,22
|22,01
|Osmanlı Menkul
|37,96
|-0,16
|22,69
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,88
|-4,00
|4,58
|Otokar
|439,10
|0,71
|37,91
|Oyak Çimento
|8,13
|2,52
|-7,40
|Oyak Yat. Ort.
|9,14
|-0,98
|31,51
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,65
|-0,64
|-1,27
|Özak GMYO
|5,45
|-1,09
|6,86
|Özbal Çelik Boru
|7,80
|3,45
|19,08
|Özderici GMYO
|2,18
|0,46
|-1,80
|Özerden Plastik
|11,10
|0,00
|23,33
|Pamukova Elektrik
|30,50
|-2,18
|43,06
|Panora GMYO
|6,85
|-0,83
|12,15
|Papilon Savunma
|22,54
|-1,14
|-0,97
|Park Elek.Madencilik
|5,75
|-1,20
|7,08
|Parsan
|37,00
|6,32
|52,26
|Pegasus
|86,50
|0,99
|15,95
|Peker GMYO
|2,20
|-0,45
|-15,71
|Penguen Gıda
|4,52
|-1,31
|-10,50
|Pera GMYO
|2,23
|2,29
|27,30
|Pergamon Dış Ticaret
|28,26
|-1,19
|48,07
|Petkim
|6,16
|0,16
|23,69
|Petrokent Turizm
|2.319,00
|0,83
|155,85
|Pınar Et ve Un
|23,42
|-1,10
|0,60
|Pınar Su
|7,85
|-0,76
|5,65
|Pınar Süt
|23,38
|-0,60
|1,30
|Plastikkart
|16,70
|-0,06
|15,57
|Polisan Holding
|3,77
|0,00
|-2,33
|Politeknik Metal
|331,00
|-0,87
|-18,42
|Prizma Press Matbaacılık
|5,15
|0,78
|-6,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,50
|0,48
|0,16
|QNB Finansbank
|62,80
|3,04
|-10,73
|Ral Yatırım Holding
|4,00
|-0,74
|-9,91
|Ray Sigorta
|14,36
|-0,35
|-7,06
|Reysaş GMYO
|5,52
|3,37
|1,28
|Reysaş Lojistik
|7,97
|0,89
|-13,74
|Rhea Girişim
|3,49
|1,16
|-6,18
|Rodrigo Tekstil
|21,84
|-5,04
|59,30
|Royal Halı
|3,40
|0,29
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|21,30
|-2,38
|-29,66
|Sabancı Holding
|10,43
|-0,10
|-8,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,42
|1,31
|14,15
|Sanel Mühendislik
|6,29
|6,43
|83,92
|Sanifoam Sünger
|19,80
|2,11
|45,59
|Sanko Pazarlama
|14,53
|9,99
|54,74
|Saray Matbaacılık
|6,30
|0,32
|-28,16
|Sarkuysan
|13,67
|0,89
|54,64
|Sasa Polyester
|43,80
|-3,05
|116,62
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,12
|-3,48
|124,68
|Sekuro Plastik
|33,50
|-1,47
|139,97
|Selçuk Ecza Deposu
|12,03
|-0,82
|-11,87
|Selçuk Gıda
|4,50
|-5,26
|-9,64
|Senkron Güvenlik
|35,56
|-9,97
|35,42
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|-7,31
|6,25
|Servet GMYO
|110,70
|-4,57
|41,20
|Seyitler Kimya
|33,80
|-0,18
|34,71
|Silverline Endüstri
|7,13
|5,47
|-17,09
|Sinpaş GMYO
|4,82
|1,26
|15,31
|Smartiks Yazılım
|8,01
|-1,72
|-9,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,40
|1,05
|43,96
|Söktaş
|5,65
|2,17
|11,00
|Sönmez Filament
|68,05
|-0,51
|-3,06
|Sönmez Pamuklu
|25,40
|-2,46
|5,83
|Sumaş Suni Tahta
|69,50
|-2,04
|35,61
|Şeker Fin. Kir.
|11,68
|1,57
|82,50
|Şekerbank
|1,36
|-0,73
|-9,93
|Şişe Cam
|7,81
|0,26
|6,84
|Şok Marketler Ticaret
|12,82
|0,71
|1,58
|T. Halk Bankası
|5,36
|0,37
|-3,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,40
|-3,07
|-8,56
|T.S.K.B.
|1,71
|1,18
|-3,93
|T.Tuborg
|20,50
|0,00
|13,45
|Taç Tarım Ürünleri
|27,00
|-1,82
|156,41
|Tat Gıda
|10,85
|-0,18
|-8,52
|TAV Havalimanları
|25,84
|1,65
|21,31
|Taze Kuru Gıda
|249,00
|-0,76
|15,12
|Tek-Art Turizm
|2,02
|0,00
|0,00
|Tekfen Holding
|17,00
|0,06
|3,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,05
|3,72
|17,76
|Temapol Polimer Plastik
|19,91
|0,96
|73,13
|TGS Dış Ticaret
|20,10
|1,11
|58,14
|Tofaş Oto. Fab.
|39,08
|4,32
|15,21
|Torunlar GMYO
|3,83
|-2,79
|-1,79
|Trabzon Liman
|34,00
|-0,47
|5,85
|Trabzonspor Sportif
|2,23
|1,36
|-8,61
|Trend GMYO
|8,34
|4,38
|-33,65
|TSKB GMYO
|5,91
|1,55
|2,78
|Tuğçelik
|8,03
|0,37
|-0,62
|Tukaş
|8,67
|0,12
|-10,53
|Turcas Petrol
|5,44
|4,82
|12,16
|Turkcell
|16,72
|0,66
|3,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,82
|0,83
|55,08
|Tüpraş
|105,60
|-0,75
|-2,22
|Türk Hava Yolları
|14,74
|0,34
|14,18
|Türk İlaç Serum
|21,42
|9,96
|Türk Prysmian Kablo
|13,30
|1,14
|9,92
|Türk Telekom
|7,97
|1,14
|-6,67
|Türk Traktör
|235,00
|4,63
|28,63
|Türker Proje Gayrimenkul
|145,60
|-0,48
|28,96
|Türkiye Sigorta
|6,95
|0,58
|5,30
|Ufuk Yatırım
|25,72
|4,89
|91,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,17
|10,00
|21,93
|Ulusoy Elektrik
|58,00
|0,61
|12,95
|Ulusoy Un Sanayi
|17,33
|-2,09
|50,70
|Umpaş Holding
|1,38
|9,52
|-47,13
|Uşak Seramik
|2,66
|-3,27
|13,68
|Utopya Turizm
|42,54
|8,41
|9,64
|Uzertaş Boya
|58,00
|9,95
|2,47
|Ülker Bisküvi
|23,94
|0,00
|3,46
|Vakıf Fin. Kir.
|29,86
|9,94
|600,94
|Vakıf GMYO
|3,58
|1,13
|-1,10
|Vakıf Yat. Ort.
|8,57
|-2,72
|16,44
|Vakıflar Bankası
|4,15
|0,48
|-11,89
|Vakko Tekstil
|17,22
|9,96
|164,11
|Vanet Gıda
|7,00
|-0,85
|-9,44
|Verusa Holding
|62,05
|1,72
|37,58
|Verusaturk Girisim
|30,00
|0,54
|129,36
|Vestel
|31,52
|2,80
|49,67
|Vestel Beyaz Eşya
|56,15
|6,04
|37,35
|Viking Kağıt
|8,84
|0,45
|-1,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,17
|-0,69
|61,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,71
|0,74
|-12,01
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|117,00
|1,04
|61,60
|Yataş
|17,07
|-1,04
|18,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,13
|1,47
|-6,14
|Yeni Gimat GMYO
|15,42
|1,05
|24,05
|Yeşil GMYO
|1,53
|-1,92
|10,87
|Yeşil Yapı
|2,25
|0,45
|22,28
|Yeşil Yatırım Holding
|126,80
|-0,31
|32,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.500,00
|-1,86
|18,59
|Yonga Mobilya
|29,98
|-2,60
|0,12
|Yükselen Çelik
|5,32
|3,30
|1,68
|Yünsa
|18,50
|1,76
|26,19
|Zorlu Enerji
|2,54
|0,00
|-8,30
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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