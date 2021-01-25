Borsada günlük işlemler (2)
25.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)200.000,00-8,15-1,63İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|200.000,00
|-8,15
|-1,63
|İş Bankası (B)
|39.560,00
|0,66
|-2,32
|İş Bankası (C)
|6,51
|-2,25
|-7,00
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|3,91
|1,82
|1,30
|İş Girişim
|24,00
|-4,31
|26,65
|İş GMYO
|2,60
|1,17
|2,36
|İş Y. Men. Değ.
|18,25
|-1,51
|3,34
|İş Yat. Ort.
|4,16
|9,76
|18,18
|İşbir Holding
|4.160,00
|1,46
|51,82
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,34
|4,69
|17,54
|İttifak Holding
|2,28
|1,79
|2,24
|İz Hayvancılık Tarım
|25,44
|8,35
|41,33
|İzmir Demir Çelik
|12,37
|9,96
|14,86
|İzmir Fırça
|6,60
|-4,21
|18,71
|Jantsa Jant Sanayi
|498,20
|-2,22
|50,20
|Kafein Yazılım
|21,92
|-0,27
|2,53
|Kaplamin
|48,40
|10,00
|43,20
|Kardemir (A)
|6,18
|-0,80
|3,87
|Kardemir (B)
|6,19
|-0,64
|17,46
|Kardemir (D)
|6,99
|1,01
|20,93
|Karel Elektronik
|26,08
|-0,08
|13,10
|Karsan Otomotiv
|5,20
|9,94
|60,00
|Karsu Tekstil
|11,08
|6,23
|29,59
|Kartonsan
|76,05
|-2,37
|-20,41
|Katmerciler Ekipman
|3,86
|9,97
|25,32
|Kent Gıda
|338,50
|-3,29
|-4,81
|Kerevitaş Gıda
|7,00
|7,03
|6,38
|Kervan Gıda
|14,32
|0,77
|8,32
|Kervansaray Yat. Holding
|1,24
|-9,49
|-1,59
|Kiler GMYO
|2,58
|-2,27
|2,79
|Klimasan Klima
|19,18
|-1,89
|13,02
|Koç Holding
|21,64
|-1,73
|2,46
|Konfrut Gıda
|18,95
|4,18
|12,13
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|40,06
|-4,25
|69,17
|Konya Çimento
|1.697,40
|8,81
|50,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,94
|8,00
|47,52
|Koza Altın
|121,40
|6,12
|25,54
|Koza Madencilik
|16,22
|1,50
|4,71
|Körfez GMYO
|6,14
|0,82
|5,86
|Kristal Kola
|4,19
|-1,64
|6,89
|Kron Telekomünikasyon
|65,50
|1,55
|77,80
|Kuştur Kuşadası Turizm
|231,00
|10,00
|46,85
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,53
|2,43
|10,00
|Kütahya Porselen
|48,40
|0,08
|-4,06
|Lider Faktoring
|3,50
|0,00
|2,64
|Link Bilgisayar
|29,86
|1,01
|-6,32
|Logo Yazılım
|140,60
|3,31
|12,03
|Lokman Hekim Sağlık
|17,07
|6,55
|58,76
|Lüks Kadife
|40,04
|10,00
|38,55
|Makina Takım
|3,60
|1,98
|5,57
|Marka Yatırım Holding
|6,47
|0,00
|0,62
|Marmaris Altınyunus
|231,10
|10,00
|108,01
|Marshall
|411,60
|9,99
|34,20
|Martı GMYO
|3,05
|2,01
|10,91
|Martı Otel
|2,45
|1,66
|15,02
|Mavi Giyim
|55,40
|-0,27
|6,13
|Mazhar Zorlu Holding
|37,86
|0,96
|20,27
|Mega Polietilen
|9,78
|-0,51
|27,68
|Menderes Tekstil
|3,41
|3,65
|10,36
|Merit Turizm
|162,00
|-9,95
|93,55
|Merko Gıda
|7,84
|5,52
|-9,26
|Metemtur Otelcilik
|24,50
|-3,92
|10,86
|Metro Holding
|2,29
|1,33
|10,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,23
|1,89
|11,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,55
|-5,56
|9,44
|Migros Ticaret
|45,80
|-3,90
|7,01
|Milpa
|5,51
|2,80
|19,78
|Mistral GMYO
|5,43
|0,18
|15,29
|MLP Sağlık
|22,84
|-1,81
|14,95
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,75
|9,94
|25,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,95
|4,47
|4,61
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|39,80
|5,29
|11,67
|Net Holding
|4,14
|1,47
|20,70
|Netaş Telekom.
|33,50
|2,57
|19,30
|Niğbaş Niğde Beton
|41,28
|0,24
|-20,62
|Nuh Çimento
|52,75
|0,19
|7,13
|Nurol GMYO
|9,12
|-1,41
|25,10
|Odaş Elektrik
|4,04
|6,04
|3,59
|Olmuksan-IP
|8,20
|-1,09
|-30,80
|Orge Enerji Elektrik
|8,60
|6,70
|16,53
|Orma Orman Mahsulleri
|19,00
|2,43
|29,08
|Osmanlı Menkul
|38,72
|2,43
|24,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,08
|2,26
|0,00
|Otokar
|395,10
|-1,86
|24,09
|Oyak Çimento
|8,92
|2,06
|1,59
|Oyak Yat. Ort.
|10,08
|-3,72
|45,04
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,09
|4,30
|8,07
|Özak GMYO
|5,59
|2,57
|9,61
|Özbal Çelik Boru
|8,41
|9,93
|28,40
|Özderici GMYO
|2,42
|-0,41
|9,01
|Özerden Plastik
|11,59
|-9,95
|28,78
|Pamukova Elektrik
|20,76
|4,37
|-2,63
|Panora GMYO
|6,78
|3,35
|9,53
|Papilon Savunma
|23,10
|2,39
|1,49
|Park Elek.Madencilik
|5,55
|2,21
|3,35
|Parsan
|32,62
|9,98
|34,24
|Pegasus
|72,00
|-3,87
|-3,49
|Peker GMYO
|2,42
|-0,82
|-7,28
|Penguen Gıda
|5,08
|2,63
|0,59
|Pera GMYO
|1,71
|1,79
|-2,38
|Pergamon Dış Ticaret
|33,30
|-7,71
|68,95
|Petkim
|5,26
|2,73
|5,62
|Petrokent Turizm
|1.498,90
|-4,52
|65,37
|Pınar Et ve Un
|25,78
|4,20
|10,74
|Pınar Su
|8,21
|-0,48
|10,50
|Pınar Süt
|27,74
|-0,93
|20,19
|Plastikkart
|19,21
|-0,47
|32,94
|Polisan Holding
|4,32
|7,46
|11,92
|Politeknik Metal
|490,50
|-10,00
|20,22
|Prizma Press Matbaacılık
|5,87
|1,56
|7,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,10
|-0,50
|-4,15
|QNB Finansbank
|66,45
|-0,37
|-5,54
|Ral Yatırım Holding
|4,48
|0,90
|0,90
|Ray Sigorta
|18,76
|8,19
|21,42
|Reysaş GMYO
|5,70
|4,20
|4,59
|Reysaş Lojistik
|8,42
|0,12
|-8,87
|Rhea Girişim
|3,86
|3,76
|3,76
|Rodrigo Tekstil
|15,50
|2,99
|13,06
|Royal Halı
|3,36
|0,30
|-2,33
|RTA Laboratuvarları
|26,18
|0,69
|-13,54
|Sabancı Holding
|11,06
|-0,45
|-3,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,77
|3,61
|8,18
|Sanel Mühendislik
|3,74
|1,36
|9,36
|Sanifoam Sünger
|17,10
|0,59
|25,74
|Sanko Pazarlama
|10,40
|6,12
|10,76
|Saray Matbaacılık
|10,50
|2,94
|19,73
|Sarkuysan
|9,82
|-2,29
|11,09
|Sasa Polyester
|25,10
|0,32
|24,13
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,62
|3,31
|24,79
|Sekuro Plastik
|26,90
|9,98
|92,69
|Selçuk Ecza Deposu
|13,16
|2,02
|-3,59
|Selçuk Gıda
|4,80
|-2,44
|-3,61
|Senkron Güvenlik
|33,00
|25,67
|Serve Film Prodüksiyon
|15,60
|0,65
|-2,50
|Servet GMYO
|107,30
|4,38
|36,86
|Seyitler Kimya
|36,00
|0,11
|43,48
|Silverline Endüstri
|7,37
|-1,86
|-14,30
|Sinpaş GMYO
|4,96
|2,90
|18,66
|Smartiks Yazılım
|8,67
|0,23
|-2,14
|Sodaş Sodyum Sanayii
|43,00
|0,00
|61,20
|Söktaş
|5,10
|5,59
|0,20
|Sönmez Filament
|83,50
|-0,54
|18,95
|Sönmez Pamuklu
|29,58
|2,07
|23,25
|Sumaş Suni Tahta
|78,00
|-0,64
|52,20
|Şeker Fin. Kir.
|6,50
|-2,84
|1,56
|Şekerbank
|1,55
|-1,90
|2,65
|Şişe Cam
|7,72
|-1,15
|5,61
|Şok Marketler
|14,25
|1,64
|12,92
|T. Halk Bankası
|5,48
|-1,44
|-1,44
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,48
|2,88
|1,35
|T.S.K.B.
|1,96
|-3,45
|10,11
|T.Tuborg
|21,06
|9,97
|16,55
|Taç Tarım Ürünleri
|19,95
|9,98
|89,46
|Tat Gıda
|11,29
|0,53
|-4,81
|TAV Havalimanları
|22,98
|-4,01
|7,89
|Taze Kuru Gıda
|329,00
|3,46
|52,10
|Tek-Art Turizm
|2,39
|4,82
|18,32
|Tekfen Holding
|18,70
|0,11
|14,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,82
|2,00
|15,96
|Temapol Polimer Plastik
|16,31
|-2,97
|41,83
|TGS Dış Ticaret
|29,10
|-6,37
|128,95
|Tofaş Oto. Fab.
|38,12
|1,11
|12,38
|Torunlar GMYO
|4,17
|-0,48
|6,92
|Trabzon Liman
|35,96
|-0,28
|11,96
|Trabzonspor Sportif
|2,49
|-0,80
|2,05
|Trend GMYO
|9,91
|-4,99
|-21,16
|TSKB GMYO
|5,13
|1,38
|-10,78
|Tuğçelik
|8,77
|4,40
|8,54
|Tukaş
|9,65
|2,44
|-0,41
|Turcas Petrol
|4,89
|1,66
|0,82
|Turkcell
|16,67
|0,66
|3,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,21
|1,39
|29,42
|Tüpraş
|104,50
|-2,15
|-3,24
|Türk Hava Yolları
|12,70
|-1,47
|-1,63
|Türk Prysmian Kablo
|13,41
|0,60
|10,83
|Türk Telekom
|8,38
|-0,36
|-1,87
|Türk Traktör
|185,50
|-1,70
|1,53
|Türker Proje Gayrimenkul
|189,70
|-1,04
|68,02
|Türkiye Sigorta
|7,43
|2,77
|12,58
|Ufuk Yatırım
|21,72
|9,97
|62,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,56
|9,88
|7,55
|Ulusoy Elektrik
|49,64
|0,08
|-3,33
|Ulusoy Un Sanayi
|15,55
|9,97
|35,22
|Umpaş Holding
|2,71
|9,72
|3,83
|Uşak Seramik
|2,64
|6,45
|12,82
|Utopya Turizm
|42,50
|-5,01
|9,54
|Uzertaş Boya
|82,00
|-0,55
|44,88
|Ülker Bisküvi
|23,58
|-0,67
|1,90
|Vakıf Fin. Kir.
|7,51
|9,96
|76,29
|Vakıf GMYO
|3,71
|1,37
|2,49
|Vakıf Yat. Ort.
|7,94
|0,89
|7,88
|Vakıflar Bankası
|4,49
|-1,54
|-4,67
|Vakko Tekstil
|6,57
|0,61
|0,77
|Vanet Gıda
|8,50
|3,03
|9,96
|Verusa Holding
|58,60
|9,94
|29,93
|Verusaturk Girisim
|23,28
|9,92
|77,98
|Vestel
|24,80
|0,00
|17,76
|Vestel Beyaz Eşya
|45,10
|0,89
|10,32
|Viking Kağıt
|8,50
|0,95
|-5,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,83
|0,84
|8,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|-1,93
|-0,97
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|136,90
|9,96
|89,09
|Yataş
|15,60
|-0,38
|7,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,26
|1,67
|-3,18
|Yeni Gimat GMYO
|15,82
|4,63
|27,27
|Yeşil GMYO
|1,93
|-4,93
|39,86
|Yeşil Yapı
|2,52
|-3,82
|36,96
|Yeşil Yatırım Holding
|190,40
|-9,33
|99,69
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.150,00
|-0,31
|3,52
|Yonga Mobilya
|39,48
|9,97
|31,60
|Yükselen Çelik
|5,35
|2,10
|2,26
|Yünsa
|16,49
|2,55
|12,48
|Zorlu Enerji
|3,04
|0,33
|9,75
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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