Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

22.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)207.000,10

1,81
İş Bankası (B)39.250,00-1,88-3,09
İş Bankası (C)6,04-0,33-13,71
İş Bankası (Kur.)384.000,00

1,05
İş Fin.Kir.4,104,066,22
İş Girişim26,20-9,5938,26
İş GMYO2,46-0,81-3,15
İş Y. Men. Değ.21,281,3320,50
İş Yat. Ort.4,04-0,7414,77
İşbir Holding4.900,00-1,0478,83
Işık Plastik Sanayi38,000,80

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,62-2,9942,11
İttifak Holding2,93-2,0131,39
İz Hayvancılık Tarım26,002,7744,44
İzmir Demir Çelik3,33-9,760,62
İzmir Fırça7,899,8941,91
Jantsa Jant Sanayi573,30-1,1672,84
Kafein Yazılım31,58-2,8947,71
Kaplamin28,62-3,77-15,33
Kardemir (A)5,60-0,18-5,88
Kardemir (B)5,59-0,536,07
Kardemir (D)6,81-0,1517,82
Karel Elektronik30,803,0133,56
Karsan Otomotiv5,587,1071,69
Karsu Tekstil13,70-9,8160,23
Kartonsan74,50-2,42-22,03
Katmerciler Ekipman4,61-2,5449,68
Kent Gıda307,00-3,46-13,67
Kerevitaş Gıda6,16-0,65-6,38
Kervan Gıda15,96-0,5620,73
Kervansaray Yat. Holding1,01-4,72-19,84
Kiler GMYO2,55-3,041,59
Klimasan Klima24,46-4,9044,14
Koç Holding23,142,949,56
Konfrut Gıda19,79-2,9917,10
Kontrolmatik Teknoloji Enerji89,30-5,45277,11
Konya Çimento1.314,40-5,1016,32
Kordsa Teknik Tekstil28,607,6083,92
Koza Altın138,50-4,4243,23
Koza Madencilik18,85-3,7321,69
Körfez GMYO7,019,8720,86
Kristal Kola4,02-1,952,55
Kron Telekomünikasyon66,90-3,3981,60
Kuştur Kuşadası Turizm260,509,9665,61
Kuyumcukent Gayrimenkul2,35-2,082,17
Kütahya Porselen51,50-1,152,08
Lider Faktoring4,42-0,9029,62
Link Bilgisayar42,709,9933,96
Logo Yazılım145,20-1,1615,70
Lokman Hekim Sağlık19,184,9878,38
Lüks Kadife47,50-3,0264,36
Makina Takım4,905,1543,70
Marka Yatırım Holding6,20-3,73-3,58
Marmaris Altınyunus241,00-7,31116,92
Marshall313,50-1,572,22
Martı GMYO2,74-0,36-0,36
Martı Otel2,271,796,57
Mavi Giyim54,401,124,21
Mazhar Zorlu Holding45,989,2746,06
Mega Polietilen9,970,1030,16
Menderes Tekstil3,756,5321,36
Merit Turizm311,709,99272,40
Merko Gıda7,44-2,23-13,89
Metemtur Otelcilik28,40-5,6528,51
Metro Holding2,44-3,9417,31
Metro Petrol ve Tesisleri3,26-3,5512,80
Metro Yatırım Ortaklığı2,35-0,840,86
Migros Ticaret43,80-0,642,34
Milpa5,58-1,7621,30
Mistral GMYO4,91-1,214,25
MLP Sağlık25,525,3728,43
MMC San. ve Tic. Yat.7,200,5656,52
Mondi Tire Kutsan7,84-1,263,16
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,40-3,5018,97
Net Holding4,49-4,2630,90
Netaş Telekom.34,501,0022,86
Niğbaş Niğde Beton24,80-9,95-52,31
Nuh Çimento62,40-2,7326,73
Nurol GMYO14,542,6199,45
Odaş Elektrik4,123,005,64
Olmuksan-IP8,550,12-27,85
Orge Enerji Elektrik11,00-3,3449,05
Orma Orman Mahsulleri22,0010,0049,46
Osmanlı Menkul41,249,9733,29
Ostim Endüstriyel Yat4,080,490,00
Otokar392,603,1523,30
Oyak Çimento8,17-1,21-6,95
Oyak Yat. Ort.9,40-2,8935,25
Oylum Sınai Yatırımlar5,24-1,6911,25
Özak GMYO5,58-4,129,41
Özbal Çelik Boru8,200,3725,19
Özderici GMYO2,30-1,293,60
Özerden Plastik14,75-5,1463,89
Pamukova Elektrik22,90-0,177,41
Panora GMYO6,60-0,456,62
Papilon Savunma23,80-5,104,57
Park Elek.Madencilik6,10-3,0213,59
Parsan37,08-2,9352,59
Pegasus76,504,152,55
Peker GMYO2,28-1,72-12,64
Penguen Gıda4,81-0,41-4,75
Pera GMYO2,485,0841,58
Pergamon Dış Ticaret31,501,6865,04
Petkim5,12-1,352,81
Petrokent Turizm1.680,00-4,5585,35
Pınar Et ve Un24,34-1,854,55
Pınar Su8,33-1,1912,11
Pınar Süt25,40-1,2410,05
Plastikkart17,25-1,4319,38
Polisan Holding3,90-1,021,04
Politeknik Metal347,20-2,69-14,90
Prizma Press Matbaacılık5,52-2,130,73
QNB Finans Fin. Kir.131,801,385,19
QNB Finansbank62,05-5,70-11,80
Ral Yatırım Holding4,39-1,79-1,13
Ray Sigorta15,41-2,34-0,26
Reysaş GMYO5,47-2,150,37
Reysaş Lojistik8,22-1,32-11,04
Rhea Girişim3,46-1,70-6,99
Rodrigo Tekstil24,04-9,9675,35
Royal Halı3,702,217,56
RTA Laboratuvarları22,64-6,37-25,23
Sabancı Holding11,281,90-1,57
Safkar Ege Soğutmacılık12,60-2,1715,81
Sanel Mühendislik4,44-1,3329,82
Sanifoam Sünger20,006,9547,06
Sanko Pazarlama9,771,564,05
Saray Matbaacılık6,30-0,79-28,16
Sarkuysan11,264,7427,38
Sasa Polyester40,34-10,0099,51
Say Yenilenebilir Enerji17,529,98105,88
Sekuro Plastik38,602,60176,50
Selçuk Ecza Deposu12,58-1,64-7,84
Selçuk Gıda4,803,23-3,61
Senkron Güvenlik28,001,826,63
Serve Film Prodüksiyon20,00-4,3125,00
Servet GMYO117,90-6,2150,38
Seyitler Kimya39,481,0257,35
Silverline Endüstri6,68-3,05-22,33
Sinpaş GMYO5,10-2,8622,01
Smartiks Yazılım8,62-2,05-2,71
Sodaş Sodyum Sanayii46,440,5274,10
Sok Marketler Ticaret12,92-0,392,38
Söktaş5,801,2213,95
Sönmez Filament93,850,9133,69
Sönmez Pamuklu25,400,005,83
Sumaş Suni Tahta62,500,8121,95
Şeker Fin. Kir.11,429,9178,44
Şekerbank1,480,00-1,99
Şişe Cam7,460,272,05
T. Halk Bankası5,65-3,091,62
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,900,00-3,73
T.S.K.B.1,782,300,00
T.Tuborg22,48-2,8524,41
Taç Tarım Ürünleri26,509,96151,66
Tat Gıda11,23-1,14-5,31
TAV Havalimanları23,562,1710,61
Taze Kuru Gıda315,00-6,6145,63
Tek-Art Turizm2,100,963,96
Tekfen Holding18,401,5512,20
Teknosa İç ve Dış Ticaret20,10-2,8057,28
Temapol Polimer Plastik23,169,97101,39
TGS Dış Ticaret22,12-4,6674,04
Tofaş Oto. Fab.38,883,1814,62
Torunlar GMYO3,78-0,79-3,08
Trabzon Liman35,70-1,3311,15
Trabzonspor Sportif2,502,042,46
Trend GMYO9,00-1,10-28,40
TSKB GMYO5,85-4,261,74
Tuğçelik8,26-2,132,23
Tukaş9,28-1,28-4,23
Turcas Petrol5,49-2,8313,20
Turkcell16,56-3,042,86
Tümosan Motor ve Traktör19,19-4,5336,39
Tüpraş100,90-1,94-6,57
Türk Hava Yolları12,642,76-2,09
Türk Prysmian Kablo14,20-2,2717,36
Türk Telekom8,31-1,07-2,69
Türk Traktör226,002,8223,70
Türker Proje Gayrimenkul182,800,9461,91
Türkiye Sigorta7,20-1,919,09
Ufuk Yatırım27,46-9,97104,93
Ulaşlar Turizm Yat.4,23-3,42-0,24
Ulusoy Elektrik66,759,9729,99
Ulusoy Un Sanayi17,31-2,5950,52
Umpaş Holding1,814,62-30,65
Uşak Seramik2,574,909,83
Utopya Turizm37,28-3,92-3,92
Uzertaş Boya70,000,0023,67
Ülker Bisküvi21,60-1,28-6,66
Vakıf Fin. Kir.17,639,98313,85
Vakıf GMYO3,73-1,583,04
Vakıf Yat. Ort.8,172,9011,01
Vakıflar Bankası4,57-4,79-2,97
Vakko Tekstil7,389,9913,19
Vanet Gıda7,88-2,111,94
Verusa Holding68,40-5,8551,66
Verusaturk Girisim30,66-9,56134,40
Vestel29,82-0,5341,60
Vestel Beyaz Eşya55,950,0936,86
Viking Kağıt8,28-1,31-8,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,05-0,8235,96
Yapı ve Kredi Bank.2,76-2,47-10,39
Yaprak Süt ve Besi Çift.119,60-7,6465,19
Yataş16,75-0,6515,92
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,590,664,32
Yeni Gimat GMYO15,35-1,8523,49
Yeşil GMYO1,80-0,5530,43
Yeşil Yapı2,20-3,0819,57
Yeşil Yatırım Holding189,00-4,6998,22
Yibitaş İnşaat Malzeme15.842,20-0,051,55
Yonga Mobilya30,74-3,032,66
Yükselen Çelik5,20-1,52-0,61
Yünsa18,70-7,7027,56
Zorlu Enerji2,85-0,352,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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