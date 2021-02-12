Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Borsada günlük işlemler (2)

12.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,0013,12İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)230.000,00

13,12
İş Bankası (B)42.100,700,243,95
İş Bankası (C)6,501,88-7,14
İş Bankası (Kur.)399.989,004,165,26
İş Fin.Kir.4,14-0,967,25
İş Girişim25,54-1,6934,78
İş GMYO2,520,40-0,79
İş Y. Men. Değ.19,11-1,098,21
İş Yat. Ort.4,08-1,9215,91
İşbir Holding5.099,700,0086,12
Işık Plastik Sanayi31,986,53

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,545,4835,09
İttifak Holding3,085,1238,12
İz Hayvancılık Tarım25,02-5,8039,00
İzmir Demir Çelik13,09-5,6921,54
İzmir Fırça6,940,0024,82
Jantsa Jant Sanayi612,500,1184,65
Kafein Yazılım29,702,4138,91
Kaplamin30,503,60-9,76
Kardemir (A)5,75-1,20-3,36
Kardemir (B)5,75-0,869,11
Kardemir (D)6,93-1,5619,90
Karel Elektronik28,560,8523,85
Karsan Otomotiv4,94-2,3752,00
Karsu Tekstil11,38-1,8133,10
Kartonsan80,80-2,59-15,44
Katmerciler Ekipman4,78-3,0455,19
Kent Gıda320,40-0,03-9,90
Kerevitaş Gıda6,48-0,77-1,52
Kervan Gıda15,65-1,6318,38
Kervansaray Yat. Holding1,121,82-11,11
Kiler GMYO2,861,7813,94
Klimasan Klima19,18-1,2413,02
Koç Holding22,700,097,48
Konfrut Gıda21,62-1,4627,93
Kontrolmatik Teknoloji Enerji94,709,99299,92
Konya Çimento1.523,10-1,1734,79
Kordsa Teknik Tekstil22,460,7244,44
Koza Altın144,205,4949,12
Koza Madencilik18,321,8318,27
Körfez GMYO7,609,9931,03
Kristal Kola4,24-1,178,16
Kron Telekomünikasyon71,75-8,6094,76
Kuştur Kuşadası Turizm197,90-0,5525,81
Kuyumcukent Gayrimenkul2,450,006,52
Kütahya Porselen49,800,44-1,29
Lider Faktoring3,93-0,5115,25
Link Bilgisayar32,282,541,27
Logo Yazılım147,006,5217,13
Lokman Hekim Sağlık17,363,7061,45
Lüks Kadife46,40-4,3760,55
Makina Takım4,23-4,0824,05
Marka Yatırım Holding6,83-1,166,22
Marmaris Altınyunus314,109,94182,72
Marshall327,80-0,526,88
Martı GMYO2,892,485,09
Martı Otel2,24-0,885,16
Mavi Giyim52,90-1,121,34
Mazhar Zorlu Holding37,003,4117,53
Mega Polietilen10,120,3032,11
Menderes Tekstil3,290,306,47
Merit Turizm237,009,22183,15
Merko Gıda8,051,64-6,83
Metemtur Otelcilik29,360,6932,85
Metro Holding2,26-0,888,65
Metro Petrol ve Tesisleri3,18-0,6310,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,39-0,422,58
Migros Ticaret43,46-1,321,54
Milpa5,87-1,8427,61
Mistral GMYO4,98-1,195,73
MLP Sağlık23,44-2,3317,97
MMC San. ve Tic. Yat.8,243,3979,13
Mondi Tire Kutsan7,99-0,255,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret45,80-3,2128,51
Net Holding4,15-2,3520,99
Netaş Telekom.32,982,2317,45
Niğbaş Niğde Beton34,169,98-34,31
Nuh Çimento52,55-0,286,72
Nurol GMYO13,342,5482,99
Odaş Elektrik4,02-2,663,08
Olmuksan-IP8,79-1,35-25,82
Orge Enerji Elektrik10,485,2242,01
Orma Orman Mahsulleri22,982,9656,11
Osmanlı Menkul34,922,2812,86
Ostim Endüstriyel Yat4,04-1,46-0,98
Otokar392,50-0,8123,27
Oyak Çimento8,27-1,55-5,81
Oyak Yat. Ort.10,02-0,6044,17
Oylum Sınai Yatırımlar5,23-1,1311,04
Özak GMYO5,530,558,43
Özbal Çelik Boru8,81-0,2334,50
Özderici GMYO2,482,4811,71
Özerden Plastik14,429,4960,22
Pamukova Elektrik22,520,095,63
Panora GMYO6,83-3,8010,34
Papilon Savunma22,88-0,520,53
Park Elek.Madencilik5,94-1,1610,61
Parsan34,603,3542,39
Pegasus71,45-1,65-4,22
Peker GMYO2,400,42-8,05
Penguen Gıda5,04-1,56-0,20
Pera GMYO2,31-3,7531,87
Pergamon Dış Ticaret36,72-9,9692,39
Petkim4,98-2,160,00
Petrokent Turizm1.900,002,70109,62
Pınar Et ve Un24,643,975,84
Pınar Su8,58-1,1515,48
Pınar Süt26,362,8914,21
Plastikkart18,590,5428,65
Polisan Holding4,000,253,63
Politeknik Metal382,000,55-6,37
Prizma Press Matbaacılık5,83-5,516,39
QNB Finans Fin. Kir.131,30-3,384,79
QNB Finansbank68,00-0,87-3,34
Ral Yatırım Holding4,540,442,25
Ray Sigorta16,09-0,804,14
Reysaş GMYO5,61-1,922,94
Reysaş Lojistik8,42-0,94-8,87
Rhea Girişim3,631,11-2,42
Rodrigo Tekstil27,969,82103,94
Royal Halı3,881,5712,79
RTA Laboratuvarları26,54-1,19-12,35
Sabancı Holding11,26-1,66-1,75
Safkar Ege Soğutmacılık11,86-2,479,01
Sanel Mühendislik4,281,6625,15
Sanifoam Sünger20,78-3,9752,79
Sanko Pazarlama9,72-1,223,51
Saray Matbaacılık6,972,95-20,52
Sarkuysan10,250,0015,95
Sasa Polyester34,429,9770,23
Say Yenilenebilir Enerji11,26-2,0932,31
Sekuro Plastik43,000,00208,02
Selçuk Ecza Deposu12,90-1,23-5,49
Selçuk Gıda4,841,04-2,81
Senkron Güvenlik24,48-10,00-6,78
Serve Film Prodüksiyon16,58-4,113,62
Servet GMYO133,00-3,4169,64
Seyitler Kimya41,70-2,5766,20
Silverline Endüstri7,193,16-16,40
Sinpaş GMYO5,16-1,5323,44
Smartiks Yazılım8,88-0,560,23
Sodaş Sodyum Sanayii34,10-1,2227,84
Sok Marketler Ticaret12,82-0,391,58
Söktaş6,30-2,1723,77
Sönmez Filament90,904,6029,49
Sönmez Pamuklu25,641,186,83
Sumaş Suni Tahta66,95-5,5730,63
Şeker Fin. Kir.8,602,2634,37
Şekerbank1,440,00-4,64
Şişe Cam7,69-0,905,20
T. Halk Bankası5,31-1,48-4,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,00-0,33-3,41
T.S.K.B.1,75-1,13-1,69
T.Tuborg21,86-2,4120,97
Taç Tarım Ürünleri28,80-10,00173,50
Tat Gıda11,57-0,60-2,45
TAV Havalimanları22,12-1,693,85
Taze Kuru Gıda405,107,0887,29
Tek-Art Turizm2,17-1,817,43
Tekfen Holding17,51-2,126,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,920,7624,57
Temapol Polimer Plastik15,92-0,7538,43
TGS Dış Ticaret29,04-9,98128,48
Tofaş Oto. Fab.36,48-2,307,55
Torunlar GMYO3,89-1,77-0,26
Trabzon Liman35,40-1,1210,21
Trabzonspor Sportif2,550,794,51
Trend GMYO9,19-0,65-26,89
TSKB GMYO6,562,0214,09
Tuğçelik8,30-2,922,72
Tukaş9,660,21-0,31
Turcas Petrol6,13-0,8126,39
Turkcell16,670,733,54
Tümosan Motor ve Traktör17,930,6227,43
Tüpraş102,60-3,02-5,00
Türk Hava Yolları12,00-1,23-7,05
Türk Prysmian Kablo13,260,089,59
Türk Telekom8,46-0,94-0,94
Türk Traktör204,407,4111,88
Türker Proje Gayrimenkul179,00-1,8658,55
Türkiye Sigorta7,38-0,6711,82
Ufuk Yatırım20,32-0,9751,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,35-0,682,59
Ulusoy Elektrik47,58-0,83-7,34
Ulusoy Un Sanayi17,204,3149,57
Umpaş Holding2,40-3,61-8,05
Uşak Seramik2,51-1,187,26
Utopya Turizm39,005,690,52
Uzertaş Boya75,205,1732,86
Ülker Bisküvi22,08-0,90-4,58
Vakıf Fin. Kir.11,209,91162,91
Vakıf GMYO3,73-0,273,04
Vakıf Yat. Ort.7,610,133,40
Vakıflar Bankası4,39-0,90-6,79
Vakko Tekstil6,45-1,38-1,07
Vanet Gıda8,110,124,92
Verusa Holding60,601,3434,37
Verusaturk Girisim31,007,12137,00
Vestel27,86-1,0732,29
Vestel Beyaz Eşya47,92-1,6017,22
Viking Kağıt8,27-0,12-8,11
Yapı Kredi Koray GMYO5,98-5,6834,38
Yapı ve Kredi Bank.2,88-0,69-6,49
Yaprak Süt ve Besi Çift.153,00-2,55111,33
Yataş17,36-2,0920,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,130,24-6,14
Yeni Gimat GMYO14,630,6917,70
Yeşil GMYO1,91-0,5238,41
Yeşil Yapı2,41-0,8230,98
Yeşil Yatırım Holding223,001,27133,88
Yibitaş İnşaat Malzeme16.428,90-0,365,31
Yonga Mobilya34,960,9216,75
Yükselen Çelik5,34-0,192,07
Yünsa14,83-2,111,16
Zorlu Enerji2,84-1,052,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Merve Dizdar Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Çeşme İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 18:55:39. #1.14#
title