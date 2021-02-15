Borsada günlük işlemler (2)
15.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,0013,12İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|230.000,00
|13,12
|İş Bankası (B)
|40.110,00
|-4,73
|-0,96
|İş Bankası (C)
|6,53
|0,46
|-6,71
|İş Bankası (Kur.)
|399.989,00
|0,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|4,14
|0,00
|7,25
|İş Girişim
|24,76
|-3,05
|30,66
|İş GMYO
|2,56
|1,59
|0,79
|İş Y. Men. Değ.
|19,24
|0,68
|8,95
|İş Yat. Ort.
|4,11
|0,74
|16,76
|İşbir Holding
|4.826,60
|-5,36
|76,15
|Işık Plastik Sanayi
|35,16
|9,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,69
|9,74
|48,25
|İttifak Holding
|3,13
|1,62
|40,36
|İz Hayvancılık Tarım
|26,90
|7,51
|49,44
|İzmir Demir Çelik
|4,42
|9,88
|33,55
|İzmir Fırça
|6,95
|0,14
|25,00
|Jantsa Jant Sanayi
|630,00
|2,86
|89,93
|Kafein Yazılım
|31,12
|4,78
|45,56
|Kaplamin
|33,54
|9,97
|-0,77
|Kardemir (A)
|5,79
|0,70
|-2,69
|Kardemir (B)
|5,75
|0,00
|9,11
|Kardemir (D)
|6,94
|0,14
|20,07
|Karel Elektronik
|29,40
|2,94
|27,49
|Karsan Otomotiv
|4,98
|0,81
|53,23
|Karsu Tekstil
|12,51
|9,93
|46,32
|Kartonsan
|80,00
|-0,99
|-16,27
|Katmerciler Ekipman
|4,61
|-3,56
|49,68
|Kent Gıda
|310,50
|-3,09
|-12,68
|Kerevitaş Gıda
|6,61
|2,01
|0,46
|Kervan Gıda
|15,80
|0,96
|19,52
|Kervansaray Yat. Holding
|1,09
|-2,68
|-13,49
|Kiler GMYO
|2,86
|0,00
|13,94
|Klimasan Klima
|20,64
|7,61
|21,63
|Koç Holding
|22,56
|-0,62
|6,82
|Konfrut Gıda
|22,20
|2,68
|31,36
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|93,95
|-0,79
|296,75
|Konya Çimento
|1.506,40
|-1,10
|33,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,52
|0,27
|44,82
|Koza Altın
|148,70
|3,12
|53,77
|Koza Madencilik
|19,75
|7,81
|27,50
|Körfez GMYO
|6,84
|-10,00
|17,93
|Kristal Kola
|4,24
|0,00
|8,16
|Kron Telekomünikasyon
|75,05
|4,60
|103,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|217,00
|9,65
|37,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,45
|0,00
|6,52
|Kütahya Porselen
|50,60
|1,61
|0,30
|Lider Faktoring
|4,32
|9,92
|26,69
|Link Bilgisayar
|32,60
|0,99
|2,27
|Logo Yazılım
|148,50
|1,02
|18,33
|Lokman Hekim Sağlık
|17,69
|1,90
|64,52
|Lüks Kadife
|46,50
|0,22
|60,90
|Makina Takım
|4,14
|-2,13
|21,41
|Marka Yatırım Holding
|6,65
|-2,64
|3,42
|Marmaris Altınyunus
|324,00
|3,15
|191,63
|Marshall
|326,70
|-0,34
|6,52
|Martı GMYO
|2,85
|-1,38
|3,64
|Martı Otel
|2,27
|1,34
|6,57
|Mavi Giyim
|52,90
|0,00
|1,34
|Mazhar Zorlu Holding
|40,70
|10,00
|29,29
|Mega Polietilen
|9,93
|-1,88
|29,63
|Menderes Tekstil
|3,33
|1,22
|7,77
|Merit Turizm
|219,00
|-7,59
|161,65
|Merko Gıda
|8,00
|-0,62
|-7,41
|Metemtur Otelcilik
|30,82
|4,97
|39,46
|Metro Holding
|2,38
|5,31
|14,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,27
|2,83
|13,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,42
|1,26
|3,86
|Migros Ticaret
|43,58
|0,28
|1,82
|Milpa
|5,86
|-0,17
|27,39
|Mistral GMYO
|5,02
|0,80
|6,58
|MLP Sağlık
|23,86
|1,79
|20,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,80
|-5,34
|69,57
|Mondi Tire Kutsan
|8,08
|1,13
|6,32
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|45,90
|0,22
|28,79
|Net Holding
|4,27
|2,89
|24,49
|Netaş Telekom.
|35,20
|6,73
|25,36
|Niğbaş Niğde Beton
|37,56
|9,95
|-27,77
|Nuh Çimento
|57,80
|9,99
|17,38
|Nurol GMYO
|13,43
|0,67
|84,22
|Odaş Elektrik
|4,07
|1,24
|4,36
|Olmuksan-IP
|8,64
|-1,71
|-27,09
|Orge Enerji Elektrik
|10,54
|0,57
|42,82
|Orma Orman Mahsulleri
|23,00
|0,09
|56,25
|Osmanlı Menkul
|35,00
|0,23
|13,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,08
|0,99
|0,00
|Otokar
|388,00
|-1,15
|21,86
|Oyak Çimento
|8,34
|0,85
|-5,01
|Oyak Yat. Ort.
|9,93
|-0,90
|42,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,38
|2,87
|14,23
|Özak GMYO
|5,58
|0,90
|9,41
|Özbal Çelik Boru
|8,92
|1,25
|36,18
|Özderici GMYO
|2,43
|-2,02
|9,46
|Özerden Plastik
|15,04
|4,30
|67,11
|Pamukova Elektrik
|22,96
|1,95
|7,69
|Panora GMYO
|6,74
|-1,32
|8,89
|Papilon Savunma
|23,92
|4,55
|5,10
|Park Elek.Madencilik
|6,34
|6,73
|18,06
|Parsan
|35,94
|3,87
|47,90
|Pegasus
|74,35
|4,06
|-0,34
|Peker GMYO
|2,37
|-1,25
|-9,20
|Penguen Gıda
|5,08
|0,79
|0,59
|Pera GMYO
|2,28
|-1,30
|30,16
|Pergamon Dış Ticaret
|33,20
|-9,59
|73,95
|Petkim
|5,13
|3,01
|3,01
|Petrokent Turizm
|1.810,20
|-4,73
|99,71
|Pınar Et ve Un
|25,52
|3,57
|9,62
|Pınar Su
|8,66
|0,93
|16,55
|Pınar Süt
|28,10
|6,60
|21,75
|Plastikkart
|18,28
|-1,67
|26,51
|Polisan Holding
|4,05
|1,25
|4,92
|Politeknik Metal
|391,40
|2,46
|-4,07
|Prizma Press Matbaacılık
|5,83
|0,00
|6,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,80
|-0,38
|4,39
|QNB Finansbank
|67,30
|-1,03
|-4,34
|Ral Yatırım Holding
|4,62
|1,76
|4,05
|Ray Sigorta
|16,00
|-0,56
|3,56
|Reysaş GMYO
|5,60
|-0,18
|2,75
|Reysaş Lojistik
|8,33
|-1,07
|-9,85
|Rhea Girişim
|3,60
|-0,83
|-3,23
|Rodrigo Tekstil
|30,70
|9,80
|123,92
|Royal Halı
|3,71
|-4,38
|7,85
|RTA Laboratuvarları
|26,32
|-0,83
|-13,08
|Sabancı Holding
|11,35
|0,80
|-0,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,46
|5,06
|14,52
|Sanel Mühendislik
|4,35
|1,64
|27,19
|Sanifoam Sünger
|20,80
|0,10
|52,94
|Sanko Pazarlama
|9,81
|0,93
|4,47
|Saray Matbaacılık
|6,94
|-0,43
|-20,87
|Sarkuysan
|10,69
|4,29
|20,93
|Sasa Polyester
|37,86
|9,99
|87,24
|Say Yenilenebilir Enerji
|12,38
|9,95
|45,48
|Sekuro Plastik
|45,00
|4,65
|222,35
|Selçuk Ecza Deposu
|12,85
|-0,39
|-5,86
|Selçuk Gıda
|4,98
|2,89
|0,00
|Senkron Güvenlik
|26,92
|9,97
|2,51
|Serve Film Prodüksiyon
|18,23
|9,95
|13,94
|Servet GMYO
|135,00
|1,50
|72,19
|Seyitler Kimya
|40,18
|-3,65
|60,14
|Silverline Endüstri
|7,12
|-0,97
|-17,21
|Sinpaş GMYO
|5,17
|0,19
|23,68
|Smartiks Yazılım
|8,86
|-0,23
|0,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,02
|2,70
|31,29
|Sok Marketler Ticaret
|12,84
|0,16
|1,74
|Söktaş
|6,17
|-2,06
|21,22
|Sönmez Filament
|93,20
|2,53
|32,76
|Sönmez Pamuklu
|27,30
|6,47
|13,75
|Sumaş Suni Tahta
|68,00
|1,57
|32,68
|Şeker Fin. Kir.
|8,65
|0,58
|35,16
|Şekerbank
|1,49
|3,47
|-1,32
|Şişe Cam
|7,71
|0,26
|5,47
|T. Halk Bankası
|5,36
|0,94
|-3,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,06
|0,20
|-3,22
|T.S.K.B.
|1,76
|0,57
|-1,12
|T.Tuborg
|22,12
|1,19
|22,41
|Taç Tarım Ürünleri
|31,68
|10,00
|200,85
|Tat Gıda
|11,65
|0,69
|-1,77
|TAV Havalimanları
|22,70
|2,62
|6,57
|Taze Kuru Gıda
|405,00
|-0,02
|87,24
|Tek-Art Turizm
|2,17
|0,00
|7,43
|Tekfen Holding
|18,05
|3,08
|10,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,99
|6,72
|32,94
|Temapol Polimer Plastik
|17,12
|7,54
|48,87
|TGS Dış Ticaret
|26,14
|-9,99
|105,66
|Tofaş Oto. Fab.
|36,42
|-0,16
|7,37
|Torunlar GMYO
|3,95
|1,54
|1,28
|Trabzon Liman
|36,16
|2,15
|12,58
|Trabzonspor Sportif
|2,54
|-0,39
|4,10
|Trend GMYO
|9,23
|0,44
|-26,57
|TSKB GMYO
|6,31
|-3,81
|9,74
|Tuğçelik
|8,26
|-0,48
|2,23
|Tukaş
|9,69
|0,31
|0,00
|Turcas Petrol
|6,12
|-0,16
|26,19
|Turkcell
|17,13
|2,76
|6,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,88
|-0,28
|27,08
|Tüpraş
|105,20
|2,53
|-2,59
|Türk Hava Yolları
|12,40
|3,33
|-3,95
|Türk Prysmian Kablo
|13,20
|-0,45
|9,09
|Türk Telekom
|8,54
|0,95
|0,00
|Türk Traktör
|205,40
|0,49
|12,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|175,40
|-2,01
|55,36
|Türkiye Sigorta
|7,46
|1,08
|13,03
|Ufuk Yatırım
|22,32
|9,84
|66,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,35
|0,00
|2,59
|Ulusoy Elektrik
|49,00
|2,98
|-4,58
|Ulusoy Un Sanayi
|17,15
|-0,29
|49,13
|Umpaş Holding
|2,25
|-6,25
|-13,79
|Uşak Seramik
|2,56
|1,99
|9,40
|Utopya Turizm
|38,92
|-0,21
|0,31
|Uzertaş Boya
|69,70
|-7,31
|23,14
|Ülker Bisküvi
|22,46
|1,72
|-2,94
|Vakıf Fin. Kir.
|12,32
|10,00
|189,20
|Vakıf GMYO
|3,76
|0,80
|3,87
|Vakıf Yat. Ort.
|7,61
|0,00
|3,40
|Vakıflar Bankası
|4,46
|1,59
|-5,31
|Vakko Tekstil
|6,51
|0,93
|-0,15
|Vanet Gıda
|8,03
|-0,99
|3,88
|Verusa Holding
|66,65
|9,98
|47,78
|Verusaturk Girisim
|34,10
|10,00
|160,70
|Vestel
|28,34
|1,72
|34,57
|Vestel Beyaz Eşya
|50,05
|4,44
|22,43
|Viking Kağıt
|8,90
|7,62
|-1,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,00
|0,33
|34,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,92
|1,39
|-5,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|138,00
|-9,80
|90,61
|Yataş
|17,25
|-0,63
|19,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,22
|2,18
|-4,09
|Yeni Gimat GMYO
|14,81
|1,23
|19,15
|Yeşil GMYO
|1,88
|-1,57
|36,23
|Yeşil Yapı
|2,38
|-1,24
|29,35
|Yeşil Yatırım Holding
|208,70
|-6,41
|118,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.999,90
|-2,61
|2,56
|Yonga Mobilya
|34,50
|-1,32
|15,21
|Yükselen Çelik
|5,34
|0,00
|2,07
|Yünsa
|15,03
|1,35
|2,52
|Zorlu Enerji
|2,86
|0,70
|3,25
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500