Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

02.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:03
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)220.000,008,21İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)220.000,00

8,21
İş Bankası (B)46.500,009,0914,81
İş Bankası (C)6,301,61-10,00
İş Bankası (Kur.)422.000,00

11,05
İş Fin.Kir.4,169,767,77
İş Girişim24,320,8328,34
İş GMYO2,594,861,97
İş Y. Men. Değ.18,201,343,06
İş Yat. Ort.4,369,2723,86
İşbir Holding5.099,904,1986,13
Işık Plastik Sanayi23,569,99

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,352,2718,42
İttifak Holding2,470,8210,76
İz Hayvancılık Tarım23,28-3,0029,33
İzmir Demir Çelik11,76-1,929,19
İzmir Fırça6,97-1,6925,36
Jantsa Jant Sanayi492,000,2048,33
Kafein Yazılım23,962,2212,07
Kaplamin31,50-10,00-6,80
Kardemir (A)5,841,39-1,85
Kardemir (B)5,852,2711,01
Kardemir (D)6,984,1820,76
Karel Elektronik27,768,1820,38
Karsan Otomotiv5,33-1,3064,00
Karsu Tekstil10,31-1,8120,58
Kartonsan74,50-2,17-22,03
Katmerciler Ekipman5,249,8570,13
Kent Gıda330,100,64-7,17
Kerevitaş Gıda6,65-0,891,06
Kervan Gıda16,303,9523,30
Kervansaray Yat. Holding1,20-3,23-4,76
Kiler GMYO2,540,401,20
Klimasan Klima18,100,846,66
Koç Holding20,600,78-2,46
Konfrut Gıda17,21-0,641,83
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,859,93199,20
Konya Çimento1.549,00-3,7937,08
Kordsa Teknik Tekstil21,422,5937,75
Koza Altın121,30-2,2625,44
Koza Madencilik15,69-2,551,29
Körfez GMYO5,831,220,52
Kristal Kola4,335,6110,46
Kron Telekomünikasyon63,003,5371,01
Kuştur Kuşadası Turizm200,00-6,4527,15
Kuyumcukent Gayrimenkul2,420,415,22
Kütahya Porselen48,041,56-4,78
Lider Faktoring3,730,279,38
Link Bilgisayar29,101,75-8,71
Logo Yazılım146,506,3916,73
Lokman Hekim Sağlık16,154,7350,20
Lüks Kadife51,759,9279,07
Makina Takım3,430,880,59
Marka Yatırım Holding7,24-9,6112,60
Marmaris Altınyunus263,80-2,66137,44
Marshall337,902,1210,17
Martı GMYO2,84-0,703,27
Martı Otel2,303,147,98
Mavi Giyim54,850,275,08
Mazhar Zorlu Holding34,64-2,7010,04
Mega Polietilen9,74-5,4427,15
Menderes Tekstil3,44-1,7111,33
Merit Turizm152,008,5781,60
Merko Gıda8,203,14-5,09
Metemtur Otelcilik26,204,2218,55
Metro Holding2,180,004,81
Metro Petrol ve Tesisleri3,010,334,15
Metro Yatırım Ortaklığı2,390,002,58
Migros Ticaret44,300,323,50
Milpa5,51-0,1819,78
Mistral GMYO5,13-3,218,92
MLP Sağlık23,702,7819,28
MMC San. ve Tic. Yat.7,200,9856,52
Mondi Tire Kutsan7,890,513,82
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,583,0322,28
Net Holding4,014,1616,91
Netaş Telekom.32,469,9615,60
Niğbaş Niğde Beton36,00-9,95-30,77
Nuh Çimento49,78-1,131,10
Nurol GMYO10,102,5438,55
Odaş Elektrik4,01-3,142,82
Olmuksan-IP9,529,93-19,66
Orge Enerji Elektrik8,89-0,8920,46
Orma Orman Mahsulleri19,458,0632,13
Osmanlı Menkul35,48-0,6714,67
Ostim Endüstriyel Yat4,305,655,39
Otokar409,50-2,2928,61
Oyak Çimento8,390,12-4,44
Oyak Yat. Ort.9,65-1,1338,85
Oylum Sınai Yatırımlar5,301,9212,53
Özak GMYO5,262,143,14
Özbal Çelik Boru8,65-0,1232,06
Özderici GMYO2,34-0,435,41
Özerden Plastik13,08-0,9845,33
Pamukova Elektrik23,102,948,35
Panora GMYO7,05-1,4013,89
Papilon Savunma23,56-2,243,51
Park Elek.Madencilik6,00-1,6411,73
Parsan29,946,5523,21
Pegasus70,850,64-5,03
Peker GMYO2,43-1,22-6,90
Penguen Gıda4,91-0,41-2,77
Pera GMYO2,389,6835,87
Pergamon Dış Ticaret32,309,6469,24
Petkim5,06-0,391,61
Petrokent Turizm1.844,7010,00103,52
Pınar Et ve Un24,360,664,64
Pınar Su8,963,8220,59
Pınar Süt25,86-0,6112,05
Plastikkart18,252,2426,30
Polisan Holding4,337,7112,18
Politeknik Metal386,00-4,46-5,39
Prizma Press Matbaacılık5,993,459,31
QNB Finans Fin. Kir.128,001,592,15
QNB Finansbank67,20-1,18-4,48
Ral Yatırım Holding4,450,000,23
Ray Sigorta16,25-0,855,18
Reysaş GMYO5,704,594,59
Reysaş Lojistik8,522,04-7,79
Rhea Girişim3,642,25-2,15
Rodrigo Tekstil19,449,9541,79
Royal Halı3,33-0,30-3,20
RTA Laboratuvarları27,30-1,30-9,84
Sabancı Holding10,891,40-4,97
Safkar Ege Soğutmacılık11,260,993,49
Sanel Mühendislik4,588,7933,92
Sanifoam Sünger20,502,5050,74
Sanko Pazarlama10,153,478,09
Saray Matbaacılık10,450,3819,16
Sarkuysan9,751,4610,29
Sasa Polyester25,900,7828,09
Say Yenilenebilir Enerji11,141,8330,90
Sekuro Plastik37,385,53167,77
Selçuk Ecza Deposu13,330,08-2,34
Selçuk Gıda4,869,46-2,41
Senkron Güvenlik27,00-4,462,82
Serve Film Prodüksiyon16,339,972,06
Servet GMYO117,00-0,9349,23
Seyitler Kimya37,101,8747,86
Silverline Endüstri6,91-1,57-19,65
Sinpaş GMYO5,00-2,7219,62
Smartiks Yazılım8,71-1,58-1,69
Sodaş Sodyum Sanayii38,500,7344,33
Söktaş5,18-1,891,77
Sönmez Filament74,00-0,135,41
Sönmez Pamuklu26,780,0011,58
Sumaş Suni Tahta65,90-9,9728,59
Şeker Fin. Kir.7,636,5619,22
Şekerbank1,481,37-1,99
Şişe Cam7,562,303,42
Şok Marketler13,670,748,32
T. Halk Bankası5,310,19-4,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,90-0,32-0,52
T.S.K.B.1,840,003,37
T.Tuborg24,549,2635,81
Taç Tarım Ürünleri28,86-9,98174,07
Tat Gıda11,343,09-4,38
TAV Havalimanları21,601,121,41
Taze Kuru Gıda325,000,0050,25
Tek-Art Turizm2,262,2611,88
Tekfen Holding18,391,8312,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,112,5526,06
Temapol Polimer Plastik16,250,4341,30
TGS Dış Ticaret31,00-0,39143,90
Tofaş Oto. Fab.38,041,1212,15
Torunlar GMYO3,910,770,26
Trabzon Liman37,524,9216,81
Trabzonspor Sportif2,510,402,87
Trend GMYO9,77-0,31-22,28
TSKB GMYO6,2710,009,04
Tuğçelik8,12-0,980,50
Tukaş9,580,00-1,14
Turcas Petrol5,35-3,7810,31
Turkcell16,301,431,24
Tümosan Motor ve Traktör17,877,2027,01
Tüpraş100,401,16-7,04
Türk Hava Yolları12,060,42-6,58
Türk Prysmian Kablo12,582,193,97
Türk Telekom8,081,25-5,39
Türk Traktör176,70-0,17-3,28
Türker Proje Gayrimenkul179,60-0,0659,08
Türkiye Sigorta7,42-1,2012,42
Ufuk Yatırım21,52-1,9160,60
Ulaşlar Turizm Yat.4,110,98-3,07
Ulusoy Elektrik49,461,44-3,68
Ulusoy Un Sanayi17,38-3,8251,13
Umpaş Holding2,32-6,45-11,11
Uşak Seramik2,552,008,97
Utopya Turizm38,960,150,41
Uzertaş Boya65,00-4,4114,84
Ülker Bisküvi22,940,00-0,86
Vakıf Fin. Kir.8,229,8992,96
Vakıf GMYO3,90-1,277,73
Vakıf Yat. Ort.7,851,166,66
Vakıflar Bankası4,390,00-6,79
Vakko Tekstil6,421,42-1,53
Vanet Gıda8,204,866,08
Verusa Holding59,659,9532,26
Verusaturk Girisim33,709,99157,65
Vestel25,56-0,4721,37
Vestel Beyaz Eşya49,002,7319,86
Viking Kağıt8,071,51-10,33
Yapı Kredi Koray GMYO5,020,8012,81
Yapı ve Kredi Bank.2,880,00-6,49
Yaprak Süt ve Besi Çift.128,904,2978,04
Yataş15,591,237,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,192,20-4,77
Yeni Gimat GMYO15,431,7824,14
Yeşil GMYO2,003,0944,93
Yeşil Yapı2,521,6136,96
Yeşil Yatırım Holding220,0010,00130,73
Yibitaş İnşaat Malzeme17.600,009,9912,82
Yonga Mobilya35,00-3,0516,88
Yükselen Çelik5,292,121,11
Yünsa14,950,671,98
Zorlu Enerji2,921,395,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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