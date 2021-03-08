Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

08.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)250.459,0010,0023,19İş Bankası (B)49.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)250.459,0010,0023,19
İş Bankası (B)49.500,0010,0022,22
İş Bankası (C)5,74-3,37-18,00
İş Bankası (Kur.)500.000,009,1731,58
İş Fin.Kir.3,90-1,271,04
İş Girişim24,00-3,3026,65
İş GMYO2,25-1,32-11,42
İş Y. Men. Değ.20,10-2,8013,82
İş Yat. Ort.3,76-1,056,82
İşbir Holding8.051,004,56193,83
Işık Plastik Sanayi37,50-0,85

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,67-2,3446,49
İttifak Holding2,72-4,2321,97
İz Hayvancılık Tarım25,769,9943,11
İzmir Demir Çelik3,305,43-0,29
İzmir Fırça7,666,9837,77
Jantsa Jant Sanayi512,000,5954,36
Kafein Yazılım30,966,3244,81
Kaplamin24,54-1,84-27,40
Kardemir (A)6,060,661,85
Kardemir (B)6,040,5014,61
Kardemir (D)7,26-0,5525,61
Karel Elektronik28,40-2,0723,16
Karsan Otomotiv4,37-2,2434,46
Karsu Tekstil13,42-1,9056,96
Kartonsan73,70-1,21-22,87
Katmerciler Ekipman4,92-3,9159,74
Kent Gıda350,80-9,98-1,35
Kerevitaş Gıda5,55-1,60-15,65
Kervan Gıda17,57-1,8432,90
Kervansaray Yat. Holding0,920,00-26,98
Kiler GMYO2,46-0,81-1,99
Klimasan Klima24,061,0941,78
Koç Holding22,56-2,256,82
Konfrut Gıda20,160,3019,29
Kontrolmatik Teknoloji Enerji103,005,21334,97
Konya Çimento1.187,00-2,065,04
Kordsa Teknik Tekstil24,18-2,1855,50
Koza Altın132,803,0337,33
Koza Madencilik16,150,254,26
Körfez GMYO8,243,0042,07
Kristal Kola3,30-3,51-15,82
Kron Telekomünikasyon57,00-4,7654,72
Kuştur Kuşadası Turizm343,00-10,00118,05
Kuyumcukent Gayrimenkul2,290,88-0,43
Kütahya Porselen58,909,9916,75
Lider Faktoring3,99-3,1617,01
Link Bilgisayar47,801,7549,96
Logo Yazılım135,00-1,687,57
Lokman Hekim Sağlık18,911,2975,87
Lüks Kadife45,32-2,7556,82
Makina Takım5,205,9152,49
Marka Yatırım Holding5,87-2,17-8,71
Marmaris Altınyunus255,00-3,77129,52
Marshall311,00-0,641,40
Martı GMYO2,730,00-0,73
Martı Otel2,66-1,4824,88
Mavi Giyim51,80-0,96-0,77
Mazhar Zorlu Holding42,32-10,0034,43
Mega Polietilen7,930,003,52
Menderes Tekstil3,622,8417,15
Merit Turizm276,50-3,76230,35
Merko Gıda7,422,63-14,12
Metemtur Otelcilik37,982,7671,86
Metro Holding2,36-1,6713,46
Metro Petrol ve Tesisleri3,15-0,639,00
Metro Yatırım Ortaklığı2,29-1,29-1,72
Migros Ticaret39,18-0,25-8,46
Milpa5,514,1619,78
Mistral GMYO5,185,289,98
MLP Sağlık25,94-0,9930,55
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-3,8530,43
Mondi Tire Kutsan7,883,963,68
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,50-1,3816,44
Net Holding5,133,6449,56
Netaş Telekom.31,60-4,3012,54
Niğbaş Niğde Beton30,849,99-40,69
Nuh Çimento63,80-1,0929,57
Nurol GMYO13,871,1790,26
Odaş Elektrik3,910,000,26
Olmuksan-IP8,300,00-29,96
Orge Enerji Elektrik10,52-2,1442,55
Orma Orman Mahsulleri20,904,4041,98
Osmanlı Menkul39,083,0626,31
Ostim Endüstriyel Yat2,63-0,38-35,54
Otokar377,000,2718,40
Oyak Çimento8,03-2,78-8,54
Oyak Yat. Ort.9,422,5035,54
Oylum Sınai Yatırımlar5,087,637,86
Özak GMYO5,66-2,5810,98
Özbal Çelik Boru8,121,1223,97
Özderici GMYO2,22-1,330,00
Özerden Plastik10,90-0,4621,11
Pamukova Elektrik33,08-5,4955,16
Panora GMYO6,52-1,955,33
Papilon Savunma22,020,09-3,25
Park Elek.Madencilik6,141,3214,34
Parsan32,80-1,9734,98
Pegasus86,00-2,3315,28
Peker GMYO2,22-1,33-14,94
Penguen Gıda4,772,14-5,54
Pera GMYO2,141,4222,17
Pergamon Dış Ticaret29,180,2152,89
Petkim6,233,4925,10
Petrokent Turizm2.083,307,76129,84
Pınar Et ve Un23,34-0,930,26
Pınar Su8,00-0,877,67
Pınar Süt23,56-3,052,08
Plastikkart16,460,9813,91
Polisan Holding3,851,05-0,26
Politeknik Metal350,90-1,98-13,51
Prizma Press Matbaacılık5,380,56-1,82
QNB Finans Fin. Kir.126,90-0,161,28
QNB Finansbank62,50-0,71-11,16
Ral Yatırım Holding4,426,76-0,45
Ray Sigorta15,214,97-1,55
Reysaş GMYO5,370,19-1,47
Reysaş Lojistik8,263,77-10,61
Rhea Girişim3,42-3,39-8,06
Rodrigo Tekstil22,329,9562,80
Royal Halı3,50-0,851,74
RTA Laboratuvarları21,36-2,73-29,46
Sabancı Holding10,75-1,47-6,20
Safkar Ege Soğutmacılık11,87-1,009,10
Sanel Mühendislik4,570,0033,63
Sanifoam Sünger20,281,7149,12
Sanko Pazarlama9,12-1,19-2,88
Saray Matbaacılık6,375,12-27,37
Sarkuysan11,705,1232,35
Sasa Polyester38,40-2,1989,91
Say Yenilenebilir Enerji19,49-0,15129,02
Sekuro Plastik36,12-4,19158,74
Selçuk Ecza Deposu11,26-2,00-17,51
Selçuk Gıda4,49-1,97-9,84
Senkron Güvenlik30,8010,0017,29
Serve Film Prodüksiyon18,500,0015,63
Servet GMYO117,803,4250,26
Seyitler Kimya32,62-0,8530,01
Silverline Endüstri6,43-2,28-25,23
Sinpaş GMYO4,691,3012,20
Smartiks Yazılım8,290,61-6,43
Sodaş Sodyum Sanayii39,882,2649,51
Söktaş5,15-1,341,18
Sönmez Filament81,60-5,3416,24
Sönmez Pamuklu23,00-0,86-4,17
Sumaş Suni Tahta72,000,2840,49
Şeker Fin. Kir.11,70-7,6682,81
Şekerbank1,37-2,84-9,27
Şişe Cam7,59-0,783,83
Şok Marketler Ticaret11,89-2,22-5,78
T. Halk Bankası5,36-0,56-3,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,98-1,70-6,70
T.S.K.B.1,71-1,72-3,93
T.Tuborg21,200,1917,32
Taç Tarım Ürünleri27,808,59164,01
Tat Gıda10,45-1,51-11,89
TAV Havalimanları25,40-1,7819,25
Taze Kuru Gıda277,60-3,4428,34
Tek-Art Turizm2,12-0,474,95
Tekfen Holding16,90-0,653,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,21-3,9819,01
Temapol Polimer Plastik20,50-1,6378,26
TGS Dış Ticaret19,56-1,4653,89
Tofaş Oto. Fab.38,00-2,7612,03
Torunlar GMYO3,57-1,38-8,46
Trabzon Liman33,44-0,364,11
Trabzonspor Sportif2,34-2,50-4,10
Trend GMYO7,831,82-37,71
TSKB GMYO5,980,674,00
Tuğçelik7,91-0,13-2,10
Tukaş8,71-1,25-10,11
Turcas Petrol5,301,539,28
Turkcell16,330,551,43
Tümosan Motor ve Traktör19,121,8635,89
Tüpraş107,500,75-0,46
Türk Hava Yolları14,65-0,8813,48
Türk İlaç Serum12,1010,00

Türk Prysmian Kablo13,803,9214,05
Türk Telekom7,85-1,01-8,08
Türk Traktör218,700,2319,70
Türker Proje Gayrimenkul160,50-3,0842,16
Türkiye Sigorta6,76-1,892,42
Ufuk Yatırım25,00-5,6686,57
Ulaşlar Turizm Yat.4,05-0,98-4,48
Ulusoy Elektrik66,50-0,9729,50
Ulusoy Un Sanayi19,072,2065,83
Umpaş Holding1,07-6,96-59,00
Uşak Seramik2,440,004,27
Utopya Turizm39,88-0,302,78
Uzertaş Boya62,30-4,1510,07
Ülker Bisküvi22,06-0,72-4,67
Vakıf Fin. Kir.22,40-6,12425,82
Vakıf GMYO3,573,48-1,38
Vakıf Yat. Ort.8,9110,0021,06
Vakıflar Bankası4,21-1,17-10,62
Vakko Tekstil10,859,9366,41
Vanet Gıda7,14-1,92-7,63
Verusa Holding60,150,5933,37
Verusaturk Girisim29,46-1,73125,23
Vestel30,36-0,3344,16
Vestel Beyaz Eşya52,65-1,4028,79
Viking Kağıt8,430,24-6,33
Yapı Kredi Koray GMYO7,002,6457,30
Yapı ve Kredi Bank.2,70-2,53-12,34
Yaprak Süt ve Besi Çift.123,70-3,3670,86
Yataş16,970,7117,44
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş5,003,0913,64
Yeni Gimat GMYO15,10-0,4021,48
Yeşil GMYO1,660,0020,29
Yeşil Yapı2,25-1,3222,28
Yeşil Yatırım Holding135,40-7,3242,00
Yibitaş İnşaat Malzeme17.240,003,3910,51
Yonga Mobilya29,00-3,33-3,16
Yükselen Çelik5,154,25-1,56
Yünsa17,930,5022,31
Zorlu Enerji2,60-1,14-6,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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