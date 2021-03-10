Borsada günlük işlemler (2)
10.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:00
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)47.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|35,50
|İş Bankası (B)
|47.301,00
|-3,47
|16,79
|İş Bankası (C)
|5,87
|1,03
|-16,14
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,95
|0,00
|2,33
|İş Girişim
|20,80
|-3,70
|9,76
|İş GMYO
|2,29
|-1,29
|-9,84
|İş Y. Men. Değ.
|19,70
|-0,91
|11,55
|İş Yat. Ort.
|3,70
|-1,33
|5,11
|İşbir Holding
|7.779,40
|-3,36
|183,92
|Işık Plastik Sanayi
|40,84
|2,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,68
|-1,75
|47,37
|İttifak Holding
|2,74
|-1,44
|22,87
|İz Hayvancılık Tarım
|27,16
|6,34
|50,89
|İzmir Demir Çelik
|3,08
|-4,64
|-6,94
|İzmir Fırça
|8,64
|2,61
|55,40
|Jantsa Jant Sanayi
|532,90
|4,08
|60,66
|Kafein Yazılım
|29,30
|-1,88
|37,04
|Kaplamin
|24,32
|-0,41
|-28,05
|Kardemir (A)
|6,52
|5,16
|9,58
|Kardemir (B)
|6,47
|4,86
|22,77
|Kardemir (D)
|7,67
|3,93
|32,70
|Karel Elektronik
|32,30
|9,94
|40,07
|Karsan Otomotiv
|4,38
|-2,67
|34,77
|Karsu Tekstil
|13,65
|-1,73
|59,65
|Kartonsan
|75,25
|0,47
|-21,25
|Katmerciler Ekipman
|5,00
|3,31
|62,34
|Kent Gıda
|378,30
|1,20
|6,38
|Kerevitaş Gıda
|5,74
|-2,55
|-12,77
|Kervan Gıda
|19,13
|8,75
|44,70
|Kervansaray Yat. Holding
|0,86
|-1,15
|-31,75
|Kiler GMYO
|2,49
|1,22
|-0,80
|Klimasan Klima
|23,86
|-0,33
|40,60
|Koç Holding
|23,44
|0,77
|10,98
|Konfrut Gıda
|20,04
|1,06
|18,58
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|97,00
|-1,12
|309,63
|Konya Çimento
|1.247,00
|6,88
|10,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,36
|1,20
|63,09
|Koza Altın
|129,00
|-1,53
|33,40
|Koza Madencilik
|16,17
|1,57
|4,39
|Körfez GMYO
|8,29
|1,84
|42,93
|Kristal Kola
|3,38
|-1,17
|-13,78
|Kron Telekomünikasyon
|59,00
|4,42
|60,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|339,50
|9,98
|115,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|0,43
|0,43
|Kütahya Porselen
|54,40
|-1,54
|7,83
|Lider Faktoring
|3,98
|2,31
|16,72
|Link Bilgisayar
|42,98
|-1,47
|34,84
|Logo Yazılım
|139,00
|3,04
|10,76
|Lokman Hekim Sağlık
|19,14
|1,27
|78,01
|Lüks Kadife
|45,68
|2,79
|58,06
|Makina Takım
|4,96
|-3,69
|45,45
|Marka Yatırım Holding
|5,75
|-0,35
|-10,58
|Marmaris Altınyunus
|243,00
|0,37
|118,72
|Marshall
|312,00
|1,13
|1,73
|Martı GMYO
|2,71
|-0,37
|-1,45
|Martı Otel
|2,47
|-3,89
|15,96
|Mavi Giyim
|54,60
|3,21
|4,60
|Mazhar Zorlu Holding
|39,74
|-6,10
|26,24
|Mega Polietilen
|8,10
|-1,22
|5,74
|Menderes Tekstil
|3,45
|-0,58
|11,65
|Merit Turizm
|303,60
|10,00
|262,72
|Merko Gıda
|7,90
|-3,19
|-8,56
|Metemtur Otelcilik
|39,58
|3,23
|79,10
|Metro Holding
|2,43
|2,10
|16,83
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,20
|0,95
|10,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,29
|0,00
|-1,72
|Migros Ticaret
|39,48
|-0,90
|-7,76
|Milpa
|5,40
|-1,28
|17,39
|Mistral GMYO
|5,27
|-2,41
|11,89
|MLP Sağlık
|25,60
|3,14
|28,84
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,85
|2,63
|27,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,76
|0,78
|2,11
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,70
|0,72
|17,00
|Net Holding
|5,39
|6,52
|57,14
|Netaş Telekom.
|32,12
|-2,01
|14,39
|Niğbaş Niğde Beton
|26,60
|-5,07
|-48,85
|Nuh Çimento
|65,65
|1,00
|33,33
|Nurol GMYO
|14,29
|2,07
|96,02
|Odaş Elektrik
|3,87
|-1,28
|-0,77
|Olmuksan-IP
|8,16
|-0,97
|-31,14
|Orge Enerji Elektrik
|10,70
|-3,08
|44,99
|Orma Orman Mahsulleri
|20,00
|-2,44
|35,87
|Osmanlı Menkul
|37,98
|-0,16
|22,75
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,65
|-3,64
|-35,05
|Otokar
|399,30
|5,16
|25,41
|Oyak Çimento
|8,05
|-0,25
|-8,31
|Oyak Yat. Ort.
|9,73
|1,46
|40,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,73
|-1,25
|0,42
|Özak GMYO
|5,74
|-2,05
|12,55
|Özbal Çelik Boru
|8,00
|0,50
|22,14
|Özderici GMYO
|2,25
|0,45
|1,35
|Özerden Plastik
|12,49
|4,17
|38,78
|Pamukova Elektrik
|33,70
|-1,46
|58,07
|Panora GMYO
|6,80
|-0,29
|9,85
|Papilon Savunma
|23,62
|3,96
|3,78
|Park Elek.Madencilik
|6,08
|0,50
|13,22
|Parsan
|35,78
|9,96
|47,24
|Pegasus
|87,75
|-1,18
|17,63
|Peker GMYO
|2,22
|-0,45
|-14,94
|Penguen Gıda
|4,70
|-0,84
|-6,93
|Pera GMYO
|2,37
|4,41
|35,30
|Pergamon Dış Ticaret
|28,50
|-0,28
|49,33
|Petkim
|6,23
|-0,16
|25,10
|Petrokent Turizm
|2.509,10
|10,00
|176,82
|Pınar Et ve Un
|23,44
|0,43
|0,69
|Pınar Su
|7,99
|-0,50
|7,54
|Pınar Süt
|23,52
|-0,76
|1,91
|Plastikkart
|16,70
|1,09
|15,57
|Polisan Holding
|3,90
|1,56
|1,04
|Politeknik Metal
|375,20
|10,00
|-7,52
|Prizma Press Matbaacılık
|5,40
|-0,37
|-1,46
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,00
|-1,82
|-1,04
|QNB Finansbank
|62,20
|0,08
|-11,58
|Ral Yatırım Holding
|4,20
|-2,78
|-5,41
|Ray Sigorta
|14,89
|-1,00
|-3,62
|Reysaş GMYO
|5,42
|-1,99
|-0,55
|Reysaş Lojistik
|8,10
|0,12
|-12,34
|Rhea Girişim
|3,35
|0,00
|-9,95
|Rodrigo Tekstil
|24,22
|7,64
|76,66
|Royal Halı
|3,50
|2,04
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|21,46
|-0,46
|-29,13
|Sabancı Holding
|10,86
|-0,55
|-5,24
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,18
|5,00
|11,95
|Sanel Mühendislik
|5,26
|4,78
|53,80
|Sanifoam Sünger
|18,60
|-4,17
|36,76
|Sanko Pazarlama
|9,93
|0,51
|5,75
|Saray Matbaacılık
|6,43
|0,78
|-26,68
|Sarkuysan
|12,88
|7,33
|45,70
|Sasa Polyester
|46,46
|9,99
|129,77
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,14
|-3,41
|113,16
|Sekuro Plastik
|37,18
|7,15
|166,33
|Selçuk Ecza Deposu
|12,59
|9,96
|-7,77
|Selçuk Gıda
|4,80
|5,49
|-3,61
|Senkron Güvenlik
|37,26
|9,98
|41,89
|Serve Film Prodüksiyon
|19,09
|3,19
|19,31
|Servet GMYO
|129,00
|-0,39
|64,54
|Seyitler Kimya
|34,30
|-2,56
|36,70
|Silverline Endüstri
|6,85
|6,37
|-20,35
|Sinpaş GMYO
|5,12
|-0,58
|22,49
|Smartiks Yazılım
|8,05
|-1,11
|-9,14
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,70
|-2,32
|45,08
|Söktaş
|5,19
|1,37
|1,96
|Sönmez Filament
|77,80
|-1,64
|10,83
|Sönmez Pamuklu
|22,28
|-1,85
|-7,17
|Sumaş Suni Tahta
|70,20
|0,00
|36,98
|Şeker Fin. Kir.
|10,96
|-2,14
|71,25
|Şekerbank
|1,40
|1,45
|-7,28
|Şişe Cam
|7,69
|0,52
|5,20
|Şok Marketler Ticaret
|12,23
|-0,81
|-3,09
|T. Halk Bankası
|5,37
|-0,37
|-3,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,52
|-1,27
|-4,96
|T.S.K.B.
|1,71
|0,00
|-3,93
|T.Tuborg
|21,32
|0,00
|17,99
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|-2,42
|137,42
|Tat Gıda
|10,99
|1,10
|-7,34
|TAV Havalimanları
|26,06
|0,62
|22,35
|Taze Kuru Gıda
|273,00
|0,78
|26,21
|Tek-Art Turizm
|2,10
|-0,47
|3,96
|Tekfen Holding
|17,50
|2,58
|6,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,23
|0,53
|19,17
|Temapol Polimer Plastik
|19,36
|1,89
|68,35
|TGS Dış Ticaret
|19,70
|2,07
|55,00
|Tofaş Oto. Fab.
|37,50
|-0,32
|10,55
|Torunlar GMYO
|3,85
|5,77
|-1,28
|Trabzon Liman
|34,22
|1,48
|6,54
|Trabzonspor Sportif
|2,30
|-0,43
|-5,74
|Trend GMYO
|7,90
|-0,38
|-37,15
|TSKB GMYO
|5,58
|-2,62
|-2,96
|Tuğçelik
|8,02
|0,00
|-0,74
|Tukaş
|8,74
|0,34
|-9,80
|Turcas Petrol
|5,39
|0,19
|11,13
|Turkcell
|16,70
|1,33
|3,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,44
|6,74
|45,27
|Tüpraş
|106,70
|-0,37
|-1,20
|Türk Hava Yolları
|14,90
|-0,80
|15,41
|Türk İlaç Serum
|14,64
|9,99
|Türk Prysmian Kablo
|13,96
|2,57
|15,37
|Türk Telekom
|7,89
|-0,63
|-7,61
|Türk Traktör
|221,70
|2,69
|21,35
|Türker Proje Gayrimenkul
|155,70
|0,45
|37,91
|Türkiye Sigorta
|6,85
|1,18
|3,79
|Ufuk Yatırım
|23,70
|-4,44
|76,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,99
|-0,50
|-5,90
|Ulusoy Elektrik
|65,25
|0,62
|27,07
|Ulusoy Un Sanayi
|19,10
|2,41
|66,09
|Umpaş Holding
|1,09
|-0,91
|-58,24
|Uşak Seramik
|2,61
|6,10
|11,54
|Utopya Turizm
|39,98
|1,22
|3,04
|Uzertaş Boya
|63,20
|-0,24
|11,66
|Ülker Bisküvi
|23,64
|0,94
|2,16
|Vakıf Fin. Kir.
|20,76
|2,98
|387,32
|Vakıf GMYO
|3,64
|-2,93
|0,55
|Vakıf Yat. Ort.
|9,32
|-4,90
|26,63
|Vakıflar Bankası
|4,25
|0,71
|-9,77
|Vakko Tekstil
|13,12
|9,97
|101,23
|Vanet Gıda
|7,21
|0,14
|-6,73
|Verusa Holding
|64,00
|8,20
|41,91
|Verusaturk Girisim
|31,30
|8,98
|139,30
|Vestel
|30,90
|3,83
|46,72
|Vestel Beyaz Eşya
|53,40
|-0,09
|30,63
|Viking Kağıt
|8,59
|-0,46
|-4,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,00
|2,64
|57,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,79
|2,20
|-9,42
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|121,90
|-3,25
|68,37
|Yataş
|17,00
|0,29
|17,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,28
|-4,89
|-2,73
|Yeni Gimat GMYO
|15,26
|-0,26
|22,77
|Yeşil GMYO
|1,63
|-1,21
|18,12
|Yeşil Yapı
|2,27
|-0,87
|23,37
|Yeşil Yatırım Holding
|134,60
|-2,82
|41,16
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.796,70
|10,00
|26,90
|Yonga Mobilya
|34,00
|6,58
|13,54
|Yükselen Çelik
|5,08
|-0,78
|-2,90
|Yünsa
|17,97
|2,69
|22,58
|Zorlu Enerji
|2,58
|-1,15
|-6,86
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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