Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

22.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:13
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)39.300,00-1,75-2,96
İş Bankası (C)6,66-3,48-4,86
İş Bankası (Kur.)384.000,00

1,05
İş Fin.Kir.3,840,52-0,52
İş Girişim25,086,7232,35
İş GMYO2,570,781,18
İş Y. Men. Değ.18,53-0,274,93
İş Yat. Ort.3,797,377,67
İşbir Holding4.100,102,5149,64
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,284,9212,28
İttifak Holding2,24-0,880,45
İz Hayvancılık Tarım23,48-3,1430,44
İzmir Demir Çelik11,252,654,46
İzmir Fırça6,89-0,4323,92
Jantsa Jant Sanayi509,503,9653,60
Kafein Yazılım21,98-0,092,81
Kaplamin44,009,4530,18
Kardemir (A)6,23-1,894,71
Kardemir (B)6,23-2,0418,22
Kardemir (D)6,92-2,5419,72
Karel Elektronik26,102,9213,18
Karsan Otomotiv4,733,9645,54
Karsu Tekstil10,43-1,6021,99
Kartonsan77,90-4,36-18,47
Katmerciler Ekipman3,51-1,1313,96
Kent Gıda350,004,79-1,57
Kerevitaş Gıda6,54-1,21-0,61
Kervan Gıda14,21-2,947,49
Kervansaray Yat. Holding1,37-8,678,73
Kiler GMYO2,64-1,125,18
Klimasan Klima19,551,5115,20
Koç Holding22,020,094,26
Konfrut Gıda18,19-3,047,63
Kontrolmatik Teknoloji Enerji41,842,7076,69
Konya Çimento1.560,005,1138,05
Kordsa Teknik Tekstil21,242,5136,59
Koza Altın114,400,9718,30
Koza Madencilik15,98-1,903,16
Körfez GMYO6,090,005,00
Kristal Kola4,26-1,398,67
Kron Telekomünikasyon64,50-1,9075,08
Kuştur Kuşadası Turizm210,000,0033,50
Kuyumcukent Gayrimenkul2,47-0,807,39
Kütahya Porselen48,36-0,58-4,14
Lider Faktoring3,505,112,64
Link Bilgisayar29,56-1,40-7,26
Logo Yazılım136,10-1,388,45
Lokman Hekim Sağlık16,02-1,2948,99
Lüks Kadife36,405,5125,95
Makina Takım3,53-2,223,52
Marka Yatırım Holding6,47-3,720,62
Marmaris Altınyunus210,1010,0089,11
Marshall374,209,9922,01
Martı GMYO2,99-1,328,73
Martı Otel2,414,7813,15
Mavi Giyim55,55-0,896,42
Mazhar Zorlu Holding37,50-1,2619,12
Mega Polietilen9,831,9728,33
Menderes Tekstil3,292,496,47
Merit Turizm179,909,56114,93
Merko Gıda7,43-0,80-14,00
Metemtur Otelcilik25,500,0015,38
Metro Holding2,26-0,888,65
Metro Petrol ve Tesisleri3,170,639,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,709,7615,88
Migros Ticaret47,66-3,9111,36
Milpa5,362,4916,52
Mistral GMYO5,42-0,5515,07
MLP Sağlık23,26-2,9217,06
MMC San. ve Tic. Yat.5,239,8713,70
Mondi Tire Kutsan7,61-1,420,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,80-1,256,06
Net Holding4,08-0,7318,95
Netaş Telekom.32,661,2416,31
Niğbaş Niğde Beton41,180,39-20,81
Nuh Çimento52,65-2,326,93
Nurol GMYO9,25-0,4326,89
Odaş Elektrik3,81-1,80-2,31
Olmuksan-IP8,29-2,36-30,04
Orge Enerji Elektrik8,06-0,749,21
Orma Orman Mahsulleri18,553,0626,02
Osmanlı Menkul37,802,9421,94
Ostim Endüstriyel Yat3,99-1,97-2,21
Otokar402,607,3926,44
Oyak Çimento8,74-0,11-0,46
Oyak Yat. Ort.10,47-0,4850,65
Oylum Sınai Yatırımlar4,880,413,61
Özak GMYO5,450,936,86
Özbal Çelik Boru7,65-0,5216,79
Özderici GMYO2,430,839,46
Özerden Plastik12,8710,0043,00
Pamukova Elektrik19,89-4,65-6,71
Panora GMYO6,56-1,355,98
Papilon Savunma22,56-2,00-0,88
Park Elek.Madencilik5,43-3,891,12
Parsan29,665,2522,06
Pegasus74,90-1,960,40
Peker GMYO2,440,00-6,51
Penguen Gıda4,95-1,00-1,98
Pera GMYO1,682,44-4,09
Pergamon Dış Ticaret36,08-1,8583,05
Petkim5,120,992,81
Petrokent Turizm1.569,90-0,4173,20
Pınar Et ve Un24,74-0,566,27
Pınar Su8,25-1,2011,04
Pınar Süt28,00-2,3721,32
Plastikkart19,30-1,2333,56
Polisan Holding4,02-2,434,15
Politeknik Metal545,00-2,8933,58
Prizma Press Matbaacılık5,78-2,365,47
QNB Finans Fin. Kir.120,700,00-3,67
QNB Finansbank66,700,53-5,19
Ral Yatırım Holding4,44-0,670,00
Ray Sigorta17,349,9612,23
Reysaş GMYO5,47-0,910,37
Reysaş Lojistik8,41-1,52-8,98
Rhea Girişim3,723,910,00
Rodrigo Tekstil15,050,339,77
Royal Halı3,35-1,18-2,62
RTA Laboratuvarları26,00-3,92-14,13
Sabancı Holding11,11-1,77-3,05
Safkar Ege Soğutmacılık11,369,974,41
Sanel Mühendislik3,695,737,89
Sanifoam Sünger17,00-0,8725,00
Sanko Pazarlama9,803,924,37
Saray Matbaacılık10,201,0916,31
Sarkuysan10,05-1,2813,69
Sasa Polyester25,02-2,2723,74
Say Yenilenebilir Enerji10,289,9520,80
Sekuro Plastik24,469,9875,21
Selçuk Ecza Deposu12,90-3,23-5,49
Selçuk Gıda4,92-1,99-1,20
Senkron Güvenlik33,00

25,67
Serve Film Prodüksiyon15,503,68-3,13
Servet GMYO102,800,2931,12
Seyitler Kimya35,960,0043,32
Silverline Endüstri7,511,76-12,67
Sinpaş GMYO4,82-4,3715,31
Smartiks Yazılım8,65-0,35-2,37
Sodaş Sodyum Sanayii43,003,0261,20
Söktaş4,83-1,43-5,11
Sönmez Filament83,951,0819,59
Sönmez Pamuklu28,981,2620,75
Sumaş Suni Tahta78,50-3,0953,17
Şeker Fin. Kir.6,69-3,324,53
Şekerbank1,58-0,634,64
Şişe Cam7,81-1,016,84
Şok Marketler14,02-0,9911,09
T. Halk Bankası5,56-0,890,00
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,60-1,48-1,48
T.S.K.B.2,034,6414,04
T.Tuborg19,151,755,98
Taç Tarım Ürünleri18,149,9472,27
Tat Gıda11,23-0,18-5,31
TAV Havalimanları23,94-0,2512,39
Taze Kuru Gıda318,00-0,6647,02
Tek-Art Turizm2,280,8812,87
Tekfen Holding18,681,4113,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,535,5213,69
Temapol Polimer Plastik16,818,1746,17
TGS Dış Ticaret31,080,00144,53
Tofaş Oto. Fab.37,70-1,2611,14
Torunlar GMYO4,191,457,44
Trabzon Liman36,060,3912,27
Trabzonspor Sportif2,51-0,792,87
Trend GMYO10,43-4,92-17,02
TSKB GMYO5,060,00-12,00
Tuğçelik8,404,613,96
Tukaş9,42-0,11-2,79
Turcas Petrol4,81-0,82-0,82
Turkcell16,560,242,86
Tümosan Motor ve Traktör17,96-1,3227,65
Tüpraş106,80-0,19-1,11
Türk Hava Yolları12,89-1,07-0,15
Türk Prysmian Kablo13,33-0,1510,17
Türk Telekom8,41-1,06-1,52
Türk Traktör188,70-0,743,28
Türker Proje Gayrimenkul191,702,4069,80
Türkiye Sigorta7,233,149,55
Ufuk Yatırım19,75-9,9847,39
Ulaşlar Turizm Yat.4,152,72-2,12
Ulusoy Elektrik49,60-0,80-3,41
Ulusoy Un Sanayi14,143,3622,96
Umpaş Holding2,479,78-5,36
Uşak Seramik2,482,485,98
Utopya Turizm44,745,5215,31
Uzertaş Boya82,450,0645,67
Ülker Bisküvi23,74-1,982,59
Vakıf Fin. Kir.6,835,2460,33
Vakıf GMYO3,66-1,611,10
Vakıf Yat. Ort.7,87-4,026,93
Vakıflar Bankası4,56-2,56-3,18
Vakko Tekstil6,53-2,100,15
Vanet Gıda8,250,126,73
Verusa Holding53,303,0918,18
Verusaturk Girisim21,189,9161,93
Vestel24,80-1,1217,76
Vestel Beyaz Eşya44,70-0,409,34
Viking Kağıt8,422,68-6,44
Yapı Kredi Koray GMYO4,791,487,64
Yapı ve Kredi Bank.3,11-1,890,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.124,50-9,7871,96
Yataş15,66-0,578,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,190,24-4,77
Yeni Gimat GMYO15,129,9621,64
Yeşil GMYO2,032,0147,10
Yeşil Yapı2,623,5642,39
Yeşil Yatırım Holding210,00-2,37120,24
Yibitaş İnşaat Malzeme16.200,00-5,813,84
Yonga Mobilya35,903,9419,67
Yükselen Çelik5,24-0,760,16
Yünsa16,082,239,69
Zorlu Enerji3,03-3,819,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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