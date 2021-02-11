Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

11.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,0013,12İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)230.000,00

13,12
İş Bankası (B)42.000,00-2,373,70
İş Bankası (C)6,38-1,24-8,86
İş Bankası (Kur.)384.000,00

1,05
İş Fin.Kir.4,18-0,958,29
İş Girişim25,98-1,7437,10
İş GMYO2,51-2,71-1,18
İş Y. Men. Değ.19,320,269,40
İş Yat. Ort.4,16-0,7218,18
İşbir Holding5.099,900,0086,13
Işık Plastik Sanayi30,02-0,53

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,46-0,6828,07
İttifak Holding2,935,7831,39
İz Hayvancılık Tarım26,56-4,9447,56
İzmir Demir Çelik13,888,6928,88
İzmir Fırça6,94-1,5624,82
Jantsa Jant Sanayi611,80-4,0284,44
Kafein Yazılım29,00-1,9635,64
Kaplamin29,44-0,74-12,90
Kardemir (A)5,82-0,51-2,18
Kardemir (B)5,80-0,5110,06
Kardemir (D)7,040,1421,80
Karel Elektronik28,321,5122,81
Karsan Otomotiv5,065,2055,69
Karsu Tekstil11,590,4335,56
Kartonsan82,95-1,19-13,19
Katmerciler Ekipman4,931,0260,06
Kent Gıda320,50-0,47-9,87
Kerevitaş Gıda6,530,15-0,76
Kervan Gıda15,91-0,9320,35
Kervansaray Yat. Holding1,100,00-12,70
Kiler GMYO2,81-3,1011,95
Klimasan Klima19,42-2,6614,44
Koç Holding22,681,707,39
Konfrut Gıda21,941,1129,82
Kontrolmatik Teknoloji Enerji86,109,96263,60
Konya Çimento1.541,101,6736,38
Kordsa Teknik Tekstil22,30-2,2843,41
Koza Altın136,70-0,0741,37
Koza Madencilik17,996,0716,14
Körfez GMYO6,919,8619,14
Kristal Kola4,29-2,059,44
Kron Telekomünikasyon78,509,94113,08
Kuştur Kuşadası Turizm199,002,0526,51
Kuyumcukent Gayrimenkul2,45-1,216,52
Kütahya Porselen49,580,12-1,72
Lider Faktoring3,953,1315,84
Link Bilgisayar31,481,03-1,24
Logo Yazılım138,00-0,729,96
Lokman Hekim Sağlık16,744,0455,69
Lüks Kadife48,521,0867,89
Makina Takım4,419,9829,33
Marka Yatırım Holding6,910,297,47
Marmaris Altınyunus285,709,97157,16
Marshall329,500,437,43
Martı GMYO2,82-0,702,55
Martı Otel2,26-0,446,10
Mavi Giyim53,50-0,832,49
Mazhar Zorlu Holding35,78-1,9213,66
Mega Polietilen10,091,9231,72
Menderes Tekstil3,28-0,616,15
Merit Turizm217,009,60159,26
Merko Gıda7,92-1,61-8,33
Metemtur Otelcilik29,163,5531,95
Metro Holding2,28-0,879,62
Metro Petrol ve Tesisleri3,201,5910,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,40-0,833,00
Migros Ticaret44,04-4,262,90
Milpa5,98-1,9730,00
Mistral GMYO5,04-0,207,01
MLP Sağlık24,000,1720,79
MMC San. ve Tic. Yat.7,979,9373,26
Mondi Tire Kutsan8,01-2,325,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret47,325,1632,77
Net Holding4,25-1,3923,91
Netaş Telekom.32,26-2,9514,89
Niğbaş Niğde Beton31,069,99-40,27
Nuh Çimento52,702,737,03
Nurol GMYO13,014,5078,46
Odaş Elektrik4,13-1,905,90
Olmuksan-IP8,911,83-24,81
Orge Enerji Elektrik9,960,0034,96
Orma Orman Mahsulleri22,32-5,5851,63
Osmanlı Menkul34,14-2,4610,34
Ostim Endüstriyel Yat4,10-1,200,49
Otokar395,700,2524,28
Oyak Çimento8,40-1,64-4,33
Oyak Yat. Ort.10,08-1,1845,04
Oylum Sınai Yatırımlar5,290,1912,31
Özak GMYO5,501,107,84
Özbal Çelik Boru8,83-2,2134,81
Özderici GMYO2,42-2,429,01
Özerden Plastik13,175,5346,33
Pamukova Elektrik22,502,465,53
Panora GMYO7,10-0,4214,70
Papilon Savunma23,00-0,861,05
Park Elek.Madencilik6,01-2,4411,92
Parsan33,489,9937,78
Pegasus72,65-1,69-2,61
Peker GMYO2,39-1,24-8,43
Penguen Gıda5,12-0,191,39
Pera GMYO2,405,2637,01
Pergamon Dış Ticaret40,789,98113,67
Petkim5,09-0,592,21
Petrokent Turizm1.850,00-2,37104,10
Pınar Et ve Un23,70-1,331,80
Pınar Su8,68-1,8116,82
Pınar Süt25,62-0,2311,01
Plastikkart18,49-0,9127,96
Polisan Holding3,99-0,753,37
Politeknik Metal379,90-0,55-6,89
Prizma Press Matbaacılık6,172,4912,59
QNB Finans Fin. Kir.135,901,728,46
QNB Finansbank68,60-4,72-2,49
Ral Yatırım Holding4,52-2,381,80
Ray Sigorta16,22-0,614,98
Reysaş GMYO5,72-0,694,95
Reysaş Lojistik8,500,24-8,01
Rhea Girişim3,59-1,10-3,49
Rodrigo Tekstil25,466,8085,70
Royal Halı3,820,0011,05
RTA Laboratuvarları26,862,28-11,29
Sabancı Holding11,450,97-0,09
Safkar Ege Soğutmacılık12,16-2,0911,76
Sanel Mühendislik4,210,7223,10
Sanifoam Sünger21,64-4,2559,12
Sanko Pazarlama9,84-0,404,79
Saray Matbaacılık6,77-6,49-22,81
Sarkuysan10,251,2815,95
Sasa Polyester31,304,4754,80
Say Yenilenebilir Enerji11,502,6835,14
Sekuro Plastik43,00-5,58208,02
Selçuk Ecza Deposu13,06-1,73-4,32
Selçuk Gıda4,792,57-3,82
Senkron Güvenlik27,200,743,58
Serve Film Prodüksiyon17,29-9,998,06
Servet GMYO137,701,7075,64
Seyitler Kimya42,80-4,0470,58
Silverline Endüstri6,970,29-18,95
Sinpaş GMYO5,24-0,9525,36
Smartiks Yazılım8,93-2,510,79
Sodaş Sodyum Sanayii34,52-1,3229,41
Sok Marketler Ticaret12,87-5,161,98
Söktaş6,441,7426,52
Sönmez Filament86,902,0023,79
Sönmez Pamuklu25,34-2,245,58
Sumaş Suni Tahta70,902,7538,34
Şeker Fin. Kir.8,41-2,7731,41
Şekerbank1,44-2,04-4,64
Şişe Cam7,760,786,16
T. Halk Bankası5,39-0,92-3,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,10-1,57-3,09
T.S.K.B.1,77-1,12-0,56
T.Tuborg22,40-0,5323,96
Taç Tarım Ürünleri32,00-6,21203,89
Tat Gıda11,642,65-1,85
TAV Havalimanları22,502,745,63
Taze Kuru Gıda378,30-5,7874,90
Tek-Art Turizm2,21-1,789,41
Tekfen Holding17,89-0,229,09
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,80-1,2523,63
Temapol Polimer Plastik16,04-1,1739,48
TGS Dış Ticaret32,26-9,99153,82
Tofaş Oto. Fab.37,342,4110,08
Torunlar GMYO3,96-1,981,54
Trabzon Liman35,80-1,3811,46
Trabzonspor Sportif2,53-0,783,69
Trend GMYO9,25-2,84-26,41
TSKB GMYO6,434,5511,83
Tuğçelik8,551,795,82
Tukaş9,64-1,23-0,52
Turcas Petrol6,184,9227,42
Turkcell16,55-1,082,80
Tümosan Motor ve Traktör17,820,3426,65
Tüpraş105,801,63-2,04
Türk Hava Yolları12,15-0,49-5,89
Türk Prysmian Kablo13,251,159,50
Türk Telekom8,54-0,470,00
Türk Traktör190,302,644,16
Türker Proje Gayrimenkul182,40-1,8361,56
Türkiye Sigorta7,43-0,6712,58
Ufuk Yatırım20,52-2,2953,13
Ulaşlar Turizm Yat.4,38-4,163,30
Ulusoy Elektrik47,98-0,46-6,56
Ulusoy Un Sanayi16,49-2,0843,39
Umpaş Holding2,49-1,58-4,60
Uşak Seramik2,543,678,55
Utopya Turizm36,90-10,00-4,90
Uzertaş Boya71,50-5,1726,33
Ülker Bisküvi22,28-0,45-3,72
Vakıf Fin. Kir.10,199,57139,20
Vakıf GMYO3,74-1,063,31
Vakıf Yat. Ort.7,600,003,26
Vakıflar Bankası4,43-1,56-5,94
Vakko Tekstil6,54-0,610,31
Vanet Gıda8,10-0,984,79
Verusa Holding59,80-0,7532,59
Verusaturk Girisim28,949,95121,25
Vestel28,16-2,7033,71
Vestel Beyaz Eşya48,70-0,8619,13
Viking Kağıt8,28-0,48-8,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,349,8842,47
Yapı ve Kredi Bank.2,90-1,02-5,84
Yaprak Süt ve Besi Çift.157,009,94116,85
Yataş17,735,7222,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,120,98-6,36
Yeni Gimat GMYO14,53-2,2216,89
Yeşil GMYO1,922,1339,13
Yeşil Yapı2,431,6732,07
Yeşil Yatırım Holding220,209,99130,94
Yibitaş İnşaat Malzeme16.488,402,925,69
Yonga Mobilya34,64-3,9415,68
Yükselen Çelik5,35-0,742,26
Yünsa15,150,073,34
Zorlu Enerji2,87-2,053,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 18:52:45. #1.16#
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