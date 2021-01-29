Borsada günlük işlemler (2)
29.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:51
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)220.000,008,21İş Bankası (B)38.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|220.000,00
|8,21
|İş Bankası (B)
|38.749,90
|0,00
|-4,32
|İş Bankası (C)
|6,14
|-2,54
|-12,29
|İş Bankası (Kur.)
|422.000,00
|9,90
|11,05
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-0,79
|-2,85
|İş Girişim
|23,26
|-1,44
|22,74
|İş GMYO
|2,44
|-1,21
|-3,94
|İş Y. Men. Değ.
|17,70
|-1,34
|0,23
|İş Yat. Ort.
|3,95
|-1,00
|12,22
|İşbir Holding
|4.450,00
|9,77
|62,41
|Işık Plastik Sanayi
|19,48
|9,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,34
|2,29
|17,54
|İttifak Holding
|2,37
|-1,25
|6,28
|İz Hayvancılık Tarım
|24,00
|3,00
|33,33
|İzmir Demir Çelik
|12,36
|-4,04
|14,76
|İzmir Fırça
|7,18
|0,98
|29,14
|Jantsa Jant Sanayi
|499,00
|0,83
|50,44
|Kafein Yazılım
|21,54
|-2,53
|0,75
|Kaplamin
|36,28
|-9,98
|7,34
|Kardemir (A)
|5,75
|-2,54
|-3,36
|Kardemir (B)
|5,73
|-2,55
|8,73
|Kardemir (D)
|6,69
|-1,33
|15,74
|Karel Elektronik
|25,40
|-2,31
|10,15
|Karsan Otomotiv
|5,21
|4,41
|60,31
|Karsu Tekstil
|10,75
|0,94
|25,73
|Kartonsan
|76,20
|0,59
|-20,25
|Katmerciler Ekipman
|4,34
|7,43
|40,91
|Kent Gıda
|334,20
|0,03
|-6,02
|Kerevitaş Gıda
|6,32
|-0,94
|-3,95
|Kervan Gıda
|15,11
|2,79
|14,30
|Kervansaray Yat. Holding
|1,23
|3,36
|-2,38
|Kiler GMYO
|2,44
|-0,81
|-2,79
|Klimasan Klima
|17,86
|0,06
|5,24
|Koç Holding
|20,20
|-2,32
|-4,36
|Konfrut Gıda
|16,72
|-2,17
|-1,07
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|58,60
|9,94
|147,47
|Konya Çimento
|1.648,30
|3,09
|45,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,40
|-0,65
|37,62
|Koza Altın
|115,40
|-1,70
|19,34
|Koza Madencilik
|15,45
|-0,52
|-0,26
|Körfez GMYO
|5,72
|-1,89
|-1,38
|Kristal Kola
|4,11
|0,00
|4,85
|Kron Telekomünikasyon
|58,50
|-1,68
|58,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|215,00
|-1,01
|36,68
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,39
|-1,24
|3,91
|Kütahya Porselen
|47,28
|-1,83
|-6,28
|Lider Faktoring
|3,80
|8,26
|11,44
|Link Bilgisayar
|28,20
|-2,02
|-11,53
|Logo Yazılım
|139,00
|0,22
|10,76
|Lokman Hekim Sağlık
|15,40
|-2,65
|43,22
|Lüks Kadife
|42,80
|-5,77
|48,10
|Makina Takım
|3,35
|-2,05
|-1,76
|Marka Yatırım Holding
|7,29
|9,95
|13,37
|Marmaris Altınyunus
|280,20
|-7,19
|152,21
|Marshall
|340,00
|-1,90
|10,86
|Martı GMYO
|2,83
|-2,08
|2,91
|Martı Otel
|2,21
|-1,78
|3,76
|Mavi Giyim
|53,00
|-3,28
|1,53
|Mazhar Zorlu Holding
|37,00
|3,93
|17,53
|Mega Polietilen
|10,84
|-2,25
|41,51
|Menderes Tekstil
|3,58
|4,37
|15,86
|Merit Turizm
|140,00
|-3,05
|67,26
|Merko Gıda
|7,53
|-0,66
|-12,85
|Metemtur Otelcilik
|23,70
|-2,31
|7,24
|Metro Holding
|2,20
|2,80
|5,77
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,94
|-1,67
|1,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|-0,84
|1,72
|Migros Ticaret
|44,14
|-2,39
|3,13
|Milpa
|5,33
|1,52
|15,87
|Mistral GMYO
|5,32
|-2,21
|12,95
|MLP Sağlık
|22,90
|3,81
|15,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,49
|10,00
|41,09
|Mondi Tire Kutsan
|7,60
|0,93
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,46
|3,89
|7,91
|Net Holding
|3,88
|-2,76
|13,12
|Netaş Telekom.
|29,50
|-1,67
|5,06
|Niğbaş Niğde Beton
|43,22
|-1,73
|-16,88
|Nuh Çimento
|49,58
|1,60
|0,69
|Nurol GMYO
|9,56
|7,17
|31,14
|Odaş Elektrik
|3,79
|-1,30
|-2,82
|Olmuksan-IP
|8,15
|0,87
|-31,22
|Orge Enerji Elektrik
|8,16
|-0,12
|10,57
|Orma Orman Mahsulleri
|17,48
|4,05
|18,75
|Osmanlı Menkul
|35,24
|-3,40
|13,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,84
|-1,54
|-5,88
|Otokar
|392,00
|1,50
|23,12
|Oyak Çimento
|8,23
|-2,26
|-6,26
|Oyak Yat. Ort.
|9,73
|-2,99
|40,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,00
|-1,19
|6,16
|Özak GMYO
|4,98
|-1,97
|-2,35
|Özbal Çelik Boru
|8,48
|2,05
|29,47
|Özderici GMYO
|2,28
|-1,30
|2,70
|Özerden Plastik
|12,70
|2,01
|41,11
|Pamukova Elektrik
|24,50
|1,66
|14,92
|Panora GMYO
|6,83
|1,04
|10,34
|Papilon Savunma
|23,00
|2,95
|1,05
|Park Elek.Madencilik
|5,89
|9,89
|9,68
|Parsan
|28,42
|-8,97
|16,95
|Pegasus
|70,60
|-2,75
|-5,36
|Peker GMYO
|2,32
|-1,69
|-11,11
|Penguen Gıda
|4,72
|-1,05
|-6,53
|Pera GMYO
|1,98
|7,03
|13,03
|Pergamon Dış Ticaret
|32,72
|9,92
|71,44
|Petkim
|5,00
|-0,79
|0,40
|Petrokent Turizm
|1.524,60
|10,00
|68,20
|Pınar Et ve Un
|23,60
|-1,17
|1,37
|Pınar Su
|8,59
|0,00
|15,61
|Pınar Süt
|25,58
|-1,54
|10,83
|Plastikkart
|17,73
|-0,11
|22,70
|Polisan Holding
|3,95
|-3,19
|2,33
|Politeknik Metal
|385,40
|-4,84
|-5,54
|Prizma Press Matbaacılık
|5,70
|-2,56
|4,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,00
|0,30
|7,74
|QNB Finansbank
|68,00
|-2,72
|-3,34
|Ral Yatırım Holding
|4,46
|-2,41
|0,45
|Ray Sigorta
|16,39
|0,43
|6,08
|Reysaş GMYO
|5,32
|-0,56
|-2,39
|Reysaş Lojistik
|8,44
|-1,75
|-8,66
|Rhea Girişim
|3,52
|-0,56
|-5,38
|Rodrigo Tekstil
|16,08
|5,79
|17,29
|Royal Halı
|3,35
|1,52
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|27,40
|-6,68
|-9,51
|Sabancı Holding
|10,53
|-1,40
|-8,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,96
|1,39
|0,74
|Sanel Mühendislik
|4,20
|-0,71
|22,81
|Sanifoam Sünger
|19,00
|6,15
|39,71
|Sanko Pazarlama
|9,68
|-2,81
|3,09
|Saray Matbaacılık
|10,37
|0,10
|18,24
|Sarkuysan
|9,53
|3,70
|7,81
|Sasa Polyester
|25,60
|-2,29
|26,61
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,95
|4,74
|16,92
|Sekuro Plastik
|32,20
|9,97
|130,66
|Selçuk Ecza Deposu
|12,79
|0,08
|-6,30
|Selçuk Gıda
|4,44
|-0,22
|-10,84
|Senkron Güvenlik
|26,48
|9,97
|0,84
|Serve Film Prodüksiyon
|14,55
|-3,96
|-9,06
|Servet GMYO
|118,00
|1,29
|50,51
|Seyitler Kimya
|35,70
|-1,27
|42,28
|Silverline Endüstri
|7,05
|3,07
|-18,02
|Sinpaş GMYO
|5,09
|0,99
|21,77
|Smartiks Yazılım
|8,56
|1,78
|-3,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,60
|-1,49
|33,46
|Söktaş
|4,96
|0,00
|-2,55
|Sönmez Filament
|73,75
|7,19
|5,06
|Sönmez Pamuklu
|25,40
|-3,64
|5,83
|Sumaş Suni Tahta
|70,00
|2,94
|36,59
|Şeker Fin. Kir.
|6,56
|-0,15
|2,50
|Şekerbank
|1,46
|0,00
|-3,31
|Şişe Cam
|7,23
|-2,03
|-1,09
|Şok Marketler
|13,26
|-4,12
|5,07
|T. Halk Bankası
|5,26
|-0,94
|-5,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,48
|-1,32
|1,35
|T.S.K.B.
|1,81
|0,00
|1,69
|T.Tuborg
|20,64
|-2,64
|14,22
|Taç Tarım Ürünleri
|29,16
|9,95
|176,92
|Tat Gıda
|10,86
|-1,63
|-8,43
|TAV Havalimanları
|21,52
|-1,91
|1,03
|Taze Kuru Gıda
|325,00
|1,53
|50,25
|Tek-Art Turizm
|2,20
|-1,35
|8,91
|Tekfen Holding
|18,11
|0,61
|10,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,40
|10,00
|20,50
|Temapol Polimer Plastik
|16,44
|6,27
|42,96
|TGS Dış Ticaret
|31,20
|-0,57
|145,48
|Tofaş Oto. Fab.
|36,20
|-0,33
|6,72
|Torunlar GMYO
|3,79
|-1,81
|-2,82
|Trabzon Liman
|34,44
|-2,38
|7,22
|Trabzonspor Sportif
|2,46
|1,23
|0,82
|Trend GMYO
|9,34
|-0,95
|-25,70
|TSKB GMYO
|5,39
|10,00
|-6,26
|Tuğçelik
|7,92
|-1,00
|-1,98
|Tukaş
|9,37
|-1,99
|-3,30
|Turcas Petrol
|5,31
|5,15
|9,48
|Turkcell
|15,94
|-2,80
|-0,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,49
|-2,02
|17,20
|Tüpraş
|99,40
|-3,02
|-7,96
|Türk Hava Yolları
|12,11
|-1,78
|-6,20
|Türk Prysmian Kablo
|12,22
|-3,02
|0,99
|Türk Telekom
|7,90
|-3,07
|-7,49
|Türk Traktör
|176,10
|-1,57
|-3,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|185,00
|1,93
|63,86
|Türkiye Sigorta
|7,47
|2,61
|13,18
|Ufuk Yatırım
|21,00
|-8,70
|56,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,09
|-0,97
|-3,54
|Ulusoy Elektrik
|48,22
|-1,47
|-6,10
|Ulusoy Un Sanayi
|17,83
|9,99
|55,04
|Umpaş Holding
|2,43
|-10,00
|-6,90
|Uşak Seramik
|2,46
|-0,40
|5,13
|Utopya Turizm
|40,00
|0,55
|3,09
|Uzertaş Boya
|73,30
|-0,88
|29,51
|Ülker Bisküvi
|22,68
|0,71
|-1,99
|Vakıf Fin. Kir.
|8,31
|-9,08
|95,07
|Vakıf GMYO
|3,81
|2,97
|5,25
|Vakıf Yat. Ort.
|7,72
|-3,02
|4,89
|Vakıflar Bankası
|4,33
|-1,59
|-8,07
|Vakko Tekstil
|6,27
|-2,49
|-3,83
|Vanet Gıda
|7,71
|-0,52
|-0,26
|Verusa Holding
|54,20
|-3,47
|20,18
|Verusaturk Girisim
|27,86
|9,94
|113,00
|Vestel
|26,20
|1,63
|24,41
|Vestel Beyaz Eşya
|48,22
|1,95
|17,95
|Viking Kağıt
|7,75
|-0,77
|-13,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,65
|0,22
|4,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,85
|-1,72
|-7,47
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|112,40
|9,98
|55,25
|Yataş
|15,45
|-1,59
|6,92
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,92
|-1,51
|-10,91
|Yeni Gimat GMYO
|14,24
|-1,45
|14,56
|Yeşil GMYO
|1,89
|-1,05
|36,96
|Yeşil Yapı
|2,45
|-2,00
|33,15
|Yeşil Yatırım Holding
|183,20
|-2,71
|92,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.126,60
|0,14
|-3,04
|Yonga Mobilya
|36,90
|-3,91
|23,00
|Yükselen Çelik
|5,11
|-1,35
|-2,33
|Yünsa
|14,65
|-2,33
|-0,07
|Zorlu Enerji
|2,80
|-1,75
|1,08
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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