Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

24.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)207.000,10

1,81
İş Bankası (B)42.086,0010,003,92
İş Bankası (C)5,70-3,72-18,57
İş Bankası (Kur.)384.000,00

1,05
İş Fin.Kir.3,86-2,030,00
İş Girişim24,50-5,0429,29
İş GMYO2,27-2,99-10,63
İş Y. Men. Değ.21,400,6621,18
İş Yat. Ort.3,80-3,557,95
İşbir Holding4.886,000,0878,32
Işık Plastik Sanayi33,28-7,71

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,570,0037,72
İttifak Holding2,44-8,279,42
İz Hayvancılık Tarım24,30-2,8035,00
İzmir Demir Çelik3,11-5,18-6,03
İzmir Fırça6,44-9,4215,83
Jantsa Jant Sanayi552,00-4,0066,42
Kafein Yazılım30,642,4143,31
Kaplamin26,80-5,96-20,71
Kardemir (A)5,27-2,41-11,43
Kardemir (B)5,27-2,770,00
Kardemir (D)6,43-3,1611,25
Karel Elektronik27,60-4,2319,69
Karsan Otomotiv4,70-9,9644,62
Karsu Tekstil12,30-9,8243,86
Kartonsan74,40-1,52-22,14
Katmerciler Ekipman4,45-5,7244,48
Kent Gıda302,80-0,72-14,85
Kerevitaş Gıda5,75-3,52-12,61
Kervan Gıda15,19-2,8214,90
Kervansaray Yat. Holding0,941,08-25,40
Kiler GMYO2,42-0,82-3,59
Klimasan Klima23,60-5,3039,07
Koç Holding22,16-1,424,92
Konfrut Gıda19,332,5514,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji79,50-6,47235,73
Konya Çimento1.256,00-0,3211,15
Kordsa Teknik Tekstil26,38-1,7169,65
Koza Altın133,500,0738,06
Koza Madencilik17,75-0,8414,59
Körfez GMYO7,11-7,7822,59
Kristal Kola3,42-7,82-12,76
Kron Telekomünikasyon63,40-1,4872,10
Kuştur Kuşadası Turizm315,109,98100,32
Kuyumcukent Gayrimenkul2,19-2,23-4,78
Kütahya Porselen52,101,073,27
Lider Faktoring4,24-0,2424,34
Link Bilgisayar47,000,0947,45
Logo Yazılım135,50-4,177,97
Lokman Hekim Sağlık17,34-3,5661,27
Lüks Kadife47,10-1,0562,98
Makina Takım4,44-7,1130,21
Marka Yatırım Holding6,072,02-5,60
Marmaris Altınyunus220,500,8298,47
Marshall320,504,404,50
Martı GMYO2,899,895,09
Martı Otel2,469,8215,49
Mavi Giyim51,40-4,73-1,53
Mazhar Zorlu Holding37,26-10,0018,36
Mega Polietilen8,09-9,915,61
Menderes Tekstil3,883,7425,57
Merit Turizm377,009,98350,42
Merko Gıda6,97-2,38-19,33
Metemtur Otelcilik30,249,9636,83
Metro Holding2,33-2,9212,02
Metro Petrol ve Tesisleri3,08-3,756,57
Metro Yatırım Ortaklığı2,20-3,51-5,58
Migros Ticaret41,46-2,68-3,13
Milpa5,16-1,1512,17
Mistral GMYO4,78-2,451,49
MLP Sağlık24,381,0822,70
MMC San. ve Tic. Yat.6,30-7,3536,96
Mondi Tire Kutsan7,25-3,72-4,61
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,14-4,8812,63
Net Holding4,34-6,8726,53
Netaş Telekom.30,32-5,317,98
Niğbaş Niğde Beton28,529,95-45,15
Nuh Çimento61,051,6723,98
Nurol GMYO14,06-3,0392,87
Odaş Elektrik4,000,502,56
Olmuksan-IP7,97-4,44-32,74
Orge Enerji Elektrik10,31-1,2539,70
Orma Orman Mahsulleri19,81-9,5434,58
Osmanlı Menkul43,483,5740,53
Ostim Endüstriyel Yat4,332,856,13
Otokar375,00-7,8617,78
Oyak Çimento7,61-3,06-13,33
Oyak Yat. Ort.9,05-5,3330,22
Oylum Sınai Yatırımlar4,69-3,89-0,42
Özak GMYO5,15-3,560,98
Özbal Çelik Boru7,980,3821,83
Özderici GMYO2,14-3,17-3,60
Özerden Plastik12,18-8,2835,33
Pamukova Elektrik21,600,001,31
Panora GMYO6,24-1,110,81
Papilon Savunma21,76-4,14-4,39
Park Elek.Madencilik6,031,6912,29
Parsan33,68-2,3838,60
Pegasus82,80-1,6010,99
Peker GMYO2,240,00-14,18
Penguen Gıda4,63-0,64-8,32
Pera GMYO2,14-6,5522,17
Pergamon Dış Ticaret29,68-2,1155,51
Petkim5,16-4,973,61
Petrokent Turizm1.760,0010,0094,17
Pınar Et ve Un22,74-1,90-2,32
Pınar Su8,150,129,69
Pınar Süt23,44-5,021,56
Plastikkart16,120,1211,56
Polisan Holding3,65-2,67-5,44
Politeknik Metal371,209,99-9,02
Prizma Press Matbaacılık5,190,19-5,29
QNB Finans Fin. Kir.127,50-0,391,76
QNB Finansbank63,75-0,39-9,38
Ral Yatırım Holding4,12-2,60-7,21
Ray Sigorta14,30-3,38-7,44
Reysaş GMYO5,17-2,45-5,14
Reysaş Lojistik7,70-3,02-16,67
Rhea Girişim3,10-6,06-16,67
Rodrigo Tekstil23,508,6071,41
Royal Halı3,30-4,90-4,07
RTA Laboratuvarları20,40-7,19-32,63
Sabancı Holding11,15-1,06-2,71
Safkar Ege Soğutmacılık11,45-4,585,24
Sanel Mühendislik4,481,3630,99
Sanifoam Sünger19,302,3941,91
Sanko Pazarlama9,03-4,04-3,83
Saray Matbaacılık5,89-3,60-32,84
Sarkuysan11,20-5,7226,70
Sasa Polyester39,949,9797,53
Say Yenilenebilir Enerji17,35-9,96103,88
Sekuro Plastik33,00-8,28136,39
Selçuk Ecza Deposu11,29-6,15-17,29
Selçuk Gıda4,60-2,13-7,63
Senkron Güvenlik26,50-8,620,91
Serve Film Prodüksiyon18,00-0,5512,50
Servet GMYO102,80-3,2031,12
Seyitler Kimya40,481,7161,33
Silverline Endüstri6,10-3,79-29,07
Sinpaş GMYO4,72-1,0512,92
Smartiks Yazılım8,03-3,95-9,37
Sodaş Sodyum Sanayii39,94-4,4549,73
Sok Marketler Ticaret12,01-3,15-4,83
Söktaş5,37-3,425,50
Sönmez Filament84,60-10,0020,51
Sönmez Pamuklu24,22-1,300,92
Sumaş Suni Tahta62,003,8520,98
Şeker Fin. Kir.10,44-5,0963,12
Şekerbank1,37-4,20-9,27
Şişe Cam7,27-1,36-0,55
T. Halk Bankası5,37-2,36-3,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,08-3,24-9,59
T.S.K.B.1,74-3,33-2,25
T.Tuborg20,640,0014,22
Taç Tarım Ürünleri27,988,11165,72
Tat Gıda10,40-2,80-12,31
TAV Havalimanları23,90-0,5812,21
Taze Kuru Gıda300,001,6938,70
Tek-Art Turizm2,063,001,98
Tekfen Holding17,22-4,015,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,29-9,9527,46
Temapol Polimer Plastik18,95-9,1664,78
TGS Dış Ticaret21,10-6,2266,01
Tofaş Oto. Fab.36,46-2,157,49
Torunlar GMYO3,53-3,81-9,49
Trabzon Liman33,20-3,433,36
Trabzonspor Sportif2,40-1,64-1,64
Trend GMYO8,871,37-29,44
TSKB GMYO5,694,98-1,04
Tuğçelik7,75-2,64-4,08
Tukaş8,76-2,45-9,60
Turcas Petrol5,15-4,636,19
Turkcell15,65-2,80-2,80
Tümosan Motor ve Traktör18,07-2,4328,43
Tüpraş102,600,79-5,00
Türk Hava Yolları12,83-1,46-0,62
Türk Prysmian Kablo13,440,0711,07
Türk Telekom7,86-2,24-7,96
Türk Traktör210,90-3,7415,44
Türker Proje Gayrimenkul156,80-8,0938,88
Türkiye Sigorta6,83-2,573,48
Ufuk Yatırım23,50-4,9475,37
Ulaşlar Turizm Yat.4,16-2,12-1,89
Ulusoy Elektrik62,000,0820,74
Ulusoy Un Sanayi17,890,2855,57
Umpaş Holding1,59-6,47-39,08
Uşak Seramik2,32-5,31-0,85
Utopya Turizm36,04-1,31-7,11
Uzertaş Boya66,452,2317,40
Ülker Bisküvi20,52-2,29-11,32
Vakıf Fin. Kir.19,30-0,46353,05
Vakıf GMYO3,39-5,57-6,35
Vakıf Yat. Ort.7,85-0,136,66
Vakıflar Bankası4,23-3,20-10,19
Vakko Tekstil6,45-4,73-1,07
Vanet Gıda7,28-3,32-5,82
Verusa Holding63,15-4,8940,02
Verusaturk Girisim31,42-3,32140,21
Vestel27,04-5,3228,40
Vestel Beyaz Eşya52,80-1,8629,16
Viking Kağıt7,72-2,53-14,22
Yapı Kredi Koray GMYO5,75-2,2129,21
Yapı ve Kredi Bank.2,66-2,21-13,64
Yaprak Süt ve Besi Çift.118,40-9,9663,54
Yataş15,67-3,218,44
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,72-0,847,27
Yeni Gimat GMYO14,70-1,7418,26
Yeşil GMYO1,858,1934,06
Yeşil Yapı2,449,9132,61
Yeşil Yatırım Holding179,102,7587,83
Yibitaş İnşaat Malzeme14.750,00-4,28-5,45
Yonga Mobilya30,000,000,18
Yükselen Çelik4,94-2,95-5,58
Yünsa17,86-5,8521,83
Zorlu Enerji2,65-4,33-4,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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