Borsada günlük işlemler (2)
11.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,0013,12İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|230.000,00
|13,12
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|-2,37
|3,70
|İş Bankası (C)
|6,38
|-1,24
|-8,86
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|4,18
|-0,95
|8,29
|İş Girişim
|25,98
|-1,74
|37,10
|İş GMYO
|2,51
|-2,71
|-1,18
|İş Y. Men. Değ.
|19,32
|0,26
|9,40
|İş Yat. Ort.
|4,16
|-0,72
|18,18
|İşbir Holding
|5.099,90
|0,00
|86,13
|Işık Plastik Sanayi
|30,02
|-0,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,46
|-0,68
|28,07
|İttifak Holding
|2,93
|5,78
|31,39
|İz Hayvancılık Tarım
|26,56
|-4,94
|47,56
|İzmir Demir Çelik
|13,88
|8,69
|28,88
|İzmir Fırça
|6,94
|-1,56
|24,82
|Jantsa Jant Sanayi
|611,80
|-4,02
|84,44
|Kafein Yazılım
|29,00
|-1,96
|35,64
|Kaplamin
|29,44
|-0,74
|-12,90
|Kardemir (A)
|5,82
|-0,51
|-2,18
|Kardemir (B)
|5,80
|-0,51
|10,06
|Kardemir (D)
|7,04
|0,14
|21,80
|Karel Elektronik
|28,32
|1,51
|22,81
|Karsan Otomotiv
|5,06
|5,20
|55,69
|Karsu Tekstil
|11,59
|0,43
|35,56
|Kartonsan
|82,95
|-1,19
|-13,19
|Katmerciler Ekipman
|4,93
|1,02
|60,06
|Kent Gıda
|320,50
|-0,47
|-9,87
|Kerevitaş Gıda
|6,53
|0,15
|-0,76
|Kervan Gıda
|15,91
|-0,93
|20,35
|Kervansaray Yat. Holding
|1,10
|0,00
|-12,70
|Kiler GMYO
|2,81
|-3,10
|11,95
|Klimasan Klima
|19,42
|-2,66
|14,44
|Koç Holding
|22,68
|1,70
|7,39
|Konfrut Gıda
|21,94
|1,11
|29,82
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|86,10
|9,96
|263,60
|Konya Çimento
|1.541,10
|1,67
|36,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,30
|-2,28
|43,41
|Koza Altın
|136,70
|-0,07
|41,37
|Koza Madencilik
|17,99
|6,07
|16,14
|Körfez GMYO
|6,91
|9,86
|19,14
|Kristal Kola
|4,29
|-2,05
|9,44
|Kron Telekomünikasyon
|78,50
|9,94
|113,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|199,00
|2,05
|26,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,45
|-1,21
|6,52
|Kütahya Porselen
|49,58
|0,12
|-1,72
|Lider Faktoring
|3,95
|3,13
|15,84
|Link Bilgisayar
|31,48
|1,03
|-1,24
|Logo Yazılım
|138,00
|-0,72
|9,96
|Lokman Hekim Sağlık
|16,74
|4,04
|55,69
|Lüks Kadife
|48,52
|1,08
|67,89
|Makina Takım
|4,41
|9,98
|29,33
|Marka Yatırım Holding
|6,91
|0,29
|7,47
|Marmaris Altınyunus
|285,70
|9,97
|157,16
|Marshall
|329,50
|0,43
|7,43
|Martı GMYO
|2,82
|-0,70
|2,55
|Martı Otel
|2,26
|-0,44
|6,10
|Mavi Giyim
|53,50
|-0,83
|2,49
|Mazhar Zorlu Holding
|35,78
|-1,92
|13,66
|Mega Polietilen
|10,09
|1,92
|31,72
|Menderes Tekstil
|3,28
|-0,61
|6,15
|Merit Turizm
|217,00
|9,60
|159,26
|Merko Gıda
|7,92
|-1,61
|-8,33
|Metemtur Otelcilik
|29,16
|3,55
|31,95
|Metro Holding
|2,28
|-0,87
|9,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,20
|1,59
|10,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,40
|-0,83
|3,00
|Migros Ticaret
|44,04
|-4,26
|2,90
|Milpa
|5,98
|-1,97
|30,00
|Mistral GMYO
|5,04
|-0,20
|7,01
|MLP Sağlık
|24,00
|0,17
|20,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,97
|9,93
|73,26
|Mondi Tire Kutsan
|8,01
|-2,32
|5,39
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|47,32
|5,16
|32,77
|Net Holding
|4,25
|-1,39
|23,91
|Netaş Telekom.
|32,26
|-2,95
|14,89
|Niğbaş Niğde Beton
|31,06
|9,99
|-40,27
|Nuh Çimento
|52,70
|2,73
|7,03
|Nurol GMYO
|13,01
|4,50
|78,46
|Odaş Elektrik
|4,13
|-1,90
|5,90
|Olmuksan-IP
|8,91
|1,83
|-24,81
|Orge Enerji Elektrik
|9,96
|0,00
|34,96
|Orma Orman Mahsulleri
|22,32
|-5,58
|51,63
|Osmanlı Menkul
|34,14
|-2,46
|10,34
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,10
|-1,20
|0,49
|Otokar
|395,70
|0,25
|24,28
|Oyak Çimento
|8,40
|-1,64
|-4,33
|Oyak Yat. Ort.
|10,08
|-1,18
|45,04
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,29
|0,19
|12,31
|Özak GMYO
|5,50
|1,10
|7,84
|Özbal Çelik Boru
|8,83
|-2,21
|34,81
|Özderici GMYO
|2,42
|-2,42
|9,01
|Özerden Plastik
|13,17
|5,53
|46,33
|Pamukova Elektrik
|22,50
|2,46
|5,53
|Panora GMYO
|7,10
|-0,42
|14,70
|Papilon Savunma
|23,00
|-0,86
|1,05
|Park Elek.Madencilik
|6,01
|-2,44
|11,92
|Parsan
|33,48
|9,99
|37,78
|Pegasus
|72,65
|-1,69
|-2,61
|Peker GMYO
|2,39
|-1,24
|-8,43
|Penguen Gıda
|5,12
|-0,19
|1,39
|Pera GMYO
|2,40
|5,26
|37,01
|Pergamon Dış Ticaret
|40,78
|9,98
|113,67
|Petkim
|5,09
|-0,59
|2,21
|Petrokent Turizm
|1.850,00
|-2,37
|104,10
|Pınar Et ve Un
|23,70
|-1,33
|1,80
|Pınar Su
|8,68
|-1,81
|16,82
|Pınar Süt
|25,62
|-0,23
|11,01
|Plastikkart
|18,49
|-0,91
|27,96
|Polisan Holding
|3,99
|-0,75
|3,37
|Politeknik Metal
|379,90
|-0,55
|-6,89
|Prizma Press Matbaacılık
|6,17
|2,49
|12,59
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,90
|1,72
|8,46
|QNB Finansbank
|68,60
|-4,72
|-2,49
|Ral Yatırım Holding
|4,52
|-2,38
|1,80
|Ray Sigorta
|16,22
|-0,61
|4,98
|Reysaş GMYO
|5,72
|-0,69
|4,95
|Reysaş Lojistik
|8,50
|0,24
|-8,01
|Rhea Girişim
|3,59
|-1,10
|-3,49
|Rodrigo Tekstil
|25,46
|6,80
|85,70
|Royal Halı
|3,82
|0,00
|11,05
|RTA Laboratuvarları
|26,86
|2,28
|-11,29
|Sabancı Holding
|11,45
|0,97
|-0,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,16
|-2,09
|11,76
|Sanel Mühendislik
|4,21
|0,72
|23,10
|Sanifoam Sünger
|21,64
|-4,25
|59,12
|Sanko Pazarlama
|9,84
|-0,40
|4,79
|Saray Matbaacılık
|6,77
|-6,49
|-22,81
|Sarkuysan
|10,25
|1,28
|15,95
|Sasa Polyester
|31,30
|4,47
|54,80
|Say Yenilenebilir Enerji
|11,50
|2,68
|35,14
|Sekuro Plastik
|43,00
|-5,58
|208,02
|Selçuk Ecza Deposu
|13,06
|-1,73
|-4,32
|Selçuk Gıda
|4,79
|2,57
|-3,82
|Senkron Güvenlik
|27,20
|0,74
|3,58
|Serve Film Prodüksiyon
|17,29
|-9,99
|8,06
|Servet GMYO
|137,70
|1,70
|75,64
|Seyitler Kimya
|42,80
|-4,04
|70,58
|Silverline Endüstri
|6,97
|0,29
|-18,95
|Sinpaş GMYO
|5,24
|-0,95
|25,36
|Smartiks Yazılım
|8,93
|-2,51
|0,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|34,52
|-1,32
|29,41
|Sok Marketler Ticaret
|12,87
|-5,16
|1,98
|Söktaş
|6,44
|1,74
|26,52
|Sönmez Filament
|86,90
|2,00
|23,79
|Sönmez Pamuklu
|25,34
|-2,24
|5,58
|Sumaş Suni Tahta
|70,90
|2,75
|38,34
|Şeker Fin. Kir.
|8,41
|-2,77
|31,41
|Şekerbank
|1,44
|-2,04
|-4,64
|Şişe Cam
|7,76
|0,78
|6,16
|T. Halk Bankası
|5,39
|-0,92
|-3,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,10
|-1,57
|-3,09
|T.S.K.B.
|1,77
|-1,12
|-0,56
|T.Tuborg
|22,40
|-0,53
|23,96
|Taç Tarım Ürünleri
|32,00
|-6,21
|203,89
|Tat Gıda
|11,64
|2,65
|-1,85
|TAV Havalimanları
|22,50
|2,74
|5,63
|Taze Kuru Gıda
|378,30
|-5,78
|74,90
|Tek-Art Turizm
|2,21
|-1,78
|9,41
|Tekfen Holding
|17,89
|-0,22
|9,09
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,80
|-1,25
|23,63
|Temapol Polimer Plastik
|16,04
|-1,17
|39,48
|TGS Dış Ticaret
|32,26
|-9,99
|153,82
|Tofaş Oto. Fab.
|37,34
|2,41
|10,08
|Torunlar GMYO
|3,96
|-1,98
|1,54
|Trabzon Liman
|35,80
|-1,38
|11,46
|Trabzonspor Sportif
|2,53
|-0,78
|3,69
|Trend GMYO
|9,25
|-2,84
|-26,41
|TSKB GMYO
|6,43
|4,55
|11,83
|Tuğçelik
|8,55
|1,79
|5,82
|Tukaş
|9,64
|-1,23
|-0,52
|Turcas Petrol
|6,18
|4,92
|27,42
|Turkcell
|16,55
|-1,08
|2,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,82
|0,34
|26,65
|Tüpraş
|105,80
|1,63
|-2,04
|Türk Hava Yolları
|12,15
|-0,49
|-5,89
|Türk Prysmian Kablo
|13,25
|1,15
|9,50
|Türk Telekom
|8,54
|-0,47
|0,00
|Türk Traktör
|190,30
|2,64
|4,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|182,40
|-1,83
|61,56
|Türkiye Sigorta
|7,43
|-0,67
|12,58
|Ufuk Yatırım
|20,52
|-2,29
|53,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,38
|-4,16
|3,30
|Ulusoy Elektrik
|47,98
|-0,46
|-6,56
|Ulusoy Un Sanayi
|16,49
|-2,08
|43,39
|Umpaş Holding
|2,49
|-1,58
|-4,60
|Uşak Seramik
|2,54
|3,67
|8,55
|Utopya Turizm
|36,90
|-10,00
|-4,90
|Uzertaş Boya
|71,50
|-5,17
|26,33
|Ülker Bisküvi
|22,28
|-0,45
|-3,72
|Vakıf Fin. Kir.
|10,19
|9,57
|139,20
|Vakıf GMYO
|3,74
|-1,06
|3,31
|Vakıf Yat. Ort.
|7,60
|0,00
|3,26
|Vakıflar Bankası
|4,43
|-1,56
|-5,94
|Vakko Tekstil
|6,54
|-0,61
|0,31
|Vanet Gıda
|8,10
|-0,98
|4,79
|Verusa Holding
|59,80
|-0,75
|32,59
|Verusaturk Girisim
|28,94
|9,95
|121,25
|Vestel
|28,16
|-2,70
|33,71
|Vestel Beyaz Eşya
|48,70
|-0,86
|19,13
|Viking Kağıt
|8,28
|-0,48
|-8,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,34
|9,88
|42,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,90
|-1,02
|-5,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|157,00
|9,94
|116,85
|Yataş
|17,73
|5,72
|22,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,12
|0,98
|-6,36
|Yeni Gimat GMYO
|14,53
|-2,22
|16,89
|Yeşil GMYO
|1,92
|2,13
|39,13
|Yeşil Yapı
|2,43
|1,67
|32,07
|Yeşil Yatırım Holding
|220,20
|9,99
|130,94
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.488,40
|2,92
|5,69
|Yonga Mobilya
|34,64
|-3,94
|15,68
|Yükselen Çelik
|5,35
|-0,74
|2,26
|Yünsa
|15,15
|0,07
|3,34
|Zorlu Enerji
|2,87
|-2,05
|3,61
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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