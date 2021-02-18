Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

18.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)207.000,10

1,81
İş Bankası (B)40.000,00-0,22-1,23
İş Bankası (C)6,04-3,36-13,71
İş Bankası (Kur.)399.999,00

5,26
İş Fin.Kir.3,90-2,501,04
İş Girişim28,209,9848,81
İş GMYO2,46-0,40-3,15
İş Y. Men. Değ.21,405,2121,18
İş Yat. Ort.4,090,0016,19
İşbir Holding5.079,000,0085,36
Işık Plastik Sanayi38,28-9,97

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,802,8657,89
İttifak Holding3,04-3,1836,32
İz Hayvancılık Tarım25,700,3142,78
İzmir Demir Çelik4,00-9,9120,86
İzmir Fırça7,10-1,1127,70
Jantsa Jant Sanayi599,90-2,3080,86
Kafein Yazılım34,00-2,6359,03
Kaplamin29,96-2,85-11,36
Kardemir (A)5,66-0,18-4,87
Kardemir (B)5,62-0,886,64
Kardemir (D)6,75-0,7416,78
Karel Elektronik28,942,2625,50
Karsan Otomotiv5,11-3,0457,23
Karsu Tekstil14,90-0,0774,27
Kartonsan77,300,32-19,10
Katmerciler Ekipman4,71-2,4852,92
Kent Gıda320,502,27-9,87
Kerevitaş Gıda6,24-1,27-5,17
Kervan Gıda16,301,0523,30
Kervansaray Yat. Holding1,063,92-15,87
Kiler GMYO2,60-3,353,59
Klimasan Klima26,009,9853,21
Koç Holding22,422,096,16
Konfrut Gıda21,261,6325,80
Kontrolmatik Teknoloji Enerji91,00-7,89284,29
Konya Çimento1.426,00-1,7926,19
Kordsa Teknik Tekstil29,169,9587,52
Koza Altın152,106,8957,29
Koza Madencilik20,485,6232,21
Körfez GMYO6,34-1,869,31
Kristal Kola4,060,503,57
Kron Telekomünikasyon70,05-4,0490,15
Kuştur Kuşadası Turizm241,709,9653,66
Kuyumcukent Gayrimenkul2,41-0,414,78
Kütahya Porselen50,000,00-0,89
Lider Faktoring4,779,9139,88
Link Bilgisayar35,309,9710,75
Logo Yazılım141,80-0,0712,99
Lokman Hekim Sağlık17,17-0,7559,69
Lüks Kadife48,002,1366,09
Makina Takım4,245,7424,34
Marka Yatırım Holding6,41-2,14-0,31
Marmaris Altınyunus274,00-5,52146,62
Marshall317,00-1,373,36
Martı GMYO2,79-0,361,45
Martı Otel2,230,004,69
Mavi Giyim51,951,17-0,48
Mazhar Zorlu Holding41,04-1,9630,37
Mega Polietilen9,91-4,0729,37
Menderes Tekstil3,442,9911,33
Merit Turizm257,709,99207,89
Merko Gıda7,70-1,03-10,88
Metemtur Otelcilik29,904,7735,29
Metro Holding2,40-4,7615,38
Metro Petrol ve Tesisleri3,28-3,5313,49
Metro Yatırım Ortaklığı2,37-0,421,72
Migros Ticaret43,72-1,662,15
Milpa5,80-3,6526,09
Mistral GMYO4,87-1,623,40
MLP Sağlık23,72-2,1519,38
MMC San. ve Tic. Yat.7,95-0,6272,83
Mondi Tire Kutsan7,96-1,494,74
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,680,7225,36
Net Holding4,44-2,4229,45
Netaş Telekom.35,305,9425,71
Niğbaş Niğde Beton30,60-9,95-41,15
Nuh Çimento66,0010,0034,04
Nurol GMYO13,400,0083,81
Odaş Elektrik4,07-0,734,36
Olmuksan-IP8,56-0,81-27,76
Orge Enerji Elektrik10,65-2,8344,31
Orma Orman Mahsulleri21,60-1,8246,74
Osmanlı Menkul35,801,5915,71
Ostim Endüstriyel Yat4,04-3,35-0,98
Otokar383,800,2120,54
Oyak Çimento8,290,00-5,58
Oyak Yat. Ort.9,76-2,4040,43
Oylum Sınai Yatırımlar5,401,8914,65
Özak GMYO5,610,9010,00
Özbal Çelik Boru8,490,1229,62
Özderici GMYO2,35-1,265,86
Özerden Plastik15,00-0,9266,67
Pamukova Elektrik21,70-5,161,78
Panora GMYO6,64-0,157,27
Papilon Savunma25,34-2,1611,34
Park Elek.Madencilik6,31-0,6317,50
Parsan37,28-0,9653,42
Pegasus73,101,18-2,01
Peker GMYO2,34-0,85-10,34
Penguen Gıda4,900,00-2,97
Pera GMYO2,241,8227,87
Pergamon Dış Ticaret31,50-0,8865,04
Petkim5,111,192,61
Petrokent Turizm1.821,10-1,34100,92
Pınar Et ve Un24,922,137,04
Pınar Su8,561,5415,21
Pınar Süt26,041,3212,82
Plastikkart16,70-4,5715,57
Polisan Holding3,92-1,511,55
Politeknik Metal365,50-1,77-10,42
Prizma Press Matbaacılık5,66-1,053,28
QNB Finans Fin. Kir.128,00-3,402,15
QNB Finansbank65,00-1,66-7,60
Ral Yatırım Holding4,42-1,56-0,45
Ray Sigorta16,081,844,08
Reysaş GMYO5,41-0,55-0,73
Reysaş Lojistik8,14-1,57-11,90
Rhea Girişim3,54-0,84-4,84
Rodrigo Tekstil26,76-9,9695,19
Royal Halı3,59-0,284,36
RTA Laboratuvarları25,66-1,99-15,26
Sabancı Holding10,97-0,72-4,28
Safkar Ege Soğutmacılık13,599,9524,91
Sanel Mühendislik4,602,6834,50
Sanifoam Sünger19,00-3,5539,71
Sanko Pazarlama9,680,003,09
Saray Matbaacılık6,35-4,22-27,59
Sarkuysan11,299,9327,71
Sasa Polyester49,809,98146,29
Say Yenilenebilir Enerji16,469,9593,42
Sekuro Plastik41,781,90199,28
Selçuk Ecza Deposu12,48-0,56-8,57
Selçuk Gıda4,700,21-5,62
Senkron Güvenlik27,00-2,532,82
Serve Film Prodüksiyon19,209,9720,00
Servet GMYO127,600,6362,76
Seyitler Kimya38,06-5,7951,69
Silverline Endüstri6,97-1,69-18,95
Sinpaş GMYO5,24-0,3825,36
Smartiks Yazılım8,52-3,18-3,84
Sodaş Sodyum Sanayii42,00-0,8557,45
Sok Marketler Ticaret12,92-0,842,38
Söktaş5,85-3,4714,93
Sönmez Filament87,75-10,0025,00
Sönmez Pamuklu25,52-5,206,33
Sumaş Suni Tahta64,000,0024,88
Şeker Fin. Kir.10,173,3558,91
Şekerbank1,490,00-1,32
Şişe Cam7,44-0,801,78
T. Halk Bankası5,64-2,251,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,60-0,34-4,70
T.S.K.B.1,72-0,58-3,37
T.Tuborg23,08-4,4727,73
Taç Tarım Ürünleri25,82-4,37145,20
Tat Gıda11,702,99-1,35
TAV Havalimanları22,94-1,807,70
Taze Kuru Gıda306,70-9,9841,79
Tek-Art Turizm2,10-3,233,96
Tekfen Holding17,900,179,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret18,81-0,9547,18
Temapol Polimer Plastik19,15-7,4966,52
TGS Dış Ticaret23,38-6,4883,95
Tofaş Oto. Fab.37,600,8010,85
Torunlar GMYO3,82-0,52-2,05
Trabzon Liman36,702,5714,26
Trabzonspor Sportif2,45-2,000,41
Trend GMYO9,04-1,63-28,08
TSKB GMYO6,26-0,328,87
Tuğçelik8,50-0,825,20
Tukaş9,450,32-2,48
Turcas Petrol5,780,8719,18
Turkcell16,57-0,422,92
Tümosan Motor ve Traktör19,379,9937,67
Tüpraş101,60-0,49-5,93
Türk Hava Yolları12,270,57-4,96
Türk Prysmian Kablo14,900,5423,14
Türk Telekom8,37-0,71-1,99
Türk Traktör227,004,8024,25
Türker Proje Gayrimenkul187,106,6765,72
Türkiye Sigorta7,33-2,2711,06
Ufuk Yatırım27,903,41108,21
Ulaşlar Turizm Yat.4,37-3,963,07
Ulusoy Elektrik55,209,967,50
Ulusoy Un Sanayi18,439,9660,26
Umpaş Holding1,89-10,00-27,59
Uşak Seramik2,44-2,794,27
Utopya Turizm37,82-0,99-2,53
Uzertaş Boya65,00-3,0614,84
Ülker Bisküvi21,78-0,09-5,88
Vakıf Fin. Kir.14,58-2,15242,25
Vakıf GMYO3,73-1,323,04
Vakıf Yat. Ort.7,69-1,794,48
Vakıflar Bankası4,37-3,53-7,22
Vakko Tekstil6,976,256,90
Vanet Gıda8,081,764,53
Verusa Holding69,10-2,6853,22
Verusaturk Girisim30,82-4,11135,63
Vestel28,98-0,2137,61
Vestel Beyaz Eşya50,850,0024,39
Viking Kağıt8,480,59-5,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,11-3,6337,30
Yapı ve Kredi Bank.2,75-1,43-10,71
Yaprak Süt ve Besi Çift.127,40-3,4875,97
Yataş16,90-1,2916,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,254,17-3,41
Yeni Gimat GMYO15,500,4524,70
Yeşil GMYO1,801,1230,43
Yeşil Yapı2,270,8923,37
Yeşil Yatırım Holding195,701,40105,24
Yibitaş İnşaat Malzeme15.850,000,861,60
Yonga Mobilya32,08-1,297,13
Yükselen Çelik5,240,190,16
Yünsa18,439,9625,72
Zorlu Enerji2,831,432,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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