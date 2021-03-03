Borsada günlük işlemler (2)
03.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:55
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)227.690,0011,99İş Bankası (B)47.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|227.690,00
|11,99
|İş Bankası (B)
|47.510,10
|1,75
|17,31
|İş Bankası (C)
|5,78
|-0,17
|-17,43
|İş Bankası (Kur.)
|458.000,00
|20,53
|İş Fin.Kir.
|3,91
|1,03
|1,30
|İş Girişim
|25,10
|1,62
|32,45
|İş GMYO
|2,26
|-2,16
|-11,02
|İş Y. Men. Değ.
|21,02
|-0,28
|19,03
|İş Yat. Ort.
|3,85
|1,85
|9,38
|İşbir Holding
|6.655,00
|10,00
|142,88
|Işık Plastik Sanayi
|36,42
|-0,82
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,70
|0,59
|49,12
|İttifak Holding
|2,86
|-1,38
|28,25
|İz Hayvancılık Tarım
|22,66
|-2,58
|25,89
|İzmir Demir Çelik
|3,16
|-0,32
|-4,52
|İzmir Fırça
|6,76
|2,11
|21,58
|Jantsa Jant Sanayi
|518,50
|0,48
|56,32
|Kafein Yazılım
|29,70
|-0,34
|38,91
|Kaplamin
|25,30
|-0,63
|-25,15
|Kardemir (A)
|5,78
|4,14
|-2,86
|Kardemir (B)
|5,80
|3,94
|10,06
|Kardemir (D)
|7,06
|3,37
|22,15
|Karel Elektronik
|29,40
|-0,81
|27,49
|Karsan Otomotiv
|4,72
|0,43
|45,23
|Karsu Tekstil
|13,80
|-1,85
|61,40
|Kartonsan
|74,10
|-0,87
|-22,45
|Katmerciler Ekipman
|4,76
|-1,04
|54,55
|Kent Gıda
|394,70
|9,97
|11,00
|Kerevitaş Gıda
|5,73
|-0,35
|-12,92
|Kervan Gıda
|16,90
|9,95
|27,84
|Kervansaray Yat. Holding
|0,90
|-2,17
|-28,57
|Kiler GMYO
|2,48
|-1,59
|-1,20
|Klimasan Klima
|23,84
|-0,67
|40,48
|Koç Holding
|22,98
|0,00
|8,81
|Konfrut Gıda
|19,44
|4,97
|15,03
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|98,85
|9,96
|317,44
|Konya Çimento
|1.193,00
|-1,73
|5,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,54
|-2,59
|64,24
|Koza Altın
|127,50
|-2,37
|31,85
|Koza Madencilik
|16,35
|-2,45
|5,55
|Körfez GMYO
|7,76
|-5,37
|33,79
|Kristal Kola
|3,48
|2,35
|-11,22
|Kron Telekomünikasyon
|61,60
|10,00
|67,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|387,40
|9,99
|146,28
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|3,18
|-1,30
|Kütahya Porselen
|52,65
|0,48
|4,36
|Lider Faktoring
|4,22
|-0,47
|23,75
|Link Bilgisayar
|58,00
|-1,69
|81,96
|Logo Yazılım
|143,60
|4,06
|14,42
|Lokman Hekim Sağlık
|18,50
|6,94
|72,06
|Lüks Kadife
|47,94
|5,27
|65,88
|Makina Takım
|4,67
|2,64
|36,95
|Marka Yatırım Holding
|5,96
|-0,83
|-7,31
|Marmaris Altınyunus
|270,00
|-3,81
|143,02
|Marshall
|313,40
|0,45
|2,18
|Martı GMYO
|2,74
|-2,84
|-0,36
|Martı Otel
|2,69
|-4,61
|26,29
|Mavi Giyim
|52,70
|-1,22
|0,96
|Mazhar Zorlu Holding
|46,00
|-4,21
|46,12
|Mega Polietilen
|8,25
|-3,51
|7,70
|Menderes Tekstil
|3,49
|-3,59
|12,94
|Merit Turizm
|311,00
|-4,16
|271,57
|Merko Gıda
|7,38
|4,24
|-14,58
|Metemtur Otelcilik
|35,00
|4,98
|58,37
|Metro Holding
|2,35
|-1,26
|12,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,06
|-2,55
|5,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|0,00
|-0,86
|Migros Ticaret
|39,80
|0,30
|-7,01
|Milpa
|5,32
|3,91
|15,65
|Mistral GMYO
|4,94
|0,20
|4,88
|MLP Sağlık
|25,08
|3,12
|26,22
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,17
|-9,93
|34,13
|Mondi Tire Kutsan
|7,55
|0,00
|-0,66
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,72
|-2,15
|19,87
|Net Holding
|5,18
|5,71
|51,02
|Netaş Telekom.
|31,74
|1,28
|13,03
|Niğbaş Niğde Beton
|24,96
|-2,12
|-52,00
|Nuh Çimento
|64,55
|-1,30
|31,09
|Nurol GMYO
|13,86
|-0,65
|90,12
|Odaş Elektrik
|3,91
|0,77
|0,26
|Olmuksan-IP
|8,58
|1,42
|-27,59
|Orge Enerji Elektrik
|10,60
|-0,93
|43,63
|Orma Orman Mahsulleri
|19,95
|-0,25
|35,53
|Osmanlı Menkul
|38,92
|-3,90
|25,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,65
|3,11
|-35,05
|Otokar
|376,70
|-0,87
|18,31
|Oyak Çimento
|7,80
|-0,26
|-11,16
|Oyak Yat. Ort.
|9,23
|2,10
|32,81
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,63
|-0,43
|-1,70
|Özak GMYO
|5,63
|6,63
|10,39
|Özbal Çelik Boru
|8,12
|3,84
|23,97
|Özderici GMYO
|2,19
|-0,90
|-1,35
|Özerden Plastik
|11,75
|-2,89
|30,56
|Pamukova Elektrik
|29,14
|9,96
|36,68
|Panora GMYO
|6,34
|0,00
|2,42
|Papilon Savunma
|22,30
|2,29
|-2,02
|Park Elek.Madencilik
|5,74
|0,88
|6,89
|Parsan
|34,46
|3,30
|41,81
|Pegasus
|90,50
|-1,74
|21,31
|Peker GMYO
|2,19
|-1,79
|-16,09
|Penguen Gıda
|4,75
|0,00
|-5,94
|Pera GMYO
|2,12
|-0,93
|21,02
|Pergamon Dış Ticaret
|30,40
|0,07
|59,28
|Petkim
|5,73
|3,43
|15,06
|Petrokent Turizm
|1.709,50
|-5,03
|88,60
|Pınar Et ve Un
|23,94
|-0,83
|2,84
|Pınar Su
|8,10
|0,00
|9,02
|Pınar Süt
|23,86
|2,84
|3,38
|Plastikkart
|16,93
|3,93
|17,16
|Polisan Holding
|3,76
|-0,79
|-2,59
|Politeknik Metal
|357,80
|0,03
|-12,30
|Prizma Press Matbaacılık
|5,17
|-0,39
|-5,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,50
|-0,08
|3,35
|QNB Finansbank
|62,50
|-0,71
|-11,16
|Ral Yatırım Holding
|4,16
|-0,48
|-6,31
|Ray Sigorta
|14,74
|-1,07
|-4,60
|Reysaş GMYO
|5,33
|1,14
|-2,20
|Reysaş Lojistik
|7,88
|-2,48
|-14,72
|Rhea Girişim
|3,12
|-1,58
|-16,13
|Rodrigo Tekstil
|19,50
|-2,50
|42,23
|Royal Halı
|3,63
|-4,47
|5,52
|RTA Laboratuvarları
|23,02
|5,31
|-23,98
|Sabancı Holding
|10,56
|-1,03
|-7,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,19
|-1,06
|2,85
|Sanel Mühendislik
|4,61
|1,10
|34,80
|Sanifoam Sünger
|18,99
|0,37
|39,63
|Sanko Pazarlama
|8,90
|0,56
|-5,22
|Saray Matbaacılık
|6,12
|2,34
|-30,22
|Sarkuysan
|10,86
|-1,99
|22,85
|Sasa Polyester
|39,18
|1,24
|93,77
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,76
|3,36
|120,45
|Sekuro Plastik
|38,10
|-3,54
|172,92
|Selçuk Ecza Deposu
|11,50
|-0,09
|-15,75
|Selçuk Gıda
|4,68
|0,43
|-6,02
|Senkron Güvenlik
|25,90
|4,86
|-1,37
|Serve Film Prodüksiyon
|18,15
|0,55
|13,44
|Servet GMYO
|113,20
|-0,26
|44,39
|Seyitler Kimya
|34,46
|-9,98
|37,34
|Silverline Endüstri
|6,58
|-0,90
|-23,49
|Sinpaş GMYO
|4,61
|1,10
|10,29
|Smartiks Yazılım
|8,14
|-0,97
|-8,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|40,80
|-1,07
|52,96
|Sok Marketler Ticaret
|11,91
|1,79
|-5,63
|Söktaş
|5,29
|-1,67
|3,93
|Sönmez Filament
|90,00
|1,81
|28,21
|Sönmez Pamuklu
|23,00
|-1,88
|-4,17
|Sumaş Suni Tahta
|72,00
|-1,37
|40,49
|Şeker Fin. Kir.
|12,06
|-7,09
|88,44
|Şekerbank
|1,40
|1,45
|-7,28
|Şişe Cam
|7,62
|-1,42
|4,24
|T. Halk Bankası
|5,42
|0,18
|-2,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,86
|-0,73
|-3,86
|T.S.K.B.
|1,70
|-1,16
|-4,49
|T.Tuborg
|21,84
|-1,62
|20,86
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|-1,52
|146,91
|Tat Gıda
|10,74
|-1,20
|-9,44
|TAV Havalimanları
|26,00
|-2,77
|22,07
|Taze Kuru Gıda
|282,50
|-2,92
|30,61
|Tek-Art Turizm
|2,11
|-3,21
|4,46
|Tekfen Holding
|17,28
|1,59
|5,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,94
|-1,85
|24,73
|Temapol Polimer Plastik
|20,94
|-1,32
|82,09
|TGS Dış Ticaret
|20,36
|-0,20
|60,19
|Tofaş Oto. Fab.
|37,88
|-1,30
|11,67
|Torunlar GMYO
|3,58
|-0,28
|-8,21
|Trabzon Liman
|33,20
|-0,66
|3,36
|Trabzonspor Sportif
|2,37
|-0,84
|-2,87
|Trend GMYO
|7,96
|-1,24
|-36,67
|TSKB GMYO
|5,61
|-1,41
|-2,43
|Tuğçelik
|7,82
|0,90
|-3,22
|Tukaş
|8,76
|-0,45
|-9,60
|Turcas Petrol
|5,13
|-0,97
|5,77
|Turkcell
|16,16
|0,37
|0,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,23
|4,51
|36,67
|Tüpraş
|105,80
|-1,67
|-2,04
|Türk Hava Yolları
|14,92
|0,74
|15,57
|Türk Prysmian Kablo
|13,40
|2,45
|10,74
|Türk Telekom
|7,95
|0,89
|-6,91
|Türk Traktör
|223,00
|1,64
|22,06
|Türker Proje Gayrimenkul
|160,30
|-2,26
|41,98
|Türkiye Sigorta
|7,13
|-0,28
|8,03
|Ufuk Yatırım
|25,56
|-5,12
|90,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,15
|-0,48
|-2,12
|Ulusoy Elektrik
|63,00
|2,77
|22,69
|Ulusoy Un Sanayi
|18,83
|4,38
|63,74
|Umpaş Holding
|1,27
|0,79
|-51,34
|Uşak Seramik
|2,49
|0,00
|6,41
|Utopya Turizm
|39,44
|9,98
|1,65
|Uzertaş Boya
|67,00
|-4,29
|18,37
|Ülker Bisküvi
|21,76
|3,42
|-5,96
|Vakıf Fin. Kir.
|21,42
|9,96
|402,82
|Vakıf GMYO
|3,53
|2,92
|-2,49
|Vakıf Yat. Ort.
|8,00
|4,58
|8,70
|Vakıflar Bankası
|4,23
|-0,70
|-10,19
|Vakko Tekstil
|8,17
|-3,31
|25,31
|Vanet Gıda
|7,11
|0,71
|-8,02
|Verusa Holding
|61,20
|-0,49
|35,70
|Verusaturk Girisim
|30,38
|-1,68
|132,26
|Vestel
|28,98
|1,97
|37,61
|Vestel Beyaz Eşya
|52,70
|-0,94
|28,91
|Viking Kağıt
|8,31
|-1,07
|-7,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,13
|0,00
|37,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,72
|-1,09
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|117,10
|-4,80
|61,74
|Yataş
|17,11
|1,66
|18,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,68
|-2,50
|6,36
|Yeni Gimat GMYO
|15,20
|0,40
|22,28
|Yeşil GMYO
|1,68
|-2,33
|21,74
|Yeşil Yapı
|2,31
|-5,71
|25,54
|Yeşil Yatırım Holding
|158,50
|-3,35
|66,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.309,00
|2,40
|-1,87
|Yonga Mobilya
|30,98
|-1,53
|3,46
|Yükselen Çelik
|4,95
|-0,80
|-5,39
|Yünsa
|19,62
|9,98
|33,83
|Zorlu Enerji
|2,71
|-0,37
|-2,17
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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