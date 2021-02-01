Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günlük işlemler (2)

01.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)220.000,008,21İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)220.000,00

8,21
İş Bankası (B)42.624,8010,005,25
İş Bankası (C)6,200,98-11,43
İş Bankası (Kur.)422.000,00

11,05
İş Fin.Kir.3,791,07-1,81
İş Girişim24,123,7027,28
İş GMYO2,471,23-2,76
İş Y. Men. Değ.17,961,471,70
İş Yat. Ort.3,991,0113,35
İşbir Holding4.895,0010,0078,65
Işık Plastik Sanayi21,429,96

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,32-1,4915,79
İttifak Holding2,453,389,87
İz Hayvancılık Tarım24,000,0033,33
İzmir Demir Çelik11,99-2,9911,33
İzmir Fırça7,09-1,2527,52
Jantsa Jant Sanayi491,00-1,6048,03
Kafein Yazılım23,448,829,64
Kaplamin35,00-3,533,55
Kardemir (A)5,760,17-3,19
Kardemir (B)5,72-0,178,54
Kardemir (D)6,700,1515,92
Karel Elektronik25,661,0211,27
Karsan Otomotiv5,403,6566,15
Karsu Tekstil10,50-2,3322,81
Kartonsan76,15-0,07-20,30
Katmerciler Ekipman4,779,9154,87
Kent Gıda328,00-1,86-7,76
Kerevitaş Gıda6,716,171,98
Kervan Gıda15,683,7718,61
Kervansaray Yat. Holding1,240,81-1,59
Kiler GMYO2,533,690,80
Klimasan Klima17,950,505,77
Koç Holding20,441,19-3,22
Konfrut Gıda17,323,592,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,459,98172,17
Konya Çimento1.610,00-2,3242,48
Kordsa Teknik Tekstil20,88-2,4334,28
Koza Altın124,107,5428,34
Koza Madencilik16,104,213,94
Körfez GMYO5,760,70-0,69
Kristal Kola4,10-0,244,59
Kron Telekomünikasyon60,854,0265,17
Kuştur Kuşadası Turizm213,80-0,5635,92
Kuyumcukent Gayrimenkul2,410,844,78
Kütahya Porselen47,300,04-6,24
Lider Faktoring3,72-2,119,09
Link Bilgisayar28,601,42-10,27
Logo Yazılım137,70-0,949,72
Lokman Hekim Sağlık15,420,1343,41
Lüks Kadife47,0810,0062,91
Makina Takım3,401,49-0,29
Marka Yatırım Holding8,019,8824,57
Marmaris Altınyunus271,00-3,28143,92
Marshall330,90-2,687,89
Martı GMYO2,861,064,00
Martı Otel2,230,904,69
Mavi Giyim54,703,214,79
Mazhar Zorlu Holding35,60-3,7813,09
Mega Polietilen10,30-4,9834,46
Menderes Tekstil3,50-2,2313,27
Merit Turizm140,000,0067,26
Merko Gıda7,955,58-7,99
Metemtur Otelcilik25,146,0813,76
Metro Holding2,18-0,914,81
Metro Petrol ve Tesisleri3,002,043,81
Metro Yatırım Ortaklığı2,390,842,58
Migros Ticaret44,160,053,18
Milpa5,523,5620,00
Mistral GMYO5,30-0,3812,53
MLP Sağlık23,060,7016,05
MMC San. ve Tic. Yat.7,139,8655,00
Mondi Tire Kutsan7,853,293,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,309,9818,69
Net Holding3,85-0,7712,24
Netaş Telekom.29,520,075,13
Niğbaş Niğde Beton39,98-7,50-23,12
Nuh Çimento50,351,552,25
Nurol GMYO9,853,0335,12
Odaş Elektrik4,149,236,15
Olmuksan-IP8,666,26-26,92
Orge Enerji Elektrik8,979,9321,54
Orma Orman Mahsulleri18,002,9722,28
Osmanlı Menkul35,721,3615,45
Ostim Endüstriyel Yat4,075,99-0,25
Otokar419,106,9131,63
Oyak Çimento8,381,82-4,56
Oyak Yat. Ort.9,760,3140,43
Oylum Sınai Yatırımlar5,204,0010,40
Özak GMYO5,153,410,98
Özbal Çelik Boru8,662,1232,21
Özderici GMYO2,353,075,86
Özerden Plastik13,214,0246,78
Pamukova Elektrik22,44-8,415,25
Panora GMYO7,154,6915,51
Papilon Savunma24,104,785,89
Park Elek.Madencilik6,103,5713,59
Parsan28,10-1,1315,64
Pegasus70,40-0,28-5,63
Peker GMYO2,466,03-5,75
Penguen Gıda4,934,45-2,38
Pera GMYO2,179,6023,88
Pergamon Dış Ticaret29,46-9,9654,36
Petkim5,081,602,01
Petrokent Turizm1.677,0010,0085,02
Pınar Et ve Un24,202,543,95
Pınar Su8,630,4716,15
Pınar Süt26,021,7212,74
Plastikkart17,850,6823,53
Polisan Holding4,021,774,15
Politeknik Metal404,004,83-0,98
Prizma Press Matbaacılık5,791,585,66
QNB Finans Fin. Kir.126,00-6,670,56
QNB Finansbank68,000,00-3,34
Ral Yatırım Holding4,45-0,220,23
Ray Sigorta16,390,006,08
Reysaş GMYO5,452,440,00
Reysaş Lojistik8,35-1,07-9,63
Rhea Girişim3,561,14-4,30
Rodrigo Tekstil17,689,9528,96
Royal Halı3,34-0,30-2,91
RTA Laboratuvarları27,660,95-8,65
Sabancı Holding10,741,99-6,28
Safkar Ege Soğutmacılık11,151,732,48
Sanel Mühendislik4,210,2423,10
Sanifoam Sünger20,005,2647,06
Sanko Pazarlama9,811,344,47
Saray Matbaacılık10,410,3918,70
Sarkuysan9,610,848,71
Sasa Polyester25,700,3927,10
Say Yenilenebilir Enerji10,949,9528,55
Sekuro Plastik35,4210,00153,72
Selçuk Ecza Deposu13,324,14-2,42
Selçuk Gıda4,440,00-10,84
Senkron Güvenlik28,266,727,62
Serve Film Prodüksiyon14,852,06-7,19
Servet GMYO118,100,0850,64
Seyitler Kimya36,422,0245,15
Silverline Endüstri7,02-0,43-18,37
Sinpaş GMYO5,140,9822,97
Smartiks Yazılım8,853,39-0,11
Sodaş Sodyum Sanayii38,227,3643,28
Söktaş5,286,453,73
Sönmez Filament74,100,475,56
Sönmez Pamuklu26,785,4311,58
Sumaş Suni Tahta73,204,5742,83
Şeker Fin. Kir.7,169,1511,87
Şekerbank1,460,00-3,31
Şişe Cam7,392,211,09
Şok Marketler13,572,347,53
T. Halk Bankası5,300,76-4,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,00-1,52-0,19
T.S.K.B.1,841,663,37
T.Tuborg22,468,8224,29
Taç Tarım Ürünleri32,069,95204,46
Tat Gıda11,001,29-7,25
TAV Havalimanları21,36-0,740,28
Taze Kuru Gıda325,000,0050,25
Tek-Art Turizm2,210,459,41
Tekfen Holding18,06-0,2810,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,712,0122,93
Temapol Polimer Plastik16,18-1,5840,70
TGS Dış Ticaret31,12-0,26144,85
Tofaş Oto. Fab.37,623,9210,91
Torunlar GMYO3,882,37-0,51
Trabzon Liman35,763,8311,33
Trabzonspor Sportif2,501,632,46
Trend GMYO9,804,93-22,04
TSKB GMYO5,705,75-0,87
Tuğçelik8,203,541,49
Tukaş9,582,24-1,14
Turcas Petrol5,564,7114,64
Turkcell16,070,82-0,19
Tümosan Motor ve Traktör16,671,0918,48
Tüpraş99,25-0,15-8,10
Türk Hava Yolları12,01-0,83-6,97
Türk Prysmian Kablo12,310,741,74
Türk Telekom7,981,01-6,56
Türk Traktör177,000,51-3,12
Türker Proje Gayrimenkul179,70-2,8659,17
Türkiye Sigorta7,510,5413,79
Ufuk Yatırım21,944,4863,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,07-0,49-4,01
Ulusoy Elektrik48,761,12-5,04
Ulusoy Un Sanayi18,071,3557,13
Umpaş Holding2,482,06-4,98
Uşak Seramik2,501,636,84
Utopya Turizm38,90-2,750,26
Uzertaş Boya68,00-7,2320,14
Ülker Bisküvi22,941,15-0,86
Vakıf Fin. Kir.7,48-9,9975,59
Vakıf GMYO3,953,679,12
Vakıf Yat. Ort.7,760,525,43
Vakıflar Bankası4,391,39-6,79
Vakko Tekstil6,330,96-2,91
Vanet Gıda7,821,431,16
Verusa Holding54,250,0920,29
Verusaturk Girisim30,649,98134,25
Vestel25,68-1,9821,94
Vestel Beyaz Eşya47,70-1,0816,68
Viking Kağıt7,952,58-11,67
Yapı Kredi Koray GMYO4,987,1011,91
Yapı ve Kredi Bank.2,881,05-6,49
Yaprak Süt ve Besi Çift.123,609,9670,72
Yataş15,40-0,326,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,104,59-6,82
Yeni Gimat GMYO15,166,4621,96
Yeşil GMYO1,942,6540,58
Yeşil Yapı2,481,2234,78
Yeşil Yatırım Holding200,009,17109,75
Yibitaş İnşaat Malzeme16.000,805,782,57
Yonga Mobilya36,10-1,9920,56
Yükselen Çelik5,181,37-0,99
Yünsa14,851,371,30
Zorlu Enerji2,882,863,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Guy Ritchie Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Marcel Tisserand
Tüm Haberler İzmir Manisa Ahmetli Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 18:56:41. #1.15#
title