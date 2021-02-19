Borsada günlük işlemler (2)
19.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:59
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|1,81
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|0,00
|-1,23
|İş Bankası (C)
|6,06
|0,33
|-13,43
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|-4,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|3,94
|1,03
|2,07
|İş Girişim
|28,98
|2,77
|52,93
|İş GMYO
|2,48
|0,81
|-2,36
|İş Y. Men. Değ.
|21,00
|-1,87
|18,91
|İş Yat. Ort.
|4,07
|-0,49
|15,63
|İşbir Holding
|4.951,70
|-2,51
|80,72
|Işık Plastik Sanayi
|37,70
|-1,52
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,67
|-7,22
|46,49
|İttifak Holding
|2,99
|-1,64
|34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|25,30
|-1,56
|40,56
|İzmir Demir Çelik
|3,69
|-7,75
|11,49
|İzmir Fırça
|7,18
|1,13
|29,14
|Jantsa Jant Sanayi
|580,00
|-3,32
|74,86
|Kafein Yazılım
|32,52
|-4,35
|52,10
|Kaplamin
|29,74
|-0,73
|-12,01
|Kardemir (A)
|5,61
|-0,88
|-5,71
|Kardemir (B)
|5,62
|0,00
|6,64
|Kardemir (D)
|6,82
|1,04
|17,99
|Karel Elektronik
|29,90
|3,32
|29,66
|Karsan Otomotiv
|5,21
|1,96
|60,31
|Karsu Tekstil
|15,19
|1,95
|77,66
|Kartonsan
|76,35
|-1,23
|-20,09
|Katmerciler Ekipman
|4,73
|0,42
|53,57
|Kent Gıda
|318,00
|-0,78
|-10,57
|Kerevitaş Gıda
|6,20
|-0,64
|-5,78
|Kervan Gıda
|16,05
|-1,53
|21,41
|Kervansaray Yat. Holding
|1,06
|0,00
|-15,87
|Kiler GMYO
|2,63
|1,15
|4,78
|Klimasan Klima
|25,72
|-1,08
|51,56
|Koç Holding
|22,48
|0,27
|6,44
|Konfrut Gıda
|20,40
|-4,05
|20,71
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|94,45
|3,79
|298,86
|Konya Çimento
|1.385,00
|-2,88
|22,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,58
|-8,85
|70,93
|Koza Altın
|144,90
|-4,73
|49,84
|Koza Madencilik
|19,58
|-4,39
|26,40
|Körfez GMYO
|6,38
|0,63
|10,00
|Kristal Kola
|4,10
|0,99
|4,59
|Kron Telekomünikasyon
|69,25
|-1,14
|87,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|236,90
|-1,99
|50,60
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|-0,41
|4,35
|Kütahya Porselen
|52,10
|4,20
|3,27
|Lider Faktoring
|4,46
|-6,50
|30,79
|Link Bilgisayar
|38,82
|9,97
|21,79
|Logo Yazılım
|146,90
|3,60
|17,05
|Lokman Hekim Sağlık
|18,27
|6,41
|69,92
|Lüks Kadife
|48,98
|2,04
|69,48
|Makina Takım
|4,66
|9,91
|36,66
|Marka Yatırım Holding
|6,44
|0,47
|0,16
|Marmaris Altınyunus
|260,00
|-5,11
|134,02
|Marshall
|318,50
|0,47
|3,85
|Martı GMYO
|2,75
|-1,43
|0,00
|Martı Otel
|2,23
|0,00
|4,69
|Mavi Giyim
|53,80
|3,56
|3,07
|Mazhar Zorlu Holding
|42,08
|2,53
|33,67
|Mega Polietilen
|9,96
|0,50
|30,03
|Menderes Tekstil
|3,52
|2,33
|13,92
|Merit Turizm
|283,40
|9,97
|238,59
|Merko Gıda
|7,61
|-1,17
|-11,92
|Metemtur Otelcilik
|30,10
|0,67
|36,20
|Metro Holding
|2,54
|5,83
|22,12
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,38
|3,05
|16,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|0,00
|1,72
|Migros Ticaret
|44,08
|0,82
|2,99
|Milpa
|5,68
|-2,07
|23,48
|Mistral GMYO
|4,97
|2,05
|5,52
|MLP Sağlık
|24,22
|2,11
|21,89
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,16
|-9,94
|55,65
|Mondi Tire Kutsan
|7,94
|-0,25
|4,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,94
|-1,66
|23,29
|Net Holding
|4,69
|5,63
|36,73
|Netaş Telekom.
|34,16
|-3,23
|21,65
|Niğbaş Niğde Beton
|27,54
|-10,00
|-47,04
|Nuh Çimento
|64,15
|-2,80
|30,28
|Nurol GMYO
|14,17
|5,75
|94,38
|Odaş Elektrik
|4,00
|-1,72
|2,56
|Olmuksan-IP
|8,54
|-0,23
|-27,93
|Orge Enerji Elektrik
|11,38
|6,85
|54,20
|Orma Orman Mahsulleri
|20,00
|-7,41
|35,87
|Osmanlı Menkul
|37,50
|4,75
|21,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,06
|0,50
|-0,49
|Otokar
|380,60
|-0,83
|19,54
|Oyak Çimento
|8,27
|-0,24
|-5,81
|Oyak Yat. Ort.
|9,68
|-0,82
|39,28
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,33
|-1,30
|13,16
|Özak GMYO
|5,82
|3,74
|14,12
|Özbal Çelik Boru
|8,17
|-3,77
|24,73
|Özderici GMYO
|2,33
|-0,85
|4,95
|Özerden Plastik
|15,55
|3,67
|72,78
|Pamukova Elektrik
|22,94
|5,71
|7,60
|Panora GMYO
|6,63
|-0,15
|7,11
|Papilon Savunma
|25,08
|-1,03
|10,19
|Park Elek.Madencilik
|6,29
|-0,32
|17,13
|Parsan
|38,20
|2,47
|57,20
|Pegasus
|73,45
|0,48
|-1,54
|Peker GMYO
|2,32
|-0,85
|-11,11
|Penguen Gıda
|4,83
|-1,43
|-4,36
|Pera GMYO
|2,36
|5,36
|34,73
|Pergamon Dış Ticaret
|30,98
|-1,65
|62,32
|Petkim
|5,19
|1,57
|4,22
|Petrokent Turizm
|1.760,00
|-3,36
|94,17
|Pınar Et ve Un
|24,80
|-0,48
|6,53
|Pınar Su
|8,43
|-1,52
|13,46
|Pınar Süt
|25,72
|-1,23
|11,44
|Plastikkart
|17,50
|4,79
|21,11
|Polisan Holding
|3,94
|0,51
|2,07
|Politeknik Metal
|356,80
|-2,38
|-12,55
|Prizma Press Matbaacılık
|5,64
|-0,35
|2,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,00
|1,56
|3,75
|QNB Finansbank
|65,80
|1,23
|-6,47
|Ral Yatırım Holding
|4,47
|1,13
|0,68
|Ray Sigorta
|15,78
|-1,87
|2,14
|Reysaş GMYO
|5,59
|3,33
|2,57
|Reysaş Lojistik
|8,33
|2,33
|-9,85
|Rhea Girişim
|3,52
|-0,56
|-5,38
|Rodrigo Tekstil
|26,70
|-0,22
|94,75
|Royal Halı
|3,62
|0,84
|5,23
|RTA Laboratuvarları
|24,18
|-5,77
|-20,15
|Sabancı Holding
|11,07
|0,91
|-3,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,88
|-5,22
|18,38
|Sanel Mühendislik
|4,50
|-2,17
|31,58
|Sanifoam Sünger
|18,70
|-1,58
|37,50
|Sanko Pazarlama
|9,62
|-0,62
|2,45
|Saray Matbaacılık
|6,35
|0,00
|-27,59
|Sarkuysan
|10,75
|-4,78
|21,61
|Sasa Polyester
|44,82
|-10,00
|121,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|15,93
|-3,22
|87,19
|Sekuro Plastik
|37,62
|-9,96
|169,48
|Selçuk Ecza Deposu
|12,79
|2,48
|-6,30
|Selçuk Gıda
|4,65
|-1,06
|-6,63
|Senkron Güvenlik
|27,50
|1,85
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|20,90
|8,85
|30,62
|Servet GMYO
|125,70
|-1,49
|60,33
|Seyitler Kimya
|39,08
|2,68
|55,75
|Silverline Endüstri
|6,89
|-1,15
|-19,88
|Sinpaş GMYO
|5,25
|0,19
|25,60
|Smartiks Yazılım
|8,80
|3,29
|-0,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|46,20
|10,00
|73,20
|Sok Marketler Ticaret
|12,97
|0,39
|2,77
|Söktaş
|5,73
|-2,05
|12,57
|Sönmez Filament
|93,00
|5,98
|32,48
|Sönmez Pamuklu
|25,40
|-0,47
|5,83
|Sumaş Suni Tahta
|62,00
|-3,13
|20,98
|Şeker Fin. Kir.
|10,39
|2,16
|62,34
|Şekerbank
|1,48
|-0,67
|-1,99
|Şişe Cam
|7,44
|0,00
|1,78
|T. Halk Bankası
|5,83
|3,37
|4,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,90
|1,01
|-3,73
|T.S.K.B.
|1,74
|1,16
|-2,25
|T.Tuborg
|23,14
|0,26
|28,06
|Taç Tarım Ürünleri
|24,10
|-6,66
|128,87
|Tat Gıda
|11,36
|-2,91
|-4,22
|TAV Havalimanları
|23,06
|0,52
|8,26
|Taze Kuru Gıda
|337,30
|9,98
|55,94
|Tek-Art Turizm
|2,08
|-0,95
|2,97
|Tekfen Holding
|18,12
|1,23
|10,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|20,68
|9,94
|61,82
|Temapol Polimer Plastik
|21,06
|9,97
|83,13
|TGS Dış Ticaret
|23,20
|-0,77
|82,53
|Tofaş Oto. Fab.
|37,68
|0,21
|11,08
|Torunlar GMYO
|3,81
|-0,26
|-2,31
|Trabzon Liman
|36,18
|-1,42
|12,64
|Trabzonspor Sportif
|2,45
|0,00
|0,41
|Trend GMYO
|9,10
|0,66
|-27,61
|TSKB GMYO
|6,11
|-2,40
|6,26
|Tuğçelik
|8,44
|-0,71
|4,46
|Tukaş
|9,40
|-0,53
|-2,99
|Turcas Petrol
|5,65
|-2,25
|16,49
|Turkcell
|17,08
|3,08
|6,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,10
|3,77
|42,86
|Tüpraş
|102,90
|1,28
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|12,30
|0,24
|-4,73
|Türk Prysmian Kablo
|14,53
|-2,48
|20,08
|Türk Telekom
|8,40
|0,36
|-1,64
|Türk Traktör
|219,80
|-3,17
|20,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|181,10
|-3,21
|60,41
|Türkiye Sigorta
|7,34
|0,14
|11,21
|Ufuk Yatırım
|30,50
|9,32
|127,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,38
|0,23
|3,30
|Ulusoy Elektrik
|60,70
|9,96
|18,21
|Ulusoy Un Sanayi
|17,77
|-3,58
|54,52
|Umpaş Holding
|1,73
|-8,47
|-33,72
|Uşak Seramik
|2,45
|0,41
|4,70
|Utopya Turizm
|38,80
|2,59
|0,00
|Uzertaş Boya
|70,00
|7,69
|23,67
|Ülker Bisküvi
|21,88
|0,46
|-5,45
|Vakıf Fin. Kir.
|16,03
|9,95
|276,29
|Vakıf GMYO
|3,79
|1,61
|4,70
|Vakıf Yat. Ort.
|7,94
|3,25
|7,88
|Vakıflar Bankası
|4,80
|9,84
|1,91
|Vakko Tekstil
|6,71
|-3,73
|2,91
|Vanet Gıda
|8,05
|-0,37
|4,14
|Verusa Holding
|72,65
|5,14
|61,09
|Verusaturk Girisim
|33,90
|9,99
|159,17
|Vestel
|29,98
|3,45
|42,36
|Vestel Beyaz Eşya
|55,90
|9,93
|36,74
|Viking Kağıt
|8,39
|-1,06
|-6,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,10
|-0,16
|37,08
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,83
|2,91
|-8,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|129,50
|1,65
|78,87
|Yataş
|16,86
|-0,24
|16,68
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,56
|7,29
|3,64
|Yeni Gimat GMYO
|15,64
|0,90
|25,82
|Yeşil GMYO
|1,81
|0,56
|31,16
|Yeşil Yapı
|2,27
|0,00
|23,37
|Yeşil Yatırım Holding
|198,30
|1,33
|107,97
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.849,80
|0,00
|1,60
|Yonga Mobilya
|31,70
|-1,18
|5,86
|Yükselen Çelik
|5,28
|0,76
|0,92
|Yünsa
|20,26
|9,93
|38,20
|Zorlu Enerji
|2,86
|1,06
|3,25
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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