Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

20.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)38.989,80-0,03-3,73
İş Bankası (C)6,86-1,58-2,00
İş Bankası (Kur.)381.999,00

0,53
İş Fin.Kir.3,810,26-1,30
İş Girişim24,22-4,6527,81
İş GMYO2,550,000,39
İş Y. Men. Değ.18,752,016,17
İş Yat. Ort.3,50-0,85-0,57
İşbir Holding3.780,00-2,8237,96
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,181,723,51
İttifak Holding2,311,323,59
İz Hayvancılık Tarım24,929,9738,44
İzmir Demir Çelik10,82-0,640,46
İzmir Fırça7,30-0,1431,29
Jantsa Jant Sanayi527,004,1558,88
Kafein Yazılım22,823,736,74
Kaplamin38,026,2612,49
Kardemir (A)6,500,789,24
Kardemir (B)6,500,7823,34
Kardemir (D)7,343,3826,99
Karel Elektronik26,085,5013,10
Karsan Otomotiv4,140,4927,38
Karsu Tekstil11,001,2928,65
Kartonsan83,80-1,99-12,30
Katmerciler Ekipman3,483,5712,99
Kent Gıda334,00-1,71-6,07
Kerevitaş Gıda6,570,61-0,15
Kervan Gıda15,09-2,3914,15
Kervansaray Yat. Holding1,53-7,2721,43
Kiler GMYO2,601,963,59
Klimasan Klima19,473,2314,73
Koç Holding22,661,617,29
Konfrut Gıda18,17-1,257,51
Kontrolmatik Teknoloji Enerji37,949,9760,22
Konya Çimento1.520,003,1934,51
Kordsa Teknik Tekstil19,22-0,4723,60
Koza Altın112,60-2,2616,44
Koza Madencilik16,23-1,044,78
Körfez GMYO6,172,156,38
Kristal Kola4,299,729,44
Kron Telekomünikasyon62,609,9269,92
Kuştur Kuşadası Turizm202,001,0028,42
Kuyumcukent Gayrimenkul2,47-1,597,39
Kütahya Porselen48,620,04-3,63
Lider Faktoring3,32-1,19-2,64
Link Bilgisayar29,68-1,72-6,89
Logo Yazılım143,20-1,5114,10
Lokman Hekim Sağlık15,33-1,4142,57
Lüks Kadife35,68-0,5623,46
Makina Takım3,357,03-1,76
Marka Yatırım Holding6,34-0,47-1,40
Marmaris Altınyunus190,009,9571,02
Marshall325,000,465,97
Martı GMYO3,07-2,5411,64
Martı Otel2,34-2,509,86
Mavi Giyim57,45-0,9510,06
Mazhar Zorlu Holding40,00-2,4427,06
Mega Polietilen9,603,1125,33
Menderes Tekstil3,283,806,15
Merit Turizm149,303,6178,38
Merko Gıda7,58-0,66-12,27
Metemtur Otelcilik27,38-1,5823,89
Metro Holding2,213,766,25
Metro Petrol ve Tesisleri3,192,2410,38
Metro Yatırım Ortaklığı2,340,000,43
Migros Ticaret51,359,9619,98
Milpa5,24-1,8713,91
Mistral GMYO5,41-1,9914,86
MLP Sağlık23,92-1,8920,38
MMC San. ve Tic. Yat.4,78-0,833,91
Mondi Tire Kutsan7,770,782,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret39,504,4410,83
Net Holding3,841,0511,95
Netaş Telekom.31,46-1,1912,04
Niğbaş Niğde Beton41,50-1,89-20,19
Nuh Çimento49,00-0,73-0,49
Nurol GMYO9,061,9124,28
Odaş Elektrik3,80-0,52-2,56
Olmuksan-IP7,94-0,87-33,00
Orge Enerji Elektrik8,193,6710,98
Orma Orman Mahsulleri19,80-2,3734,51
Osmanlı Menkul37,503,4820,97
Ostim Endüstriyel Yat3,980,25-2,45
Otokar388,30-1,5221,95
Oyak Çimento8,70-1,69-0,91
Oyak Yat. Ort.11,56-9,9766,33
Oylum Sınai Yatırımlar4,79-0,831,70
Özak GMYO5,44-0,186,67
Özbal Çelik Boru7,494,3214,35
Özderici GMYO2,350,435,86
Özerden Plastik10,649,9218,22
Pamukova Elektrik20,54-2,19-3,66
Panora GMYO6,899,8911,31
Papilon Savunma23,40-3,782,81
Park Elek.Madencilik5,450,551,49
Parsan28,803,4518,52
Pegasus78,25-2,194,89
Peker GMYO2,45-5,04-6,13
Penguen Gıda5,020,40-0,59
Pera GMYO1,650,00-5,81
Pergamon Dış Ticaret37,04-9,9787,92
Petkim5,170,583,82
Petrokent Turizm1.433,109,9958,11
Pınar Et ve Un24,943,497,13
Pınar Su8,280,1211,44
Pınar Süt27,746,2020,19
Plastikkart18,251,2826,30
Polisan Holding3,910,511,30
Politeknik Metal568,603,5739,36
Prizma Press Matbaacılık6,02-1,799,85
QNB Finans Fin. Kir.125,000,81-0,24
QNB Finansbank67,300,22-4,34
Ral Yatırım Holding4,522,261,80
Ray Sigorta15,51-1,770,39
Reysaş GMYO5,59-0,182,57
Reysaş Lojistik8,67-0,80-6,17
Rhea Girişim3,630,55-2,42
Rodrigo Tekstil15,15-1,3010,50
Royal Halı3,35-2,90-2,62
RTA Laboratuvarları27,72-2,19-8,45
Sabancı Holding11,411,51-0,44
Safkar Ege Soğutmacılık10,47-0,57-3,77
Sanel Mühendislik3,490,582,05
Sanifoam Sünger17,44-3,1128,24
Sanko Pazarlama9,54-0,731,60
Saray Matbaacılık10,010,5014,14
Sarkuysan10,123,9014,48
Sasa Polyester25,903,0228,09
Say Yenilenebilir Enerji9,406,2110,46
Sekuro Plastik20,229,9544,84
Selçuk Ecza Deposu12,851,02-5,86
Selçuk Gıda4,66-3,92-6,43
Senkron Güvenlik30,00-7,2914,24
Serve Film Prodüksiyon15,00-3,23-6,25
Servet GMYO109,00-0,0939,03
Seyitler Kimya36,500,6145,47
Silverline Endüstri7,64-9,91-11,16
Sinpaş GMYO5,522,4132,06
Smartiks Yazılım8,843,03-0,23
Sodaş Sodyum Sanayii37,96-4,2942,31
Söktaş4,930,20-3,14
Sönmez Filament82,001,4916,81
Sönmez Pamuklu28,54-2,1318,92
Sumaş Suni Tahta82,400,4960,78
Şeker Fin. Kir.7,12-0,2811,25
Şekerbank1,58-0,634,64
Şişe Cam8,102,0210,81
Şok Marketler14,453,4414,50
T. Halk Bankası5,61-0,530,90
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası34,505,6311,08
T.S.K.B.1,985,3211,24
T.Tuborg18,451,152,10
Taç Tarım Ürünleri15,00-5,6042,45
Tat Gıda11,070,91-6,66
TAV Havalimanları24,38-0,4914,46
Taze Kuru Gıda316,906,7046,51
Tek-Art Turizm2,334,4815,35
Tekfen Holding18,66-0,2713,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,62-1,806,57
Temapol Polimer Plastik15,735,0836,78
TGS Dış Ticaret28,26-10,00122,34
Tofaş Oto. Fab.39,001,7214,98
Torunlar GMYO4,253,668,97
Trabzon Liman36,98-2,6815,13
Trabzonspor Sportif2,56-0,394,92
Trend GMYO9,989,91-20,60
TSKB GMYO5,110,20-11,13
Tuğçelik8,10-0,490,25
Tukaş9,36-0,53-3,41
Turcas Petrol4,890,620,82
Turkcell16,76-1,064,10
Tümosan Motor ve Traktör18,200,5029,35
Tüpraş108,800,370,74
Türk Hava Yolları13,26-1,272,71
Türk Prysmian Kablo13,682,7013,06
Türk Telekom8,67-1,481,52
Türk Traktör187,103,032,41
Türker Proje Gayrimenkul184,8010,0063,68
Türkiye Sigorta7,100,287,58
Ufuk Yatırım19,969,9748,96
Ulaşlar Turizm Yat.4,07-0,73-4,01
Ulusoy Elektrik50,904,43-0,88
Ulusoy Un Sanayi14,219,9823,57
Umpaş Holding2,34-10,00-10,34
Uşak Seramik2,340,860,00
Utopya Turizm42,42-1,359,33
Uzertaş Boya87,00-0,1153,71
Ülker Bisküvi24,203,954,58
Vakıf Fin. Kir.6,009,8940,85
Vakıf GMYO3,650,000,83
Vakıf Yat. Ort.7,67-1,794,21
Vakıflar Bankası4,72-1,460,21
Vakko Tekstil6,43-1,38-1,38
Vanet Gıda7,79-1,390,78
Verusa Holding47,020,384,26
Verusaturk Girisim17,529,9833,94
Vestel24,761,0617,57
Vestel Beyaz Eşya43,003,615,19
Viking Kağıt8,221,86-8,67
Yapı Kredi Koray GMYO4,772,807,19
Yapı ve Kredi Bank.3,19-1,243,57
Yaprak Süt ve Besi Çift.153,309,97111,74
Yataş15,57-0,197,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,18-2,34-5,00
Yeni Gimat GMYO13,031,244,83
Yeşil GMYO2,07-4,6150,00
Yeşil Yapı2,67-4,9845,11
Yeşil Yatırım Holding212,50-4,62122,86
Yibitaş İnşaat Malzeme17.099,901,799,61
Yonga Mobilya38,32-3,2327,73
Yükselen Çelik5,22-0,76-0,23
Yünsa15,804,987,78
Zorlu Enerji3,050,3310,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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