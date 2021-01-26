Borsada günlük işlemler (2)
26.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)200.000,00-1,63İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|200.000,00
|-1,63
|İş Bankası (B)
|39.289,00
|-0,69
|-2,99
|İş Bankası (C)
|6,48
|-0,46
|-7,43
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|3,92
|0,26
|1,55
|İş Girişim
|23,30
|-2,92
|22,96
|İş GMYO
|2,60
|0,00
|2,36
|İş Y. Men. Değ.
|18,45
|1,10
|4,47
|İş Yat. Ort.
|4,14
|-0,48
|17,61
|İşbir Holding
|3.999,80
|-3,85
|45,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,30
|-2,99
|14,04
|İttifak Holding
|2,50
|9,65
|12,11
|İz Hayvancılık Tarım
|24,74
|-2,75
|37,44
|İzmir Demir Çelik
|13,60
|9,94
|26,28
|İzmir Fırça
|6,77
|2,58
|21,76
|Jantsa Jant Sanayi
|478,50
|-3,95
|44,26
|Kafein Yazılım
|23,60
|7,66
|10,38
|Kaplamin
|45,26
|-6,49
|33,91
|Kardemir (A)
|6,04
|-2,27
|1,51
|Kardemir (B)
|6,06
|-2,10
|14,99
|Kardemir (D)
|6,90
|-1,29
|19,38
|Karel Elektronik
|26,90
|3,14
|16,65
|Karsan Otomotiv
|5,02
|-3,46
|54,46
|Karsu Tekstil
|10,62
|-4,15
|24,21
|Kartonsan
|73,15
|-3,81
|-23,44
|Katmerciler Ekipman
|4,00
|3,63
|29,87
|Kent Gıda
|334,50
|-1,18
|-5,93
|Kerevitaş Gıda
|6,71
|-4,14
|1,98
|Kervan Gıda
|14,25
|-0,49
|7,79
|Kervansaray Yat. Holding
|1,21
|-2,42
|-3,97
|Kiler GMYO
|2,55
|-1,16
|1,59
|Klimasan Klima
|18,96
|-1,15
|11,73
|Koç Holding
|21,48
|-0,74
|1,70
|Konfrut Gıda
|18,32
|-3,32
|8,40
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|44,06
|9,99
|86,06
|Konya Çimento
|1.730,00
|1,92
|53,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,88
|-4,62
|40,71
|Koza Altın
|121,00
|-0,33
|25,13
|Koza Madencilik
|16,06
|-0,99
|3,68
|Körfez GMYO
|6,18
|0,65
|6,55
|Kristal Kola
|4,20
|0,24
|7,14
|Kron Telekomünikasyon
|62,00
|-5,34
|68,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|212,30
|-8,10
|34,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,61
|3,16
|13,48
|Kütahya Porselen
|49,20
|1,65
|-2,48
|Lider Faktoring
|3,85
|10,00
|12,90
|Link Bilgisayar
|30,02
|0,54
|-5,82
|Logo Yazılım
|140,50
|-0,07
|11,95
|Lokman Hekim Sağlık
|16,00
|-6,27
|48,81
|Lüks Kadife
|44,04
|9,99
|52,39
|Makina Takım
|3,62
|0,56
|6,16
|Marka Yatırım Holding
|6,51
|0,62
|1,24
|Marmaris Altınyunus
|254,20
|10,00
|128,80
|Marshall
|380,00
|-7,68
|23,90
|Martı GMYO
|3,04
|-0,33
|10,55
|Martı Otel
|2,37
|-3,27
|11,27
|Mavi Giyim
|53,95
|-2,62
|3,35
|Mazhar Zorlu Holding
|36,66
|-3,17
|16,45
|Mega Polietilen
|10,10
|3,27
|31,85
|Menderes Tekstil
|3,33
|-2,35
|7,77
|Merit Turizm
|145,80
|-10,00
|74,19
|Merko Gıda
|7,77
|-0,89
|-10,07
|Metemtur Otelcilik
|22,18
|-9,47
|0,36
|Metro Holding
|2,24
|-2,18
|7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,16
|-2,17
|9,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,49
|-2,35
|6,87
|Migros Ticaret
|46,00
|0,44
|7,48
|Milpa
|5,35
|-2,90
|16,30
|Mistral GMYO
|5,48
|0,92
|16,35
|MLP Sağlık
|22,42
|-1,84
|12,83
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,32
|9,91
|37,39
|Mondi Tire Kutsan
|7,97
|0,25
|4,87
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,42
|-3,47
|7,80
|Net Holding
|3,97
|-4,11
|15,74
|Netaş Telekom.
|32,42
|-3,22
|15,46
|Niğbaş Niğde Beton
|41,50
|0,53
|-20,19
|Nuh Çimento
|50,95
|-3,41
|3,47
|Nurol GMYO
|8,98
|-1,54
|23,18
|Odaş Elektrik
|3,95
|-2,23
|1,28
|Olmuksan-IP
|8,18
|-0,24
|-30,97
|Orge Enerji Elektrik
|8,41
|-2,21
|13,96
|Orma Orman Mahsulleri
|18,20
|-4,21
|23,64
|Osmanlı Menkul
|39,04
|0,83
|25,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,08
|0,00
|0,00
|Otokar
|384,00
|-2,81
|20,60
|Oyak Çimento
|8,78
|-1,57
|0,00
|Oyak Yat. Ort.
|9,61
|-4,66
|38,27
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,10
|0,20
|8,28
|Özak GMYO
|5,48
|-1,97
|7,45
|Özbal Çelik Boru
|8,50
|1,07
|29,77
|Özderici GMYO
|2,43
|0,41
|9,46
|Özerden Plastik
|11,29
|-2,59
|25,44
|Pamukova Elektrik
|21,82
|5,11
|2,35
|Panora GMYO
|6,86
|1,18
|10,82
|Papilon Savunma
|22,82
|-1,21
|0,26
|Park Elek.Madencilik
|5,58
|0,54
|3,91
|Parsan
|33,18
|1,72
|36,54
|Pegasus
|72,60
|0,83
|-2,68
|Peker GMYO
|2,42
|0,00
|-7,28
|Penguen Gıda
|5,02
|-1,18
|-0,59
|Pera GMYO
|1,88
|9,94
|7,32
|Pergamon Dış Ticaret
|31,02
|-6,85
|57,38
|Petkim
|5,08
|-3,42
|2,01
|Petrokent Turizm
|1.400,00
|-6,60
|54,46
|Pınar Et ve Un
|26,46
|2,64
|13,66
|Pınar Su
|8,29
|0,97
|11,57
|Pınar Süt
|27,46
|-1,01
|18,98
|Plastikkart
|18,54
|-3,49
|28,30
|Polisan Holding
|4,17
|-3,47
|8,03
|Politeknik Metal
|441,50
|-9,99
|8,21
|Prizma Press Matbaacılık
|5,96
|1,53
|8,76
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,10
|9,99
|5,43
|QNB Finansbank
|73,05
|9,93
|3,84
|Ral Yatırım Holding
|4,68
|4,46
|5,41
|Ray Sigorta
|17,37
|-7,41
|12,43
|Reysaş GMYO
|5,57
|-2,28
|2,20
|Reysaş Lojistik
|8,42
|0,00
|-8,87
|Rhea Girişim
|3,85
|-0,26
|3,49
|Rodrigo Tekstil
|15,20
|-1,94
|10,87
|Royal Halı
|3,33
|-0,89
|-3,20
|RTA Laboratuvarları
|26,58
|1,53
|-12,22
|Sabancı Holding
|11,19
|1,18
|-2,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,17
|-5,10
|2,67
|Sanel Mühendislik
|4,11
|9,89
|20,18
|Sanifoam Sünger
|18,01
|5,32
|32,43
|Sanko Pazarlama
|10,96
|5,38
|16,72
|Saray Matbaacılık
|10,33
|-1,62
|17,79
|Sarkuysan
|9,80
|-0,20
|10,86
|Sasa Polyester
|26,42
|5,26
|30,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,18
|-4,14
|19,62
|Sekuro Plastik
|29,58
|9,96
|111,89
|Selçuk Ecza Deposu
|13,15
|-0,08
|-3,66
|Selçuk Gıda
|4,65
|-3,12
|-6,63
|Senkron Güvenlik
|29,70
|-10,00
|13,10
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-0,64
|-3,13
|Servet GMYO
|108,00
|0,65
|37,76
|Seyitler Kimya
|36,60
|1,67
|45,87
|Silverline Endüstri
|7,20
|-2,31
|-16,28
|Sinpaş GMYO
|4,92
|-0,81
|17,70
|Smartiks Yazılım
|9,18
|5,88
|3,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,00
|-9,30
|46,21
|Söktaş
|5,08
|-0,39
|-0,20
|Sönmez Filament
|75,15
|-10,00
|7,05
|Sönmez Pamuklu
|26,64
|-9,94
|11,00
|Sumaş Suni Tahta
|70,20
|-10,00
|36,98
|Şeker Fin. Kir.
|6,43
|-1,08
|0,47
|Şekerbank
|1,50
|-3,23
|-0,66
|Şişe Cam
|7,65
|-0,91
|4,65
|Şok Marketler
|14,23
|-0,14
|12,76
|T. Halk Bankası
|5,44
|-0,73
|-2,16
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,48
|0,00
|1,35
|T.S.K.B.
|1,93
|-1,53
|8,43
|T.Tuborg
|22,00
|4,46
|21,75
|Taç Tarım Ürünleri
|21,94
|9,97
|108,36
|Tat Gıda
|11,10
|-1,68
|-6,41
|TAV Havalimanları
|22,50
|-2,09
|5,63
|Taze Kuru Gıda
|320,00
|-2,74
|47,94
|Tek-Art Turizm
|2,40
|0,42
|18,81
|Tekfen Holding
|18,74
|0,21
|14,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,39
|-2,90
|12,60
|Temapol Polimer Plastik
|15,45
|-5,27
|34,35
|TGS Dış Ticaret
|32,00
|9,97
|151,77
|Tofaş Oto. Fab.
|37,62
|-1,31
|10,91
|Torunlar GMYO
|4,19
|0,48
|7,44
|Trabzon Liman
|35,32
|-1,78
|9,96
|Trabzonspor Sportif
|2,45
|-1,61
|0,41
|Trend GMYO
|9,52
|-3,94
|-24,26
|TSKB GMYO
|5,05
|-1,56
|-12,17
|Tuğçelik
|8,51
|-2,96
|5,32
|Tukaş
|10,07
|4,35
|3,92
|Turcas Petrol
|5,03
|2,86
|3,71
|Turkcell
|16,54
|-0,78
|2,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,75
|-2,53
|26,15
|Tüpraş
|102,40
|-2,01
|-5,19
|Türk Hava Yolları
|12,63
|-0,55
|-2,17
|Türk Prysmian Kablo
|13,54
|0,97
|11,90
|Türk Telekom
|8,39
|0,12
|-1,76
|Türk Traktör
|183,70
|-0,97
|0,55
|Türker Proje Gayrimenkul
|178,00
|-6,17
|57,66
|Türkiye Sigorta
|7,38
|-0,67
|11,82
|Ufuk Yatırım
|23,88
|9,94
|78,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,34
|-4,82
|2,36
|Ulusoy Elektrik
|50,50
|1,73
|-1,66
|Ulusoy Un Sanayi
|16,41
|5,53
|42,70
|Umpaş Holding
|2,57
|-5,17
|-1,53
|Uşak Seramik
|2,72
|3,03
|16,24
|Utopya Turizm
|42,00
|-1,18
|8,25
|Uzertaş Boya
|75,00
|-8,54
|32,51
|Ülker Bisküvi
|23,68
|0,42
|2,33
|Vakıf Fin. Kir.
|8,26
|9,99
|93,90
|Vakıf GMYO
|3,95
|6,47
|9,12
|Vakıf Yat. Ort.
|8,33
|4,91
|13,18
|Vakıflar Bankası
|4,50
|0,22
|-4,46
|Vakko Tekstil
|6,77
|3,04
|3,83
|Vanet Gıda
|8,41
|-1,06
|8,80
|Verusa Holding
|55,05
|-6,06
|22,06
|Verusaturk Girisim
|20,96
|-9,97
|60,24
|Vestel
|25,30
|2,02
|20,13
|Vestel Beyaz Eşya
|47,34
|4,97
|15,80
|Viking Kağıt
|8,36
|-1,65
|-7,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,03
|4,14
|13,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,02
|-0,98
|-1,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|126,10
|-7,89
|74,17
|Yataş
|15,82
|1,41
|9,48
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,26
|0,00
|-3,18
|Yeni Gimat GMYO
|14,74
|-6,83
|18,58
|Yeşil GMYO
|2,01
|4,15
|45,65
|Yeşil Yapı
|2,64
|4,76
|43,48
|Yeşil Yatırım Holding
|209,40
|9,98
|119,61
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.899,90
|-1,55
|1,92
|Yonga Mobilya
|37,58
|-4,81
|25,27
|Yükselen Çelik
|5,50
|2,80
|5,13
|Yünsa
|16,00
|-2,97
|9,14
|Zorlu Enerji
|3,04
|0,00
|9,75
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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