Borsada günlük işlemler (2)
25.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:01
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|1,81
|İş Bankası (B)
|41.000,00
|-2,58
|1,23
|İş Bankası (C)
|5,76
|1,05
|-17,71
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|3,81
|-1,30
|-1,30
|İş Girişim
|24,56
|0,24
|29,60
|İş GMYO
|2,23
|-1,76
|-12,20
|İş Y. Men. Değ.
|21,30
|-0,47
|20,61
|İş Yat. Ort.
|3,76
|-1,05
|6,82
|İşbir Holding
|4.900,00
|0,29
|78,83
|Işık Plastik Sanayi
|33,60
|0,96
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,55
|-1,27
|35,96
|İttifak Holding
|2,55
|4,51
|14,35
|İz Hayvancılık Tarım
|24,52
|0,91
|36,22
|İzmir Demir Çelik
|3,22
|3,54
|-2,71
|İzmir Fırça
|6,52
|1,24
|17,27
|Jantsa Jant Sanayi
|524,00
|-5,07
|57,97
|Kafein Yazılım
|29,30
|-4,37
|37,04
|Kaplamin
|25,96
|-3,13
|-23,20
|Kardemir (A)
|5,35
|1,52
|-10,08
|Kardemir (B)
|5,34
|1,33
|1,33
|Kardemir (D)
|6,54
|1,71
|13,15
|Karel Elektronik
|26,88
|-2,61
|16,57
|Karsan Otomotiv
|4,23
|-10,00
|30,15
|Karsu Tekstil
|12,12
|-1,46
|41,75
|Kartonsan
|72,55
|-2,49
|-24,07
|Katmerciler Ekipman
|4,39
|-1,35
|42,53
|Kent Gıda
|300,00
|-0,92
|-15,64
|Kerevitaş Gıda
|5,47
|-4,87
|-16,87
|Kervan Gıda
|14,84
|-2,30
|12,25
|Kervansaray Yat. Holding
|1,03
|9,57
|-18,25
|Kiler GMYO
|2,41
|-0,41
|-3,98
|Klimasan Klima
|23,66
|0,25
|39,42
|Koç Holding
|22,60
|1,99
|7,01
|Konfrut Gıda
|18,38
|-4,91
|8,76
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|77,00
|-3,14
|225,17
|Konya Çimento
|1.204,00
|-4,14
|6,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,66
|-6,52
|58,59
|Koza Altın
|128,20
|-3,97
|32,57
|Koza Madencilik
|17,05
|-3,94
|10,07
|Körfez GMYO
|7,46
|4,92
|28,62
|Kristal Kola
|3,36
|-1,75
|-14,29
|Kron Telekomünikasyon
|58,80
|-7,26
|59,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|346,60
|10,00
|120,34
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|-1,83
|-6,52
|Kütahya Porselen
|53,10
|1,92
|5,25
|Lider Faktoring
|4,01
|-5,42
|17,60
|Link Bilgisayar
|51,70
|10,00
|62,20
|Logo Yazılım
|130,80
|-3,47
|4,22
|Lokman Hekim Sağlık
|17,27
|-0,40
|60,62
|Lüks Kadife
|45,96
|-2,42
|59,03
|Makina Takım
|4,30
|-3,15
|26,10
|Marka Yatırım Holding
|5,96
|-1,81
|-7,31
|Marmaris Altınyunus
|216,70
|-1,72
|95,05
|Marshall
|307,00
|-4,21
|0,10
|Martı GMYO
|2,73
|-5,54
|-0,73
|Martı Otel
|2,30
|-6,50
|7,98
|Mavi Giyim
|50,75
|-1,26
|-2,78
|Mazhar Zorlu Holding
|40,00
|7,35
|27,06
|Mega Polietilen
|8,15
|0,74
|6,40
|Menderes Tekstil
|3,50
|-9,79
|13,27
|Merit Turizm
|414,70
|10,00
|395,46
|Merko Gıda
|6,83
|-2,01
|-20,95
|Metemtur Otelcilik
|30,66
|1,39
|38,73
|Metro Holding
|2,25
|-3,43
|8,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,01
|-2,27
|4,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,22
|0,91
|-4,72
|Migros Ticaret
|41,22
|-0,58
|-3,69
|Milpa
|4,96
|-3,88
|7,83
|Mistral GMYO
|4,80
|0,42
|1,91
|MLP Sağlık
|23,86
|-2,13
|20,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,84
|-7,30
|26,96
|Mondi Tire Kutsan
|7,29
|0,55
|-4,08
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|39,48
|-1,64
|10,77
|Net Holding
|4,56
|5,07
|32,94
|Netaş Telekom.
|29,94
|-1,25
|6,62
|Niğbaş Niğde Beton
|25,68
|-9,96
|-50,62
|Nuh Çimento
|59,10
|-3,19
|20,02
|Nurol GMYO
|13,55
|-3,63
|85,87
|Odaş Elektrik
|3,82
|-4,50
|-2,05
|Olmuksan-IP
|8,05
|1,00
|-32,07
|Orge Enerji Elektrik
|10,06
|-2,42
|36,31
|Orma Orman Mahsulleri
|19,51
|-1,51
|32,54
|Osmanlı Menkul
|43,36
|-0,28
|40,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,16
|-3,93
|1,96
|Otokar
|368,00
|-1,87
|15,58
|Oyak Çimento
|7,70
|1,18
|-12,30
|Oyak Yat. Ort.
|8,86
|-2,10
|27,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,67
|-0,43
|-0,85
|Özak GMYO
|5,05
|-1,94
|-0,98
|Özbal Çelik Boru
|7,66
|-4,01
|16,95
|Özderici GMYO
|2,13
|-0,47
|-4,05
|Özerden Plastik
|11,74
|-3,61
|30,44
|Pamukova Elektrik
|23,76
|10,00
|11,44
|Panora GMYO
|6,25
|0,16
|0,97
|Papilon Savunma
|21,90
|0,64
|-3,78
|Park Elek.Madencilik
|5,68
|-5,80
|5,77
|Parsan
|32,08
|-4,75
|32,02
|Pegasus
|88,40
|6,76
|18,50
|Peker GMYO
|2,19
|-2,23
|-16,09
|Penguen Gıda
|4,57
|-1,30
|-9,50
|Pera GMYO
|2,17
|1,40
|23,88
|Pergamon Dış Ticaret
|27,30
|-8,02
|43,04
|Petkim
|5,28
|2,33
|6,02
|Petrokent Turizm
|1.838,40
|4,45
|102,82
|Pınar Et ve Un
|22,42
|-1,41
|-3,69
|Pınar Su
|7,93
|-2,70
|6,73
|Pınar Süt
|22,96
|-2,05
|-0,52
|Plastikkart
|16,19
|0,43
|12,04
|Polisan Holding
|3,60
|-1,37
|-6,74
|Politeknik Metal
|370,00
|-0,32
|-9,31
|Prizma Press Matbaacılık
|5,02
|-3,28
|-8,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,00
|-1,96
|-0,24
|QNB Finansbank
|63,75
|0,00
|-9,38
|Ral Yatırım Holding
|4,11
|-0,24
|-7,43
|Ray Sigorta
|14,22
|-0,56
|-7,96
|Reysaş GMYO
|5,17
|0,00
|-5,14
|Reysaş Lojistik
|7,53
|-2,21
|-18,51
|Rhea Girişim
|3,05
|-1,61
|-18,01
|Rodrigo Tekstil
|21,16
|-9,96
|54,34
|Royal Halı
|3,39
|2,73
|-1,45
|RTA Laboratuvarları
|21,08
|3,33
|-30,38
|Sabancı Holding
|11,00
|-1,35
|-4,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,81
|-5,59
|-0,64
|Sanel Mühendislik
|4,59
|2,46
|34,21
|Sanifoam Sünger
|19,48
|0,93
|43,24
|Sanko Pazarlama
|8,72
|-3,43
|-7,14
|Saray Matbaacılık
|5,66
|-3,90
|-35,46
|Sarkuysan
|10,88
|-2,86
|23,08
|Sasa Polyester
|41,70
|4,41
|106,23
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,08
|9,97
|124,21
|Sekuro Plastik
|36,30
|10,00
|160,03
|Selçuk Ecza Deposu
|11,20
|-0,80
|-17,95
|Selçuk Gıda
|4,70
|2,17
|-5,62
|Senkron Güvenlik
|25,00
|-5,66
|-4,80
|Serve Film Prodüksiyon
|19,70
|9,44
|23,12
|Servet GMYO
|113,00
|9,92
|44,13
|Seyitler Kimya
|42,96
|6,13
|71,22
|Silverline Endüstri
|6,05
|-0,82
|-29,65
|Sinpaş GMYO
|4,61
|-2,33
|10,29
|Smartiks Yazılım
|8,09
|0,75
|-8,69
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,40
|-3,86
|43,96
|Sok Marketler Ticaret
|11,71
|-2,50
|-7,21
|Söktaş
|5,20
|-3,17
|2,16
|Sönmez Filament
|83,40
|-1,42
|18,80
|Sönmez Pamuklu
|23,20
|-4,21
|-3,33
|Sumaş Suni Tahta
|65,00
|4,84
|26,83
|Şeker Fin. Kir.
|10,18
|-2,49
|59,06
|Şekerbank
|1,36
|-0,73
|-9,93
|Şişe Cam
|7,24
|-0,41
|-0,96
|T. Halk Bankası
|5,42
|0,93
|-2,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,80
|2,56
|-7,28
|T.S.K.B.
|1,72
|-1,15
|-3,37
|T.Tuborg
|21,00
|1,74
|16,21
|Taç Tarım Ürünleri
|27,98
|0,00
|165,72
|Tat Gıda
|10,31
|-0,87
|-13,07
|TAV Havalimanları
|24,76
|3,60
|16,24
|Taze Kuru Gıda
|292,50
|-2,50
|35,23
|Tek-Art Turizm
|2,02
|-1,94
|0,00
|Tekfen Holding
|17,00
|-1,28
|3,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,59
|-4,30
|21,99
|Temapol Polimer Plastik
|18,10
|-4,49
|57,39
|TGS Dış Ticaret
|19,59
|-7,16
|54,13
|Tofaş Oto. Fab.
|36,00
|-1,26
|6,13
|Torunlar GMYO
|3,45
|-2,27
|-11,54
|Trabzon Liman
|32,50
|-2,11
|1,18
|Trabzonspor Sportif
|2,39
|-0,42
|-2,05
|Trend GMYO
|8,58
|-3,27
|-31,74
|TSKB GMYO
|5,77
|1,41
|0,35
|Tuğçelik
|7,62
|-1,68
|-5,69
|Tukaş
|8,59
|-1,94
|-11,35
|Turcas Petrol
|5,08
|-1,36
|4,74
|Turkcell
|15,89
|1,53
|-1,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,36
|-3,93
|23,38
|Tüpraş
|102,90
|0,29
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|13,39
|4,36
|3,72
|Türk Prysmian Kablo
|12,78
|-4,91
|5,62
|Türk Telekom
|7,94
|1,02
|-7,03
|Türk Traktör
|209,50
|-0,66
|14,67
|Türker Proje Gayrimenkul
|147,90
|-5,68
|31,00
|Türkiye Sigorta
|7,00
|2,49
|6,06
|Ufuk Yatırım
|24,98
|6,30
|86,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,03
|-3,12
|-4,95
|Ulusoy Elektrik
|60,15
|-2,98
|17,14
|Ulusoy Un Sanayi
|17,58
|-1,73
|52,87
|Umpaş Holding
|1,69
|6,29
|-35,25
|Uşak Seramik
|2,30
|-0,86
|-1,71
|Utopya Turizm
|35,64
|-1,11
|-8,14
|Uzertaş Boya
|65,00
|-2,18
|14,84
|Ülker Bisküvi
|20,46
|-0,29
|-11,58
|Vakıf Fin. Kir.
|17,80
|-7,77
|317,84
|Vakıf GMYO
|3,32
|-2,06
|-8,29
|Vakıf Yat. Ort.
|7,65
|-2,55
|3,94
|Vakıflar Bankası
|4,26
|0,71
|-9,55
|Vakko Tekstil
|7,09
|9,92
|8,74
|Vanet Gıda
|7,09
|-2,61
|-8,28
|Verusa Holding
|62,05
|-1,74
|37,58
|Verusaturk Girisim
|29,32
|-6,68
|124,16
|Vestel
|26,50
|-2,00
|25,83
|Vestel Beyaz Eşya
|52,90
|0,19
|29,40
|Viking Kağıt
|7,50
|-2,85
|-16,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,98
|4,00
|34,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,70
|1,50
|-12,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|122,50
|3,46
|69,20
|Yataş
|15,90
|1,47
|10,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,71
|-0,21
|7,05
|Yeni Gimat GMYO
|14,71
|0,07
|18,34
|Yeşil GMYO
|1,73
|-6,49
|25,36
|Yeşil Yapı
|2,48
|1,64
|34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|167,90
|-6,25
|76,09
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.500,00
|5,08
|-0,64
|Yonga Mobilya
|30,00
|0,00
|0,18
|Yükselen Çelik
|4,82
|-2,43
|-7,87
|Yünsa
|17,85
|-0,06
|21,76
|Zorlu Enerji
|2,57
|-3,02
|-7,22
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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