Borsada günlük işlemler (2)
12.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:59
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)48.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|35,50
|İş Bankası (B)
|48.960,00
|0,12
|20,89
|İş Bankası (C)
|5,85
|1,39
|-16,43
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,88
|0,00
|0,52
|İş Girişim
|20,90
|5,29
|10,29
|İş GMYO
|2,25
|-1,32
|-11,42
|İş Y. Men. Değ.
|19,00
|-0,68
|7,59
|İş Yat. Ort.
|3,70
|1,09
|5,11
|İşbir Holding
|8.149,90
|-3,55
|197,44
|Işık Plastik Sanayi
|39,64
|-0,90
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,73
|-1,14
|51,75
|İttifak Holding
|2,73
|0,74
|22,42
|İz Hayvancılık Tarım
|26,86
|-0,52
|49,22
|İzmir Demir Çelik
|2,71
|-2,52
|-18,12
|İzmir Fırça
|7,88
|0,13
|41,73
|Jantsa Jant Sanayi
|567,50
|6,47
|71,09
|Kafein Yazılım
|30,20
|5,67
|41,25
|Kaplamin
|26,08
|9,95
|-22,84
|Kardemir (A)
|6,32
|0,64
|6,22
|Kardemir (B)
|6,29
|0,64
|19,35
|Kardemir (D)
|7,64
|2,14
|32,18
|Karel Elektronik
|32,00
|-5,83
|38,77
|Karsan Otomotiv
|4,27
|-0,47
|31,38
|Karsu Tekstil
|13,30
|-2,56
|55,56
|Kartonsan
|74,65
|1,15
|-21,87
|Katmerciler Ekipman
|4,43
|-1,77
|43,83
|Kent Gıda
|377,00
|-0,34
|6,02
|Kerevitaş Gıda
|6,42
|1,74
|-2,43
|Kervan Gıda
|17,95
|-1,27
|35,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,87
|-1,14
|-30,95
|Kiler GMYO
|2,43
|0,00
|-3,19
|Klimasan Klima
|23,34
|-0,68
|37,54
|Koç Holding
|23,28
|-0,34
|10,23
|Konfrut Gıda
|19,19
|-1,49
|13,55
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|93,35
|-4,40
|294,21
|Konya Çimento
|1.203,00
|0,91
|6,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,68
|-4,04
|65,14
|Koza Altın
|125,60
|-1,10
|29,89
|Koza Madencilik
|15,70
|-0,51
|1,36
|Körfez GMYO
|7,88
|-4,95
|35,86
|Kristal Kola
|3,24
|-1,22
|-17,35
|Kron Telekomünikasyon
|57,55
|0,09
|56,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|345,00
|6,35
|119,33
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|0,00
|-1,30
|Kütahya Porselen
|53,00
|-1,30
|5,05
|Lider Faktoring
|4,05
|1,76
|18,77
|Link Bilgisayar
|46,24
|9,94
|45,07
|Logo Yazılım
|147,40
|4,46
|17,45
|Lokman Hekim Sağlık
|19,18
|3,34
|78,38
|Lüks Kadife
|51,35
|9,91
|77,68
|Makina Takım
|4,84
|2,33
|41,94
|Marka Yatırım Holding
|5,82
|2,46
|-9,49
|Marmaris Altınyunus
|253,00
|6,39
|127,72
|Marshall
|308,00
|-0,29
|0,42
|Martı GMYO
|2,72
|-1,09
|-1,09
|Martı Otel
|2,57
|-5,17
|20,66
|Mavi Giyim
|52,70
|-0,75
|0,96
|Mazhar Zorlu Holding
|43,42
|6,68
|37,93
|Mega Polietilen
|8,02
|1,01
|4,70
|Menderes Tekstil
|3,43
|-0,58
|11,00
|Merit Turizm
|311,50
|9,99
|272,16
|Merko Gıda
|7,42
|-1,98
|-14,12
|Metemtur Otelcilik
|34,44
|-3,42
|55,84
|Metro Holding
|2,30
|-2,13
|10,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,00
|-1,96
|3,81
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,28
|1,33
|-2,15
|Migros Ticaret
|39,94
|-0,94
|-6,68
|Milpa
|5,27
|0,19
|14,57
|Mistral GMYO
|5,34
|2,10
|13,38
|MLP Sağlık
|24,64
|0,49
|24,01
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,95
|2,41
|29,35
|Mondi Tire Kutsan
|7,60
|-0,52
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,66
|0,90
|19,70
|Net Holding
|5,34
|0,75
|55,69
|Netaş Telekom.
|33,00
|-0,12
|17,52
|Niğbaş Niğde Beton
|24,48
|-1,21
|-52,92
|Nuh Çimento
|63,75
|-0,47
|29,47
|Nurol GMYO
|15,35
|5,86
|110,56
|Odaş Elektrik
|3,75
|-1,83
|-3,85
|Olmuksan-IP
|8,16
|1,37
|-31,14
|Orge Enerji Elektrik
|10,85
|1,88
|47,02
|Orma Orman Mahsulleri
|18,23
|-6,80
|23,85
|Osmanlı Menkul
|37,82
|-0,63
|22,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,83
|8,02
|-30,64
|Otokar
|402,90
|4,30
|26,54
|Oyak Çimento
|7,94
|-0,13
|-9,57
|Oyak Yat. Ort.
|9,38
|-0,74
|34,96
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,68
|0,21
|-0,64
|Özak GMYO
|5,52
|-1,60
|8,24
|Özbal Çelik Boru
|7,81
|-1,51
|19,24
|Özderici GMYO
|2,19
|-0,90
|-1,35
|Özerden Plastik
|11,50
|-4,88
|27,78
|Pamukova Elektrik
|32,40
|2,21
|51,97
|Panora GMYO
|6,82
|2,71
|10,18
|Papilon Savunma
|22,30
|-1,93
|-2,02
|Park Elek.Madencilik
|5,76
|-1,20
|7,26
|Parsan
|35,40
|3,51
|45,68
|Pegasus
|84,80
|-4,88
|13,67
|Peker GMYO
|2,29
|2,69
|-12,26
|Penguen Gıda
|4,60
|-1,08
|-8,91
|Pera GMYO
|2,20
|-0,90
|25,59
|Pergamon Dış Ticaret
|28,70
|-0,83
|50,37
|Petkim
|6,19
|-1,12
|24,30
|Petrokent Turizm
|2.325,00
|-1,07
|156,51
|Pınar Et ve Un
|23,30
|-0,09
|0,09
|Pınar Su
|7,82
|-1,01
|5,25
|Pınar Süt
|23,30
|0,00
|0,95
|Plastikkart
|16,98
|-0,82
|17,51
|Polisan Holding
|3,80
|-0,78
|-1,55
|Politeknik Metal
|371,00
|3,06
|-8,56
|Prizma Press Matbaacılık
|5,20
|-0,95
|-5,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,90
|1,60
|1,28
|QNB Finansbank
|61,60
|-1,12
|-12,44
|Ral Yatırım Holding
|4,12
|-0,72
|-7,21
|Ray Sigorta
|14,70
|0,82
|-4,85
|Reysaş GMYO
|5,30
|-0,56
|-2,75
|Reysaş Lojistik
|7,95
|-2,69
|-13,96
|Rhea Girişim
|3,27
|-0,30
|-12,10
|Rodrigo Tekstil
|23,50
|2,09
|71,41
|Royal Halı
|3,42
|0,00
|-0,58
|RTA Laboratuvarları
|23,00
|-2,54
|-24,04
|Sabancı Holding
|10,56
|-0,85
|-7,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,10
|1,26
|11,21
|Sanel Mühendislik
|5,53
|-4,33
|61,70
|Sanifoam Sünger
|18,32
|-0,43
|34,71
|Sanko Pazarlama
|12,01
|9,98
|27,90
|Saray Matbaacılık
|6,30
|1,12
|-28,16
|Sarkuysan
|13,00
|-0,69
|47,06
|Sasa Polyester
|45,08
|0,40
|122,95
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,01
|0,33
|111,63
|Sekuro Plastik
|35,50
|-2,26
|154,30
|Selçuk Ecza Deposu
|12,14
|0,91
|-11,06
|Selçuk Gıda
|4,50
|2,04
|-9,64
|Senkron Güvenlik
|40,80
|0,00
|55,37
|Serve Film Prodüksiyon
|18,35
|-0,81
|14,69
|Servet GMYO
|123,50
|-2,29
|57,53
|Seyitler Kimya
|33,82
|0,36
|34,79
|Silverline Endüstri
|6,70
|0,15
|-22,09
|Sinpaş GMYO
|4,85
|-0,82
|16,03
|Smartiks Yazılım
|8,02
|0,50
|-9,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,74
|0,00
|45,23
|Söktaş
|5,12
|-0,58
|0,59
|Sönmez Filament
|75,95
|-1,36
|8,19
|Sönmez Pamuklu
|23,78
|9,59
|-0,92
|Sumaş Suni Tahta
|72,60
|3,71
|41,66
|Şeker Fin. Kir.
|12,45
|3,32
|94,53
|Şekerbank
|1,38
|0,00
|-8,61
|Şişe Cam
|7,66
|-0,78
|4,79
|Şok Marketler Ticaret
|12,57
|-0,32
|-0,40
|T. Halk Bankası
|5,37
|0,19
|-3,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,96
|-0,07
|-3,54
|T.S.K.B.
|1,70
|0,00
|-4,49
|T.Tuborg
|21,02
|-2,23
|16,33
|Taç Tarım Ürünleri
|25,70
|-6,55
|144,06
|Tat Gıda
|10,72
|-0,83
|-9,61
|TAV Havalimanları
|25,50
|-1,01
|19,72
|Taze Kuru Gıda
|264,00
|-4,35
|22,05
|Tek-Art Turizm
|2,03
|-0,98
|0,50
|Tekfen Holding
|17,13
|0,18
|4,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,92
|0,27
|16,74
|Temapol Polimer Plastik
|19,48
|3,78
|69,39
|TGS Dış Ticaret
|20,02
|-1,67
|57,51
|Tofaş Oto. Fab.
|38,10
|-1,09
|12,32
|Torunlar GMYO
|3,89
|0,78
|-0,26
|Trabzon Liman
|34,50
|2,13
|7,41
|Trabzonspor Sportif
|2,26
|-0,88
|-7,38
|Trend GMYO
|7,89
|1,81
|-37,23
|TSKB GMYO
|5,90
|5,55
|2,61
|Tuğçelik
|7,77
|-0,89
|-3,84
|Tukaş
|8,73
|-2,46
|-9,91
|Turcas Petrol
|5,17
|-1,15
|6,60
|Turkcell
|16,57
|0,12
|2,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,60
|4,78
|46,41
|Tüpraş
|107,30
|0,28
|-0,65
|Türk Hava Yolları
|14,50
|-1,69
|12,32
|Türk İlaç Serum
|17,71
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|13,29
|-2,06
|9,83
|Türk Telekom
|7,89
|-1,74
|-7,61
|Türk Traktör
|225,90
|3,86
|23,65
|Türker Proje Gayrimenkul
|148,80
|-0,73
|31,80
|Türkiye Sigorta
|6,92
|1,62
|4,85
|Ufuk Yatırım
|25,20
|-3,08
|88,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,28
|6,20
|0,94
|Ulusoy Elektrik
|59,75
|-5,16
|16,36
|Ulusoy Un Sanayi
|17,57
|-3,67
|52,78
|Umpaş Holding
|1,15
|9,52
|-55,94
|Uşak Seramik
|2,64
|4,35
|12,82
|Utopya Turizm
|42,90
|7,25
|10,57
|Uzertaş Boya
|58,60
|-3,93
|3,53
|Ülker Bisküvi
|24,00
|0,08
|3,72
|Vakıf Fin. Kir.
|24,70
|8,24
|479,81
|Vakıf GMYO
|3,54
|-1,39
|-2,21
|Vakıf Yat. Ort.
|9,17
|-3,07
|24,59
|Vakıflar Bankası
|4,18
|-0,24
|-11,25
|Vakko Tekstil
|14,24
|9,96
|118,40
|Vanet Gıda
|7,00
|-1,27
|-9,44
|Verusa Holding
|61,00
|-0,49
|35,25
|Verusaturk Girisim
|30,30
|0,33
|131,65
|Vestel
|30,68
|0,79
|45,68
|Vestel Beyaz Eşya
|52,70
|-0,57
|28,91
|Viking Kağıt
|8,72
|3,93
|-3,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,20
|2,42
|61,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,74
|0,74
|-11,04
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|123,00
|-5,02
|69,89
|Yataş
|17,03
|-1,84
|17,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,16
|0,24
|-5,45
|Yeni Gimat GMYO
|15,14
|0,93
|21,80
|Yeşil GMYO
|1,56
|-0,64
|13,04
|Yeşil Yapı
|2,23
|0,45
|21,20
|Yeşil Yatırım Holding
|130,60
|1,71
|36,97
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.900,00
|0,51
|27,56
|Yonga Mobilya
|30,78
|-2,78
|2,79
|Yükselen Çelik
|5,10
|1,59
|-2,52
|Yünsa
|17,63
|-0,90
|20,26
|Zorlu Enerji
|2,51
|-1,57
|-9,39
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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