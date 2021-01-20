Borsada günlük işlemler (2)
20.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:39
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)38.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|38.989,80
|-0,03
|-3,73
|İş Bankası (C)
|6,86
|-1,58
|-2,00
|İş Bankası (Kur.)
|381.999,00
|0,53
|İş Fin.Kir.
|3,81
|0,26
|-1,30
|İş Girişim
|24,22
|-4,65
|27,81
|İş GMYO
|2,55
|0,00
|0,39
|İş Y. Men. Değ.
|18,75
|2,01
|6,17
|İş Yat. Ort.
|3,50
|-0,85
|-0,57
|İşbir Holding
|3.780,00
|-2,82
|37,96
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|1,72
|3,51
|İttifak Holding
|2,31
|1,32
|3,59
|İz Hayvancılık Tarım
|24,92
|9,97
|38,44
|İzmir Demir Çelik
|10,82
|-0,64
|0,46
|İzmir Fırça
|7,30
|-0,14
|31,29
|Jantsa Jant Sanayi
|527,00
|4,15
|58,88
|Kafein Yazılım
|22,82
|3,73
|6,74
|Kaplamin
|38,02
|6,26
|12,49
|Kardemir (A)
|6,50
|0,78
|9,24
|Kardemir (B)
|6,50
|0,78
|23,34
|Kardemir (D)
|7,34
|3,38
|26,99
|Karel Elektronik
|26,08
|5,50
|13,10
|Karsan Otomotiv
|4,14
|0,49
|27,38
|Karsu Tekstil
|11,00
|1,29
|28,65
|Kartonsan
|83,80
|-1,99
|-12,30
|Katmerciler Ekipman
|3,48
|3,57
|12,99
|Kent Gıda
|334,00
|-1,71
|-6,07
|Kerevitaş Gıda
|6,57
|0,61
|-0,15
|Kervan Gıda
|15,09
|-2,39
|14,15
|Kervansaray Yat. Holding
|1,53
|-7,27
|21,43
|Kiler GMYO
|2,60
|1,96
|3,59
|Klimasan Klima
|19,47
|3,23
|14,73
|Koç Holding
|22,66
|1,61
|7,29
|Konfrut Gıda
|18,17
|-1,25
|7,51
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|37,94
|9,97
|60,22
|Konya Çimento
|1.520,00
|3,19
|34,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,22
|-0,47
|23,60
|Koza Altın
|112,60
|-2,26
|16,44
|Koza Madencilik
|16,23
|-1,04
|4,78
|Körfez GMYO
|6,17
|2,15
|6,38
|Kristal Kola
|4,29
|9,72
|9,44
|Kron Telekomünikasyon
|62,60
|9,92
|69,92
|Kuştur Kuşadası Turizm
|202,00
|1,00
|28,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,47
|-1,59
|7,39
|Kütahya Porselen
|48,62
|0,04
|-3,63
|Lider Faktoring
|3,32
|-1,19
|-2,64
|Link Bilgisayar
|29,68
|-1,72
|-6,89
|Logo Yazılım
|143,20
|-1,51
|14,10
|Lokman Hekim Sağlık
|15,33
|-1,41
|42,57
|Lüks Kadife
|35,68
|-0,56
|23,46
|Makina Takım
|3,35
|7,03
|-1,76
|Marka Yatırım Holding
|6,34
|-0,47
|-1,40
|Marmaris Altınyunus
|190,00
|9,95
|71,02
|Marshall
|325,00
|0,46
|5,97
|Martı GMYO
|3,07
|-2,54
|11,64
|Martı Otel
|2,34
|-2,50
|9,86
|Mavi Giyim
|57,45
|-0,95
|10,06
|Mazhar Zorlu Holding
|40,00
|-2,44
|27,06
|Mega Polietilen
|9,60
|3,11
|25,33
|Menderes Tekstil
|3,28
|3,80
|6,15
|Merit Turizm
|149,30
|3,61
|78,38
|Merko Gıda
|7,58
|-0,66
|-12,27
|Metemtur Otelcilik
|27,38
|-1,58
|23,89
|Metro Holding
|2,21
|3,76
|6,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,19
|2,24
|10,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|0,00
|0,43
|Migros Ticaret
|51,35
|9,96
|19,98
|Milpa
|5,24
|-1,87
|13,91
|Mistral GMYO
|5,41
|-1,99
|14,86
|MLP Sağlık
|23,92
|-1,89
|20,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,78
|-0,83
|3,91
|Mondi Tire Kutsan
|7,77
|0,78
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|39,50
|4,44
|10,83
|Net Holding
|3,84
|1,05
|11,95
|Netaş Telekom.
|31,46
|-1,19
|12,04
|Niğbaş Niğde Beton
|41,50
|-1,89
|-20,19
|Nuh Çimento
|49,00
|-0,73
|-0,49
|Nurol GMYO
|9,06
|1,91
|24,28
|Odaş Elektrik
|3,80
|-0,52
|-2,56
|Olmuksan-IP
|7,94
|-0,87
|-33,00
|Orge Enerji Elektrik
|8,19
|3,67
|10,98
|Orma Orman Mahsulleri
|19,80
|-2,37
|34,51
|Osmanlı Menkul
|37,50
|3,48
|20,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,98
|0,25
|-2,45
|Otokar
|388,30
|-1,52
|21,95
|Oyak Çimento
|8,70
|-1,69
|-0,91
|Oyak Yat. Ort.
|11,56
|-9,97
|66,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,79
|-0,83
|1,70
|Özak GMYO
|5,44
|-0,18
|6,67
|Özbal Çelik Boru
|7,49
|4,32
|14,35
|Özderici GMYO
|2,35
|0,43
|5,86
|Özerden Plastik
|10,64
|9,92
|18,22
|Pamukova Elektrik
|20,54
|-2,19
|-3,66
|Panora GMYO
|6,89
|9,89
|11,31
|Papilon Savunma
|23,40
|-3,78
|2,81
|Park Elek.Madencilik
|5,45
|0,55
|1,49
|Parsan
|28,80
|3,45
|18,52
|Pegasus
|78,25
|-2,19
|4,89
|Peker GMYO
|2,45
|-5,04
|-6,13
|Penguen Gıda
|5,02
|0,40
|-0,59
|Pera GMYO
|1,65
|0,00
|-5,81
|Pergamon Dış Ticaret
|37,04
|-9,97
|87,92
|Petkim
|5,17
|0,58
|3,82
|Petrokent Turizm
|1.433,10
|9,99
|58,11
|Pınar Et ve Un
|24,94
|3,49
|7,13
|Pınar Su
|8,28
|0,12
|11,44
|Pınar Süt
|27,74
|6,20
|20,19
|Plastikkart
|18,25
|1,28
|26,30
|Polisan Holding
|3,91
|0,51
|1,30
|Politeknik Metal
|568,60
|3,57
|39,36
|Prizma Press Matbaacılık
|6,02
|-1,79
|9,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,00
|0,81
|-0,24
|QNB Finansbank
|67,30
|0,22
|-4,34
|Ral Yatırım Holding
|4,52
|2,26
|1,80
|Ray Sigorta
|15,51
|-1,77
|0,39
|Reysaş GMYO
|5,59
|-0,18
|2,57
|Reysaş Lojistik
|8,67
|-0,80
|-6,17
|Rhea Girişim
|3,63
|0,55
|-2,42
|Rodrigo Tekstil
|15,15
|-1,30
|10,50
|Royal Halı
|3,35
|-2,90
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|27,72
|-2,19
|-8,45
|Sabancı Holding
|11,41
|1,51
|-0,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,47
|-0,57
|-3,77
|Sanel Mühendislik
|3,49
|0,58
|2,05
|Sanifoam Sünger
|17,44
|-3,11
|28,24
|Sanko Pazarlama
|9,54
|-0,73
|1,60
|Saray Matbaacılık
|10,01
|0,50
|14,14
|Sarkuysan
|10,12
|3,90
|14,48
|Sasa Polyester
|25,90
|3,02
|28,09
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,40
|6,21
|10,46
|Sekuro Plastik
|20,22
|9,95
|44,84
|Selçuk Ecza Deposu
|12,85
|1,02
|-5,86
|Selçuk Gıda
|4,66
|-3,92
|-6,43
|Senkron Güvenlik
|30,00
|-7,29
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-3,23
|-6,25
|Servet GMYO
|109,00
|-0,09
|39,03
|Seyitler Kimya
|36,50
|0,61
|45,47
|Silverline Endüstri
|7,64
|-9,91
|-11,16
|Sinpaş GMYO
|5,52
|2,41
|32,06
|Smartiks Yazılım
|8,84
|3,03
|-0,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,96
|-4,29
|42,31
|Söktaş
|4,93
|0,20
|-3,14
|Sönmez Filament
|82,00
|1,49
|16,81
|Sönmez Pamuklu
|28,54
|-2,13
|18,92
|Sumaş Suni Tahta
|82,40
|0,49
|60,78
|Şeker Fin. Kir.
|7,12
|-0,28
|11,25
|Şekerbank
|1,58
|-0,63
|4,64
|Şişe Cam
|8,10
|2,02
|10,81
|Şok Marketler
|14,45
|3,44
|14,50
|T. Halk Bankası
|5,61
|-0,53
|0,90
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|34,50
|5,63
|11,08
|T.S.K.B.
|1,98
|5,32
|11,24
|T.Tuborg
|18,45
|1,15
|2,10
|Taç Tarım Ürünleri
|15,00
|-5,60
|42,45
|Tat Gıda
|11,07
|0,91
|-6,66
|TAV Havalimanları
|24,38
|-0,49
|14,46
|Taze Kuru Gıda
|316,90
|6,70
|46,51
|Tek-Art Turizm
|2,33
|4,48
|15,35
|Tekfen Holding
|18,66
|-0,27
|13,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,62
|-1,80
|6,57
|Temapol Polimer Plastik
|15,73
|5,08
|36,78
|TGS Dış Ticaret
|28,26
|-10,00
|122,34
|Tofaş Oto. Fab.
|39,00
|1,72
|14,98
|Torunlar GMYO
|4,25
|3,66
|8,97
|Trabzon Liman
|36,98
|-2,68
|15,13
|Trabzonspor Sportif
|2,56
|-0,39
|4,92
|Trend GMYO
|9,98
|9,91
|-20,60
|TSKB GMYO
|5,11
|0,20
|-11,13
|Tuğçelik
|8,10
|-0,49
|0,25
|Tukaş
|9,36
|-0,53
|-3,41
|Turcas Petrol
|4,89
|0,62
|0,82
|Turkcell
|16,76
|-1,06
|4,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,20
|0,50
|29,35
|Tüpraş
|108,80
|0,37
|0,74
|Türk Hava Yolları
|13,26
|-1,27
|2,71
|Türk Prysmian Kablo
|13,68
|2,70
|13,06
|Türk Telekom
|8,67
|-1,48
|1,52
|Türk Traktör
|187,10
|3,03
|2,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|184,80
|10,00
|63,68
|Türkiye Sigorta
|7,10
|0,28
|7,58
|Ufuk Yatırım
|19,96
|9,97
|48,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,07
|-0,73
|-4,01
|Ulusoy Elektrik
|50,90
|4,43
|-0,88
|Ulusoy Un Sanayi
|14,21
|9,98
|23,57
|Umpaş Holding
|2,34
|-10,00
|-10,34
|Uşak Seramik
|2,34
|0,86
|0,00
|Utopya Turizm
|42,42
|-1,35
|9,33
|Uzertaş Boya
|87,00
|-0,11
|53,71
|Ülker Bisküvi
|24,20
|3,95
|4,58
|Vakıf Fin. Kir.
|6,00
|9,89
|40,85
|Vakıf GMYO
|3,65
|0,00
|0,83
|Vakıf Yat. Ort.
|7,67
|-1,79
|4,21
|Vakıflar Bankası
|4,72
|-1,46
|0,21
|Vakko Tekstil
|6,43
|-1,38
|-1,38
|Vanet Gıda
|7,79
|-1,39
|0,78
|Verusa Holding
|47,02
|0,38
|4,26
|Verusaturk Girisim
|17,52
|9,98
|33,94
|Vestel
|24,76
|1,06
|17,57
|Vestel Beyaz Eşya
|43,00
|3,61
|5,19
|Viking Kağıt
|8,22
|1,86
|-8,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,77
|2,80
|7,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,19
|-1,24
|3,57
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|153,30
|9,97
|111,74
|Yataş
|15,57
|-0,19
|7,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,18
|-2,34
|-5,00
|Yeni Gimat GMYO
|13,03
|1,24
|4,83
|Yeşil GMYO
|2,07
|-4,61
|50,00
|Yeşil Yapı
|2,67
|-4,98
|45,11
|Yeşil Yatırım Holding
|212,50
|-4,62
|122,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.099,90
|1,79
|9,61
|Yonga Mobilya
|38,32
|-3,23
|27,73
|Yükselen Çelik
|5,22
|-0,76
|-0,23
|Yünsa
|15,80
|4,98
|7,78
|Zorlu Enerji
|3,05
|0,33
|10,11
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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