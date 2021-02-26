Borsada günlük işlemler (2)
26.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:53
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|1,81
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|-2,44
|-1,23
|İş Bankası (C)
|5,73
|-0,52
|-18,14
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-1,57
|-2,85
|İş Girişim
|23,76
|-3,26
|25,38
|İş GMYO
|2,22
|-0,45
|-12,60
|İş Y. Men. Değ.
|20,74
|-2,63
|17,44
|İş Yat. Ort.
|3,63
|-3,46
|3,12
|İşbir Holding
|5.082,10
|3,72
|85,48
|Işık Plastik Sanayi
|35,10
|4,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,62
|4,52
|42,11
|İttifak Holding
|2,50
|-1,96
|12,11
|İz Hayvancılık Tarım
|23,38
|-4,65
|29,89
|İzmir Demir Çelik
|3,22
|0,00
|-2,71
|İzmir Fırça
|6,72
|3,07
|20,86
|Jantsa Jant Sanayi
|506,90
|-3,26
|52,82
|Kafein Yazılım
|28,46
|-2,87
|33,12
|Kaplamin
|24,88
|-4,16
|-26,39
|Kardemir (A)
|5,22
|-2,43
|-12,27
|Kardemir (B)
|5,19
|-2,81
|-1,52
|Kardemir (D)
|6,50
|-0,61
|12,46
|Karel Elektronik
|26,60
|-1,04
|15,35
|Karsan Otomotiv
|4,05
|-4,26
|24,62
|Karsu Tekstil
|12,88
|6,27
|50,64
|Kartonsan
|70,70
|-2,55
|-26,01
|Katmerciler Ekipman
|4,28
|-2,51
|38,96
|Kent Gıda
|296,70
|-1,10
|-16,56
|Kerevitaş Gıda
|5,59
|2,19
|-15,05
|Kervan Gıda
|14,61
|-1,55
|10,51
|Kervansaray Yat. Holding
|0,98
|-4,85
|-22,22
|Kiler GMYO
|2,47
|2,49
|-1,59
|Klimasan Klima
|24,84
|4,99
|46,38
|Koç Holding
|21,58
|-4,51
|2,18
|Konfrut Gıda
|17,87
|-2,77
|5,74
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,35
|-3,44
|213,98
|Konya Çimento
|1.164,00
|-3,32
|3,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,40
|-1,05
|56,91
|Koza Altın
|129,20
|0,78
|33,61
|Koza Madencilik
|17,13
|0,47
|10,59
|Körfez GMYO
|7,41
|-0,67
|27,76
|Kristal Kola
|3,36
|0,00
|-14,29
|Kron Telekomünikasyon
|56,20
|-4,42
|52,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|355,90
|2,68
|126,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,12
|-1,40
|-7,83
|Kütahya Porselen
|52,10
|-1,88
|3,27
|Lider Faktoring
|4,07
|1,50
|19,35
|Link Bilgisayar
|48,80
|-5,61
|53,10
|Logo Yazılım
|131,20
|0,31
|4,54
|Lokman Hekim Sağlık
|16,96
|-1,80
|57,73
|Lüks Kadife
|45,82
|-0,30
|58,55
|Makina Takım
|4,19
|-2,56
|22,87
|Marka Yatırım Holding
|5,90
|-1,01
|-8,24
|Marmaris Altınyunus
|232,00
|7,06
|108,82
|Marshall
|311,90
|1,60
|1,70
|Martı GMYO
|2,80
|2,56
|1,82
|Martı Otel
|2,53
|10,00
|18,78
|Mavi Giyim
|50,50
|-0,49
|-3,26
|Mazhar Zorlu Holding
|43,00
|7,50
|36,59
|Mega Polietilen
|7,93
|-2,70
|3,52
|Menderes Tekstil
|3,47
|-0,86
|12,30
|Merit Turizm
|373,30
|-9,98
|346,00
|Merko Gıda
|7,13
|4,39
|-17,48
|Metemtur Otelcilik
|30,76
|0,33
|39,19
|Metro Holding
|2,25
|0,00
|8,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,94
|-2,33
|1,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|-0,45
|-5,15
|Migros Ticaret
|39,06
|-5,24
|-8,74
|Milpa
|5,06
|2,02
|10,00
|Mistral GMYO
|4,69
|-2,29
|-0,42
|MLP Sağlık
|23,74
|-0,50
|19,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,21
|6,34
|35,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,35
|0,82
|-3,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,30
|2,08
|13,08
|Net Holding
|4,40
|-3,51
|28,28
|Netaş Telekom.
|29,36
|-1,94
|4,56
|Niğbaş Niğde Beton
|25,00
|-2,65
|-51,92
|Nuh Çimento
|63,25
|7,02
|28,45
|Nurol GMYO
|12,96
|-4,35
|77,78
|Odaş Elektrik
|3,72
|-2,62
|-4,62
|Olmuksan-IP
|8,04
|-0,12
|-32,15
|Orge Enerji Elektrik
|9,87
|-1,89
|33,74
|Orma Orman Mahsulleri
|19,29
|-1,13
|31,05
|Osmanlı Menkul
|41,94
|-3,27
|35,55
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,14
|-0,48
|1,47
|Otokar
|357,00
|-2,99
|12,12
|Oyak Çimento
|7,56
|-1,82
|-13,90
|Oyak Yat. Ort.
|8,77
|-1,02
|26,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,44
|-4,93
|-5,73
|Özak GMYO
|5,04
|-0,20
|-1,18
|Özbal Çelik Boru
|7,68
|0,26
|17,25
|Özderici GMYO
|2,09
|-1,88
|-5,86
|Özerden Plastik
|10,88
|-7,33
|20,89
|Pamukova Elektrik
|26,12
|9,93
|22,51
|Panora GMYO
|6,16
|-1,44
|-0,48
|Papilon Savunma
|20,96
|-4,29
|-7,91
|Park Elek.Madencilik
|5,47
|-3,70
|1,86
|Parsan
|32,88
|2,49
|35,31
|Pegasus
|89,15
|0,85
|19,50
|Peker GMYO
|2,12
|-3,20
|-18,77
|Penguen Gıda
|4,65
|1,75
|-7,92
|Pera GMYO
|2,13
|-1,84
|21,60
|Pergamon Dış Ticaret
|30,02
|9,96
|57,29
|Petkim
|5,26
|-0,38
|5,62
|Petrokent Turizm
|1.715,00
|-6,71
|89,21
|Pınar Et ve Un
|22,32
|-0,45
|-4,12
|Pınar Su
|7,67
|-3,28
|3,23
|Pınar Süt
|22,80
|-0,70
|-1,21
|Plastikkart
|15,70
|-3,03
|8,65
|Polisan Holding
|3,58
|-0,56
|-7,25
|Politeknik Metal
|351,90
|-4,89
|-13,75
|Prizma Press Matbaacılık
|4,88
|-2,79
|-10,95
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,00
|3,20
|2,95
|QNB Finansbank
|62,45
|-2,04
|-11,23
|Ral Yatırım Holding
|4,10
|-0,24
|-7,66
|Ray Sigorta
|13,85
|-2,60
|-10,36
|Reysaş GMYO
|5,11
|-1,16
|-6,24
|Reysaş Lojistik
|7,44
|-1,20
|-19,48
|Rhea Girişim
|3,02
|-0,98
|-18,82
|Rodrigo Tekstil
|21,00
|-0,76
|53,17
|Royal Halı
|3,48
|2,65
|1,16
|RTA Laboratuvarları
|21,20
|0,57
|-29,99
|Sabancı Holding
|10,48
|-4,73
|-8,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,00
|1,76
|1,10
|Sanel Mühendislik
|4,56
|-0,65
|33,33
|Sanifoam Sünger
|18,84
|-3,29
|38,53
|Sanko Pazarlama
|8,46
|-2,98
|-9,90
|Saray Matbaacılık
|5,73
|1,24
|-34,66
|Sarkuysan
|10,52
|-3,31
|19,00
|Sasa Polyester
|40,36
|-3,21
|99,60
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,83
|3,93
|133,02
|Sekuro Plastik
|39,90
|9,92
|185,82
|Selçuk Ecza Deposu
|11,45
|2,23
|-16,12
|Selçuk Gıda
|4,57
|-2,77
|-8,23
|Senkron Güvenlik
|26,20
|4,80
|-0,23
|Serve Film Prodüksiyon
|19,70
|0,00
|23,12
|Servet GMYO
|114,00
|0,88
|45,41
|Seyitler Kimya
|42,00
|-2,23
|67,39
|Silverline Endüstri
|6,65
|9,92
|-22,67
|Sinpaş GMYO
|4,62
|0,22
|10,53
|Smartiks Yazılım
|7,83
|-3,21
|-11,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,50
|-2,34
|40,58
|Sok Marketler Ticaret
|11,30
|-3,50
|-10,46
|Söktaş
|5,19
|-0,19
|1,96
|Sönmez Filament
|83,90
|0,60
|19,52
|Sönmez Pamuklu
|22,94
|-1,12
|-4,42
|Sumaş Suni Tahta
|71,50
|10,00
|39,51
|Şeker Fin. Kir.
|10,73
|5,40
|67,66
|Şekerbank
|1,32
|-2,94
|-12,58
|Şişe Cam
|7,13
|-1,52
|-2,46
|T. Halk Bankası
|5,35
|-1,29
|-3,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,00
|4,17
|-3,41
|T.S.K.B.
|1,65
|-4,07
|-7,30
|T.Tuborg
|20,76
|-1,14
|14,89
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|-7,08
|146,91
|Tat Gıda
|10,16
|-1,45
|-14,33
|TAV Havalimanları
|24,94
|0,73
|17,09
|Taze Kuru Gıda
|295,70
|1,09
|36,71
|Tek-Art Turizm
|2,05
|1,49
|1,49
|Tekfen Holding
|16,05
|-5,59
|-2,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,16
|-2,76
|18,62
|Temapol Polimer Plastik
|19,91
|10,00
|73,13
|TGS Dış Ticaret
|21,54
|9,95
|69,47
|Tofaş Oto. Fab.
|34,66
|-3,72
|2,18
|Torunlar GMYO
|3,47
|0,58
|-11,03
|Trabzon Liman
|32,32
|-0,55
|0,62
|Trabzonspor Sportif
|2,48
|3,77
|1,64
|Trend GMYO
|8,05
|-6,18
|-35,96
|TSKB GMYO
|5,64
|-2,25
|-1,91
|Tuğçelik
|7,40
|-2,89
|-8,42
|Tukaş
|8,73
|1,63
|-9,91
|Turcas Petrol
|4,94
|-2,76
|1,86
|Turkcell
|15,85
|-0,25
|-1,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,29
|-0,40
|22,89
|Tüpraş
|101,10
|-1,75
|-6,39
|Türk Hava Yolları
|13,49
|0,75
|4,49
|Türk Prysmian Kablo
|12,23
|-4,30
|1,07
|Türk Telekom
|7,68
|-3,27
|-10,07
|Türk Traktör
|215,30
|2,77
|17,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|150,00
|1,42
|32,86
|Türkiye Sigorta
|7,04
|0,57
|6,67
|Ufuk Yatırım
|24,00
|-3,92
|79,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,05
|0,50
|-4,48
|Ulusoy Elektrik
|59,00
|-1,91
|14,90
|Ulusoy Un Sanayi
|16,87
|-4,04
|46,70
|Umpaş Holding
|1,55
|-8,28
|-40,61
|Uşak Seramik
|2,39
|3,91
|2,14
|Utopya Turizm
|36,90
|3,54
|-4,90
|Uzertaş Boya
|65,00
|0,00
|14,84
|Ülker Bisküvi
|20,62
|0,78
|-10,89
|Vakıf Fin. Kir.
|16,10
|-9,55
|277,93
|Vakıf GMYO
|3,32
|0,00
|-8,29
|Vakıf Yat. Ort.
|7,42
|-3,01
|0,82
|Vakıflar Bankası
|4,15
|-2,58
|-11,89
|Vakko Tekstil
|7,79
|9,87
|19,48
|Vanet Gıda
|7,04
|-0,71
|-8,93
|Verusa Holding
|61,00
|-1,69
|35,25
|Verusaturk Girisim
|30,10
|2,66
|130,12
|Vestel
|26,58
|0,30
|26,21
|Vestel Beyaz Eşya
|52,00
|-1,70
|27,20
|Viking Kağıt
|7,40
|-1,33
|-17,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,78
|-3,34
|29,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,65
|-1,85
|-13,96
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|123,60
|0,90
|70,72
|Yataş
|15,57
|-2,08
|7,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,84
|2,76
|10,00
|Yeni Gimat GMYO
|14,65
|-0,41
|17,86
|Yeşil GMYO
|1,69
|-2,31
|22,46
|Yeşil Yapı
|2,39
|-3,63
|29,89
|Yeşil Yatırım Holding
|151,20
|-9,95
|58,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.999,90
|-3,23
|-3,85
|Yonga Mobilya
|29,10
|-3,00
|-2,82
|Yükselen Çelik
|4,72
|-2,07
|-9,78
|Yünsa
|17,23
|-3,47
|17,53
|Zorlu Enerji
|2,55
|-0,78
|-7,94
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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