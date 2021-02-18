Borsada günlük işlemler (2)
18.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:51
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|1,81
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|-0,22
|-1,23
|İş Bankası (C)
|6,04
|-3,36
|-13,71
|İş Bankası (Kur.)
|399.999,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|3,90
|-2,50
|1,04
|İş Girişim
|28,20
|9,98
|48,81
|İş GMYO
|2,46
|-0,40
|-3,15
|İş Y. Men. Değ.
|21,40
|5,21
|21,18
|İş Yat. Ort.
|4,09
|0,00
|16,19
|İşbir Holding
|5.079,00
|0,00
|85,36
|Işık Plastik Sanayi
|38,28
|-9,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,80
|2,86
|57,89
|İttifak Holding
|3,04
|-3,18
|36,32
|İz Hayvancılık Tarım
|25,70
|0,31
|42,78
|İzmir Demir Çelik
|4,00
|-9,91
|20,86
|İzmir Fırça
|7,10
|-1,11
|27,70
|Jantsa Jant Sanayi
|599,90
|-2,30
|80,86
|Kafein Yazılım
|34,00
|-2,63
|59,03
|Kaplamin
|29,96
|-2,85
|-11,36
|Kardemir (A)
|5,66
|-0,18
|-4,87
|Kardemir (B)
|5,62
|-0,88
|6,64
|Kardemir (D)
|6,75
|-0,74
|16,78
|Karel Elektronik
|28,94
|2,26
|25,50
|Karsan Otomotiv
|5,11
|-3,04
|57,23
|Karsu Tekstil
|14,90
|-0,07
|74,27
|Kartonsan
|77,30
|0,32
|-19,10
|Katmerciler Ekipman
|4,71
|-2,48
|52,92
|Kent Gıda
|320,50
|2,27
|-9,87
|Kerevitaş Gıda
|6,24
|-1,27
|-5,17
|Kervan Gıda
|16,30
|1,05
|23,30
|Kervansaray Yat. Holding
|1,06
|3,92
|-15,87
|Kiler GMYO
|2,60
|-3,35
|3,59
|Klimasan Klima
|26,00
|9,98
|53,21
|Koç Holding
|22,42
|2,09
|6,16
|Konfrut Gıda
|21,26
|1,63
|25,80
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|91,00
|-7,89
|284,29
|Konya Çimento
|1.426,00
|-1,79
|26,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,16
|9,95
|87,52
|Koza Altın
|152,10
|6,89
|57,29
|Koza Madencilik
|20,48
|5,62
|32,21
|Körfez GMYO
|6,34
|-1,86
|9,31
|Kristal Kola
|4,06
|0,50
|3,57
|Kron Telekomünikasyon
|70,05
|-4,04
|90,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|241,70
|9,96
|53,66
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,41
|-0,41
|4,78
|Kütahya Porselen
|50,00
|0,00
|-0,89
|Lider Faktoring
|4,77
|9,91
|39,88
|Link Bilgisayar
|35,30
|9,97
|10,75
|Logo Yazılım
|141,80
|-0,07
|12,99
|Lokman Hekim Sağlık
|17,17
|-0,75
|59,69
|Lüks Kadife
|48,00
|2,13
|66,09
|Makina Takım
|4,24
|5,74
|24,34
|Marka Yatırım Holding
|6,41
|-2,14
|-0,31
|Marmaris Altınyunus
|274,00
|-5,52
|146,62
|Marshall
|317,00
|-1,37
|3,36
|Martı GMYO
|2,79
|-0,36
|1,45
|Martı Otel
|2,23
|0,00
|4,69
|Mavi Giyim
|51,95
|1,17
|-0,48
|Mazhar Zorlu Holding
|41,04
|-1,96
|30,37
|Mega Polietilen
|9,91
|-4,07
|29,37
|Menderes Tekstil
|3,44
|2,99
|11,33
|Merit Turizm
|257,70
|9,99
|207,89
|Merko Gıda
|7,70
|-1,03
|-10,88
|Metemtur Otelcilik
|29,90
|4,77
|35,29
|Metro Holding
|2,40
|-4,76
|15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,28
|-3,53
|13,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|-0,42
|1,72
|Migros Ticaret
|43,72
|-1,66
|2,15
|Milpa
|5,80
|-3,65
|26,09
|Mistral GMYO
|4,87
|-1,62
|3,40
|MLP Sağlık
|23,72
|-2,15
|19,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,95
|-0,62
|72,83
|Mondi Tire Kutsan
|7,96
|-1,49
|4,74
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,68
|0,72
|25,36
|Net Holding
|4,44
|-2,42
|29,45
|Netaş Telekom.
|35,30
|5,94
|25,71
|Niğbaş Niğde Beton
|30,60
|-9,95
|-41,15
|Nuh Çimento
|66,00
|10,00
|34,04
|Nurol GMYO
|13,40
|0,00
|83,81
|Odaş Elektrik
|4,07
|-0,73
|4,36
|Olmuksan-IP
|8,56
|-0,81
|-27,76
|Orge Enerji Elektrik
|10,65
|-2,83
|44,31
|Orma Orman Mahsulleri
|21,60
|-1,82
|46,74
|Osmanlı Menkul
|35,80
|1,59
|15,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,04
|-3,35
|-0,98
|Otokar
|383,80
|0,21
|20,54
|Oyak Çimento
|8,29
|0,00
|-5,58
|Oyak Yat. Ort.
|9,76
|-2,40
|40,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,40
|1,89
|14,65
|Özak GMYO
|5,61
|0,90
|10,00
|Özbal Çelik Boru
|8,49
|0,12
|29,62
|Özderici GMYO
|2,35
|-1,26
|5,86
|Özerden Plastik
|15,00
|-0,92
|66,67
|Pamukova Elektrik
|21,70
|-5,16
|1,78
|Panora GMYO
|6,64
|-0,15
|7,27
|Papilon Savunma
|25,34
|-2,16
|11,34
|Park Elek.Madencilik
|6,31
|-0,63
|17,50
|Parsan
|37,28
|-0,96
|53,42
|Pegasus
|73,10
|1,18
|-2,01
|Peker GMYO
|2,34
|-0,85
|-10,34
|Penguen Gıda
|4,90
|0,00
|-2,97
|Pera GMYO
|2,24
|1,82
|27,87
|Pergamon Dış Ticaret
|31,50
|-0,88
|65,04
|Petkim
|5,11
|1,19
|2,61
|Petrokent Turizm
|1.821,10
|-1,34
|100,92
|Pınar Et ve Un
|24,92
|2,13
|7,04
|Pınar Su
|8,56
|1,54
|15,21
|Pınar Süt
|26,04
|1,32
|12,82
|Plastikkart
|16,70
|-4,57
|15,57
|Polisan Holding
|3,92
|-1,51
|1,55
|Politeknik Metal
|365,50
|-1,77
|-10,42
|Prizma Press Matbaacılık
|5,66
|-1,05
|3,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,00
|-3,40
|2,15
|QNB Finansbank
|65,00
|-1,66
|-7,60
|Ral Yatırım Holding
|4,42
|-1,56
|-0,45
|Ray Sigorta
|16,08
|1,84
|4,08
|Reysaş GMYO
|5,41
|-0,55
|-0,73
|Reysaş Lojistik
|8,14
|-1,57
|-11,90
|Rhea Girişim
|3,54
|-0,84
|-4,84
|Rodrigo Tekstil
|26,76
|-9,96
|95,19
|Royal Halı
|3,59
|-0,28
|4,36
|RTA Laboratuvarları
|25,66
|-1,99
|-15,26
|Sabancı Holding
|10,97
|-0,72
|-4,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,59
|9,95
|24,91
|Sanel Mühendislik
|4,60
|2,68
|34,50
|Sanifoam Sünger
|19,00
|-3,55
|39,71
|Sanko Pazarlama
|9,68
|0,00
|3,09
|Saray Matbaacılık
|6,35
|-4,22
|-27,59
|Sarkuysan
|11,29
|9,93
|27,71
|Sasa Polyester
|49,80
|9,98
|146,29
|Say Yenilenebilir Enerji
|16,46
|9,95
|93,42
|Sekuro Plastik
|41,78
|1,90
|199,28
|Selçuk Ecza Deposu
|12,48
|-0,56
|-8,57
|Selçuk Gıda
|4,70
|0,21
|-5,62
|Senkron Güvenlik
|27,00
|-2,53
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|19,20
|9,97
|20,00
|Servet GMYO
|127,60
|0,63
|62,76
|Seyitler Kimya
|38,06
|-5,79
|51,69
|Silverline Endüstri
|6,97
|-1,69
|-18,95
|Sinpaş GMYO
|5,24
|-0,38
|25,36
|Smartiks Yazılım
|8,52
|-3,18
|-3,84
|Sodaş Sodyum Sanayii
|42,00
|-0,85
|57,45
|Sok Marketler Ticaret
|12,92
|-0,84
|2,38
|Söktaş
|5,85
|-3,47
|14,93
|Sönmez Filament
|87,75
|-10,00
|25,00
|Sönmez Pamuklu
|25,52
|-5,20
|6,33
|Sumaş Suni Tahta
|64,00
|0,00
|24,88
|Şeker Fin. Kir.
|10,17
|3,35
|58,91
|Şekerbank
|1,49
|0,00
|-1,32
|Şişe Cam
|7,44
|-0,80
|1,78
|T. Halk Bankası
|5,64
|-2,25
|1,44
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,60
|-0,34
|-4,70
|T.S.K.B.
|1,72
|-0,58
|-3,37
|T.Tuborg
|23,08
|-4,47
|27,73
|Taç Tarım Ürünleri
|25,82
|-4,37
|145,20
|Tat Gıda
|11,70
|2,99
|-1,35
|TAV Havalimanları
|22,94
|-1,80
|7,70
|Taze Kuru Gıda
|306,70
|-9,98
|41,79
|Tek-Art Turizm
|2,10
|-3,23
|3,96
|Tekfen Holding
|17,90
|0,17
|9,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|18,81
|-0,95
|47,18
|Temapol Polimer Plastik
|19,15
|-7,49
|66,52
|TGS Dış Ticaret
|23,38
|-6,48
|83,95
|Tofaş Oto. Fab.
|37,60
|0,80
|10,85
|Torunlar GMYO
|3,82
|-0,52
|-2,05
|Trabzon Liman
|36,70
|2,57
|14,26
|Trabzonspor Sportif
|2,45
|-2,00
|0,41
|Trend GMYO
|9,04
|-1,63
|-28,08
|TSKB GMYO
|6,26
|-0,32
|8,87
|Tuğçelik
|8,50
|-0,82
|5,20
|Tukaş
|9,45
|0,32
|-2,48
|Turcas Petrol
|5,78
|0,87
|19,18
|Turkcell
|16,57
|-0,42
|2,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,37
|9,99
|37,67
|Tüpraş
|101,60
|-0,49
|-5,93
|Türk Hava Yolları
|12,27
|0,57
|-4,96
|Türk Prysmian Kablo
|14,90
|0,54
|23,14
|Türk Telekom
|8,37
|-0,71
|-1,99
|Türk Traktör
|227,00
|4,80
|24,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|187,10
|6,67
|65,72
|Türkiye Sigorta
|7,33
|-2,27
|11,06
|Ufuk Yatırım
|27,90
|3,41
|108,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,37
|-3,96
|3,07
|Ulusoy Elektrik
|55,20
|9,96
|7,50
|Ulusoy Un Sanayi
|18,43
|9,96
|60,26
|Umpaş Holding
|1,89
|-10,00
|-27,59
|Uşak Seramik
|2,44
|-2,79
|4,27
|Utopya Turizm
|37,82
|-0,99
|-2,53
|Uzertaş Boya
|65,00
|-3,06
|14,84
|Ülker Bisküvi
|21,78
|-0,09
|-5,88
|Vakıf Fin. Kir.
|14,58
|-2,15
|242,25
|Vakıf GMYO
|3,73
|-1,32
|3,04
|Vakıf Yat. Ort.
|7,69
|-1,79
|4,48
|Vakıflar Bankası
|4,37
|-3,53
|-7,22
|Vakko Tekstil
|6,97
|6,25
|6,90
|Vanet Gıda
|8,08
|1,76
|4,53
|Verusa Holding
|69,10
|-2,68
|53,22
|Verusaturk Girisim
|30,82
|-4,11
|135,63
|Vestel
|28,98
|-0,21
|37,61
|Vestel Beyaz Eşya
|50,85
|0,00
|24,39
|Viking Kağıt
|8,48
|0,59
|-5,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,11
|-3,63
|37,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,75
|-1,43
|-10,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|127,40
|-3,48
|75,97
|Yataş
|16,90
|-1,29
|16,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,25
|4,17
|-3,41
|Yeni Gimat GMYO
|15,50
|0,45
|24,70
|Yeşil GMYO
|1,80
|1,12
|30,43
|Yeşil Yapı
|2,27
|0,89
|23,37
|Yeşil Yatırım Holding
|195,70
|1,40
|105,24
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.850,00
|0,86
|1,60
|Yonga Mobilya
|32,08
|-1,29
|7,13
|Yükselen Çelik
|5,24
|0,19
|0,16
|Yünsa
|18,43
|9,96
|25,72
|Zorlu Enerji
|2,83
|1,43
|2,17
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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