Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

26.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)207.000,10

1,81
İş Bankası (B)40.000,00-2,44-1,23
İş Bankası (C)5,73-0,52-18,14
İş Bankası (Kur.)384.000,00

1,05
İş Fin.Kir.3,75-1,57-2,85
İş Girişim23,76-3,2625,38
İş GMYO2,22-0,45-12,60
İş Y. Men. Değ.20,74-2,6317,44
İş Yat. Ort.3,63-3,463,12
İşbir Holding5.082,103,7285,48
Işık Plastik Sanayi35,104,46

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,624,5242,11
İttifak Holding2,50-1,9612,11
İz Hayvancılık Tarım23,38-4,6529,89
İzmir Demir Çelik3,220,00-2,71
İzmir Fırça6,723,0720,86
Jantsa Jant Sanayi506,90-3,2652,82
Kafein Yazılım28,46-2,8733,12
Kaplamin24,88-4,16-26,39
Kardemir (A)5,22-2,43-12,27
Kardemir (B)5,19-2,81-1,52
Kardemir (D)6,50-0,6112,46
Karel Elektronik26,60-1,0415,35
Karsan Otomotiv4,05-4,2624,62
Karsu Tekstil12,886,2750,64
Kartonsan70,70-2,55-26,01
Katmerciler Ekipman4,28-2,5138,96
Kent Gıda296,70-1,10-16,56
Kerevitaş Gıda5,592,19-15,05
Kervan Gıda14,61-1,5510,51
Kervansaray Yat. Holding0,98-4,85-22,22
Kiler GMYO2,472,49-1,59
Klimasan Klima24,844,9946,38
Koç Holding21,58-4,512,18
Konfrut Gıda17,87-2,775,74
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,35-3,44213,98
Konya Çimento1.164,00-3,323,01
Kordsa Teknik Tekstil24,40-1,0556,91
Koza Altın129,200,7833,61
Koza Madencilik17,130,4710,59
Körfez GMYO7,41-0,6727,76
Kristal Kola3,360,00-14,29
Kron Telekomünikasyon56,20-4,4252,55
Kuştur Kuşadası Turizm355,902,68126,26
Kuyumcukent Gayrimenkul2,12-1,40-7,83
Kütahya Porselen52,10-1,883,27
Lider Faktoring4,071,5019,35
Link Bilgisayar48,80-5,6153,10
Logo Yazılım131,200,314,54
Lokman Hekim Sağlık16,96-1,8057,73
Lüks Kadife45,82-0,3058,55
Makina Takım4,19-2,5622,87
Marka Yatırım Holding5,90-1,01-8,24
Marmaris Altınyunus232,007,06108,82
Marshall311,901,601,70
Martı GMYO2,802,561,82
Martı Otel2,5310,0018,78
Mavi Giyim50,50-0,49-3,26
Mazhar Zorlu Holding43,007,5036,59
Mega Polietilen7,93-2,703,52
Menderes Tekstil3,47-0,8612,30
Merit Turizm373,30-9,98346,00
Merko Gıda7,134,39-17,48
Metemtur Otelcilik30,760,3339,19
Metro Holding2,250,008,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,94-2,331,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,21-0,45-5,15
Migros Ticaret39,06-5,24-8,74
Milpa5,062,0210,00
Mistral GMYO4,69-2,29-0,42
MLP Sağlık23,74-0,5019,48
MMC San. ve Tic. Yat.6,216,3435,00
Mondi Tire Kutsan7,350,82-3,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,302,0813,08
Net Holding4,40-3,5128,28
Netaş Telekom.29,36-1,944,56
Niğbaş Niğde Beton25,00-2,65-51,92
Nuh Çimento63,257,0228,45
Nurol GMYO12,96-4,3577,78
Odaş Elektrik3,72-2,62-4,62
Olmuksan-IP8,04-0,12-32,15
Orge Enerji Elektrik9,87-1,8933,74
Orma Orman Mahsulleri19,29-1,1331,05
Osmanlı Menkul41,94-3,2735,55
Ostim Endüstriyel Yat4,14-0,481,47
Otokar357,00-2,9912,12
Oyak Çimento7,56-1,82-13,90
Oyak Yat. Ort.8,77-1,0226,19
Oylum Sınai Yatırımlar4,44-4,93-5,73
Özak GMYO5,04-0,20-1,18
Özbal Çelik Boru7,680,2617,25
Özderici GMYO2,09-1,88-5,86
Özerden Plastik10,88-7,3320,89
Pamukova Elektrik26,129,9322,51
Panora GMYO6,16-1,44-0,48
Papilon Savunma20,96-4,29-7,91
Park Elek.Madencilik5,47-3,701,86
Parsan32,882,4935,31
Pegasus89,150,8519,50
Peker GMYO2,12-3,20-18,77
Penguen Gıda4,651,75-7,92
Pera GMYO2,13-1,8421,60
Pergamon Dış Ticaret30,029,9657,29
Petkim5,26-0,385,62
Petrokent Turizm1.715,00-6,7189,21
Pınar Et ve Un22,32-0,45-4,12
Pınar Su7,67-3,283,23
Pınar Süt22,80-0,70-1,21
Plastikkart15,70-3,038,65
Polisan Holding3,58-0,56-7,25
Politeknik Metal351,90-4,89-13,75
Prizma Press Matbaacılık4,88-2,79-10,95
QNB Finans Fin. Kir.129,003,202,95
QNB Finansbank62,45-2,04-11,23
Ral Yatırım Holding4,10-0,24-7,66
Ray Sigorta13,85-2,60-10,36
Reysaş GMYO5,11-1,16-6,24
Reysaş Lojistik7,44-1,20-19,48
Rhea Girişim3,02-0,98-18,82
Rodrigo Tekstil21,00-0,7653,17
Royal Halı3,482,651,16
RTA Laboratuvarları21,200,57-29,99
Sabancı Holding10,48-4,73-8,55
Safkar Ege Soğutmacılık11,001,761,10
Sanel Mühendislik4,56-0,6533,33
Sanifoam Sünger18,84-3,2938,53
Sanko Pazarlama8,46-2,98-9,90
Saray Matbaacılık5,731,24-34,66
Sarkuysan10,52-3,3119,00
Sasa Polyester40,36-3,2199,60
Say Yenilenebilir Enerji19,833,93133,02
Sekuro Plastik39,909,92185,82
Selçuk Ecza Deposu11,452,23-16,12
Selçuk Gıda4,57-2,77-8,23
Senkron Güvenlik26,204,80-0,23
Serve Film Prodüksiyon19,700,0023,12
Servet GMYO114,000,8845,41
Seyitler Kimya42,00-2,2367,39
Silverline Endüstri6,659,92-22,67
Sinpaş GMYO4,620,2210,53
Smartiks Yazılım7,83-3,21-11,63
Sodaş Sodyum Sanayii37,50-2,3440,58
Sok Marketler Ticaret11,30-3,50-10,46
Söktaş5,19-0,191,96
Sönmez Filament83,900,6019,52
Sönmez Pamuklu22,94-1,12-4,42
Sumaş Suni Tahta71,5010,0039,51
Şeker Fin. Kir.10,735,4067,66
Şekerbank1,32-2,94-12,58
Şişe Cam7,13-1,52-2,46
T. Halk Bankası5,35-1,29-3,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,004,17-3,41
T.S.K.B.1,65-4,07-7,30
T.Tuborg20,76-1,1414,89
Taç Tarım Ürünleri26,00-7,08146,91
Tat Gıda10,16-1,45-14,33
TAV Havalimanları24,940,7317,09
Taze Kuru Gıda295,701,0936,71
Tek-Art Turizm2,051,491,49
Tekfen Holding16,05-5,59-2,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,16-2,7618,62
Temapol Polimer Plastik19,9110,0073,13
TGS Dış Ticaret21,549,9569,47
Tofaş Oto. Fab.34,66-3,722,18
Torunlar GMYO3,470,58-11,03
Trabzon Liman32,32-0,550,62
Trabzonspor Sportif2,483,771,64
Trend GMYO8,05-6,18-35,96
TSKB GMYO5,64-2,25-1,91
Tuğçelik7,40-2,89-8,42
Tukaş8,731,63-9,91
Turcas Petrol4,94-2,761,86
Turkcell15,85-0,25-1,55
Tümosan Motor ve Traktör17,29-0,4022,89
Tüpraş101,10-1,75-6,39
Türk Hava Yolları13,490,754,49
Türk Prysmian Kablo12,23-4,301,07
Türk Telekom7,68-3,27-10,07
Türk Traktör215,302,7717,84
Türker Proje Gayrimenkul150,001,4232,86
Türkiye Sigorta7,040,576,67
Ufuk Yatırım24,00-3,9279,10
Ulaşlar Turizm Yat.4,050,50-4,48
Ulusoy Elektrik59,00-1,9114,90
Ulusoy Un Sanayi16,87-4,0446,70
Umpaş Holding1,55-8,28-40,61
Uşak Seramik2,393,912,14
Utopya Turizm36,903,54-4,90
Uzertaş Boya65,000,0014,84
Ülker Bisküvi20,620,78-10,89
Vakıf Fin. Kir.16,10-9,55277,93
Vakıf GMYO3,320,00-8,29
Vakıf Yat. Ort.7,42-3,010,82
Vakıflar Bankası4,15-2,58-11,89
Vakko Tekstil7,799,8719,48
Vanet Gıda7,04-0,71-8,93
Verusa Holding61,00-1,6935,25
Verusaturk Girisim30,102,66130,12
Vestel26,580,3026,21
Vestel Beyaz Eşya52,00-1,7027,20
Viking Kağıt7,40-1,33-17,78
Yapı Kredi Koray GMYO5,78-3,3429,89
Yapı ve Kredi Bank.2,65-1,85-13,96
Yaprak Süt ve Besi Çift.123,600,9070,72
Yataş15,57-2,087,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,842,7610,00
Yeni Gimat GMYO14,65-0,4117,86
Yeşil GMYO1,69-2,3122,46
Yeşil Yapı2,39-3,6329,89
Yeşil Yatırım Holding151,20-9,9558,57
Yibitaş İnşaat Malzeme14.999,90-3,23-3,85
Yonga Mobilya29,10-3,00-2,82
Yükselen Çelik4,72-2,07-9,78
Yünsa17,23-3,4717,53
Zorlu Enerji2,55-0,78-7,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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