Borsada günlük işlemler (2)
24.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|1,81
|İş Bankası (B)
|42.086,00
|10,00
|3,92
|İş Bankası (C)
|5,70
|-3,72
|-18,57
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|3,86
|-2,03
|0,00
|İş Girişim
|24,50
|-5,04
|29,29
|İş GMYO
|2,27
|-2,99
|-10,63
|İş Y. Men. Değ.
|21,40
|0,66
|21,18
|İş Yat. Ort.
|3,80
|-3,55
|7,95
|İşbir Holding
|4.886,00
|0,08
|78,32
|Işık Plastik Sanayi
|33,28
|-7,71
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,57
|0,00
|37,72
|İttifak Holding
|2,44
|-8,27
|9,42
|İz Hayvancılık Tarım
|24,30
|-2,80
|35,00
|İzmir Demir Çelik
|3,11
|-5,18
|-6,03
|İzmir Fırça
|6,44
|-9,42
|15,83
|Jantsa Jant Sanayi
|552,00
|-4,00
|66,42
|Kafein Yazılım
|30,64
|2,41
|43,31
|Kaplamin
|26,80
|-5,96
|-20,71
|Kardemir (A)
|5,27
|-2,41
|-11,43
|Kardemir (B)
|5,27
|-2,77
|0,00
|Kardemir (D)
|6,43
|-3,16
|11,25
|Karel Elektronik
|27,60
|-4,23
|19,69
|Karsan Otomotiv
|4,70
|-9,96
|44,62
|Karsu Tekstil
|12,30
|-9,82
|43,86
|Kartonsan
|74,40
|-1,52
|-22,14
|Katmerciler Ekipman
|4,45
|-5,72
|44,48
|Kent Gıda
|302,80
|-0,72
|-14,85
|Kerevitaş Gıda
|5,75
|-3,52
|-12,61
|Kervan Gıda
|15,19
|-2,82
|14,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,94
|1,08
|-25,40
|Kiler GMYO
|2,42
|-0,82
|-3,59
|Klimasan Klima
|23,60
|-5,30
|39,07
|Koç Holding
|22,16
|-1,42
|4,92
|Konfrut Gıda
|19,33
|2,55
|14,38
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|79,50
|-6,47
|235,73
|Konya Çimento
|1.256,00
|-0,32
|11,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,38
|-1,71
|69,65
|Koza Altın
|133,50
|0,07
|38,06
|Koza Madencilik
|17,75
|-0,84
|14,59
|Körfez GMYO
|7,11
|-7,78
|22,59
|Kristal Kola
|3,42
|-7,82
|-12,76
|Kron Telekomünikasyon
|63,40
|-1,48
|72,10
|Kuştur Kuşadası Turizm
|315,10
|9,98
|100,32
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,19
|-2,23
|-4,78
|Kütahya Porselen
|52,10
|1,07
|3,27
|Lider Faktoring
|4,24
|-0,24
|24,34
|Link Bilgisayar
|47,00
|0,09
|47,45
|Logo Yazılım
|135,50
|-4,17
|7,97
|Lokman Hekim Sağlık
|17,34
|-3,56
|61,27
|Lüks Kadife
|47,10
|-1,05
|62,98
|Makina Takım
|4,44
|-7,11
|30,21
|Marka Yatırım Holding
|6,07
|2,02
|-5,60
|Marmaris Altınyunus
|220,50
|0,82
|98,47
|Marshall
|320,50
|4,40
|4,50
|Martı GMYO
|2,89
|9,89
|5,09
|Martı Otel
|2,46
|9,82
|15,49
|Mavi Giyim
|51,40
|-4,73
|-1,53
|Mazhar Zorlu Holding
|37,26
|-10,00
|18,36
|Mega Polietilen
|8,09
|-9,91
|5,61
|Menderes Tekstil
|3,88
|3,74
|25,57
|Merit Turizm
|377,00
|9,98
|350,42
|Merko Gıda
|6,97
|-2,38
|-19,33
|Metemtur Otelcilik
|30,24
|9,96
|36,83
|Metro Holding
|2,33
|-2,92
|12,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,08
|-3,75
|6,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,20
|-3,51
|-5,58
|Migros Ticaret
|41,46
|-2,68
|-3,13
|Milpa
|5,16
|-1,15
|12,17
|Mistral GMYO
|4,78
|-2,45
|1,49
|MLP Sağlık
|24,38
|1,08
|22,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,30
|-7,35
|36,96
|Mondi Tire Kutsan
|7,25
|-3,72
|-4,61
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,14
|-4,88
|12,63
|Net Holding
|4,34
|-6,87
|26,53
|Netaş Telekom.
|30,32
|-5,31
|7,98
|Niğbaş Niğde Beton
|28,52
|9,95
|-45,15
|Nuh Çimento
|61,05
|1,67
|23,98
|Nurol GMYO
|14,06
|-3,03
|92,87
|Odaş Elektrik
|4,00
|0,50
|2,56
|Olmuksan-IP
|7,97
|-4,44
|-32,74
|Orge Enerji Elektrik
|10,31
|-1,25
|39,70
|Orma Orman Mahsulleri
|19,81
|-9,54
|34,58
|Osmanlı Menkul
|43,48
|3,57
|40,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,33
|2,85
|6,13
|Otokar
|375,00
|-7,86
|17,78
|Oyak Çimento
|7,61
|-3,06
|-13,33
|Oyak Yat. Ort.
|9,05
|-5,33
|30,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,69
|-3,89
|-0,42
|Özak GMYO
|5,15
|-3,56
|0,98
|Özbal Çelik Boru
|7,98
|0,38
|21,83
|Özderici GMYO
|2,14
|-3,17
|-3,60
|Özerden Plastik
|12,18
|-8,28
|35,33
|Pamukova Elektrik
|21,60
|0,00
|1,31
|Panora GMYO
|6,24
|-1,11
|0,81
|Papilon Savunma
|21,76
|-4,14
|-4,39
|Park Elek.Madencilik
|6,03
|1,69
|12,29
|Parsan
|33,68
|-2,38
|38,60
|Pegasus
|82,80
|-1,60
|10,99
|Peker GMYO
|2,24
|0,00
|-14,18
|Penguen Gıda
|4,63
|-0,64
|-8,32
|Pera GMYO
|2,14
|-6,55
|22,17
|Pergamon Dış Ticaret
|29,68
|-2,11
|55,51
|Petkim
|5,16
|-4,97
|3,61
|Petrokent Turizm
|1.760,00
|10,00
|94,17
|Pınar Et ve Un
|22,74
|-1,90
|-2,32
|Pınar Su
|8,15
|0,12
|9,69
|Pınar Süt
|23,44
|-5,02
|1,56
|Plastikkart
|16,12
|0,12
|11,56
|Polisan Holding
|3,65
|-2,67
|-5,44
|Politeknik Metal
|371,20
|9,99
|-9,02
|Prizma Press Matbaacılık
|5,19
|0,19
|-5,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,50
|-0,39
|1,76
|QNB Finansbank
|63,75
|-0,39
|-9,38
|Ral Yatırım Holding
|4,12
|-2,60
|-7,21
|Ray Sigorta
|14,30
|-3,38
|-7,44
|Reysaş GMYO
|5,17
|-2,45
|-5,14
|Reysaş Lojistik
|7,70
|-3,02
|-16,67
|Rhea Girişim
|3,10
|-6,06
|-16,67
|Rodrigo Tekstil
|23,50
|8,60
|71,41
|Royal Halı
|3,30
|-4,90
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|20,40
|-7,19
|-32,63
|Sabancı Holding
|11,15
|-1,06
|-2,71
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,45
|-4,58
|5,24
|Sanel Mühendislik
|4,48
|1,36
|30,99
|Sanifoam Sünger
|19,30
|2,39
|41,91
|Sanko Pazarlama
|9,03
|-4,04
|-3,83
|Saray Matbaacılık
|5,89
|-3,60
|-32,84
|Sarkuysan
|11,20
|-5,72
|26,70
|Sasa Polyester
|39,94
|9,97
|97,53
|Say Yenilenebilir Enerji
|17,35
|-9,96
|103,88
|Sekuro Plastik
|33,00
|-8,28
|136,39
|Selçuk Ecza Deposu
|11,29
|-6,15
|-17,29
|Selçuk Gıda
|4,60
|-2,13
|-7,63
|Senkron Güvenlik
|26,50
|-8,62
|0,91
|Serve Film Prodüksiyon
|18,00
|-0,55
|12,50
|Servet GMYO
|102,80
|-3,20
|31,12
|Seyitler Kimya
|40,48
|1,71
|61,33
|Silverline Endüstri
|6,10
|-3,79
|-29,07
|Sinpaş GMYO
|4,72
|-1,05
|12,92
|Smartiks Yazılım
|8,03
|-3,95
|-9,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,94
|-4,45
|49,73
|Sok Marketler Ticaret
|12,01
|-3,15
|-4,83
|Söktaş
|5,37
|-3,42
|5,50
|Sönmez Filament
|84,60
|-10,00
|20,51
|Sönmez Pamuklu
|24,22
|-1,30
|0,92
|Sumaş Suni Tahta
|62,00
|3,85
|20,98
|Şeker Fin. Kir.
|10,44
|-5,09
|63,12
|Şekerbank
|1,37
|-4,20
|-9,27
|Şişe Cam
|7,27
|-1,36
|-0,55
|T. Halk Bankası
|5,37
|-2,36
|-3,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,08
|-3,24
|-9,59
|T.S.K.B.
|1,74
|-3,33
|-2,25
|T.Tuborg
|20,64
|0,00
|14,22
|Taç Tarım Ürünleri
|27,98
|8,11
|165,72
|Tat Gıda
|10,40
|-2,80
|-12,31
|TAV Havalimanları
|23,90
|-0,58
|12,21
|Taze Kuru Gıda
|300,00
|1,69
|38,70
|Tek-Art Turizm
|2,06
|3,00
|1,98
|Tekfen Holding
|17,22
|-4,01
|5,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,29
|-9,95
|27,46
|Temapol Polimer Plastik
|18,95
|-9,16
|64,78
|TGS Dış Ticaret
|21,10
|-6,22
|66,01
|Tofaş Oto. Fab.
|36,46
|-2,15
|7,49
|Torunlar GMYO
|3,53
|-3,81
|-9,49
|Trabzon Liman
|33,20
|-3,43
|3,36
|Trabzonspor Sportif
|2,40
|-1,64
|-1,64
|Trend GMYO
|8,87
|1,37
|-29,44
|TSKB GMYO
|5,69
|4,98
|-1,04
|Tuğçelik
|7,75
|-2,64
|-4,08
|Tukaş
|8,76
|-2,45
|-9,60
|Turcas Petrol
|5,15
|-4,63
|6,19
|Turkcell
|15,65
|-2,80
|-2,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,07
|-2,43
|28,43
|Tüpraş
|102,60
|0,79
|-5,00
|Türk Hava Yolları
|12,83
|-1,46
|-0,62
|Türk Prysmian Kablo
|13,44
|0,07
|11,07
|Türk Telekom
|7,86
|-2,24
|-7,96
|Türk Traktör
|210,90
|-3,74
|15,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|156,80
|-8,09
|38,88
|Türkiye Sigorta
|6,83
|-2,57
|3,48
|Ufuk Yatırım
|23,50
|-4,94
|75,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,16
|-2,12
|-1,89
|Ulusoy Elektrik
|62,00
|0,08
|20,74
|Ulusoy Un Sanayi
|17,89
|0,28
|55,57
|Umpaş Holding
|1,59
|-6,47
|-39,08
|Uşak Seramik
|2,32
|-5,31
|-0,85
|Utopya Turizm
|36,04
|-1,31
|-7,11
|Uzertaş Boya
|66,45
|2,23
|17,40
|Ülker Bisküvi
|20,52
|-2,29
|-11,32
|Vakıf Fin. Kir.
|19,30
|-0,46
|353,05
|Vakıf GMYO
|3,39
|-5,57
|-6,35
|Vakıf Yat. Ort.
|7,85
|-0,13
|6,66
|Vakıflar Bankası
|4,23
|-3,20
|-10,19
|Vakko Tekstil
|6,45
|-4,73
|-1,07
|Vanet Gıda
|7,28
|-3,32
|-5,82
|Verusa Holding
|63,15
|-4,89
|40,02
|Verusaturk Girisim
|31,42
|-3,32
|140,21
|Vestel
|27,04
|-5,32
|28,40
|Vestel Beyaz Eşya
|52,80
|-1,86
|29,16
|Viking Kağıt
|7,72
|-2,53
|-14,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,75
|-2,21
|29,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,66
|-2,21
|-13,64
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|118,40
|-9,96
|63,54
|Yataş
|15,67
|-3,21
|8,44
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,72
|-0,84
|7,27
|Yeni Gimat GMYO
|14,70
|-1,74
|18,26
|Yeşil GMYO
|1,85
|8,19
|34,06
|Yeşil Yapı
|2,44
|9,91
|32,61
|Yeşil Yatırım Holding
|179,10
|2,75
|87,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.750,00
|-4,28
|-5,45
|Yonga Mobilya
|30,00
|0,00
|0,18
|Yükselen Çelik
|4,94
|-2,95
|-5,58
|Yünsa
|17,86
|-5,85
|21,83
|Zorlu Enerji
|2,65
|-4,33
|-4,33
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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