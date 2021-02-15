Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

15.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,0013,12İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)230.000,00

13,12
İş Bankası (B)40.110,00-4,73-0,96
İş Bankası (C)6,530,46-6,71
İş Bankası (Kur.)399.989,000,005,26
İş Fin.Kir.4,140,007,25
İş Girişim24,76-3,0530,66
İş GMYO2,561,590,79
İş Y. Men. Değ.19,240,688,95
İş Yat. Ort.4,110,7416,76
İşbir Holding4.826,60-5,3676,15
Işık Plastik Sanayi35,169,94

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,699,7448,25
İttifak Holding3,131,6240,36
İz Hayvancılık Tarım26,907,5149,44
İzmir Demir Çelik4,429,8833,55
İzmir Fırça6,950,1425,00
Jantsa Jant Sanayi630,002,8689,93
Kafein Yazılım31,124,7845,56
Kaplamin33,549,97-0,77
Kardemir (A)5,790,70-2,69
Kardemir (B)5,750,009,11
Kardemir (D)6,940,1420,07
Karel Elektronik29,402,9427,49
Karsan Otomotiv4,980,8153,23
Karsu Tekstil12,519,9346,32
Kartonsan80,00-0,99-16,27
Katmerciler Ekipman4,61-3,5649,68
Kent Gıda310,50-3,09-12,68
Kerevitaş Gıda6,612,010,46
Kervan Gıda15,800,9619,52
Kervansaray Yat. Holding1,09-2,68-13,49
Kiler GMYO2,860,0013,94
Klimasan Klima20,647,6121,63
Koç Holding22,56-0,626,82
Konfrut Gıda22,202,6831,36
Kontrolmatik Teknoloji Enerji93,95-0,79296,75
Konya Çimento1.506,40-1,1033,31
Kordsa Teknik Tekstil22,520,2744,82
Koza Altın148,703,1253,77
Koza Madencilik19,757,8127,50
Körfez GMYO6,84-10,0017,93
Kristal Kola4,240,008,16
Kron Telekomünikasyon75,054,60103,72
Kuştur Kuşadası Turizm217,009,6537,95
Kuyumcukent Gayrimenkul2,450,006,52
Kütahya Porselen50,601,610,30
Lider Faktoring4,329,9226,69
Link Bilgisayar32,600,992,27
Logo Yazılım148,501,0218,33
Lokman Hekim Sağlık17,691,9064,52
Lüks Kadife46,500,2260,90
Makina Takım4,14-2,1321,41
Marka Yatırım Holding6,65-2,643,42
Marmaris Altınyunus324,003,15191,63
Marshall326,70-0,346,52
Martı GMYO2,85-1,383,64
Martı Otel2,271,346,57
Mavi Giyim52,900,001,34
Mazhar Zorlu Holding40,7010,0029,29
Mega Polietilen9,93-1,8829,63
Menderes Tekstil3,331,227,77
Merit Turizm219,00-7,59161,65
Merko Gıda8,00-0,62-7,41
Metemtur Otelcilik30,824,9739,46
Metro Holding2,385,3114,42
Metro Petrol ve Tesisleri3,272,8313,15
Metro Yatırım Ortaklığı2,421,263,86
Migros Ticaret43,580,281,82
Milpa5,86-0,1727,39
Mistral GMYO5,020,806,58
MLP Sağlık23,861,7920,08
MMC San. ve Tic. Yat.7,80-5,3469,57
Mondi Tire Kutsan8,081,136,32
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret45,900,2228,79
Net Holding4,272,8924,49
Netaş Telekom.35,206,7325,36
Niğbaş Niğde Beton37,569,95-27,77
Nuh Çimento57,809,9917,38
Nurol GMYO13,430,6784,22
Odaş Elektrik4,071,244,36
Olmuksan-IP8,64-1,71-27,09
Orge Enerji Elektrik10,540,5742,82
Orma Orman Mahsulleri23,000,0956,25
Osmanlı Menkul35,000,2313,12
Ostim Endüstriyel Yat4,080,990,00
Otokar388,00-1,1521,86
Oyak Çimento8,340,85-5,01
Oyak Yat. Ort.9,93-0,9042,88
Oylum Sınai Yatırımlar5,382,8714,23
Özak GMYO5,580,909,41
Özbal Çelik Boru8,921,2536,18
Özderici GMYO2,43-2,029,46
Özerden Plastik15,044,3067,11
Pamukova Elektrik22,961,957,69
Panora GMYO6,74-1,328,89
Papilon Savunma23,924,555,10
Park Elek.Madencilik6,346,7318,06
Parsan35,943,8747,90
Pegasus74,354,06-0,34
Peker GMYO2,37-1,25-9,20
Penguen Gıda5,080,790,59
Pera GMYO2,28-1,3030,16
Pergamon Dış Ticaret33,20-9,5973,95
Petkim5,133,013,01
Petrokent Turizm1.810,20-4,7399,71
Pınar Et ve Un25,523,579,62
Pınar Su8,660,9316,55
Pınar Süt28,106,6021,75
Plastikkart18,28-1,6726,51
Polisan Holding4,051,254,92
Politeknik Metal391,402,46-4,07
Prizma Press Matbaacılık5,830,006,39
QNB Finans Fin. Kir.130,80-0,384,39
QNB Finansbank67,30-1,03-4,34
Ral Yatırım Holding4,621,764,05
Ray Sigorta16,00-0,563,56
Reysaş GMYO5,60-0,182,75
Reysaş Lojistik8,33-1,07-9,85
Rhea Girişim3,60-0,83-3,23
Rodrigo Tekstil30,709,80123,92
Royal Halı3,71-4,387,85
RTA Laboratuvarları26,32-0,83-13,08
Sabancı Holding11,350,80-0,96
Safkar Ege Soğutmacılık12,465,0614,52
Sanel Mühendislik4,351,6427,19
Sanifoam Sünger20,800,1052,94
Sanko Pazarlama9,810,934,47
Saray Matbaacılık6,94-0,43-20,87
Sarkuysan10,694,2920,93
Sasa Polyester37,869,9987,24
Say Yenilenebilir Enerji12,389,9545,48
Sekuro Plastik45,004,65222,35
Selçuk Ecza Deposu12,85-0,39-5,86
Selçuk Gıda4,982,890,00
Senkron Güvenlik26,929,972,51
Serve Film Prodüksiyon18,239,9513,94
Servet GMYO135,001,5072,19
Seyitler Kimya40,18-3,6560,14
Silverline Endüstri7,12-0,97-17,21
Sinpaş GMYO5,170,1923,68
Smartiks Yazılım8,86-0,230,00
Sodaş Sodyum Sanayii35,022,7031,29
Sok Marketler Ticaret12,840,161,74
Söktaş6,17-2,0621,22
Sönmez Filament93,202,5332,76
Sönmez Pamuklu27,306,4713,75
Sumaş Suni Tahta68,001,5732,68
Şeker Fin. Kir.8,650,5835,16
Şekerbank1,493,47-1,32
Şişe Cam7,710,265,47
T. Halk Bankası5,360,94-3,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,060,20-3,22
T.S.K.B.1,760,57-1,12
T.Tuborg22,121,1922,41
Taç Tarım Ürünleri31,6810,00200,85
Tat Gıda11,650,69-1,77
TAV Havalimanları22,702,626,57
Taze Kuru Gıda405,00-0,0287,24
Tek-Art Turizm2,170,007,43
Tekfen Holding18,053,0810,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,996,7232,94
Temapol Polimer Plastik17,127,5448,87
TGS Dış Ticaret26,14-9,99105,66
Tofaş Oto. Fab.36,42-0,167,37
Torunlar GMYO3,951,541,28
Trabzon Liman36,162,1512,58
Trabzonspor Sportif2,54-0,394,10
Trend GMYO9,230,44-26,57
TSKB GMYO6,31-3,819,74
Tuğçelik8,26-0,482,23
Tukaş9,690,310,00
Turcas Petrol6,12-0,1626,19
Turkcell17,132,766,40
Tümosan Motor ve Traktör17,88-0,2827,08
Tüpraş105,202,53-2,59
Türk Hava Yolları12,403,33-3,95
Türk Prysmian Kablo13,20-0,459,09
Türk Telekom8,540,950,00
Türk Traktör205,400,4912,42
Türker Proje Gayrimenkul175,40-2,0155,36
Türkiye Sigorta7,461,0813,03
Ufuk Yatırım22,329,8466,57
Ulaşlar Turizm Yat.4,350,002,59
Ulusoy Elektrik49,002,98-4,58
Ulusoy Un Sanayi17,15-0,2949,13
Umpaş Holding2,25-6,25-13,79
Uşak Seramik2,561,999,40
Utopya Turizm38,92-0,210,31
Uzertaş Boya69,70-7,3123,14
Ülker Bisküvi22,461,72-2,94
Vakıf Fin. Kir.12,3210,00189,20
Vakıf GMYO3,760,803,87
Vakıf Yat. Ort.7,610,003,40
Vakıflar Bankası4,461,59-5,31
Vakko Tekstil6,510,93-0,15
Vanet Gıda8,03-0,993,88
Verusa Holding66,659,9847,78
Verusaturk Girisim34,1010,00160,70
Vestel28,341,7234,57
Vestel Beyaz Eşya50,054,4422,43
Viking Kağıt8,907,62-1,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,000,3334,83
Yapı ve Kredi Bank.2,921,39-5,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.138,00-9,8090,61
Yataş17,25-0,6319,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,222,18-4,09
Yeni Gimat GMYO14,811,2319,15
Yeşil GMYO1,88-1,5736,23
Yeşil Yapı2,38-1,2429,35
Yeşil Yatırım Holding208,70-6,41118,88
Yibitaş İnşaat Malzeme15.999,90-2,612,56
Yonga Mobilya34,50-1,3215,21
Yükselen Çelik5,340,002,07
Yünsa15,031,352,52
Zorlu Enerji2,860,703,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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