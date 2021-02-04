Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

04.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,0013,12İş Bankası (B)51.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)230.000,00

13,12
İş Bankası (B)51.390,001,7626,89
İş Bankası (C)6,42-0,93-8,29
İş Bankası (Kur.)422.000,00

11,05
İş Fin.Kir.4,222,689,33
İş Girişim26,20-2,0238,26
İş GMYO2,57-0,771,18
İş Y. Men. Değ.18,98-0,737,47
İş Yat. Ort.4,28-2,0621,59
İşbir Holding4.792,70-3,9574,92
Işık Plastik Sanayi28,489,96

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,434,3825,44
İttifak Holding2,584,0315,70
İz Hayvancılık Tarım25,609,9742,22
İzmir Demir Çelik12,302,0714,21
İzmir Fırça6,76-1,3121,58
Jantsa Jant Sanayi488,500,8347,27
Kafein Yazılım24,402,6114,13
Kaplamin28,86-2,83-14,62
Kardemir (A)5,830,34-2,02
Kardemir (B)5,850,6911,01
Kardemir (D)6,930,7319,90
Karel Elektronik27,04-0,3717,26
Karsan Otomotiv5,150,3958,46
Karsu Tekstil10,412,8721,75
Kartonsan78,102,90-18,26
Katmerciler Ekipman4,98-1,7861,69
Kent Gıda321,000,25-9,73
Kerevitaş Gıda6,72-1,752,13
Kervan Gıda15,79-2,7119,44
Kervansaray Yat. Holding1,181,72-6,35
Kiler GMYO2,57-1,912,39
Klimasan Klima19,195,3213,08
Koç Holding21,560,562,08
Konfrut Gıda18,14-4,177,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji76,20-2,18221,79
Konya Çimento1.596,002,1141,24
Kordsa Teknik Tekstil23,887,5753,57
Koza Altın121,50-1,9425,65
Koza Madencilik15,68-2,001,23
Körfez GMYO5,870,001,21
Kristal Kola4,18-2,116,63
Kron Telekomünikasyon63,00-1,8771,01
Kuştur Kuşadası Turizm184,00-4,5616,97
Kuyumcukent Gayrimenkul2,46-2,776,96
Kütahya Porselen48,300,21-4,26
Lider Faktoring3,88-2,0213,78
Link Bilgisayar31,869,94-0,05
Logo Yazılım139,60-2,7211,24
Lokman Hekim Sağlık15,46-1,4743,78
Lüks Kadife46,76-5,0061,80
Makina Takım3,43-1,720,59
Marka Yatırım Holding6,820,596,07
Marmaris Altınyunus259,00-4,07133,12
Marshall332,90-1,548,54
Martı GMYO2,860,704,00
Martı Otel2,25-1,325,63
Mavi Giyim55,45-1,336,23
Mazhar Zorlu Holding33,10-4,455,15
Mega Polietilen9,653,3225,98
Menderes Tekstil3,531,1514,24
Merit Turizm152,00-1,9481,60
Merko Gıda8,74-3,101,16
Metemtur Otelcilik26,501,1519,91
Metro Holding2,19-0,905,29
Metro Petrol ve Tesisleri3,06-0,335,88
Metro Yatırım Ortaklığı2,502,047,30
Migros Ticaret46,642,648,97
Milpa5,75-1,2025,00
Mistral GMYO5,27-0,5711,89
MLP Sağlık23,82-0,9219,88
MMC San. ve Tic. Yat.6,80-1,3147,83
Mondi Tire Kutsan8,230,498,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,92-0,9214,81
Net Holding3,980,7616,03
Netaş Telekom.31,82-1,4313,32
Niğbaş Niğde Beton34,203,64-34,23
Nuh Çimento50,901,603,37
Nurol GMYO11,086,7451,99
Odaş Elektrik4,06-0,984,10
Olmuksan-IP9,935,98-16,20
Orge Enerji Elektrik10,0110,0035,64
Orma Orman Mahsulleri21,34-0,1944,97
Osmanlı Menkul35,060,1713,32
Ostim Endüstriyel Yat4,17-3,702,21
Otokar411,800,4429,33
Oyak Çimento8,570,82-2,39
Oyak Yat. Ort.11,189,9360,86
Oylum Sınai Yatırımlar5,19-1,5210,19
Özak GMYO5,24-2,782,75
Özbal Çelik Boru8,42-2,6628,55
Özderici GMYO2,380,007,21
Özerden Plastik12,60-0,7940,00
Pamukova Elektrik24,284,6613,88
Panora GMYO7,06-1,4014,05
Papilon Savunma23,62-0,923,78
Park Elek.Madencilik5,92-0,3410,24
Parsan28,96-1,9019,18
Pegasus72,401,33-2,95
Peker GMYO2,51-0,40-3,83
Penguen Gıda5,28-2,224,55
Pera GMYO2,53-3,0744,43
Pergamon Dış Ticaret30,10-2,5957,71
Petkim5,120,792,81
Petrokent Turizm1.850,007,25104,10
Pınar Et ve Un24,88-1,826,87
Pınar Su9,01-0,9921,27
Pınar Süt27,123,5917,50
Plastikkart18,30-1,1326,64
Polisan Holding4,12-2,146,74
Politeknik Metal380,30-0,96-6,79
Prizma Press Matbaacılık6,161,4812,41
QNB Finans Fin. Kir.127,00-1,701,36
QNB Finansbank66,85-0,67-4,98
Ral Yatırım Holding4,500,901,35
Ray Sigorta16,732,078,28
Reysaş GMYO5,81-2,026,61
Reysaş Lojistik8,87-1,44-4,00
Rhea Girişim3,79-2,071,88
Rodrigo Tekstil19,205,0340,04
Royal Halı3,442,080,00
RTA Laboratuvarları27,602,07-8,85
Sabancı Holding11,16-0,89-2,62
Safkar Ege Soğutmacılık12,419,9214,06
Sanel Mühendislik4,42-2,0029,24
Sanifoam Sünger22,105,2462,50
Sanko Pazarlama10,050,607,03
Saray Matbaacılık9,41-9,957,30
Sarkuysan9,95-0,7012,56
Sasa Polyester26,90-1,3933,04
Say Yenilenebilir Enerji10,64-3,0125,03
Sekuro Plastik32,30-5,00131,38
Selçuk Ecza Deposu13,58-3,00-0,51
Selçuk Gıda4,892,09-1,81
Senkron Güvenlik29,60-0,3412,72
Serve Film Prodüksiyon19,759,9723,44
Servet GMYO114,700,1746,30
Seyitler Kimya39,480,7157,35
Silverline Endüstri7,102,45-17,44
Sinpaş GMYO4,83-0,6215,55
Smartiks Yazılım8,851,72-0,11
Sodaş Sodyum Sanayii35,58-3,3233,39
Söktaş5,56-1,429,23
Sönmez Filament76,952,749,62
Sönmez Pamuklu27,681,9115,33
Sumaş Suni Tahta79,609,8755,32
Şeker Fin. Kir.8,509,9632,81
Şekerbank1,48-0,67-1,99
Şişe Cam7,711,455,47
Şok Marketler13,860,809,83
T. Halk Bankası5,32-1,48-4,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,00-2,34-3,41
T.S.K.B.1,86-0,534,49
T.Tuborg23,00-0,8627,28
Taç Tarım Ürünleri34,909,96231,43
Tat Gıda11,42-2,06-3,71
TAV Havalimanları22,101,753,76
Taze Kuru Gıda325,000,0350,25
Tek-Art Turizm2,23-1,7610,40
Tekfen Holding18,15-1,3110,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,463,8528,79
Temapol Polimer Plastik15,940,1938,61
TGS Dış Ticaret31,400,83147,05
Tofaş Oto. Fab.37,94-0,9911,85
Torunlar GMYO3,96-1,251,54
Trabzon Liman37,04-0,1615,32
Trabzonspor Sportif2,695,0810,25
Trend GMYO9,67-0,92-23,07
TSKB GMYO6,83-0,8718,78
Tuğçelik8,09-0,610,12
Tukaş9,69-1,320,00
Turcas Petrol5,48-2,8412,99
Turkcell16,730,903,91
Tümosan Motor ve Traktör17,27-1,6022,74
Tüpraş101,300,00-6,20
Türk Hava Yolları12,200,41-5,50
Türk Prysmian Kablo13,50-2,3911,57
Türk Telekom8,582,750,47
Türk Traktör178,00-2,52-2,57
Türker Proje Gayrimenkul195,909,9973,52
Türkiye Sigorta7,51-1,7013,79
Ufuk Yatırım19,00-7,3241,79
Ulaşlar Turizm Yat.4,170,97-1,65
Ulusoy Elektrik48,880,00-4,81
Ulusoy Un Sanayi16,25-3,6841,30
Umpaş Holding2,250,00-13,79
Uşak Seramik2,50-1,196,84
Utopya Turizm39,000,930,52
Uzertaş Boya78,6510,0038,96
Ülker Bisküvi22,90-0,43-1,04
Vakıf Fin. Kir.9,305,20118,31
Vakıf GMYO3,84-1,546,08
Vakıf Yat. Ort.7,80-0,645,98
Vakıflar Bankası4,41-2,00-6,37
Vakko Tekstil6,560,610,61
Vanet Gıda8,29-3,157,24
Verusa Holding62,055,9837,58
Verusaturk Girisim30,40-6,46132,42
Vestel27,022,8228,30
Vestel Beyaz Eşya49,40-0,2020,84
Viking Kağıt8,352,71-7,22
Yapı Kredi Koray GMYO5,021,2112,81
Yapı ve Kredi Bank.2,95-1,99-4,22
Yaprak Süt ve Besi Çift.121,00-3,2067,13
Yataş15,81-0,829,41
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,19-1,87-4,77
Yeni Gimat GMYO15,301,1223,09
Yeşil GMYO2,064,0449,28
Yeşil Yapı2,530,8037,50
Yeşil Yatırım Holding235,00-2,89146,46
Yibitaş İnşaat Malzeme17.472,402,7412,00
Yonga Mobilya34,48-0,0615,15
Yükselen Çelik5,24-0,760,16
Yünsa15,694,257,03
Zorlu Enerji2,930,695,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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